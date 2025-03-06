Meilleurs modèles d'inventaire gratuits pour Google Sheets

Netstock's Rapport sur la gestion des stocks indique que 80 % des petites et moyennes entreprises sont confrontées à des problèmes de surstockage et de planification insuffisante des stocks. Pour relever ces défis, de nombreuses entreprises investissent désormais dans des logiciels de gestion des stocks.

Toutefois, investir dans la technologie peut s'avérer coûteux. Pour ceux qui ne sont pas prêts à prendre un engagement financier important, les modèles d'inventaire Google Sheets constituent un bon point de départ pour rationaliser les processus d'inventaire.

Pour vous aider à démarrer, nous avons compilé une liste des modèles Google Sheets les plus efficaces modèles d'inventaire . Ces modèles sont conçus pour optimiser votre gestion des stocks sans avoir besoin d'un logiciel coûteux. Et en prime, nous avons également inclus quelques modèles alternatifs qui offrent des fonctionnalités supplémentaires.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'inventaire Google Sheets ?

Les modèles d'inventaire Google Sheets permettent un suivi complet des catégories d'inventaire, de la valeur des stocks et des niveaux de stock. Vous pouvez automatiser les calculs, ajouter des règles de validation des données pour empêcher la saisie de données incorrectes, et créer des rapports pour visualiser les éléments d'inventaire, les commandes, les factures commerciales, etc.

Un bon modèle d'inventaire Google Sheets doit comprendre :

Détails de l'élément : Description détaillée de l'élément pour une référence rapide, comme les noms des articles d'inventaire, le code-barres, le numéro d'unité de gestion des stocks (UGS) (un nombre unique attribué aux produits pour suivre les niveaux de stock actuels en interne), le prix unitaire, le prix de vente, le délai de commande, la quantité minimale de commande, et plus encore

: Description détaillée de l'élément pour une référence rapide, comme les noms des articles d'inventaire, le code-barres, le numéro d'unité de gestion des stocks (UGS) (un nombre unique attribué aux produits pour suivre les niveaux de stock actuels en interne), le prix unitaire, le prix de vente, le délai de commande, la quantité minimale de commande, et plus encore Disposition Effacée : Colonnes organisées pour faciliter l'entrée des données et la navigation

: Colonnes organisées pour faciliter l'entrée des données et la navigation Calculs automatisés : Formules intégrées pour réduire les calculs manuels et les erreurs

: Formules intégrées pour réduire les calculs manuels et les erreurs Suivi des stocks : Suivi du niveau des stocks pour définir les paramètres de réapprovisionnement et suivre les stocks en mouvement

: Suivi du niveau des stocks pour définir les paramètres de réapprovisionnement et suivre les stocks en mouvement Personnalisation et mise en forme conditionnelle : Champs facilement modifiables pour s'adapter aux besoins spécifiques de l'entreprise et mise en forme pour mettre en valeur les informations critiques pour une meilleure visibilité

: Champs facilement modifiables pour s'adapter aux besoins spécifiques de l'entreprise et mise en forme pour mettre en valeur les informations critiques pour une meilleure visibilité Informations sur les fournisseurs : Onglets pour la maintenance des informations sur les fournisseurs et les stocks en un seul endroit

: Onglets pour la maintenance des informations sur les fournisseurs et les stocks en un seul endroit Rapports : Fonctionnalité de rapports automatisés sous forme de diagrammes pour donner un aperçu des tendances des stocks

Modèles d'inventaire Google Sheets

Les modèles d'inventaire Google Sheets prêts à l'emploi vous facilitent la vie. Vous pouvez les personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise pour gagner du temps et économiser des efforts.

Voici les meilleurs modèles d'inventaire Google Sheets qui vous offrent un moyen rentable de gérer et d'organiser efficacement votre inventaire :

1. Modèle d'inventaire de liste de déménagement par Coefficient

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Google Sheets Coefficient Il est facile de perdre la trace de votre inventaire lorsque vous le déplacez d'un entrepôt à l'autre. Un modèle de liste d'inventaire de déménagement garantit une relocalisation organisée en vous aidant à suivre les détails de l'inventaire de déménagement, y compris les coûts d'emballage, la source et la destination, et les détails du transport. Modèle de liste d'inventaire de déménagement de Coefficient est un modèle de suivi simple permettant d'enregistrer les éléments qui sont déplacés et à quel endroit. Il comporte des colonnes pour le nombre d'articles, la description, la quantité, la condition de l'élément (utilisé, en travail, neuf ou intact), les emplacements d'origine et de destination, et des notes pour des informations supplémentaires.

Suivez les étapes suivantes pour utiliser le modèle:

Télécharger > Champs personnalisés > Saisir les données d'inventaire > Calculer automatiquement les quantités > Analyser les tendances des éléments pour forfaiter des stratégies efficaces

À faire avec le modèle d'inventaire mobile de Coefficient ?

Analyser les tendances des éléments

Organiser les éléments de l'inventaire mobile

Implémenter des formules pour compter les éléments et calculer des estimations de coûts

Personnaliser les champs pour suivre les détails

2. Modèle de gestion des stocks par Wise

il s'agit d'un modèle d'inventaire de Google Sheets par Wise Sage Google Sheets gratuit de Wise Modèle de gestion des stocks comporte différents onglets pour les listes d'inventaire et de fournisseurs. L'onglet de la liste d'inventaire vous permet de suivre les matières premières avec la quantité et le prix, la valeur par élément d'inventaire, les niveaux de réapprovisionnement, la quantité de réapprovisionnement, etc. De plus, il comporte une formule intégrée pour calculer la valeur actuelle de votre inventaire.

La liste des fournisseurs comporte des champs permettant d'enregistrer les noms des fournisseurs, leurs contacts, leurs e-mails, les liens vers leurs sites Web, les descriptions de leurs produits et leurs coûts. Le modèle comporte également un exemple de liste d'inventaire pour vous aider à comprendre comment l'utiliser.

**Qu'est-ce que vous pouvez faire avec le modèle de gestion des stocks de Wise ?

Obtenir une visibilité claire de la position des stocks et des coûts

Assurer une maintenance détaillée listes de fournisseurs et les inventaires en un seul endroit

Calcul automatique de la valeur totale de l'inventaire

Suivi des niveaux de commande pour éviter les ruptures de stock

Télécharger ce modèle

3. Modèle de gestion des stocks par TradeGecko

il s'agit d'un modèle d'inventaire de Google Sheets qui a été créé par TradeGecko TradeGeckoModèle de gestion des stocks de TradeGecko comporte des onglets spécifiques pour enregistrer les rapports sur les produits, les ventes et les achats, ainsi que pour générer des rapports permettant d'obtenir rapidement des informations sur les stocks.

Utilisez l'onglet "produits" pour saisir les noms des éléments, les UGS, le niveau de stock initial, le point de commande, le prix de revient, la majoration et d'autres détails. Il calcule automatiquement le stock disponible, le stock en attente de réception et les commandes en attente d'exécution

Les onglets "achats" et "ventes" enregistrent les dates des commandes d'achat et de vente, les fournisseurs/clients, les dates d'échéance du stock/les dates d'expédition, la quantité, les coûts, etc. Le plus intéressant ? Ces onglets extraient les informations pertinentes de l'onglet "Produits", ce qui vous évite de les saisir deux fois.

L'onglet "Rapports" génère des rapports d'inventaire avec un minimum d'effort. Utilisez le menu déroulant pour choisir des noms de produits et des périodes spécifiques afin d'afficher le total des achats, des équipes commerciales, etc.

Enfin, le modèle dispose d'un onglet " exporter vers TradeGecko " pour déplacer les données du modèle vers TradeGecko et les analyser davantage pour obtenir des informations granulaires.

À faire avec le modèle de gestion des stocks de TradeGecko ?

Automatiser les calculs tels que le total des ventes, les commandes, le stock disponible, etc.

Suivre l'inventaire avec un minimum d'effort manuel

Générer des rapports automatiques sur les achats et les équipes commerciales pour identifier les best-sellers

4. Inventaire de détail Google Sheets Modèle par Coupler

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système de gestion des stocks de Google Sheets

le modèle de l'inventaire du commerce de détail de Google Sheets https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vqONeLsx4E3p1tJwBIA8blhm1bS9TOfVGGEIfL1TyVw/edit?usp=sharing le coupleur de l'homme de la rue /%href/

Avez-vous déjà reçu des commandes pour des produits en rupture de stock simplement parce que votre boutique en ligne n'est pas mise à jour avec les dernières informations ? Cela se produit lorsque gestion des stocks pour le commerce électronique se passe mal. Modèle d'inventaire de détail du coupleur peut vous aider à gérer les stocks du commerce de détail en créant une base de données complète. L'onglet "Détails de l'inventaire" contient tous les enregistrements de stock. L'onglet "ventes quotidiennes" est la feuille à laquelle vous revenez régulièrement pour suivre les équipes commerciales, et l'onglet "rapport" est utilisé pour afficher les données consolidées des ventes à la fin du mois.

Qu'est-ce que vous pouvez faire avec le modèle d'inventaire de commerce de détail de Coupler?

Calculer automatiquement le prix final des produits

Obtenir des informations détaillées sur les équipes commerciales quotidiennes

Ajouter des détails supplémentaires sur l'inventaire/le produit pour ne rien oublier

Filtrer facilement les détails des produits

5. Modèle de feuille de calcul pour l'inventaire des aliments par Template.NET

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Template.NET\_.png Modèle d'inventaire alimentaire Google Sheets par Template.NET /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information pour la gestion des stocks Template.NET Selon le National Restaurant Association , 96 % des restaurants ont connu des pénuries d'éléments de nourriture et de boissons en 2021 et 2022. Vous pouvez être confronté à des problèmes similaires si vous ne disposez pas d'un inventaire alimentaire approprié et gestion des commandes processus. Modèle d'inventaire alimentaire de Template.NET est un document simple qui permet aux gérants de restaurants de suivre les niveaux des stocks de nourriture. Vous pouvez créer des catégories personnalisées pour organiser votre inventaire et les coûts des éléments pour le contrôle du budget. Il vous aide également à surveiller les niveaux de stock afin d'éviter les pénuries de nourriture.

Qu'est-ce que vous pouvez faire avec le modèle d'inventaire alimentaire de Template.NET?

Améliorer la commande, l'approvisionnement et la gestion des repas le forfait de capacité Suivre avec précision le statut des stocks grâce aux mises à jour automatiques

Prendre des décisions éclairées grâce aux informations sur les stocks

6. Modèle d'inventaire pour les petites entreprises par Template.NET

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Small-Business-Inventory-Template-by-Template.NET\_.png Modèle d'inventaire pour une petite entreprise Google Sheets par Template.NET /$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de l'entreprise Modèle.NET Pour les propriétaires de petites entreprises, le suivi des stocks - des matières premières aux produits finis - est un véritable défi. Vous devez suivre au jour le jour les commandes, les ventes, les achats, les retours, les livraisons en attente, et ainsi de suite, généralement avec un personnel réduit.

Les Modèle d'inventaire Google Sheets pour une petite entreprise est un excellent outil pour rassembler en un seul endroit des informations éparses sur les stocks, le budget, les achats et les équipes commerciales. Il permet de définir les objectifs stratégiques de l'entreprise, de suivre les jalons, d'allouer les ressources, d'optimiser les budgets et de forfaiter efficacement les stocks et les ventes gestion de la logistique .

**Que pouvez-vous faire avec le modèle d'inventaire pour petites entreprises de Template.NET ?

Créer des budgets et prévoir les besoins en stocks à l'aide de formules intégrées

Suivre les stocks, les équipes commerciales et les achats à l'aide de diagrammes et de barres de progression

💡Pro Tip : Si vous êtes une petite entreprise et que vous essayez d'établir des relations durables avec vos fournisseurs, prévenez les litiges en maintenant des Notes sur les marchandises reçues .

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour les modèles d'inventaire

Si les modèles Google Sheets constituent un excellent point de départ pour la gestion des stocks, ils ne sont pas nécessairement la meilleure option disponible. Voici quelques inconvénients liés à l'utilisation de modèles d'inventaire dans des feuilles de calcul :

Risque d'erreurs

Les feuilles de calcul Google Sheets ne sont pas achevées car elles nécessitent des entrées manuelles. Il est toujours possible de saisir un mauvais nombre d'éléments ou d'ajouter un zéro supplémentaire au prix du produit. De plus, le risque d'erreurs est doublé si plusieurs personnes travaillent sur un même modèle.

Capacité de calcul limitée

Des produits différents peuvent nécessiter des modèles de prévision ou des approches budgétaires différents. Supposons que vous ayez plusieurs types de produits qui se vendent à des taux variables selon l'emplacement, certains éléments connaissant des équipes commerciales saisonnières et d'autres une demande constante tout au long de l'année. Dans ce cas, vous aurez besoin d'un modèle spécifique pour chaque segment de produit afin d'assurer un suivi efficace. Il est difficile de faire des calculs aussi complexes dans Google Sheets.

Pas de mise à jour en temps réel

Pour une prise de décision rapide en matière d'inventaire, vous devez rester informé des changements soudains du marché, des augmentations de la demande ou des décalages entre les mises à jour. Malheureusement, les modèles d'inventaire dans Google Sheets ne fournissent pas de mises à jour en temps réel, ce qui entraîne des décalages potentiels et des inexactitudes dans la gestion des stocks.

Capacités de collaboration limitées

Le travail sur les modèles d'inventaire de Google Sheets avec votre équipe peut s'avérer difficile. Il y a un cycle continu de téléchargements et de pièces jointes par e-mail qui peut rapidement frustrer l'équipe. De plus, vous n'aurez pas de visibilité sur les activités quotidiennes des membres de votre équipe.

Modèles d'inventaire alternatifs

Si votre liste de clients s'allonge et que vous avez du mal à gérer les stocks avec les modèles de Google Sheets, nous avons la solution idéale Alternative à Google Sheets pour vous.👇

1. Modèle de gestion des stocks par ClickUp

Modèle de gestion des stocks par ClickUp

Modèle de gestion des stocks de ClickUp vous tient au courant des stocks, des revenus et d'autres indicateurs importants. Appliquez ce modèle pour suivre la disponibilité des stocks, les mouvements, les changements de coûts, etc. Paramétrez des dates de début et d'échéance pour chaque tâche d'inventaire afin de garantir la livraison de la commande dans les délais impartis.

Vous pouvez paramétrer des tâches avec des statuts personnalisés tels que en transit, en stock et en rupture de stock pour suivre la position actuelle de votre inventaire. Plus, Automatisations ClickUp modifie automatiquement le statut des stocks en fonction des entrepôts et des déménagements.

2. Modèle d'inventaire par ClickUp

Modèle d'inventaire par ClickUp

Modèle d'inventaire de ClickUp est conçu pour répondre aux défis quotidiens auxquels sont confrontés les gestionnaires de stocks : suivi des commandes, des paiements, des abonnements des fournisseurs, déplacement des stocks des entrepôts, identification des éléments manquants, etc.

Ce modèle de suivi des stocks vous permet de suivre les expéditions dans plusieurs emplacements d'entrepôt. Vous pouvez gérer les commandes et les stocks en temps réel, analyser les tendances en matière d'inventaire pour une gestion efficace des stocks analyse de la chaîne de valeur et d'organiser les ressources pour une meilleure répartition et une meilleure planification des stocks.

Utilisez les champs personnalisés, tels que l'emplacement du fournisseur, la date de demande, le point de commande, la quantité, le coût unitaire, etc., pour mieux comprendre les tendances des stocks. Vous pouvez également enregistrer les inventaires/stocks à l'aide de la fonction l'enregistrement d'écran pour examen et référence ultérieurs.

3. Modèle de rapport d'inventaire par ClickUp

Modèle de rapport d'inventaire par ClickUp

Les gestionnaires d'inventaire trouvent souvent les rapports à la fois utiles et frustrants - ils apprécient d'avoir toutes les informations en un coup d'œil, mais n'aiment pas l'effort nécessaire pour les créer. Si vous êtes du même avis, Modèle de rapport d'inventaire de ClickUp est fait pour vous.

Obtenez ce modèle pour économiser le temps et les efforts nécessaires pour construire des rapports d'inventaire complets à partir de zéro. Il vous permet d'organiser les catégories de produits, de mettre à jour les informations grâce à l'entrée de données sans code et de visualiser les informations relatives aux stocks.

Utilisez ce modèle pour créer des rapports en tirant automatiquement les informations dont vous avez besoin de différentes sources. Vous pouvez également obtenir des informations sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement et améliorer le processus de commande grâce à une prise de décision éclairée.

4. Modèle d'inventaire informatique par ClickUp

Modèle d'inventaire informatique par ClickUp

Lorsque l'on parle d'inventaire, l'inventaire informatique n'est généralement pas la première chose qui nous vient à l'esprit. Pourtant, les entreprises investissant de plus en plus dans la technologie, le besoin d'une gestion robuste de l'inventaire informatique se fait de plus en plus sentir. Modèle d'inventaire informatique de ClickUp est l'outil idéal pour gérer vos actifs informatiques - du suivi des logiciels et du matériel à la gestion des licences. Ce modèle offre une visibilité et un contrôle achevés sur votre inventaire informatique, tel que les ordinateurs portables, les imprimantes, les licences, les serveurs, la propriété intellectuelle, etc., afin de garantir une budgétisation et une allocation des ressources efficaces.

Vous pouvez également utiliser des étiquettes de recherche dans ce modèle pour trouver rapidement des informations pertinentes. Par exemple, vous pouvez ajouter des étiquettes pour trouver le matériel qui nécessite une maintenance ou les licences qui doivent être renouvelées.

5. Modèle d'inventaire de bureau par ClickUp

Modèle d'inventaire de bureau par ClickUp

Votre équipe ne vous prévient que lorsqu'elle est à court de papeterie ou de collations ? Dans ce cas, Modèle d'inventaire de bureau de ClickUp est ce dont vous avez besoin.

Ce modèle vous aide à surveiller les fournitures de cuisine de bureau, les plantes, les achats de stock, l'utilisation, etc. Vous pouvez enregistrer tous les éléments de bureau avec les coûts et les niveaux de stock, suivre les commandes et les expéditions, et obtenir une visibilité sur la valeur totale des stocks de bureau. Cela facilite la budgétisation et le forfait pour les achats futurs.

Vous bénéficiez également de notifications automatisées en temps réel pour recevoir des alertes de bas de stock et suivre les expéditions de l'inventaire de bureau.

6. Modèle d'inventaire de restaurant

Modèle d'inventaire de restaurant

Modèle d'inventaire de restaurant de ClickUp est destiné à tous les propriétaires et gérants de restaurants qui s'efforcent d'éviter les pertes et de réduire les déchets. Ce modèle vous aide à maintenir des niveaux d'inventaire appropriés et à assurer une gestion fluide des commandes. Vous pouvez suivre les stocks du restaurant en temps réel, optimiser le stockage et organiser les commandes et les livraisons rapidement.

Utilisez ce modèle pour vous tenir au courant des coûts des aliments, maximiser vos profits, optimiser la durée de conservation et le stockage des produits, repérer les vols potentiels ou le gaspillage alimentaire, et commander à nouveau des éléments en temps opportun pour éviter les ruptures de stock.

7. Modèle de registre d'inventaire simple pour les entreprises par ClickUp

Modèle de registre d'inventaire simple pour les entreprises par ClickUp

Gérer la bonne quantité de stock au bon emplacement peut s'avérer difficile, surtout si vous avez plusieurs entrepôts. Modèle de registre d'inventaire d'entreprise simple de ClickUp simplifie ce processus. Il permet de suivre tous vos éléments d'inventaire en un seul endroit, d'analyser les niveaux de stock et les tendances en matière de prix, et d'assurer la budgétisation et le contrôle des coûts.

Il vous aide également à l'approvisionnement en fournissant une visibilité en temps réel sur les informations et les tendances en matière d'inventaire. Le modèle met en forme la maintenance des stocks dans tous les services avec un minimum d'entrées manuelles.

Vous pouvez marquer les tâches comme Actives, Inactives ou Nouveaux produits pour organiser votre inventaire et visualiser les données d'inventaire avec plus de 15 affichages personnalisés.

8. Modèle d'inventaire des fournitures de bureau par ClickUp

Modèle d'inventaire des fournitures de bureau par ClickUp

Suivre ce qui entre et sort du bureau à chaque instant est un défi, mais c'est important pour économiser des coûts, augmenter l'efficacité et réduire les interruptions de travail. Avec Modèle d'inventaire des fournitures de bureau de ClickUp vous pouvez facilement afficher et gérer toutes les fournitures en un seul endroit.

Vous recevez des notifications automatiques en cas de rupture de stock, ce qui vous permet de passer des commandes dans les plus brefs délais, instructions à l'appui. Le modèle vous aide également à suivre les fournitures utilisées par votre équipe et à savoir quand elles doivent être réapprovisionnées. Vous pouvez ainsi prévenir le gaspillage, forfaiter les besoins et éviter les achats inutiles.

Mieux gérer votre inventaire avec ClickUp

La gestion des stocks est cruciale. Si vous oubliez une étape, vos résultats s'en ressentent. C'est pourquoi il est essentiel d'utiliser des modèles de gestion des stocks.

Les modèles d'inventaire vous aident pour tout ce qui concerne les stocks, qu'il s'agisse du suivi des éléments, du réapprovisionnement, de la maintenance des dossiers des fournisseurs, du déplacement des stocks, et bien d'autres choses encore. Tous les modèles de notre liste sont personnalisables et peuvent apporter une valeur ajoutée considérable à votre processus d'inventaire.

Cependant, l'utilisation d'un modèle d'inventaire dans Google Sheets peut s'avérer compliquée si votre entreprise est en pleine croissance et cherche à évoluer. Vous pouvez essayer les modèles de gestion d'inventaire de ClickUp pour un suivi et des rapports avancés. Ils sont dotés de nombreuses fonctionnalités qui vous aideront à rationaliser la gestion des stocks, et ils sont gratuits. S'inscrire gratuitement sur ClickUp et rationalisez votre processus de gestion des stocks !