Du formulaire à la performance : Maîtriser l'étape du formulaire dans le développement d'une équipe

Faire partie d'une nouvelle équipe ou d'une nouvelle organisation, c'est comme entrer dans un monde totalement nouveau. Le sentiment d'incertitude et d'inhibition s'accroît lorsque toute l'équipe repart à zéro.

L'idée de s'intégrer dans un tout nouveau groupe peut sembler insurmontable, mais elle peut être facilement surmontée si l'on dispose d'un leadership adéquat.

Connue sous le nom de étape du formulaire dans le modèle de développement d'équipe de Bruce Teams, cette étape initiale est cruciale pour la constitution d'une équipe forte et cohésive. C'est une étape qui permet de former des connexions, de faire tomber les barrières, d'instaurer la confiance et de se préparer à la réussite future.

L'étape de formation jette les bases d'un environnement d'équipe sain et productif, où les membres du groupe sont prêts à relever les défis et à atteindre les objectifs de l'équipe.

Voyons comment vous pouvez maîtriser l'étape du formulaire pour atteindre l'excellence organisationnelle !

Comprendre les étapes du développement d'un groupe selon Tuckman

Avant d'approfondir l'étape de la formation et son importance, commençons par comprendre les étapes du développement d'un groupe selon Tuckman.

Proposée par le psychologue Bruce Teams en 1965, la théorie ou modèle de Tuckman illustre la progression naturelle du développement d'une équipe à travers différentes phases. il a proposé que l'évolution d'une équipe passe par cinq étapes étapes du développement d'une équipe : le formulaire, la tempête, la normalisation, la performance et l'ajournement.

Voici ce que signifient ces étapes du développement de l'équipe :

Étape 1 : Le formulaire

Le formulaire est la première étape. **C'est le moment où les membres de l'équipe se réunissent et commencent à établir des relations, à répartir les rôles et à définir les paramètres.

Parmi les fonctionnalités clés de l'étape du formulaire, citons :

Le chef de groupe joue un rôle dominant en offrant des orientations et des conseils au cours de cette étape

Les membres de l'équipe hésitent à partager leurs idées, à exprimer leurs opinions ou à prendre des risques

Les équipes peuvent tester et explorer les limites, les attentes, les styles de travail, les modes de communication, les règles de base, etc.

Étape 2 : L'étape de l'assaut

L'étape suivante, l'étape de l'assaut, est celle où les gants sont enlevés et les griffes sorties. Vous remarquerez un changement dans la façon dont les choses se passent la dynamique de l'équipe, avec des conflits, des compétitions et des résistances qui entravent la réalisation des objectifs de l'équipe. Chaque membre de l'équipe tentera de s'affirmer et de remettre en question le statut quo, ce qui donnera lieu à des luttes de pouvoir.

Les traits clés de l'étape de la prise d'assaut sont les suivants :

Le chef d'équipe joue désormais le rôle de médiateur en participant à des activités de lutte contre l'incendie

Les membres de l'équipe commencent à exprimer leur désaccord sur les objectifs, les rôles, les procédures, etc

Il peut y avoir une certaine résistance aux décisions et aux normes du groupe, les membres de l'équipe remettant en question le leadership ou la direction générale

Étape 3 : L'étape de la normalisation

Heureusement, l'étape tumultueuse de la tempête ouvre la voie à la troisième étape, celle de la normalisation. À ce stade, les équipes commencent à établir des normes, à définir les rôles et à fixer des paramètres clairs et amicaux.

En d'autres termes, les choses se normalisent à mesure que les membres de l'équipe ressentent un sentiment d'appartenance et de validation de l'objectif commun convenu d'un commun accord.

Les caractéristiques clés de l'étape de normalisation sont les suivantes :

Les membres de l'équipe se sentiront davantage connectés aux autres membres de l'équipe et à leurs objectifs

Les équipes développent des processus, des opérations et des flux de travail normalisés

Les membres de l'équipe se sentent plus proches des autres membres de l'équipe et de leurs objectifsla collaboration au sein de l'équipe et de la coopération, car les équipes identifient les meilleurs moyens de travailler sur leurs différences, s'il y en a

Étape 4 : L'étape de la performance

L'étape de la performance est généralement l'étape finale du développement du groupe (le mot clé ici est "développement" puisque ce qui suit est le démantèlement de l'équipe). C'est pourquoi certaines variantes du modèle de Tuckman ne comportent que quatre étapes, se terminant par l'étape de la performance.

À ce stade, l'équipe a atteint une harmonie synchrone, des performances maximales et une productivité maximale. Les équipes très performantes qui en résultent fonctionnent parfaitement ensemble et connaissent la réussite à chaque instant.

Les caractéristiques notables de l'étape de la performance sont les suivantes :

Des niveaux élevés de performance et de productivité de l'équipe permettant d'atteindre les objectifs sans effort

Relations solides et confiance entre les membres de l'équipe

Une validation partagée de la réussite de l'équipe et une action concertée pour atteindre les objectifsles objectifs de l'équipe ### Étape 5 : L'étape de l'ajournement

La cinquième étape est l'étape d'ajournement. **C'est le moment où l'équipe a atteint son objectif et est prête à passer au projet suivant. Dans certains cas, l'équipe peut également se séparer pour assumer de nouveaux rôles et défis et former une toute nouvelle équipe.

Parmi les fonctionnalités de cette étape, citons :

L'équipe peut réfléchir aux expériences partagées et célébrer les réalisations

Les chefs d'équipe peuvent recueillir les réactions des membres de l'équipe ou procéder à des examens post-projet

La séparation peut également susciter une réaction émotionnelle, les membres de l'équipe éprouvant un sentiment de perte ou de tristesse

Voilà une vue d'ensemble des cinq étapes du développement d'une équipe, telles que proposées par Teams.

⭐️ Note amicale : La transition entre les cinq étapes du développement d'une équipe n'est pas toujours linéaire. Les Teams peuvent revenir sur des étapes antérieures ou faire des allers-retours, et peuvent même créer leur propre version des normes de l'équipe. Cela dit, le fait de disposer de ce cadre de développement séquentiel permet aux dirigeants d'orienter le développement de l'équipe au fur et à mesure qu'elle passe d'un groupe d'inconnus à un groupe d'individus des Teams interfonctionnelles !

L'importance de l'étape du formulaire dans le développement de l'équipe

Vous vous demandez peut-être pourquoi, s'il existe cinq étapes dans le développement d'une équipe, nous nous concentrons uniquement sur l'étape du formulaire

Eh bien, l'étape de la première réunion avec une nouvelle équipe donne le paramètre de la performance de l'équipe tout au long du projet.

Voici pourquoi nous considérons l'étape du formulaire comme une étape fondamentale pour la réussite d'une équipe :

Établir la confiance : L'étape du formulaire permet aux membres de l'équipe d'apprendre à se connaître et de cultiver la confiance. Mon travail inspire confiance alors que l'équipe se prépare à résoudre des problèmes et à travailler ensemble

: L'étape du formulaire permet aux membres de l'équipe d'apprendre à se connaître et de cultiver la confiance. Mon travail inspire confiance alors que l'équipe se prépare à résoudre des problèmes et à travailler ensemble **Effacées : la phase de formation permet aux membres de l'équipe de faire connaissance et de cultiver la confiance : La phase initiale consiste à attribuer des rôles, des responsabilités et des attentes clairs. La définition de ces éléments dès le début du processus de développement de l'équipe laisse peu de place aux malentendus et à la mauvaise communication

Créer une culture de travail positive : À notre époque, la collaboration et la coopération sont deux piliers clés de la réussite. L'étape du formulaire permet de créer un environnement de travail positif et inclusif où chaque membre de l'équipe se sent valorisé

: À notre époque, la collaboration et la coopération sont deux piliers clés de la réussite. L'étape du formulaire permet de créer un environnement de travail positif et inclusif où chaque membre de l'équipe se sent valorisé Créer les conditions de la réussite de l'équipe : Lorsque les chefs d'équipe encouragent les membres de l'équipe à participer et à sentir qu'ils font partie du groupe, il y aura une plus grande cohésion parmi les membres du groupe. De tels sentiments aident à relever les défis et à résoudre les conflits qui peuvent survenir plus tard au cours des autres étapes du développement de l'équipe

Défis à relever à l'étape du formulaire

Il ne fait aucun doute que l'étape du formulaire est la genèse de l'équipe structure de l'équipe . Cependant, elle n'est pas à l'abri de son lot de défis.

Voici quelques défis auxquels les chefs d'équipe peuvent s'attendre au cours de l'étape du formulaire :

Naviguer dans l'incertitude et l'ambiguïté , en particulier lorsque les membres de l'équipe ne sont pas sûrs de leurs rôles, responsabilités et objectifs respectifs. Cela peut également résulter en une inefficacité ou des schémas improductifs

, en particulier lorsque les membres de l'équipe ne sont pas sûrs de leurs rôles, responsabilités et objectifs respectifs. Cela peut également la dépendance à l'égard des chefs d'équipe en matière d'assistance, d'orientation et de direction . Cela étouffe également l'autonomie et la créativité des membres de l'équipe qui sont motivés

. Cela étouffe également l'autonomie et la créativité des membres de l'équipe qui sont motivés S'attaquer à la résistance au changement, car les membres de l'équipe peuvent ne pas vouloir expérimenter de nouvelles méthodes de travail ou rester ouverts à de nouvelles idées. Ce problème peut être particulièrement aigu lorsque les membres de l'équipe sont habitués à travailler d'une certaine manière

ou rester ouverts à de nouvelles idées. Ce problème peut être particulièrement aigu lorsque les membres de l'équipe sont habitués à travailler d'une certaine manière L'établissement de la confiance et des relations au sein d'une nouvelle équipe demande du temps et des efforts constants . Il n'existe pas de formule magique pour établir une base solide de confiance, à moins que l'ensemble de l'équipe ne soit prêt à y consacrer du travail

. Il n'existe pas de formule magique pour établir une base solide de confiance, à moins que l'ensemble de l'équipe ne soit prêt à y consacrer du travail Vaincre la peur de l'échec : les membres de l'équipe peuvent avoir peur de faire des erreurs. Cela réduit également leur goût du risque et leur capacité à essayer de nouvelles choses

Bonnes pratiques pour relever les défis de l'étape du formulaire

Bien sûr, il peut y avoir des défis, mais rien qu'un leadership efficace et des compétences en matière de gestion des conflits ne puissent gérer. Bien entendu, le fait d'avoir ClickUp pour la gestion de projet couvre les paris en votre faveur.

ClickUp est l'outil de productivité par excellence qui permet de souder les équipes. Nous verrons comment ClickUp peut être utilisé pour les étapes du formulaire, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour les cinq étapes du développement d'une équipe.

De l'ajout de nouveaux membres au suivi des progrès de l'équipe, vous pouvez tout prendre en charge avec ClickUp. Cela dit, voici quelques stratégies de leadership pour atténuer les difficultés liées à la formation d'une équipe :

Rédiger une charte d'équipe

utilisez des outils comme ClickUp Docs pour documenter la charte de l'équipe et la partager avec les membres de l'équipe

Les chefs d'équipe doivent mettre la nouvelle équipe sur la même page. Pour ce faire, ils doivent formaliser et documenter l'intention même de constituer cette équipe.

La création d'une charte de l'équipe est une façon de procéder. Elle définit la mission, les objectifs, les rôles, les responsabilités et les processus de l'équipe. Elle fait office d'étoile polaire pour l'équipe, en influençant ses décisions et ses normes de travail

Utilisation Documents ClickUp pour élaborer une charte que vous pouvez utiliser pour l'adapter aux besoins spécifiques de votre équipe. Elle comprend des notes de réunion et un wiki d'équipe, et constitue un excellent outil de gestion des connaissances et de collaboration au sein de l'équipe.

En définissant l'objectif de l'équipe dès les premières étapes, vous clarifiez les attentes dès le départ et posez les bases de la responsabilité et de l'alignement des actions.

🧠 N'oubliez pas : Faites de cette charte un document vivant. Revenez-y fréquemment pour y apporter les ajustements nécessaires afin de suivre l'évolution de votre équipe.

Conduire des sessions brise-glace

L'organisation de sessions visant à briser la glace est un excellent moyen d'encourager une communication ouverte, de faire tomber les barrières et d'apaiser les tensions entre les membres de l'équipe.

**Commencez par des activités légères et amusantes, mais utiles. Il peut s'agir d'une chasse au trésor, d'un jeu-questionnaire au bureau ou d'une journée dans une salle de jeux... Après tout, l'objet est de découvrir des intérêts communs afin de lancer le processus et d'inspirer la confiance.

Si vous êtes à court d'idées, vous pouvez commencer par Modèle de Tableau blanc pour briser la glace de ClickUp .

Ce modèle offre :

Un espace de collaboration permettant aux membres de l'équipe de s'engager les uns avec les autres

Un environnement visuellement dynamique avec des éléments interactifs pour susciter l'intérêt

Une liste indicative de questions ou d'invitations, pour lancer le flux des discussions

Des personnalisations pour répondre aux besoins du groupe et maximiser la participation de chaque membre

Très vite, vous remarquerez que l'équipe se réunit autour du Tableau blanc ClickUp et qu'elle prospère !

Structurer les équipes

Il est essentiel, à l'étape du formulaire, d'établir une structure pour votre équipe.

Vous pouvez commencer par définir les rôles à l'aide de les modèles de réunion de l'équipe et de les communiquer à l'ensemble de l'équipe. Il attribue des comptes pour certaines tâches, actions et activités et paramètre les attentes de base.

Ensuite, vous pouvez renforcer cela à l'aide d'outils tels que Le modèle de plan de gestion d'équipe de ClickUp . Ce modèle aide à :

Établir des lignes directrices claires pour la communication, le processus de prise de décision et la gestion des tâches

Définir les rôles et les responsabilités afin que l'équipe commence à comprendre comment ses efforts individuels contribuent à la réalisation des objets de l'équipe

De donner de la stabilité et de réduire l'incertitude, ce qui permet à l'équipe de prendre de l'élan et de passer à l'étape de la prise d'assaut

Planifier des activités de renforcement de l'esprit d'équipe Renforcement de l'équipe serait un thème commun et récurrent à l'étape du formulaire. Après tout, c'est le ciment qui unit les équipes.

Planifiez intentionnellement des activités de renforcement de l'esprit d'équipe afin de favoriser la camaraderie et de renforcer les connexions au sein de l'équipe. Préparez un forfait d'activités adaptées aux différentes personnalités, zones géographiques et disponibilités - certaines nécessitant une résolution créative des problèmes, d'autres permettant aux équipes éloignées de tisser des liens, et quelques interactions sociales informelles programmées en dehors des heures de bureau

En outre, faire du renforcement de l'équipe une validation permanente plutôt qu'une initiative ponctuelle. En faisant cela de manière cohérente, vous permettrez à votre équipe de se connecter tout en améliorant les performances de l'équipe et les efforts de collaboration.

⚡ Template Archive: Vous avez besoin d'un moyen plus structuré pour réunir votre équipe ? Consultez les ClickUp Modèle de réunion d'équipe pour vous permettre de présenter facilement les nouvelles recrues, de mettre en valeur les compétences et d'ouvrir le bal en tant que manager.

Définir des objectifs et des attentes clairs

Définissez des objectifs et des attentes clairs dès le départ pour garantir l'alignement de l'équipe et lui offrir un sens de l'orientation. Paramétrez de petits objectifs pour les petits groupes et des objectifs composites pour les grands groupes.

Utilisez des fonctionnalités telles que Objectifs ClickUp pour définir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART). Avec les objectifs ClickUp, vous pouvez suivre la progression de votre équipe en temps réel.

suivez la progression de votre équipe en temps réel avec ClickUp Goals_

L'alignement quantitatif et qualitatif des objectifs influence le fonctionnement d'une équipe et, espérons-le, sa réussite.

Les petits et les grands groupes comprendront à quoi ressemble la réussite et pourront travailler dans ce sens de manière plus significative.

Si nécessaire, divisez les grands objectifs (également appelés objectifs BHAG) en sections plus petites et plus réalisables et plongez dans ces objectifs. Une action aussi ciblée améliore les chances de votre équipe d'atteindre ses objectifs plus rapidement.

définissez, affichez et suivez la progression de l'équipe sur ClickUp en utilisant l'affichage des objectifs

Planifier des vérifications et des réunions régulières

L'organisation de réunions et de contrôles réguliers est une stratégie de leadership qui permet à l'équipe de rester sur la bonne voie et de s'adapter aux changements. Des dialogues fréquents permettent également aux chefs d'équipe d'aborder les problèmes de front et dès les premières étapes.

Utiliser logiciel de collaboration d'équipe comme ClickUp, pour planifier et gérer ces points de contact.

Qu'il s'agisse de calendriers partagés ou d'outils de vidéo conférence, ClickUp veille à ce que personne ne rate une miette. Veillez à ce que la réunion soit ciblée et efficace en établissant un ordre du jour clair. Réservez du temps pour que les autres membres puissent exprimer leurs préoccupations, demander des éclaircissements ou formuler des recommandations.

Les Affichage du Calendrier ClickUp est un sauveur lorsqu'il s'agit de faire des points réguliers avec l'équipe. Ainsi, tout le monde connaît le rythme des réunions en tête-à-tête, ce qui crée une certaine prévisibilité des deux côtés.

utilisez l'affichage du Calendrier sur ClickUp pour programmer des réunions et des contrôles réguliers avec l'équipe

Voici quelques questions que vous pouvez poser lors de votre réunion en tête-à-tête:

Comment ça se passe aujourd'hui ? Parlez-moi de la semaine dernière.

Qu'est-ce qui vous a stimulé et mis au défi dans votre rôle [sur une période donnée] ?

Comment se passent les choses avec les personnes avec lesquelles vous travaillez ou qui font partie de votre équipe ?

Comment progressez-vous vers vos grands objectifs de carrière et de vie ?

Que vous engagez-vous à faire d'ici notre prochaine réunion ?

💡 Pro Tip : N'oubliez pas que les entretiens individuels doivent être personnalisés pour chaque employé que vous gérez. Une approche de type "copier-coller" risque de ne pas fonctionner. Utilisez un mélange de questions telles que des questions générales, des questions sur la carrière, l'alignement des objectifs/aspirations et des questions sur les relations au sein de l'équipe pour que la rencontre soit une réussite pour les deux parties. Mais ne vous en tenez pas au script et améliorez-le si nécessaire.

Créer un environnement positif et d'assistance

La mise en place d'un environnement positif et d'assistance, en particulier pendant l'étape du formulaire, est cruciale pour créer des équipes gagnantes. Pour commencer, il donne le paramètre de la collaboration au sein de l'équipe, ce qui stimule les performances et la productivité.

Ensuite, il élimine la peur de l'échec et encourage les membres de l'équipe à expérimenter et à repousser les limites. Enfin, il rend les équipes plus compatibles et favorise la confiance.

Les chefs d'équipe peuvent encourager une culture de communication ouverte en restant accessibles. Il est important d'obtenir un retour d'information par le biais de sondages et de formulaires anonymes. Vous pouvez essayer Formulaires ClickUp qui sont super-personnalisables et permettent de recueillir facilement les commentaires des équipes.

🧠 Rappellez-vous : Exprimez un intérêt sincère pour le bien-être de votre équipe et créez un espace sûr pour qu'elle puisse exprimer ses préoccupations. Reconnaissez et célébrez les jalons et travaillez ensemble pour surmonter les difficultés. Réagissez promptement aux malentendus et encouragez le respect mutuel.

Ces stratégies de leadership aident les équipes à prospérer et les rendent plus résilientes face aux défis.

les formulaires ClickUp permettent aux chefs d'équipe d'élaborer des sondages et des formulaires de retour d'information pour recueillir les commentaires de l'équipe

Fournir les ressources et l'assistance nécessaires

Il est essentiel de doter votre équipe des bons outils et des bonnes ressources pour assurer sa réussite. ClickUp est un excellent moyen de s'assurer que chacun a accès aux ressources nécessaires, qu'il s'agisse d'informations, de formations ou de logiciels.

Identifiez les moyens d'optimiser les performances de votre équipe et de lui donner les moyens d'agir en lui offrant les bons outils et les bonnes ressources au bon moment.

De plus, vous pouvez toujours utiliser Intégrations ClickUp pour que votre système reste modulaire. Il vante 1000+ intégrations avec des outils à travers le Tableau, de sorte que votre équipe n'a pas à changer constamment non plus.

intégrer ClickUp avec d'autres outils pour ajouter les ressources nécessaires à l'assistance de votre équipe_

Votre rôle actif dans l'élimination des obstacles, la livraison des exigences de l'équipe et la correction des lacunes permet aux équipes de rester concentrées sur la réalisation de leurs objectifs sans revers inutiles.

Former' la réussite avec ClickUp

Pour résumer, l'étape du formulaire dans le développement d'un groupe est une étape critique car elle jette les bases de l'avenir de votre équipe. En reconnaissant les défis associés à cette étape et en les abordant de manière proactive, les leaders peuvent transformer un ensemble d'individus compétents en une équipe très performante.

Nous avons partagé avec vous un ensemble de stratégies que les chefs d'équipe et les gestionnaires de projet peuvent mettre en œuvre pour surmonter sans effort les difficultés de l'étape du formulaire. Ces stratégies vous aideront également à ouvrir la voie à une croissance durable et à la collaboration au sein des futures équipes.

En attendant, ClickUp peut être votre partenaire dans le développement des équipes. Il est riche en fonctionnalités et fait le travail facilement. Alors, qu'attendez-vous ? S'inscrire à ClickUp pour utiliser tous les outils, modèles et ressources partagés ci-dessus, et commencez à construire votre équipe de rêve dès aujourd'hui !