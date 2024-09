Modèles gratuits de lettres de préavis de deux semaines

Vous vous apprêtez à changer de rôle ? Bien que vous soyez impatient de commencer votre nouveau rôle immédiatement, attendez ! Avant de passer à autre chose, vous devez d'abord annoncer la nouvelle à votre organisation actuelle.

Mais existe-t-il un moyen de mettre fin à cette situation avec élégance ? Heureusement, il y en a un ! En présentant votre lettre de démission officielle avec un préavis de deux semaines, vous rendez cette sorte de rupture moins douloureuse et vous préservez votre réputation professionnelle.

Informer votre employeur actuel et Responsable RH de vos forfaits et de votre offre d'aide pour une transition en douceur donne un ton professionnel. Cela vous aide à quitter l'organisation sur une note positive commencer votre nouvel emploi .

Voici une liste de modèles de lettres de préavis de deux semaines que vous pouvez personnaliser pour rédiger rapidement une lettre de préavis de deux semaines professionnelle et terminer les choses sur une note positive.

**Qu'est-ce qu'un modèle de lettre de préavis de deux semaines ?

Un modèle de lettre de préavis de deux semaines est un document préformaté qui peut être facilement personnalisé pour informer les employeurs de votre démission officielle. Il comprend tous les éléments essentiels pour vous aider à démissionner d'un emploi avec élégance. Il comprend tous les détails requis dans un e-mail de démission, tels que :

Votre nom et votre position actuelle

La date de prise d'effet de votre démission

La raison de la transition

Votre gratitude pour avoir eu l'occasion de travailler au sein de l'organisation

La volonté d'aider le nouvel employé à faciliter la transition

Rédiger une lettre de démission en utilisant un modèle de lettre de préavis de deux semaines vous permet de gagner du temps, de paraître professionnel et de vous assurer que des détails importants ne sont pas oubliés lorsque vous mettez les choses sur papier.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de lettre de préavis de deux semaines?

Suivez les étapes suivantes pour rédiger une lettre efficace qui partage toutes les informations nécessaires tout en restant brève :

Restez simple et concis : Utilisez un langage simple et évitez d'entrer dans les détails

: Utilisez un langage simple et évitez d'entrer dans les détails Restez professionnel : Ne parlez pas longuement des raisons de votre démission. Discutez-en toujours en personne lors de votre entretien entretien de sortie ou dans un paramètre informel

: Ne parlez pas longuement des raisons de votre démission. Discutez-en toujours en personne lors de votre entretien entretien de sortie ou dans un paramètre informel Personnalisez la lettre: Même si vous utilisez des modèles de lettres de préavis de deux semaines bien conçus, ne vous contentez pas d'en copier le contenu. Personnalisez toujours le modèle en y ajoutant vos informations spécifiques

Même si vous utilisez des modèles de lettres de préavis de deux semaines bien conçus, ne vous contentez pas d'en copier le contenu. Personnalisez toujours le modèle en y ajoutant vos informations spécifiques Mentionnez les détails essentiels : N'oubliez pas les éléments cruciaux des lettres de préavis de deux semaines, notamment votre nom, votre position, les informations relatives à l'employeur, la date d'entrée en vigueur et une brève expression de gratitude

: N'oubliez pas les éléments cruciaux des lettres de préavis de deux semaines, notamment votre nom, votre position, les informations relatives à l'employeur, la date d'entrée en vigueur et une brève expression de gratitude Utilisez une conception visuellement attrayante : bien que cela ne soit pas strictement nécessaire, une lettre visuellement attrayante fait une impression positive

4 Top modèles de lettres de préavis de deux semaines

Une fois que vous avez envoyé votre acceptation du poste à votre futur nouvel employeur et convenu d'une date de début, il est temps de présenter une démission officielle sur votre lieu de travail. La pratique courante consiste à rédiger un e-mail de préavis de deux semaines informant l'organisation actuelle et les parties prenantes clés de votre décision.

Faites-le immédiatement après avoir accepté l'offre d'emploi afin que votre période de préavis de démission commence officiellement tout de suite.

Voici quelques exemples de lettres de préavis de deux semaines pour vous aider à commencer rapidement sans manquer les détails les plus fins.

1. Modèle de lettre de démission de deux semaines par Canva

il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer un courrier à l'adresse de l'entreprise Canva Si vous souhaitez une lettre de préavis de deux semaines élégante et bien conçue, le modèle de démission de deux semaines de Canva est une excellente option.

Il est facile à utiliser et peut être personnalisé avec de nouveaux éléments de conception en utilisant l'interface conviviale de Canva pour ajuster les polices, les couleurs et la disposition selon votre style. Les fonctionnalités clés de ce modèle comprennent :

Interface glisser-déposer: Ajoutez et personnalisez facilement des champs de texte, des images et d'autres éléments de conception

Ajoutez et personnalisez facilement des champs de texte, des images et d'autres éléments de conception Bibliothèque étendue: Accédez à une vaste collection de modèles, de polices de caractères et de graphiques préconçus

Accédez à une vaste collection de modèles, de polices de caractères et de graphiques préconçus Fonctionnalités de collaboration: Travaillez sur votre lettre de démission avec d'autres personnes en temps réel

Travaillez sur votre lettre de démission avec d'autres personnes en temps réel Options de téléchargement: Enregistrez votre document final dans différents formats, notamment PDF, PNG et JPEG, afin de pouvoir le joindre à votre e-mail de lettre de préavis de deux semaines

2. Modèle de lettre de démission de deux semaines Word by Seek

il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer une lettre de préavis à l'employeur GDOC Pour ceux qui préfèrent Google Docs pour tous leurs documents, qu'il s'agisse d'une modèle de CV ou un modèle de lettre de préavis de deux semaines, le modèle de lettre de démission de deux semaines de Google Docs par GDOC met en forme de manière excellente.

Ce modèle permet une collaboration et une modification faciles sur tous les appareils, ce qui en fait une option pratique pour des ajustements rapides.

Sa conception simple vous permet de communiquer votre démission avec clarté et professionnalisme. Nous avons aimé ce modèle pour son :

Structure simple : Le modèle a une conception professionnelle détaillant les informations comme le nom de l'entreprise, l'adresse, le titre du poste et la date de début de la période de transition [date d'aujourd'hui], et se termine par une phrase de clôture simple comme "meilleurs vœux" ou "merci"

: Le modèle a une conception professionnelle détaillant les informations comme le nom de l'entreprise, l'adresse, le titre du poste et la date de début de la période de transition [date d'aujourd'hui], et se termine par une phrase de clôture simple comme "meilleurs vœux" ou "merci" Modification basée sur le cloud: Modifiez votre lettre de démission directement dans votre compte Google, ce qui vous permet d'y accéder depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion Internet

Modifiez votre lettre de démission directement dans votre compte Google, ce qui vous permet d'y accéder depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion Internet Fonctionnalités de collaboration: Travaillez sur votre lettre de démission avec d'autres personnes en temps réel

Travaillez sur votre lettre de démission avec d'autres personnes en temps réel Options de téléchargement: Téléchargez votre document final dans différents formats Google Docs, notamment PDF, DOCX et RTF

4. Google Docs Modèle de lettre de préavis de démission de deux semaines par GDOC

il s'agit d'un modèle de lettre de préavis de 2 semaines par le GDOC GDOC Un autre modèle de préavis de deux semaines que nous avons aimé est le modèle de lettre de démission de deux semaines de Google Docs par GDOC. Il est conçu pour ceux qui veulent une lettre de démission sans chichis et facile à modifier.

Le modèle garantit que tous les détails importants sont couverts, y compris votre dernier jour de travail, tout en maintenant un ton professionnel tout au long du document.

Ce qui le rend génial, ce sont certaines fonctionnalités comme :

Structure détaillée: Le modèle comprend une position précisant les raisons de votre départ, ce qui permet de maintenir une relation positive avec votre employeur

Le modèle comprend une position précisant les raisons de votre départ, ce qui permet de maintenir une relation positive avec votre employeur Des conseils supplémentaires: Le modèle offre des conseils et des suggestions pour rédiger une lettre de démission professionnelle et percutante

Le modèle offre des conseils et des suggestions pour rédiger une lettre de démission professionnelle et percutante Facile à télécharger et à imprimer: Comme il ne comporte pas trop d'éléments de conception, vous pouvez télécharger le document final dans divers formats Google Docs, notamment PDF, DOCX et RTF, ou simplement l'imprimer sans avoir à y apporter trop d'ajustements

Also Read: Comment annuler une acceptation d'emploi ?

Créer des lettres de démission avec ClickUp

Rédiger des lettres de démission efficaces et donner un dernier préavis de deux semaines pour régler les derniers détails, c'est faire preuve d'un professionnalisme à toute épreuve. La plupart des employeurs attendent de vous que vous restiez professionnel et que vous leur laissiez suffisamment de temps et d'assistance pour vous trouver un remplaçant.

C'est pourquoi ClickUp vous permet de rédiger facilement une lettre professionnelle sans oublier les détails essentiels.

ClickUp offre des fonctionnalités avancées qui facilitent la création d'une lettre de démission personnalisée et adaptée à vos besoins.

Créer, modifier et envoyer votre préavis de deux semaines avec ClickUp Docs

créer une documentation visuellement attrayante en utilisant les commandes slash et la mise en forme riche en texte dans ClickUp Docs_

Pour rédiger une lettre de préavis de deux semaines, la plupart des gens utilisent encore une simple application de documentation. Celle-ci fait le travail mais manque de fonctionnalités avancées pour vous aider à rédiger une lettre de préavis de deux semaines visuellement attrayante et professionnelle. ClickUp Docs transcende les simples applications de documentation basées sur le texte, en fournissant tous les outils essentiels et avancés dont vous avez besoin pour rédiger et télécharger votre lettre de préavis de deux semaines. Ces fonctionnalités en font l'outil idéal pour rédiger votre lettre de préavis de deux semaines :

Mise en forme du texte : Utilisez le gras, l'italique, les titres, le style de police, la couleur et d'autres options de mise en forme pour rendre votre lettre visuellement attrayante et professionnelle

: Utilisez le gras, l'italique, les titres, le style de police, la couleur et d'autres options de mise en forme pour rendre votre lettre visuellement attrayante et professionnelle Commandes slash : insérez rapidement des éléments tels que des images, des liens et des tableaux à l'aide de commandes simples. Cela vous permet d'ajouter rapidement des puces, de modifier des titres ou d'autres mises en forme assistées par Markdown, ce qui en fait un outil idéal même pour ceux qui ne sont pas très au fait de la technologie

: insérez rapidement des éléments tels que des images, des liens et des tableaux à l'aide de commandes simples. Cela vous permet d'ajouter rapidement des puces, de modifier des titres ou d'autres mises en forme assistées par Markdown, ce qui en fait un outil idéal même pour ceux qui ne sont pas très au fait de la technologie Collaboration et commentaires : Vous souhaitez revoir votre lettre avant de l'envoyer ? Ou peut-être obtenir les commentaires d'un collègue de confiance ? Partagez un lien vers un document en lecture seule, ce qui leur permettra d'ajouter des commentaires directement dans le document et de collaborer en temps réel

: Vous souhaitez revoir votre lettre avant de l'envoyer ? Ou peut-être obtenir les commentaires d'un collègue de confiance ? Partagez un lien vers un document en lecture seule, ce qui leur permettra d'ajouter des commentaires directement dans le document et de collaborer en temps réel Contrôle de version : Si vous avez mis à jour la lettre de démission et que vous souhaitez vérifier les options précédentes, vous pouvez facilement le faire grâce à l'historique des versions. Cela vous permet de comparer plusieurs versions et de faire la mise à jour nécessaire pour envoyer la meilleure version possible

ClickUp Docs vous offre la possibilité de rédiger, modifier en cours, mettre en forme et envoyer votre lettre de préavis de deux semaines tout en veillant à ce qu'elle soit soignée et professionnelle.

Utilisez ClickUp Brain pour améliorer ou modifier votre lettre de préavis de deux semaines

rédigez, modifiez et peaufinez vos e-mails à l'aide de ClickUp Brain, l'assistant de rédaction IA intégré

Pour ceux qui ont besoin d'une aide supplémentaire pour exprimer leurs pensées, CLICKUP AI peut générer une lettre de démission soignée en quelques instructions.

L'assistant IA avancé intégré à ClickUp vous aidera à peaufiner votre contenu, en utilisant ses fonctionnalités de rédaction IA avancées pour :

Améliorer la tonalité : Utiliser la fonctionnalité IA pour affiner le ton de votre lettre, en veillant à ce qu'elle reste professionnelle et légèrement personnalisée, reflétant votre personnalité unique

: Utiliser la fonctionnalité IA pour affiner le ton de votre lettre, en veillant à ce qu'elle reste professionnelle et légèrement personnalisée, reflétant votre personnalité unique Vérifier la grammaire et l'orthographe : L'assistant IA analyse votre lettre à la recherche d'éventuelles erreurs grammaticales ou fautes de frappe, garantissant ainsi un produit final propre et soigné

: L'assistant IA analyse votre lettre à la recherche d'éventuelles erreurs grammaticales ou fautes de frappe, garantissant ainsi un produit final propre et soigné Génération de contenu : Vous souhaitez utiliser plusieurs versions pour finaliser l'apt lettre de préavis de deux semaines ? Demandez à l'assistant IA de proposer des sections entières et des variantes en fonction des invites que vous lui fournissez. Cela vous évite de perdre du temps et de l'effort à rechercher plusieurs versions et vous permet d'obtenir la meilleure option pour vos besoins

: Vous souhaitez utiliser plusieurs versions pour finaliser l'apt lettre de préavis de deux semaines ? Demandez à l'assistant IA de proposer des sections entières et des variantes en fonction des invites que vous lui fournissez. Cela vous évite de perdre du temps et de l'effort à rechercher plusieurs versions et vous permet d'obtenir la meilleure option pour vos besoins Suggestions avancées basées sur l'IA : Si vous utilisez un modèle de lettre de préavis de deux semaines, l'assistant IA vous propose des suggestions pour améliorer le flux, raccourcir les phrases longues ou même retravailler les phrases maladroites afin de s'assurer qu'il communique correctement votre message

Que vous souhaitiez rester bref ou inclure des informations plus détaillées, vous pouvez facilement récupérer les bons détails et rédiger une lettre de démission de préavis de deux semaines professionnelle sans perdre une miette.

Vous pouvez également demander à ClickUp Brain de créer une lettre de préavis de deux semaines à partir de zéro, conformément à l'invite que vous partagez.

générer un e-mail personnalisé de préavis de deux semaines à l'aide de ClickUp Brain_

Qui plus est ? Utilisez-le pour former un résumé concis de votre lettre de préavis de deux semaines, que vous pouvez partager en tant que message avant le.. de quitter l'environnement de travail de Slack ou d'autres discussions, en disant au revoir à tous vos collègues et collaborateurs.

Gardez votre lettre de préavis de 2 semaines professionnelle en utilisant ClickUp

Quitter son entreprise pour une nouvelle est toujours une décision difficile à prendre pour la plupart des gens. Cependant, vous n'avez pas à le faire en brûlant les ponts avec votre employeur actuel. Un modèle de lettre de préavis de deux semaines vous permet de rester professionnel.

Avec ClickUp, vous pouvez rédiger une démission professionnelle et faciliter la transition. Une liste de tâches dans la plateforme vous aidera à gérer vos dernières responsabilités et à vous assurer que tout est couvert après votre départ.

Ainsi, du moment où vous envoyez votre lettre de préavis de deux semaines jusqu'à votre dernier jour dans l'entreprise, gardez les choses professionnelles avec ClickUp et assurez-vous d'avoir une sortie en douceur. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et découvrez les puissantes fonctionnalités de ClickUp en matière de communication et de gestion des tâches.