Les meilleurs outils logiciels de sondage pour les entreprises en 2025

La plupart des entreprises se réfèrent à leur résultat net pour quantifier ce qu'elles font en tant qu'entreprise. Mais je ne pense pas que cela nous donne une image complète.

La meilleure façon de comprendre comment votre marque se porte réellement est de voir comment les clients et les employés se sentent à votre égard. Et le meilleur moyen de mesurer cela ? Les sondages !

Les outils de sondage vous aident à recueillir les commentaires des parties prenantes et à prendre des décisions fondées sur des données. Toutefois, je reconnais qu'il est beaucoup plus difficile de mettre en œuvre cette méthode dans les grandes organisations.

La solution réside dans les outils logiciels de sondage d'entreprise qui offrent des analyses sophistiquées pour distiller les informations en résultats exploitables.

Dans cet article, je parlerai des meilleurs logiciels de sondage d'entreprise pour effectuer une analyse des sentiments et améliorer la fidélisation de la clientèle.

Que faut-il rechercher dans les logiciels de sondage d'entreprise ?

Si vous avez affaire à des hiérarchies complexes et à de nombreux points de contact, un outil de sondage d'entreprise doit avoir ces fonctionnalités :

Personnalisation de la marque : Gardez les outils qui vous permettent de personnaliser l'apparence du formulaire et l'URL pour une cohérence de la marque sur votre liste

Sécurité des données: Choisissez un outil qui maintient la sécurité des données et la confidentialité pour se conformer à GDPR, CASL, CCPA, et d'autres protocoles de protection des données.

Recherchez des outils qui automatisent votre flux de travail en connectant les réponses aux sondages aux tâches et aux assignés Analytique et tableau de bord: Assurez-vous que le processus de collecte des données du sondage vous permet d'exécuter des analyses avancées par le biais d'un tableau de bord visuel

Les 12 meilleurs logiciels de sondage pour entreprises à utiliser

Sur la base de mes recherches approfondies et d'années de collecte de données, voici les meilleurs outils que je peux recommander :

1. ClickUp (Le meilleur pour la collecte et la visualisation des données de sondage) ClickUp fait partie des logiciels de sondage d'entreprise car il est conçu pour être évolutif. Les grandes organisations ont trop de parties prenantes. Elles préfèrent donc un outil qui n'ajoute pas de frictions et qui permet d'organiser les retours d'information.

Capturez des données pertinentes à l'aide de l'affichage du formulaire ClickUp Formulaires ClickUp est un module de rapports et de collecte de données entièrement personnalisable qui rationalise les flux de travail. Voici ses fonctionnalités :

Création de formulaires personnalisés: Créez des formulaires sur mesure à des fins diverses, telles que des sondages, la collecte de commentaires ou l'envoi de tâches. Cette personnalisation permet de s'assurer que les formulaires répondent aux besoins spécifiques de l'organisation

Créez des formulaires sur mesure à des fins diverses, telles que des sondages, la collecte de commentaires ou l'envoi de tâches. Cette personnalisation permet de s'assurer que les formulaires répondent aux besoins spécifiques de l'organisation Interface de type "glisser-déposer": Ajoutez et organisez les champs en fonction des besoins de l'utilisateur. Cette simplicité réduit la courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et améliore la performance des sondages

Ajoutez et organisez les champs en fonction des besoins de l'utilisateur. Cette simplicité réduit la courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et améliore la performance des sondages Logique conditionnelle: Créez des sondages plus pertinents et plus engageants grâce à la logique conditionnelle, ce qui signifie que certaines questions peuvent apparaître ou être modifiées en fonction des réponses précédentes

Créez des sondages plus pertinents et plus engageants grâce à la logique conditionnelle, ce qui signifie que certaines questions peuvent apparaître ou être modifiées en fonction des réponses précédentes Diversité des types de champs: Collectez des données complètes pour différents scénarios, car le formulaire affiche différents types de champs, y compris des champs de tâches et des champs personnalisés

Collectez des données complètes pour différents scénarios, car le formulaire affiche différents types de champs, y compris des champs de tâches et des champs personnalisés Options de partage public: Partagez les formulaires publiquement ou intégrez-les sur des sites Web, ce qui permet d'atteindre facilement un public plus large pour des sondages ou des retours d'information

Partagez les formulaires publiquement ou intégrez-les sur des sites Web, ce qui permet d'atteindre facilement un public plus large pour des sondages ou des retours d'information Options de personnalisation: Personnalisez l'esthétique des formulaires, y compris les couleurs et la marque, pour les aligner sur l'identité de l'entreprise

Voici ce qu'un client a à dire sur ClickUp :

_ClickUp est bien adapté aux réunions, au remplissage de formulaires, à la collecte de données, à la gestion des tâches quotidiennes, à la gestion de la bande passante de l'équipe, à la gestion du travail lorsque les membres de l'équipe ne sont pas au bureau pour des vacances ou des congés maladie, aux données historiques, et bien pour voir combien d'argent et de campagnes notre équipe a touché tout au long de l'année

Chrissie Boyle, directrice de campagne senior, Penske Media Corporation

Analysez les données de vos sondages et prenez des décisions en conséquence grâce aux tableaux de bord ClickUp

À fait terminé la collecte des commentaires, analysez-les à l'aide des tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp . Voici les fonctionnalités clés :

Widgets personnalisables: Visualisez les résultats des sondages et les mesures à l'aide de tableaux de bord personnalisés avec des widgets qui affichent les données sous des formes telles que des diagrammes, des graphiques et des listes.

Visualisez les résultats des sondages et les mesures à l'aide de tableaux de bord personnalisés avec des widgets qui affichent les données sous des formes telles que des diagrammes, des graphiques et des listes. Mises à jour des données en temps réel: Accédez aux données de sondage les plus récentes avec des mises à jour en temps réel afin que vous puissiez prendre des décisions opportunes basées sur le retour d'information

Accédez aux données de sondage les plus récentes avec des mises à jour en temps réel afin que vous puissiez prendre des décisions opportunes basées sur le retour d'information Intégration des données: Regroupez les données des sondages provenant de plusieurs sources dans un seul tableau de bord pour une analyse complète

Regroupez les données des sondages provenant de plusieurs sources dans un seul tableau de bord pour une analyse complète Suivi des performances: Suivez les indicateurs clés de performance (ICP) liés aux réponses aux sondages, tels que les taux de réponse et les taux de satisfaction, afin de mieux comprendre les performances globales

Suivez les indicateurs clés de performance (ICP) liés aux réponses aux sondages, tels que les taux de réponse et les taux de satisfaction, afin de mieux comprendre les performances globales Outils de collaboration: Permettre aux membres de l'équipe de partager des informations et de discuter des résultats directement sur la plateforme, afin d'améliorer le travail d'équipe

ClickUp a un autre moyen de faciliter votre travail : les modèles ! L'un de nos modèles les plus populaires modèles de formulaires de retour d'information est Modèle de sondage sur la satisfaction de la clientèle de ClickUp .

Recueillez les commentaires de vos clients avec le modèle de sondage sur la satisfaction de la clientèle de ClickUp

Ce modèle aide les entreprises à comprendre ce que les clients pensent de leurs produits et services. La plupart des questions sont Terminées pour vous. Il suffit de modifier les descriptions et d'ajouter un flux logique pour les adapter à vos besoins.

Utilisez des champs personnalisés pour modifier les paramètres de l'enquête et quatre vues personnalisées pour traiter les données ; ensuite, visualisez-les dans un tableau de bord pour prendre des étapes éclairées.

Pour les entreprises qui s'adressent à divers secteurs d'activité et segments de clientèle, un processus organisé de collecte des commentaires est le meilleur moyen de gagner du temps et de maintenir l'exactitude des données.

Améliorer l'engagement des employés et réduire le taux de désabonnement en segmentant les défis et les commentaires des employés avec le modèle de rétroaction des employés de ClickUp

Un autre moyen efficace de s'améliorer en tant qu'entreprise consiste à demander à vos employés de vous faire part de leurs idées. Modèle de rétroaction des employés de ClickUp peut créer une culture de la transparence et du compte rendu, tout en donnant aux employés le sentiment d'être valorisés et entendus.

Recueillez un feedback granulaire et ciblé et créez des tâches dans ClickUp à partir des éléments d'action. Organisez-les et suivez-les à l'aide de Vues Tableau ClickUp pour s'assurer que le retour d'information est pris en compte.

Lire aussi: Des exemples de feedbacks efficaces pour les employés afin de fournir des commentaires objectifs et de stimuler le moral des troupes Vous pouvez également explorer des problèmes spécifiques à l'aide de les modèles de questionnaires . Par exemple, Modèle de sondage de ClickUp sur le retour d'information sur les produits est idéal pour les équipes produits qui souhaitent connaître l'avis des utilisateurs sur les fonctionnalités et les bugs.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-627.png Utilisez le modèle de sondage de ClickUp pour tester les fonctionnalités et mener des études d'audience https://app.clickup.com/signup?template=t-182181294&department=support Télécharger ce modèle /$$cta/

Les données recueillies auprès des clients peuvent être utilisées pour définir les feuilles de route des produits et modifier les stratégies de développement. Incluez des champs personnalisés tels que la fréquence d'utilisation du produit, la durée et la satisfaction globale pour qualifier les utilisateurs.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Logique conditionnelle: Ajoutez des cas d'utilisation dynamiques dans un seul formulaire en incluant une logique conditionnelle pour chaque question

Ajoutez des cas d'utilisation dynamiques dans un seul formulaire en incluant une logique conditionnelle pour chaque question Tableaux de bord: Filtrez les données du sondage et visualisez les conclusions pour une meilleure prise de décision

Filtrez les données du sondage et visualisez les conclusions pour une meilleure prise de décision Nudges alimentés par l'IA: Traiter les données des tableaux de bord par le biais de la logique conditionnelle ClickUp Brain pour obtenir des réponses instantanément et trouver des insights pour les prochaines étapes

Traiter les données des tableaux de bord par le biais de la logique conditionnelle ClickUp Brain pour obtenir des réponses instantanément et trouver des insights pour les prochaines étapes Un écosystème très dense: Utilisez des tâches, des tableaux Kanban, des documents, des calendriers et d'autres outils ClickUp sans quitter votre espace de travail

Utilisez des tâches, des tableaux Kanban, des documents, des calendriers et d'autres outils ClickUp sans quitter votre espace de travail Automatisation: Envoyez des demandes de feedback en masse et déclenchez des tâches en fonction des réponses

Limites de ClickUp

Il y a beaucoup de fonctionnalités, et cela peut prendre du temps pour se familiariser avec elles

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Jotform (Meilleur pour les sondages simplifiés)

via Jotform Jotform m'a impressionné avec son constructeur de formulaire facile à utiliser et sans artifice, qui est idéal pour les entreprises qui cherchent à commencer leur voyage de collecte de commentaires. Vous pouvez convertir les réponses en rapports en un seul clic et choisir de partager les PDF ou de les intégrer à votre site Web pour obtenir des mises à jour en temps réel. Il vous permet également de collecter des réponses hors ligne.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Affichez les réponses aux sondages dans une base de données de type feuille de calcul semblable à d'autres outils de bureautique

Recueillez des commentaires lors de salons professionnels et de conférences grâce au mode kiosque propriétaire

Intégrer des passerelles de paiement directement dans les formulaires pour accepter de l'argent via les sondages

Limites de Jotform

Manque de modèles d'e-mails personnalisables pouvant être utilisés par défaut

Un grand nombre de fonctionnalités clés sont tarifées derrière des forfaits plus coûteux, ce qui empêche les petites équipes d'en tirer le meilleur parti

Prix de Jotform

Starter: Free Forever

Free Forever Bronze: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Argent: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Gold: $129/mois par utilisateur

$129/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (3,000+ reviews)

4.7/5 (3,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

3. Qualtrics CoreXM (le meilleur pour le traitement des données de sondage alimenté par l'IA)

via Qualtrics CoreXM Qualtrics CoreXM est un outil de gestion de l'expérience et de la stratégie des parties prenantes qui s'appuie sur l'IA pour collecter des données et simplifier la recherche interne. Il est achevé pour les entreprises qui ont besoin d'un outil puissant outils d'évaluation des employés qui travaillent avec leur stack technologique existant.

L'approche par glisser-déposer pour la conception des sondages et la synthèse des commentaires vidéo grâce à l'IA générative vous feront gagner de précieuses heures de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Qualtrics CoreXM

Autoriser les réponses vidéo et audio dans les sondages pour donner aux répondants un maximum de flexibilité

Exploiter les outils de Business Intelligence pour l'analyse des données, les résumés de feedback et les bonnes pratiques de conception

Exportation des données des sondages vers des tableaux de bord de 30 façons différentes

Limites de Qualtrics CoreXM

Peut être complexe à utiliser à moins d'avoir un expert Qualtrics à votre disposition

Prix de Qualtrics CoreXM

Recherche stratégique: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée UX stratégique: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Marque stratégique: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (2,500+ reviews)

4.4/5 (2,500+ reviews) Capterra: Pas de commentaires disponibles

4. QuestionPro (Le meilleur pour les panels de sondages)

via QuestionPro QuestionPro est un solide logiciel de recherche et de sondage de la clientèle pour les entreprises. Il répond aux défis d'évolutivité des entreprises en offrant plus de 22 millions de panélistes prêts à partager leur avis sur les produits et services.

L'outil garantit que les panélistes sont doublement sélectionnés et qu'ils viennent d'horizons divers. Les réponses authentiques et uniques sont idéales pour tester de nouvelles offres avant de les proposer aux clients.

QuestionPro meilleures fonctionnalités

Réalisez des sondages dans différentes régions et zones démographiques grâce à l'assistance multilingue

Déclencher l'automatisation des e-mails pour les rappels et les suivis en fonction des réponses aux sondages

Sauvegarde des réponses et des données des participants grâce à la conformité GDPR et CCPA

Limites de QuestionPro

L'e-mail est le seul moyen de partager des sondages, alors que la plupart des autres outils de sondage offrent des fonctionnalités de partage de liens

En fonction de vos connaissances techniques, QuestionPro peut nécessiter une courbe d'apprentissage importante

Prix de QuestionPro

Essentiel: Free Forever

Free Forever Avancé: 99$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

99$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Teams Edition: $83/mois par utilisateur (facturation annuelle)

$83/mois par utilisateur (facturation annuelle) Edition Recherche: Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (plus de 500 commentaires)

4.5/5 (plus de 500 commentaires) Capterra: 4.8/5 (400+ commentaires)

5. Birdeye (Meilleur pour la collecte de sondages basés sur le texte)

via Œil de bœuf Birdeye est un site web magnifiquement conçu outil de gestion des commentaires des clients qui remplit toutes les conditions d'un logiciel de sondage d'entreprise. Il est facile à utiliser, offre des repères visuels pour interagir entre les tableaux de bord et dispose de règles basées sur les réponses pour les questions abrégées.

Toutefois, il se distingue par ses textes de discussion. La collecte de commentaires sous forme de texte améliore les taux d'ouverture et d'achèvement des sondages tout en créant le moins de friction possible parmi les répondants de l'entreprise.

Birdeye meilleures fonctionnalités

Utilisez les sondages NPS spécialement conçus pour identifier les clients susceptibles de devenir des champions de la marque

Faites défiler les réponses et acheminez les commentaires négatifs vers des tickets, le tout dans une boîte de réception unifiée

Comprenez les données démographiques grâce à la segmentation et aux informations basées sur l'emplacement

Limites de Birdeye

Les utilisateurs se sont plaints que les nouvelles fonctionnalités sont souvent déployées sans être correctement mises en œuvre, ce qui met en péril la stabilité des données et du système

Prix du Birdeye

Démarrage: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Croissance: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Dominate: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (2,500+ reviews)

4.8/5 (2,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (600+ avis)

6. Typeform (Meilleur pour les modèles de sondage)

via Typeform Typeform est l'une des inclusions les plus populaires de la liste, et je dois dire que sa renommée est bien méritée. Typeform s'est concentré sur les formulaires et les sondages dès le premier jour, ce qui l'a aidé à affiner ses fonctionnalités et à consolider sa position dans le segment.

Cette plateforme conviviale dispose d'une base de clients de plus en plus importante pour ses flux de travail de construction de formulaires et ses stratégies de recherche d'entreprise.

Toutefois, sa fonctionnalité la plus remarquable est le nombre époustouflant de modèles qu'elle propose. Les modèles préfabriqués sont magnifiquement conçus, faciles à personnaliser et rapides à déployer.

Meilleures fonctionnalités de Typeform

Choisissez l'un des nombreux modèles prédéfinis tels queretour d'information à 360 degrésun sondage sur le comportement des consommateurs, un formulaire d'enquête commerciale, un modèle d'enquête sur le taux de désabonnement, etc.

Mettez la main à la pâte avec les créateurs de sondages et de formulaires pour créer des canaux de retour d'information adaptés à vos objectifs

Intégrez plus de 300 autres outils pour améliorer votre flux de travail existant

Limites de Typeform

Vous devez répondre aux questions une par une car il ne permet pas aux répondants de voir toutes les questions en même temps

Prix de Typeform

Basic: 29$/mois par utilisateur

29$/mois par utilisateur Plus: 59 $/mois par utilisateur

59 $/mois par utilisateur Business: $99/mois par utilisateur

$99/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (750+ commentaires)

4.5/5 (750+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (850+ commentaires)

7. SurveyMonkey Enterprise (Meilleur pour une sécurité de niveau entreprise)

via SurveyMonkey Enterprise SurveyMonkey Enterprise reprend les compétences de base de SurveyMonkey et les renforce par un traitement des données au niveau de l'entreprise afin de garantir que les grandes entreprises se sentent à l'aise avec les données des sondages. Il fonctionne essentiellement comme une solution supérieure de supérieure à la version originale de SurveyMonkey .

L'assistant IA de SurveyMonkey propose des suggestions et des conseils en matière de flux de travail pour vous aider dans l'élaboration des formulaires. Vous pouvez partager ces sondages par le biais de liens, d'e-mails et même d'embeds de sites Web. L'outil d'analyse des sondages vous aide à effectuer une analyse des sentiments, à créer des nuages de mots et à catégoriser les réponses.

Les meilleures fonctionnalités de SurveyMonkey Enterprise

Achevé et exécuté des notifications personnalisées pour l'achèvement du sondage et fourni des résultats instantanés pour les sondages gamifiés tels que les quiz

Cryptez les données des répondants et sécurisez les tableaux de bord des sondages avec l'authentification unique (SSO), la conformité HIPAA et GDPR

Tirez parti de l'équipe informatique interne pour surveiller les comptes SurveyMonkey Enterprise en liant votre fournisseur, prestataire d'identité

Limites de SurveyMonkey Enterprise

Les analyses avancées pourraient submerger les utilisateurs qui ne sont pas férus de technologie ou habitués à l'écosystème SurveyMonkey

Prix de SurveyMonkey Enterprises

Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (22 000+ commentaires)

4.4/5 (22 000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ commentaires)

8. Survicate (Le meilleur pour les sondages multicanaux)

via Survicate Avez-vous déjà voulu créer et déployer des sondages sur des produits, des e-mails et des applications en une seule fois ? Survicate fait quelque chose de similaire avec son automatisation multicanal, qui s'adresse à chaque étape du parcours utilisateur.

Qu'il s'agisse de mesurer l'expérience produit grâce à des sondages déclenchés par des évènements ou de mener des recherches sur des sites Web en configurant les propriétés des visites, Survicate est idéal pour les entreprises qui lancent des campagnes de collecte de feedback à grande échelle sur tous les points de contact.

Les meilleures fonctionnalités de Survicate

Ajoutez un code de suivi dans les applications, les sites Web et les liens pour déployer et surveiller plusieurs sondages

Utiliser une logique avancée pour proposer des questions pertinentes aux répondants en fonction de leurs réponses précédentes

Amener les utilisateurs des médias sociaux vers les campagnes de sondage grâce au partage direct de liens et aux codes QR

Limites de Survicate

Malgré la promotion de la collecte de sondages multicanaux, le tableau de bord n'agrège pas les résultats des sondages sur l'ensemble des canaux, ce qui limite les perspectives

Prix de Survicate

Free Forever: 25 réponses/mois

25 réponses/mois Business: A partir de 99$/mois

A partir de 99$/mois **A partir de 299$/mois

Survicate évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (150+ avis)

4.6/5 (150+ avis) Capterra: 4.6/5 (35+ avis)

9. Qualaroo (Meilleur pour inciter les utilisateurs à donner leur avis)

via Qualaroo Qualaroo résout un problème majeur dans la collecte de feedback : les questions contextualisées. Il utilise une fonctionnalité propriétaire "Nudge" pour analyser le contenu de l'écran et l'intention de l'utilisateur. Cela permet à Qualaroo de proposer des questions pertinentes et uniques qui améliorent l'expérience de l'utilisateur et le taux de réponse.

Pour tirer le meilleur parti de Qualaroo, vous devez intégrer le code d'installation dans Google Tag Manager, modifier les questions et recueillir des informations par le biais de nudges.

Les meilleures fonctionnalités de Qualaroo

Incorporez des paramètres de ciblage avancés tels que les sous-domaines, la correspondance regex, les identités, l'emplacement du défilement et l'intention de sortie dans les formulaires

Exécutez Qualaroo Nudge dans des prototypes Figma, Invision et Adobe XD pour affiner le développement de produits

Obtenir une analyse des sentiments et des informations grâce à IBM Watson

Les limites de Qualaroo

Les modèles sont organisés en fonction des objectifs plutôt que des départements, ce qui rend difficile pour les équipes de trouver le bon modèle

Prix de Qualaroo

Free: Jusqu'à 50 réponses

Jusqu'à 50 réponses Business: 39,99 $/100 réponses par mois

G2: 4.3/5 (40+ commentaires)

4.3/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (20+ avis)

10. Suzy Insights (Meilleur pour les méthodologies de sondage avancées)

via Aperçus sur Suzy Suzy Insights est un outil de recherche alimenté par l'IA qui vous permet de créer facilement des questionnaires de satisfaction des employés et d'infuser des éléments de marque dans les formulaires. Il transforme les réponses en prises de vue IA afin que vous puissiez mettre en œuvre les données immédiatement.

Cependant, en tant que logiciel de sondage d'entreprise, Suzy Insights se distingue par différents types d'assistance aux sondages. Des tests monadiques à l'analyse TURF et à la cartographie thermique, si vous souhaitez expérimenter diverses méthodologies, Suzy Insights est votre outil.

Les meilleures fonctionnalités de Suzy Insights

Transformez des sondages normaux en un puissant pipeline de collecte de données grâce au reciblage, à la logique de sondage et aux points de profilage

Automatisation des exportations PowerPoint et Excel pour gagner du temps et continuer à travailler avec votre stack existant

Exécutez des sondages pour des cas d'utilisation prédéfinis tels que les tests de concept, l'analyse de la concurrence et le profilage des consommateurs

Limites de Suzy Insights

Contrairement à la résumée des résultats, vous devez saisir manuellement les données du tableau croisé dans PowerPoint

Courbe d'apprentissage abrupte pour les personnes qui débutent dans les études de consommation

Prix de Suzy Insights

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Suzy Insights

G2: 4.7/5 (125+ commentaires)

4.7/5 (125+ commentaires) Capterra: Pas de commentaires disponibles

11. Sogolytics (Meilleur pour la gestion unifiée des sondages et du feedback)

via Sogolytique Sogolytics propose une suite d'outils de sondage et de gestion de l'expérience qui travaillent en tandem pour vous offrir une solution complète de collecte de données. SogoSurvey et SogoCore sont deux produits phares que j'ai utilisés ensemble pour obtenir les meilleurs résultats de sondage.

SogoSurvey vous aide à créer et à partager des sondages en ligne simples, tandis que SogoCore améliore le flux de travail avec une distribution multicanal, des rapports alimentés par l'IA et la gestion des données.

Les meilleures fonctionnalités de Sogolytics

Générer des rapports de sondage complets mais distincts pour chaque équipe et chaque groupe démographique

Exportation des données vers Sogolytics pour une analyse plus poussée et des informations exploitables

Automatisation de la durée des sondages, des invitations et des rappels pour ne pas perdre de vue les objectifs de vos sondages

Limites de Sogolytics

Il faut parfois un certain temps pour s'habituer à tous les outils et fonctionnalités de Sogo

Prix de Sogolytics

SogoCore: Prix personnalisé

Prix personnalisé SogoCX: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée SogoEX: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (80+ commentaires)

4.6/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (700+ commentaires)

12. SurveyLegend (Meilleur pour les sondages visuellement attrayants)

via SurveyLegend Alors que plusieurs autres logiciels de sondage d'entreprise sont alourdis par des flux de travail complexes, SurveyLegend adopte une approche différente.

Il démocratise la création de sondages en simplifiant les étapes et en utilisant des astuces visuelles qui vous aident à concevoir de superbes formulaires. Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités essentielles telles que le branding, le partage de liens, l'intégration et des analyses de premier ordre.

Meilleures fonctionnalités de SurveyLegend

Créez et surveillez des sondages sur tous les appareils grâce à une assistance multiplateforme fluide

Ajoutez des flux logiques et des branches pour diviser les sondages en différents chemins afin de faciliter la segmentation

Créez des sondages de droite à gauche avec une assistance native pour le langage, la conception et l'analyse RTL

Limites de SurveyLegend

La version gratuite ne dispose pas d'une option d'exportation des données

Prix de SurveyLegend

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: $19/mois

$19/mois Business: 39$/mois

39$/mois Legendary:Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (450+ commentaires)

4.4/5 (450+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (900+ avis)

Simplifiez le traitement des données des sondages d'entreprise avec ClickUp

La plupart des logiciels de sondage pour entreprises mentionnés ci-dessus aident à la recherche et à l'analyse, mais ils simplifient rarement le processus. ClickUp se distingue par le fait que vous n'avez pas besoin d'un outil séparé pour demander un retour d'information et traiter les données collectées.

ClickUp Formulaires fait partie d'une plateforme de sondage d'entreprise intelligemment conçue qui comprend des tâches, des documents, des tableaux de bord visuels et des rapports. Elle vous offre une interface conviviale pour créer des sondages personnalisés, collecter des réponses et prendre des décisions basées sur des données détaillées.

Essayez ClickUp pour une solution tout-en-un pour la collecte, la segmentation et l'analyse des données de sondage des employés, des clients et des autres parties prenantes. Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui !