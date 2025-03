Comment rédiger une lettre de préavis de deux semaines [Modèles à l'intérieur]

Vous avez décidé de quitter votre emploi actuel ? C'est une période où les sentiments sont partagés, n'est-ce pas ? Vous êtes peut-être heureux de partir vers de meilleurs horizons, mais vous redoutez d'envoyer votre e-mail de démission. Faire en sorte que votre départ se fasse en douceur et de manière professionnelle est un véritable défi.

Vous devez le dire à votre patron - et le faire de manière à laisser une impression positive durable. Pourquoi ? Parce qu'il est clé de préserver les relations avec votre entreprise lorsque vous changez d'emploi, que ce soit pour des opportunités futures, des références ou tout simplement pour un bon karma.

Mais comment faire pour donner un préavis officiel afin d'assurer une transition en douceur pour vous-même et pour l'entreprise ? C'est ce que nous allons voir dans cet article.

Nous vous expliquerons comment rédiger une lettre de préavis de deux semaines, et nous vous donnerons des conseils pratiques ainsi que des modèles et des outils prêts à l'emploi pour vous aider à mener à bien le processus de démission.

Alors, restez avec nous jusqu'à la fin !

Comprendre le préavis de deux semaines

Un préavis de deux semaines est une façon officielle d'informer votre employeur que vous démissionnez de votre position actuelle, ce qui lui donne deux semaines pour trouver un remplaçant et vous permet de vous acquitter de vos responsabilités et de forfaiter votre entrevue de départ. Pensez-y comme à un passage de témoin dans une course de relais : vous ne démissionnez pas sur-le-champ, mais vous veillez à ce que le transfert des tâches à la personne suivante se fasse en douceur.

Bien que la loi ne l'exige pas, il s'agit d'une pratique courante et d'une courtoisie professionnelle qui permet à l'entreprise de se préparer à votre départ et de maintenir un climat positif lors de votre séparation.

Mais comment rédiger un préavis de deux semaines ? C'est ce que nous allons voir dans la section suivante.

A sondage 2022 suggère que seulement 55% des adultes donnent à leur employeur une lettre de préavis de deux semaines.

Cela signifie que Les responsables des ressources humaines passent des journées à gérer les conséquences des démissions immédiates.

Démissionner sans préavis peut créer un chaos important au sein de l'entreprise et ruiner les relations. Pour éviter de telles situations et partir sans brûler les ponts, annoncez officiellement votre démission. Voici les étapes à suivre pour rédiger un préavis de démission professionnel de deux semaines.

1. Adressez-vous personnellement à votre supérieur hiérarchique

Commencez votre lettre de démission par le nom du destinataire, qui est généralement votre supérieur hiérarchique.

💡 A Quick Tip : Mentionnez "Cher [nom du destinataire]" au lieu de "Cher Monsieur/Madame".

Cela montre que vous reconnaissez et valorisez la relation que vous avez eue avec eux, plutôt que d'adopter une approche générique, et vous permet de quitter l'entreprise sur une note positive.

2. Déclarez clairement votre démission

Ensuite, entrez directement dans le vif du sujet - la démission. Veillez à ne pas tourner autour du pot lorsque vous donnez votre préavis et gardez un ton professionnel. Indiquez brièvement que vous avez l'intention de démissionner de votre position dans deux semaines et mentionnez la date de votre dernier jour de travail.

Exemple

je vous écris pour vous informer de ma démission de ma position de responsable marketing chez XYZ Ltd. Mon dernier jour de travail sera le : [Date de démission]"

3. Exprimer sa gratitude de manière significative

Dans le paragraphe suivant, exprimez votre gratitude envers l'entreprise - mentionnez les opportunités, les équipes avec lesquelles vous avez travaillé et les expériences qui vous ont permis d'évoluer. Vous pouvez également inclure la raison de votre démission dans ce paragraphe, mais c'est votre choix.

Exemple

j'ai beaucoup apprécié les opportunités offertes par XYZ Ltd. J'ai apprécié de travailler avec des équipes talentueuses. Cependant, j'ai accepté une offre d'emploi de nouvelle opportunité professionnelle pour faire progresser ma carrière en tant que responsable marketing"

4. Offrir de l'aide pendant la transition

L'étape suivante consiste à proposer votre aide pour une transition en douceur. Faites savoir à votre supérieur que vous avez l'intention d'exercer vos fonctions jusqu'à votre dernier jour de travail.

Exemple

'Je suis validé pour vous aider dans la transition. Je travaillerai pendant les deux prochaines semaines pour achever le projet. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire pendant la période de transition.'

Pour déterminer votre dernier jour de travail dans le cadre d'un préavis de deux semaines, commencez par compter 14 jours calendaires à partir de la date à laquelle vous avez remis votre démission. Veillez à ce que cette date tombe sur un jour ouvrable normal, et non sur un week-end ou un jour férié.

Si vous êtes au milieu d'un projet important, pensez à planifier votre départ pour éviter les contretemps.

6. Craft a professional closing (Rédigez une conclusion professionnelle)

Fermé, votre lettre de préavis de deux semaines se termine de manière formelle. Vous pouvez remercier une nouvelle fois l'entreprise en une ou deux phrases pour les opportunités et l'assistance, présenter vos meilleurs vœux à l'équipe et promettre de l'aider pendant la période de transition.

Exemple

veuillez me faire savoir comment je peux vous aider pendant la période de transition. Je vous remercie encore une fois pour les opportunités qui m'ont été offertes. Je souhaite à l'entreprise une grande réussite dans ses projets futurs

💡Pro Tip : Pour faciliter la rédaction d'une lettre de préavis de deux semaines, vous pouvez utiliser ClickUp Docs et ClickUp Brain.

ClickUp Docs

Effet de levier Documents ClickUp pour rédiger et modifier votre lettre dans un document en cours. Cette fonctionnalité de gestion des documents en ClickUp la suite de gestion de projet de ClickUp offre un endroit centralisé pour organiser le travail, et vous pouvez garder le document en sécurité grâce à des contrôles de confidentialité et d'accès.

Les modèles intégrés et les nombreuses options de mise en forme dans les documents vous aideront à créer une lettre de démission propre et professionnelle. De plus, comme ClickUp intègre la gestion des tâches à la création de documents, vous pouvez facilement suivre toutes les tâches connexes, telles que le suivi des projets en cours, les sessions de formation ou la notification aux RH, le tout à partir de la même plateforme.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-85.gif Apprenez à rédiger un préavis de 2 semaines dans ClickUp Docs /$$img/

rédigez votre lettre de préavis de deux semaines avec ClickUp Docs_

ClickUp Brain ClickUp Brain en revanche, peut vous aider à rédiger l'avis de démission à l'aide d'une simple invite, en utilisant l'IA. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur la fenêtre IA à partir de votre environnement de travail ClickUp ou de taper /IA dans un document ClickUp et de fournir une invite en langage naturel (voir l'exemple ci-dessous).

Veillez à préciser dans l'invite, des détails tels que le nom de votre responsable, votre dernier jour de travail, etc. pour obtenir une réponse personnalisée. Cela générera un avis de lettre de démission, que vous pouvez modifier davantage en fonction de vos besoins.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image2-17.png Comment rédiger un préavis de 2 semaines : Rédiger avec ClickUp Brain /$$img/

générer un avis formel de deux semaines à l'aide de ClickUp Brain_

Conseils pour rédiger un préavis de deux semaines efficace

Un départ gracieux peut faciliter le maintien des connexions avec les collègues et les supérieurs hiérarchiques, ce qui peut favoriser la bonne volonté au-delà de votre passage dans l'entreprise.

Voici quelques conseils pour vous aider quitter votre emploi en bons termes.

Soyez franc, pas grossier

Lorsque vous envoyez la lettre de préavis de deux semaines, soyez bref et direct. Veillez toutefois à utiliser un ton formel et évitez de parler de manière décontractée, quelle que soit l'amabilité de votre supérieur. Soyez respectueux et poli. L'utilisation d'un ton formel reflète le professionnalisme et montre que vous respectez le lieu de travail, quels que soient vos sentiments personnels.

Être direct ne veut pas dire être impoli. Il est essentiel d'exprimer clairement votre décision sans inclure de détails inutiles qui pourraient entraîner des malentendus ou des sentiments négatifs.

Restez positif

Qu'il s'agisse de rédiger un e-mail de préavis de deux semaines ou d'avoir une discussion en personne, la maturité et la positivité font beaucoup. Évitez de vous plaindre de certaines personnes et d'entrer dans des arguments. Remerciez plutôt votre supérieur pour son assistance, ses conseils et les opportunités d'apprentissage qui vous aideront à aller de l'avant.

Fournir une explication

Lorsque vous rédigez votre lettre de préavis de deux semaines, vous pouvez parfaitement omettre d'expliquer en détail les raisons de votre départ. Cependant, il se peut que l'on vous demande une raison lors de votre discussion avec votre responsable. Il est important de fournir un bref contexte sans plonger dans la négativité ou révéler des informations sensibles.

Par exemple, vous pouvez mentionner que vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités ou d'un changement pour faire avancer votre carrière. Cela permet de mettre l'accent sur votre évolution professionnelle plutôt que sur une quelconque insatisfaction à l'égard de votre rôle actuel.

Modèles de lettres de préavis de deux semaines

Lorsque vous rédigez votre lettre de préavis de deux semaines, il est normal de ressentir un mélange d'émotions. Vous êtes nerveux, mal à l'aise et confus. À ce moment-là, il se peut que vous deviez faire beaucoup d'efforts pour coucher clairement vos idées sur le papier.

L'utilisation de modèles de lettres de préavis peut vous aider. Vous n'avez pas à vous retrouver face à une page blanche et à rédiger votre lettre de démission en partant de zéro. Vous n'avez pas non plus à craindre de faire des erreurs coûteuses.

Voici quelques modèles que vous pouvez utiliser :

Lettre de démission simple par Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image5-20.png Utilisez Simple Resignation Letter by Canva pour rédiger votre préavis /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer une lettre de démission à l'employeur Canva Les Lettre de démission simple est un modèle de lettre de démission formelle personnalisable, sur le thème du marron-gris, qui commence par l'adresse de l'expéditeur, suivie du corps de la lettre, avec les dates, le nom du destinataire et ses coordonnées.

Ce modèle de modèle de lettre de préavis de deux semaines se concentre principalement sur l'expression de la gratitude pour les opportunités et l'expérience. Il se termine officiellement par une offre d'aide pendant la période de transition.

Modèle de lettre de démission moderne par Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image9-14.png Utilisez le modèle de lettre de démission moderne de Canva pour votre préavis de 2 semaines /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer une lettre de démission à l'adresse suivante Canva Les Modèle moderne de lettre de démission est un modèle de lettre de préavis de deux semaines à la fois simple et professionnel, avec une palette de couleurs turquoise et vert foncé. Ce modèle personnalisable est similaire au modèle Canva ci-dessus dans son contenu, mais sa disposition et ses couleurs sont différentes. Toute personne souhaitant démissionner avec élégance peut utiliser ce modèle, modifier les dates, les noms et les contacts, et l'envoyer à son supérieur.

Marketing Modèle de préavis de deux semaines par Templates.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image3-14.png Utilisez le modèle de préavis de deux semaines de Templates.net pour savoir comment rédiger un préavis de deux semaines /$$$img/

le site web de l'association est en anglais Template.net Les Modèle de préavis de deux semaines pour le marketing est un modèle prêt à l'emploi pour toutes les positions marketing. Que vous soyez coordinateur ou responsable marketing, vous pouvez facilement personnaliser ce modèle pour rédiger la lettre de préavis de deux semaines parfaite.

Le plus intéressant, c'est que vous pouvez télécharger ce modèle modèle de lettre de démission dans Google Docs aux formats Word, PDF et Apple Pages.

Lettre d'avis de séparation par Templates.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image8-19.png Utilisez Separation Notice Letter by Templates.net pour savoir comment rédiger un préavis de 2 semaines /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'écrire une lettre d'avertissement à l'adresse suivante Template.net Les Modèle de lettre de préavis de séparation est une lettre de préavis détaillée de deux semaines pour mettre fin à des relations de travail. Ce modèle personnalisable commence par les coordonnées de l'expéditeur et du destinataire, puis continue à informer de la démission. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger le modèle en tant que fichier Word ou PDF et de commencer à le personnaliser avec votre nom, votre dernière date de travail et d'autres détails.

Lire la suite : Si vous êtes prêt à démissionner mais que vous continuez à postuler à d'autres emplois, découvrez les dix points suivants modèles de CV gratuits pour Microsoft Word.

Délivrer votre préavis de deux semaines

Certaines personnes préfèrent remettre la lettre de préavis de deux semaines à la fin de leur journée de travail, tandis que d'autres préfèrent le matin. Existe-t-il donc un bon moment pour envoyer le préavis ? Nous en discutons.

Choisir le bon moment

Annoncer votre démission lors d'une réunion d'équipe où votre manager est peut-être en train de discuter d'un échec de projet n'est pas l'idéal. Il n'est pas non plus acceptable de l'annoncer de manière désinvolte lors d'une discussion au bord de l'eau, même si vous êtes en bons termes avec votre supérieur.

Voici quelques exemples du "bon moment" pour remettre votre lettre de préavis de deux semaines:

En début de semaine : En remettant votre lettre de préavis officielle un lundi, vous donnez à votre supérieur une semaine pour forfaiter votre départ, réfléchir à d'autres dispositions, discuter de votre l'entretien de départ avec les RH et ainsi de suite

: En remettant votre lettre de préavis officielle un lundi, vous donnez à votre supérieur une semaine pour forfaiter votre départ, réfléchir à d'autres dispositions, discuter de votre l'entretien de départ avec les RH et ainsi de suite Après la Fermé d'un projet critique : Annoncer votre départ au cours d'un projet pourrait affecter les membres de votre équipe ou vos pairs. Par conséquent, si vous le pouvez, annoncez votre départ après avoir achevé votre projet

: Annoncer votre départ au cours d'un projet pourrait affecter les membres de votre équipe ou vos pairs. Par conséquent, si vous le pouvez, annoncez votre départ après avoir achevé votre projet Pendant une période de calme : Évitez d'annoncer votre démission pendant les périodes de pointe ou les périodes d'activité intense, par exemple à l'approche des échéances d'un projet. Vous éviterez ainsi les perturbations et permettrez aux choses de se dérouler sans heurts

: Évitez d'annoncer votre démission pendant les périodes de pointe ou les périodes d'activité intense, par exemple à l'approche des échéances d'un projet. Vous éviterez ainsi les perturbations et permettrez aux choses de se dérouler sans heurts Dans une discussion privée : Si vous partagez de bons rapports avec votre supérieur hiérarchique ou si vous participez fréquemment à des sessions de feed-back individuel, informez votre supérieur de votre démission au cours de ces discussions. Ainsi, la nouvelle restera confidentielle et votre supérieur aura le temps de forfaiter les choses

Mais si votre supérieur n'organise pas de réunions fréquentes, vous devez vous enquérir de sa disponibilité et organiser une réunion pour discuter de votre démission.

Mener une discussion en personne

Une discussion en personne est le meilleur moyen d'annoncer votre démission. Rencontrez donc votre supérieur en personne ou prenez contact avec lui par le biais d'une connexion rapide vidéo conférence ou par téléphone. Préparez-vous à répondre aux questions concernant votre départ et à traiter les suggestions concernant d'autres arrangements.

💡A Quick Note : Faites la connexion avec votre manager avant de signer le nouveau contrat de travail. Cela vous aidera à évaluer les solutions alternatives et à faire le meilleur choix. De plus, cela vous permettra d'éviter des situations telles que refuser une offre d'emploi acceptée .

Gérer vos tâches pendant la période de préavis

Après l'envoi de la lettre de préavis de deux semaines, c'est comme si vous marchiez sur une corde raide pendant deux semaines : vous devez trouver un équilibre entre l'achevé des tâches et la préparation de la sortie. Un seul faux pas, comme le fait de ne pas communiquer les mises à jour à l'équipe, peut perturber l'ensemble du flux de travail.

C'est là que ClickUp peut vous aider.

L'outil de productivité tout-en-un de ClickUp vous permet d'achever chaque tâche efficacement et dans les temps. Par exemple, Tâches ClickUp vous aide à forfaiter, organiser et prioriser le reste de votre travail. Vous pouvez créer des tâches et des listes À faire, organiser des flux de travail, ajouter des statuts personnalisés tels que " en progression " ou " terminé " et des libellés, attribuer des tâches aux membres de l'équipe, ajouter des détails sur les tâches, attribuer des commentaires avec des @mentions, et plus encore, afin de garantir un travail plus harmonieux pour votre équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image1-14-1400x944.png Utilisez ClickUp Tasks pour savoir comment rédiger un préavis de 2 semaines /$$img/

gérez efficacement vos tâches avec ClickUp Tasks_

Avec ClickUp, vous pouvez également suivre les échéanciers des tâches. Les diagrammes de Gantt de ClickUp peuvent vous aider à visualiser les échéanciers, à classer les dates d'échéance par ordre de priorité et à vous assurer que vous avez terminé toutes les tâches au cours des deux dernières semaines que vous passez dans l'entreprise. Les diagrammes de Gantt peuvent également vous aider à afficher la progression de l'ensemble du projet et à suivre les dépendances afin de garantir une livraison dans les temps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image7-16.png Diagrammes de Gantt ClickUp pour le suivi des échéanciers des tâches et des projets /$$img/

suivre les échéanciers des tâches et des projets avec les diagrammes de Gantt ClickUp_

En outre, vous pouvez suivre la performance de votre projet avec Tableaux de bord ClickUp pour fournir la meilleure qualité de travail possible avant de partir. Ces tableaux de bord personnalisés vous permettent d'afficher les charges de travail de l'équipe et de suivre la productivité personnelle et les performances du projet à l'aide de cartes, de diagrammes, de graphiques et de listes de données.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image4-15.png Comment rédiger un préavis de 2 semaines : Utiliser les tableaux de bord ClickUp pour suivre les performances d'un projet /$img/

suivre les performances d'un projet avec les tableaux de bord ClickUp_

ClickUp facilite également la collaboration en temps réel. Vous pouvez utiliser Tableaux blancs ClickUp pour planifier les processus qui permettront d'accélérer la réalisation des projets. De même, grâce à ClickUp Docs, vous pouvez documenter les commentaires des clients, les détails du projet, les bonnes pratiques, les documents de référence, etc., et les partager avec votre équipe pour que les choses continuent d'avancer même en votre absence.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image6-11.png Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour collaborer en temps réel /$$img/

collaborez en temps réel en utilisant les tableaux blancs ClickUp_

Ce n'est pas tout ; ClickUp Discuter peut vous aider à centraliser les communications et les discussions de votre équipe en un seul endroit. Après tout, la dernière chose dont vous avez besoin pendant votre période de préavis de deux semaines est de perdre du temps et de l'énergie à changer de contexte.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-724-1400x788.png Utilisez ClickUp Chat pour transformer les messages en tâches /$$$img/

transformez les messages en tâches en un seul clic grâce à ClickUp Chat_

Utilisez ClickUp Chat pour lier les tâches et les messages afin de ne rien manquer. Vous pouvez tenir tout le monde au courant des annonces et des mises à jour importantes. Vous pouvez également utiliser l'IA dans Chat pour obtenir des suggestions de réponses, résumer des fils de discussion et créer des tâches automatiquement à partir de vos discussions.

Terminez vos tâches en attente plus rapidement avec ClickUp

Rédiger une lettre de préavis de deux semaines n'est pas obligatoire, mais c'est une pratique courante. Elle vous permet de vous séparer de votre employeur actuel sur une note positive et professionnelle. Informer l'entreprise de votre démission et proposer votre aide pendant la transition est l'un des moyens les plus simples de maintenir les relations avec vos collègues en dehors du travail.

Cependant, la validation d'une transition en douceur, conformément à la politique de démission de l'entreprise, nécessite d'achever toutes les tâches en suspens et de participer à des projets critiques dans une période limite. Et c'est là que ClickUp peut vous aider.

ClickUp dispose de plusieurs autres fonctionnalités qui peuvent vous aider à achever vos projets en cours et en attente dans un délai de deux semaines tout en respectant les critères de qualité. Ses fonctionnalités de gestion des tâches vous permettent d'organiser et de hiérarchiser les tâches afin de vous concentrer sur les éléments prioritaires avant votre départ. Les documents collaboratifs vous permettent de documenter votre progression et de créer des notes de passation détaillées, assurant ainsi une transition en douceur pour la personne qui reprendra vos responsabilités.

Vous souhaitez en savoir plus ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp !