Les 20 meilleures idées d'entreprises rentables dans le domaine de l'IA en 2025

Si vous n'avez pas encore essayé ChatGPT, Google Gemini ou le dernier Notebook LM, nous vous invitons à sortir de votre coquille. Je plaisante, mais... pas vraiment.

Au cours des deux dernières années, l'intelligence artificielle (IA) a transformé le monde des affaires, remodelant la façon dont les entreprises fonctionnent, prennent des décisions et apportent de la valeur.

La prolifération de l'IA n'est pas une mode passagère. McKinsey estime que l'IA pourrait ajouter jusqu'à 1,5 milliard d'euros au chiffre d'affaires de l'entreprise 13 000 milliards de dollars pour l'économie mondiale d'ici 2030 . Si vous souhaitez obtenir une part de ce gâteau, voici 20 exemples d'idées d'entreprises rentables dans le domaine de l'IA pour inspirer votre prochaine entreprise.

Vingt exemples d'entreprises rentables dans le domaine de l'IA

La plupart des utilisateurs de l'IA générative la considèrent comme un outil de "génération de contenu". Bien qu'il s'agisse du cas d'utilisation le plus courant, ce n'est pas le seul. L'IA a fait de grands progrès dans tous les secteurs, notamment la musique et le divertissement, les soins de santé, la pharmacie, la fabrication, le développement de logiciels, et bien plus encore.

Voici un échantillon d'idées d'entreprises liées à l'intelligence artificielle pour éveiller votre intérêt, quel que soit votre secteur d'activité.

1. Des forfaits personnalisés de remise en forme et de nutrition

La personnalisation est l'une des tâches les plus efficaces que l'IA puisse accomplir. Elle peut étudier les tendances, comprendre les données et personnaliser les résultats à grande échelle. Le premier exemple d'entreprise de l'IA tire parti de cette capacité.

Les applications de fitness et de nutrition alimentées par l'IA adaptent les pratiques de santé et de bien-être à chaque utilisateur en fonction de son âge, de son sexe, de son niveau d'activité, de ses objectifs de santé et de ses préférences alimentaires. De telles applications peuvent :

Recommander des forfaits de repas et des séances d'entraînement

Suggérer des changements de mode de vie

Accompagner les utilisateurs dans la réalisation d'exercices d'accoutumance

Aider à arrêter de fumer ou d'autres habitudes malsaines

Rappeler aux utilisateurs de prendre leurs suppléments/médicaments

Contrairement aux applications de fitness traditionnelles, celles alimentées par l'IA peuvent s'adapter aux changements dans les besoins/le mode de vie de l'utilisateur. Par instance, si l'utilisateur a atteint son objectif de poids, l'application peut automatiquement modifier les séances d'entraînement pour maintenir son état actuel.

Conseil Business: En tant qu'entreprise, les forfaits personnalisés de fitness et de nutrition suivent des modèles d'abonnement business-to-consumer (B2C). Pour rentabiliser cette application, vous pouvez opter pour des modèles d'abonnement avec assistance, freemium ou à paliers.

2. Gestion automatisée des stocks

Généralement, l'automatisation est basée sur des règles, c'est-à-dire qu'elles suivent un modèle de type " si ceci, si cela ". L'IA change complètement la donne. L'IA permet aux équipes d'automatiser des processus complexes avec plusieurs déclencheurs/réactions.

Ce type d'automatisation est formidable pour la gestion des stocks à grande échelle dans les entrepôts et les organisations de la chaîne d'approvisionnement. Un outil de gestion des stocks robuste basé sur l'IA peut :

Gérer la demande et l'offre : Comprendre la demande, suivre les niveaux de stock et réorganiser automatiquement les approvisionnements sans interventions humaines

: Comprendre la demande, suivre les niveaux de stock et réorganiser automatiquement les approvisionnements sans interventions humaines Gérer les fluctuations du marché : Prédire les fluctuations saisonnières de la demande et fournir des informations sur la fabrication, la tarification ou d'autres interventions stratégiques

: Prédire les fluctuations saisonnières de la demande et fournir des informations sur la fabrication, la tarification ou d'autres interventions stratégiques Améliorer l'efficacité des transports : Identifier les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et suggérer les itinéraires de livraison les plus efficaces

Conseil Business: Il s'agit d'une application B2B généralement facturée sous forme de contrats à long terme. Bien que des modèles d'abonnement avec paiement à l'utilisation soient possibles ici, la création d'engagements pluriannuels pourrait être plus rentable.

3. Maintenance prédictive pour les usines de fabrication

L'IA renforce l'impact de l'Internet des objets (IoT). Les solutions de maintenance prédictive pilotées par l'IA utilisent des capteurs et des appareils pour surveiller les équipements industriels. Sur la base des données collectées, l'application de maintenance prédictive basée sur l'IA prévoit le moment où une machine est susceptible de tomber en panne.

Cela permet aux entreprises d'effectuer des tâches de maintenance avant que les pannes ne surviennent, évitant ainsi des temps d'arrêt et des réparations coûteux. Cette solution est particulièrement rentable pour les industries telles que la fabrication, l'aviation et l'énergie, où le coût d'une panne d'équipement peut s'élever à plusieurs millions de dollars.

Conseil aux entreprises: Une application de maintenance prédictive ne se résume pas à un logiciel. Elle nécessite un tableau de capteurs en réseau, ce qui peut représenter un investissement initial important. Ce produit B2B est mieux établi en tant que solution matérielle + logicielle à long terme.

4. Systèmes d'apprentissage adaptatif basés sur l'IA

Il existe toutes sortes d'apprenants : les apprenants visuels, les auditeurs, les lecteurs, les exécutants, etc. Un bon système d'apprentissage est celui qui s'adapte aux besoins uniques de l'utilisateur sans qu'il soit nécessaire de créer des dizaines de forfaits différents.

C'est exactement ce que peuvent faire les outils dotés de l'IA. Ils peuvent offrir des expériences éducatives personnalisées en analysant la façon dont les élèves apprennent. Par instance, Cours d'IA peut proposer des images et des graphiques aux apprenants visuels, tout en fournissant des moyens mnémotechniques aux apprenants textuels. Il peut également recommander du matériel supplémentaire adapté aux besoins des étudiants, ce qui rend l'apprentissage plus attrayant et plus efficace.

Si vous cherchez à construire des systèmes d'apprentissage adaptatif avec l'IA, voici quelques besoins d'apprentissage populaires.

Apprentissage des langues

Programmes scolaires, comme les mathématiques, la physique, la chimie, etc

Exercices de productivité et de mémoire

Langages de programmation

Passe-temps comme le crochet, le tricot, la peinture, etc

Compétences professionnelles comme la menuiserie, la construction, la plomberie, etc

Conseil Business: Les systèmes d'apprentissage peuvent être B2C par le biais d'abonnements. Vous pouvez également les construire sur un modèle B2B, en vendant des programmes d'apprentissage et de développement pour les entreprises.

5. Gestion intelligente de l'Accueil basée sur l'IA

La gestion intelligente de l'Accueil est l'un des secteurs de l'IA qui connaît la croissance la plus rapide. De grands noms comme Google Nest et Samsung Smart Tout construisent des solutions pour tout gérer, du contrôle de la température à l'éclairage en passant par la sécurité.

Certains des cas d'utilisation les plus attrayants dans la gestion de l'Accueil sont :

Gérer les appareils en les allumant et en les éteignant à distance

Personnaliser la couleur, la chaleur et la luminosité de l'éclairage

Optimisation de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique en réglant ou en éteignant automatiquement les appareils qui ne sont pas utilisés

Surveiller les activités inhabituelles et alerter les propriétaires en cas de menaces potentielles

En règle générale, les applications pour maisons intelligentes sont vendues par le fabricant de l'appareil.

Par exemple, si Samsung ou Xiaomi fabriquent des réfrigérateurs ou des aspirateurs robotisés, ils fournissent également une application mobile pour les contrôler.

Business Tip: Si vous construisez un système de gestion domestique basé sur l'IA, vous feriez bien de partner avec des fabricants d'appareils ou des entreprises de mise en œuvre pour regrouper vos produits avec eux.

6. Conseil financier piloté par l'IA

Le conseil financier est également une entreprise éducative. Les conseillers sont chargés de s'assurer que les clients comprennent les conditions, les risques et les récompenses de leurs décisions d'investissement. La profondeur de ces discussions rend difficile la mise à l'échelle.

Le conseil financier piloté par l'IA peut changer cela. La capacité de l'IA à traiter rapidement de grandes quantités de données financières la rend idéale pour prédire les tendances du marché, gérer les risques et identifier les opportunités d'investissement.

Pour les investisseurs, l'IA peut offrir des conseils d'investissement personnalisés à une fraction du coût des conseillers traditionnels. Pour les conseillers, elle peut automatiser et opérationnaliser une multitude de relations avec les clients sans effort supplémentaire.

Conseil Business: En tant que créateur d'applications, vous pouvez faire payer un abonnement aux deux types d'utilisateurs, en tirant parti d'un modèle de place de marché.

7. Diagnostics de santé alimentés par l'IA

Aujourd'hui, la plupart des services de santé sont réactifs, c'est-à-dire que les patients s'adressent aux médecins lorsqu'ils ressentent une douleur ou une maladie. Cependant, l'ensemble du secteur - et la population vieillissante - envisagent d'adopter une approche proactive avec des offres de soins de santé fondées sur la valeur.

Ce mouvement s'appuie fortement sur les données, les prédictions et les automatisations. Vos applications de diagnostic de santé alimentées par l'IA peuvent surfer sur cette vague de manière rentable en :

Traiter les données des appareils de surveillance/vêtements en temps réel pour détecter les anomalies

Analysant les images médicales, les résultats de laboratoire et les antécédents des patients pour détecter les maladies à un stade précoce

Lire les scanners médicaux et améliorer la précision du diagnostic

Corrélant les comportements, tels que les habitudes alimentaires, les séances d'entraînement, la consommation de sucre, le tabagisme, etc. avec les résultats de santé

Conseil Business: En tant que membre d'une industrie fortement réglementée, vous devez mettre tout en œuvre pour assurer la conformité. Envisagez de vous associer à des assureurs réputés pour déployer vos services de diagnostic.

8. IA pour la détection et la prévention des fraudes dans le secteur bancaire

Au premier semestre 2024, 570 millions de livres sterling (l'équivalent de 740 millions de dollars) ont été perdus à cause de la fraude aux paiements au Royaume-Uni . L'année dernière, Les clients américains ont perdu 10 milliards de dollars à cause de la fraude . Alors que les acteurs malveillants conçoivent des escroqueries en constante évolution pour duper les banques et les clients, tous les responsables bancaires se tournent vers l'IA pour obtenir de l'aide.

Une application de détection et de prévention des fraudes prête pour l'entreprise peut :

Analyser de grands volumes de données de transaction en temps réel pour repérer les schémas

Identifier les transactions anormales ou frauduleuses

Repérer les activités suspectes et alerter les équipes concernées

Prédire les fraudes potentielles et recommander des mesures préventives

Conseil Business: Comme les systèmes de détection des fraudes pilotés par l'IA s'adaptent au fil du temps, l'apprentissage de nouvelles techniques que les fraudeurs pourraient utiliser les rend plus efficaces que les systèmes traditionnels basés sur des règles.

9. Création de contenu pilotée par l'IA

Dans le monde du marketing numérique, le contenu est tout. Les outils alimentés par l'IA peuvent véritablement élever ce que vous pouvez faire avec le contenu.

Création de brouillons : Utiliser le traitement du langage naturel pour comprendre les invitations humaines à créer du contenu

: Utiliser le traitement du langage naturel pour comprendre les invitations humaines à créer du contenu Repurposing content : Les formulaires d'une forme de contenu, comme un blog ou une étude de cas, sont automatiquement réaffectés à des scripts vidéo, des podcasts, des bulletins d'information, des mises à jour sur les médias sociaux, etc

: Les formulaires d'une forme de contenu, comme un blog ou une étude de cas, sont automatiquement réaffectés à des scripts vidéo, des podcasts, des bulletins d'information, des mises à jour sur les médias sociaux, etc Curating content : Créer des contenus personnalisés, tels que des listes de lecture sur Spotify et YouTube, en apprenant les préférences des utilisateurs à partir de leur historique

: Créer des contenus personnalisés, tels que des listes de lecture sur Spotify et YouTube, en apprenant les préférences des utilisateurs à partir de leur historique Maintenance du contrôle de la qualité : Vérifier le plagiat, les erreurs de grammaire, le référencement, etc

: Vérifier le plagiat, les erreurs de grammaire, le référencement, etc Générer des résumés lisibles : Traiter le contenu long formulaire et le résumer pour faciliter la lecture et la référence

Conseil Business: Les outils de création de contenu qui utilisent l'IA ont de nombreuses options pour les modèles d'entreprise. Par instance, si vous créez un vérificateur de plagiat, vous pouvez facturer en fonction du nombre de mots vérifiés.

Si vous réutilisez du contenu, il serait logique de facturer un abonnement forfaitaire. Les outils de personnalisation peuvent être intégrés à des appareils ou à des applications multimédias et vendus ensemble. Avec le contenu, les possibilités sont vraiment infinies.

10. L'IA au service de la productivité

L'optimisation de la productivité personnelle et de l'équipe est l'un des plus grands défis pour tout chef d'entreprise. En particulier dans le travail du savoir, où il est presque impossible de définir la productivité sans ambiguïté, tout outil qui améliore la performance est une aubaine pour les organisations.

Gestion de projet par IA : Un outil IA intégré tel que ClickUp Brain à l'intérieur d'un logiciel de gestion de projet pour les startups peut vous aider :

Générer des mises à jour/des comptes rendus

Récupérer des informations sur le projet

Automatisation de l'ordonnancement et de la forfaiture

Gérer les charges de travail des équipes interfonctionnelles

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-273-1400x653.png ClickUp Brain /$$img/

l'intelligence des projets au bout des doigts avec ClickUp Brain_

Gestion de calendrier par l'IA : Les réunions sont un mal nécessaire pour les travailleurs du savoir. L'IA peut aider à apprivoiser cela en personnalisant les calendriers en fonction des préférences, des modèles et des priorités.

IA Copilotes : L'IA générative a conduit à l'essor d'agents IA dans toutes les fonctions. Vous pouvez construire votre Copilote pour les rédacteurs, les éditeurs, les développeurs, les responsables des opérations, les vendeurs, les professionnels de la finance, etc.

Conseil Business : Vous pouvez faire de ces outils des outils B2C, en vendant à des particuliers. Vous pouvez également les construire en tant que produit collaboratif, en facturant des abonnements par utilisateur aux outils d'IA pour les startups et les équipes d'entreprise.

11. Automatisation du recrutement et des ressources humaines basée sur l'IA

Le travail moderne est complexe. Avec les démissions silencieuses, la gig economy, la main-d'œuvre hybride et d'autres modèles de travail transformateurs, l'acquisition de talents est en plein chaos. Les outils d'IA peuvent aider à mieux gérer ce chaos vers des résultats significatifs.

Les applications basées sur l'IA pour l'un des cas d'utilisation suivants peuvent constituer une idée d'entreprise rentable.

Sélection de CV : Utiliser des modèles d'apprentissage automatique pour faire le premier niveau de sélection des CV pour divers rôles

: Utiliser des modèles d'apprentissage automatique pour faire le premier niveau de sélection des CV pour divers rôles Tests automatisés : Tests automatisés : tests pré-conçus pour évaluer les compétences des candidats en fonction du poste à pourvoir

: Tests automatisés : tests pré-conçus pour évaluer les compétences des candidats en fonction du poste à pourvoir Évaluation vidéo : Analyse des entretiens vidéo pour vérifier le langage corporel, les aptitudes à la communication, etc

: Analyse des entretiens vidéo pour vérifier le langage corporel, les aptitudes à la communication, etc Planification des entretiens : La planification des entretiens se fait automatiquement en fonction des disponibilités de l'intervieweur et du candidat

: La planification des entretiens se fait automatiquement en fonction des disponibilités de l'intervieweur et du candidat L'accueil des candidats : Mise en place de flux de travail d'intégration complets et personnalisés pour les nouveaux employés en fonction de leur département, de leur rôle, de leur niveau d'ancienneté, etc.

Business Tip: Vous pouvez créer n'importe laquelle de ces applications pour les entreprises ou leurs partenaires de recrutement. Pour les équipes d'acquisition de talents des entreprises, ces applications peuvent s'intégrer dans le flux de travail de l'organisation afin d'améliorer l'efficacité des processus. Pour les agences de recrutement, ces applications peuvent créer des efficacités extraordinaires à grande échelle.

Pour ces deux types de clients, ces applications peuvent travailler sur la base d'un abonnement mensuel/annuel. Il serait également intéressant d'avoir une tarification basée sur l'utilisation. Par exemple, vous pouvez facturer chaque CV examiné ou chaque employé intégré.

12. Assistants virtuels alimentés par l'IA

Tout le monde utilise un assistant virtuel, qu'il s'agisse de demander à Siri de régler une alarme ou d'utiliser une application de finances personnelles pour créer des rapports de dépenses. Les assistants virtuels et les agents sont d'excellentes idées d'entreprises basées sur l'IA pour les startups afin de construire des produits d'une valeur exponentielle.

Voici quelques-unes des applications que vous pouvez transformer en une entreprise rentable.

Assistants personnels : Flux de travail d'automatisation se connectant à différentes applications pour que les utilisateurs puissent effectuer des tâches personnelles comme envoyer un e-mail, payer une facture, commander des courses ou prendre des rendez-vous.

Assistants d'assistance client : Les chatbots IA jouent le rôle d'agents du service client pour aider les utilisateurs à trouver des informations, à résoudre des problèmes simples, à soulever des tickets, etc.

Assistants experts : Outils d'IA dotés d'une intelligence spécialisée dans des domaines tels que la bourse, la météo, la réservation de voyages, la recherche, etc.

Assistants de direction : Outils d'IA qui aident les chefs d'entreprise à planifier des réunions, à traiter des e-mails, à résumer des documents, à planifier des abonnements, etc.

Conseil Business: En fonction de la nature de votre assistant virtuel, vous pouvez faire payer des abonnements. Par instance, les assistants experts peuvent facturer un abonnement plus élevé pour leurs connaissances approfondies, tandis que les assistants exécutifs peuvent atteindre une base d'audience plus large à un niveau de prix inférieur.

13. Marketing et publicité pilotés par l'IA

Le marketing numérique est une question d'intention et de pertinence. Les logiciels publicitaires basés sur l'IA peuvent optimiser cela en diffusant des publicités, des recommandations de produits et des messages marketing très ciblés.

Emails prédictifs : Les outils d'IA peuvent envoyer des e-mails personnalisés aux utilisateurs au bon moment en fonction de leurs interactions avec vos produits sur les différents canaux

: Les outils d'IA peuvent envoyer des e-mails personnalisés aux utilisateurs au bon moment en fonction de leurs interactions avec vos produits sur les différents canaux Offres limitées dans le temps : Les appareils IoT peuvent identifier un client qui entre dans un magasin et proposer des réductions au moment opportun pour pousser à l'achat impulsif

: Les appareils IoT peuvent identifier un client qui entre dans un magasin et proposer des réductions au moment opportun pour pousser à l'achat impulsif Catalogues personnalisés : L'IA peut créer des catalogues personnalisés de produits susceptibles de plaire à un client à partir de leur énorme site web de commerce électronique

: L'IA peut créer des catalogues personnalisés de produits susceptibles de plaire à un client à partir de leur énorme site web de commerce électronique Publicité contextuelle : L'IA peut traiter de vastes quantités de données pour présenter des publicités basées sur les préférences des clients et le contexte de navigation

: L'IA peut traiter de vastes quantités de données pour présenter des publicités basées sur les préférences des clients et le contexte de navigation Notifications spécifiques au temps : Les applications mobiles peuvent intégrer des outils d'IA pour délivrer des notifications au bon moment et dans la bonne langue afin d'influencer le comportement de l'utilisateur

Conseil Business: En plus de construire des produits IA, vous avez également la possibilité de devenir une agence technologique de marketing IA de niche pour des clients spécifiques. Vous pouvez créer des solutions de marketing IA personnalisées pour leurs besoins. Par exemple, vous pourriez créer un bot pour suivre les performances de mots clés spécifiques ou faire des rapports sur l'évolution du marché, en construisant des produits qui offrent un avantage concurrentiel.

14. Automatisation des ventes alimentée par l'IA

La capacité d'une organisation à atteindre plus de clients et à construire plus de sensibilisation/d'intérêt est directement corrélée à la quantité de revenus qu'elle peut réaliser. Dans des scénarios de marché très concurrentiels, les équipes commerciales cherchent des moyens de réduire les coûts sans compromettre les performances. Les produits basés sur l'IA peuvent permettre exactement cela.

Vous trouverez ci-dessous les produits que vous pouvez construire pour aider divers cas d'utilisation du marketing et des ventes.

**Comment l'IA peut-elle être utilisée dans le marketing et les ventes ?

Automatisation des tâches : Construisez une application d'automatisation basée sur l'IA pour réduire le nombre de tâches répétitives que les équipes commerciales doivent effectuer.

Par exemple, les suivis peuvent entièrement être automatisés grâce à l'IA, avec personnalisation et messages prédictifs à la clé.

Transcrire des vidéos : La prise de notes par l'IA est très demandée par les professionnels de la vente, qui utilisent l'outil pour enregistrer/transcrire la discussion pendant qu'ils se concentrent sur la construction d'une relation significative avec le prospect.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Clips-AI-Transcription-feature-example-1400x849.png Exemple de fonctionnalité de transcription IA de ClickUp Clips /$$img/

Créer des démos vidéo sur ClickUp Clips avec des transcriptions générées en temps réel par l'IA

Concevoir les prochaines étapes : Sur la base de la discussion, les outils d'IA peuvent créer automatiquement des éléments d'action pour les deux parties. En fait, la capacité d'intégrer l'outil IA dans des applications telles que le CRM, l'e-mail, la vidéoconférence, les plateformes de démonstrations, etc. peut automatiser même les flux de travail complexes.

Créer des tableaux de bord : La plupart des outils commerciaux proposent aujourd'hui une forme de rapports. Cependant, les rapports standards prêts à l'emploi ne sont souvent pas suffisants. L'IA peut aider les équipes à créer des tableaux de bord personnalisés, axés sur les KPI, avec uniquement les informations les plus importantes à un moment donné.

Qui plus est, vous pouvez également construire un chatbot IA qui répond avec des nombres. "Quel est le total des ventes jusqu'à présent ?" ou "Combien de leads sont restés dormants pendant plus de 30 jours ?" permettant aux équipes d'explorer dynamiquement leurs données commerciales sans déranger un analyste de données !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-Dashboard-1400x842.png Tableau de bord des ventes ClickUp /$$img/

Tableaux de bord orientés KPI pour les équipes commerciales avec ClickUp

Conseil Business: Il est important de comprendre que l'équipe commerciale est un espace hautement compétitif. Les grandes plateformes CRM dominent déjà le marché. Donc, en tant qu'entreprise, il est plus logique de construire des produits IA de niche.

Alternativement, vous pouvez construire des applications pour les fonctionnalités qui manquent à ces plateformes CRM. De cette façon, vous pouvez héberger ces applications sur la place de marché de Salesforce ou de HubSpot et facturer des frais basés sur l'utilisation.

Lire la suite: Si l'un des points ci-dessus vous intéresse, voici plus d'informations comment utiliser l'IA dans l'équipe commerciale .

15. L'IA dans le développement de logiciels

Il y a plus d'une décennie, l'investisseur Marc Andreessen a ironisé sur le fait que.. le logiciel est en train de manger le monde . Depuis lors, nous sommes entourés de plus en plus de logiciels, qui nous aident à faire tout ce que nous voulons, depuis le paiement des factures jusqu'aux jeux, tous les jours.

L'IA fait avancer d'un pas de géant le développement de ces logiciels. Vous pouvez construire des produits simples mais puissants pour n'importe quel problème de génie logiciel auquel les organisations sont confrontées aujourd'hui. Voici quelques idées.

Contrôle de la qualité avec l'examen du code, le débogage et les tests basés sur l'IA

Documentation automatisée avec des éléments visuels, des graphiques, des diagrammes de flux de travail, etc

Copilotes pour les développeurs de logiciels afin de créer du code à partir d'entrées en langage naturel

Programmation en binôme et retour d'information sur la qualité/performance du code

Modèles d'apprentissage automatique pour la cybersécurité

De la gestion de projet par logiciel au déploiement, il existe des dizaines de cas d'utilisation de l'ingénierie qui peuvent être améliorés avec l'IA. Si vous travaillez dans ce secteur, vous trouverez peut-être notre article de blog sur le sujet suivant comment utiliser l'IA dans le développement de logiciels intéressant.

Conseil d'entreprise: Il existe déjà plusieurs outils que les équipes de logiciels utilisent. Par exemple, Jira pour la gestion des tickets, GitHub pour la gestion du code, etc. sont utilisés par des millions de développeurs dans le monde. Tout en construisant une entreprise de développement de logiciels basée sur l'IA, il est utile d'identifier soigneusement les lacunes de ces produits communs et de les résoudre de manière réfléchie.

Dans les premières étapes de l'adoption de l'IA, vous pourriez vouloir utiliser certains des produits de ClickUp modèles de forfaits de développement de ClickUp pour vous guider dans votre démarche.

16. Recommandations de mode alimentées par l'IA

L'un des plus grands défis du commerce électronique est celui des retours. Les clients achètent des produits pour les essayer et renvoient ceux qui ne leur conviennent pas. Le pire, c'est que les produits comme le maquillage qui ne peuvent pas être retournés - même s'ils ne conviennent pas - créent des remords d'acheteur.

Les applications de mode alimentées par l'IA visent précisément à résoudre ce problème. Voici quelques idées d'applications que vous pouvez créer.

Recommandations de taille : Sur la base des tailles déclarées d'un client, de ses achats passés et d'informations sur les produits, faites des recommandations précises grâce à l'IA

: Sur la base des tailles déclarées d'un client, de ses achats passés et d'informations sur les produits, faites des recommandations précises grâce à l'IA Essai virtuel : Pour des produits comme les chaussures, le rouge à lèvres, les vêtements, etc., utilisez l'IA et des applications de réalité virtuelle pour permettre aux utilisateurs d'essayer virtuellement avant d'acheter

: Pour des produits comme les chaussures, le rouge à lèvres, les vêtements, etc., utilisez l'IA et des applications de réalité virtuelle pour permettre aux utilisateurs d'essayer virtuellement avant d'acheter Livre d'or : En utilisant l'historique d'achat du client, recommander des accessoires qui s'associent bien avec leur garde-robe existante

Conseil Business: Avec toutes ces données en main, votre produit IA peut également prédire les futures tendances de la mode, aidant ainsi les détaillants à garder une longueur d'avance sur la concurrence. Assurez-vous simplement d'obtenir le consentement de l'utilisateur avant d'en tirer parti.

17. L'IA au service de l'immobilier et de la gestion des biens

Le secteur de l'immobilier n'est pas le plus enthousiaste lorsqu'il s'agit d'adopter des technologies. Cependant, un produit convaincant peut être le coup de pouce dont ils ont besoin. La technologie de l'IA offre d'immenses possibilités dans cette industrie naissante.

Évaluation des biens immobiliers : Techniques IA peuvent effectuer des évaluations plus précises sur les biens immobiliers en fonction des données historiques, des tendances du marché et d'autres facteurs, tels que la croissance du quartier ou les taux d'intérêt.

Services aux locataires : Les outils de gestion immobilière alimentés par l'IA peuvent automatiser les services aux locataires, tels que la collecte des loyers et les demandes d'entretien.

Gestion des installations : Les outils IA peuvent aider les gestionnaires immobiliers à programmer les entretiens à venir, à prédire les temps d'arrêt/réparations, à évaluer les décisions de réparation ou de remplacement, etc.

Collaboration : Les outils de collaboration alimentés par l'IA peuvent contribuer à améliorer considérablement les résultats. Par exemple, avec les outils d'emplacement, vous pouvez planifier les listes, utiliser un code couleur pour différencier les listes par intervalle de prix et enregistrer facilement des informations pour plus tard.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Map-view.png Vue du plan ClickUp /$$img/

Vue Plan interactive pour la collaboration visuelle des clients sur ClickUp

Conseil Business: En tant qu'industrie prudente et relativement lente, les clients de l'immobilier pourraient ne pas se précipiter pour acheter des outils d'IA. Ainsi, un modèle freemium permettrait de démontrer la valeur, puis d'instaurer la confiance tout au long du parcours client.

18. Solutions agricoles pilotées par l'IA

L'IA a le potentiel de jouer un rôle déterminant dans la modernisation de l'agriculture. Les systèmes alimentés par l'IA peuvent analyser les données provenant des capteurs de sol, des prévisions météorologiques et de l'imagerie satellite afin d'optimiser l'agriculture sur différents fronts.

Quelques clés Cas d'utilisation de l'IA sont :

Recommandations sur le moment et la quantité d'eau à apporter aux cultures

Des suggestions sur le moment de planter ou de récolter

Des stratégies de lutte contre les parasites

Des décisions fondées sur des données autour de la gestion de l'exploitation et de la productivité des agriculteurs

Conseil Business: En tant que produit IA, vous avez la possibilité de facturer un abonnement aux consommateurs/agriculteurs directement. Cependant, sur ce marché, vous pouvez également concevoir un modèle B2B en vous associant à des ONG ou à des organisations communautaires pour des modèles de partage des revenus.

19. IA pour les voyages et l'hôtellerie

Les entreprises de voyage et les plateformes d'accueil comme Airbnb et TripAdvisor exploitent depuis longtemps l'IA pour créer des expériences de voyage personnalisées pour les utilisateurs. Cependant, il y a encore beaucoup à faire dans cet espace.

Certains problèmes ne sont toujours pas résolus :

Décisions de destination : Choisir la bonne destination de vacances en fonction des préférences, des saisons, des évènements, des coûts, et plus encore

: Choisir la bonne destination de vacances en fonction des préférences, des saisons, des évènements, des coûts, et plus encore Budgétisation et forfaits : Achevé les vacances, y compris les billets, les séjours à l'hôtel, les visas, les activités, les achats, etc. dans le respect du budget

: Achevé les vacances, y compris les billets, les séjours à l'hôtel, les visas, les activités, les achats, etc. dans le respect du budget Voyages en groupe : Équilibrer la disponibilité, les préférences et les besoins de plusieurs personnes dans un voyage de groupe

: Équilibrer la disponibilité, les préférences et les besoins de plusieurs personnes dans un voyage de groupe Recommandations contextuelles : Suggestions d'évènements et de visites touristiques en fonction de la saison, de l'heure de la journée, de l'emplacement, etc

: Suggestions d'évènements et de visites touristiques en fonction de la saison, de l'heure de la journée, de l'emplacement, etc Automatisations : Permettre des enregistrements, des départs, des transferts d'aéroport en toute transparence, etc

Conseil Business: Étant donné que l'industrie du voyage est un espace très encombré, le meilleur pari est de construire des améliorations et de les vendre à diverses organisations. Par exemple, vous pourriez créer une solution d'automatisation personnalisée pour une chaîne d'hôtels qui s'intègre à leur ERP.

20. Recherche juridique et analyse de contrats basées sur l'IA

"Une entreprise typique du Fortune 1000 maintient 20 000 à 40 000 contrats actifs à un moment donné", constate un.. réalisée par World Commerce and Contracting . Connaître les clauses, les dates et les détails de ces contrats peut être une tâche manuelle épuisante.

Avec l'IA, cela change. L'IA apporte une valeur exponentielle en automatisant :

L'analyse des contrats pour les révisions, l'exécution et les paiements

L'examen des documents avant l'exécution des contrats

Recherche juridique pour garantir les meilleures transactions pour toutes les parties

Recherche de jurisprudence dans les bases de données juridiques

Conformité et accords de niveau de service (SLA)

Conseil Business: La tarification basée sur l'utilisateur et la tarification basée sur l'utilisation fonctionnent toutes deux sur ce marché. Par exemple, dans le cas des applications de recherche juridique, vous pouvez facturer un abonnement par utilisateur. Pour les applications de révision de documents, vous pouvez facturer chaque traitement de document/page.

Si aucune de ces solutions ne vous séduit, nous avons une 21e idée - un peu méta mais tout à fait achevée : Demandez à une IA. 😊

Lancez un outil d'IA tel que ClickUp Brain et échangez des idées avec lui. Si vous avez des difficultés de démarrage, demandez à ClickUp Brain de vous suggérer des idées et de les affiner.

**Quelles sont les idées de startups les plus rentables dans le domaine de l'IA ?

La startup IA est un vaste paysage d'entreprises. À travers la création de modèles, les plateformes, le B2C, le B2B et les offres de services, le monde est votre huître. Tout en évaluant les idées pour votre startup, considérez la nature, la valeur marchande et la compétitivité de chaque acteur existant dans cet espace.

Pour vous aider à démarrer, voici quelques exemples d'entreprises qui se créent une place aujourd'hui.

Dans l'espace de l'IA générative, les entreprises de développement de modèles comme OpenAI et Anthropic font partie des startups les plus précieuses aujourd'hui. Dans le domaine de l'analyse de données avec l'IA, Databricks se démarque. La startup Abridge, spécialisée dans les soins de santé, gagne en popularité au sein de la communauté des cliniciens.

Dans le domaine de la productivité et de la collaboration, Notion et ClickUp font d'énormes progrès. Dans la création de contenu, Writer gagne en popularité.

Il est important de noter que toutes ces entreprises sont des startups en pleine croissance qui n'ont pas encore atteint l'étape de la rentabilité. Cependant, la voie vers la réussite de l'IA dans les entreprises est bel et bien tracée.

Une fois que vous avez une idée à explorer, voici comment vous pouvez commencer à développer votre outil.

Comprendre le processus de développement d'un outil IA

La création d'un outil d'IA est une entreprise globale qui fait intervenir des considérations liées à l'entreprise, à la technologie et au consommateur. Voici une présentation étape par étape de la manière dont vous pouvez vous y prendre pour créer le vôtre.

Idée et recherche

Avant de commencer à développer votre outil, clarifiez votre idée.

Définissez clairement le problème de l'utilisateur

Comprendre le client et son comportement

Étudier les solutions actuelles qu'ils utilisent

Évaluez l'opportunité qui s'offre à vous

Une fois que vous avez cristallisé votre idée, réalisez une étude de marché pour savoir où vous en êtes. Posez les questions suivantes.

Existe-t-il un marché pour ce produit ?

L'utilisateur a-t-il la capacité et la volonté de payer pour ce produit ?

Existe-t-il d'autres outils sur le marché ? À font-ils leur travail ? À faire payer ?

Quelles sont les menaces auxquelles vous risquez d'être confronté lors de la mise sur le marché de votre produit ?

Par exemple, si vous créez un outil de gestion des médias sociaux basé sur l'IA, vous vous appuyez fortement sur l'API de X (anciennement Twitter) pour accomplir la tâche. Si X retire son assistance, votre modèle d'entreprise s'effondrera.

Comprenez ces paramètres avant de vous aventurer dans la construction de votre outil d'IA.

Définir les objets

Identifiez la seule valeur significative que votre produit basé sur l'IA apporte au client. Cela permettrait de répondre à votre question : "**Quels sont les avantages de l'IA ?"

La réponse pourrait être l'amélioration de l'efficacité, l'augmentation de la productivité, la réduction des coûts opérationnels, l'automatisation du service client, la fourniture d'analyses en temps réel, etc.

Tout en définissant vos objectifs, faites en sorte qu'ils soient SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps). Veillez à ce que votre produit réponde systématiquement à ces objectifs pour vos clients au fil du temps.

Collecter et préparer les données pour votre outil IA

Cette étape constitue la pierre angulaire du développement de l'IA. Les performances d'un modèle d'IA sont directement liées à la quantité et à la qualité des données sur lesquelles il est entraîné. Des données inexactes, achevées ou mal structurées peuvent conduire à l'échec des outils d'IA.

Recueillir des données pertinentes

Nettoyez-les pour éliminer le bruit ou les incohérences

Annotez ou libellez les données si vous utilisez des modèles d'apprentissage supervisé

Développer et déployer le modèle

Une fois que vous avez préparé les données, développez les modèles IA à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique ou d'apprentissage profond. Au niveau de base, vous seriez :

Sélectionner l'algorithme approprié

Entraîner le modèle sur les données préparées

Affiner le modèle pour en améliorer les performances

Tester et valider le modèle pour s'assurer qu'il se généralise bien à de nouvelles données

Le déployer dans une infrastructure cloud ou sur site et en permettre l'utilisation

Lire aussi: Voici une introduction sur les sujets suivants comment intégrer l'IA dans un site web .

Commercialiser et vendre l'outil IA

Une fois l'outil construit, il est temps de le commercialiser. Le marketing et les ventes d'un produit logiciel constituent un livre achevé à eux seuls. Nous parlons donc ici de quelques bonnes pratiques de base à garder à l'esprit.

🏆 Positionnement : Utilisez vos recherches pour positionner votre produit IA sur le marché. Concentrez-vous sur ce qu'il fait différemment et mieux. Adressez les avantages de votre produit aux besoins de l'utilisateur.

⼮ Canaux : Tirez parti de canaux tels que le marketing de contenu, la publicité, les évènements, les démonstrations et la preuve sociale pour renforcer la confiance et la crédibilité auprès des clients potentiels.

💵 Prix : Décidez de ce que vous allez faire payer à votre client et comment. Nous explorons quelques modèles dans la section suivante.

😎 Réussite du client : Les outils d'IA, de par leur conception, s'améliorent avec l'utilisation. Cela signifie que vous avez besoin que vos clients utilisent l'outil pendant des périodes prolongées afin que vous puissiez recueillir et exploiter des données. Mettez en place des équipes de réussite client solides et encouragez une utilisation prolongée.

Surveiller et optimiser

En tant que technologie en constante évolution, les outils IA ont besoin d'une surveillance et d'une optimisation continues. Permettez au modèle d'apprendre de manière dynamique à partir de nouvelles données. Surveillez les performances pour vous assurer qu'elles répondent aux objectifs définis. Recueillez les commentaires des utilisateurs et les données sur les performances du système pour que l'outil d'IA reste adéquat et pertinent.

Nous avons parlé de la construction et de la mise sur le marché du produit. Il est maintenant temps de parler de l'essentiel, littéralement.

Les startups de l'IA : Rentabilité et génération de revenus

Comme toute entreprise, Les startups de l'IA doivent gagner de l'argent. À cette fin, elles génèrent des revenus par le biais de différents canaux.

Les abonnements aux produits : Les startups créent des outils d'IA auxquels il est possible d'accéder en payant des frais récurrents selon un modèle basé sur l'abonnement. Parmi les exemples les plus connus, citons Google Gemini et Jasper.

Licences : Certaines startups construisent des algorithmes d'IA et les concèdent sous licence à des fournisseurs ou à des entreprises dans des secteurs tels que la santé, la finance ou la vente au détail. Les modèles Med-PaLM de Google ou GPT d'OpenAI fonctionnent de cette manière.

Le conseil : Les startups fournissent des services de conseil, en développant des solutions d'IA personnalisées pour les clients ou en intégrant l'IA dans les flux de travail existants.

Insights : Il existe également des startups qui monétisent les données, en vendant des insights ou des analyses prédictives dérivées de modèles d'IA propriétaires. BloombergGPT en est un bon exemple.

Quel que soit le modèle de revenus que vous choisissez, gardez un œil sur le retour sur investissement. Compte tenu de l'importance des coûts, de l'infrastructure, des données et des compétences nécessaires à la construction d'outils IA, le retour sur investissement (ROI) peut devenir un rêve lointain. C'est d'ailleurs l'un des principaux défis d'une startup spécialisée dans l'IA.

La création d'une entreprise basée sur l'IA est plus simple et plus facile que la plupart des autres. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir une salle de sport, vous devez investir dans l'immobilier, l'équipement, les entraîneurs, les ventes, le marketing, etc. Une application d'entraînement alimentée par l'IA, en revanche, peut être construite depuis votre garage.

Cependant, il existe plusieurs autres Défis de l'IA que vous devez prendre en compte.

Données

Les outils d'IA sont construits au-dessus d'énormes volumes de données. Lors de l'acquisition et de l'utilisation de ces données, vous pourriez être confronté à des défis, tels que :

L'éthique de la manière dont les données ont été capturées

Les problèmes de confidentialité liés à l'utilisation des données, en particulier s'il s'agit d'informations personnellement identifiables

La sécurité du stockage des données

Conformité avec les lois locales, nationales, fédérales et internationales

Avant de créer un outil d'IA, examinez attentivement les problèmes liés aux données. Demandez l'aide d'experts en données et de juristes pour partir sur les meilleures bases.

Une autre forme de données est l'expertise. Par exemple, si vous concevez des séances d'entraînement basées sur l'IA, vous avez besoin d'experts en la matière pour valider l'exactitude et l'adéquation de votre séance d'entraînement. Votre outil ne peut pas recommander aux clients de s'engager dans des activités potentiellement risquées simplement pour atteindre leurs objectifs de poids.

Réfléchissez à l'inférence/recommandation que votre application IA propose et inscrivez des experts pour valider cela. Construisez un modèle de compte pour vous assurer que le contenu est validé par des experts du domaine. Si vous travaillez dans des secteurs très réglementés comme la santé ou la finance, faites très attention et consultez des experts juridiques pour vous guider.

Coût

Quel est le coût du lancement d'une startup IA?

Le coût de lancement d'une startup d'IA peut varier de 5 000 $ à plus de 100 000 $, en fonction du produit, de l'infrastructure, de l'acquisition de données, de la taille de l'équipe et de la complexité du développement du produit. Souvent, ces coûts sont engagés dès le départ, bien avant que le produit puisse être mis sur le marché ou produire des rendements.

Pour éliminer les difficultés liées aux coûts, établissez un forfait Business clair et à long terme qui vous permettra de récupérer votre investissement. Commencez par un MVP plus petit et validez-le avant de passer à l'échelle supérieure.

Confidentialité et sécurité

Comme les systèmes IA reposent sur de grandes quantités de données sensibles, il faut s'attendre à des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité. Pour éviter les violations, construisez des systèmes robustes pour :

Prévenir la mauvaise manipulation des données

Rester conforme et éviter les sanctions réglementaires

Gérer la gouvernance des données

Garantir les bonnes pratiques de sécurité, telles que l'anonymisation, le cryptage, etc

Mettre en œuvre des mesures et des audits de cybersécurité

Confiance des clients

Malgré l'enthousiasme, les clients peuvent se montrer méfiants à l'égard de l'IA. C'est particulièrement vrai dans des domaines comme les soins de santé, les investissements ou même la mode, où la créativité et le jugement humains sont très valorisés.

Répondez à cette méfiance en instaurant un climat de confiance. Soyez transparent sur la façon dont l'IA est utilisée, sur les données collectées et sur la façon dont les décisions sont prises. Donnez aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leurs données. Permettez-leur d'interagir avec des humains lorsqu'ils le souhaitent. Solliciter et mettre en œuvre le retour d'information.

