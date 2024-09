Top 10 des meilleures plateformes de réunion virtuelle

vous connaissez ce sentiment lorsque vous êtes au milieu d'une réunion virtuelle et que tout se passe super bien ?

La connexion est excellente, l'outil de vidéoconférence est intuitif (et enregistre et transcrit la réunion), personne n'a à dire plusieurs fois "Suis-je audible ?", et vous pouvez vous concentrer sur la discussion au lieu de vous débattre avec des problèmes techniques ou de prendre des notes ou de rédiger les minutes de la réunion.

Après avoir essayé d'innombrables plateformes de réunions virtuelles, j'ai finalement trouvé quels outils de réunion pouvaient offrir une telle expérience. Mes priorités sont simples : mon équipe et moi-même devons être en mesure de partager des idées, de gérer des tâches et de faire en sorte que tout le monde soit sur la même page sans le moindre problème.

Sur la base de nos recherches, j'ai dressé une liste des 10 meilleurs logiciels de réunion virtuelle. Si vous êtes à la recherche de la plateforme idéale pour améliorer vos interactions virtuelles, ces recommandations vous aideront à prendre une décision éclairée.

Que faut-il rechercher dans les plateformes de réunion virtuelle ?

Lorsque je choisis une plateforme de réunion virtuelle, je garde à l'esprit les fonctionnalités suivantes - et vous devriez en faire autant !

Facilité d'utilisation : Je ne veux pas passer un temps précieux en réunion à résoudre des problèmes techniques ou à guider les autres à travers des interfaces compliquées. C'est pourquoi je recherche une plateforme intuitive et conviviale

: Je ne veux pas passer un temps précieux en réunion à résoudre des problèmes techniques ou à guider les autres à travers des interfaces compliquées. C'est pourquoi je recherche une plateforme Fiabilité : Rien n'est pire qu'une réunion interrompue par des pépins ou des problèmes de connectivité. J'ai besoin d'un logiciel qui a fait ses preuves en matière de fiabilité et d'interruptions minimales/pas d'interruptions pour que les choses se déroulent sans heurts

: Rien n'est pire qu'une réunion interrompue par des pépins ou des problèmes de connectivité. J'ai besoin d'un logiciel qui a fait ses preuves en matière de pour que les choses se déroulent sans heurts Intégration : Je veux que le logiciel se synchronise bien avec les autres outils que j'utilise quotidiennement, comme mon Calendrier, mon application de gestion de projet, mon e-mail, etc

: Je veux que le logiciel se bien avec les autres outils que j'utilise quotidiennement, comme mon Calendrier, mon application de gestion de projet, mon e-mail, etc Fonctionnalités de collaboration : Les fonctionnalités qui assistent le travail d'équipe sont indispensables. Qu'il s'agisse de partage d'écran, de partage de fichiers, de discussions en temps réel ou de tableaux blancs virtuels, l'outil doit permettre aux membres de mon équipe à distance de rester sur la même page

: Les fonctionnalités qui assistent le travail d'équipe sont indispensables. Qu'il s'agisse de partage d'écran, de ou de tableaux blancs virtuels, l'outil doit permettre aux membres de mon équipe à distance de rester sur la même page Procès-verbal de réunion automatisé : Il m'est difficile de me concentrer sur la réunion si je suis en train de prendre des notes en même temps. C'est génial si le logiciel peut résumer automatiquement les points clés et les éléments d'action. Cela permet de gagner du temps et de s'assurer que tout le monde dispose d'un compte rendu clair de la réunion

: Il m'est difficile de me concentrer sur la réunion si je suis en train de prendre des notes en même temps. C'est génial si le et les éléments d'action. Cela permet de gagner du temps et de s'assurer que tout le monde dispose d'un compte rendu clair de la réunion Rappels de réunion : J'apprécie les plateformes qui envoient des rappels automatiques avant le début des réunions d'équipe, afin que moi (et les autres participants) soyons invités à me préparer et à rejoindre la réunion à temps. Cela réduit le risque de réunions manquées et de précipitations de dernière minute

Les 10 meilleures plateformes de réunion virtuelle à utiliser

Sur la base de ces critères, voici les meilleures plateformes de réunion virtuelle :

1. ClickUp (Meilleur outil de réunion et de communication virtuelles)

ClickUp est connu pour ses puissants outils de gestion de projet, mais il fait bien plus encore. Avec les bonnes intégrations, il se transforme en une plateforme de réunion virtuelle transparente - vous aidant à gérer tout, des agendas aux suivis, en un seul endroit.

En tant que membre d'une équipe distante et interfonctionnelle, Réunions ClickUp est mon outil de prédilection pour organiser les multiples aspects liés à une vidéo conférence. Qu'il s'agisse de réfléchir à des points de discussion avant une réunion, de rationaliser la communication asynchrone ou de créer une expérience de réunion vidéo gratuite avec Zoom, ClickUp m'aide à chaque étape.

Laissez-moi vous donner un aperçu de la façon dont mon équipe et moi-même utilisons ClickUp pour nos sessions virtuelles :

Établir l'agenda de la réunion

Avant chaque réunion, nous utilisons Documents ClickUp (un document virtuel collaboratif) pour documenter nos intentions et nos objectifs. Nous dressons la liste des éléments d'action dont nous discuterons au cours de la réunion, des participants, du moment de la réunion et de toute autre information pertinente.

ClickUp Docs nous aide :

Travailler en temps réel avec les membres de l'équipe télétravail pour créer l'agenda de la réunion

Créer des checklists rapides des points de discussion et les cocher au fur et à mesure que nous abordons chaque sujet

Mettre en forme l'agenda de la réunion à l'aide de nombreuses fonctionnalités d'édition telles que le code couleur, les titres, les caractères gras, l'italique, le barré, les bannières, etc

Communiquer avec les participants à la réunion ou d'autres membres de l'équipe à l'aide de commentaires

Lorsque nous n'avons pas le temps de rédiger un ordre du jour de réunion à partir de zéro, Le modèle d'agenda de ClickUp est très utile.

Bonus: Prêt à faire passer vos réunions au niveau supérieur ? Jetez un coup d'œil à ces 16 exemples d'agendas de réunion et modèles gratuits pour commencer !

Type d'agenda de ClickUp

Le modèle offre un cadre structuré pour noter les éléments clés type de réunion, portée, emplacement, lien de la réunion, date, heure, noms des participants et leurs rôles, et liste des personnes présentes.

Restez organisé dans la planification de vos réunions avec le modèle d'agenda de ClickUp

Le modèle d'agenda de ClickUp permet de :

Aborder tous les sujets au cours de la réunion

Aider les participants à se préparer en leur donnant un aperçu des points de discussion

D'établir une structure et un flux clairs pour la réunion

D'encourager l'engagement actif de tous les participants

Le meilleur dans tout ça ? Le modèle est entièrement personnalisable. Nous pouvons ajouter des champs personnalisés et des statuts selon les besoins, en les adaptant à n'importe quel type de réunion, qu'elle soit interne, avec des clients, des investisseurs ou tout autre chose.

Intégrer aux applications de réunion et de Calendrier

Grâce à L'intégration native de ClickUp avec Zoom grâce à l'intégration native de ClickUp avec Zoom, je peux démarrer une réunion Zoom directement à partir d'une tâche ClickUp.

Lorsqu'une réunion commence, un lien permettant de la rejoindre est automatiquement publié dans les commentaires de la tâche spécifique (à partir de laquelle j'ai commencé la réunion), informant les membres de l'équipe qu'ils peuvent y participer. Lorsque la réunion se termine, ClickUp ajoute un autre commentaire à la tâche. Le commentaire inclut les détails de la réunion tels que la date et l'heure, la durée, les participants, etc. et fournit également un lien facultatif vers l'enregistrement.

Envoyez des enregistrements d'écran instantanés avec des notes audio à l'aide de ClickUp Clips et éliminez les réunions inutiles

Créez automatiquement des notes de réunion ClickUp Brain , l'assistant IA de la plateforme, a aidé mon équipe à éliminer les tracas de la prise de notes manuelle.

ClickUp Brain transcrit automatiquement les discussions de la réunion et les éléments d'action. Je partage ces transcriptions avec les membres de l'équipe pour que tout le monde reste aligné. Lorsqu'il y est invité, l'outil IA nous donne les moyens de :

Résumer de longues notes de réunion

Rédiger un compte rendu structuré de la réunion

Mettre en évidence les échéances ou les actions nécessaires mentionnées lors de la réunion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-12.jpeg Plateformes de réunion virtuelle ClickUp Brain /$$$img/

Résumez les notes de réunion avec ClickUp Brain et gagnez du temps

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Définissez des Rappels et des Notifications pour les tâches de suivi mentionnées lors de la réunion, afin que rien ne soit oublié

Créez des Automatisations de tâches pour les réunions récurrentes, afin d'assurer une planification et un suivi automatiques

Intégrer ClickUp à d'autres outils de communication et d'informationoutils de communication et de planification tels que Calendly, Slack et Gmail

Créer de nouvelles tâches à partir des discussions de la réunion, les assigner aux membres de l'équipe et fixer des paramètres pour assurer le suivi des paramètres

Limites de ClickUp

A une légère courbe d'apprentissage en raison du grand nombre de fonctionnalités et d'options de personnalisation

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

Lire aussi: 10 meilleurs outils IA de prise de notes pour les réunions

2. Google Meet (le meilleur pour la collaboration en réunion)

via Microsoft Teams Microsoft Teams est un outil de réunion virtuelle fiable, en particulier pour ceux qui sont immergés dans l'écosystème Microsoft.

En testant l'outil, j'ai apprécié la façon dont il fait des collaborations créatives un jeu d'enfant. Ceci grâce aux Tableaux blancs Microsoft, qui vous permettent de faire du brainstorming visuel et de développer des idées ensemble lorsque vous organisez des réunions.

Une autre fonctionnalité utile est la modification en cours des classeurs pendant les réunions avec Excel Live. Elle permet de collaborer sur des feuilles de calcul et d'analyser des données en temps réel.

Lorsqu'un membre de l'équipe prend la parole ou fait une présentation, les autres peuvent envoyer des réactions rapides, telles que des émojis "pouce levé" ou "main levée", ce qui permet à l'orateur d'évaluer les sentiments des autres.

Limites de Microsoft Teams

L'interface utilisateur pourrait être plus simple et plus intuitive

Prix de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 1 $/utilisateur par mois

1 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Business Basic: 2 $/utilisateur par mois

2 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Business Standard: 10 $/utilisateur par mois

Microsoft Teams évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (15 000+ commentaires)

: 4.3/5 (15 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (9 000+ avis)

Lire aussi: Les 25 meilleurs logiciels de gestion de réunion et d'agenda en 2024

4. Zoom (le meilleur pour les intégrations transparentes)

via Zoom Depuis des années, Zoom est placé parmi les favoris des plateformes de réunion en ligne. J'aime l'affichage multi-interlocuteurs, qui me permet de me concentrer sur les personnes qui participent activement à la discussion. Les options de couleur et les arrière-plans virtuels personnalisés assistés par l'IA ajoutent une touche amusante et personnelle qui rend nos réunions plus agréables.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables est l'affichage centralisé. Je peux facilement accéder aux enregistrements des réunions et utiliser le compagnon IA pour localiser rapidement les détails importants dans les notes de réunion.

Pour rendre les choses encore plus pratiques, Zoom s'intègre de manière transparente avec Microsoft, Google, ClickUp, Salesforce et HubSpot. Vous pouvez probablement connecter n'importe quel outil de votre pile technologique quotidienne à Zoom, ce qui garantit des collaborations virtuelles fluides et efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Gérez efficacement votre emploi du temps grâce aux fonctions intégrées de discussion, de téléphone, d'e-mail, de calendrier et de planification

Joignez des lectures préalables à l'invitation à la réunion et discutez avec les participants avant la réunion

Collaborez sur des ressources partagées pendant la réunion

Reprenez là où vous vous êtes arrêté grâce aux canaux de discussion qui restent actifs avant, pendant et après les réunions

Limites de Zoom

Les réunions audio et vidéo de haute qualité peuvent utiliser beaucoup de bande passante, ce qui peut ralentir d'autres activités en ligne

Prix de Zoom

De base : Free

: Free Pro : 14,99 $/mois par utilisateur

: 14,99 $/mois par utilisateur Business : 21,99 $/mois par utilisateur

: 21,99 $/mois par utilisateur Business Plus : 26,99 $/mois par utilisateur

: 26,99 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (55 000+ commentaires)

: 4.6/5 (55 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (13 000+ commentaires)

5. Skype (Meilleur pour la polyvalence)

via Skype Skype s'avère utile pour la collaboration à distance, qu'elle soit formelle ou informelle.

Qu'il s'agisse d'une réunion individuelle, d'une réunion d'équipe hebdomadaire, d'une session de formation en ligne ou d'une discussion informelle mensuelle, Skype est très polyvalent. J'ai trouvé qu'il était facile de présenter des diapositives PowerPoint, d'enregistrer des messages vidéo et de partager mon écran pendant les réunions.

Une fonctionnalité que j'ai particulièrement appréciée est la possibilité d'envoyer des invitations à discuter à l'aide d'un lien unique. Cela m'a permis d'inviter n'importe qui à participer à une discussion, même s'il n'utilisait pas Skype.

Meilleures fonctionnalités de Skype

Restez totalement immergé dans l'appel grâce au mode plein écran

Participez à des réunions d'équipe à partir d'un téléphone mobile ou d'un bureau

Estompez l'arrière-plan pour maintenir l'attention sur l'orateur

Connectez-vous avec jusqu'à 100 personnes à la fois

Limites de Skype

Délais et interruptions d'appel occasionnels

Prix de Skype

Skype est gratuit pour toute interaction entre utilisateurs Skype les forfaits Skype vers téléphone vous permettent de passer des appels internationaux directement à partir d'un numéro de téléphone, même si votre interlocuteur n'a pas Skype

Les forfaits d'abonnement à Skype vers le téléphone :

États-Unis : 3 $/mois

: 3 $/mois **Amérique du Nord 7 $/mois

G2 : 4.3/5 (23 000+ commentaires)

: 4.3/5 (23 000+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (400+ commentaires)

Lire aussi: 10 logiciels de réunion en tête-à-tête les plus utiles pour les managers

6. Slack (le meilleur pour les réunions informelles d'équipe)

via Slack Slack est idéal pour la communication asynchrone, mais il permet également de discuter en vidéo en temps réel grâce à sa fonctionnalité " Huddles ". Les réunions quotidiennes commencent par des discussions audio uniquement, ce qui facilite les discussions rapides et informelles. Si vous avez besoin d'une collaboration plus approfondie, il vous suffit d'activer la vidéo et/ou de partager votre écran.

Les réunions quotidiennes de Slack sont bien adaptées aux impromptus, interactions informelles au sein de l'équipe plutôt qu'aux réunions formelles programmées à l'avance sur un calendrier.

J'ai également apprécié les arrière-plans colorés, qui ajoutent une ambiance amusante et joyeuse aux réunions. Slack rationalise également la gestion des documents. Tous les liens, documents et messages partagés au cours d'une réunion quotidienne sont automatiquement enregistrés une fois la session terminée, de sorte qu'il est simple de revenir sur les détails importants et d'y faire référence ultérieurement.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Communiquez à l'aide de réactions, d'effets et de GIF pendant les réunions d'équipe

Partagez des notes, des liens et des fichiers liés à la discussion dans un fil de discussion dédié

Lancez des réunions audio et vidéo dans un canal Slack ou par le biais de DM

Activer les sous-titres en direct (disponibles en anglais)

Limites de Slack

Les éléments formels de réunion tels que les agendas et les règles des participants sont absents

Prix de Slack

Gratuit

Pro : 8,75 $/utilisateur par mois

: 8,75 $/utilisateur par mois Business+ : 15 $/utilisateur par mois

: 15 $/utilisateur par mois Grille Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (35 000+ commentaires)

: 4.5/5 (35 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (23 000+ commentaires)

Lire aussi: Les 10 meilleurs outils de communication asynchrone pour 2024

7. Cisco WebEx (le meilleur pour l'inclusivité)

via Cisco La fonctionnalité de traduction en temps réel de Cisco Webex, qui assiste plus de 100 langues, rend les réunions beaucoup plus inclusives pour votre équipe d'assistance multilingue.

Une autre fonctionnalité qui a retenu mon attention est la technologie intégrée de suppression du bruit. Quel que soit le niveau de bruit de l'environnement, il n'interfère pas avec la réunion. Je pouvais me trouver dans un aéroport ou dans un café animé, et ma qualité audio restait propre et professionnelle.

Les meilleures fonctionnalités de Cisco WebEx

Créez des sondages interactifs et des questions-réponses pour rendre les réunions d'équipe plus attrayantes

Passez du bureau au téléphone et à la voiture grâce à la fonctionnalité de code QR Move to Mobile et à l'intégration d'Apple CarPlay

Envoyez des réactions en cours de réunion en utilisant simplement des gestes du doigt

Créez et mettez en évidence des notes automatiquement avec Webex Assistant

Limites de Cisco WebEx

Pas d'option pour se connecter directement à partir d'un navigateur web sans télécharger l'application bureau

Prix de Cisco WebEx

Webex Free ::::::::::::::::::::::::::::::::: :

::::::::::::::::::::::::::::::::: : Webex Meet : 12 $/utilisateur par mois

: 12 $/utilisateur par mois Webex Suite : 22 $/utilisateur par mois

: 22 $/utilisateur par mois Webex Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.3/5 (19 000+ commentaires)

: 4.3/5 (19 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (7 000+ commentaires)

8. GoTo Meeting (Meilleur pour les fonctionnalités de confidentialité et de sécurité)

via Réunion GoTo En essayant GoTo Meeting, j'ai été impressionné par la capacité de l'outil à protéger les réunions confidentielles par un mot de passe. Les contrôles de confidentialité sont excellents - les discussions restent privées et la fonctionnalité de verrouillage de la réunion est particulièrement utile. Elle place les invités dans une salle d'attente jusqu'à ce que je sois prêt à les admettre, ce qui me permet de contrôler totalement les personnes qui se joignent à la réunion.

J'ai également adoré la souplesse d'utilisation de l'application mobile très fonctionnelle pour rejoindre et mener des réunions d'équipe en déplacement. Mieux encore, vous pouvez facilement rejoindre les réunions sans télécharger l'application GoTo.

Les meilleures fonctionnalités de GoTo Meeting

Communiquer avec les membres de l'équipe ou les clients en discutant avec eux

Créez des enregistrements et des transcriptions de réunion automatisés

Personnaliser les salles de réunion pour ajouter une touche personnelle aux réunions virtuelles

Testez et prévisualisez la webcam avant de rejoindre une réunion

Limites de GoTo Meeting

Des décalages occasionnels dans la qualité de l'audio et de la vidéo

Prix de GoTo Meeting

Professionnel : 12 $/organisateur par mois (facturation annuelle)

: 12 $/organisateur par mois (facturation annuelle) Business : 16 $/organisateur par mois (facturation annuelle)

: 16 $/organisateur par mois (facturation annuelle) Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.2/5 (13 000+ commentaires)

: 4.2/5 (13 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (11 000+ commentaires)

9. TeamViewer (Meilleur pour l'accès à distance aux appareils)

via TeamViewer TeamViewer Remote est une plateforme de réunion virtuelle qui vous permet de résoudre des problèmes techniques à distance. Grâce à un accès à distance sécurisé, votre équipe informatique ou un collègue de confiance peut traiter et résoudre les erreurs système et les requêtes logicielles sans être sur place. Grâce à l'expérience fluide qu'il offre, vous pouvez minimiser les temps d'arrêt et reprendre rapidement le travail.

TeamViewer dispose également d'un outil de vidéo-conférence : TeamViewer Réunion. Alors que la fonctionnalité d'accès à distance est un excellent ajout au flux de travail, je n'ai pas trouvé la fonctionnalité de réunion aussi puissante.

Meilleures fonctionnalités de TeamViewer

Mon travail sur plusieurs appareils et systèmes d'exploitation

Transférez des fichiers de toutes tailles sur des appareils distants

Bénéficiez d'une assistance multi-moniteur en résolution 4K

Fournit une assistance aux appareils non surveillés

Limites de TeamViewer

Le transfert de fichiers est lent, en particulier pour les documents volumineux

Prix de TeamViewer

Premium : 37 $/mois (facturé annuellement)

: 37 $/mois (facturé annuellement) Entreprise : 79 $/mois (facturé annuellement)

(Source : G2)

G2 : 4.4/5 (3 000+ commentaires)

: 4.4/5 (3 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (11 000+ commentaires)

Lire aussi: Comment améliorer vos compétences en matière de gestion d'équipe ?

10. Zoho Meeting (Meilleur pour les conférences en ligne spécifiques à un département)

via Réunion Zoho J'ai essayé Zoho Meeting pour gérer plusieurs équipes dans différents départements, et c'était assez efficace.

L'outil m'a permis d'héberger des sessions de conférence web sécurisées facilement. Je pouvais sans effort ajouter des membres à leurs départements respectifs, attribuer des rôles spécifiques et programmer des réunions exclusives à chaque département.

Outre la capture, la relecture et le partage des enregistrements des réunions virtuelles, je pouvais télécharger les réunions pour une utilisation hors ligne. J'ai trouvé cette fonctionnalité pratique pour revoir les discussions plus tard ou les partager avec les membres de l'équipe qui n'ont pas pu assister à la session en direct.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Meeting

Interagissez avec jusqu'à 250 participants à la réunion

Bénéficiez d'un contrôle simplifié de l'hôte, par exemple en changeant les rôles et en gérant les entrées et sorties des participants

Collaborez pendant les réunions grâce aux tableaux blancs et au partage de fichiers transparent

Diffusez en direct des évènements virtuels sur YouTube et répondez aux commentaires en temps réel

Limites de Zoho Meeting

Problèmes occasionnels dans le partage d'écran

La fonctionnalité d'enregistrement n'est disponible que dans les forfaits payants

Prix de Zoho Meeting

Meeting Standard : 1 $/mois

: 1 $/mois Meeting Professional : 2 $/mois

: 2 $/mois Webinar Standard : 5 $/mois

: 5 $/mois Webinar Professional : 10$/mois

: 10$/mois Webinar Enterprise : 47$/mois

G2 : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

: 4.5/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (800+ commentaires)

Rationaliser les réunions virtuelles avec ClickUp

Les logiciels de réunion virtuelle sont la pierre angulaire de la communication et de la collaboration pour les équipes hybrides et distantes comme la nôtre. Nous nous appuyons fortement sur les plateformes de réunions virtuelles pour les réunions en direct, le partage de fichiers et les mises à jour de projets, en veillant à ce que tout le monde soit aligné, quel que soit l'endroit d'où il travaille.

J'ai testé un grand nombre de ces outils. Si la plupart d'entre eux aident les équipes à se connecter plus facilement, seuls quelques-uns offrent un ensemble complet. Je ne parle pas seulement des réunions, mais aussi de tout ce qui se trouve entre les deux - la préparation, les abonnements et bien plus encore.

C'est là que ClickUp se distingue vraiment. Il simplifie l'ensemble du processus de réunion, en m'aidant à élaborer des agendas détaillés, en s'intégrant parfaitement à mon outil vidéo favori et en facilitant l'organisation des réunions de capturer et de résumer facilement le compte rendu de la réunion .

De plus, ClickUp automatise les réunions récurrentes et me permet de transformer les notes en éléments d'action d'un simple clic, ce qui garantit l'organisation de mon flux de travail et la productivité de notre équipe. Commencez à utiliser ClickUp dès aujourd'hui !