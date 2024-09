Google Sheets vs. Excel : Quelle est la meilleure application de tableur ?

En moyenne, personnes consultent une feuille de calcul toutes les 16 minutes et passent environ 38 % de leur journée de travail à gérer des données.

Imaginez que vous deviez jongler avec plusieurs feuilles de calcul pour un projet important : une pour le suivi des dépenses, une autre pour la planification et une autre encore pour l'analyse des tendances commerciales. Le temps passé à passer d'un outil à l'autre peut s'accumuler rapidement.

Qu'il s'agisse de gérer ses finances personnelles, de coordonner un projet d'équipe ou de se plonger dans une analyse de données complexe, le bon tableur peut faire toute la différence.

Google Sheets et Microsoft Excel sont deux des choix les plus populaires, chacun ayant ses propres atouts. Google Sheets excelle dans la collaboration en temps réel et l'accessibilité au cloud, tandis qu'Excel offre des outils d'analyse de données avancés.

Dans cet article, nous allons comparer les fonctionnalités, les prix et la facilité d'utilisation de Google Sheets et de Microsoft Excel. Notre objectif est de vous aider à choisir l'outil qui répond le mieux à vos besoins et qui simplifie vos tâches liées aux feuilles de calcul.

Qu'est-ce qu'Excel ?

Microsoft Excel est un tableur de la suite Microsoft Office qui permet aux utilisateurs d'effectuer des calculs et d'analyser des données à l'aide de fonctions et de formules dans un format de grille structuré en lignes et en colonnes.

En raison de son interface conviviale et de ses fonctionnalités puissantes, Excel est largement utilisé dans des domaines tels que la gestion de projet et la modélisation financière. Dans un fichier Excel, des outils et des fonctions avancées comme les tableaux croisés, la mise en forme conditionnelle et les diagrammes linéaires facilitent l'analyse des données, le suivi des tendances et la création de rapports.

Caractéristiques de Microsoft Excel

Microsoft Excel offre une grande polyvalence dans le traitement de tout, des simples feuilles de calcul aux analyses de données et aux calculs complexes. Bien qu'il existe d'innombrables fonctionnalités à explorer, voici quelques-unes des plus populaires :

Fonctionnalité n° 1 : tableau croisé dynamique

Le tableau croisé dynamique vous permet de résumer, d'analyser et d'explorer de vastes ensembles de données. Il permet de réorganiser instantanément vos données, de calculer des totaux et des moyennes, de compter les occurrences et de créer des rapports interactifs. C'est là toute la puissance des tableaux croisés dynamiques.

via Educba Caractéristiques et avantages clés:

Agrégation des données: Résumez rapidement les données par catégories (par exemple, région, produit, période) à l'aide de libellés de lignes et de colonnes

Résumez rapidement les données par catégories (par exemple, région, produit, période) à l'aide de libellés de lignes et de colonnes Champs personnalisés: Créez des calculs personnalisés basés sur les données existantes dans le tableau croisé dynamique

Créez des calculs personnalisés basés sur les données existantes dans le tableau croisé dynamique **Interaction dynamique avec vos données en filtrant et en affichant les détails de sous-ensembles spécifiques

Graphiques croisés dynamiques: Visualisez les données de votre tableau croisé dynamique à l'aide de différents types de diagrammes, notamment les diagrammes à barres, les diagrammes linéaires, les diagrammes circulaires et les diagrammes de dispersion

Visualisez les données de votre tableau croisé dynamique à l'aide de différents types de diagrammes, notamment les diagrammes à barres, les diagrammes linéaires, les diagrammes circulaires et les diagrammes de dispersion Échéancier: Analysez les tendances des données dans le temps à l'aide d'un échéancier visuel

Cas d'utilisation:

Analyse des ventes: Suivi des performances commerciales par région, produit ou vendeur Regroupement des clients sur la base de données démographiques ou de leur comportement d'achat

Suivi des performances commerciales par région, produit ou vendeur Regroupement des clients sur la base de données démographiques ou de leur comportement d'achat Rapports financiers: Création d'états financiers, analyse de la rentabilité

Création d'états financiers, analyse de la rentabilité Gestion des stocks: Surveiller les niveaux de stock et identifier les tendances

Fonctionnalité n° 2 : Mise en forme conditionnelle

La mise en forme conditionnelle est une fonctionnalité puissante qui permet de mettre en évidence des points de données spécifiques dans une feuille de calcul. En appliquant des règles, vous pouvez mettre visuellement en valeur les valeurs qui répondent à certains critères, ce qui facilite l'identification des tendances, des valeurs aberrantes et des informations importantes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Conditional-Formatting.png Mise en forme conditionnelle /$$$img/

via TrumpExcel Techniques courantes de mise en forme dans les feuilles de calcul Excel :

Règles de mise en évidence des cellules: Appliquer une mise en forme basée sur les valeurs des cellules (par exemple, plus grand que, moins que, entre)

Appliquer une mise en forme basée sur les valeurs des cellules (par exemple, plus grand que, moins que, entre) Barres de données: Représentation visuelle des valeurs des données à l'aide de barres dans les cellules

Représentation visuelle des valeurs des données à l'aide de barres dans les cellules Échelle de couleurs: Appliquer un dégradé de couleurs aux cellules en fonction de leurs valeurs

Appliquer un dégradé de couleurs aux cellules en fonction de leurs valeurs **Paramètres d'icônes : utilisez des icônes pour indiquer visuellement les intervalles de données (par exemple, des flèches vers le haut pour les valeurs positives, des flèches vers le bas pour les valeurs négatives)

Applications:

Analyse financière: Identifier les rendements positifs et négatifs, mettre en évidence les écarts budgétaires ou signaler les risques potentiels

Identifier les rendements positifs et négatifs, mettre en évidence les écarts budgétaires ou signaler les risques potentiels Validation des données: Vérifier l'absence d'erreurs ou d'incohérences dans l'entrée des données et repérer les tendances dans les données

Vérifier l'absence d'erreurs ou d'incohérences dans l'entrée des données et repérer les tendances dans les données **Priorité : mettre en évidence les points de données critiques ou les tâches qui requièrent une attention immédiate

Fonctionnalité n° 3 : Formules et fonctions

La fonctionnalité des formules et des fonctions d'Automatisation vous permet d'effectuer des calculs, d'organiser des données et d'automatiser des tâches. De la simple arithmétique à l'analyse financière complexe, les formules et les fonctions constituent la base de votre travail.

Fonctions essentielles :

SUM: Additionne ou soustrait des valeurs entre elles

Additionne ou soustrait des valeurs entre elles AVERAGE: Calcule la moyenne d'un intervalle de valeurs

Calcule la moyenne d'un intervalle de valeurs IF: Effectue des tests logiques et renvoie différentes valeurs en fonction du résultat.

Effectue des tests logiques et renvoie différentes valeurs en fonction du résultat. VLOOKUP: Recherche une valeur dans un tableau et renvoie la valeur correspondante dans une autre colonne

Recherche une valeur dans un tableau et renvoie la valeur correspondante dans une autre colonne COUNTIF: Compte les cellules qui répondent à un critère spécifié

Compte les cellules qui répondent à un critère spécifié CONCATENATE: Combine le texte de plusieurs cellules en une seule cellule

Combine le texte de plusieurs cellules en une seule cellule DATE: Crée une valeur de date basée sur l'année, le mois et le jour

Crée une valeur de date basée sur l'année, le mois et le jour PMT: Calcule le paiement périodique d'un prêt ou d'un investissement

via geeksforgeeks

Techniques avancées:

Fonctions imbriquées: Combinez plusieurs fonctions dans une seule formule

Combinez plusieurs fonctions dans une seule formule Formules de tableau: Effectuer des calculs sur des tableaux entiers de données, ce qui permet des opérations plus complexes

Effectuer des calculs sur des tableaux entiers de données, ce qui permet des opérations plus complexes Fonctions définies par l'utilisateur (UDF): Créer des fonctions personnalisées à l'aide de VBA pour étendre les capacités d'Excel

Prix de Microsoft Excel

Microsoft Excel est disponible dans le cadre des abonnements à Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: $6.00 utilisateur/mois ou $7.20 utilisateur/mois

$6.00 utilisateur/mois ou $7.20 utilisateur/mois Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ utilisateur/mois ou 15,00 $ utilisateur/mois

12,50 $ utilisateur/mois ou 15,00 $ utilisateur/mois Microsoft 365 Business Premium: $22.00 utilisateur/mois ou $26.40 utilisateur/mois

$22.00 utilisateur/mois ou $26.40 utilisateur/mois Microsoft 365 Apps for business: $8.25 utilisateur/mois ou $9.90 utilisateur/mois

$8.25 utilisateur/mois ou $9.90 utilisateur/mois Microsoft 365 Business Basic (sans Teams): 4,75 $ par utilisateur et par mois

4,75 $ par utilisateur et par mois Microsoft 365 Business Standard (sans Teams): 10,25 $ par utilisateur et par mois

10,25 $ par utilisateur et par mois Microsoft 365 Business Premium (sans Teams): $19.75 utilisateur/mois

Qu'est-ce que Google Sheets ?

Google Sheets, qui fait partie de la suite Google Workspace, est un outil de feuille de calcul basé sur le cloud qui permet à l'utilisateur de créer, modifier et partager des feuilles de calcul en ligne. Sa fonctionnalité la plus remarquable est sa capacité de collaboration transparente. Il permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même document, ce qui le rend idéal pour les équipes et les projets qui nécessitent une collaboration en temps réel.

Fonctionnalités de Google Sheets

Qu'il s'agisse de simplifier les tâches ou de stimuler votre productivité, Google Sheets a beaucoup à offrir. Explorons quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Fonctionnalité n° 1 : Explorer

Plus qu'un simple outil, Explore est un guide qui vous aide à découvrir des informations cachées dans votre feuille de calcul.

Avec Explore, vous pouvez

Poser des questions : Tapez simplement une question sur vos données, et Explore vous fournira des réponses pertinentes et une visualisation des données. Par exemple, vous pouvez demander : "Quelles sont les équipes commerciales moyennes par région ?

via lido

Outils d'analyse de données: Effectuez des analyses statistiques avancées, telles que des analyses de régression ou des tests d'hypothèse

Effectuez des analyses statistiques avancées, telles que des analyses de régression ou des tests d'hypothèse Gestion des tâches: Transformez votre feuille de calcul en un outil de gestion des tâchesun logiciel de gestion de projet en suivant les tâches, les délais et la progression

Fonctionnalité n° 3 : collaboration en temps réel et historique des versions

Contrairement aux feuilles de calcul traditionnelles, Google Sheets est conçu pour la collaboration. Plusieurs personnes peuvent travailler simultanément sur la même feuille, ce qui en fait un outil idéal pour les projets d'équipe.

Mises à jour en temps réel: Les modifications apportées par une personne sont instantanément visibles par les autres, ce qui garantit que tout le monde travaille avec la dernière version

via fulcrumapp

Historique des versions: Suivez les changements au fil du temps et revenez aux versions précédentes si nécessaire. C'est une bouée de sauvetage lorsque des erreurs se produisent ou que vous voulez voir comment vos données ont évolué

Choisissez parmi plus de 15 options de champs personnalisés pour adapter vos flux de travail

En outre, vous pouvez également:

Personnaliser l'apparence de votre tableau en fonction de votre flux de travail, notamment en masquant ou en épinglant des colonnes, en triant les données et en appliquant des filtres

Connecter des tâches, des documents et des dépendances pour créer une base de données complexe sans avoir à écrire de code

Partagez vos tableaux avec d'autres personnes et travaillez ensemble en temps réel

Connectez la vue Tableur à d'autres applications et services pour rationaliser votre travail

ClickUp's One-Up #2 : Organiser et collaborer sur des documents

Avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez créer et organiser divers documents, des wikis et bases de connaissances aux feuilles de route et forfaits de projet. Grâce à des fonctionnalités telles que les pages imbriquées, les options de stylisme et les modèles de feuilles de calcul vous pouvez personnaliser vos documents selon vos besoins et les partager avec vos équipes.

Collaborez sans effort avec votre équipe sur des idées avec ClickUp Docs

Grâce aux détails de la page, vous pouvez également suivre le nombre de mots, le nombre de caractères et le temps de lecture.

ClickUp's One-Up #3 : Automatisation des flux de travail de routine

Avec Automatisations ClickUp clickUp Automatisations permet d'automatiser les flux de travail de routine en paramétrant des déclencheurs et des actions. Sa fonctionnalité de construction d'automatisation IA vous demande simplement de décrire vos besoins pour construire un flux de travail.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Automations-Dashboard-Image-2.png Automatisations ClickUp : Google Sheets vs Excel /$$img/

Rationalisez votre flux de travail avec les 100+ modèles d'automatisation préconstruits de ClickUp

À faire avec les Automatisations de ClickUp:

Choisissez parmi plus de 100 modèles d'automatisation ou créez des flux de travail personnalisés avecClickUp Brainle constructeur d'automatisation de l'IA

S'assurer que les tâches sont toujours assignées à la bonne personne avec des assignés dynamiques

Ajoutez automatiquement des assignés et des observateurs aux nouvelles tâches à l'aide de raccourcis de projet

Suivez toute l'activité d'automatisation et apportez facilement des modifications grâce aux journaux d'audit

Obtenez des résumés et des analyses générés par l'IA pour les tâches et les projets

Intégrer ClickUp avec d'autres outils populaires tels que HubSpot, GitHub et Twilio

Voici les deux façons les plus simples de commencer à utiliser ClickUp comme alternative à Excel et Google Sheets :

Modèle de feuille de calcul ClickUp

Le modèle de feuille de calcul Modèle de feuille de calcul ClickUp vous aide à organiser et à gérer des données dans une forme structurée, avec des fonctionnalités supplémentaires de collaboration et de gestion de projet.

Simplifiez l'entrée des données avec le modèle de feuille de calcul de ClickUp

Caractéristiques clés:

Adaptez le modèle à vos besoins spécifiques, que vous gériez quelques contacts ou une large base de clients

Commencez rapidement avec une structure préconstruite que vous pouvez ajuster pour inclure des champs pour les différents détails du client

Commencez instantanément à gérer vos données sans longues procédures d'installation

Connexion transparente avec d'autres fonctionnalités ClickUp, telles que la gestion des tâches et le suivi des projets, afin d'améliorer votre flux de travail au-delà de ce qu'offrent les feuilles de calcul standard

Voici ce que Dayana Mileva, directrice de compte chez Pontica Solutions a parlé de l'utilisation de ClickUp :

_Les esprits novateurs de notre organisation s'efforcent toujours d'être meilleurs et cherchent constamment des moyens de gagner une minute, une heure ou parfois même une journée entière. ClickUp a résolu pour nous de nombreux problèmes que, rétrospectivement, nous essayions de traiter à l'aide d'outils non évolutifs tels que des tableaux Excel et des documents Word

Dayana Mileva, Directrice de compte chez Pontica Solutions

Modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp

Le Modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp est conçu pour vous aider à gérer efficacement la progression des tâches, les données financières complexes et d'autres dossiers détaillés. Ce modèle est parfait si vous êtes à la recherche d'un Alternative à Excel pour organiser, analyser et visualiser vos données, ce qui en fait un outil puissant pour un usage personnel et professionnel.

Use cases:

Personnel : Suivez le budget de votre ménage, gérez vos investissements personnels ou surveillez vos dépenses mensuelles en toute simplicité

Professionnel : Traitez des états financiers détaillés, des budgets de projet et des indicateurs de performance, en veillant à ce que toutes vos données soient enregistrées avec précision et facilement accessibles

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Spreadsheet-Dashboard-Image.png Suivez et contrôlez les informations financières avec ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205421805&department=other Télécharger ce modèle /$$cta/

Fonctionnalités et avantages de ce modèle:

Statuts personnalisés: Suivez la progression des tâches avec des statuts comme Approbation, Achevé, Nouvelles entrées et Validation

Suivez la progression des tâches avec des statuts comme Approbation, Achevé, Nouvelles entrées et Validation Champs personnalisés: Catégorisez et gérez efficacement les données détaillées avec des champs tels que Ajouter et catégoriser des champs tels que Ventes brutes, Approbation du directeur financier et Coût des marchandises vendues

Catégorisez et gérez efficacement les données détaillées avec des champs tels que Ajouter et catégoriser des champs tels que Ventes brutes, Approbation du directeur financier et Coût des marchandises vendues Affichages personnalisés: Accédez à divers affichages pour une gestion complète des données

Accédez à divers affichages pour une gestion complète des données Fonctionnalités de gestion de projet intégrées: Utilisez le suivi du temps, les étiquettes, les dépendances, etc.

Améliorez le flux de travail de votre entreprise avec ClickUp

Choisir entre Google Sheets et Excel peut s'avérer difficile.

Cependant, ClickUp offre une alternative puissante qui combine les meilleures fonctionnalités des feuilles de calcul avec des outils de gestion de projet avancés.

Grâce aux modèles personnalisables et aux capacités d'automatisation de ClickUp, vous pouvez facilement gérer les données, rationaliser les tâches et améliorer votre flux de travail.

Sa plateforme tout-en-un vous aide à rester organisé et efficace, ce qui en fait un excellent choix pour un usage personnel et professionnel. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour booster votre productivité et simplifier la gestion de vos données.