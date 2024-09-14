Comment gérer efficacement les conflits pendant l'étape de l'apaisement ?

Constituer une équipe performante n'est pas impossible. Mais cultiver une équipe qui prend plaisir à travailler ensemble, qui gère bien les conflits et qui offre un retour d'information sain, c'est un peu comme un rêve. N'est-ce pas le cas ?

Mais avant qu'une équipe ne se consolide en tant qu'"équipe de rêve", elle doit passer par son lot d'obstacles et de défis. L'"étape du développement de l'équipe " sert d'étape à la constitution d'une équipe bien équilibrée.

Naturellement, tous les chefs d'équipe souhaitent constituer une équipe fantastique, mais il est difficile de gérer les conflits, en particulier au cours de l'étape de développement de l'équipe.

Ce blog aborde les défis de l'étape de la prise d'assaut et les bonnes pratiques pour les surmonter.

Aidons votre équipe à sortir de la "tempête" plus forte et plus efficace. 💪 Mais avant cela, voici un bref aperçu du modèle de développement de groupe de Teams et de ses cinq étapes de développement de l'équipe.

Comprendre les étapes du développement de groupe de Tuckman

Le Dr Bruce Wayne Teckman, chercheur en psychologie sur la théorie de la dynamique de groupe, a publié le modèle des quatre étapes du développement du groupe pour les équipes nouvellement formées -Forming, Storming, Norming, and Performing- dans son article " [...] Séquence de développement dans les petits groupes ' en 1965.

Plus tard, dans les années 1970, il a ajouté une étape supplémentaire au modèle : l'ajournement.

Le modèle de Tuckman explique la dynamique de l'équipe . Il montre comment les groupes se développent et deviennent plus efficaces. Examinons brièvement les cinq étapes du développement d'une équipe :

Étape 1 : Le formulaire

Au cours de l'étape du formulaire, les membres du groupe commencent à se connaître. Ils se concentrent sur la mission de l'équipe, mettent en place une structure claire et fixent des objectifs.

Comme il s'agit de la première étape, l'équipe n'est pas très productive, car elle cherche à savoir comment traiter les tâches et qui joue quel rôle. En général, ils s'appuient sur un leader émergent d'établir l'agenda des premières réunions du groupe.

Si les membres de votre équipe mettent du temps à s'ouvrir, vous pouvez utiliser la fonction Le modèle de roue des émotions de ClickUp pour briser la glace pour les faire parler.

Ce modèle permet aux membres de l'équipe de se présenter rapidement et de se mettre à l'aise. Il permet de mieux comprendre les sentiments de chacun et la manière dont ils affectent les performances.

En utilisant le modèle de brise-glace de la roue des émotions de ClickUp, vous pouvez faire tomber les barrières de communication, encourager les membres de l'équipe à pratiquer l'écoute active et créer un environnement propice à l'empathie et à la compréhension.

modèle de roue des émotions ClickUp pour briser la glace

Étape #2 : L'assaut

La phase de tempête du développement de l'équipe est là où les choses deviennent un peu " orageuses " la collaboration au sein de l'équipe et les conflits.

À cette étape, les membres de l'équipe interagissent et expriment leurs opinions sur la progression du projet. Ils discutent de leurs rôles et responsabilités et agissent davantage en tant qu'individus qu'en tant que groupe cohésif. D'où, les conflits de projet sont fréquents lors de la phase d'orage.

Étape #3 : Normalisation

À cette étape du développement de l'équipe, les choses commencent à se calmer et les membres de l'équipe se préparent à travailler pour atteindre l'objectif final. Ils se sentent plus à l'aise dans le travail de groupe et demandent l'avis des autres sur les tâches à accomplir. Au cours de l'étape de normalisation, les membres font des efforts conscients pour résoudre les conflits et se concentrer sur l'amélioration de la productivité.

En tant que chef d'équipe, votre objectif est d'aider votre équipe à franchir rapidement l'étape de l'orage et à atteindre l'étape de la normalisation pour travailler de manière harmonieuse.

Étape #4 : Performer

L'étape de la performance est la phase idéale où la productivité est à son maximum. L'étape l'équipe travaille de manière cohérente les membres de l'équipe travaillent de manière cohérente, en suivant les processus, les normes de l'équipe et les flux de travail abonnés. Au fur et à mesure que les équipes se développent, à cette étape, les membres se sentent attachés, validés et satisfaits lorsqu'ils travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun. Ils célèbrent les petites victoires et reconnaissent le potentiel de chacun.

Étape #5 : Levée de la séance

La cinquième étape du développement de l'équipe, également appelée étape du deuil, caractérise la conclusion et la séparation. À cette étape, le projet est terminé et les membres de l'équipe se sentent satisfaits mais tristes. Ils se concentrent sur la transition et les projets futurs et ont souvent du mal à s'adapter à d'autres groupes. Cette étape comprend également la célébration des réalisations et la réflexion sur les points à améliorer.

Bien que toutes les équipes passent par les cinq étapes du développement d'une équipe, les performances de l'équipe dépendent d'une étape cruciale : l'étape de la tempête. La façon dont vous gérez cette étape détermine si votre équipe atteindra ou non l'objectif final avec succès.

Entrons donc dans le vif du sujet de la phase d'assaut du développement d'un groupe.

Les défis de l'étape de la tempête

Au cours de l'étape de formation d'une équipe, les personnalités individuelles (parfois conflictuelles) se manifestent. Les membres de l'équipe ne sont pas d'accord, il y a de la confusion et un manque de confiance, ce qui rend l'étape de la prise d'assaut difficile.

Voici quelques défis à relever au cours de cette étape :

Conflits et désaccords

Margaret Heffernan, entrepreneuse et ancienne PDG de cinq entreprises, a parlé de embrasser les conflits dans une conférence TED. Elle met en avant les intérêts des conflits.

"Pour de bonnes idées et une véritable innovation, vous avez besoin d'interactions humaines, de conflits, d'arguments, de débats."

Margaret Heffernan

**Bien que les conflits soient un défi, il n'y a pas d'autre façon de diriger que de travailler à travers eux ("à travers" étant le mot clé ici)

Comme chaque membre de l'équipe apporte un point de vue unique, des désaccords sont inévitables. Les conflits peuvent également être dus à un chevauchement des rôles dans les dernières étapes d'un projet, à des systèmes d'intérêts personnels, à des ressources limitées, à une concurrence acharnée, à des changements structurels, etc.

Mais en tant que chef d'équipe, vous devez intervenir, écouter tous les membres de l'équipe concernés et travailler à une solution.

Il existe différents styles de gestion des conflits que vous pouvez utiliser pour résoudre les conflits. Mais avant de choisir le style, il est important d'identifier correctement l'étape du conflit. Quelle est l'étape parmi les 5 étapes - latente, perçue, ressentie, manifeste ou consécutive ?

👉En savoir plus sur les étapes du conflit dans Les 5 étapes du conflit organisationnel .

**Comment surmonter ce défi ?

Pour résoudre les conflits, il faut d'abord identifier le problème.

Essayez de ne pas formuler de jugement et d'acquérir plutôt une meilleure perspective sur l'origine du problème. Ensuite, mettez en œuvre des stratégies de communication et de méditation appropriées.

Vous pouvez discuter des causes profondes et des solutions possibles avec les parties concernées à l'aide de un logiciel de communication interne comme ClickUp. ClickUp Discuter permet aux équipes de travailler en collaboration et d'interagir en temps réel. Il vous permet de partager des mises à jour et de résoudre des problèmes, ce qui favorise les possibilités de développement de l'équipe. Vous pouvez également ajouter n'importe qui à la discussion avec des @mentions pour demander des conseils sur des situations ou pour accélérer la progression des éléments d'action.

partagez des mises à jour, des ressources et des liens via ClickUp Chat_

Ambiguïté des rôles

L'ambiguïté des rôles se produit lorsque les membres de l'équipe ne savent pas ce que l'on attend d'eux. Ils manquent de clarté quant à leurs responsabilités, ce qui conduit finalement à des conflits de rôle.

Selon la recherche, l'ambiguïté des rôles a un impact sur la performance de l'équipe négativement. Elle achève de créer des tensions inutiles au sein de l'équipe et sème la confusion parmi les membres quant à l'achèvement des tâches.

**Comment surmonter ce défi ?

Il est essentiel de paramétrer clairement les rôles et les attentes de l'équipe dès le départ. Vous devez considérer qu'il s'agit de l'étape la plus fondamentale avant d'engager l'équipe dans le travail.

Pour surmonter l'ambiguïté des rôles, définissez les rôles de chaque membre de l'équipe.

Utiliser Documents ClickUp pour créer une charte d'équipe détaillée. Définissez les objectifs, les buts et les responsabilités de votre équipe et aidez tout le monde à rester sur la même page. Vous pouvez également étiqueter certains membres de l'équipe et ajouter leur profil pour éviter toute confusion.

achevez une charte d'équipe complète avec ClickUp Docs_

De plus, vous pouvez paramétrer les canaux de communication et établir des règles d'engagement claires afin de pouvoir régler immédiatement les conflits de rôle, le cas échéant.

Faible moral de l'équipe

Les conflits, les désaccords et les frustrations sont souvent à l'origine d'une baisse du moral de l'équipe au cours de l'étape du développement de l'équipe. À mesure que les membres de l'équipe se concentrent davantage sur les opinions et les conflits interpersonnels, leur productivité et leur moral diminuent.

En fait, Zipdo's Rapport sur l'éducation 2024 suggère que les conflits au travail peuvent résulter en une baisse de 30% du moral des employés et de 50% de leur performance

**Comment surmonter ce défi ?

Pour gérer la baisse du moral de l'équipe à l'étape de la tempête, communiquez de manière cohérente et transparente avec les membres de l'équipe.

Voici quelques conseils pour gérer un moral d'équipe bas :

Écoutez attentivement les membres de l'équipe et leurs problèmes

Soyez attentif à tout signe d'avertissement tel que l'épuisement professionnel ou la fatigue

Offrez aux employés un espace sûr et confidentiel où ils peuvent faire part de leurs préoccupations

Si cela s'avère utile, organisez une activité informelle de renforcement de l'esprit d'équipe

Reconnaissez les bonnes idées et appréciez les efforts des membres.

En outre, vous pouvez utiliser le Gestion de projet ClickUp pour favoriser la collaboration et la transparence en temps réel.

Par instance, ClickUp Docs et ClickUp Chat peuvent vous aider à collaborer et à discuter des tâches. Vous pouvez utiliser Tableaux de bord ClickUp pour contrôler l'échéancier du projet et obtenir des informations sur la progression de votre équipe.

suivez la progression et la productivité de votre équipe avec les tableaux de bord ClickUp_

Maintenant que vous connaissez les défis de l'étape de la prise d'assaut, discutons de quelques bonnes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre pour faire face à l'étape de la prise d'assaut dysfonctionnements d'une équipe .

Bonnes pratiques pour renforcer la dynamique de l'équipe pendant l'étape de la tempête

Chaque instrument de musique a son propre son et son propre éclat, mais ce n'est qu'ensemble qu'ils peuvent créer la symphonie de Beethoven. 🎵

De même, chaque membre de l'équipe a sa personnalité et son point de vue, mais c'est en s'unissant qu'ils peuvent parvenir à une réussite.

C'est donc à vous (en tant que manager ou leader) de mettre en œuvre ces bonnes pratiques pour renforcer la dynamique de votre équipe pendant l'étape de la prise d'assaut.

Faciliter le retour d'information constructif

Un retour d'information constructif est positif et met en évidence les points à améliorer. Cela signifie que vous appréciez leurs points forts et que vous les incitez à améliorer leurs points faibles.

Voici un exemple :

Alex, j'adore le fait que tu t'occupes de plusieurs tâches de manière indépendante. J'ai également remarqué que tu hésites à communiquer activement avec ton équipe. Je pense que l'équipe gagnerait beaucoup à ce que tu partages fréquemment tes idées et tes expériences.

Un retour d'information constructif en boucle met en évidence les points sur lesquels il faut travailler, mais avec respect et empathie. De plus, lorsque le retour d'information est positif, spécifique et exploitable, il aide l'employé à se développer à long terme.

**Lire la suite 10 conseils pour mener des discussions difficiles au travail

Mettre en œuvre des stratégies de résolution des conflits

La mise en œuvre de stratégies de résolution des conflits est essentielle à l'étape de l'orage du développement du groupe. Elles permettent de trouver un terrain d'entente pour résoudre le conflit entre les parties impliquées.

Voici quelques stratégies de résolution des conflits que vous pouvez mettre en œuvre :

Stratégie de collaboration : Tirer parti de la situation pour élaborer une solution au conflit qui soit mutuellement bénéfique. Cette stratégie fonctionne mieux lors d'une négociation

: Tirer parti de la situation pour élaborer une solution au conflit qui soit mutuellement bénéfique. Cette stratégie fonctionne mieux lors d'une négociation Stratégie d'apaisement : Utilisez cette stratégie lorsqu'un membre a une opinion plus tranchée que l'autre. Elle consiste à trouver des points d'accord et des avantages mutuels sur lesquels les deux parties s'alignent, tout en reconnaissant subtilement les deux opinions.

: Utilisez cette stratégie lorsqu'un membre a une opinion plus tranchée que l'autre. Elle consiste à trouver des points d'accord et des avantages mutuels sur lesquels les deux parties s'alignent, tout en reconnaissant subtilement les deux opinions. Stratégie d'évitement : Cette stratégie consiste à éviter la confrontation pour ne pas s'engager dans un conflit. Utilisez cette stratégie lorsque vous pensez qu'un conflit risque simplement d'aggraver le stress sans aboutir à une solution bénéfique

Renforcer les objets de l'équipe

Le renforcement des objectifs de l'équipe vous aide à rétablir des bases solides et à remettre votre équipe sur la bonne voie.

Alors qu'il est facile de s'enliser pendant l'étape de la tempête, le renforcement des objectifs de l'équipe, de sa raison d'être et de ses objets aide les membres de l'équipe à se concentrer à nouveau sur la situation dans son ensemble. La communication est la clé du renforcement des objets de l'équipe. Elle permet de résoudre les conflits et aide les membres de l'équipe à réfléchir à l'objectif final.

Vous pouvez élaborer un forfait de communication à l'aide des éléments suivants Le modèle de tableau blanc du plan de communication de ClickUp .

Ce modèle vous permet de vous assurer que vous transmettez le bon message aux bonnes personnes. Le modèle de plan de communication ClickUp comporte des champs tels que la partie prenante, les objectifs, le contenu du message, la méthode de diffusion, etc., pour vous aider à définir et à clarifier les paramètres de la communication.

modèle de plan de communication ClickUp sur tableau blanc

Gagnez l'étape de la prise d'assaut avec ClickUp

Les chefs d'équipe forts construisent des équipes performantes. Par conséquent, si vous êtes prêt à relever les défis de l'étape de la tempête, votre équipe traversera facilement la " tempête " avec vous comme point d'ancrage.

En étant conscient des problèmes potentiels, en développant des compétences de leadership et en mettant en œuvre les bonnes pratiques, vous pouvez aider les membres de votre équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes à toutes les étapes du développement de l'équipe. ClickUp peut vous aider à faciliter le parcours de votre équipe.

ClickUp est un outil de communication et de collaboration tout-en-un qui rassemble tout sous un même toit : membres de l'équipe, échéanciers et ressources. Il peut vous aider à communiquer facilement, à définir les rôles, à discuter en ligne en temps réel et à suivre la progression de votre équipe.

Vous voulez essayer ClickUp pour construire des équipes plus fortes à l'avenir ? Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !