50 meilleures invitations, instructions de ChatGPT pour les équipes commerciales

Avez-vous déjà participé à une équipe commerciale au cours de laquelle vous avez eu du mal à établir une connexion, en essayant tant bien que mal de maintenir la discussion en vie ? Vous n'êtes pas le seul. Sur le marché actuel, la vente ne consiste plus seulement à faire des présentations, mais aussi à comprendre et à impliquer véritablement vos clients.

Avec des outils IA comme ChatGPT, vous pouvez aller au-delà des bases et adopter des stratégies plus intelligentes qui améliorent votre processus de vente.

Explorons les meilleures invitations ChatGPT pour les équipes commerciales. Nous verrons comment rédiger des argumentaires convaincants, découvrir les points de douleur des clients, optimiser les abonnements et analyser les tendances du marché - tout cela pour vous aider à élever votre jeu commercial et à captiver votre public.

Vos équipes commerciales vous remercieront !

Que sont les invitations à la vente de ChatGPT ?

Les invitations à la vente de ChatGPT sont des questions ou des commandes personnalisées conçues pour aider les professionnels de la vente à affiner leurs stratégies, à engager des clients potentiels et à améliorer les discussions commerciales.

Ces invites vous aident à naviguer dans divers scénarios de vente, de la prise de contact initiale à la Fermé des affaires, rendant vos discussions plus engageantes et moins comme un script robotisé.

Imaginons que vous vous apprêtiez à appeler un client potentiel. Au lieu d'improviser, vous demandez à ChatGPT,

aidez-moi à réfléchir à des arguments de vente uniques pour notre [produit/service] qui pourraient plaire à [client potentiel]

Soudain, vous n'êtes plus une simple voix au téléphone, mais un super-héros qui résout les problèmes en proposant des solutions adaptées à leurs besoins.

Ou encore, vous rédigez un e-mail de suivi après une présentation. Au lieu d'un "Merci pour votre temps" générique, vous pourriez utiliser une invite ChatGPT,

je viens d'avoir une discussion sur $$$a avec un client, et je souhaite envoyer un e-mail pour approfondir la façon dont notre produit peut répondre à $$$a [point de douleur du client]

À faire l'e-mail créé par ChatGPT en réponse à cette invite, non seulement vous montrez que vous avez été attentif, mais il ajoute également une touche personnelle qu'il est difficile d'ignorer.

Avantages d'une bonne invite IA pour les équipes commerciales

Tirer parti de l'IA Outils d'IA pour les équipes commerciales vont transformer la façon dont vous vous connectez avec les clients. Voici quelques avantages clés qui peuvent faire passer votre jeu commercial au niveau supérieur.

Amélioration de l'engagement: Les entreprises qui accordent la priorité à l'engagement des clients constatent une..63 % plus élevé taux de fidélisation de la clientèle. Des invitations bien conçues peuvent susciter des connexions significatives, aidant les équipes commerciales à entrer en contact avec des clients potentiels à un niveau personnel

**Gain de temps : les invites IA rationalisent le processus de vente, permettant aux commerciaux de se concentrer sur la vente plutôt que sur la rédaction de messages à partir de zéro

Amélioration de la confiance: Le fait de disposer d'un ensemble d'invites fiables peut renforcer la confiance d'un commercial, ce qui lui permet d'aborder plus facilement les paramètres difficiles et de traiter les objections

Des messages cohérents: L'utilisation d'invites standardisées garantit que tous les représentants commerciaux transmettent une voix et un message cohérents, ce qui augmente la productivité commerciale et renforce l'identité globale de la marque et la confiance qu'elle inspire

Tout d'abord, comment fait le ChatGPT dans son travail ? ?

À la base, ChatGPT utilise l'apprentissage automatique pour comprendre et générer un texte semblable à celui d'un humain en fonction des invitations qu'il reçoit. Lorsque vous saisissez une invite, le modèle l'analyse et prédit le texte qui devrait suivre en se basant sur des modèles appris à partir de vastes quantités de données.

Cela permet à ChatGPT de fournir des réponses contextuellement pertinentes pour vous aider dans divers aspects du processus de vente, de la création d'argumentaires de vente à l'analyse des interactions avec les clients. Invitation, instructions est la science de la création d'invitations (" prompts ") efficaces qui guident les modèles IA, comme ChatGPT, pour générer des réponses fondées et pertinentes. En intégrant de manière réfléchie des points critiques dans vos invites, vous pouvez améliorer la qualité de la sortie et la rendre plus applicable à vos besoins commerciaux. Outils d'ingénierie des invites, instructions permettent de rationaliser ce processus, qu'il s'agisse de simples invites textuelles ou de structures plus complexes pouvant répondre à des cas d'utilisation spécifiques des équipes commerciales. Dans le même ordre d'idées, modèles gratuits d'invitations IA proposent des centaines d'invitations, classées par catégories pour une consultation aisée.

En apprenant les bases de l'ingénierie des invites, vous pouvez créer de meilleures invites pour que vos discussions commerciales restent ciblées et efficaces.

50 Best ChatGPT Invitations, instructions pour les équipes commerciales

Selon une étude de McKinsey, les entreprises qui adoptent l'IA peuvent améliorer leur productivité commerciale jusqu'à 50 % .

Explorons quelques clés Cas d'utilisation de ChatGPT et des exemples d'invites commerciales pour vous aider à démarrer.

L'activation des ventes

Le développement des ventes consiste à fournir à votre équipe commerciale les ressources nécessaires pour susciter l'intérêt des acheteurs de manière efficace. Cela inclut la formation, les outils et le contenu qui améliorent leurs capacités de vente. Voici quelques invitations pour vous aider à démarrer :

créez un module de formation pour les nouvelles équipes commerciales en mettant l'accent sur les arguments de vente uniques de "Rédiger un guide de référence rapide à l'intention des équipes commerciales sur la manière de traiter les objets de vente les plus courants concernant ." "Créer un module de formation à l'intention des nouveaux commerciaux, mettant en évidence les arguments de vente uniques de "Quels documents devrais-je inclure dans une trousse à outils de vente pour notre équipe pour ?" _"Quels documents devrais-je inclure dans une trousse à outils de vente pour notre équipe pour ?" "Quels documents devrais-je inclure dans une trousse à outils de vente pour notre équipe pour ? aidez-moi à créer une checklist pour les nouvelles équipes commerciales afin de m'assurer qu'elles sont prêtes pour leur premier mois "Créez un aperçu des avantages de notre produit pour une présentation lors d'une réunion commerciale.""_"Aidez-moi à créer une liste de contrôle pour les nouveaux employés de la vente afin de vous assurer qu'ils sont prêts le premier mois "Quels scénarios de jeux de rôle puis-je utiliser pour la formation à la vente ?" ""Quels scénarios de jeux de rôle puis-je utiliser pour la formation à la vente ? _"Rédiger un modèle d'e-mail pour que les équipes commerciales présentent à des clients potentiels"

Génération de leads

La génération de leads est essentielle à la construction d'une équipe commerciale solide. Si vous commencez à peine votre parcours commercial ou si votre entreprise a lancé un nouveau produit/une nouvelle offre, ces invites vous donneront une longueur d'avance dans votre entreprise :

si votre entreprise vient de lancer un nouveau produit ou une nouvelle offre, les questions suivantes vous donneront une longueur d'avance : "Quels sont les moyens créatifs de générer des prospects par le biais des médias sociaux ? aidez-moi à réfléchir à des lignes d'objet d'e-mails froids pour augmenter le taux d'ouverture _"Rédigez un message pour atteindre des prospects après un évènement de réseautage" "Quelles questions dois-je poser pour qualifier les prospects lors des discussions initiales ? Mon produit est ." _Il n'y a pas d'autre solution dressez une liste des outils de génération de leads qui fonctionnent bien pour une marque D2C spécialisée dans "Aidez-moi à rédiger un contenu attrayant pour une page d'atterrissage avec un appel à l'action qui aide à convertir les visiteurs en prospects. Mon produit est ." _"Aidez-moi à rédiger un contenu attrayant pour une page d'atterrissage avec un appel à l'action qui aide à convertir les visiteurs en prospects je vous demande de m'aider à rédiger un contenu attrayant pour une page d'atterrissage avec un appel à l'action qui permette de convertir les visiteurs en clients potentiels

Développement d'une équipe commerciale

Un solide argumentaire de vente peut faire toute la différence dans la conclusion d'une affaire. Les représentants commerciaux qui ne souhaitent pas mémoriser le même argumentaire ennuyeux utilisé par tous les autres vendeurs qu'ils connaissent peuvent essayer les invitations suivantes :

aidez-moi à rédiger un argumentaire convaincant pour notre dernier produit. Mon produit est , et mon public cible est quels éléments dois-je inclure dans une présentation d'équipe commerciale ? _"Rédigez un argumentaire pour un produit qui s'attaque aux points de douleur les plus courants des clients. Les clients cibles de ce produit sont et le produit est "Quelles sont les histoires convaincantes que je peux raconter lors de mon exposé ? Mon produit est " "Mon produit est " _"Mon produit est " _"Aidez-moi à créer un script pour une démonstration de produit qui présente les fonctionnalités clés" je ne sais pas si j'ai besoin d'aide, mais je peux vous aider à créer un script pour une démonstration de produit qui met en valeur les caractéristiques principales de mon produit créez une liste de questions fréquemment posées auxquelles je devrais être prêt à répondre au cours de mon exposé. Je présente à ." "Je présente à

Engagement des clients

Il est essentiel de maintenir l'engagement des clients pour établir des relations et fermer des équipes commerciales. Il existe plus de techniques que vous ne le pensez pour maintenir l'engagement et l'intérêt de vos clients. Ces invites, instructions vous aideront à vous familiariser avec les techniques suivantes :

à faire pour maintenir l'intérêt du client au cours d'une longue équipe commerciale ? Ce client utilise le produit de notre concurrent. Mon produit est " _"Rédigez un e-mail de suivi personnalisé à l'intention d'un prospect après une réunion" quelles stratégies puis-je utiliser pour engager les clients sur les médias sociaux ? "Aidez-moi à créer un sondage sur les réactions des clients afin d'améliorer l'engagement." "Aidez-moi à créer un sondage sur les réactions des clients afin d'améliorer l'engagement.""_"Aidez-moi à créer un sondage sur les réactions des clients afin d'améliorer l'engagement "Trouvez des idées pour une lettre d'information mensuelle destinée à tenir les clients informés." _"Je ne sais pas si vous avez besoin d'aide pour créer une lettre d'information mensuelle comment présenter nos produits de manière interactive lors de salons professionnels ? Mon produit est " _"Rédigez un sondage sur la satisfaction de la clientèle à envoyer aux clients après une vente réussie"

Traiter les objets

Le fait d'être préparé à traiter les objets peut améliorer considérablement votre taux de Fermé.

Selon une étude de HubSpot, les professionnels de la vente qui traitent efficacement les objections peuvent atteindre les résultats suivants un taux de conclusion aussi élevé que 64 % .

Ces invites, instructions vous aideront à traverser ces moments délicats en toute confiance :

"Listez les objections courantes et les réponses efficaces pour notre produit. Mon produit est , et nos clients cibles sont ."_ aidez-moi à créer un guide à l'intention des équipes commerciales sur la manière de surmonter les objections liées au prix _"Quelles sont les techniques permettant de répondre aux préoccupations concernant notre produit ? Notre produit est : ? "Rédigez une réponse à un client qui dit qu'il doit penser à essayer une version gratuite de notre logiciel." "_La réponse à un client qui dit qu'il doit penser à essayer une version gratuite de notre logiciel quels sont les jeux de rôle qui peuvent aider les représentants à s'entraîner à traiter les objections ? générer une liste de réponses empathiques aux objections des clients. Le problème le plus personnalisé auquel mes clients sont confrontés est le suivant : ."_ _Il n'y a pas d'autre solution "Aidez-moi à préparer une présentation sur la manière de transformer les objections en opportunités." "Je vous demande de m'aider à préparer une présentation sur la manière de transformer les objections en opportunités.""Je vous demande de m'aider à préparer une présentation sur la manière de transformer les objections en opportunités

Analyse des ventes

La compréhension de vos données commerciales peut favoriser une meilleure prise de décision.

Le McKinsey Global Institute rapporte que les organisations qui exploitent les données sont.. 23 fois plus susceptibles d'acquérir des clients six fois plus de chances de les fidéliser et 19 fois plus de chances d'atteindre la rentabilité !

Les invitations suivantes vous aideront à exploiter efficacement vos données commerciales :

quels indicateurs clés de performance devrions-nous suivre pour mesurer la réussite commerciale ? aidez-moi à créer un rapport résumant les données commerciales du dernier trimestre. Je partage les nombres ci-dessous : ." "Aidez-moi à créer un rapport résumant les données de nos ventes du dernier trimestre "Pouvez-vous analyser les performances commerciales de mon équipe au cours du dernier trimestre et identifier les tendances ? Vous trouverez les chiffres ci-dessous : " quels sont les segments de clientèle clés d'après nos données commerciales et comment pouvons-nous adapter nos stratégies à chacun d'entre eux ? Examinez cet ensemble de données : "_ "Sur la base de nos données commerciales historiques, à quelles tendances pouvons-nous nous attendre au cours du prochain trimestre ? Jetez un coup d'œil à ces informations : " quels sont les produits dont le volume des ventes et les marges bénéficiaires sont les plus élevés et quelles stratégies pouvons-nous mettre en œuvre pour les promouvoir davantage ? Les données suivantes s'appliquent : "_ comment nos récentes campagnes de marketing ont-elles influencé les ventes et quels sont les canaux les plus performants ? Examinez ces indicateurs : "_

Formation des équipes commerciales

La formation continue permet à votre équipe commerciale de rester affûtée et efficace. Elle est essentielle pour s'adapter aux nouveaux défis et améliorer les compétences. FQE Chemicals a rapporté une augmentation stupéfiante de 400 % de leur équipe commerciale dans les trois mois qui ont suivi la mise en œuvre de la formation.

Grâce à ces invitations, vous pouvez donner à vos équipes commerciales les moyens de donner le meilleur d'elles-mêmes :

quelles sont les principales compétences que les équipes commerciales doivent acquérir pour réussir ? _"Rédigez l'agenda d'un atelier de formation commerciale complet" _"Aidez-moi à créer une bibliothèque de ressources pour le matériel de formation continue à la vente" quel rôle le mentorat peut-il jouer dans le développement des équipes commerciales ? _"Etablissez une liste de cours en ligne qui pourraient être utiles à notre équipe commerciale" quelles sont les activités intéressantes pour une session de formation à la vente ? _"Rédiger un formulaire d'évaluation pour évaluer l'efficacité de notre formation commerciale" quelles stratégies de suivi pouvons-nous mettre en œuvre après la formation pour garantir la rétention des connaissances ?

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour les ventes

Bien que ChatGPT puisse être un outil puissant pour améliorer les stratégies commerciales, il a des limites. Voyons quels sont les points faibles de cet outil par rapport à d'autres outils d'IA.

Pas d'intégration de la gestion des tâches: ChatGPT est excellent pour générer des idées, mais il manque d'intégration directe avec les outils de vente tels que la gestion des tâches, l'automatisation ou les systèmes CRM, ce qui limite son utilité pour le suivi des processus de vente du début à la fin Incapacité à fournir des informations en temps réel: Alors que ChatGPT peut générer des réponses, il ne peut pas offrir des informations en temps réel à partir de données réelles. Il ne peut pas analyser les indicateurs commerciaux en cours ou fournir un retour d'information en direct basé sur la performance réelle Manque de fonctionnalités de collaboration avancées: Les équipes commerciales ont souvent besoin de collaborer sur des affaires, et ChatGPT manque de fonctionnalités intégrées pour le partage, l'attribution de tâches, ou le suivi des contributions dans un paramètre d'équipe Une compréhension limitée des flux de travail complexes: ChatGPT peut offrir des conseils de haut niveau, mais lorsqu'il s'agit de naviguer dans des flux de travail commerciaux complexes ou d'aborder des opérations de vente détaillées basées sur des projets, il peut manquer des détails clés qui affectent la stratégie globale

Reconnaître ces limites peut aider à générer des invitations ChatGPT pour les équipes commerciales de manière efficace. Cependant, il vaut la peine d'explorer d'autres Alternatives au ChatGPT qui complètent l'expertise humaine, en veillant à ce que les connaissances et les relations personnelles restent au premier plan de leurs stratégies commerciales.

ChatGPT Alternatives pour les équipes commerciales

ChatGPT se concentre sur la création de contenu, mais les équipes commerciales ont besoin de plus que cela - elles ont besoin d'outils capables de gérer les prévisions de pipeline, l'automatisation des tâches et les informations en temps réel.

Les outils de gestion de projet par l'IA tels que ClickUp vont au-delà de la simple génération de réponses. ClickUp offre un système complet de gestion des ventes qui aide les équipes à suivre les affaires, à automatiser les tâches et à optimiser les flux de travail.

Voici comment ClickUp peut vous aider à gérer efficacement les stratégies commerciales :

Données commerciales centralisées: Stockez tous vos documents relatifs aux ventes, vos dossiers clients et vos données historiques en un seul endroit en utilisant le système de gestion des ventes de ClickUp ClickUp Documents . Vous pouvez collaborer avec votre équipe, laisser des commentaires et mettre à jour des documents en temps réel, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même page

Stockez tous vos documents relatifs aux ventes, vos dossiers clients et vos données historiques en un seul endroit en utilisant le système de gestion des ventes de ClickUp ClickUp Documents . Vous pouvez collaborer avec votre équipe, laisser des commentaires et mettre à jour des documents en temps réel, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même page Gestion des tâches: Suivez les tâches de vente telles que les e-mails de suivi, les appels de vente et la fermeture des marchés à l'aide de Tâches ClickUp . Vous pouvez créer des listes de tâches distinctes pour chaque étape de l'entonnoir des ventes, ce qui permet aux commerciaux de rester plus facilement organisés et productifs

Suivez les tâches de vente telles que les e-mails de suivi, les appels de vente et la fermeture des marchés à l'aide de Tâches ClickUp . Vous pouvez créer des listes de tâches distinctes pour chaque étape de l'entonnoir des ventes, ce qui permet aux commerciaux de rester plus facilement organisés et productifs Outils de collaboration: Faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe par le biais d'outils de collaboration Espaces ClickUp des listes de tâches partagées et une messagerie instantanée. Cette fonctionnalité permet à l'ensemble de votre équipe commerciale de rester connectée et alignée, qu'elle travaille à distance ou au bureau

Faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe par le biais d'outils de collaboration Espaces ClickUp des listes de tâches partagées et une messagerie instantanée. Cette fonctionnalité permet à l'ensemble de votre équipe commerciale de rester connectée et alignée, qu'elle travaille à distance ou au bureau Sondages de satisfaction de la clientèle: Utiliser Formulaires ClickUp pour créer et distribuer des sondages de satisfaction des clients, recueillant ainsi des commentaires précieux sur vos produits et services directement au sein de la plateforme, afin d'améliorer vos stratégies commerciales et l'expérience de vos clients

Utiliser Formulaires ClickUp pour créer et distribuer des sondages de satisfaction des clients, recueillant ainsi des commentaires précieux sur vos produits et services directement au sein de la plateforme, afin d'améliorer vos stratégies commerciales et l'expérience de vos clients Rapports et analyses: Générez des rapports perspicaces sur les indicateurs de vente clés, tels que les taux de conversion, les conclusions d'affaires et les prévisions commerciales. Tableaux de bord ClickUp vous permettent de visualiser vos performances commerciales et de suivre la progression par rapport aux cibles

_ClickUp a été l'outil qui nous a vraiment aidés à apporter de l'innovation à cette entreprise, ce qui nous a permis de passer de 2 % de ventes numériques à plus de 65 % de ventes numériques après la pandémie

Blaine Labron, vice-président du commerce numérique et de la technologie chez Pressed Juicery

Les Logiciel de gestion de projet commercial ClickUp optimise tous les aspects de l'équipe commerciale. Du suivi des prospects à la Fermé des affaires, ClickUp offre une solution tout-en-un qui permet aux équipes commerciales de travailler plus intelligemment, et non plus difficilement. Des tableaux de bord personnalisés, des flux de travail intuitifs et de puissants outils de rapports permettent de gérer l'ensemble de l'équipe commerciale sans effort.

Boostez votre équipe commerciale avec le logiciel de gestion des ventes de ClickUp et rationalisez chaque étape de la prospection à la conclusion de l'affaire

ClickUp permet aux équipes commerciales de :

Optimiser les lignes d'objet et le contenu des e-mails à l'aide de l'apprentissage automatique, améliorant ainsi l'engagement

Prédire les tendances commerciales et prioriser les leads à fort potentiel à l'aide d'analyses avancées

Améliorer la maturation des prospects et la gestion des partenariats

Visualiser l'ensemble de l'entonnoir commercial pour repérer les goulets d'étranglement et les opportunités d'amélioration Les outils d'IA ont aidé l'équipe chargée de la publicité chez Spotify dans des prévisions commerciales plus précises et une allocation efficace des ressources. Cela a conduit à une augmentation de 19 % des revenus d'une année sur l'autre et à une hausse de 40 % de la productivité.

La fonctionnalité de ClickUp alimentée par l'IA, ClickUp Brain, peut automatiser les tâches répétitives, analyser les données commerciales et suggérer des stratégies pour améliorer les performances commerciales. Il peut également rédiger des e-mails de suivi et analyser les points de douleur des clients. Les fonctionnalités IA de ClickUp facilitent la prise de décisions fondées sur les données.

Automatisez vos tâches commerciales pour une efficacité maximale avec ClickUp Brain

Voici quelques offres clés de ClickUp Brain :

Suggestions de tâches automatisées pour aider à prioriser le travail en fonction des données commerciales

pour aider à prioriser le travail en fonction des données commerciales Création intelligente de tâches utilisant le langage naturel pour une installation plus rapide des tâches

utilisant le langage naturel pour une installation plus rapide des tâches Des modèles de forfaits commerciaux pour organiser les stratégies en quelques étapes simples et maintenir l'alignement de votre équipe

pour organiser les stratégies en quelques étapes simples et maintenir l'alignement de votre équipe Des modèles de plan de vente pour organiser les stratégies en quelques étapes simples et maintenir l'alignement de votre équipe

pour organiser les stratégies en quelques étapes simples et maintenir l'alignement de votre équipe Assistance à la rédaction d'e-mails par IA pour créer une communication personnalisée et efficace

L'automatisation du flux de travail pour gérer les tâches commerciales répétitives et libérer du temps

Faites passer votre équipe commerciale au niveau supérieur avec ClickUp

Rien ne se passe tant que quelqu'un ne vend pas quelque chose

Arthur Motley, ancien président de Parade Magazine

Il a parfaitement saisi la force motrice de toute entreprise - les ventes.

Dans un monde où l'IA révolutionne les industries, la façon dont les équipes commerciales travaillent évolue également. En tirant parti d'outils d'IA tels que ChatGPT, votre équipe commerciale peut améliorer l'engagement des clients, rationaliser les processus et prendre des décisions plus intelligentes basées sur la connaissance des données.

Bien que ChatGPT offre une assistance incroyable pour générer des invites, traiter les objets et personnaliser la communication, il est essentiel d'équilibrer l'assistance de l'IA avec l'expertise humaine.

Les bons outils, comme ClickUp, vont au-delà des invites, en vous aidant à gérer facilement l'ensemble de votre processus de vente - du suivi des prospects à l'analyse des performances.

Prêt à renforcer votre stratégie commerciale avec l'IA et la gestion transparente des tâches ? Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui !