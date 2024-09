Les 12 meilleurs outils d'eDiscovery pour une gestion rationalisée des données

L'afflux de données électroniques au sein des entreprises transformées par le numérique rend indispensable le déploiement d'outils spécialisés pour rechercher, trouver et organiser efficacement les informations cruciales. 📊

En fait, le Règles fédérales de procédure civile (FRCP) exigent des organisations aux États-Unis qu'elles stockent et gèrent leurs données d'une manière qui les rende facilement récupérables. Le fait de ne pas le faire n'entraîne pas seulement des frustrations, mais aussi des sanctions importantes.

C'est précisément là que les outils de découverte électronique entrent en jeu. 🔍

les outils d'eDiscovery sont des logiciels spécialisés conçus pour simplifier l'emplacement, la collecte et l'analyse des informations stockées électroniquement (ESI). Aujourd'hui, les outils logiciels d'eDiscovery sont indispensables dans le cadre des litiges et de l'administration de la justice gouvernance des données scénarios.

L'absence ou le choix d'une solution d'eDiscovery inadaptée peut entraîner des recherches fastidieuses et une base de données difficile à gérer. Et personne ne devrait avoir à gérer cela !

Sur la base de nos recherches et de nos tests intensifs chez ClickUp, voici une liste des 12 meilleurs outils d'eDiscovery sur le marché. Lisez la suite pour en savoir plus.

Que faut-il rechercher dans un outil d'eDiscovery ?

Au fond, le rôle des outils d'eDiscovery, ou découverte électronique, ne consiste pas seulement à trouver des informations numériques, mais aussi à identifier les données correctes admissibles devant un tribunal. Pour les équipes juridiques et les cabinets d'avocats, cela signifie qu'il faut s'assurer que les données récupérées répondent aux normes juridiques et qu'elles sont pertinentes pour l'affaire en cours.

Lors de la sélection d'un logiciel de découverte électronique, voici les fonctionnalités clés que vous devez rechercher pour gérer et utiliser efficacement vos données :

Capacités de recherche avancée: Recherchez des outils dotés de fonctions de recherche avancée qui permettent des requêtes détaillées et un filtrage afin de réduire les recherches manuelles

Recherchez des outils dotés de fonctions de recherche avancée qui permettent des requêtes détaillées et un filtrage afin de réduire les recherches manuelles Traitement et filtrage des données: Choisissez un outil d'examen de l'eDiscovery capable de mettre en forme différents types de données et d'affiner les résultats pour répondre aux critères légaux

Choisissez un outil d'examen de l'eDiscovery capable de mettre en forme différents types de données et d'affiner les résultats pour répondre aux critères légaux Intégration et compatibilité: Assurez-vous que l'outil s'intègre harmonieusement à votre système de gestion de la preuve électroniquegestion de projet juridique et qu'il assiste diverses plateformes d'e-mail, de stockage cloud et de base de données pour une collecte complète des données

Assurez-vous que l'outil s'intègre harmonieusement à votre système de gestion de la preuve électroniquegestion de projet juridique et qu'il assiste diverses plateformes d'e-mail, de stockage cloud et de base de données pour une collecte complète des données Sécurité et conformité: L'outil doit répondre aux normes et réglementations de l'industrie telles que HIPPA et GDPR pour assurer la protection et la confidentialité des données

L'outil doit répondre aux normes et réglementations de l'industrie telles que HIPPA et GDPR pour assurer la protection et la confidentialité des données Exportation de données et rapports: Des fonctionnalités efficaces d'exportation de données et de rapports personnalisables sont cruciales pour l'évaluation précoce des cas et la présentation des preuves,

Des fonctionnalités efficaces d'exportation de données et de rapports personnalisables sont cruciales pour l'évaluation précoce des cas et la présentation des preuves, Évolutivité: L'outil doit s'adapter à la croissance de vos données sans compromettre les performances

L'outil doit s'adapter à la croissance de vos données sans compromettre les performances Rentabilité: Considérez le coût total de propriété, y compris les frais de licence et de maintenance

En savoir plus: 10 meilleurs logiciels d'organisation de fichiers

Les 12 meilleurs outils d'eDiscovery pour une gestion rationalisée des données

Prêt à simplifier vos opérations juridiques ? Découvrez les 12 meilleurs outils d'eDiscovery. Nos meilleurs choix aideront votre organisation à accroître son efficacité et à rester en tête dans le paysage juridique en constante évolution.

1. Logikcull (Meilleur outil pour simplifier les processus d'eDiscovery)

via Logikcull Si vous recherchez la simplicité, Logikcull est la solution qu'il vous faut. Logikcull est une plateforme d'eDiscovery de bout en bout, en boucle fermée, qui simplifie le téléchargement, la recherche et l'examen de grands volumes de données.

Elle se distingue sur le marché de l'eDiscovery par ses diverses fonctionnalités de sécurité, notamment le chiffrement des données, l'authentification en deux étapes (2FA), les rôles utilisateurs basés sur les permissions, l'analyse antivirus et la protection contre les logiciels malveillants. Ces fonctionnalités contribuent à assurer la conformité avec les réglementations critiques, telles que HIPAA, GDPR et SOC2 (Type II).

Logikcull s'intègre à Google Vault, Slack, Microsoft 365, Box et d'autres plateformes, ce qui permet d'extraire les données de la source sans effort.

Logikcull meilleures fonctionnalités

Appliquer des filtres de recherche prédéfinis pour une découverte plus rapide des données, telles que les adresses e-mail, les types de documents et le contenu des informations personnelles identifiables (PII)

Gérer les avis de mise en suspens automatiques, les rappels et le suivi en toute simplicité

Exécuter automatiquement les expurgations en masse, l'étiquetage des privilèges, la détection des documents similaires, la détection des IIP et le filtrage des e-mails

Mettre en œuvre le chiffrement intégré, l'authentification à deux facteurs, les permissions basées sur les rôles, l'analyse antivirus et anti-malware, et le partage en boucle fermée

Les limites de Logikcull

Les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec des outils d'analyse de données sophistiqués pourraient être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte

Tarifs de Logikcull

Prix personnalisé

G2 : 4.7/5 (400+ commentaires)

: 4.7/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (200+ commentaires)

2. RelativityOne (Meilleur pour l'eDiscovery complexe et à grande échelle)

via RelativityOne Si vous traitez des affaires complexes et à grande échelle, RelativityOne est une centrale. Il aide les entreprises, les cabinets d'avocats, les agences gouvernementales et d'autres à effectuer des recherches rapides grâce à la plateforme RelativityOne.

De plus, RelativityOne permet aux utilisateurs d'améliorer ses fonctions en tant que plateforme open-source avec des applications personnalisées ou conçues par des développeurs, disponibles via le Relativity App Hub.

Au-delà des fonctionnalités standard d'eDiscovery, Relativity garantit la sécurité grâce à son équipe dédiée, Calder7, qui protège les données sensibles. En effet, la plateforme adhère à plusieurs normes de sécurité, notamment ISO/IEC 27001, SOC 2 Type 2 et HIPAA. Elle s'intègre également avec des outils d'entreprise populaires tels que Microsoft 365, Slack et Google Workspace.

RelativityOne meilleures fonctionnalités

Automatisationles flux de travail de la gestion documentaire afin de réduire les tâches manuelles et de minimiser les erreurs humaines

Visualiser les données de communication, telles que les e-mails et les textes, dans leur contexte d'origine pour une meilleure compréhension

Des outils d'expurgation et de surlignage pour dissimuler ou mettre en valeur des informations clés

Paramétrer les permissions des utilisateurs et les contrôles d'accès pour restreindre l'accès à des documents spécifiques

Limites de RelativityOne

Le dépannage des problèmes techniques peut être complexe et nécessiter des connaissances non documentées et spécialisées

Prix de RelativityOne

Prix personnalisés

G2 : 4.6/5 (470+ commentaires)

: 4.6/5 (470+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (50+ commentaires)

Lire la suite: 10 outils dont tout avocat a besoin dans sa pile de technologie juridique

3. Casepoint (Meilleur pour la technologie juridique intégrée)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Casepoint-Dashboard-1.png outils eDiscovery de Casepoint (Tableau de bord) /$$$img/

via Point d'arrêt Pour les équipes juridiques à la recherche d'évolutivité et de flexibilité, Casepoint est à la hauteur. Son architecture basée sur le cloud offre évolutivité et flexibilité, ce qui la rend idéale pour les organisations de toutes tailles. Elle offre également des flux de travail personnalisables et des processus d'eDiscovery automatisés, réduisant ainsi les tâches manuelles et stimulant la productivité.

Casepoint garantit la conformité avec des réglementations telles que HIPAA et GDPR grâce à un chiffrement robuste des données et des contrôles d'accès. En outre, il s'intègre de manière transparente à diverses sources de données et outils tiers pour une gestion efficace des données et des analyses perspicaces.

Meilleures fonctionnalités de Casepoint

Traitez et réduisez rapidement les informations précieuses à l'aide d'une technologie conviviale

Assurer la conformité avec le GDPR, la CCPA, la FOIA et d'autres réglementations

Automatiser l'évaluation des questions à l'aide d'algorithmes avancés pour les grands paramètres de données

Limites de Casepoint

Les résultats des fonctionnalités de filtrage et d'affichage détaillé de la grille pourraient bénéficier d'améliorations de l'expérience utilisateur

Prix de Casepoint

Tarification personnalisée

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

4. Disco eDiscovery (le meilleur pour un eDiscovery rapide et piloté par l'IA)

via Disco eDiscovery L'outil DISCO eDiscovery exploite la puissance de l'IA pour rationaliser les examens de données. Il propose un logiciel juridique piloté par l'IA pour rationaliser l'eDiscovery, l'examen des documents et la.. la gestion des dossiers pour les entreprises, les cabinets d'avocats et les administrations.

Leurs solutions basées sur le cloud peuvent être utilisées individuellement ou intégrées pour créer une plateforme unifiée. Cela permet aux équipes de gérer l'ensemble du cycle de vie de la découverte de données - des demandes légales à l'examen - au sein d'une interface unique.

Les meilleures fonctionnalités de Disco eDiscovery

Prioriser les examens de documents avec des outils alimentés par l'IA et des étiquettes contextuelles

Générer des rapports en temps réel avec visualisation des données et fil d'e-mail pour un contexte complet

Utiliser des fonctions de recherche intuitives avec des filtres et un générateur de recherche pour les requêtes complexes

Permettre la recherche de texte dans tous les documents avec l'OCR automatique sur les images et les PDF

Limites de Disco eDiscovery

Disco eDiscovery ne fait pas l'assistance pour exporter des listes de sessions d'ingestion, des détails d'ingestion, des mappages de fichiers de chargement, des productions, des détails de production, des superpositions, des équipes de révision, des journaux d'action de masse, des étapes de révision, etc.

Prix de Disco eDiscovery

Prix personnalisés

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

5. Nextpoint (Meilleur pour les petites et moyennes entreprises)

via Point suivant Si vous êtes un petit cabinet, Nextpoint offre une solution abordable grâce à sa plateforme facile à utiliser et basée sur le cloud. Elle permet aux utilisateurs de glisser-déposer des données illimitées, d'examiner et de partager instantanément les productions, et de collaborer efficacement pour constituer des dossiers solides, le tout sans les tracas liés à l'importation de données ou aux frais d'hébergement.

Construit sur les principes du RGPD, Nextpoint accélère le processus traditionnel de découverte à une journée, ce qui en fait une solution rentable pour les petites organisations.

Les meilleures fonctionnalités de Nextpoint

Extraction automatique des données et des métadonnées grâce à l'indexation OCR des fichiers images

Personnaliser les flux de travail d'examen des documents avec des codes, des affichages personnalisés, des étiquettes et des actions de masse

Facilite la collaboration et la préparation des dossiers en gérant les dépositions, les productions, les transcriptions et les échéanciers

Enregistrer les accès aux données, les affichages, les modifications en cours, les suppressions et les téléchargements avec des pistes d'audit détaillées

Limites de Nextpoint

L'importation de données peut être plus lente que sur d'autres plateformes en raison de l'imagerie de tous les fichiers lors de l'importation au lieu de les conserver dans leur forme d'origine

Prix de Nextpoint

Prix personnalisés

G2 : 4.3/5 (120+ commentaires)

: 4.3/5 (120+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (230+ commentaires)

6. Everlaw (Meilleur pour l'eDiscovery collaboratif)

via Everlaw Everlaw se targue de "trouver des aiguilles dans les bottes de foin", et il est tout à fait à la hauteur de cette affirmation. Parmi les outils d'eDiscovery de cette liste, Everlaw se distingue en traitant tout, des messages instantanés aux e-mails en passant par la transcription de fichiers audio et visuels. La capacité d'Everlaw à simplifier les recherches le rend encore plus convivial en permettant aux utilisateurs d'utiliser un code couleur pour leurs requêtes.

Ainsi, si vous n'êtes pas très calé en technologie, ne vous inquiétez pas : vous pouvez trouver rapidement de l'information sans vous soucier de syntaxes de recherche complexes ou d'expressions régulières (regex).

En outre, la plateforme garantit la sécurité grâce à l'autorisation FedRAMP, à l'authentification multifactorielle, à l'authentification unique et aux permissions des utilisateurs. Bien qu'Everlaw soit principalement basé sur le cloud, il offre également des options de déploiement SaaS et Web, ce qui donne aux utilisateurs une certaine flexibilité dans l'accès à l'outil.

Meilleures fonctionnalités d'Everlaw

Inventaire, indexation et analyse de divers types de données comme les e-mails, les images et les fichiers CAO

Traduction de plus de 100 langues et transcription de fichiers multimédias

Téléchargement d'un maximum de 900 000 documents à l'heure

Expurgez efficacement les métadonnées, les pages, les feuilles de calcul et les fichiers multimédias

Limites d'Everlaw

Les mappages de métadonnées peuvent être délicats, et la génération de journaux de privilèges n'est pas toujours intuitive

Prix d'Everlaw

Tarifs personnalisés

G2 : 4.7/5 (500+ commentaires)

: 4.7/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (80+ commentaires)

7. CloudNine LAW (Meilleur pour l'eDiscovery sur site)

via CloudNine LAW CloudNine est une solution d'eDiscovery qui rationalise le processus de découverte de données grâce à une automatisation avancée. Elle offre un traitement et une ingestion automatiques des données pour MS365 et OneDrive et assiste divers types de données, tels que les e-mails, les enregistrements audio, les images médico-légales, etc.

La plateforme offre des outils de recherche et d'étiquette granulaires et intuitifs pour localiser et gérer efficacement les données.

CloudNine LAW meilleures fonctionnalités

Intégration transparente avec Microsoft 365 et OneDrive pour une collecte plus rapide des données

Préservation du contexte des données ingérées pour des examens complets de l'échéancier

Assistance pour plusieurs types de données, y compris les documents financiers, les artefacts médico-légaux, les SMS, les messages des applis de collaboration, la géolocalisation et les publications sur les médias sociaux

Limites de CloudNine LAW

La visionneuse d'images a du mal à gérer simultanément plusieurs bases de données ouvertes

CloudNine LAW évaluations et critiques

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : 4.8/5 (50+ commentaires)

8. Reveal Data (Le meilleur pour les analyses basées sur l'IA)

via Révéler les données La plateforme eDiscovery de Reveal Data s'appuie sur l'IA et l'apprentissage automatique pour optimiser l'analyse et l'examen des données.

En outre, la plateforme offre des analyses avancées, notamment le codage prédictif et le clustering. Elle est dotée d'un apprentissage automatique intégré pour la classification dynamique des données et d'une infrastructure cloud évolutive pour un traitement efficace. Ses capacités de recherche incluent le traitement du langage naturel pour une découverte précise des données.

Conçue dans un souci d'expérience utilisateur et d'évolutivité, Reveal Data convient aux organisations de toutes tailles.

Meilleures fonctionnalités de Reveal Data

Tirez parti de l'analyse alimentée par l'IA pour l'analyse avancée des données et le codage prédictif

Améliorez la classification et la pertinence des données de manière dynamique grâce à l'apprentissage automatique

Personnalisez les tableaux de bord et les rapports pour visualiser les tendances des données et examiner la progression

Collaborer grâce à des outils de révision, d'annotations et de communication partagés

Révéler les limites des données

Abordable pour une utilisation individuelle, mais peut être trop cher pour les petites entreprises qui ont besoin d'une intégration dans leurs applications

Prix de Reveal Data

Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (500+ commentaires)

: 4.7/5 (500+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

9. Exterro Legal (Meilleur pour l'eDiscovery d'entreprise)

via Exterro Legal Exterro Legal simplifie et automatise le processus de mise en suspens, ce qui permet aux équipes juridiques de gérer et d'appliquer efficacement les mises en suspens. En s'intégrant de manière transparente aux flux de travail eDiscovery existants, Exterro Legal permet aux équipes juridiques d'émettre, de suivre et de gérer rapidement les mises en suspens tout en maintenant la conformité.

De plus, l'interface conviviale et le système de notifications de la plateforme permettent de rationaliser la communication et de minimiser le risque de détérioration des données. Grâce à son interface intuitive et à son architecture évolutive, Exterro Legal permet à l'Assistance de traiter des dossiers complexes avec rapidité et précision, tout en maintenant des normes de sécurité et de réglementation strictes.

Les meilleures fonctionnalités d'Exterro Legal

Automatisation de la collecte et du traitement des données pour une plus grande efficacité

Intégration transparente avec les systèmes juridiques et d'entreprise pour un flux de travail cohérent

Gérer les mises en suspens légales grâce à des notifications et à un suivi automatisés

Mener des enquêtes approfondies et des examens de documents à l'aide d'outils de recherche et d'analyse avancés

Limites d'Exterro Legal

Ne permet pas de mettre en pause automatiquement les rappels pour les fournisseurs sélectionnés

Prix d'Exterro Legal

Prix personnalisés

G2 : 4.4/5 (160+ commentaires)

: 4.4/5 (160+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

10. Sightline (Meilleur pour la collaboration en temps réel)

via Consilio Sightline est une plateforme avancée d'eDiscovery conçue pour optimiser le traitement des dossiers. Elle excelle à filtrer les documents non pertinents, à découvrir les informations clés du dossier et à faciliter les examens détaillés.

En tant que solution d'eDiscovery, Sightline de Consoilio fournit aux équipes chargées des dossiers des outils de recherche de données de pointe, des fonctionnalités d'examen approfondi des documents et des capacités d'investigation axées sur l'analyse.

Les meilleures fonctionnalités de Sightline

Emplacement des données pertinentes et des documents clés grâce à des fonctions de recherche sophistiquées

Affinez les résultats de la recherche à l'aide de métadonnées et de champs de produits, tels que les dates et les e-mails

Filtrez les documents non pertinents par type de fichier et autres propriétés à l'aide d'outils d'investigation intégrés

Limites de Sightline

La recherche de documents comporte plusieurs étapes, dont l'apprentissage peut s'avérer complexe pour les nouveaux membres de l'équipe

Prix de Sightline

Prix personnalisés

G2 : 4.4/5 (60+ commentaires)

: 4.4/5 (60+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

11. Veritas eDiscovery Platform (Meilleur pour la gouvernance des données)

via Veritas Veritas eDiscovery Platform rationalise la recherche de données grâce à son moteur de recherche avancé basé sur les ensembles de données. Par conséquent, elle permet aux Enterprise d'identifier et d'accéder rapidement aux fichiers. La plateforme assiste les investigations complexes en automatisant simultanément jusqu'à 100 requêtes.

Elle prend en charge plus de 500 formes de fichiers, garantissant un traitement et une analyse complets des données grâce à des flux de travail efficaces. La plateforme améliore l'efficacité et réduit les risques en se concentrant sur le contenu exact et en filtrant les données non pertinentes.

Grâce à son interface intuitive, Veritas permet aux responsables de la conformité et aux professionnels de l'informatique juridique de gérer efficacement les risques et de prendre des décisions éclairées, tout en maintenant des normes de sécurité et de conformité strictes.

Meilleures fonctionnalités de Veritas eDiscovery Platform

Capture des informations à partir de plus de 100 sources de contenu

Accès aux données non structurées grâce à la classification et à l'indexation

Évolution sécurisée de la recherche en ciblant, en identifiant et en exportant uniquement le contenu pertinent

Limites de Veritas eDiscovery Platform

Les fonctions limitées d'exportation et de production nécessitent un logiciel supplémentaire pour la livraison de la production finale

Prix de la plate-forme Veritas eDiscovery

Prix personnalisé

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

12. Onna (Meilleur pour unifier les données de l'application)

via Onna Onna est une plateforme de gestion de données conçue pour aider les leaders technologiques et business à débloquer la valeur des données non structurées de l'entreprise.

Plus précisément, elle centralise, normalise et gère les données provenant de diverses applications de lieu de travail basées sur le cloud, en rationalisant l'accès et le contrôle des informations critiques. Cette approche unifiée permet aux entreprises d'atténuer les risques et d'améliorer les résultats commerciaux.

Onna assiste les demandes informatiques et de conformité, réduisant ainsi les délais et les coûts d'examen juridique. Elle connecte en toute sécurité les données aux grands modèles de langage (LLM) et comporte une option " Groupes " pour organiser et inviter des collaborateurs à des projets.

La plateforme intègre des données non structurées provenant de sources telles que Slack, Google, Microsoft et Confluence. Cela permet de résoudre les problèmes liés à la prolifération des données et de tirer parti des possibilités offertes par la GenAI.

Onna meilleures fonctionnalités

Transférer et partager des fichiers multimédias facilement au sein de la plateforme

Emplacement des fichiers et documents pertinents pour les processus de fusion-acquisition et de due diligence à l'aide d'algorithmes ML

Limites d'Onna

Nécessite une planification minutieuse pour les paramètres plus importants afin de garantir des collectes en temps voulu et le respect des contraintes d'utilisation des données

Prix d'Onna

Prix personnalisés

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

The more you know : Reveal Data a récemment acquis Logikcull et Onna, renforçant ainsi ses capacités en matière d'eDiscovery et de gestion des données.

Résumé des outils d'eDiscovery avec un tableau de comparaison

Voici un tableau comparatif rapide des outils d'eDiscovery pour vous permettre de faire le point sur vos options :

Outil d'eDiscovery - Meilleur pour - Fonctionnalités clé - Limites - Outil d'eDiscovery - Meilleur pour - Fonctionnalités clé - Limites - Outil d'eDiscovery - Meilleur pour - Fonctionnalités clé - Limites Logikcull Simplification des processus d'eDiscovery Plateforme de bout en bout, chiffrement des données, 2FA, rôles basés sur les permissions, rédactions en masse, détection automatique des IIP, s'intègre à Google Vault, Slack, etc. Courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les outils RelativityOne eDiscovery complexe et à grande échelle Open-source, automatisation des flux de travail, visualisation des données de communication, outils de rédaction, permissions granulaires des utilisateurs, s'intègre à Microsoft 365, Slack, Google Environnements de travail Dépannage technique complexe Casepoint Technologie juridique intégrée Architecture basée sur le cloud, flux de travail personnalisables, conformité avec GDPR et HIPAA, s'intègre avec des outils tiers pour la gestion et l'analyse des données L'expérience utilisateur pourrait être améliorée Disco eDiscovery eDiscovery rapide et piloté par l'IA Examen des documents piloté par l'IA, rapports en temps réel, fonction de recherche intuitive, OCR automatique pour la recherche de texte Assistance limitée à l'exportation pour divers types de données Nextpoint Petites et moyennes entreprises Traite divers types de données et services de traduction, télécharge jusqu'à 900 000 documents par heure, rédaction efficace Importation de données plus lente en raison des processus d'imagerie Everlaw - Collaborative eDiscovery - Traite divers types de données, services de traduction, télécharge jusqu'à 900 000 documents par heure, caviardage efficace - Le mappage des métadonnées peut être délicat CloudNine LAW - eDiscovery sur site - Automatisation avancée du traitement des données, intégration d'automatisations avec Microsoft 365, assistance à de multiples types de données - La visionneuse d'images a du mal à fonctionner avec de multiples bases de données - Reveal Data - eDiscovery sur site - eDiscovery sur site - eDiscovery sur site - eDiscovery sur site - eDiscovery sur site - eDiscovery sur site - eDiscovery sur site - eDiscovery sur site Reveal Data Analyse pilotée par l'IA, codage prédictif, tableaux de bord personnalisables, outils de collaboration Coût élevé pour les petites entreprises nécessitant des intégrations Exterro Legal - Enterprise eDiscovery - Automatisation des processus de mise en suspens, intégration dans les flux de travail existants, recherche et analyse avancées Sightline - Collaboration en temps réel - Fonctions de recherche sophistiquées, fonctionnalités étendues d'examen des documents, outils d'investigation intégrés - Étapes de recherche complexes pour les nouveaux membres de l'équipe Veritas eDiscovery Platform - Gouvernance des données - Recherche avancée basée sur les données, prise en charge de plus de 500 formes de fichiers, mise à l'échelle sécurisée pour l'identification du contenu pertinent - Les fonctions d'exportation limitées nécessitent un logiciel supplémentaire Onna Unification des données d'application Centralise et gère les données d'entreprise non structurées, s'intègre à diverses applications basées sur le cloud, assiste les demandes des services informatiques et de conformité Nécessite une planification pour les grands paramètres de données

💡 Pro Tip : Éléments à prendre en compte pour choisir votre outil d'eDiscovery :

L'intégration compte : Assurez-vous que votre outil d'eDiscovery s'intègre bien à vos systèmes existants (comme les outils de gestion documentaire et de communication) pour un flux de données et une collaboration transparents.

Formation et assistance: Veillez à choisir un fournisseur offrant une assistance permanente. Investissez également dans la formation de votre équipe afin qu'elle puisse utiliser pleinement les fonctionnalités de l'outil d'eDiscovery que vous avez choisi.

D'autres outils d'eDiscovery pour vous

Si les outils d'eDiscovery spécialisés sont essentiels pour la découverte et l'examen des données, ils excellent souvent dans des domaines spécifiques tels que la gestion des documents ou l'analyse des données. Cependant, ils peuvent ne pas offrir de solutions complètes pour gérer l'éventail achevé des tâches et des flux de travail associés aux projets juridiques.

Parce que ces outils peuvent se concentrer fortement sur des fonctions particulières, comme le traitement des données ou les contrôles de conformité, ils peuvent couvrir vos besoins organisationnels plus larges. Par exemple, ils peuvent manquer de flexibilité pour s'adapter aux diverses exigences de la gestion de projet ou offrir des capacités limitées d'intégration de divers flux de travail et outils de collaboration.

Entrer ClickUp clickUp est un outil qui comble les lacunes en fournissant une plate-forme unifiée qui améliore votre processus d'eDiscovery.

ClickUp (Meilleur pour la gestion de projet juridique polyvalente)

Si ClickUp ne fait pas partie des outils d'eDiscovery traditionnels, il a beaucoup à offrir en termes de solutions juridiques. En tant que plateforme de productivité tout-en-un, son.. Logiciel de gestion de projet pour cabinets d'avocats aide les professionnels du droit à centraliser leur travail dans un environnement de travail dynamique.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-50.gif ClickUp Affiche /$$img/

Organisez rapidement vos dossiers et vos projets grâce aux outils facilement personnalisables proposés par ClickUp

De plus, de puissants logiciel de gestion des archives vous permet d'organiser, de gérer et de partager efficacement les données au sein de votre entreprise. Vous pouvez créer des Espaces et des Dossiers adaptés aux différents départements ou projets et gérer facilement les permissions et les rôles pour chacun d'entre eux, garantissant ainsi que tout se passe bien.

Avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, la création et le partage de documents se font sans effort. Les membres de l'équipe peuvent accéder aux fichiers et collaborer en temps réel, ce qui simplifie la révision, la mise à jour et la vérification des documents. Vous pouvez paramétrer des tâches au sein de ClickUp pour vous assurer qu'aucun détail n'est oublié.

Utilisez-le comme votre logiciel de documents juridiques et de créer des documents distincts et des wikis pour enregistrer les résultats des recherches et les procédures judiciaires. Il centralise la communication avec les clients, les documents de conformité et les dépôts réglementaires, les rendant facilement accessibles et transparents.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-18.gif ClickUp Documents /$$img/

Créez des documents dans un espace numérique centralisé avec ClickUp Docs et partagez-les facilement

💡 Conseil professionnel : Utilisez ClickUp Docs pour une collaboration en temps réel sur les documents juridiques. Cela peut rationaliser la communication et garantir que tout le monde est sur la même page.

Tâches ClickUp

Pour les professionnels qui ont besoin de gérer des tâches de manière efficace, Tâches ClickUp offre des possibilités exceptionnelles. Il permet aux utilisateurs de créer et de suivre des tâches pour chaque étape du flux de travail de l'eDiscovery, assurant ainsi une gestion efficace de chaque étape.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-458.png Priorités des tâches ClickUp /$$img/

Utilisez des étiquettes à code couleur pour classer les Teams en fonction de leur niveau de priorité, ce qui permet à votre équipe d'identifier et de traiter facilement les tâches critiques

ClickUp Recherche connectée

Les utilisateurs peuvent également localiser rapidement des documents et des communications spécifiques grâce aux outils suivants La recherche connectée de ClickUp de ClickUp, qui analyse efficacement toutes les tâches, les commentaires et les pièces jointes sur la plateforme. La plateforme assiste également la collaboration, permettant aux équipes de collaborer de manière transparente en partageant des notes et des mises à jour.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-540.png ClickUp University Recherche universelle /$$img/

Utilisez la Recherche universelle de ClickUp pour trouver instantanément des fichiers à travers ClickUp, les applications connectées ou votre disque local

Avec ClickUp, la sécurité des données est une priorité absolue

La plateforme politique de sécurité de la plate-forme adhère à des normes de sécurité rigoureuses, notamment SOC 2, ISO/IEC 27001 et la conformité au GDPR, ce qui garantit une protection robuste des données.

Vous pouvez utiliser Permissions de ClickUp pour restreindre l'accès aux informations sensibles. Cela permet de s'assurer que seuls les utilisateurs auteurs peuvent afficher ou modifier les données critiques, garantissant ainsi la sécurité tout au long du processus d'eDiscovery.

ClickUp comprend également une bibliothèque de modèles juridiques variés qui aide à à organiser les fichiers et les dossiers efficacement.

ClickUp Modèle de gestion de projet juridique

Par exemple, le Modèle de gestion de projet juridique ClickUp fournit une feuille de route visuelle pour la gestion des ressources, le suivi des cours et l'optimisation de la collaboration entre les équipes.

Ce modèle vous aide à :

Réduire la saisie manuelle des données et minimiser les erreurs

Identifier rapidement les problèmes potentiels afin de prendre des étapes proactives

Améliorer la visibilité des projets en cours et des avancées

Rationaliser la comptabilité et le suivi du temps

La gestion de projet juridique peut sembler complexe et demander beaucoup de ressources au départ. Mais ce modèle vous aide à la décomposer en étapes réalisables, depuis l'établissement d'un objectif et d'un échéancier jusqu'à l'attribution des tâches à l'équipe et à l'évaluation détaillée de la progression.

Télécharger ce modèle

ClickUp Modèle de suivi des dossiers juridiques

De même, le modèle Modèle de suivi des affaires juridiques ClickUp vous aide à organiser vos affaires en stockant tous les documents et communications pertinents dans un emplacement central.

Ce modèle vous permet de :

Créer un système standard pour le suivi des dossiers et des documents qui les accompagnent

De conserver des données structurées et actualisées

Obtenir des informations sur l'ensemble des dossiers

Réduire le temps consacré aux tâches manuelles

Accéder facilement aux informations essentielles pour la prise de décision

Le modèle de suivi des affaires juridiques vous aide efficacement à rester organisé avec un échéancier, des parties prenantes, des détails sur l'affaire, des listes de tâches et des rappels pour vous tenir au courant de tous les développements.

Télécharger ce modèle

ClickUp Brain ClickUp Brain , un assistant numérique alimenté par l'IA avec des fonctionnalités contextuelles et basées sur le rôle, fait partie intégrante de la pile technologique de tous les professionnels du droit. Il s'appuie sur le traitement du langage naturel pour générer des e-mails, des documents, des tâches, des résumés et des mises à jour, rationalisant ainsi votre flux de travail.

C'est ce qui fait de ClickUp Brain l'un des meilleurs assistants numériques Outils d'IA pour les avocats .

Les meilleures fonctionnalités

Plus de 1 000+ intégrations pour connecter tous vos outils numériques en un seul endroit

ClickUp Révision pour ajouter des suggestions et des commentaires aux contrats

Contrôles avancés du partage et des permissions pour protéger les documents juridiques

Tableaux blancs ClickUp pour le brainstorming et la collaboration sur une toile virtuelle

ClickUp Tâches pour l'attribution de tâches, la création de dépendances et le suivi des dossiers

Limites

Les nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation peuvent être accablantes pour les nouveaux utilisateurs

**Prix

Free Forever

Unlimited : 7$/utilisateur par mois

: 7$/utilisateur par mois Business : 12$/utilisateur par mois

: 12$/utilisateur par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Disponible sur tous les forfaits payants pour 7 $ par membre et par espace de travail par mois

Évaluations et commentaires des clients

Simplifier le processus d'eDiscovery avec ClickUp

les outils d'eDiscovery ont révolutionné la gestion des processus juridiques et d'investigation, en facilitant l'examen par les équipes juridiques de gros volumes de documents et la consolidation à partir de diverses sources.

**Mais pourquoi s'arrêter là ?

Faites passer votre flux de travail au niveau supérieur avec ClickUp !

Les fonctionnalités polyvalentes de ClickUp complètent parfaitement vos outils d'eDiscovery, en améliorant l'organisation, en protégeant les données sensibles et en stimulant la coordination de l'équipe.

Découvrez comment ClickUp peut rationaliser votre processus eDiscovery. S'inscrire gratuitement pour l'essayer vous-même. 🎯