20 questions courantes d'entretien téléphonique et comment y répondre

Réussir un entretien téléphonique, c'est comme entrer en scène pour votre prochaine grande opportunité. Naturellement, vous voulez l'écraser. 💪

Pour faire bonne impression, vous devrez comprendre ce que votre interlocuteur recherche et comment répondre aux questions qui vous seront posées (sans vous fier au langage corporel ou aux indications faciales !)

L'objectif principal de l'examinateur est de déterminer si vous correspondez au poste. Certaines questions porteront sur vos compétences spécifiques et votre secteur d'activité, mais vous pouvez vous attendre à quelques questions standard qui reviennent dans presque tous les entretiens.

Il peut s'agir de questions classiques d'entretien téléphonique, comme "Où vous voyez-vous dans les cinq prochaines années ?", ou de questions générales, comme "Quelles sont vos principales forces et faiblesses ?"

Dans ce blog, nous décrivons le processus d'embauche, achevé par les questions d'entretien les plus courantes, leurs réponses et quelques conseils efficaces conseils pour les entretiens à distance pour vous aider à réussir l'entretien.

Alors, préparez-vous à impressionner ! 😎

Voici 20 questions d'entretien téléphonique parmi les plus courantes et des exemples de réponses. N'oubliez pas qu'il est important de personnaliser chacune d'entre elles pour refléter vos expériences et votre personnalité unique. 🎯

1. Parlez-moi de vous

Aussi banale que soit cette question d'entretien téléphonique, si elle est bien traitée, elle constitue une excellente occasion de mettre en avant les qualités qui font de vous un candidat solide. Utilisez l'approche "présent-passé-futur" pour créer un récit convaincant. Utilisez l'approche "présent-passé-futur" pour créer un récit convaincant.

Votre réponse doit être brève, environ 30 secondes, et vous devez veiller à.. :

Mettre l'accent sur une force principale

D'ajouter une sélection de succès professionnels

D'évoquer votre vision de l'avenir

Par exemple, vous pourriez dire : "_Je travaille dans la vente depuis plus de dix ans et je m'épanouis dans des environnements à forte pression. Dans mon rôle actuel, j'ai dirigé une équipe qui a doublé notre nombre de ventes au cours des trois dernières années."

2. Faites-moi découvrir votre CV

Les questions du type "Parlez-moi de vous" ou "Décrivez-moi votre CV" sont souvent utilisées par le responsable du recrutement pour briser la glace lors des entretiens. Elles aident l'interlocuteur à comprendre votre parcours professionnel et ses connexions avec le poste.

Commencez par votre rôle le plus récent et remontez dans le temps en soulignant les positions clés, les projets majeurs et les jalons qui témoignent de votre progression et de votre impact.

Par instance, vous pouvez dire : "_Dans mon rôle actuel au sein de la société XYZ, j'ai passé les cinq dernières années à développer des solutions logicielles. J'ai commencé en tant que développeur junior, puis j'ai progressé jusqu'à devenir chef d'équipe, supervisant un groupe de 10 développeurs et lançant trois produits réussis qui ont augmenté la satisfaction de nos clients de 30 %."

3. À faire sur notre entreprise ?

C'est l'une des questions les plus courantes lors des entretiens téléphoniques, et elle vous donne l'occasion de montrer votre intérêt sincère pour le rôle et l'entreprise.

Une bonne réponse pourrait être : "_Je sais que votre entreprise est connue pour son approche audacieuse et non traditionnelle des solutions technologiques et de la satisfaction des clients. J'admire votre validation de la croissance durable et de l'expansion sur de nouveaux marchés, comme en témoigne votre [mentionnez une action ou une acquisition récente]. La culture de l'entreprise correspond à ma passion pour les organisations tournées vers l'avenir et l'évolution rapide

4. Pourquoi quittez-vous votre emploi actuel ?

Cette question n'est pas délicate, mais évitez de parler négativement de votre employeur actuel ou précédent. Parlez plutôt de votre désir d'évolution professionnelle et de nouvelles opportunités.

Par exemple, vous pourriez dire : "J'ai apprécié le temps que j'ai passé dans mon rôle actuel, mais je suis à la recherche d'une opportunité d'emploi où je pourrais assumer davantage de responsabilités de leadership."

Votre réponse doit refléter le fait que vous recherchez un changement qui s'aligne sur vos objectifs professionnels sans donner l'impression de dire du mal d'un ancien employeur.

Bien qu'il soit important de garder une attitude positive lorsque vous expliquez les raisons de votre départ, un environnement de travail toxique est une très bonne raison de quitter un travail. Des facteurs tels qu'une microgestion constante ou un manque d'assistance de la part de la direction peuvent certainement diminuer la satisfaction au travail et entraver la croissance.

À ce stade, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous voulez d'un nouveau rôle et exprimer vos aspirations à un environnement de travail plus sain.

Par exemple, vous pourriez dire : "J'ai apprécié les opportunités offertes par mon rôle actuel, mais je cherche une position avec une culture plus collaborative qui encourage l'innovation. Je m'épanouis dans des environnements où je me sens responsabilisé et assisté par la direction et où l'initiative est valorisée"

Cette réponse communique votre désir de changement positif tout en indiquant subtilement un décalage avec votre position actuelle.

Conseil de pro: Enregistrez des entretiens d'entraînement. Passez des entretiens fictifs avec un ami ou un mentor et enregistrez la session. L'écoute de la réécoute peut vous aider à identifier les points à améliorer, tels que la clarté, le ton et le rythme.

5. Quels sont vos points forts et vos points faibles ?

Il s'agit d'une question récurrente dans les entretiens téléphoniques. La réponse doit être équilibrée : mettez en avant vos points forts et reconnaissez une faiblesse réelle, non critique, tout en expliquant comment vous travaillez à l'améliorer.

Une bonne réponse pourrait être la suivante : "_L'un de mes points forts est mon souci du détail ; je suis très organisé et je veille à ce que chaque projet réponde à des normes élevées. En revanche, je travaille sur ma faiblesse, à savoir la délégation des tâches. J'apprends à mieux le faire, car j'ai tendance à en faire trop moi-même..."

📌 Concentrez-vous sur vos points forts : Rappelez-vous vos compétences et vos réalisations. Dressez à l'avance une liste de vos points forts et de vos expériences pertinentes, et reportez-vous-y pendant l'entretien si nécessaire. Cela peut contribuer à renforcer votre confiance en vous.

6. Décrivez une situation difficile à laquelle vous avez été confronté au travail et la manière dont vous l'avez gérée

Il s'agit d'une situation courante question d'entretien stratégique pour les candidats, souvent utilisée pour évaluer vos compétences en matière de résolution de problèmes et votre résilience.

Utilisez la méthode STAR (Situation, Tâche, Action, Résultat) pour structurer votre réponse, en veillant à fournir un contexte et des détails sur la manière dont vous avez abordé le défi.

Cette réponse met en évidence votre solide éthique de travail et votre capacité à rester calme sous la pression : "$$$a mon dernier rôle, nous avons dû faire face à une échéance importante en raison du départ inattendu d'un membre clé de l'équipe. J'ai pris les choses en main en redistribuant la charge de travail et en collaborant étroitement avec l'équipe produit pour veiller à ce que nos produits livrables soient sur la bonne voie, pour finalement respecter la réunion."

7. À faire dans cinq ans ?

Cette question vise à évaluer vos ambitions et la manière dont elles s'inscrivent dans l'avenir de l'entreprise.

Par instance, "Dans cinq ans, je me vois dans un rôle de leader, gérant des projets et des équipes plus importants. Je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir évoluer au sein d'une entreprise qui valorise le développement personnel et l'innovation."

Votre réponse doit refléter votre validation du rôle et la manière dont il s'inscrit dans vos forfaits à long terme, sans paraître uniquement axée sur les gains personnels.

8. À faire face au stress et à la pression ?

Gérer efficacement le stress est une compétence précieuse. C'est l'une des questions de l'entretien téléphonique qui vise à évaluer la manière dont vous gérez les environnements à forte pression. Concentrez-vous sur les techniques spécifiques que vous utilisez pour gérer le stress, telles que la hiérarchisation des tâches, l'organisation ou les pauses pour se ressourcer.

Un bon exemple serait le suivant : "_Je gère le stress en divisant mes tâches en étapes gérables et en me concentrant sur ce que je peux contrôler. Je veille également à prendre de courtes pauses pour me ressourcer et faire le vide dans mon esprit, ce qui m'aide à rester productif même dans les situations de forte pression."

9. À faire travailler ici ?

À faire ? 50% des candidats ratent des opportunités d'emploi simplement parce qu'ils n'ont pas pris l'initiative d'en savoir plus sur l'entreprise ou la position à laquelle ils ont postulé.

Le manque de préparation peut être un obstacle majeur à l'obtention d'un emploi d'un entretien d'embauche .

Une réponse qui montre que vous comprenez la mission de l'entreprise, ses valeurs, sa culture, ses réalisations et les nuances du rôle montre que vous êtes réellement intéressé par l'opportunité.

Par exemple, "Je veux travailler ici parce que votre dévouement aux solutions centrées sur le client trouve un écho chez moi. J'apprécie vos récentes réalisations en matière d'amélioration de l'expérience utilisateur sur l'ensemble de vos plateformes. Grâce à mon expertise en matière d'analyse de données et de gestion de projet, je suis impatient de contribuer à une équipe qui a un impact aussi significatif."_ "J'ai envie de travailler ici parce que votre dévouement aux solutions centrées sur le client résonne vraiment en moi

10. Pouvez-vous décrire votre expérience de travail dans un environnement Agile ?

Il s'agit d'une question fréquente pour les rôles de développement de logiciels. Votre objectif ici est de mettre en avant votre compréhension des principes Agile et de montrer comment vous avez contribué à la réussite d'une équipe.

Par instance, vous pourriez dire : "Dans mon dernier rôle, notre équipe a utilisé la méthodologie Agile pour gérer le lancement d'un produit. Nous avons organisé des résumés rapides quotidiens, des sprints forfaitaires et des rétrospectives, en veillant à ce que tout le monde soit aligné et puisse s'adapter aux changements. J'ai joué un rôle clé en veillant à ce que l'équipe reste sur la voie de nos objectifs et en ajustant les priorités en fonction du suivi."

11. Qu'est-ce qui vous motive ?

Cette question porte sur ce qui vous motive et est souvent l'une des questions les plus fréquemment posées au téléphone questions d'entretien pour les responsables des ressources humaines pour évaluer leur passion.

Votre réponse doit refléter les motivations intrinsèques et extrinsèques, qu'il s'agisse d'atteindre les objectifs de l'équipe, de s'épanouir personnellement ou d'avoir un impact positif : je suis motivé par la résolution de problèmes complexes et par l'impact de mon travail. Mon travail sur des projets qui nécessitent une réflexion stratégique et des solutions créatives me donne de l'énergie"

12. À faire de votre travail une priorité ?

Il est essentiel de hiérarchiser les tâches de manière efficace, quel que soit le rôle que l'on occupe. Lorsque vous répondez à cette question, expliquez votre processus d'évaluation de l'urgence, de fixation des paramètres et d'achevé des tâches.

Par instance, "J'utilise une combinaison de listes de tâches et" des matrices de priorités pour identifier ce qui doit faire l'objet d'une attention immédiate. Je tiens compte des délais, de l'impact du projet et des attentes des parties prenantes pour décider ce qui doit passer en premier._"

13. Quel est votre style de management ?

Si vous passez un entretien pour un rôle de direction, les responsables du recrutement utiliseront votre réponse pour évaluer vos capacités de direction et votre potentiel. Par exemple, vous pourriez décrire une situation où vous avez réussi à diriger une équipe interfonctionnelle pour lancer une nouvelle fonctionnalité.

$$$a Lors du lancement d'une fonctionnalité d'un produit, un défi clé consistait à intégrer le retour d'information de plusieurs parties prenantes sans retarder notre lancement. Pour y parvenir, j'ai organisé des réunions hebdomadaires interfonctionnelles afin d'aligner toutes les équipes et de résoudre rapidement les problèmes. En outre, j'ai mis en place une boucle de retour d'information pour des itérations rapides basées sur les premiers tests effectués par les utilisateurs. Le résultat a été une augmentation de 25 % de l'engagement des utilisateurs et des commentaires positifs de la part des clients."

Cette question concerne votre validation de la formation continue, qui est essentielle pour les rôles de gestion de produits et d'ingénierie logicielle. Partagez la manière dont vous maintenez vos compétences à jour en lisant les actualités du secteur, en assistant à des webinaires ou en rejoignant des groupes professionnels.

Vous pourriez dire : "_Je me tiens au courant en suivant les blogs de l'industrie, en m'abonnant à des lettres d'information et en participant à des communautés en ligne liées à mon champ. J'assiste également à des conférences pour apprendre des experts de l'industrie et entrer en contact avec mes pairs

15. Quelle est votre approche de la résolution de problèmes ?

Lorsqu'on vous pose cette question, expliquez comment vous abordez les problèmes de manière méthodique, en les divisant en parties gérables.

Vous pourriez répondre : "_Je commence par définir clairement le problème, par rassembler les données pertinentes et par identifier les solutions possibles. J'évalue ensuite les avantages et les inconvénients de chaque approche avant de mettre en œuvre la meilleure

16. À faire face aux critiques ?

Il s'agit d'une de ces questions d'entretien téléphonique qui visent à comprendre comment vous réagissez au feedback et votre capacité de croissance.

Il est essentiel de savoir gérer le feedback avec élégance dans n'importe quel rôle, en particulier lorsqu'il s'agit de collaborer au sein d'équipes agiles ou d'environnements à forts enjeux. Les employeurs veulent voir que vous êtes ouvert au retour d'information et que vous pouvez l'utiliser de manière constructive.

Cette réponse reflète un état d'esprit positif et axé sur la croissance : "J'affiche la critique comme une opportunité de croissance. J'écoute attentivement, j'évalue le retour d'information et je l'applique pour améliorer mon travail. J'apprécie toujours les commentaires constructifs parce qu'ils m'aident à devenir meilleur dans ce que je fais."

💡Pro Tip: Questions d'entretien sur la personnalité évaluent les compétences non techniques d'un candidat à l'emploi, telles que le travail en équipe, la communication efficace et la résolution de problèmes. Répondez-y avec assurance et honnêteté, et donnez des exemples qui démontrent vos compétences en matière de leadership et de résolution de problèmes.

17. Quelles sont vos prétentions salariales ?

À cette question, il est préférable de faire des recherches sur les normes du secteur avant l'entretien. Ensuite, fournissez une réponse affirmative mais légèrement ouverte.

Formulez votre réponse comme suit "Selon mes recherches et le taux du marché pour des rôles similaires, je recherche un salaire dans l'intervalle de $X à $Y, mais je suis ouvert à discuter d'autres éléments de rémunération."

18. Décrivez un projet réussi que vous avez géré

Les employeurs aiment entendre parler de vos réussites passées. Il s'agit de l'une des questions d'entretien téléphonique les plus détaillées pour les rôles de gestion de projet, qui aide les enquêteurs à comprendre vos réalisations passées.

Par exemple : "_J'ai dirigé une équipe de cinq personnes dans le cadre de la refonte de notre site web afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Nous avons défini des paramètres clés de performance clairs et dépassé notre cible de trafic de 30 % en l'espace de trois mois." Poursuivez ensuite en décrivant le projet en détail à l'aide de la méthode STAR décrite ci-dessus.

En partageant des résultats quantifiables, vous démontrez votre impact et vos compétences en matière de gestion de projet.

19. À faire l'équilibre entre le travail et la vie privée ?

Il s'agit là d'une autre de ces questions d'entretien téléphonique qui évalue votre capacité à maintenir la productivité tout en assurant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L'équilibre entre le travail et la vie privée est essentiel pour maintenir la productivité et le bien-être, en particulier dans les rôles exigeants.

Lorsque vous répondez, montrez que vous fixez des paramètres et que vous donnez la priorité au soin de soi : "_Je mets un point d'honneur à établir des limites claires entre le temps de travail et le temps personnel tout en restant adaptable aux besoins de mon équipe. Je me concentre sur une gestion efficace du temps pendant les heures de travail et je me déconnecte et me ressource le soir et le week-end."

20. À faire ?

Ici, l'examinateur vous permet d'aborder toutes les questions ou préoccupations que vous pourriez avoir. N'oubliez pas que vous l'évaluez autant qu'il vous évalue.

Bien qu'il soit préférable de poser des questions spécifiques, voici quelques questions générales que vous pouvez utiliser comme point de départ :

À quoi ressemble une journée ou une semaine typique dans ce rôle ?

Pouvez-vous donner des exemples de projets sur lesquels je travaillerais ?

Quelles sont les possibilités d'apprentissage et de développement professionnel offertes aux employés ?

Quels sont les défis courants associés à ce rôle ?

Quelles sont les étapes suivantes de la procédure d'entretien ?

Quand puis-je espérer recevoir une réponse de votre part ?

Qu'attendez-vous d'un rôle comme le mien ?

$$a$a$ préparation d'un entretien téléphonique

Parfois, il n'est pas évident de savoir si un entretien téléphonique de présélection est une simple sélection initiale ou une évaluation plus approfondie. Dans tous les cas, il est essentiel d'être parfaitement préparé. ✅

Voici quelques conseils sur l'entretien téléphonique pour vous aider à vous préparer :

Faites des recherches sur l'entreprise

Lorsque vous postulez à plusieurs emplois, il peut être difficile de faire des recherches sur chaque entreprise. Mais avant un entretien téléphonique, il est clé de comprendre le rôle que vous recherchez. Vous ferez ainsi une meilleure impression et montrerez que vous êtes réellement intéressé.

Une plateforme de gestion de projet telle que ClickUp peut vous aider à rationaliser votre recherche d'emploi et à suivre vos candidatures. Il s'agit d'un outil polyvalent d'aide à la recherche d'emploi outil de recrutement qui assiste les équipes et les individus dans la gestion des tâches, le suivi des objectifs, la collaboration et l'organisation des données.

Restez organisé avec le modèle de recherche d'emploi ClickUp

Le Modèle de recherche d'emploi ClickUp simplifie le processus de candidature en créant un forfait pour chaque entretien, depuis l'envoi des CV jusqu'au suivi après l'entretien.

Modèle de recherche d'emploi ClickUp

Ce modèle tout-en-un vous permet de :

De saisir des offres d'emploi provenant de diverses sources, en un seul endroit

Gérer le processus de candidature, y compris les tâches de suivi et les échéances

D'assurer le suivi des contacts et des discussions avec les recruteurs, les responsables de l'embauche, etc

Que vous commenciez à chercher un emploi ou que vous changiez de carrière, le modèle de recherche d'emploi vous permet de rester organisé et de trouver plus rapidement l'emploi idéal.

Optimisez votre recherche avec ClickUp Docs

Utiliser Documents ClickUp pour créer un document dédié qui vous permettra d'organiser vos recherches, de résumer vos idées et de noter les informations clés sur l'entreprise.

Créez des modèles de communication sur mesure, résumez et organisez vos recherches et gérez facilement la documentation liée aux entretiens avec ClickUp Docs

Voici comment ClickUp Documents peut améliorer votre préparation aux entretiens :

Organisez vos recherches: Structurez les détails de l'entreprise avec ClickUp Docs. Comprenez ses valeurs, sa description de poste et le rôle que vous ciblez grâce à des sections claires, des titres et des puces qui vous permettront de vous y référer rapidement lors de votre entretien téléphonique

Structurez les détails de l'entreprise avec ClickUp Docs. Comprenez ses valeurs, sa description de poste et le rôle que vous ciblez grâce à des sections claires, des titres et des puces qui vous permettront de vous y référer rapidement lors de votre entretien téléphonique Collaborez en temps réel: Partagez vos documents avec un mentor ou un coach de carrière pour recevoir des commentaires instantanés sur les questions et les réponses de l'entretien, assurant ainsi une préparation complète

Partagez vos documents avec un mentor ou un coach de carrière pour recevoir des commentaires instantanés sur les questions et les réponses de l'entretien, assurant ainsi une préparation complète **Restez structuré : utilisez des pages imbriquées et des étiquettes pour organiser et faciliter l'accès à des sections telles que l'historique de l'entreprise, les questions spécifiques au rôle et les réponses courantes

Suivez votre progression : Utilisez l'historique des versions pour suivre les modifications et garder votre document à jour avec l'évolution des connaissances

$$$a Créez un espace calme pour l'entretien

La dernière chose que vous souhaitez lors d'un entretien téléphonique est un bruit de fond qui perturbe votre flux alors que vous essayez de faire bonne impression. Veillez à choisir un endroit où la réception téléphonique est bonne et à minimiser les distractions, qu'il s'agisse de vos animaux de compagnie, de vos colocataires ou simplement de l'agitation habituelle de votre Accueil. 🏡

Vous pouvez utiliser Tâches ClickUp pour définir des paramètres de rappel et préparer votre espace d'entretien.

Créez une liste de tâches dans le cadre de votre processus de recherche d'emploi en utilisant les Tâches ClickUp

Créez une checklist avec des tâches telles que s'assurer d'une réception téléphonique stable, faire taire les notifications et paramétrer une zone sans distraction. Le fait de cocher ces tâches vous aidera à rester calme et concentré au moment de l'entretien.

Considérez l'énergie nerveuse comme de l'excitation 🧘‍♀️

Au lieu d'afficher votre nervosité comme un élément négatif, recadrez cette énergie comme de l'excitation pour l'opportunité qui vous attend. Ce changement de position peut vous aider à canaliser cette énergie de manière positive.

Se souvenir de l'étiquette des appels téléphoniques

Les entretiens téléphoniques reposent sur une communication claire et des réponses sûres, c'est pourquoi il est essentiel de se familiariser avec l'étiquette. Voici quelques conseils essentiels à garder à l'esprit :

Parlez de manière claire et concise : Maintenez un rythme modéré et veillez à ce que vos propos soient clairs pour être facilement compris par l'interlocuteur

: Maintenez un rythme modéré et veillez à ce que vos propos soient clairs pour être facilement compris par l'interlocuteur Écoutez activement : Concentrez-vous sur les questions de l'examinateur et demandez des éclaircissements si nécessaire, en faisant preuve d'engagement et de compréhension

Éliminez les distractions : Choisissez un espace calme, faites taire les notifications et évitez le multitâche pour rester pleinement concentré sur la discussion

: Choisissez un espace calme, faites taire les notifications et évitez le multitâche pour rester pleinement concentré sur la discussion Pratiquez un bon timing : Évitez les longs silences et les interruptions en faisant une brève pause avant de répondre pour rassembler vos idées

: Évitez les longs silences et les interruptions en faisant une brève pause avant de répondre pour rassembler vos idées Utilisez un ton positif : Utilisez un ton positif : mettez de l'enthousiasme et de la confiance dans votre voix, et souriez pour paraître plus accessible

: Utilisez un ton positif : mettez de l'enthousiasme et de la confiance dans votre voix, et souriez pour paraître plus accessible Concluez l'appel de manière professionnelle : À la fin de l'appel, remerciez votre interlocuteur pour le temps qu'il vous a consacré et exprimez votre intérêt pour les étapes suivantes.

Pour maintenir votre suivi, utilisez les outils suivants Objectifs ClickUp pour vous fixer une cible afin d'affiner vos paramètres d'entretien téléphonique. Créez un objectif pour vous entraîner à des simulations d'entretien, suivez votre progression et examinez les commentaires pour continuer à vous améliorer.

Suivez la progression de vos objectifs individuels et de vos cibles de tâches à l'aide de ClickUp Objectifs

Vous aborderez votre entretien en vous sentant préparé et prêt à impressionner.

La pratique rend parfait, mais l'imperfection est acceptable 💜

Il est normal de se sentir nerveux, et la pratique peut aider à réduire cette anxiété. Cependant, n'oubliez pas qu'il est normal de trébucher un peu au cours de la discussion. Les intervieweurs apprécient souvent l'authentification plutôt que la perfection.

Préparez des questions pour l'interviewer

L'un des meilleurs moyens de montrer son intérêt pour le rôle et l'entreprise est de préparer des questions réfléchies pour l'intervieweur. Une liste bien préparée peut vous distinguer des autres candidats. Envisagez d'exploiter les outils d'IA pour rationaliser la préparation de vos entretiens et prendre une longueur d'avance.

Pour prendre une longueur d'avance, utilisez les outils suivants ClickUp Brain pour générer des questions pertinentes et stratégiques pour votre entretien. Cet outil IA intelligent simplifie le processus de préparation, en vous assurant d'avoir des questions bien sélectionnées qui peuvent faire forte impression lors de votre entretien téléphonique.

Automatisez la tâche de préparation des questions pour votre interlocuteur à l'aide de ClickUp Brain

Une fois que vous avez généré vos questions, affinez-les et organisez-les à l'aide de ClickUp Docs. Vous pouvez trier vos requêtes par pertinence et importance, vous assurant ainsi de poser les bonnes questions au bon moment.

Pour vous aider à gérer chaque étape de votre recherche d'emploi, ClickUp propose des modèles préconçus pour garder l'ensemble de votre processus d'entretien sur la bonne voie.

À mesure que vous progressez dans votre carrière, vous pourriez bientôt vous retrouver de l'autre côté du tableau en tant qu'intervieweur. L'entretien d'embauche Modèle de processus d'entretien ClickUp peut vous aider à établir un cadre de travail afin que vous ne vous sentiez pas perdu quant à la manière de commencer.

💡 Conseil professionnel : Utilisez les checklists ClickUp pour créer une routine quotidienne de préparation à votre entretien. Cochez des tâches telles que la recherche de l'entreprise, la révision de votre CV et l'entraînement aux réponses. Cette approche structurée vous permettra de rester organisé et efficace.

Que faire après l'entretien téléphonique ?

L'entretien téléphonique est terminé - que faire ensuite ? Il s'agit d'un moment crucial pour consolider une impression positive et rester dans la course.

Voici ce que vous devez faire pour que tout se passe bien :

Envoyez un e-mail de remerciement

Un e-mail de remerciement est plus qu'un simple geste de politesse ; c'est l'occasion de réaffirmer votre intérêt pour le rôle. Personnalisez le message en faisant référence à des sujets spécifiques de l'entretien, démontrant ainsi votre attention et votre engagement. 🙌

Si vous ne savez pas par où commencer , ClickUp Brain peut vous aider à rédiger une note de remerciement réfléchie et professionnelle.

Vous pouvez demander des conseils pour rédiger correctement un courrier de remerciement et les utiliser pour mieux comprendre les entretiens d'embauche et les étapes correspondantes.

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger un e-mail de remerciement après un entretien téléphonique

Évaluer l'adéquation

Après l'entretien, prenez le temps de vous demander si le rôle et l'entreprise correspondent à vos objectifs de carrière et à vos valeurs.

Cette réflexion vous aide à déterminer si cette position est la bonne étape pour votre développement professionnel et votre satisfaction globale au travail.

Assurer un suivi proactif

Si vous n'avez pas reçu de réponse dans le délai mentionné lors de l'entretien, n'hésitez pas à envoyer un e-mail de suivi poli pour vérifier le statut de votre candidature. C'est à ce moment-là que Rappels ClickUp sont très utiles.

Définissez un rappel facile depuis votre navigateur, votre bureau ou vos appareils mobiles pour l'envoi d'un e-mail de suivi avec ClickUp Reminders

Définissez des paramètres de rappel pour assurer le suivi, en veillant à rester proactif et à garder votre candidature sur le radar.

Souvenez-vous que les entretiens sont à double sens ⚖️

Comprenez que les entretiens ne servent pas seulement à impressionner l'employeur, mais aussi à évaluer si l'entreprise vous convient. Cet état d'esprit peut atténuer la pression et vous aider à vous sentir plus détendu.

Améliorez vos compétences en matière d'entretien téléphonique avec ClickUp

Les entretiens téléphoniques sont une étape cruciale de votre recherche d'emploi, car ils forment souvent la première impression que vous donnez à vos employeurs potentiels. Bien qu'ils ne se déroulent pas en personne, ils offrent un moyen précieux de mettre en valeur vos compétences en matière de communication et votre professionnalisme. Pour avoir un impact durable, il est essentiel de se préparer aux questions courantes des entretiens téléphoniques, car cela peut améliorer considérablement la façon dont vous vous présentez.

Pour garantir une préparation minutieuse, ClickUp fournit des outils et des fonctionnalités qui simplifient et améliorent votre préparation aux entretiens téléphoniques. 📞

Avec ClickUp, organisez sans effort vos pensées, suivez vos sessions d'entraînement et rédigez des messages de suivi sur mesure. Utilisez ClickUp Brain pour rédiger des e-mails de remerciement personnalisés, ClickUp Docs pour stocker toutes vos questions et notes en un seul endroit, et ClickUp Rappels pour vous assurer de ne jamais manquer une opportunité de suivi.

Une fois que tout cela est terminé, abordez votre entretien téléphonique en étant confiant et bien préparé. Bonne chance et n'oubliez pas que chaque entretien est une occasion d'apprendre et de progresser, quel qu'en soit le résultat. Vous l'aurez compris ! 🚀 Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et réussissez votre entretien ! Tous nos vœux ✨