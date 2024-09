Les 11 meilleurs constructeurs de formulaires IA pour 2024

Si vous vous demandez souvent "Comment recueillir efficacement des données et améliorer les processus de l'entreprise ?", un formulaire en ligne doit être votre nouvelle étape.

La création de formulaires en ligne et l'analyse des réponses permettent d'améliorer les produits, de générer des leads, d'automatiser les tâches et de rationaliser les opérations.

Le véritable défi ? Créer des formulaires en ligne interactifs, faciles à utiliser et personnalisés afin d'obtenir davantage de réponses de la part des utilisateurs.

Mon équipe et moi-même cherchions depuis longtemps un générateur de formulaires fiable et personnalisable.

Nous avons passé beaucoup de temps à tester différents générateurs de formulaires IA pour construire des formulaires engageants, analyser des données et en tirer des enseignements. Sur la base de mes recherches, j'ai compilé une liste des meilleurs outils générateurs de formulaires IA pour vous dans ce blog.

Que vous cherchiez à construire des formulaires d'une ou plusieurs pages à des fins de recherche, de marketing et de rétroaction, ce guide vous aidera à optimiser les processus et à gagner des heures.

Explorons les meilleurs générateurs de formulaires IA que vous pouvez utiliser pour créer de magnifiques formulaires.

Que rechercher dans un générateur de formulaires IA ?

Bien que vous puissiez créer un formulaire dans Excel avec Excel, la création de formulaires attrayants, dynamiques et intuitifs exige des capacités avancées.

Voici quelques fonctionnalités essentielles que vous devez rechercher dans un logiciel de gestion de formulaires en ligne logiciel de création de formulaires en ligne :

Facilité d'utilisation: Vérifiez si le générateur de formulaires est intuitif et facile à utiliser. L'outil ne doit pas exiger de connaissances en matière de code, de sorte que même les utilisateurs non techniques peuvent facilement créer des formulaires

Vérifiez si le générateur de formulaires est intuitif et facile à utiliser. L'outil ne doit pas exiger de connaissances en matière de code, de sorte que même les utilisateurs non techniques peuvent facilement créer des formulaires Capacités de personnalisation: L'outil doit vous permettre de personnaliser votre formulaire en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise, en le rendant interactif pour le public et en l'incitant à l'achever avant de l'abandonner

L'outil doit vous permettre de personnaliser votre formulaire en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise, en le rendant interactif pour le public et en l'incitant à l'achever avant de l'abandonner Logique conditionnelle : Vous cherchez à collecter des données hyper pertinentes auprès des utilisateurs ? Il est essentiel de choisir un outil doté de capacités avancées de logique conditionnelle pour personnaliser les questions en temps réel en fonction des réponses des utilisateurs

: Vous cherchez à collecter des données hyper pertinentes auprès des utilisateurs ? Il est essentiel de choisir un outil doté de capacités avancées de logique conditionnelle pour personnaliser les questions en temps réel en fonction des réponses des utilisateurs Assistance multi-pages : Choisissez un formulaire qui assiste les utilisateurs sur plusieurs pages afin de recueillir des informations détaillées

: Choisissez un formulaire qui assiste les utilisateurs sur plusieurs pages afin de recueillir des informations détaillées Adaptation à la mobilité : Choisissez un constructeur de formulaires IA qui peut s'adapter à une interface mobile pour offrir une expérience transparente aux utilisateurs

: Choisissez un constructeur de formulaires IA qui peut s'adapter à une interface mobile pour offrir une expérience transparente aux utilisateurs Intégration : Assurez-vous que l'outil s'intègre à la pile technologique existante telle que les CRM, le marketing, l'analyse de données, la communication et les plateformes de marketing par e-mail

Les 11 meilleurs constructeurs de formulaires IA à utiliser en 2024

1.ClickUp (le meilleur pour les formulaires personnalisables et la collecte de données)

ClickUp est un logiciel de gestion de projet complet avec un intégré automatisation des formulaires fonctionnalité permettant de créer des formulaires en ligne conviviaux. L'affichage des formulaires de ClickUp vous permet de collecter des informations auprès de votre équipe, de vos clients ou de vos consommateurs sans effort.

La fonctionnalité de création de formulaire permet d'ajouter de nombreux champs au formulaire en ligne, notamment du texte, du texte descriptif, un nombre, un e-mail, un téléphone, une date, des listes déroulantes et des cases à cocher. Cela permet de formuler des questions en fonction de l'objectif, telles que des questions ouvertes, fermées, oui/non, des sondages et des questions matricielles.

Créez des formulaires intuitifs en utilisant la logique conditionnelle et les règles dans l'affiche ClickUp Form

Elle masque les questions telles que le nom et le numéro de téléphone des répondants dont les informations ont déjà été collectées, afin qu'ils n'aient pas à remplir ces champs à nouveau. L'expérience utilisateur est ainsi rationalisée, ce qui améliore les réponses et les taux de discussion. ClickUp Automatisation améliore encore l'expérience en automatisant les flux de travail après l'envoi, comme l'envoi d'e-mails aux utilisateurs et aux partenaires pour les tenir au courant. Vous pouvez également déclencher l'analyse des données générées par l'IA et des sentiments des clients pour découvrir des informations et prendre des décisions stratégiques.

via SurveySparrow SurveySparrow, l'un des meilleurs Alternatives à JotForm pour les sondages conversationnels, aide à créer des formulaires interactifs avec des fonctionnalités de type chat pour collecter des informations pertinentes et optimiser les opérations de l'entreprise.

Il fournit plus de 1500+ intégrations pour exporter sans effort des données vers des outils externes et des systèmes existants.

Les tableaux de bord exécutifs aident à visualiser les données des sondages à l'aide de diagrammes et de barres et à extraire des informations significatives des formulaires générés par l'IA. Vous pouvez également automatiser les flux de travail en fonction des réponses aux sondages en définissant des conditions et en déclenchant des actions telles que des e-mails de suivi et des mises à jour d'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de SurveySparrow

Ajoutez des vidéos en arrière-plan de vos sondages

Recevez les rapports d'analyse des sondages directement dans votre boîte de réception à l'heure que vous souhaitez

Rappelez les non-répondants et les répondants partiels par e-mail et incitez-les à achever les sondages

Limites de SurveySparrow

Manque de fonctionnalités analytiques pour calculer et indiquer les différences statistiquement significatives

La représentation des données nécessite beaucoup d'interventions manuelles pour obtenir les informations requises

Prix de SurveySparrow

Base : 39$/mois facturé trimestriellement

: 39$/mois facturé trimestriellement Essentiel : 59 $/mois facturé trimestriellement

: 59 $/mois facturé trimestriellement Business : 149 $/mois facturé trimestriellement

: 149 $/mois facturé trimestriellement Entreprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (1900+ commentaires)

: 4.4/5 (1900+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (100+ commentaires)

4. Typeform (Meilleur pour la personnalisation des formulaires)

via Impliquer.me Avec le générateur de formulaires IA d'Involve, vous pouvez coller l'URL du site web dans le générateur de formulaires IA. Le constructeur capture les éléments de votre marque pour créer des formulaires et des sondages approfondis. Vous pouvez ensuite ajouter des éléments, personnaliser et affiner ces modèles en fonction des exigences de l'entreprise.

Les capacités d'analyse IA d'Involve analysent les données recueillies pour créer des rapports et des tableaux de bord détaillés. Cela nous aide à tirer de puissantes informations sur les clients, à optimiser les entonnoirs pour les conversions et à prendre des décisions basées sur les données.

Les meilleures fonctionnalités d'Involve

Prévisualisez les formulaires et optimisez-les pour différents appareils, tels que les mobiles et les ordinateurs de bureau

Créer des formulaires sécurisés pour accepter les paiements en intégrant les comptes Stripe et PayPal

Inviter des équipes à des environnements de travail spécifiques et leur attribuer des droits de modification et d'affichage

Impliquer des limites

Les fonctionnalités de conception sont basiques et manquent d'options pour ajuster les positions et les tailles des modèles

La personnalisation des éléments de l'image de marque, tels que les caractères, est limitée

Concerne la tarification

Basique : 49 $/mois

: 49 $/mois Pro : 99 $/mois

: 99 $/mois Business : 199 $/mois

: 199 $/mois Agence : 399 $/mois

: 399 $/mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (80+ commentaires)

: 4.7/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (60+ commentaires) ;

6. Fillout (Meilleur pour la création de formulaires multi-pages)

via Remplir Fillout est un constructeur de formulaires IA simple et sans code qui vous aide à créer des formulaires, des quiz et des sondages puissants. La plateforme offre des fonctions sophistiquées, telles que la collecte de paiements, la création de formulaires multi-pages, la connexion et la planification, pour aider à construire les formulaires les plus avancés.

Fillout s'intègre à vos outils existants sans effort, en automatisant les flux de travail et en mettant à l'échelle les opérations de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Fillout

Ajoutez des codes de réduction et collectez les paiements des utilisateurs à l'aide de Stripe sans frais supplémentaires

Ajoutez une page de planification à vos formulaires et permettez aux utilisateurs de réserver une réunion avec vous

Limites de Fillout

Pas d'option pour organiser les formulaires, la logique et les calculs dans des dossiers et des environnements de travail

Impossibilité de prendre des mesures sur les envois et d'avertir les utilisateurs des changements terminés

Prix de Fillout

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Débutant : 19$/mois

: 19$/mois Pro : 49$/mois

: 49$/mois Business : 89$/mois

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

7. Feathery (Meilleur pour l'automatisation du travail)

via Plumeux Feathery est un outil de construction de formulaires IA sans code qui vous aide à automatiser n'importe quel flux de travail de formulaire et à gagner du temps.

Feathery crée des formulaires en utilisant l'IA et aide à migrer des modèles de formulaires très performants provenant d'autres marques (Typeform). Vous pouvez également l'utiliser pour automatiser les flux de travail post-soumission en extrayant les informations des utilisateurs, en filtrant les demandes et en les acheminant vers le personnel concerné pour les processus d'approbation.

De plus, Feathery assure la conformité avec SOC-2 et HIPAA pour protéger les données sensibles des clients contre les cybermenaces.

Les meilleures fonctionnalités de Feathery

Définissez une logique personnalisée dans un langage naturel et affichez des questions basées sur les réponses des champs précédents

S'intègre à plus de 100 CRM, e-mails, outils d'analyse, de paiement et de gestion de projet

Les limites de Feathery

Ne permet pas d'intégrer facilement des sites web

L'intégration d'automatisations marketing n'est pas aisée

Prix de Feathery

Free Forever : **Formule gratuite pour toujours

: **Formule gratuite pour toujours Croissance : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Business : Tarification personnalisée

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

8. MakeForms (Meilleur pour les conceptions intuitives)

via MakeForms Grâce à l'interface conviviale et aux conceptions intuitives de MakeForms, vous pouvez générer des formulaires en ligne d'une page, de plusieurs pages et en une seule fois pour votre entreprise.

Grâce aux fonctionnalités de vérification par mobile et par e-mail de la plateforme, il est facile de vérifier l'identité des utilisateurs, d'éliminer les fausses pistes et de recueillir des données précises sur les utilisateurs.

L'outil aide à créer plusieurs liens pour un seul formulaire, tels que les médias sociaux, l'e-mail et les canaux de marketing d'influence, ce qui permet d'analyser les taux de réponse de l'audience et la réussite pour chaque lien créé.

Makeforms est conforme aux normes HIPAA, GDPR, SOC-2 et ISO, fournissant des fonctionnalités de cryptage et de sauvegarde des données pour protéger les données sensibles.

MakeForms meilleures fonctionnalités

Utilisez des dispositions claires et organisées pour guider les utilisateurs à travers des formulaires de plusieurs pages

Publier des formulaires sur votre site web et offrir une expérience utilisateur plus professionnelle

Les limites de MakeForms

Manque de fonctionnalités avancées telles que des conditions logiques et des capacités d'intégration en douceur via des API et des webhooks

Les modèles de formulaires sont limités et manquent de types

Prix de MakeForms

Les essentiels : 29$/mois

: 29$/mois Pro : 69$/mois

: 69$/mois Agence : 149 $/mois

: 149 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

9. Oui, c'est vrai ! Formulaires (Meilleur pour une fonctionnalité transparente sur tous les appareils)

via Oui ! Formulaires Yay ! Formulaires offre des conceptions visuellement attrayantes et réactives pour une expérience de remplissage de formulaire transparente sur tous les appareils.

Cette plateforme alimentée par l'IA analyse le comportement des utilisateurs dans les formulaires en ligne pour suggérer des options de réponse pertinentes, augmenter les taux de réponse et recueillir des commentaires précieux. Cela permet de mieux comprendre les clients et de personnaliser les stratégies marketing et les produits.

Yay ! Les meilleures fonctionnalités des formulaires

Personnalisez les thèmes et les modèles prêts à l'emploi pour qu'ils correspondent à l'apparence de votre marque

Vérifiez où les utilisateurs abandonnent et optimisez-les pour augmenter les discussions

Segmentez vos utilisateurs avec des fonctions avancées delogique conditionnelle avancée et augmentez la précision des données collectées

Bravo ! Limites des formulaires

Il n'est pas possible d'indexer et d'exporter les formulaires au format PDF

Yay ! Prix des formulaires

Débutant : 19$/mois

: 19$/mois Plus : 39$/mois

: 39$/mois Professionnel : 79 $/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. Zoho forms (Meilleur pour les équipes et les flux de travail d'approbation)

via Formulaires Zoho Zoho Forms est un outil gratuit de création de formulaires pour les équipes n'ayant aucune expérience du code.

Vous pouvez générer et intégrer des formulaires en ligne sur votre website, vos plateformes de médias sociaux et vos campagnes d'e-mail pour un meilleur engagement.

Ses fonctions avancées incluent les champs personnalisés, la sécurité des données, la validation des champs et la logique conditionnelle Les répondants ont également l'avantage de sauvegarder des formulaires partiellement remplis auxquels ils peuvent revenir à leur convenance.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho forms

Validez en temps réel les réponses des utilisateurs sur les formulaires en ligne

Rediriger les utilisateurs vers une page de réussite, une page de remerciement ou un autre formulaire après qu'ils aient soumis une réponse

Envoyez des notifications par SMS et par e-mail aux répondants lorsqu'ils achèvent un formulaire

Les limites de Zoho forms

Seul un nombre limité de champs peut être inclus

Manque de capacités d'intégration avec d'autres outils et plateformes populaires en dehors de Zoho

Les options de personnalisation sont restrictives lors de la création de formulaires avec des modèles préconstruits

Prix des formulaires Zoho

Free

Basic : 10 $/mois

: 10 $/mois Standard : 25 $/mois

: 25 $/mois Professionnel : 50 $/mois

G2 : 4.4/5 (150+ commentaires)

: 4.4/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (120+ commentaires)

11. Google Forms IA Form Builder (Le meilleur pour créer des formulaires de base gratuitement)

via Formulaire Google Google Forms est une application de création de formulaires IA très répandue qui permet de générer facilement des formulaires, de les partager en ligne, de collecter des données et d'analyser les réponses en temps réel. Vous pouvez facilement choisir des questions parmi les types de questions existants, glisser-déposer pour réorganiser les questions et personnaliser les couleurs, les images et les caractères.

La fonctionnalité d'intelligence intégrée de Google IA Form Builder vous permet de définir des règles de validation, de détecter les erreurs de mise en forme et de ne collecter que des réponses d'utilisateurs propres. Accessible depuis n'importe quel appareil, vous pouvez créer des sondages et y répondre en déplacement, ce qui en fait un bon.. Alternative à SurveyMonkey .

Les meilleures fonctionnalités de Google Forms IA Builder

Exporter les données collectées vers Google Sheets pour une analyse plus approfondie et l'automatisation

Ajoutez des collaborateurs pour construire des formulaires et analyser les résultats ensemble en temps réel

Créez et modifiez des formulaires en déplacement, permettez également aux utilisateurs de répondre à l'aide de n'importe quel appareil tel que tablette, ordinateur et téléphone portable

Limites de Google Forms IA Form Builder

Un nombre limité de capacités de personnalisation en termes d'image de marque, telles que le type de police, les dispositions, la taille et la couleur

La plateforme se bloque lorsqu'elle gère un trafic d'envois plus important

Manque de fonctionnalités d'analyse de données et de rapports

Prix de Google Forms IA Builder

free : Business Starter : Free : Business Starter : Business Starter : Free

Business Starter Free Business Starter Business Starter Free Démarrage d'entreprise : 7,20 $/utilisateur/mois

: 7,20 $/utilisateur/mois Business Standard : 14,40 $/utilisateur/mois

: 14,40 $/utilisateur/mois Business Plus : 21,60 $/utilisateur/mois

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : 4.7/5 (10000+ commentaires)

Lire la suite: Typeform vs Google Forms (fonctionnalités, prix)

Créer des formulaires engageants avec ClickUp

Fini le temps où vous deviez vous battre avec Excel pour créer des formulaires.

Le logiciel de construction de formulaires IA offre un large éventail de fonctionnalités, telles que des modèles préconstruits, des champs modifiables, une logique conditionnelle, des analyses de données et des tableaux de bord. Les équipes peuvent ainsi construire des formulaires conviviaux en toute simplicité.

ClickUp offre des fonctionnalités avancées dont vous avez besoin pour créer des formulaires simples mais pleinement fonctionnels.

C'est un outil idéal pour s'adapter aux besoins spécifiques de l'entreprise et collecter efficacement des informations. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour créer les formulaires les plus engageants et les plus personnalisés en quelques minutes.