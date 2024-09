75 modèles gratuits de défis difficiles à relever

Si vous êtes un passionné de fitness ou si vous cherchez à améliorer considérablement votre mode de vie, le programme 75 Hard est un programme rigoureux de discipline et de détermination

Et bien que le Défi 75 Hard ne soit pas une promenade de santé, avec les bons outils, vous pouvez le conquérir. Nous avons rassemblé plusieurs modèles 75 Hard pour vous aider à faire des progrès significatifs dans votre démarche de changement de mode de vie.

Grâce à ces modèles, vous pouvez rester organisé, suivre votre progression et vous assurer d'achever chacune des tâches quotidiennes du programme.

Que sont les modèles 75 Hard ?

Les modèles 75 Hard sont des outils d'organisation conçus pour aider les individus à gérer et à suivre leur progression tout au long du défi 75 Hard

Le défi 75 Hard consiste à achever des tâches quotidiennes liées à la santé et au bien-être sans dévier pendant 75 jours consécutifs. Il est considéré comme un "défi transformateur de la force mentale" qui a un impact positif sur l'estime de soi.

Ces tâches comprennent généralement deux séances d'entraînement de 45 minutes (dont une en plein air), la consommation d'un litre d'eau, la lecture de 10 pages d'un livre non romanesque, le suivi d'un régime et la prise d'une photo de progression.

75 Les modèles durs fonctionnent comme n'importe quel modèle efficace modèle de suivi des habitudes en mettant en forme l'enregistrement de ces activités, en paramétrant des rappels et en visualisant la progression.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle 75 Hard ?

Un bon modèle de 75 Hard doit être.. :

complet : Il couvre tous les éléments essentiels du défi : séances d'entraînement, régime alimentaire, consommation d'eau, lecture et photos de progression pour vous aider à perdre du poids si c'est votre objectif

: Il couvre tous les éléments essentiels du défi : séances d'entraînement, régime alimentaire, consommation d'eau, lecture et photos de progression pour vous aider à perdre du poids si c'est votre objectif Souple : Permet une personnalisation pour s'adapter aux besoins et aux préférences de chacun. Il devrait également suivre la progression visuelle pour motiver les utilisateurs tout au long du défi de 75 jours. Bien que de nombreuses personnes et organisations performantes suivent des programmes et des régimes stricts, la plupart d'entre elles souhaiteraient adapter leur approche à leurs objectifs

: Permet une personnalisation pour s'adapter aux besoins et aux préférences de chacun. Il devrait également suivre la progression visuelle pour motiver les utilisateurs tout au long du défi de 75 jours. Bien que de nombreuses personnes et organisations performantes suivent des programmes et des régimes stricts, la plupart d'entre elles souhaiteraient adapter leur approche à leurs objectifs Motivation : Espaces réservés aux réflexions, à la définition d'objectifs et au suivi de la progression, pour vous aider à rester responsable

: Espaces réservés aux réflexions, à la définition d'objectifs et au suivi de la progression, pour vous aider à rester responsable Simple et clair : facile à comprendre et à utiliser, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude de tenir un journal ou d'effectuer un suivi. Il doit comprendre des sections pour l'enregistrement de chacune des tâches quotidiennes, l'établissement de rappels, le suivi de la consommation d'eau, l'enregistrement des photos de progression et la note de tout écart

: facile à comprendre et à utiliser, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude de tenir un journal ou d'effectuer un suivi. Il doit comprendre des sections pour l'enregistrement de chacune des tâches quotidiennes, l'établissement de rappels, le suivi de la consommation d'eau, l'enregistrement des photos de progression et la note de tout écart Visuellement attrayant : Votre modèle 75 Hard doit encourager une utilisation cohérente

Voici quelques exemples de personnes et d'organisations connues pour leur style de vie discipliné et leurs performances élevées qui pourraient avoir incorporé des éléments similaires au défi 75 Hard :

Les militaires et les forces spéciales suivent des programmes d'entraînement intenses pour pousser les individus à leurs limites. Il en résulte une amélioration de la santé physique et mentale et des compétences en matière de travail d'équipe

suivent des programmes d'entraînement intenses pour pousser les individus à leurs limites. Il en résulte une amélioration de la santé physique et mentale et des compétences en matière de travail d'équipe Les athlètes suivent souvent des programmes d'entraînement très stricts , notamment en ce qui concerne l'effort physique, la santé mentale et la concentration, ainsi que les restrictions alimentaires. Bien que différents dans leurs spécificités, ces régimes partagent l'intensité et la discipline de 75 Hard. Les résultats comprennent la performance physique, la résistance mentale et la croissance athlétique et personnelle en général

, notamment en ce qui concerne l'effort physique, la santé mentale et la concentration, ainsi que les restrictions alimentaires. Bien que différents dans leurs spécificités, ces régimes partagent l'intensité et la discipline de 75 Hard. Les résultats comprennent la performance physique, la résistance mentale et la croissance athlétique et personnelle en général Les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs qui réussissent suivent des routines disciplinées impliquant un lever matinal, de l'exercice, une alimentation et un apprentissage continu afin d'augmenter leur productivité, leur concentration et d'améliorer leurs capacités de prise de décision

75 modèles de documents gratuits

Voici quelques modèles faciles à utiliser qui peuvent vous aider à démarrer votre défi 75 Hard :

1. Modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Restez fidèle à votre défi de 75 jours avec le modèle de défi de bien-être Hard Wellness ClickUp 75

Le ClickUp 75 Modèle de défi de bien-être difficile à relever est un outil indispensable pour votre parcours 75 Hard. Ce modèle vous permet d'organiser tous les aspects du défi en un seul endroit.

Par exemple : Vous pouvez créer une tâche récurrente intitulée " Boire 1 gallon d'eau " et paramétrer un rappel quotidien récurrent dans votre modèle 75 Hard. Vous pouvez même utiliser la fonctionnalité de suivi du temps pour surveiller votre consommation d'eau tout au long de la journée.

La plateforme ClickUp vous permet de documenter votre parcours à l'aide de notes et de photos ; vous pouvez même partager votre progression avec des amis qui achèvent également le défi.

💡Quick tips:

Répartissez vos tâches dans des créneaux horaires spécifiques au début de chaque journée. Par exemple, programmez votre première séance d'entraînement le matin et la seconde le soir

au début de chaque journée. Par exemple, programmez votre première séance d'entraînement le matin et la seconde le soir Utilisez la fonctionnalité rappel pour définir des paramètres d'alarme pour les activités clés, comme boire de l'eau à intervalles réguliers et lire

pour les activités clés, comme boire de l'eau à intervalles réguliers et lire Tirez parti de la section des notes pour réfléchir à votre expérience quotidienne. Cela peut être un outil de motivation et vous aider à reconnaître des schémas ou des défis

Consultez régulièrement les outils de progression visuelle pour rester motivé en voyant vos progrès

2. Modèle de journal d'exercice ClickUp

Enregistrez chaque séance d'entraînement avec des notes détaillées en utilisant le modèle de journal d'exercice ClickUp

The Modèle de plan d'action quotidien ClickUp **Ce modèle vous permet de dresser la liste de toutes les tâches que vous devez achever chaque jour, de fixer des priorités et d'allouer des paramètres de temps pour chaque activité.

Par exemple : Créez des tâches pour " Lire 10 pages d'un livre ", " Préparer des repas sains " et " Prendre des photos de progression " Attribuez un temps spécifique à chaque tâche et cochez-les au fur et à mesure que vous les achevez.

L'outil propose également une section pour les notes et les réflexions, ce qui vous aide à rester concentré et motivé tout au long du défi.

L'utilisation d'un forfait quotidien présente plusieurs avantages:

Il vous aide à définir des objectifs réalisables et à les diviser en étapes faciles à gérer

et à les diviser en étapes faciles à gérer Fournit une feuille de route claire pour guider vos actions et vous permettre de rester sur la bonne voie

pour guider vos actions et vous permettre de rester sur la bonne voie Il met en évidence les tâches clés et les classe par ordre de priorité pour une efficacité optimale

💡Quick tips:

Marquez les tâches en fonction de leur priorité pour vous assurer que les activités cruciales sont achevées en premier. Attribuez des plages horaires spécifiques à chaque tâche pour rester organisé. Par exemple, donnez la priorité aux tâches qui nécessitent plus d'énergie physique ou mentale, comme votre séance d'entraînement en plein air ou votre session de lecture, lorsque vous vous sentez le plus énergique

Passez en revue vos tâches quotidiennes chaque matin, classez-les par ordre de priorité en fonction de votre emploi du temps et passez en revue les tâches dans votre plan d'action quotidien ClickUp. Si vous avez une validation qui risque d'interférer avec votre deuxième séance d'entraînement, vous pouvez ajuster votre emploi du temps en déplaçant la séance d'entraînement à une heure plus matinale

Bloquez des plages horaires spécifiques pour chaque tâche, en veillant à ce que les tâches prioritaires soient faites en premier

À la fin de chaque journée, passez en revue votre forfait pour voir ce qui a été accompli et ce qui doit être modifié

Si un évènement inattendu survient, comme une longue réunion de travail ou une urgence, et que vous manquez l'heure prévue pour votre séance de travail, utilisez la flexibilité du modèle de plan d'action quotidien ClickUp pour ajuster votre emploi du temps. Vous pouvez par exemple remplacer la séance d'entraînement par une autre tâche ou la reporter à une date ultérieure

Gérer les séances d'entraînement dans ClickUp

ClickUp est un outil puissant qui vous aide à rester suivi par le programme 75 Hard.

Voici comment :

Organiser les besoins quotidiens en éléments gérables Tâches ClickUp :

Forfait et organisation de vos tâches quotidiennes avec ClickUp Tasks

Au lieu de vous contenter de la liste " deux séances d'entraînement de 45 minutes ", décomposez-la en fonction du type d'entraînement (par exemple, course à pied en plein air le matin, séance d'haltérophilie le soir...),exercices de neuroplasticité). Il est ainsi plus facile de forfaiter votre journée et d'assurer la variété de votre routine d'exercices

(par exemple, course à pied en plein air le matin, séance d'haltérophilie le soir...),exercices de neuroplasticité). Il est ainsi plus facile de forfaiter votre journée et d'assurer la variété de votre routine d'exercices Établissez des paramètres de dépendance entre les tâches pour créer un flux logique dans votre journée. Par exemple, vous pouvez programmer la lecture de 10 pages après vos exercices derituel du matinafin d'utiliser ce temps pour récupérer

Leverage Automatisations ClickUp pour définir des rappels afin de maintenir la maintenance:

Paramétrez des automatisations pour vos paramètres quotidiens avec ClickUp Automatisations

Créez des tâches récurrentes pour vos besoins quotidiens ClickUp vous permet de paramétrer ces tâches pour qu'elles se répètent chaque jour, afin que vous n'ayez pas à les saisir manuellement à chaque fois

ClickUp vous permet de paramétrer ces tâches pour qu'elles se répètent chaque jour, afin que vous n'ayez pas à les saisir manuellement à chaque fois Personnalisez les rappels pour qu'ils se déclenchent à des moments stratégiques de la journée, afin de vous assurer que vous ne perdez pas de vue votre routine. Vous pouvez même définir des rappels pour des tâches spécifiques, comme boire de l'eau toutes les quelques heures, afin de vous aider à respecter votre rythme

A lire également Routine matinale : Avantages et conseils pour créer un rituel quotidien énergisant Visualisez et suivez votre progression avec Tableaux de bord ClickUp :

Visualisez votre progression quotidienne avec les tableaux de bord ClickUp

Utilisez des checklists dans chaque tâche pour cocher vos réalisations quotidiennes, comme chaque séance d'entraînement, une bouteille d'eau et un chapitre lu, pour une représentation visuelle claire de votre progression

pour cocher vos réalisations quotidiennes, comme chaque séance d'entraînement, une bouteille d'eau et un chapitre lu, pour une représentation visuelle claire de votre progression Créez un tableau de bord pour suivre votre progression globale tout au long des 75 jours. Utilisez des barres de progression, des diagrammes et des statistiques d'achèvement des tâches pour garder un œil sur le chemin parcouru et sur ce qu'il vous reste à faire

Restez motivé et célébrez les victoires avec Jalons ClickUp :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-531.png Jalons ClickUp /$$$img/

Transformez vos séances d'entraînement en jalons avec ClickUp Milestones

Divisez le programme 75 Hard en phases mineures ou en jalons , tels que des objectifs hebdomadaires ou bihebdomadaires. Cette approche peut être incroyablement motivante car elle met l'accent sur la célébration de petites victoires sur la voie de l'objectif final

, tels que des objectifs hebdomadaires ou bihebdomadaires. Cette approche peut être incroyablement motivante car elle met l'accent sur la célébration de petites victoires sur la voie de l'objectif final Attachez des favoris à ces jalons dans ClickUp, comme un repas favori ou une journée de détente, pour vous motiver et maintenir l'élan

Documentez votre parcours avec ClickUp Documents :

Documentez votre défi 75 Hard dans ClickUp Docs

Utilisez ClickUp Docs pour tenir un journal de vos expériences quotidiennes. Réfléchissez au déroulement de chaque journée, à ce que vous avez appris et à ce que vous avez ressenti. Cela peut s'avérer inestimable pour le maintien de la concentration mentale et peut servir de motivation lorsque les choses deviennent difficiles

Réfléchissez au déroulement de chaque journée, à ce que vous avez appris et à ce que vous avez ressenti. Cela peut s'avérer inestimable pour le maintien de la concentration mentale et peut servir de motivation lorsque les choses deviennent difficiles Téléchargez des photos de vos cours, des captures d'écran de vos statistiques d'entraînement, des citations ou des articles de motivation qui vous inspirent. En gardant tout en un seul endroit, il est plus facile de revoir votre parcours, de le partager avec vos amis et de voir le chemin parcouru

Personnalisez votre environnement de travail:

Ajouter Champs personnalisés ClickUp pour suivre des indicateurs spécifiques comme les calories brûlées quotidiennement, la consommation totale d'eau ou le nombre d'heures de sommeil. Cela vous aide à corréler vos activités avec vos sensations et vos performances, ce qui vous permet de mieux comprendre votre progression

Champs personnalisés ClickUp comme les calories brûlées quotidiennement, la consommation totale d'eau ou le nombre d'heures de sommeil. Cela vous aide à corréler vos activités avec vos sensations et vos performances, ce qui vous permet de mieux comprendre votre progression Personnalisez votreEnvironnements de travail ClickUpavec des thèmes et des icônes personnalisés qui résonnent avec votre parcours 75 Hard. Cela ajoute un élément de plaisir et permet à votre espace de travail de rester aligné sur vos objectifs

Lire aussi: Les 10 meilleures applications de suivi des habitudes en 2024

Conquérir le 75 Hard Challenge avec les bons outils

Se lancer dans le défi 75 Hard est une validation importante, mais avec les bons outils, vous pouvez rendre le processus plus fluide et plus facile à gérer.

Ces modèles gratuits du Défi 75 points de ClickUp vous fournissent tout ce dont vous avez besoin pour rester organisé, suivre votre progression et rester motivé tout au long de votre parcours.

Utilisez ces modèles et les autres fonctionnalités de ClickUp pour vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme et achever avec succès le défi 75 Hard. Essayez ClickUp aujourd'hui.