Comment se présenter à une nouvelle équipe et établir des connexions ?

Les premiers jours avec une nouvelle équipe ? Ils peuvent être accablants. Vous êtes entouré de visages inconnus et ne savez pas par où commencer. 😅

Les premières présentations sont importantes. Il est donc important que ces premières interactions soient significatives et vous aident à établir des connexions authentiques avec vos collègues.

Votre première impression façonne la façon dont vos collègues vous perçoivent - au-delà de votre nom et de votre titre de poste, il s'agit de trouver un terrain d'entente, de montrer que vous êtes prêt à faire partie de l'équipe et de jeter les bases de relations de travail solides.

Dans ce blog, nous allons explorer des stratégies efficaces pour vous présenter à une nouvelle équipe et construire des relations professionnelles significatives. 👥

Préparation de votre introduction

Avant d'entrer dans le bureau, prenez le temps de vous familiariser avec votre nouvelle entreprise. Comprenez la mission, les valeurs et la culture de l'entreprise.

Il est tout aussi important d'en apprendre davantage sur votre équipe et de recueillir des informations générales.

Cela se fait en deux temps . 👇

1. La recherche de la dynamique d'équipe

La dynamique d'équipe est clé pour la façon dont tout le monde travaille ensemble. Voici quelques moyens d'en savoir plus à ce sujet :

Évaluer le niveau de confiance et d'ouverture: Les membres de l'équipe peuvent-ils partager leurs idées et leurs préoccupations sans craindre d'être jugés ? Un environnement d'assistance favorise la collaboration et la créativité

Les membres de l'équipe peuvent-ils partager leurs idées et leurs préoccupations sans craindre d'être jugés ? Un environnement d'assistance favorise la collaboration et la créativité Évaluez leur style de communication: L'équipe fait-elle des réunions formelles, utilise-t-elle des outils numériques ou préfère-t-elle les discussions informelles ? Cela vous aidera à vous intégrer en douceur

2. Recueillir des informations générales

Apprendre à connaître l'équipe signifie comprendre ses projets, ses rôles et ses expériences passées. Voici comment procéder :

Familiarisez-vous avec les projets de l'équipe : renseignez-vous sur les projets en cours, les objectifs et les échéanciers de l'équipe. Cela vous aidera à apporter une contribution professionnelle dès le premier jour et à démontrer votre engagement en faveur de la réussite de l'équipe

: renseignez-vous sur les projets en cours, les objectifs et les échéanciers de l'équipe. Cela vous aidera à apporter une contribution professionnelle dès le premier jour et à démontrer votre engagement en faveur de la réussite de l'équipe Apprenez les rôles de chacun: Comprenez quelles sont les responsabilités de chaque membre de l'équipe. En connaissant les forces et les responsabilités de chacun, il sera plus facile de collaborer avec les autres membres de l'équipe

Comprenez quelles sont les responsabilités de chaque membre de l'équipe. En connaissant les forces et les responsabilités de chacun, il sera plus facile de collaborer avec les autres membres de l'équipe Étudier les réussites et les difficultés passées: Identifier ce qui a fonctionné pour l'équipe et ce qui n'a pas fonctionné. Cela vous donne un contexte pour guider les interactions et vous aider à éviter les erreurs

Rédiger votre introduction

Pour partir du bon pied lors de votre première réunion d'équipe, vous devez vous présenter d'une manière qui semble naturelle tout en laissant un impact.

Voici comment y parvenir sans effort. ✅

Partagez votre expérience personnelle

Commencez par partager quelques informations sur vous-même. Il n'est pas nécessaire d'en dire beaucoup, juste assez pour briser la glace et peut-être trouver un terrain d'entente. N'hésitez pas à parler de vos origines, de vos loisirs ou de vos intérêts. Cela vous permet d'établir une connexion personnelle, ce qui vous rend plus accessible et plus facile à comprendre pour les nouveaux membres de votre équipe.

📌 Exemple : "Je suis originaire de Prescott, en Arizona, et pendant mon temps libre, j'aime jouer au volley-ball et faire de la photographie animalière."

💡 Conseil de pro: Une bonne introduction doit suivre la règle des 70/30-70 % d'écoute et 30 % de parole. Cela favorise le dialogue et montre que vous accordez de la valeur à l'apport de vos nouveaux collègues.

Mettez en valeur votre parcours professionnel

Ensuite, décrivez brièvement votre parcours professionnel, y compris votre titre de poste et vos diplômes.

Mentionnez les rôles importants que vous avez occupés dans une entreprise précédente ou les projets liés à votre nouvelle position. Vous devez mettre l'accent sur les réalisations démontrant les compétences essentielles à la réussite de votre équipe. Expliquez comment ces expériences ont formé votre évolution professionnelle et vous ont préparé à ce rôle.

📌 Exemple : "J'ai passé les cinq dernières années dans les ressources humaines d'une compagnie d'assurance. Cela m'a certainement permis d'affiner mes compétences en matière de communication. Je suis impatient d'apporter mon expertise pour nous aider à atteindre nos objectifs ensemble."

Définissez votre style de leadership

Si vous vous apprêtez à jouer un rôle de leader, prenez une minute pour partager votre style de leadership. Expliquez clairement comment vous aimez diriger et gérer la dynamique de l'équipe, la prise de décision et les conflits. Cela permettra de définir les paramètres et d'instaurer la confiance dès le départ première réunion de l'équipe .

📌 Exemple : "Je représente la collaboration sur le lieu de travail et je crois qu'il faut garder la communication ouverte, que ce soit par un message de discussion, un e-mail ou simplement en entrant dans mon bureau lorsque vous me voyez. Vous pouvez compter sur moi pour faire preuve de transparence et d'assistance dans le cadre de notre travail pour atteindre nos objets."

Appliquer des outils pour donner forme à votre message

Créer l'introduction parfaite n'est pas toujours facile - il faut parfois faire des essais et des erreurs avant de toucher au but.

Heureusement, ClickUp une puissante plateforme de productivité, offre des outils précieux pour créer une introduction efficace pour vous en tant que nouveau membre de l'équipe.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Docs-6.gif Créez des pages imbriquées avec ClickUp Docs pour organiser vos informations : comment vous présenter à une nouvelle équipe ? /$$img/

Créez des pages imbriquées avec ClickUp Docs pour organiser vos informations ClickUp Documents vous permet de décomposer vos informations en plusieurs pages imbriquées. Vous pouvez créer une page d'introduction principale avec des liens vers des pages secondaires qui approfondissent des sujets tels que les informations personnelles, le parcours professionnel et les objets de l'équipe.

Des outils de mise en forme riches, tels que les titres, les puces et les bannières, peuvent vous aider à mettre en évidence les informations importantes.

Transformez votre introduction avec un formatage riche et des commandes slash dans ClickUp Docs ClickUp Brain complète cet outil de brainstorming en vous aidant à générer des idées et à affiner votre message.

Il s'avère particulièrement utile lorsque vous souhaitez présenter votre parcours, vos compétences et votre personnalité de manière attrayante.

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger un e-mail de présentation et l'adapter aux différentes équipes et départements

Utilisez ClickUp Brain parallèlement à Docs pour vous assurer que votre introduction adopte le bon ton. L'outil optimise également votre rédaction, en proposant des suggestions qui améliorent la clarté et l'impact. Que vous ayez besoin de modifier votre langage ou d'améliorer votre structure, ClickUp Brain s'assure que votre introduction reste soignée et professionnelle.

📌 Créer un e-mail d'entreprise pour vous présenter met en valeur votre parcours professionnel et souligne votre volonté de contribuer à la réussite de l'équipe.

➡️ Vous pouvez créer un échantillon d'e-mail de présentation qui inclut une brève description de vos rôles précédents et souligne la façon dont vos compétences contribuent à la réussite de l'équipe à l'aide de ClickUp Brain ! 🎯

Donnez un ton positif à votre nouvel emploi en utilisant ClickUp Brain en même temps que les documents pour modifier votre introduction

Engager votre équipe

Pour établir une véritable connexion avec votre équipe, une communication ouverte est essentielle. Les membres de l'équipe doivent se sentir à l'aise pour partager avec vous leurs attentes et leurs perceptions.

À ce titre, comment faire pour s'engager avec eux sur le plan personnel et professionnel ?

Voyons voir !

Encourager l'interaction au sein de l'équipe

Intéressez-vous à vos nouveaux collègues. Posez-leur des questions sur leur rôle, leurs projets en cours et leurs expériences. Si vous ne savez pas quoi demander, préparez à l'avance quelques questions générales pour lancer la discussion.

Voici quelques suggestions :

d'où venez-vous ?

quel est votre rôle ?

depuis combien de temps travaillez-vous ici ?

à quoi faites-vous le plus attention dans votre travail ?

y a-t-il quelque chose à quoi je devrais faire attention au cours de ma première semaine ?

N'oubliez pas qu'une discussion bilatérale est beaucoup plus efficace qu'une présentation unilatérale.

C'est également une bonne idée d'interagir avec des personnes qui ne font pas partie de votre équipe immédiate. En établissant des relations avec des collègues de services tels que la comptabilité, l'informatique et l'administration, vous pourrez plus facilement vous adresser à eux lorsque vous aurez besoin d'aide.

💡 Pro Tip: Profitez des pauses déjeuner ou café pour nouer des connexions avec de nouveaux collègues en toute décontraction. Ces moments de détente sont l'occasion idéale de discuter ouvertement des processus et des politiques.

Définir les attentes

Dès le départ, faites savoir à votre équipe ce qu'elle peut attendre de vous pour garantir un travail d'équipe productif. Discutez de votre approche en matière de :

Leadership: Soyez clair sur la transparence dont vous ferez preuve en ce qui concerne les réussites et les échecs. Parlez de ce qui est commun à tous les membres de l'équipeles défis communs en matière de communication et comprenez comment vous pouvez les surmonter. Montrez que vous accordez de la valeur à la cohérence et à l'empathie pour favoriser un dialogue ouvert

Soyez clair sur la transparence dont vous ferez preuve en ce qui concerne les réussites et les échecs. Parlez de ce qui est commun à tous les membres de l'équipeles défis communs en matière de communication et comprenez comment vous pouvez les surmonter. Montrez que vous accordez de la valeur à la cohérence et à l'empathie pour favoriser un dialogue ouvert Communication: Exposez clairement vos objectifs et vos attentes. Évitez toute ambiguïté pour aider chacun à comprendre son rôle et ses responsabilités. Veillez à ce que la communication se fasse dans les deux sens pour que vos collègues se sentent écoutés

Exposez clairement vos objectifs et vos attentes. Évitez toute ambiguïté pour aider chacun à comprendre son rôle et ses responsabilités. Veillez à ce que la communication se fasse dans les deux sens pour que vos collègues se sentent écoutés Assistance: Informez les membres de l'équipe que vous êtes à leur disposition pour leur apporter assistance et conseils. Ils doivent se sentir à l'aise pour vous poser des questions ou vous faire part de leurs préoccupations. Soyez également ouvert à l'idée de donner et de recevoir un retour d'information constructif

**Votre langage corporel lorsque vous établissez ces attentes et que vous vous présentez est important. Parlez clairement et avec assurance ; adaptez votre ton à la situation. En outre, tenez-vous droit, souriez et établissez un contact visuel.

Trouve ton flux de communication avec ClickUp

Même si vous vous efforcez de communiquer efficacement avec votre équipe mais il peut être difficile de concilier cela avec vos responsabilités. Au-delà du partage des mises à jour, il est essentiel de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde dans ses efforts.

Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp pour renforcer la communication avec votre équipe. 📋

Utiliser des outils de collaboration

Il existe de nombreux logiciels de communication interne il existe de nombreux outils qui peuvent aider votre équipe à rester connectée et à travailler plus efficacement. Cependant, la clé est de trouver celui qui correspond au flux de travail et aux préférences de votre équipe.

ClickUp rassemble tout en un seul endroit, aidant votre équipe à rester organisée et à gérer les tâches sans l'encombrement de plusieurs outils. Réunions ClickUp offre une solution consolidée pour la gestion des réunions d'équipe. Pendant la réunion, vous pouvez prendre des notes détaillées, créer un agenda et assigner des éléments d'action aux participants.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Meetings-1-1400x750.png Rendez vos réunions virtuelles plus efficaces grâce à la prise de notes proposée par ClickUp Meetings : comment se présenter à une nouvelle équipe ? /$$img/

Rendez votre réunion virtuelle plus efficace grâce à la prise de notes offerte par ClickUp Meetings

L'outil intégré ClickUp Discuter est également un moyen efficace de communiquer dans le même espace que vos tâches, ce qui vous évite de passer d'une application à l'autre.

Trouve ton flux de communication avec ClickUp Chat

Commencer avec une nouvelle équipe peut ressembler à une surcharge d'informations, d'autant plus que vous essayez d'apprendre à connaître tout le monde tout en gardant une trace des nouveaux projets. ClickUp Chat rationalise ce processus en regroupant toutes vos discussions et vos tâches, vous aidant ainsi à vous intégrer dans l'équipe sans perdre une miette. Voici comment ClickUp Chat facilite la connexion, la contribution et l'organisation :

Liez les discussions directement à votre travail

Au fur et à mesure que vous ferez connaissance avec votre équipe, vous vous verrez probablement attribuer des tâches et des projets. Avec ClickUp Chat, vous pouvez instantanément relier ces discussions à des tâches, de sorte que vous n'avez plus à vous demander : " Qu'est-ce que j'étais censé faire déjà ? " De plus, tout reste organisé en un seul endroit, ce qui minimise les allers-retours.

Maintenir le cap sur les abonnements

Il est facile d'oublier des détails lorsqu'il y a beaucoup de choses à assimiler, surtout pendant les premiers jours. En assignant des suivis dans ClickUp Discussion, vous pouvez vous assurer que les points importants ne sont pas perdus. Qu'il s'agisse d'un rappel pour une présentation ou pour un projet, les abonnements de ClickUp vous aident à gérer les détails en douceur.

Rattraper rapidement avec l'IA

Si vous avez encore du mal à vous y retrouver et que vous manquez quelques mises à jour, Catch Me Up vous offre un résumé rapide, alimenté par l'IA, des discussions importantes, afin que vous ne soyez jamais laissé pour compte. C'est parfait pour les premiers jours, lorsque vous devez équilibrer l'onboarding avec de nouvelles discussions et tâches.

Régler les notifications pour mieux se concentrer

Ne nous voilons pas la face, les notifications constantes peuvent être accablantes. ClickUp Chat vous permet de personnaliser les notifications afin de vous concentrer sur les messages essentiels et de ne pas vous laisser submerger par des pings inutiles pendant que vous essayez de vous installer.

Ces fonctionnalités facilitent la connexion avec votre nouvelle équipe et vous permettent de rester au courant de tout, ce qui vous donne une longueur d'avance pour établir des relations solides et contribuer en toute confiance.

Lier les tâches liées et les Messages pour une communication simplifiée avec ClickUp Chat

En outre, si vous travaillez dans un paramètre télétravail, il vous suffit d'un clic pour passer un appel vocal ou vidéo rapide.

Avec une fiabilité garantie à 99,99 %, Teams permet à votre équipe de rester productive sans distractions inutiles.

En plus de ces fonctionnalités, les commentaires constituent également un moyen exceptionnel de collaborer. Commentaires sur les tâches ClickUp vous permet de communiquer directement au sein des tâches. Ainsi, tout reste transparent et toute l'équipe peut accéder aux discussions essentielles en un seul endroit.

Attribuer des commentaires à des membres spécifiques de l'équipe avec ClickUp Task Comments

Vous pouvez ajouter trois types de commentaires :

Commentaires de tâche pour les mises à jour, les questions ou le retour d'information

pour les mises à jour, les questions ou le retour d'information Commentaires de sous-tâches pour les discussions granulaires

pour les discussions granulaires Commentaires filtrés pour que les utilisateurs puissent répondre aux commentaires existants sur les tâches

Vous pouvez également étiqueter les membres de l'équipe à l'aide d'un " @ ", ajouter des pièces jointes et même des émojis ou des réactions pour rendre la discussion plus vivante.

Je pense que la communication entre les membres de l'équipe s'est améliorée pour nos projets les plus importants. La possibilité d'avoir des discussions directes sur une tâche ou une sous-tâche spécifique a permis d'améliorer la qualité et de réduire la confusion.

Scott Rushing, directeur des systèmes d'information pour la recherche, Wake Forest Baptist Health, sur ClickUp

Vérifications régulières

Une communication cohérente permet de maintenir les projets sur le suivi et donne à votre équipe le sentiment d'être valorisée. C'est également un excellent moyen de détecter et de résoudre les problèmes dès le début.

Les vérifications aident renforcer la confiance au sein de l'équipe et se concentrent sur les discussions en cours plutôt que sur les évaluations formelles. Ils permettent également d'alléger la pression des évaluations annuelles des performances en résolvant les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent.

Ces réunions sont également un excellent moyen d'offrir aux collègues l'occasion de se donner mutuellement un retour d'information constructif.

Créer des rappels ClickUp pour des horaires récurrents à partir de n'importe quel endroit de votre espace de travail

C'est ici que Rappels ClickUp entre en jeu. Il vous permet de planifier sans effort des vérifications régulières. Il vous suffit de paramétrer un rappel récurrent, de choisir la fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) et le tour est joué.

Ces rappels sont flexibles, ce qui vous permet de les adapter aux besoins de votre équipe. En cours, ils sont liés à vos tâches, ce qui facilite le suivi des discussions et de la progression.

🧠 Did You Know? The règle 7/38/55 dit que seulement 7 % de la communication repose sur les mots que vous prononcez, 38 % sur le style de votre voix et 55 % sur votre langage corporel. Ainsi, lorsque vous vous présentez à votre nouvelle équipe, ce n'est pas seulement ce que vous dites qui compte, mais aussi la façon dont vous le dites et dont vous vous comportez.

Construire des relations

En fin de compte, il s'agit d'établir des relations solides avec votre équipe. A un environnement de travail positif rend le travail plus agréable, stimule la productivité, améliore le moral et réduit le stress.

Vous ne voulez pas arriver au travail avec une certaine appréhension ; au contraire, vous voulez être enthousiaste à l'idée de travailler avec votre équipe.

Voyons comment vous pouvez renforcer les relations et développer une meilleure compréhension avec votre équipe. 🤝

Réunions individuelles

Les réunions individuelles sont un excellent moyen d'avoir des discussions plus approfondies et d'instaurer un climat de confiance avec votre équipe, surtout au début de votre mandat. Elles vous permettent de discuter des défis et de réfléchir à des solutions tout en offrant un espace privé pour un retour d'information direct.

Pour les membres introvertis de l'équipe, les discussions en tête-à-tête offrent un environnement plus confortable pour partager leurs idées, ce qui favorise l'inclusion et garantit que la voix de chacun est entendue.

En prenant l'initiative d'organiser des réunions individuelles, vous montrez à votre équipe que vous accordez de la valeur à leurs commentaires et que vous appréciez leurs contributions.

À présent, comment faire pour que les réunions individuelles soient efficaces ? Voici quelques conseils :

Établissez un agenda pour informer vos collègues de ce dont vous voulez discuter à l'avance Posez des questions pour montrer que vous écoutez activement et que vous accordez de la valeur à leur temps Créez des éléments d'action pour vous aider mutuellement à rester sur la bonne voie Prendre régulièrement des nouvelles pour travailler sur les problèmes identifiés au préalable Soyez un auditeur actif en prenant des notes et en gardant l'esprit ouvert Parler de manière informelle pour établir un espace sûr permettant aux deux parties de parler ouvertement

🧠 Le saviez-vous ? L'acte de serrer la main remonte à la Grèce antique et symbolise la confiance. Si les présentations virtuelles peuvent en limiter l'effet, établir la confiance par un contact visuel et un ton amical a un effet similaire.

Activités de consolidation d'équipe

L'établissement de relations solides ne se fait pas uniquement lors des réunions. Les activités de renforcement de l'esprit d'équipe peuvent consolider les relations, stimuler le moral et créer un environnement de travail positif.

Que votre équipe soit au bureau ou qu'elle travaille télétravail, ces activités unissent tout le monde. Voici quelques moyens créatifs d'encourager la création de liens en dehors des tâches quotidiennes :

Exercice en un mot

Choisissez une phrase en rapport avec le sujet de votre réunion et demandez à chacun d'écrire le premier mot qui lui vient à l'esprit sur une note autocollante. Rassemblez ensuite tous les mots sur un tableau blanc ou dans une présentation. Cet exercice permet de cadrer les pensées et les sentiments de vos équipes sur un sujet particulier.

📌 Exemple: Si vous discutez d'un évènement annuel lié aux fêtes de fin d'année, tout le monde notera ses premières pensées. Si les réponses sont "stress" ou "épuisement", il est temps de reconsidérer votre approche.

Programme de l'anniversaire

Demandez à votre équipe de s'aligner dans l'ordre de leur anniversaire, sans parler. Encouragez-les à faire des gestes, à utiliser le langage des signes ou à donner des coups de coude pour communiquer. Vous voulez ajouter de la pression ? Fixez une limite de temps pour rendre l'exercice plus excitant.

Tout le monde apprendra l'anniversaire de l'autre (un bon début de discussion pour plus tard), ce qui poussera l'équipe à travailler ensemble sans paroles. Cette activité permet également de développer les compétences en communication non verbale, la coopération et la capacité à résoudre des problèmes.

📌 Exemple: Les membres de l'équipe utilisent des signes de la main pour indiquer leur mois de naissance ou lèvent leurs doigts pour indiquer la date.

Code de conduite

Commencez par écrire les mots "significatif" et "agréable" sur un tableau blanc. Demandez à votre équipe ce qui est nécessaire pour que le projet ou l'atelier ait un sens et soit agréable - des idées comme "des pauses régulières" ou "la transparence"

Une fois que tout le monde s'est mis d'accord sur les valeurs clés, enregistrez-les dans ClickUp Docs en tant que code de conduite officiel du projet.

📌 Exemple: Pour un projet de marketing, votre équipe peut suggérer des idées telles que "des objectifs clairs" pour la section "significatif" et "des sessions de brainstorming créatives" pour "agréable"

Voici d'autres jeux auxquels vous pouvez jouer avec votre équipe :

Charades

Pictionary

Penny for your thoughts

Montrer et dire

Jeux de devinettes

Suivi après votre introduction

Après vous être présenté, le suivi montre que vous êtes sérieux dans votre volonté d'établir des connexions.

Qu'il s'agisse d'un e-mail rapide ou d'une assistance en ligne, la poursuite de la discussion vous aidera à consolider vos premières impressions.

Voici comment vous pouvez assurer le suivi sans paraître trop fort. 💬

Demander un retour d'information

Obtenir un retour d'information de la part de votre équipe et de votre nouveau manager vous aide à comprendre si vous vous êtes bien intégré dans le groupe. Un retour d'information constructif et régulier maintient la cohésion de l'équipe et encourage le développement personnel.

Vous et votre équipe bénéficiez de la possibilité d'apprendre et de progresser. Le retour d'information peut également devenir un moyen pour votre équipe de favoriser le compte rendu.

Lorsque chacun se sent responsable de sa contribution au processus de retour d'information, les relations s'en trouvent renforcées et les conflits minimisés.

Voici quelques suggestions pour aborder cette question :

Effacées et définissez précisément le type de retour d'information que vous souhaitez

et définissez précisément le type de retour d'information que vous souhaitez Posez des questions ouvertes pour encourager des réponses détaillées plutôt que des réponses par oui ou par non

pour encourager des réponses détaillées plutôt que des réponses par oui ou par non Choisissez le bon moment et demandez un retour d'information pendant que l'expérience est encore fraîche dans l'esprit de la personne

et demandez un retour d'information pendant que l'expérience est encore fraîche dans l'esprit de la personne Facilitez la tâche de votre équipe en lui permettant de partager son avis. Demandez-leur de remplir un sondage ou un questionnaire direct

de votre équipe en lui permettant de partager son avis. Demandez-leur de remplir un sondage ou un questionnaire direct Montrez de la reconnaissance à votre équipe et indiquez-lui comment vous utiliserez ses commentaires

Vous commencez doucement ? Ce n'est pas grave - la croissance se fait étape par étape 🌱

N'oubliez pas qu'il est tout à fait normal de se sentir nerveux et même d'être un peu silencieux le premier jour. S'adapter à un nouvel environnement prend du temps, et la plupart des gens le comprennent (et s'y reconnaissent) ! 😊

Au lieu de vous inquiéter de savoir combien vous avez parlé, concentrez-vous sur l'observation, l'écoute et l'installation dans votre rôle. Lorsque vous serez prêt, ces discussions viendront naturellement, et le fait de demander un retour d'information peut vous guider vers une connexion encore meilleure avec votre équipe. N'oubliez pas que le fait de commencer lentement peut faciliter la transition. Vous faites de l'excellent travail - il suffit d'avancer une étape à la fois !

Soyez accessible

Lorsque les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour partager leurs idées et leurs préoccupations, cela favorise la collaboration et cultive un sentiment d'appartenance. Pour y parvenir, vous devez vous présenter comme quelqu'un d'abordable et d'accessible.

Encouragez activement le dialogue. Invitez votre équipe à partager ses idées et ses commentaires lors de réunions ou d'interactions informelles pour leur faire savoir que vous accordez de la valeur à leur contribution. Un simple "Qu'en pensez-vous ?" peut grandement contribuer à ce qu'ils se sentent inclus.

Faites l'effort d'être disponible pour discuter de manière informelle. Envisagez de paramétrer des "heures de bureau ouvertes" où les membres de l'équipe peuvent venir discuter de tout ce qui les préoccupe, qu'il s'agisse d'un projet ou d'une question personnelle.

En outre, montrez l'exemple. Lorsque vous partagez ouvertement vos idées et vos expériences, vous encouragez les autres à faire de même. Montrez votre vulnérabilité en évoquant les difficultés que vous avez rencontrées et la manière dont vous les avez surmontées ; cela peut contribuer à démystifier le leadership et à vous rendre plus sympathique.

🧠 Did You Know? The effet de similarité-attraction suggère que nous sommes attirés par les personnes qui partagent des antécédents, des expériences ou des attitudes similaires. En mettant en avant des objectifs ou des intérêts communs dans votre introduction, vous pouvez naturellement établir des connexions avec votre nouvelle équipe.

Set the Stage for Collaboration With ClickUp (Préparer l'étape de la collaboration avec ClickUp)

Faire une première impression positive sur votre nouvelle équipe ne doit pas vous sembler insurmontable. Avec un peu de préparation et la bonne approche, vous pouvez établir des connexions significatives qui rendront votre vie professionnelle plus agréable.

Qu'il s'agisse de réunions individuelles, d'activités de renforcement de l'esprit d'équipe ou d'une attitude avenante, les relations que vous créez maintenant jetteront les paramètres d'une collaboration réussie.

ClickUp rend ce processus plus facile que jamais. Grâce à des fonctionnalités telles que Docs, Discuter et Commentaires de tâches, vous pouvez tout organiser et centraliser toutes vos discussions. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour créer l'introduction parfaite et mieux collaborer avec votre nouvelle équipe. 🌟