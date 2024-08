10 startups d'IA à suivre en 2024 (Critiques et prix)

L'intelligence artificielle (IA) est en train de changer notre façon de travailler. Les tâches qui prenaient des heures à achever manuellement peuvent désormais être exécutées à la vitesse de la lumière. ⚡

Bon, peut-être pas aussi vite, mais vous voyez ce que je veux dire.

OpenAI, une société de recherche en IA, a fait des vagues avec ChatGPT et DALL-E, révolutionnant la façon dont nous générons du contenu écrit et des images. Mais il existe d'autres startups qui utilisent les technologies d'IA générative dans différents champs et de manière créative.

Nous avons rassemblé 10 de ces startups innovantes dans le domaine de l'IA, chacune offrant des outils uniques pour changer votre approche du travail. Du design à la finance en passant par le recyclage des déchets, ces entreprises utilisent l'IA pour faciliter l'analyse prédictive, une prise de décision plus intelligente et l'ensemble des opérations plus efficaces.

Quel que soit le travail que vous faites et l'industrie dans laquelle vous travaillez, vous trouverez une startup IA sur cette liste qui résout un problème avec lequel vous êtes actuellement aux prises. Alors, si vous êtes curieux de savoir ce qu'il y a dans le monde de l'IA pour vous, restez jusqu'à la fin - nous avons un outil bonus gratuit qui vous attend. 🎁

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les startups de l'IA ?

Lorsque vous envisagez d'intégrer des produits IA à vos flux de travail personnels et Business, voici ce que vous devriez garder à l'œil :

Résoutent vos problèmes : tout d'abord, cette startup IA résout-elle un problème auquel vous êtes confronté ? L'articlemeilleurs outils d'IA sont ceux qui vous facilitent la vie au quotidien

: tout d'abord, cette startup IA résout-elle un problème auquel vous êtes confronté ? L'articlemeilleurs outils d'IA sont ceux qui vous facilitent la vie au quotidien Convivialité: S'il s'agit d'un casse-tête à utiliser, il n'en vaut pas la peine. Recherchez un outil facile à prendre en main et qui s'intègre sans problème dans votre flux de travail actuel

S'il s'agit d'un casse-tête à utiliser, il n'en vaut pas la peine. Recherchez un outil facile à prendre en main et qui s'intègre sans problème dans votre flux de travail actuel Rentabilité: Pensez à ce que vous obtenez par rapport à ce que vous payez. L'outil doit être adapté à votre budget et apporter une valeur ajoutée, qu'il s'agisse d'un gain de temps ou d'une augmentation de la productivité

Pensez à ce que vous obtenez par rapport à ce que vous payez. L'outil doit être adapté à votre budget et apporter une valeur ajoutée, qu'il s'agisse d'un gain de temps ou d'une augmentation de la productivité Intégration: L'outil de la startup IA doit s'intégrer facilement aux autres outils et systèmes que vous utilisez. Une intégration transparente garantit des flux de travail plus fluides et réduit la courbe d'apprentissage

L'outil de la startup IA doit s'intégrer facilement aux autres outils et systèmes que vous utilisez. Une intégration transparente garantit des flux de travail plus fluides et réduit la courbe d'apprentissage Assistance: Ce point est crucial, en particulier lorsqu'il s'agit d'outils avancés. Recherchez des startups IA qui disposent de ressources complètes, de forums communautaires solides et d'un service client réactif

Les 10 meilleures startups d'IA à utiliser en 2024

Voici un récapitulatif de 10 des meilleures startups d'intelligence artificielle qui valent la peine d'être vérifiées. Pour chaque startup, nous aborderons ce qu'elle fait, les problèmes qu'elle résout et les fonctionnalités marquantes de son produit.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ces startups spécialisées dans l'IA et sur la façon dont leurs produits pourraient s'intégrer à votre flux de travail.

1. DeepL

via DeepL L'une des startups spécialisées dans l'IA qui mérite d'être observée est DeepL. Il s'agit d'un outil de traduction IA qui s'appuie sur de grands modèles linguistiques pour traduire des textes et des fichiers (TXT, DOCX, PPTX et PDF) dans plus de 30 langues. Et si vous avez mis en forme vos documents avant la traduction, vous n'avez pas à vous inquiéter : DeepL n'y touchera pas.

Vous pouvez utiliser DeepL sur le web ou le télécharger sur votre appareil Windows, MacOS, ChromeOS, iOS ou Android. Il existe également des extensions Chrome, Firefox et Edge pour une meilleure expérience de navigation. Et si vous êtes un développeur, vous pouvez utiliser leur API pour ajouter des fonctionnalités de traduction et de.. améliorer l'efficacité du code dans vos applications.

DeepL meilleures fonctionnalités

Obtenez une précision de traduction beaucoup plus élevée par rapport à d'autres outils comme Google, Microsoft et Amazon Translate 🎯

Créez plusieurs glossaires pour traduire le jargon et les termes spécifiques à votre secteur d'activité

Passez d'un ton formel à un ton informel pour votre traduction

Utilisez le dictionnaire intégré pour obtenir un meilleur contexte sur un terme via des synonymes et des phrases d'exemple

DeepL limites

DeepL Pro travaille actuellement dans 36 pays

Vous devez acheter DeepL Pro pour spécifier le ton des traductions et modifier les documents traduits

DeepL prix

DeepL Translator: Gratuit

Gratuit DeepL Pro Starter: 10,49 $/mois par utilisateur

10,49 $/mois par utilisateur DeepL Pro Advanced: $34.49/mois par utilisateur

$34.49/mois par utilisateur DeepL Pro Ultimate: $68.99/mois par utilisateur

$68.99/mois par utilisateur DeepL API Free: Gratuit

Gratuit DeepL API Pro: 5,49 $/mois + prix basé sur l'utilisation

5,49 $/mois + prix basé sur l'utilisation DeepL API Business: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (40+ reviews)

4.6/5 (40+ reviews) Capterra: 4.8/5 (120+ avis)

2. Synthesia

via Synthèse Synthesia est un générateur de vidéos IA qui utilise le traitement du langage naturel et des modèles d'apprentissage profond pour transformer des textes et des scripts en vidéos attrayantes - sans avoir besoin d'être devant la caméra ou d'avoir des compétences en cours de modification. Si vous n'avez pas de script pour commencer, pas d'inquiétude. Synthesia peut vous concocter un script, il vous suffit de lui indiquer votre sujet et votre cible.

Et si vous souhaitez vous lancer directement dans la création de vidéos, il existe des modèles pour tous les goûts, de la les étudiants souhaitant créer du contenu éducatif aux équipes de marketing qui souhaitent créer des vidéos promotionnelles.

Personnaliser votre vidéo est aussi simple que de monter un jeu de diapositives. Vous êtes gratuit d'ajouter des textes, des formes, des images, des enregistrements d'écran, et un peu de musique de fond aussi ! 🎶

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

Inviter les invités à laisser leurs commentaires et réactions sur les vidéos

Exportez les vidéos sous forme de fichiers MP4 ou intégrez-les sur votre site web pour une mise à jour automatique avec les nouvelles versions

Activez les sous-titres fermés lors de l'exportation des vidéos

Choisissez parmi des centaines d'avatars et de voix naturelles (en plusieurs langues et accents) pour vos vidéos ou créez des vidéos personnalisées avec votre avatar et votre voix

Limites de Synthesia

Il n'y a pas de forfait Free ni d'essai

La synchronisation labiale d'un avatar n'est pas très fluide pour les langues autres que l'anglais

Tarifs de Synthesia

Débutant: 29$/mois (un éditeur et trois invités)

29$/mois (un éditeur et trois invités) Créateur: 89$/mois (un éditeur et cinq invités)

89$/mois (un éditeur et cinq invités) Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Synthesia

G2: 4.7/5 (1,100+ reviews)

4.7/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (120+ avis)

3. Frame

via Cadre Imaginez que vous puissiez mesurer avec précision la satisfaction des clients et mettre le doigt sur leurs problèmes spécifiques sans envoyer un tas de sondages (et vous retrouver avec des réponses génériques). C'est ce que permet la plateforme d'intelligence client alimentée par l'IA de Frame.

Elle se connecte à votre fournisseur de billetterie et de CRM existant, indexe toutes les discussions et utilise des algorithmes prédictifs pour évaluer les sentiments des clients à partir de ces interactions. Et si elle sent qu'un client est sur le point de quitter le navire, elle vous alertera pour que vous preniez des mesures et que vos clients restent satisfaits. 🤩

Les meilleures fonctionnalités du cadre

Connectez Frame avec des logiciels populaires tels que Zendesk, Intercom, Freshdesk, Help Scout, Slack et Salesforce

Utilisez l'outil de rapports sur les coûts pour suivre les dépenses associées aux tickets des clients et calculer automatiquement les économies réalisées lorsque des changements sont mis en œuvre

Visualisez les sujets de tendance, l'engagement des clients et les performances de l'équipe sur votre tableau de bord

Accédez à une équipe d'assistance réactive et fiable chaque fois que vous êtes bloqué et que vous avez besoin d'aide

Limitations de cadre

Il n'y a pas de forfait Free ou d'essai

L'interface utilisateur peut sembler trop compliquée pour les nouveaux utilisateurs

Tarification du cadre

Contactez-nous pour connaître les tarifs

Cadre évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (15+ commentaires)

4.5/5 (15+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1+ commentaires)

4. Jasper

via Jasper Jasper est un Outil d'IA pour les spécialistes du marketing d'affiliation les équipes marketing et les agences. Il utilise l'IA générative pour créer des copies pour les blogs, les annonces, les campagnes d'e-mail, les sites de commerce électronique , et les pages de médias sociaux. 📱

Ce qui est génial avec Jasper, c'est que vous pouvez entraîner ses modèles d'apprentissage automatique à écrire dans la voix de votre marque - tout ce que vous avez à faire, c'est de lui fournir du contenu provenant de votre site Web ou de vos documents d'entreprise. Et si vous voulez des images sympas pour accompagner votre texte, le générateur d'images IA natif s'en chargera.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Réutilisation du contenu pour plusieurs plateformes

Installez l'extension Chrome de Jasper pour pouvoir l'utiliser là où vous en avez besoin

Atteignez un public mondial en générant du contenu dans plus de 30 langues, dont l'anglais, le français et l'espagnol

Utilisez le chatbot IA natif pour rechercher des sujets et lancer des idées

Limites de Jasper

Il faut un certain temps pour le prendre en main

Il y a des inexactitudes occasionnelles dans son contenu généré

Les fonctionnalités de collaboration documentaire et de guide de style ne sont disponibles que sur le forfait entreprise

Tarification Jasper

Créateur: 49 $/mois (une place et une voix de marque)

49 $/mois (une place et une voix de marque) Pro: 69 $/mois (cinq places et trois voix)

69 $/mois (cinq places et trois voix) Business:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Jasper

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

5. Uizard

via Uizard Uizard est un outil de conception IA qui vous permet de créer des wireframes, des pages d'atterrissage et des applications web et mobiles, sans aucune expérience en matière de conception. Il y a plusieurs façons de commencer. Partez d'une feuille blanche, utilisez l'un de leurs modèles d'interface utilisateur, transformez des captures d'écran en conceptions modifiables ou laissez Autodesigner transformer automatiquement vos mots en conceptions d'interface utilisateur. ✨

L'éditeur par glisser-déposer facilite la personnalisation de vos conceptions avec du texte, des icônes, des images, des boutons et des formulaires. De plus, vous pouvez construire vos parcours utilisateurs en liant les écrans entre eux. Et lorsque vous souhaitez voir comment votre conception fonctionne, il vous suffit de sauter en mode Aperçu pour la voir en action.

Les meilleures fonctionnalités d'Uizard

Importation d'écrans depuis Figma, Sketch et Adobe XD

Exporter des designs vers des fichiers SVG, JPG, PNG et PDF

Obtenez des images pour vos maquettes à partir de votre ordinateur, de la bibliothèque native Unsplash ou d'images générées par l'IA

Invitez des membres de l'équipe par e-mail et donnez-leur un accès de créateur ou de visualisateur

Limites de l'assistant

Le forfait Free est limité à deux projets, cinq écrans par projet et 10 modèles gratuits

Autodesigner omet ou interprète parfois mal certains mots-clés dans les invitations de l'utilisateur lors de la génération de la sortie finale

Tarification d'Uizard

Free

Pro: 19 $/mois par créateur

19 $/mois par créateur Business: 49 $/mois par créateur (facturation annuelle uniquement)

49 $/mois par créateur (facturation annuelle uniquement) Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques d'Uizard

G2: 4.2/5 (15+ reviews)

4.2/5 (15+ reviews) Capterra: 4.5/5 (190+ commentaires)

6. Adepte

via Adepte Imaginez que des robots sachent comment utiliser les logiciels de votre ordinateur. Ainsi, au lieu de faire les tâches vous-même, vous diriez simplement à un bot ce qu'il doit faire. Cette idée peut sembler venir du futur, mais c'est exactement ce que la startup d'IA de San Francisco, Adept, tente de faire devenir une réalité. 🪄

Pour démarrer, Adept travaille sur son premier produit : une plateforme alimentée par l'IA qui automatise les flux de travail dans les applications web. Ces flux de travail sont construits à partir d'une séquence d'étapes comme naviguer vers une URL, cliquer, taper, faire défiler et.. l'exécution du code . Vous pouvez exécuter des flux de travail en les créant de toutes pièces ou en personnalisant l'un des flux de travail prédéfinis d'Adept.

Les meilleures fonctionnalités d'Adept

Utilisez les flux de travail prêts à l'emploi pour exécuter des actions telles que vérifier la disponibilité d'un camping, trouver des états financiers pour les sociétés publiques et achever un sondage sur le marché de l'immobilier

Naviguez facilement dans l'éditeur de flux de travail minimaliste, même si vous êtes novice

Créez des flux de travail en listant les étapes en langage naturel

Limites de l'expert

Il n'existe que quelques flux de travail prêts à l'emploi

Les flux de travail automatisés ne fonctionnent pas toujours comme prévu

Il n'est pas encore disponible publiquement, vous devez donc vous inscrire sur la liste d'attente

Tarification avancée

Contact pour les prix

Évaluations et critiques de l'Adept

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: Pas de commentaires

7. Moveworks

via Travaux d'aménagement Jongler avec les dizaines d'applications Business pour accéder aux informations et exécuter des tâches prend du temps et ralentit la productivité de votre équipe. Entrez dans Moveworks. Il s'agit d'une plateforme d'IA conversationnelle qui se connecte à vos systèmes d'entreprise et aide votre équipe à accélérer ses flux de travail.

Besoin de trouver un article de connaissance ? Réserver un congé ? Achever un formulaire de demande ? Ou d'approuver une demande de changement ? Il suffit de le demander à Moveworks en langage clair, et il s'occupe de ces tâches pour vous. 💪

Les meilleures fonctionnalités de Moveworks

Accédez à des informations et exécutez des tâches dans l'une des plus de 100 langues assistées

Recevez des notifications importantes de toutes vos entreprises directement dans votre discussion

Diffusez des mises à jour dans des départements spécifiques ou dans l'ensemble de votre entreprise

Connectez Moveworks à plus de 150 applications SaaS telles que Salesforce, Zendesk, Freshservice, ClickUp et Slack

Limites de Moveworks

Il n'y a pas de forfait ou d'essai gratuit

Certains utilisateurs affirment que l'équipe d'assistance est parfois lente à réagir

Tarification de Moveworks

Contact pour les prix

Évaluations et critiques de Moveworks

G2: 4.7/5 (30+ reviews)

4.7/5 (30+ reviews) Capterra: 5/5 (1 avis)

8. AlphaSense

via AlphaSense Réaliser une étude de marché peut sembler insurmontable, surtout lorsqu'il faut parcourir les moteurs de recherche, puiser dans de multiples sources et rassembler des informations fragmentaires. AlphaSense est une société de technologie qui s'attaque à ce problème.

Il s'agit d'un outil de veille et de recherche destiné aux entreprises et aux professionnels des services financiers, qui leur permet d'effectuer des études de marché approfondies en une fraction du temps. La plateforme utilise l'intelligence artificielle pour vous aider à découvrir, résumer et extraire les informations pertinentes dont vous avez besoin pour vos recherches.

Les meilleures fonctionnalités d'AlphaSense

Obtenez des mises à jour quotidiennes sur les entreprises, les sujets et les domaines d'intérêt sur votre tableau de bord

Accédez à plus de 10 000 sources publiques et privées, y compris les rapports de courtiers, les résultats et les appels d'experts, ainsi que les rapports d'analystes

Découvrez des informations détaillées sur les entreprises publiques et privées, notamment sur leur financement, leurs introductions en bourse, leurs investissements, leurs acquisitions et leurs valorisations

Filtrez les résultats de votre recherche pour n'afficher que les documents internes de l'entreprise, les actualités ou les données provenant de sources spécifiques

Les limites d'AlphaSense

Les intégrations natives sont limitées

La plateforme est un peu lente à se mettre à jour sur les dernières nouvelles du marché et les rapports de recherche

Il n'y a pas de forfait gratuit, et vous devez soumettre les détails de votre entreprise pour avoir accès à un essai de deux semaines

Tarification d'AlphaSense

Contact pour les tarifs

G2: 4.7/5 (200+ commentaires)

4.7/5 (200+ commentaires) Capterra: Pas de commentaires

9. Tome

via Tome Le logiciel de présentation de Tome, alimenté par l'IA, fait de la création de diapositives un jeu d'enfant. Commencez par un modèle, ou mieux encore, décrivez simplement le sujet de votre présentation, et laissez Tome générer pour vous un jeu de diapositives unique, achevé avec des textes et des images pertinents.

Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, ne vous inquiétez pas : vous pouvez discuter avec Tome pour peaufiner et ajuster les choses jusqu'à ce qu'elles soient parfaites. De plus, vous pouvez agrémenter vos diapositives en changeant de thème, en ajoutant des tableaux et en tirant du contenu d'applications externes telles que Figma, Airtable, Twitter, YouTube et Miro.

Les meilleures fonctionnalités de Tome Now

Utilisez Tome dans 10 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, le néerlandais et l'italien

Convertissez des documents en une présentation avec les images correspondantes

Partagez les liens vers vos présentations Tome et suivez le nombre de personnes qui les ont affichées

Invitez des membres de l'équipe et collaborez avec eux sur des diapositives

Limites de Tome

Tome ne dispose pas de fonctionnalités avancées telles que la dictée, les diagrammes et les animations

Le forfait Free ne permet pas d'exporter les diaporamas de Tome au format PDF

Prix de Tome

Free : gratuit

Pro: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

Évaluations et critiques de livres

G2: 4.8/5 (2 commentaires)

4.8/5 (2 commentaires) Capterra: Pas de commentaires

10. AMP Robotics

via AMP Robotics Jusqu'à présent, nous avons parlé d'entreprises technologiques et d'assistants IA qui résolvent des tâches quotidiennes simples. En revanche, AMP Robotics utilise la puissance de la technologie IA pour s'attaquer à quelque chose de plus grand : le recyclage des déchets. Au cœur d'AMP Robotics se trouve leur outil IA, AMP Neuron, conçu pour identifier les différents types de matériaux recyclables dans les flux de déchets.

AMP Neuron fonctionne avec l'outil de vision et les bras robotiques d'AMP Robotics. L'outil de vision par ordinateur prend des images des déchets, Neuron identifie chaque type de matériau et indique aux bras robotiques comment trier les déchets.

AMP Robotique meilleures fonctionnalités

Optimiser les performances grâce à un système de tri plus rapide et plus précis

Génère des économies à long terme en réduisant les dépenses de main-d'œuvre et en augmentant la valeur des matériaux triés

Travail direct avec l'équipe AMP pour s'assurer que le produit fonctionne toujours au maximum de son efficacité

AMP Robotique limites

Le déploiement de la technologie IA d'AMP Robotics nécessite un investissement initial important 💰

La maintenance et les réparations régulières de la technologie peuvent augmenter les dépenses opérationnelles

AMP Robotique prix

Contact pour la tarification

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: Pas de commentaires

Autres Outils d'IA

Outre ces entreprises d'IA que nous avons couvertes, il existe des outils comme ClickUp qui méritent d'être mentionnés. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une startup spécifique à l'IA, elle dispose de fonctionnalités d'IA intéressantes qui rendent la gestion.. des projets et des tâches beaucoup plus facile.

Que vous soyez manager d'une équipe ou organiser des projets personnels, la compréhension des capacités de ClickUp en matière d'IA pourrait être un ajout précieux à votre ensemble d'outils. Examinons de plus près ce que ClickUp propose . 👀

est un Outil d'écriture IA dont l'objectif est de faciliter votre processus d'écriture. Il génère des premiers jets à partir des invitations que vous lui fournissez. Mais si vous n'êtes pas prêt à créer des invites à partir de zéro, utilisez l'une des 100+ invites basées sur les rôles de ClickUp AI pour vous aider.

Les invites prêtes à l'emploi de ClickUp facilitent la création de titres et d'articles de blog, d'e-mails promotionnels, de forfaits d'évènement, et bien plus encore. En plus de générer du contenu, vous pouvez l'utiliser pour corriger les erreurs d'écriture, ajuster le ton, résumer de longs textes et même les convertir en tâches.

Grâce aux fonctionnalités robustes de gestion de projet de ClickUp, vous pouvez facilement gérer ces tâches, que vous soyez travaillez dans le secteur de la construction les soins de santé, ou champ des services juridiques . Attribuez des tâches aux membres de l'équipe, définissez des paramètres de priorité et ajoutez des délais. Et si vous ne voulez pas vous occuper de ces étapes à chaque fois, paramétrez les automatisations ClickUp pour qu'elles s'en chargent à votre place... en toute simplicité !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Connexion de ClickUp à plus de 1 000 applications tierces

Visualisez la progression de vos tâches et la charge de travail de votre équipe à l'aide de diagrammes et de graphiques 📈

Communiquez avec votre équipe via le chat natif et les commentaires de tâches avec du texte, de l'audio et des enregistrements d'écran

Collaborez sur des idées et des documents en temps réel avec les tableaux blancs ClickUp et ClickUp Docs

Commencez à gérer vos projets avec l'un des plus de 1 000 modèles

Limites de ClickUp

Le forfait gratuit limite l'accès à ClickUp AI

Certaines fonctionnalités des versions web et desktop ne sont pas disponibles sur mobile

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

La puissance de l'IA au bout des doigts

En exploitant la puissance de ces solutions basées sur l'IA, vous pouvez rationaliser les tâches, accomplir davantage en moins de temps et prendre des décisions fondées sur des données qui vous rapprochent de vos objectifs.

Si vous êtes à la recherche d'une solution tout-en-un pour stimuler votre productivité personnelle et celle de votre équipe, découvrez ClickUp. Grâce à sa plateforme de gestion de projet basée sur l'IA, rester au top de vos tâches est tellement plus facile et amusant. Ouvrez un compte ClickUp gratuit et découvrez directement comment l'IA peut révolutionner votre façon de travailler. 🦾