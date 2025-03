Comment conduire le changement avec le modèle de changement de Lewin

Dans un monde où rester à la même place signifie effectivement prendre du retard, les organisations doivent accueillir le changement à bras ouverts.

Vous savez que si votre entreprise ne s'adapte pas au nouveau statut quo, elle risque d'être rapidement dépassée.

Alors, comment suivre la vague technologique sans bouleverser les opérations ou, pire encore, sans perdre des occasions de générer des revenus ?

La réponse est le changement organisationnel. Les psychologues et les chercheurs ont élaboré diverses théories du changement pour aider les entreprises à gérer les réactions des employés face aux changements organisationnels.

Le modèle de changement de Lewin fournit des cadres puissants pour faciliter le processus pour tous les membres de votre organisation.

En savoir plus sur la conduite du changement à l'aide du modèle de changement en trois étapes de Lewin et sur la mise en œuvre efficace de chaque étape.

Les fondements du modèle de changement de Lewin

Avant d'aborder la question de l'utilisation du modèle de changement de Lewin pour gérer le changement organisationnel, il est nécessaire de mieux comprendre qui était Lewin et ce que sa théorie implique.

Qui était Kurt Lewin ?

Kurt Lewin, né le 9 septembre 1890, était un psychologue germano-américain souvent appelé le père de la psychologie sociale. Il a été l'un des premiers à décrire le développement organisationnel, façonnant ainsi la façon dont nous comprenons aujourd'hui le changement dans les entreprises.

Lewin a travaillé avec des universités de premier plan telles que l'Université de Berlin, le MIT et Stanford, laissant un impact durable grâce à ses idées sur le processus de mise en œuvre du changement. Son travail, en particulier le modèle de gestion du changement de Lewin, reste une référence pour les organisations qui cherchent à mettre en œuvre des initiatives de changement avec succès.

Qu'est-ce que le modèle de changement de Lewin ?

La théorie du changement de Lewin est une stratégie d'entreprise qui change la vie. Elle aide les entreprises à gérer les changements organisationnels en douceur.

Grâce à elle, les organisations décodent les raisons pour lesquelles les gens réagissent comme ils le font et apprennent à gérer le changement de façon naturelle afin qu'il ne soit pas chaotique. Qu'il s'agisse de refaire la structure organisationnelle ou de donner une nouvelle orientation aux flux de travail existants, le modèle de changement de Lewin vise à rationaliser les transitions.

Le modèle de changement de Kurt Lewin décompose le changement en trois étapes : le gel, le changement et le gel. Il montre comment gérer le changement et réduire les réactions négatives de toutes les personnes concernées.

Examinons plus en détail le modèle de gestion du changement de Lewin et voyons comment vous pouvez l'appliquer à votre entreprise.

Les trois étapes du changement

Chaque étape du modèle de changement de Lewin décrit les tâches essentielles qui préparent les employés aux transitions à venir et garantissent un déploiement harmonieux du changement.

La gestion du changement est loin d'être l'affaire d'une seule personne, mais même avec une équipe solide, vous aurez besoin de toute l'aide possible, qu'il s'agisse d'outils logiciels, de processus simples ou de systèmes fiables. **ClickUp **En tant que plateforme complète de gestion de projet, elle simplifie les processus de gestion du changement de bout en bout, depuis l'évaluation des besoins de l'organisation et la préparation de la main-d'œuvre à la transition jusqu'à l'assurance d'un changement harmonieux et durable.

Voici comment il gère les différentes étapes de votre processus de changement.

Étape 1 : Dégeler - Se préparer à la transformation

À cette étape, les entreprises réalisent qu'il est temps de promouvoir le changement. Les parties prenantes clés évaluent leur installation actuelle pour repérer ce qui est obsolète et déterminer ce qui doit être amélioré. C'est à ce stade que l'on se débarrasse des vieilles habitudes et que l'on se prépare au nouveau statut quo.

Aspects clés de l'étape Dégel dans le modèle de changement de Lewin :

Reconnaître la nécessité du changement : c'est le moment où vous réexaminez le statut quo. Identifiez les raisons pour lesquelles votre organisation a besoin d'un changement et examinez les défis, les processus actuels et les facteurs extérieurs afin d'établir un dossier solide en faveur du changement

: c'est le moment où vous réexaminez le statut quo. Identifiez les raisons pour lesquelles votre organisation a besoin d'un changement et examinez les défis, les processus actuels et les facteurs extérieurs afin d'établir un dossier solide en faveur du changement Obtenir l'adhésion des employés: Il s'agit dela communication au sein de l'équipe. Expliquez pourquoi le changement est important et précisez en quoi il sera bénéfique pour tous. Cette étape paramètre les conditions d'un changement organisationnel réussi

Il s'agit dela communication au sein de l'équipe. Expliquez pourquoi le changement est important et précisez en quoi il sera bénéfique pour tous. Cette étape paramètre les conditions d'un changement organisationnel réussi Créer une dynamique: Montrez comment ces changements peuvent avoir un impact positif et pourquoi ne rien faire pourrait en fait freiner l'entreprise. Gardez le moral afin de maintenir l'élan pendant toute la durée du processus de changement

💡Pro Tip: Lors du forfait d'une stratégie de changement, utiliser le trendspotting pour identifier les innovations émergentes qui peuvent accroître la croissance de votre organisation.

Voici quatre conseils pour vous aider à gérer l'étape du dégel :

1. Évaluer les systèmes actuels à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Obtenez des informations détaillées sur vos processus actuels grâce aux tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp. Surveillez la distribution de votre charge de travail, le temps passé sur les tâches et la productivité de l'équipe pour comprendre l'efficacité des employés.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png Le tableau de bord de ClickUp 3.0 simplifié /$$img/

Affichez une vue d'ensemble de la progression du projet à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Repérez les goulets d'étranglement dans la distribution des tâches et la capacité des équipes pour créer des équipes agiles prêtes à tout. Utilisez les tableaux de bord pour analyser les budgets et créer des rapports sur les recettes, les dépenses et le revenu net afin de réduire les coûts.

Calculez le retour sur investissement des processus existants afin d'assister vos arguments en faveur du changement. ClickUp's modèles de gestion du changement vous donnent des cadres structurés pour naviguer facilement dans des transitions complexes et obtenir une visibilité achevée sur les objets, les ressources, les échéanciers, etc.

2. Gardez tout le monde aligné sur les objectifs avec ClickUp Objectifs

Maintenant que vous savez quels domaines de l'entreprise doivent être modifiés, définissez des objectifs pour les mettre en œuvre de manière systématique. Commencez par définir des objectifs réalistes à l'aide de Objectifs ClickUp .

Pour chaque objectif, définissez des cibles numériques, monétaires ou de tâches afin de faciliter le suivi de la progression. Fixez des échéanciers précis pour vos cibles afin d'éviter tout retard.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-610.png Utilisez les Objectifs ClickUp pour suivre les objectifs lors de la mise en œuvre du changement à l'aide du modèle de changement de Lewin /$$img/

Créez des cibles mesurables pour suivre votre progression à l'aide de ClickUp Objectifs

3. Forfaitiser et documenter les changements proposés à l'aide de ClickUp Docs

Décrivez les changements à venir et assurez-vous que les parties prenantes et les employés clés ont accès à toutes les informations en un seul endroit.

Avec ClickUp Docs Documents ClickUp clickUp Docs permet de créer des bases de connaissances, des wikis et des guides de produits pour un transfert efficace des connaissances. De plus, collaborez avec votre équipe en temps réel, créez des pages imbriquées, utilisez des options de style amusantes et gagnez du temps avec les modèles.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif Connectez ClickUp Docs aux flux de travail pour réussir à mettre en œuvre le changement à l'aide du modèle de changement de Lewin /$$img/

Créez une documentation détaillée pour vos initiatives de changement à l'aide de ClickUp Docs

Facilitez votre travail avec les outils pré-construits de ClickUp Docs Modèle de plan de gestion du changement ClickUp pour documenter votre stratégie de changement. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour mettre en œuvre les changements proposés.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Change-Management-Plan-Template.png Modèle de plan de gestion du changement ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-115385254&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec ce modèle :

Décrire les détails et la séquence des activités qui contribueront à la réussite de la mise en œuvre du changement

Informer les parties prenantes et les équipes internes de leurs rôles et responsabilités

Établir des canaux de communication pour répondre aux préoccupations et aux requêtes des employés

Obtenez des données sur vos initiatives de changement afin de repérer rapidement les difficultés

Planifier un échéancier pour la mise en œuvre des changements afin que tout se déroule comme prévu

Notre appréciation la plus récente de l'impact collaboratif de ClickUp s'est faite dans le cadre d'un travail sur un forfait de contenu pour le lancement d'un produit. Nous avons pu construire et maintenir un référentiel de contenu en utilisant l'outil $$$a, qui incluait une structure hiérarchique, une modification en cours et de puissantes fonctionnalités d'intégration

Michael Holt, PDG, EdgeTech

4. Collaborez avec votre équipe en temps réel sur les Tableaux blancs ClickUp

Utiliser Tableaux blancs ClickUp pour expliquer visuellement les idées et clarifier le processus de changement pour tout le monde. Ils vous permettent de :

Planifier vos pensées, connecter les idées avec des paramètres et ajouter des liens ou des images pour définir le contexte

Après le brainstorming, convertir ces idées en tâches traçables directement à partir du Tableau blanc

Attribuez ces tâches aux membres de l'équipe pour mettre en place votre stratégie de changement en un rien de temps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Tableau blanc-gif.gif Tableaux blancs ClickUp avec fonctionnalités collaboratives gif /$$$img/

Brainstorming virtuel sur une toile numérique à l'aide des Tableaux blancs ClickUp

Lire la suite: L'importance de la gestion du changement dans la mise en œuvre d'un projet

Étape 2 : Le changement - Naviguer dans la transition

C'est au cours de cette phase que commence la véritable transition. De nouveaux processus et systèmes sont mis en œuvre et les employés sont formés pour s'adapter aux changements.

Aspects clés de l'étape Changement du modèle de gestion du changement de Lewin :

Mettre en œuvre le changement : Réaliser toutes les activités forfaitaires de la phase 1 et respecter les échéanciers proposés

: Réaliser toutes les activités forfaitaires de la phase 1 et respecter les échéanciers proposés Former les employés : commencer à former les employés pour les aider à s'habituer aux nouveaux systèmes et aux nouvelles technologies

: commencer à former les employés pour les aider à s'habituer aux nouveaux systèmes et aux nouvelles technologies Recueillir des informations en retour : Mettre en place un mécanisme de retour d'information pour connaître l'avis des employés sur le processus de changement

: Mettre en place un mécanisme de retour d'information pour connaître l'avis des employés sur le processus de changement Fournir une assistance continue : Mettre en place des services d'assistance pour répondre aux préoccupations des employés et les familiariser avec les nouvelles technologies

Voici trois façons de traverser en douceur l'étape de transition avec ClickUp :

1. Visualiser les échéanciers sur la vue Gantt de ClickUp

Suivez la progression de vos activités de gestion du changement grâce à la vue en diagramme de Gantt de ClickUp Vue diagramme Gantt de ClickUp . Obtenez un échéancier visuel pour suivre la progression de toutes les activités et tâches associées au processus de changement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Gantt-chart-simplified-1400x934.png Diagramme de Gantt simplifié de ClickUp 3.0 /$$img/

Suivez les jalons critiques du projet en utilisant la vue diagramme Gantt de ClickUp

Hiérarchisez les tâches en fonction de leur niveau d'urgence et ne manquez jamais une échéance. Les options de tri, comme l'affichage en cascade, permettent d'obtenir une vue séquentielle des tâches interdépendantes. Voyez quelles tâches doivent être achevées au plus vite pour créer une stratégie efficace et un flux de travail fluide.

💡Pro Tip: Si vous êtes un leader du changement, assurez-vous d'utiliser les trois C - Clarté, Consensus et Consultation - pour être efficace pour mener efficacement votre équipe dans le changement .

2. Automatisation des tâches récurrentes avec ClickUp Automations

Lorsque vous êtes plongé dans la conduite du changement, vous ne pouvez pas vous permettre d'être ralenti par des tâches de routine telles que la mise à jour des membres de l'équipe sur la progression des tâches ou l'envoi d'e-mails récurrents après chaque jalon atteint.

C'est là que vous avez besoin de Automatisation du ClickUp . Sélectionnez parmi plus de 100 modèles d'automatisation préconstruits pour attribuer automatiquement des tâches, mettre à jour des statuts, publier des commentaires, et plus encore. Ou utilisez le constructeur d'automatisation IA de ClickUp pour définir des déclencheurs et des actions sur mesure pour des cas d'utilisation spécifiques.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Automatisation personnalisée dans ClickUp /$$img/

Paramétrez les Automatisations ClickUp pour qu'elles s'occupent de vos tâches routinières

Une fois l'automatisation configurée, affichez toutes les actions effectuées, modifiez les déclencheurs et vérifiez vos flux de travail à l'aide des paramètres d'audit. Cela vous aide à garder un œil sur vos automatisations et à résoudre les problèmes avant qu'ils ne prennent de l'ampleur.

3. Ajoutez du contexte et de la clarté aux flux de travail avec ClickUp Chat

Une collaboration sans faille est un facteur non négociable pour conduire des changements organisationnels réussis. L'utilisation de ClickUp Discuter grâce à ClickUp Chat, vos équipes peuvent échanger des mises à jour, partager des informations et se retrouver en temps réel, parallèlement à vos tâches et à vos projets.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-new-1-1400x932.png ClickUp Discuter /$$img/

Utilisez ClickUp Chat pour garder vos discussions de travail dans ClickUp et ne perdez jamais d'informations importantes en passant d'un outil à l'autre

Il est situé à l'intérieur de la plateforme ClickUp, ce qui facilite grandement l'envoi de messages à vos collègues tout en jonglant avec le travail. Invitez les membres de l'équipe à une discussion en utilisant les @mentions et gardez tout le monde au courant.

De plus, Discuter est connecté au réseau neuronal de ClickUp, ClickUp Brain et offre d'innombrables avantages, tels que :

Création de tâches détaillées à partir de vos Messages

Programmation d'abonnements automatiques, et

Vous tenir au courant des discussions résumées de vos canaux et discussions les plus importants

Disons que votre collègue a besoin de mises à jour sur une tâche particulière. ClickUp Brain commence à trier vos tâches, projets et documents pour trouver les réponses les plus pertinentes à la requête.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Release-2.196_Task-Summary\_V2.gif Résumer des tâches avec ClickUp Brain /$$$img/

Utilisez ClickUp Brain pour générer automatiquement des mises à jour de tâches, des résumés et plus encore en appuyant sur un bouton

Les réponses sont affichées en privé sur votre écran, et vous pouvez les accepter ou les rejeter. L'acceptation de la réponse invite, instructions à la transmettre au collègue qui a posé la question.

💡Pro Tip: Pour rationaliser davantage votre flux de travail, utilisez des modèles de plans de communication pour les projets qui décrivent les objets, les échéanciers et les résultats clés. De cette façon, toutes les personnes impliquées dans le projet de changement restent en phase avec ce qui doit être fait.

Étape 3 : Refaire le gel - bloquer le changement

Il s'agit de la dernière étape du processus de mise en œuvre du changement de Lewin, au cours de laquelle tout ce qui a été réalisé au cours des deux premières étapes est verrouillé.

À ce stade, tous les nouveaux comportements, processus et systèmes font partie du flux quotidien de l'organisation. Cette étape vise à s'assurer que le travail acharné porte ses fruits et que le nouveau processus devient une seconde nature pour tout le monde.

Aspects clés de l'étape Refreeze dans le modèle de Lewin :

Faire adhérer aux changements : Aider les employés à s'habituer aux nouveaux processus en les intégrant à la routine quotidienne

: Aider les employés à s'habituer aux nouveaux processus en les intégrant à la routine quotidienne Mettre à jour les règles du jeu : Actualisez vos politiques et modifiez les anciennes pour les aligner sur les nouveaux changements

: Actualisez vos politiques et modifiez les anciennes pour les aligner sur les nouveaux changements Gardez un œil sur la progression : Contrôlez en permanence les nouveaux systèmes et utilisez des indicateurs de performance clés spécifiques pour mesurer la réussite et le changement transformationnel

Grâce à ses nombreux modèles de rapports intégrés, ClickUp peut s'avérer pratique même pendant l'étape finale du processus de gestion du changement.

Préparez des rapports pertinents avec les modèles ClickUp

Après avoir mis en œuvre les changements, rassemblez tous les apprentissages, les faux pas et les résultats dans un rapport soigné. Vous aurez également besoin d'un système de retour d'information pour permettre à votre équipe de voir comment elle s'adapte aux nouveaux changements.

C'est là qu'intervient l'outil Modèle de rétrospective du projet ClickUp peut vous aider à évaluer votre projet. Il s'agit d'un cadre entièrement personnalisable qui suit tout le processus de changement, de ce qui a bien fonctionné à ce qui nécessite du travail.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Project-Retrospective-Template.png Modèle de rétrospective de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200564357&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle est parfait pour définir les objectifs, déléguer les tâches, suivre la progression du projet et d'identifier les domaines clés d'amélioration pour les projets futurs.

Applications pratiques du modèle de changement de Lewin

Le modèle de gestion du changement en trois étapes de Lewin a plusieurs applications dans un paramètre Business. Voici quelques exemples d'utilisation de ce modèle dans différents contextes.

Restructuration organisationnelle : La théorie du changement de Lewin bouscule les choses lorsque les équipes ont besoin d'être réorganisées. Mon travail consiste à mettre en évidence ce qui ne fonctionne pas (l'étape "Dégeler"), à mettre en place les nouvelles structures de l'équipe (l'étape "Changer") et à verrouiller le tout avec de nouveaux indicateurs de performance (l'étape "Recongeler")

: La théorie du changement de Lewin bouscule les choses lorsque les équipes ont besoin d'être réorganisées. Mon travail consiste à mettre en évidence ce qui ne fonctionne pas (l'étape "Dégeler"), à mettre en place les nouvelles structures de l'équipe (l'étape "Changer") et à verrouiller le tout avec de nouveaux indicateurs de performance (l'étape "Recongeler") Mise en œuvre de la technologie : Les entreprises ont souvent besoin de moderniser leur technologie pour rester à la pointe. Au cours de l'étape "Changement", elles mettent en place de nouveaux systèmes et assurent la formation des employés. Par la suite, elles gèrent le changement en procédant à des vérifications régulières pour s'assurer que tout se passe bien

: Les entreprises ont souvent besoin de moderniser leur technologie pour rester à la pointe. Au cours de l'étape "Changement", elles mettent en place de nouveaux systèmes et assurent la formation des employés. Par la suite, elles gèrent le changement en procédant à des vérifications régulières pour s'assurer que tout se passe bien Fusions et acquisitions : Lorsque deux entreprises deviennent une seule, le modèle de gestion du changement de Lewin peut guider le processus. Les dirigeants communiquent une vision partagée au cours de l'étape de "dégel", les équipes d'intégration combinent leurs forces au cours de l'étape de "changement" et les nouvelles politiques sont mises en place au cours de l'étape de "regel" afin de consolider la structure organisationnelle

Surmonter les défis de la mise en œuvre du changement

Les changements organisationnels peuvent être difficiles pour les équipes. Il est fastidieux de s'habituer à de nouveaux processus et de les intégrer dans les routines quotidiennes.

Mais quels sont les autres défis liés à la mise en œuvre du changement et comment faire pour les relever ?

Jetons un coup d'œil.

1. Résistance au changement

C'est le problème le plus courant auquel les entreprises sont confrontées. Les employés ont souvent peur de l'inconnu et pensent que le changement se traduit automatiquement par une perte de contrôle.

Solutions:

✅ Impliquez les employés dans le processus de changement dès le début. Demandez-leur leur avis et montrez-leur que leur opinion compte

expliquez-leur pourquoi le changement est nécessaire et aidez-les à comprendre leur rôle dans le processus

fournir aux employés toutes les informations dont ils ont besoin pour s'adapter aux nouveaux processus mis en œuvre

2. Manque d'adhésion des dirigeants

Vous constaterez peut-être que vos dirigeants et cadres supérieurs ne sont pas tout à fait d'accord avec la proposition de changement. Si vos dirigeants ne défendent pas activement le changement, vos initiatives de changement risquent de s'essouffler.

Solutions:

✅ Donnez des exemples concrets de changements similaires mis en œuvre dans d'autres entreprises. Fournir des exemples de réussite et des études de cas pour illustrer la valeur du changement

✅ Comprendre les préoccupations de vos dirigeants. Démontrez comment les changements proposés s'aligneront potentiellement sur leurs intérêts et leurs aspirations

✅ Impliquer les dirigeants et obtenir leur contribution et leurs idées dès le début du processus de changement

3. Échéanciers restrictifs

Parfois, agents de changement sous-estiment le temps réel nécessaire à la mise en œuvre de certains changements et à l'observation de leurs résultats. Cela peut avoir un impact négatif sur votre stratégie de changement et vos résultats.

Solutions:

✅ Établissez des échéanciers réalistes en planifiant toutes les activités et les tâches liées à la mise en œuvre. Vous pouvez même prévoir des marges de manœuvre pour faire face aux retards imprévus

✅ Planifiez des tests pour voir comment les changements se déroulent à petite échelle avant de vous lancer dans une mise en œuvre à grande échelle

prévoir les ressources à l'avance et s'assurer qu'elles sont disponibles tout au long de la mise en œuvre pour l'assistance aux initiatives de changement

Rationaliser la gestion du changement avec ClickUp

Nous savons à quel point il est difficile de gérer le changement dans l'ensemble d'un écosystème organisationnel. Une approche par étapes, comme le modèle de changement de Lewin, est la meilleure façon de naviguer dans une initiative de changement sans perdre de vue l'objectif final.

Une plateforme de productivité tout-en-un comme ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités utiles à différentes étapes du processus de changement. Des fonctionnalités telles que les tableaux de bord, les documents et les tableaux blancs de ClickUp facilitent la planification et l'élaboration de stratégies avec votre équipe.

ClickUp Automatisation et ClickUp Brain automatisent les tâches routinières, et ClickUp Discussion favorise la collaboration en temps réel à chaque phase de votre initiative de changement. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et apprenez comment équiper votre organisation pour qu'elle s'adapte aux changements et obtienne des résultats réussis.