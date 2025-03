Les 10 meilleures alternatives de Rask IA pour la traduction de vidéos

L'IA de Rask est un choix populaire pour la traduction et le doublage de vidéos, mais elle fait face à certaines limites.

Si vous l'avez déjà utilisé, vous avez peut-être remarqué que ses doublages anglais peuvent sembler plats, et que certaines voix manquent de flux naturel, nécessitant souvent des modifications en cours. De plus, la traduction en plusieurs langues avec Rask peut s'avérer coûteuse, car chaque langue est facturée séparément.

Après des recherches et des tests approfondis, j'ai découvert 10 alternatives à Rask IA bourrées de fonctionnalités pour la modification vidéo multilingue, la localisation et la création de contenu. Dans cet article de blog, nous allons décomposer leurs fonctionnalités, leurs limites, leurs prix et leurs critiques pour vous aider à trouver la meilleure option pour vos besoins.

Mais avant de commencer, posons une question importante.

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives de Rask IA ?

Le marché est rempli de nombreuses plateformes de communication vidéo IA. Cependant, avant de faire un investissement, vous voudrez vous concentrer sur des fonctionnalités spécifiques pour vous assurer de sélectionner la bonne.

Caractéristiques de base : L'outil de votre choix devrait fournir les fonctionnalités principales dont vous avez besoin, telles que la transcription automatique, la traduction, la création de sous-titres, la génération de contenu et l'analyse pilotée par l'IA

Intégrations tierces: Assurez-vous de la compatibilité avec les autres logiciels que vous utilisez, tels queOutils d'IA pour la modification en cours des vidéosles systèmes de gestion de contenu ou les plateformes de collaboration (par exemple, Slack, Google Workspace, OneDrive)

Coût et licences: Certains outils facturent en fonction de la durée de la vidéo traitée, tandis que d'autres proposent des modèles d'abonnement ; choisissez un outil dont la structure tarifaire est adaptée à votre budget et à votre volume

Facilité d'utilisation: Une interface conviviale vous fait gagner du temps et vous permet de vous concentrer sur des tâches créatives plutôt que sur le dépannage ; tenez compte de la courbe d'apprentissage pour votre équipe ou pour les utilisateurs non techniques

Sécurité et conformité: Assurez-vous que la plateforme est conforme aux normes et réglementations du secteur, comme GDPR ou HIPAA, et qu'elle offre un cryptage pour protéger votre contenu propriétaire

Support linguistique: Choisissez quelque chose qui prend en charge un large intervalle de langues ; vous ne voulez pas être limité lors du doublage de contenu pour diverses zones géographiques

Les 10 meilleures alternatives à Rask IA

Examinons les 10 meilleurs outils que vous pouvez utiliser à la place de Rask IA pour le travail lié à la vidéo.

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion du flux de travail vidéo avec des insights IA et des transcriptions)

Les projets vidéo peuvent devenir compliqués - surtout lorsqu'il s'agit de contenu en plusieurs langues, de campagnes, de délais et d'équipes réparties sur plusieurs fuseaux horaires.

Mais c'est là que ClickUp brille.

Ce logiciel de gestion de projet possède de nombreuses fonctionnalités, telles que l'organisation des actifs, la gestion des tâches et l'automatisation du flux de travail, qui simplifient ce travail à chaque étape. ClickUp Clips par exemple, est la fonctionnalité d'enregistrement d'écran par excellence pour les équipes Agile.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-52.gif ClickUp Clips rask ai alternative /$$img/

Utilisez ClickUp Clips pour enregistrer une vidéo et partager vos idées en toute clarté

Je peux enregistrer un résumé de réunion, une session de brainstorming, ou même un tutoriel rapide à partir de la plateforme et les convertir directement en Tâches ClickUp d'un simple clic.

Il fait de la communication vidéo asynchrone sans effort en me permettant d'assigner des dates d'échéance, des propriétaires et des détails supplémentaires pour le contexte de ces tâches afin que la bonne personne puisse agir au bon moment.

Et s'il existait un moyen d'éviter de regarder à nouveau une vidéo entière ? vidéo de formation pour trouver un clip de 10 secondes nécessaire à un projet ?

Chaque Clip est transcrit automatiquement avec l'IA, ce qui facilite le balayage des points forts du clip, le clic sur les horodatages pour sauter dans la vidéo, et la copie de bribes à utiliser partout où c'est nécessaire.

Vous pouvez ensuite partager ce clip instantanément, soit en l'intégrant directement dans ClickUp, soit en envoyant un lien public, soit en téléchargeant le fichier vidéo. Cette flexibilité est essentielle si vous travaillez avec des équipes ou des clients internationaux. Le Hub Clips stocke également tous les clips en un seul endroit pour un accès facile et rapide.

Mais ce qui distingue vraiment ClickUp, c'est son intégration avec ClickUp Brain . Grâce à sa recherche pilotée par l'IA, vous pouvez parcourir les transcriptions de vos clips en quelques secondes. C'est énorme lorsqu'il s'agit de recueillir des informations sur des projets plus anciens ou de trouver des détails spécifiques enfouis dans des vidéos passées. Au lieu de fouiller dans des heures de séquences, il vous suffit de rechercher les phrases clés, et tout est là.

Ça a l'air génial, non ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\_Translate\_V2.gif.gif Traduire l'action en utilisant ClickUp AI /$$$img/

Optimisez les processus de création, de modification en cours et de partage des vidéos avec ClickUp Brain

ClickUp Brain aide à rédiger des scripts vidéo, des textes marketing et des contenus de traduction, garantissant un processus créatif fluide de la préproduction à la publication. Il vérifie également automatiquement l'orthographe dans vos documents et tâches sans plugins ni extensions.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Utiliser Objectifs de ClickUp pour définir vos objets de production vidéo, tels que la création d'une nouvelle série ou l'amélioration de l'efficacité du montage ; décomposez-les en étapes réalisables telles que le forfait de préproduction, le tournage, le montage et l'examen de la postproduction

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUpGoals-ezgif.com-video-to-gif-converter.gif Objectifs ClickUp /$$img/

Visualisez vos progrès, célébrez les jalons et maintenez votre motivation en suivant votre progression avec ClickUp Objectifs

Organisez vos scripts vidéo et vos story-boards à l'aide de ClickUp Documents ; collaborez avec votre équipe sur des idées créatives, définissez vos stratégies de contenu vidéo et reliez facilement des Clips liés pour les mettre en contexte pendant les étapes de modification en cours ou de révision

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-37.gif Documents ClickUp /$$img/

Organisez tous vos documents et wikis en un seul endroit avec ClickUp Docs

Obtenez l'assistance pour un large intervalle d'outils vidéo tiers comme Loom pour les enregistrements d'écran, Otter.ai pour la transcription et Fireflies.ai pour les notes de réunion avec.. Intégrations ClickUp Effet de levier La Recherche Universelle de ClickUp pour trouver rapidement des vidéos importantes dans votre environnement de travail. Recherchez des projets vidéo antérieurs, des scripts, des transcriptions ou des clips de retour d'expérience

Protégez vos fichiers vidéo et les données connexes contre toute utilisation ou tout accès non autorisé grâce aux solides fonctionnalités de sécurité des données de ClickUp, en veillant à ce que le contenu sensible soit traité en toute sécurité lors de l'utilisation de la plateforme

Limites de ClickUp

Toutes les fonctionnalités de ClickUp ne sont pas encore disponibles sur mobile

ClickUp Brain n'est pas inclus dans le forfait Free Forever

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

2. Synthesia (Meilleur pour la création de vidéos par l'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Synthesia-Dashboard-1400x642.png Tableau de bord de Synthesia : Rask IA Alternative /$$img/

via Synthèse À voulez-vous créer une vidéo soignée dans une autre langue - comme le français, l'allemand ou l'espagnol - sans avoir à engager des acteurs ou à paramétrer toute une production ? Synthesia est un outil qui change la donne.

Il facilite la production de contenu vidéo professionnel localisé en utilisant des avatars IA et des voix off. Synthesia assiste plus de 140 langues. De plus, si vous travaillez avec une équipe, vous pouvez partager vos vidéos directement et inviter les autres à les commenter et à donner leur avis.

Synthesia meilleures fonctionnalités

Personnalisez vos vidéos avec les couleurs de votre marque, vos logos et vos avatars favoris

avec les couleurs de votre marque, vos logos et vos avatars favoris Parcourez, dupliquez et personnalisez facilement des modèles pour le marketing, l'éducation et la communicationvidéos de formation Ajoutez automatiquement des sous-titres dans la langue cible à votre fichier à l'aide du traducteur vidéo



Limites de Synthesia

Les avatars IA actuels ne clignent pas des yeux, ce qui est perceptible dans les scènes plus longues et affecte le naturel des vidéos

Les nouvelles fonctionnalités et les modifications de l'interface sont introduites sans notification appropriée, ce qui oblige les utilisateurs à trouver eux-mêmes les changements

Prix de Synthesia

Free: 0$/mois

0$/mois Débutant: 18$/mois

18$/mois Créateur: 64$/mois

64$/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1,600+ reviews)

4.7/5 (1,600+ reviews) Capterra: 4.7/5 (170+ avis)

3. Descript (Meilleur pour la modification en cours avec la technologie d'overdub)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Descript-Dashboard.png Tableau de bord Descript : Alternative à l'IA de Rask /$$img/

via Description Si vous avez toujours souhaité que l'édition audio et vidéo soit aussi simple que l'édition d'un document Word, Descript rend cela possible. Vous avez besoin de modifier un dialogue dans votre vidéo pour un public français ? Il suffit de modifier la transcription et l'audio s'adapte en temps réel.

Ce que j'ai vraiment aimé dans Descript, c'est la façon dont il utilise l'IA régénératrice pour supprimer les bruits de fond et améliorer les voix. Vous n'avez pas besoin de microphones coûteux ou de salles insonorisées pour obtenir un son de haute qualité avec cette alternative à l'IA de Rask.

Meilleures fonctionnalités de Descript

Modifiez les mots de remplissage et les silences dans les messages vidéo

Transcription audio dans plus de 20 langues et ajout de libellés pour les locuteurs grâce à la fonctionnalité "Speaker Detective"

Utilisez la fonctionnalité de clonage de voix ; tapez simplement et produisez des mots parlés avec votre voix

Limites de Descript

Des décalages occasionnels ont été observés lors du travail avec des fichiers volumineux

Les fonctions d'édition ne sont pas assez granulaires et manquent de contrôle réel

Prix du Descript

Free

Hobbyiste: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Créateur: 35$/mois par utilisateur

35$/mois par utilisateur Business: 50$/mois par utilisateur

50$/mois par utilisateur Enterprise : Personnalisé

G2: 4.6/5 (570+ commentaires)

4.6/5 (570+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (170+ avis)

4. VEED (Le meilleur pour la modification en cours de vidéos multilingues en ligne)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/VEED-Dashboard-1400x942.png Tableau de bord VEED : Alternative à l'IA de Rask /$$$img/

via VEED Si vous avez besoin de publier des vidéos en plusieurs langues rapidement, VEED vous couvre. Vous n'aurez pas besoin de télécharger un logiciel ou de procéder à des installations compliquées. Il vous suffit d'ouvrir votre navigateur, de télécharger votre vidéo et d'ajouter des sous-titres ou des voix off dans la langue de votre choix.

De plus, le service de transcription en ligne de VEED est plus polyvalent que la plupart des autres. Contrairement à de nombreux outils qui vous limitent à une seule forme, il vous permet de transcrire des fichiers audio et vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de VEED

Transcrivez un fichier de 60 minutes en 10 minutes grâce à la fonction "Transcription automatique" ; téléchargez-le dans toutes les formes courantes, y compris MP3, WAV et MOV

Modifiez le style, la police de caractères et les couleurs de vos sous-titres ; animez-les et mettez des mots spécifiques en surbrillance pour plus d'effet

Créez du contenu en utilisant plus de 2 millions d'éléments audio et vidéo de la bibliothèque de fichiers libres de droits de VEED

Limites de VEED

Il n'y a pas d'option pour mettre en valeur des mots ou des phrases spécifiques dans la fonctionnalité "Text-To-Speech"

Il manque des fonctionnalités avancées telles que la modification en cours et les effets 3D

Prix de VEED

Free

Lite: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Pro: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (900+ commentaires)

4.6/5 (900+ commentaires) Capterra: 3.4/5 (50+ avis)

5. Happy Scribe (Le meilleur pour la transcription et le sous-titrage dans plus de 120 langues)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Happy-Scribe-Dashboard-1400x638.png Tableau de bord de Happy Scribe : Alternative à l'IA de Rask /$$img/

via Scribe heureux Si vous travaillez constamment avec des sous-titres, des transcriptions et des traductions, cet outil ne vous décevra pas.

Vous avez besoin d'exporter vos fichiers en .TXT, Word, PDF, ou même AVID ? Vous pouvez le faire facilement avec Happy Scribe. Il facilite également la collaboration avec les parties prenantes en vous permettant de partager des transcriptions et des sous-titres en mode affichage seul ou en mode édition.

Ce qui m'a le plus marqué, c'est la précision et la rapidité de ce logiciel expressif logiciel de synthèse vocale qui garantit des résultats de qualité supérieure à chaque fois.

Happy Scribe meilleures fonctionnalités

Embauchez des transcripteurs de Happy Scribe pour relire vos transcriptions générées par l'IA dans plusieurs langues

Créez votre glossaire en ajoutant une terminologie spécialisée (marques, argot, acronymes) pour simplifier la traduction

Importez tous les liens publics et synchronisez l'outil avec votre pile technologique actuelle, comme YouTube, Vimeo et Google Drive

Limites de Happy Scribe

Il n'y a pas d'option de partage par lots du contenu avec les équipes internes et les parties prenantes externes

Certains utilisateurs ont noté que des fautes d'orthographe mineures ont tendance à se répéter dans les transcriptions de podcasts

Prix de Happy Scribe

Free

Basic: 17$/mois

17$/mois Pro: 29$/mois

29$/mois Business: 49$/mois

49$/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (20+ commentaires)

4.8/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (35+ commentaires)

6. Lokalise (Meilleur pour la gestion de la traduction et les projets multimédia)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Lokalise-Dashboard.png Tableau de bord de Lokalise : Alternative à l'IA de Rask /$$img/

via Lokalise Lokalise est un logiciel de localisation basé sur le cloud qui vous aide à adapter votre stratégie de contenu aux marchés locaux.

Vous pouvez facilement gérer des traductions multiplateformes simultanées et les exporter dans les bons fichiers avec les conventions de dénomination correctes pour chaque plateforme.

Lokalise s'intègre également à des outils tels que Figma, GitHub, GitLab, Webflow et Jira, ce qui rend les flux de travail plus fluides et plus efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Lokalise

Traduisez de grands projets multilingues en utilisant l'API RESTful de Lokalise, avec des guides et des modèles faciles à utiliser pour une installation plus rapide

Organiser les tâches de localisation dans des pipelines de sorte que lorsqu'une tâche est achevée, la tâche suivante dans le pipeline démarre automatiquement

Effectuer des modifications directes de traduction en temps réel tout en naviguant sur votre site web avec l'éditeur LiveJS

Limites de Lokalise

Les raccourcis clavier ne déplacent pas automatiquement le curseur vers le segment suivant, ce qui nécessite l'utilisation de la souris pour chaque nouveau segment

Les traducteurs n'ont pas la possibilité de télécharger les rapports de match, ce qui les oblige à s'en remettre à l'administration pour connaître l'heure des rapports et le nombre de mots

Prix de Lokalise

Free

Démarrage: 140$/mois

140$/mois Essentiel: 270 $/mois

270 $/mois Pro: 990$/mois

990$/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (600+ avis)

4.7/5 (600+ avis) Capterra: 4.8/5 (90+ avis)

7. HeyGen (Meilleur pour les vidéos d'avatars générées par l'IA avec la synthèse vocale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/HeyGen-Dashboard-1400x875.png Tableau de bord HeyGen : Rask IA Alternative /$$img/

via HeyGen Si vous recherchez Synthesia IA alternatives pour générer des avatars de différentes ethnies, âges et styles pour vos vidéos, HeyGen vaut le coup d'œil. Il vous permet de créer du contenu en 175+ langues en utilisant plus de 120 avatars IA, parfaits pour atteindre des publics diversifiés.

Sa fonctionnalité de traduction vidéo en un clic peut traduire des vidéos en plus de 40 langues et reconnaît même plusieurs locuteurs. Bien qu'elle ne clone pas la voix du locuteur original, vous pouvez choisir parmi plus de 300 voix de type humain pour ajouter une voix off.

Les meilleures fonctionnalités de HeyGen

Si quelque chose ne sonne pas juste dans votre vidéo, téléchargez un enregistrement vocal pour apprendre à l'IA comment le dire correctement

Intégrez des fichiers SRT (texte en clair) qui suivent vos sous-titres pour des traductions précises et l'ajustement du script

Améliorez le service client avec des avatars interactifs qui peuvent parler aux visiteurs de votre site Web en temps réel et obtenir l'aide dont ils ont besoin

Limites d'HeyGen

La qualité de l'assistance n'est pas homogène, certains fournisseurs prestataires proposant des solutions génériques qui ne répondent pas à des problèmes spécifiques

La régénération de la même vidéo à plusieurs reprises serait coûteuse en raison des frais de crédit

Prix de HeyGen

Free

Créateur: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Teams: 89$/mois par utilisateur

89$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (520+ commentaires)

4.8/5 (520+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (290+ commentaires)

8. Wavel.ai (Le meilleur pour une narration audio pilotée par l'IA qui semble humaine)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Wavel.ai-Dashboard.png Tableau de bord de Wavel.ai : Alternative à l'IA de Rask /$$$img/

via IA Si vous avez besoin d'aide pour la synthèse vocale, le doublage vidéo IA ou la génération de voix IA, utilisez Wavel.ai. Il s'agit d'un logiciel tout-en-un qui offre une expérience immersive - et pas seulement une voix off générique et plate.

Pour atteindre votre public multilingue, vous pouvez facilement traduire votre texte en plus de 40 langues avec Outils d'IA pour les légendes et les sous-titres.

Ce qui m'a impressionné dans ce générateur de voix IA, c'est la possibilité d'ajouter des voix naturelles avec des accents régionaux, notamment britannique, australien et indien.

Meilleures fonctionnalités de Wavel.IA

Intégrer une couche d'émotion pendant différentes parties de la vidéo IA avec une collection de 1000+ voix infusées d'émotion

Transformez vos vidéos complètes en courts métrages YT captivants, traduits dans n'importe quelle langue avec des sous-titres

Ajoutez des annotations et des notes à vos enregistrements au fur et à mesure que vous les capturez pour faciliter la compréhension du spectateur

Limites de Wavel.ai

Il tombe parfois en panne si la connexion internet n'est pas stable

La structure tarifaire peut ne pas plaire à tout le monde, car certains utilisateurs pourraient préférer un niveau de fonctionnalités plus faible et plus abordable

Prix de Wavel.IA

Free

Basic: 25$/mois

25$/mois Pro: 40$/mois

40$/mois Business: 80$/mois

G2: 4.3/5 (30+ reviews)

4.3/5 (30+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

9. Dubverse (Le meilleur pour le doublage vidéo automatisé avec des options vocales personnalisées)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Dubverse-Dashboard.png Tableau de bord de Dubverse : Alternative à l'IA de Rask /$$img/

via Dubverse Si vous souhaitez ajouter à vos vidéos des voix off authentiques en plusieurs langues, vous apprécierez Dubverse. Plus d'enregistrement manuel ni de modification en cours fastidieuse - elle capture l'essence et l'émotion de votre contenu original.

J'ai également apprécié la façon dont Dubverse génère automatiquement des sous-titres synchronisés et précis, rendant les vidéos claires et accessibles à tous les spectateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Dubverse

Créez des voix off pour des scripts qui mélangent les langues en un seul appel à l'API

Générez plusieurs fichiers audio simultanément, qu'il s'agisse d'une série de démonstrations de produits, de podcasts ou de didacticiels

Choisissez parmi plus de 200 styles différents en termes d'âge, de sexe, de ton et de dialecte, et sélectionnez la voix parfaite pour les vidéos

Limites de Dubverse

Le timing de la voix traduite ne correspond pas toujours à celui de la voix originale en raison des différences de langue

Les crédits s'épuisent rapidement sur les projets de grande envergure, et il n'y a pas d'option pour ajouter plus de crédits au-delà de la limite mensuelle

Prix de Dubverse

Pro: 18 $/mois

18 $/mois Suprême: 30$/mois

Dubverse évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. Colossyan Creator (Meilleur pour générer des acteurs IA hyperréalistes)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Colossyan-Creator-Dashboard-1400x861.png Tableau de bord de Colossyan Creator : Rask IA Alternative /$$img/

via Colosses Vous avez besoin d'un présentateur capable de parler plus de 30 langues ? Avec Colossyan Creator, c'est possible. Il utilise des avatars IA qui ressemblent à de vrais humains, ce qui le rend idéal pour les créateurs qui ont besoin de localiser du contenu rapidement sans sacrifier la touche personnelle.

Vous pouvez créer des vidéos directement à partir d'un texte en utilisant des avatars IA, en ajoutant de l'interactivité pour stimuler l'engagement.

L'assistant de script IA GPT-4 intégré aide même à trouver des idées, à améliorer votre écriture et à accélérer la production vidéo .

Colossyan Creator meilleures fonctionnalités

Personnalisez vos vidéos avec un avatar numérique de vous-même en filmant une vidéo de 20 secondes sous différents angles, dans différents paramètres et tenues

Créez des vidéos IA dans plus de 70 langues, pour transmettre vos messages plus efficacement dans la langue maternelle de votre public en quelques minutes seulement

Appliquez les actifs de votre marque (logos, couleurs, styles de texte et polices personnalisées) aux dispositions des scènes afin que chaque contenu vidéo reste cohérent

Limites de Colossyan Creator

La modification du contenu à l'aide de modèles prédéfinis peut s'avérer fastidieuse, les animations ne s'affichant pas toujours correctement après avoir été appliquées

La personnalisation avancée est limitée pour les utilisateurs ayant des besoins spécifiques, en particulier pour les modifications vidéo détaillées et l'intégration d'éléments personnalisés plus complexes

Prix de Colossyan Creator

Débutant: 27$/mois

27$/mois Pro: 87$/mois

87$/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (410+ commentaires)

4.6/5 (410+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Prenez le contrôle de votre stratégie vidéo

Pour trouver le bon outil IA, il faut savoir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Les options sont si nombreuses qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Mais en vous concentrant sur vos priorités - comme des traductions précises, la création d'avatars IA en toute transparence ou l'obtention d'une sonorité naturelle - vous parviendrez à réduire le nombre d'options.

Lorsqu'il s'agit de gérer les flux de travail vidéo, rien ne vaut ClickUp, le logiciel de référence pour garder le cap.

Vous pouvez utiliser ClickUp Clips pour enregistrer des démonstrations de produits ou aligner des équipes géographiquement dispersées sur les forfaits et les objets du projet. ClickUp Brain transcrit automatiquement tous les clips, ce qui facilite la localisation et l'accès à des informations spécifiques. S'inscrire à ClickUp gratuitement et changez votre façon de communiquer avec votre public à l'aide de vidéos.