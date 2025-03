Compétences en communication interpersonnelle : Voici comment vous pouvez les maîtriser

Les lieux de travail fonctionnent souvent avec deux carburants essentiels : un café de bureau décent et une communication interpersonnelle solide.

Si la communication peut sembler simple, le processus est nuancé et peut souvent conduire à des malentendus lorsqu'il n'est pas bien fait. En particulier dans un paramètre de bureau, les compétences en matière de communication interpersonnelle définissent la qualité de vos relations professionnelles.

Dans ce guide, nous explorerons la sauce secrète d'une communication interpersonnelle efficace. Nous verrons également comment éviter les conflits, dissiper les malentendus et améliorer la collaboration entre les membres de l'équipe et les services.

Qu'est-ce que la communication interpersonnelle ?

La communication interpersonnelle ne se résume pas à une simple conversation ; il s'agit d'une question d'efficacité dans la transmission d'un message.

Cela implique l'échange d'informations, d'idées et de sentiments entre deux ou plusieurs personnes par le biais de discussions verbales ou d'indices non verbaux tels que le langage corporel et les expressions faciales.

Il s'agit d'une voie à double sens impliquant une communication verbale et non verbale, comme un contact visuel ou un hochement de tête.

La communication interpersonnelle est omniprésente sur le lieu de travail, qu'il s'agisse de la communication interne entre les employés, des réunions de projet ou des appels des clients. Et n'oublions pas les interminables messages sur Slack !

La recherche montre que des compétences efficaces en matière de communication interpersonnelle conduisent à une plus grande satisfaction des employés.

N'oublions pas l'importance de la communication non verbale, comme le langage corporel et les expressions faciales. Avez-vous déjà remarqué que vous pouvez sentir la tension lorsque quelqu'un croise les bras lors d'une réunion ? C'est la communication non verbale qui fait son travail !

Lire aussi: Comment éviter les erreurs de communication sur le lieu de travail

Les éléments clés de la communication interpersonnelle

Que vous discutiez en face à face, que vous envoyiez un e-mail ou que vous regardiez quelqu'un en lui disant "il faut qu'on parle", de solides compétences en matière de communication interpersonnelle permettront aux deux parties de se sentir à l'aise et en connexion. Décortiquons les éléments clés de la communication interpersonnelle :

1. Communication verbale

La communication verbale est liée à la façon dont vous parlez. Tout des mots que vous choisissez au ton en passant par ces affirmations verbales rapides comme "Yup" et "Uh-huh" fait la différence.

La communication verbale a une grande importance, en particulier dans un paramètre du lieu de travail où vous voulez vous assurer que vos idées sont comprises.

2. Communication non verbale

La communication non verbale comprend tout ce que vous dites sans ouvrir la bouche, comme le langage corporel, les expressions faciales, les gestes et les haussements de sourcils occasionnels

Si vous pensez que ces petites choses ne sont pas très importantes, des études montrent que 55% de la communication est non verbale.

Supposons que vous présentiez votre idée lors d'une réunion et que votre patron se penche vers vous, hoche la tête et maintient le contact visuel - sans dire un mot, vous savez qu'il est d'accord.

3. Compétences en matière d'écoute

L'écoute active est l'arme secrète des grands communicateurs.

La clé est de se concentrer sur ce qui est dit au lieu de se contenter d'entendre les mots. En fait, utilisez des techniques verbales et non verbales pour montrer que vous êtes attentif.

Voici un exemple de la manière dont vous pouvez faire cela : Un collègue partage un défi auquel il est confronté. Au lieu de lui donner immédiatement des conseils, vous hochez la tête, posez des questions de clarification et réfléchissez à ce qu'il a dit. Bravo ! Vous pratiquez l'écoute active.

4. Intelligence émotionnelle

Une intelligence émotionnelle élevée vous aide à gérer vos émotions et à comprendre celles des autres.

en moyenne, les employés dotés d'une grande intelligence émotionnelle gagnent

il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un QE élevé https://www.vantagecircle.com/en/blog/emotional-intelligence-in-the-workplace/#:\~:text=L'intelligence%20émotionnelle%20est%20responsable%20de,%241%2C300%20à%20un%20salaire%20annuel . il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher les gens à l'extérieur de l'école il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site internet de l'entreprise

, comptant pour 58% de la performance au travail !

Voici un exemple d'intelligence émotionnelle démontrée sur le lieu de travail : Un moment de tension survient lorsque deux membres de l'équipe sont en désaccord sur l'orientation d'un projet.

Vous intervenez calmement au lieu de laisser le stress monter, en reconnaissant les émotions de chacun et en orientant la discussion vers une solution positive. Vous venez de faire bon usage de votre intelligence émotionnelle (et d'impressionner votre supérieur hiérarchique)

Lire aussi: E-mail vs. discussion au travail : Quelle est la meilleure solution pour votre équipe ?

Types de communication interpersonnelle

Communication individuelle

La communication en tête-à-tête est un classique : une discussion directe et ciblée entre deux personnes. Qu'il s'agisse d'un mentor guidant un protégé ou de deux collègues participant à un brainstorming, ce type d'interaction permet des échanges personnalisés.

Elle peut avoir lieu en face à face, par le biais de messages écrits ou de signaux non verbaux comme un haussement de sourcils bien placé.

Par exemple, votre gestionnaire vous appelle pour discuter rapidement d'un projet. Vous vous asseyez, vous partagez vos idées et vous vous quittez sur une compréhension mutuelle - avec un peu de chance, sans silences gênants ! Il s'agit d'une instance classique de communication individuelle en action.

Communication de groupe

La communication de groupe implique des interactions entre trois personnes ou plus, souvent dans un paramètre d'équipe. Les compétences pratiques en matière de communication interpersonnelle s'illustrent ici, car vous devez naviguer entre différents points de vue et maintenir la discussion sur la bonne voie

Imaginez que vous êtes dans une réunion de projet avec cinq coéquipiers, en train d'échanger des idées pour respecter un délai. Chacun a son mot à dire (certains plus que d'autres) et, grâce à de solides compétences interpersonnelles, la réunion se termine sur un forfait clair et sans drame.

Prise de parole en public

L'art oratoire porte la communication à un tout autre niveau. C'est l'art de s'adresser à plus de 20 personnes à la fois, que ce soit dans le cadre d'une présentation formelle, d'une annonce à l'échelle de l'entreprise ou même d'un discours de motivation. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais aussi de la manière dont vous le faites.

Pensez à l'assurance, à la clarté et à quelque chose de spécial qui garde l'auditoire éveillé.

Par exemple, vous présentez les résultats annuels de votre équipe à l'entreprise. Le PowerPoint est impeccable, vos blagues font mouche (heureusement) et vous repartez avec l'impression d'être une superstar du TED Talk. L'art oratoire est conquis.

La communication médiatisée par la technologie

La communication médiatisée par la technologie - qui signifie "tout ce qui n'est pas face à face" - couvre tout, des emails aux appels Zoom en passant par les messages Slack et même ces moments redoutés de "conformément à mon dernier e-mail".

Grâce à la technologie, nous pouvons communiquer au-delà des fuseaux horaires et à travers les écrans, ce qui fait de ce formulaire d'interaction un élément de base quotidien dans les lieux de travail modernes.

Voici un exemple classique : Vous êtes en visioconférence avec un collègue à distance pour discuter des mises à jour d'un projet. La discussion se déroule sans encombre, même si, de temps à autre, vous vous retrouvez en mode silencieux.

À lire aussi: Slack Etiquette : Les choses à faire et à ne pas faire dans l'utilisation de Slack au travail

Compétences en communication interpersonnelle

Si vos compétences techniques vous permettent de franchir la porte, vos compétences relationnelles vous permettent de rester au bureau.

Ces compétences vous permettent de faire face aux commentaires difficiles, aux amitiés sur le lieu de travail et aux e-mails délicats avec élégance.

Décortiquons quelques compétences clés en matière de communication interpersonnelle que vous voudrez avoir dans votre boîte à outils de communication :

Écoute active

L'écoute active, c'est un peu le Sherlock Holmes des discussions - vous recueillez des informations et restez pleinement engagé. Il s'agit de montrer que vous écoutez en regardant votre interlocuteur dans les yeux, en hochant la tête ou même en posant des questions réfléchies.

💡 Fun Fact: Les managers qui savent écouter activement observent un taux d'écoute plus élevé que les autres 30 % d'amélioration de la satisfaction des employés.

Clarté et concision

Avez-vous déjà été coincé dans une réunion où quelqu'un radote encore et encore ? Oui, c'est le contraire de la clarté et de la concision.

La capacité d'exprimer ses pensées clairement et en aussi peu de mots que possible est la clé d'une bonne communication sur le lieu de travail.

N'oubliez pas que moins, c'est souvent plus. Par exemple, lorsque vous expliquez un projet à votre patron, au lieu d'entrer dans des détails inutiles, vous résumez les points clés, et voilà que votre patron est impressionné et reconnaissant de la concision de l'information.

Empathie

L'empathie est la base des bonnes compétences interpersonnelles. Comprendre ce que ressentent les autres et y répondre de manière appropriée est la clé d'une bonne communication interpersonnelle.

il s'agit d'une compétence de communication interpersonnelle forte https://www.ey.com/en\_us/newsroom/2023/03/new-ey-us-consulting-study (en anglais) les employés de l'entreprise sont plus nombreux que ceux de l'extérieur à être satisfaits de la qualité de leur communication il n'y a pas d'autre solution que d'avoir une bonne communication interpersonnelle

_croyent qu'un leadership empathique stimule le moral, tandis que 87% affirment qu'il est essentiel pour créer une culture inclusive

Alors oui, l'empathie, c'est du lourd.

Résolution des conflits

Croyez-le ou non, la plupart d'entre nous sont confrontés à des conflits à un moment ou à un autre.

Cela a un impact majeur sur la productivité de votre équipe. Mais il y a une bonne nouvelle.

Grâce à de solides compétences en matière de résolution des conflits, vous pouvez vous sortir de ces situations délicates.

Il s'agit de rester calme, d'écouter activement (oui, encore une fois) et de trouver un terrain d'entente pour résoudre le problème.

Voici un exemple : Deux collègues s'opposent sur l'orientation d'un projet. Vous intervenez, écoutez les deux parties et les guidez vers une solution qui fonctionne pour tout le monde. Félicitations, vous venez de résoudre un conflit sans faire appel aux RH !

Compétences en matière de retour d'information

Donner du feedback est un art.

Il ne s'agit pas de pointer les défauts mais de fournir des critiques constructives qui aident la personne à progresser.

Ainsi, la prochaine fois que votre coéquipier soumettra un rapport contenant quelques erreurs, essayez de souligner ce qui était bien et suggérer des conseils et des améliorations réalisables dans un esprit d'assistance.

Améliorer la communication interpersonnelle

Nous avons déjà abordé la question de l'écoute et de la concision, mais voici quelques conseils supplémentaires pour devenir un communicateur plus efficace :

Techniques pour une communication efficace

✅ Soyez respectueux

L'une des pierres angulaires d'une communication efficace est le respect. Le respect doit être au premier plan, que l'on discute avec un collègue ou que l'on mène un entretien. Évitez de couper la parole aux gens ou de parler par-dessus eux.

✅ Soyez assertif

Lorsqu'on vous interroge sur vos réalisations lors d'un entretien ou d'une réunion, ne vous dérobez pas - présentez vos réalisations avec audace.

Par exemple, lors d'une mise à jour de projet, vous expliquez avec assurance comment votre leadership a permis de livrer le projet dans les délais, en mettant en avant vos meilleures compétences en matière de communication interpersonnelle. Votre patron est impressionné et votre équipe est inspirée.

✅ Surveillez votre langage corporel

La façon dont vous vous asseyez, vous tenez debout ou même offrez une poignée de main peut communiquer plus que vous ne le pensez. Une bonne posture, un contact visuel et un sourire bien placé peuvent contribuer à établir la confiance et le rapport.

✅ Surveillez votre ton

Gardez un ton stable, que vous fassiez une présentation ou que vous participiez à une discussion en tête-à-tête.

Lors d'un entretien d'évaluation, gardez un ton calme et positif, même lorsque vous évoquez des difficultés. Votre supérieur appréciera votre sang-froid et votre volonté de vous améliorer.

✅ Respectez les différences culturelles

Nous vivons dans des lieux de travail internationaux. Ainsi, ce qui est parfaitement normal dans une culture peut être inapproprié dans une autre. Faire preuve de sensibilité culturelle en étant attentif à ces différences démontre une capacité d'adaptation.

Jeux de rôle et pratique

Vous voulez affiner vos compétences interpersonnelles ?

Le jeu de rôle est un excellent moyen de s'entraîner aux discussions du monde réel.

Oui, cela peut sembler gênant au début, mais accepter cette gêne s'avère payant.

Vous vous entraînez à exprimer vos idées de manière claire et respectueuse

Il renforce la confiance en soi dans les situations difficiles

Le jeu de rôle vous aide à vous mettre à la place de quelqu'un d'autre, à développer une plus grande empathie et une meilleure intelligence émotionnelle

Auto-réflexion et retour d'information

Après un entretien ou une réunion, prenez le temps de demander un retour d'information constructif. Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux ?

L'autoréflexion vous aide à pointer les domaines dans lesquels vous pouvez progresser, et le retour d'information des autres peut vous donner des indications précieuses.

Utilisation de ClickUp pour la communication

La communication est le sang, la sueur et les larmes de toute organisation réussie. ClickUp veille à ce qu'il reste gratuit.

Une communication effacée est au bureau avec ClickUp Chat

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Clickup-chat.gif Communication Effacées avec ClickUp Chat /$$$img/

créez des éléments exploitables à partir des discussions et assignez-les aux membres de l'équipe dans ClickUp Chat_

Plus besoin de rebondir entre les fils d'e-mails, les messages Slack et les textes.

Avec ClickUp Chat ClickUp Discuter avec ClickUp Chat, toute la communication de votre équipe se fait en un seul endroit. Qu'il s'agisse d'une tâche, d'un projet ou d'un document spécifique, vous pouvez ouvrir ClickUp Chat à l'endroit même où se déroule le travail.

Par exemple, si votre équipe marketing réfléchit à des idées pour une campagne mais que la moitié de l'équipe travaille télétravail, pas de problème ! Ouvrez une discussion au sein du projet marketing dans ClickUp et commencez à partager vos idées instantanément.

De plus, grâce aux @mentions, vous pouvez signaler les personnes clés pour vous assurer que personne n'oublie les détails nécessaires, ce qui garantit la responsabilisation.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-642.png Attribuez des tâches et recevez des mises à jour sur ClickUp Chat /$$$img/

assignez des tâches et recevez des mises à jour des membres de votre équipe en utilisant les @mentions_

ClickUp s'intègre également à des outils de réunion tels que Zoom, ce qui facilite la planification et la gestion des réunions d'équipe. Désormais, vous pouvez passer d'une discussion sur une tâche à une visioconférence rapide sans quitter la plateforme.

A lire aussi: Quand plus c'est plus : Comment surcommuniquer au travail

Dites bonjour à ClickUp Docs et ClickUp Clips

Tout d'abord, dites adieu à l'époque où l'on envoyait des notes de réunion par e-mail. Documents ClickUp permet à votre équipe de collaborer en temps réel, en modifiant en cours et en contribuant à un document unique.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-54.gif Créez des documents époustouflants avec ClickUp Docs /$$img/

créez et connectez des documents, des wikis et bien d'autres choses encore avec ClickUp Docs_

Voici comment cela fonctionne.

Lors d'une session de brainstorming sur un produit, l'équipe prend des notes directement dans ClickUp Docs. Les idées affluent, des commentaires sont ajoutés et, à la fin de la réunion, vous disposez d'un forfait en bonne et due forme, le tout dans un seul document. Le meilleur reste à venir ? Vous pouvez créer des tâches connectées et les assigner directement à partir du document. De plus, vous pouvez revenir en arrière et suivre les modifications apportées par les uns et les autres.

Pour les équipes travaillant de manière asynchrone, ClickUp Clips est le meilleur outil. Supposons que vous ayez besoin d'expliquer un processus complexe ou de présenter un nouveau design.

Enregistrez une courte capture d'écran, ajoutez votre voix off et partagez-la avec l'équipe -comme si vous envoyiez un tutoriel rapide sans avoir besoin de longues explications.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-52.gif Enregistrer une présentation avec ClickUp Clips /$$img/

enregistrez un walkthrough avec ClickUp Clips pour expliquer visuellement un processus et le partager avec votre équipe

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXccO\_o5iwtrYxJx1MUa5YHZkEopuDSdkDMlJOggst7xV\_qOcA2Nvj0F0ahxXRA4UaRChaD\_dtg2UjxWR5Zb42AmV4bhN4cqQFdFhOh4-733-wshmMLKmToWqQCzIMWl\_XJi8Q5qVwINPJe9lURYSw\_nXYBX ?clé=_CaLXeSrzjMX8Soehdrnpw

/$$img/

priorisez vos notifications en identifiant les rappels importants et les actions à entreprendre_

Par exemple, vous révisez une tâche de projet et avez besoin de l'avis des équipes de conception et d'ingénierie. Au lieu d'écrire un e-mail à chaque équipe, vous commentez la tâche en @mentionnant chaque membre de l'équipe.

Désormais, tout le monde est au courant et il n'est plus nécessaire d'envoyer des e-mails de suivi. De plus, ClickUp assure le suivi de toutes les activités, de sorte que si quelqu'un demande "Qui a dit quoi et quand ?", vous avez les reçus !

C'est en pratiquant que l'on devient parfait : Grâce à ClickUp Automatisations, c'est toujours le cas

Pour ceux qui aiment optimiser le flux de travail (et qui ne l'aime pas ?), Automatisation ClickUp vous permet de paramétrer des flux de travail personnalisés qui se déclenchent en fonction d'actions spécifiques.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-automations-2-1400x841.png Créer des flux de travail automatisés dans ClickUp /$$img/

créer des flux de travail automatisés dans ClickUp pour simplifier les tâches et améliorer l'efficacité_

Par exemple, lorsqu'une tâche est marquée comme "achevée", ClickUp peut automatiquement envoyer une mise à jour aux membres de l'équipe concernés - afin que vous n'ayez pas à le faire. Formulaires ClickUp les formulaires ClickUp, quant à eux, permettent de recueillir des informations ou des commentaires de manière structurée, qu'il s'agisse d'une demande de commentaires sur un projet ou d'une collecte d'informations sur un nouveau processus à l'intention de l'équipe.

Modèles ClickUp pour une meilleure communication (prouvée)

À saviez-vous que l'anglais contient des mots empruntés à plus de 350 langues ?

Alors, pourquoi réinventer la roue en matière de communication ? ClickUp propose une vaste bibliothèque de modèles de plans de communication pour simplifier la planification et l'exécution de votre communication.

1. Modèle de plan de communication ClickUp Modèle de plan de communication de ClickUp est conçu pour vous aider à forfaiter, organiser et exécuter efficacement votre stratégie de communication.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Communication-Plan-1.png Le forfait de communication de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-4000840&department=marketing Télécharger ce modèle /$$$cta/

Grâce aux statuts personnalisés, vous pouvez suivre la progression de chaque tâche de communication avec des statuts personnalisables, tels que "En cours de rédaction", "En cours de révision" ou "En cours de publication" Vous pouvez ensuite basculer entre différentes vues, telles que Liste, Gantt, Calendrier et Charge de travail, pour obtenir une image claire des efforts de communication de votre équipe sous tous les angles

Utilisez-le pour :

Adapter votre message: Créer un contenu efficace qui trouve un écho auprès de vos employés

Créer un contenu efficace qui trouve un écho auprès de vos employés Optimiser votre portée: Identifier les canaux les plus efficaces pour établir une connexion avec vos équipes

Identifier les canaux les plus efficaces pour établir une connexion avec vos équipes Structurer votre stratégie: Planifiez et organisez vos efforts de communication pour un impact maximal

Planifiez et organisez vos efforts de communication pour un impact maximal **Mesurez votre réussite : suivez et analysez les résultats de vos initiatives de communication

Vous pouvez également intégrer l'IA pour rationaliser les tâches répétitives et améliorer les temps de réponse.

Mais attendez ! Ce n'est pas tout.

Qu'il s'agisse d'intégrer de nouvelles recrues ou de gérer des opérations quotidiennes, il est essentiel de disposer de la bonne outils de communication sur le lieu de travail peuvent faire toute la différence. C'est là que les modèles de communication avec les employés et de communication interne de ClickUp entrent en jeu.

2. Modèle de communication avec les employés Modèle de communication avec les employés de ClickUp est votre outil tout-en-un pour gérer facilement toute la communication avec les employés.

Ce modèle offre des vues spécialisées, comme la Vue des mises à jour de la communication, qui est idéale pour les chefs d'équipe qui suivent le statut des initiatives en cours et tiennent tout le monde informé.

La Vue Stratégie du plan de communication assiste les managers RH et les chefs de projet en les aidant à forfaiter les stratégies, à choisir les canaux clés et à créer des calendriers qui garantissent l'alignement de l'équipe.

3. Modèle de communication interne Modèle de communication interne de ClickUp facilite le développement de votre culture d'entreprise.

Grâce à cet outil, vous pouvez rédiger des messages clairs et de marque et organiser toutes vos communications internes en un seul endroit, en veillant à ce que tout le monde reste informé et engagé.

Le modèle vous aide à gérer tout des annonces aux mises à jour d'équipe, rendant la communication interne cohérente et accessible dans toute l'organisation.

La communication interpersonnelle sur le lieu de travail

Sur le lieu de travail, une communication solide favorise la collaboration, stimule le moral des employés et, en fin de compte, conduit à une plus grande productivité.

Voyons comment cela fonctionne :

Avantages pour la collaboration et la productivité des équipes

Ne nous voilons pas la face : les employés peuvent résoudre les problèmes plus rapidement lorsqu'ils travaillent ensemble.

Exemple : Imaginons une entreprise manufacturière dont le fournisseur habituel ne peut soudain plus honorer une commande. Au lieu de paniquer, une équipe collaborative composée de représentants commerciaux, du manager d'entrepôt et du service des commandes trouve rapidement un autre fournisseur - le problème est résolu, la crise est évitée !

C'est là toute la magie d'une communication au sein de l'équipe en action. Les avantages de la collaboration sont les suivants

Amélioration de la résolution des problèmes : Les équipes dotées de solides compétences en matière de communication peuvent travailler ensemble pour trouver plus rapidement des solutions créatives

: Les équipes dotées de solides compétences en matière de communication peuvent travailler ensemble pour trouver plus rapidement des solutions créatives Apprendre les uns des autres : Une équipe aux perspectives diverses apporte de nouvelles idées au tableau, ce qui favorise la croissance de chacun

: Une équipe aux perspectives diverses apporte de nouvelles idées au tableau, ce qui favorise la croissance de chacun Augmentation de la productivité : Les travailleurs qui se sentent connectés et valorisés travaillent plus dur parce qu'ils ne veulent pas décevoir l'équipe

Impact sur l'engagement et le moral des employés

La communication interpersonnelle n'affecte pas seulement la productivité - elle a un impact direct sur l'engagement et le moral des employés.

Reconnaissance et engagement

Supposons que vous ayez travaillé dur sur un projet et que votre manager reconnaisse publiquement vos efforts devant toute l'équipe.

Ce petit coup de pouce de la reconnaissance vous motive à continuer à donner le meilleur de vous-même. La reconnaissance change la donne lorsqu'il s'agit de maintenir l'engagement des employés.

Ouvrir le dialogue et la confiance

Les équipes s'épanouissent dans une culture de transparence et de communication ouverte. Lorsque les employés ont l'impression que leur opinion compte, ils sont plus enclins à s'engager et à apporter des idées précieuses.

À l'inverse, un manque de communication peut entraîner des frustrations et un désengagement

Stratégies pour renforcer l'engagement

Célébrer les victoires petites et grandes : Qu'il s'agisse de fermer une grosse affaire ou de réparer la machine à café du bureau, le fait de reconnaître les réussites stimule le moral

Donner un retour d'information constructif : Au lieu de se concentrer sur les erreurs, offrez un retour d'information avec empathie

: Au lieu de se concentrer sur les erreurs, offrez un retour d'information avec empathie Transparence : Tenez votre équipe au courant de l'orientation de l'entreprise

Stratégies pour les managers et les dirigeants

La bonne nouvelle est que les compétences interpersonnelles peuvent être développées, en commençant par quelques stratégies simples :

Faire preuve de compassion

La compassion renforce les relations. Les Teams qui prennent le temps de comprendre les émotions des membres de leur équipe établissent des connexions plus solides et plus confiantes

Exemple : Si un membre de l'équipe semble débordé, un leader compatissant peut intervenir et offrir son assistance ou ajuster temporairement sa charge de travail, montrant ainsi qu'il se soucie réellement du bien-être de la personne

S'intéresser

Lorsque les dirigeants font preuve d'un intérêt sincère pour les idées et les défis de leurs employés, cela crée un sentiment de confiance. Ils montrent qu'ils sont accessibles et prêts à écouter.

Donner le crédit à ceux qui le méritent

Reconnaître les réussites de votre équipe n'enlève rien à votre propre réussite - cela met en valeur votre leadership.

Les défis de la communication interpersonnelle

Même avec les meilleures intentions, la communication ne se déroule pas toujours comme prévu.

Examinons quelques-uns des obstacles les plus courants à une communication efficace et les moyens de les surmonter.

Obstacles et malentendus courants

Sur le lieu de travail, des obstacles à la communication peuvent survenir pour diverses raisons, qu'il s'agisse de différences linguistiques, de messages peu clairs ou même de facteurs psychologiques tels que les suppositions et les stéréotypes.

Par exemple, la communication à contexte élevé par rapport à la communication à contexte faible peut être à l'origine de malentendus. Certaines cultures préfèrent transmettre leur message avec moins de mots, en s'appuyant fortement sur des indices non verbaux, tandis que d'autres précisent tous les détails.

Ce décalage peut conduire à des moments frustrants où un simple "oui" ne signifie pas réellement "oui"

Lire aussi: Comment Fermé les lacunes de communication dans votre lieu de travail

Différences culturelles

Les différences culturelles sont une cause fréquente de problèmes de communication surtout dans le contexte actuel de mondialisation de la main-d'œuvre.

Différences culturelles à prendre en compte :

Ethnocentrisme : Supposer que sa propre culture est la "bonne" façon de faire peut aliéner les collègues

: Supposer que sa propre culture est la "bonne" façon de faire peut aliéner les collègues La résolution des conflits : Les cultures ne gèrent pas toutes les conflits de la même manière. Certaines préfèrent la confrontation directe, tandis que d'autres valorisent l'harmonie et évitent les conflits directs

Voici un exemple : Une équipe aux États-Unis est confrontée à un problème et plonge directement pour l'aborder de front. En revanche, ses homologues au Japon préfèrent discuter du problème de manière indirecte afin de maintenir l'harmonie du groupe.

Si l'on ne comprend pas ces préférences, la tentative de résolution risque d'aggraver la situation au lieu de l'améliorer.

À lire absolument: Bonnes pratiques de communication avec les clients pour améliorer les relations

#

Surmonter l'anxiété liée à la communication

Soyons réalistes : l'anxiété liée à la communication existe bel et bien. Elle peut se manifester par une $$$a peur de parler en public ou simplement par une sensation de nervosité lors des réunions d'équipe. Voici comment la surmonter.

Identifier la cause: Votre anxiété est-elle enracinée dans des expériences passées ou dans un discours négatif sur vous-même ? L'identification de la cause est la première étape pour s'y attaquer de front

Votre anxiété est-elle enracinée dans des expériences passées ou dans un discours négatif sur vous-même ? L'identification de la cause est la première étape pour s'y attaquer de front Techniques de relaxation: Des exercices de respiration profonde ou de visualisation peuvent vous aider à calmer vos nerfs avant et pendant la communication

Des exercices de respiration profonde ou de visualisation peuvent vous aider à calmer vos nerfs avant et pendant la communication Préparation et pratique: La confiance vient avec la préparation. Répétez votre présentation, entraînez-vous à parler dans un miroir ou répétez votre discours avec un collègue

Surmonter les défis de la communication avec ClickUp

À faire pour surmonter les obstacles à la communication, il y a aussi de l'aide.

Que vous vous efforciez d'aligner des équipes réparties sur différents emplacements ou que vous ayez du mal à simplifier la communication, les fonctionnalités de ClickUp sont conçues pour faciliter la collaboration.

Aligner les efforts de communication sur les Objectifs et les OKR de ClickUp

Imaginez une équipe répartie dans le monde entier où les styles de communication varient.

La définition des OKR dans ClickUp garantit que tous les membres de l'équipe, indépendamment des différences culturelles ou géographiques, peuvent voir les mêmes objectifs clairement définis, réduisant ainsi la probabilité de malentendus.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-374-1400x935.png ClickUp Objectifs pour définir et visualiser vos OKR annuels et trimestriels /$$img/

utilisez ClickUp Objectifs pour définir et visualiser vos OKRs annuels et trimestriels

Avec Objectifs ClickUp avec ClickUp Goals, vous pouvez définir des objectifs de haut niveau et les décomposer en tâches réalisables, en veillant à ce que chaque membre de l'équipe comprenne son rôle et la manière dont il s'inscrit dans le tableau d'ensemble. Cet outil est particulièrement utile pour surmonter les barrières linguistiques ou les différences culturelles.

Collaboration visuelle avec ClickUp Tableau blanc

Lorsque les mots se perdent dans la traduction, la collaboration visuelle peut aider à combler le fossé de la communication. Avec Tableaux blancs ClickUp les équipes peuvent lancer des idées, mapper des projets et convertir ces idées en tâches réalisables en temps réel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Whiteboards-1400x935.png convertissez vos objets de tableau blanc en tâches ClickUp /$$img/

convertissez facilement les objets de votre Tableau blanc en tâches dans ClickUp_

De plus, c'est un excellent moyen de surmonter l'anxiété liée à la communication et d'impliquer tout le monde dans le processus de planification, car les membres de l'équipe peuvent interagir visuellement et apporter des idées sans la pression de la prise de parole en public.

Surmonter l'anxiété de la communication avec ClickUp Brain

L'anxiété liée à la communication provient souvent du fait que l'on ne se sent pas préparé ou que l'on ne sait pas quoi dire.

En générant des idées et des brouillons à l'aide de la fonctionnalité IA de ClickUp, ClickUp Brain la préparation devient une seconde nature.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-AI-1-1400x652.png Préparation de réunions et de présentations grâce à ClickUp AI /$$img/

préparer des réunions et des présentations en utilisant l'expertise IA de ClickUp_

Par exemple, disons qu'un membre de l'équipe est nerveux à l'idée de diriger une réunion de projet.

Il peut utiliser les fonctionnalités de ClickUp Brain, telles que les mises à jour de projet alimentées par l'IA, les résumés en temps réel des activités récentes, les statuts des tâches et les changements dans l'ensemble du projet

Ainsi, les membres de l'équipe peuvent rapidement se tenir au courant de toute évolution, ce qui leur permet d'être bien informés avant la réunion.

Une autre fonctionnalité remarquable de ClickUp est la suivante Recherche connectée .

Cette fonctionnalité permet au membre de l'équipe de retrouver instantanément tout document, message ou détail spécifique lié au projet. S'il a besoin de faire référence à une discussion particulière, de trouver un rapport ou de vérifier une tâche spécifique, il peut le faire en quelques secondes.

ClickUp a réduit le besoin de communiquer par e-mail et a rationalisé la collaboration au sein de notre équipe de création de contenu. Nous sommes désormais en mesure de passer de l'idéation/du brainstorming à la première version jusqu'à 2 à 3 fois plus vite.

Sid Babla, coordinateur du programme de bien-être, Dartmouth College

Tendances futures de la communication interpersonnelle

La façon dont nous communiquons sur le lieu de travail évolue chaque jour (contrairement aux conversations de bureau sur le temps qu'il fait ☂️).

Voici les dernières normes de communication auxquelles vous pouvez vous attendre.

1. Les technologies émergentes et leur impact

La montée en puissance des outils de communication pilotés par l'IA est l'une des tendances les plus significatives qui façonnent l'avenir de la communication interpersonnelle.

Imaginez que vous soyez assis dans un bureau inondé d'e-mails et de messages, essayant de garder une trace de qui a dit quoi. Grâce à l'IA, vous pouvez passer au crible le bruit sans effort avec des résumés d'e-mails générés par l'IA, des réponses automatisées et une rédaction assistée par l'IA. Par exemple, vous pouvez demander à ClickUp Brain de résumer un fil de discussion entier pour vous en quelques secondes seulement !

2. Évolution des normes et des pratiques de communication

À mesure que la technologie progresse, les normes et pratiques de communication le font aussi. Ce qui était autrefois considéré comme formel - les e-mails et les mémos - est aujourd'hui considéré comme formel aujourd'hui complété par des outils dynamiques comme les plateformes de discussion, les visioconférences et les espaces de collaboration en temps réel.

La tendance au travail à distance et hybride va se poursuivre. Les systèmes de communication automatisés sont également en plein essor. Grâce à des méthodes de distribution avancées telles que les messages programmés ou automatisés, il est possible de répondre aux préférences individuelles en matière de communication et de s'assurer que personne n'est laissé dans l'ignorance.

3. Le rôle de ClickUp dans les tendances futures de la communication

ClickUp ouvre la voie à ces nouvelles tendances en matière de communication, qu'il s'agisse d'améliorations de la communication pilotées par l'IA ou de puissantes fonctionnalités collaboratives.

Avec ClickUp Brain, les équipes peuvent automatiser les brouillons d'e-mails, transcrire les notes de réunion et même résumer de longs fils de discussion en listes de choses à faire exploitables

Par instance, les mauvaises compétences en communication interpersonnelle se manifestent le plus dans la communication écrite. Pensez aux e-mails, aux messages Slack ou aux commentaires. Ce qui vous semble amical ou neutre peut sembler passivement agressif à quelqu'un d'autre. Nous connaissons tous le débat autour de l'emoji légèrement souriant 🙂

ClickUp Brain peut vous aider à rédiger des messages clairs et exploitables et à trancher de tels dilemmes. Vous économisez ainsi des heures de travail manuel, ce qui vous permet, à vous et à votre équipe, de délaisser les tâches administratives et de vous concentrer sur une communication utile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-AI-1400x652.png ClickUp IA pour simplifier la création d'études de cas /$$img/

Utilisez ClickUp AI pour simplifier le processus de création d'études de cas et gagner du temps

À la place de vous ennuyer avec des fonctionnalités, explorons un scénario du monde réel (parce que la communication est littéralement ce que nous faisons le mieux !)

Disons qu'un gestionnaire de projet dirige un projet complexe impliquant plusieurs équipes.

Il vient de terminer une session de brainstorming et doit rapidement organiser les idées clés en tâches.

Grâce aux Tableaux blancs ClickUp, ils peuvent convertir les idées en tâches réalisables sur-le-champ. Mais la magie ne s'arrête pas là : ClickUp Brain transcrit l'intégralité de la discussion, crée un résumé concis et génère automatiquement des tâches abonnés avec des échéances et des assignés.

Le résultat ? Un flux de travail facile à suivre, avec une communication claire et sans détails perdus.

Mieux communiquer avec ClickUp

Vous devez maintenant avoir compris que la communication interpersonnelle est le fondement d'un lieu de travail productif et connecté.

Il s'agit essentiellement d'un terme générique désignant une communication claire, ouverte et empathique.

Et ClickUp tient définitivement ce parapluie en l'air en intégrant la communication dans votre environnement de travail et dans toutes vos tâches

Si vous souhaitez faire l'expérience de la même magie de la collaboration améliorée, inscrivez-vous sur ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !