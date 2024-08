Lark vs. Slack : Quelle est la meilleure application de discussion ?

Avec la croissance du travail télétravail et l'expansion des équipes distribuées, la sélection de la bonne plateforme peut influencer considérablement la dynamique de l'équipe.

Slack est depuis longtemps un leader de la communication d'entreprise, connu pour ses fonctionnalités bien conçues et son interface conviviale. Cependant, Lark gagne rapidement du terrain en offrant des fonctionnalités uniques qui remettent en question le statu quo.

Compte tenu de leur popularité, il peut être délicat de faire un choix éclairé. Ainsi, ce blog propose un guide détaillé sur Lack vs Slack pour vous aider à déterminer quelle application de discussion répond mieux aux besoins évolutifs de votre entreprise.

Qu'est-ce que Lark?

Lark, parmi les plus populaires nouvelles applications de communication d'équipe l'application de communication d'équipe est une suite de collaboration complète conçue pour rationaliser les activités de l'entreprise et améliorer la productivité dans l'ensemble de l'organisation. C'est un hub numérique pour tout, de la messagerie à la vidéoconférence en passant par la gestion des tâches et l'automatisation du flux de travail.

Caractéristiques clés de Lark

Lark vise à améliorer la communication et l'efficacité opérationnelle à tous les niveaux de votre organisation. Voici un aperçu de quelques fonctionnalités clés :

1. Système de messagerie intégré

Lark offre un système de messagerie intégré qui assiste les interactions transparentes entre les différentes formes - texte, voix et vidéo.

Ce système permet aux utilisateurs de créer des discussions de groupe, des messages privés et même des forums publics pour des discussions plus larges. Sa fonction de recherche facilite le partage de fichiers. De plus, elle facilite la récupération des discussions passées et garantit qu'aucune information importante n'est perdue. En outre, il dispose de capacités de traduction, ce qui le rend adapté aux équipes internationales

2. Gestion avancée des tâches

Lark améliore la gestion des tâches en permettant aux utilisateurs de organiser les tâches, de paramétrer les délais et de suivre la progression au sein d'une interface unifiée. Il inclut d'autres outils comme le calendrier pour la planification et les rappels, ce qui simplifie les flux de travail et réduit la nécessité d'utiliser plusieurs plateformes.

Il assiste l'étiquetage, la priorisation et la mise à jour du statut des tâches, favorisant ainsi une meilleure coordination de l'équipe et une meilleure gestion du projet.

3. Vidéoconférence complète

L'outil de vidéoconférence de Lark est un outil très intuitif logiciel de partage d'écran il est idéal pour les présentations détaillées et les sessions de collaboration.

Il fournit des outils de gestion des participants, tels que la mise en sourdine ou la suppression de participants, ce qui le rend adapté aux réunions d'équipes, petites ou grandes, ainsi qu'aux webinaires ou aux sessions éducatives de grande envergure.

Prix de l'écorce

Démarrage: 0 $ (jusqu'à 50 utilisateurs)

0 $ (jusqu'à 50 utilisateurs) Pro: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Slack?

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience de l'autre le monde est en train de s'effondrer, et il est temps d'agir Slack est une plateforme de communication dynamique qui améliore le travail d'équipe grâce à des canaux organisés et des outils intégrés. Son objectif principal est de remplacer l'e-mail traditionnel par un système plus structuré et en temps réel application de messagerie pour les entreprises qui peut s'adapter aux petites équipes comme aux grandes entreprises.

Les fonctionnalités clés de Slack

Slack regorge de fonctionnalités conçues pour améliorer la productivité et la collaboration. Voici un examen plus approfondi de certaines de ses capacités les plus remarquables :

1. channels

Grâce aux canaux de Slack, vous pouvez rationaliser la communication de votre équipe en créant des espaces dédiés à différents sujets ou projets

Cette installation vous aide à rester organisé, garantit que les discussions sont faciles à suivre et rend les informations importantes facilement accessibles. De plus, vous pouvez choisir de rendre les canaux publics pour une visibilité plus large ou de les garder privés pour les discussions sensibles.

2. Créateur de flux de travail

Le générateur de flux de travail de Slack permet aux équipes d'automatiser les processus de routine directement au sein de la plateforme. Vous pouvez l'utiliser pour concevoir des flux de travail personnalisés pour des activités telles que l'onboarding de nouveaux membres de l'équipe ou le traitement de demandes sans codage.

Il simplifie vos processus, réduit les tâches manuelles et garantit que les tâches sont exécutées de manière cohérente, ce qui stimule la productivité et l'efficacité de votre équipe. Cette fonctionnalité fait de cette application non seulement un outil de communication, mais aussi une plateforme polyvalente qui assiste les flux de travail de base de la gestion de projet.

3. Slack Connect

Avec Slack Connect, étendez vos connexions au-delà de votre organisation en collaborant en toute sécurité avec des partenaires externes, des clients ou des fournisseurs

Cette fonctionnalité vous permet de créer des canaux partagés entre différents environnements de travail Slack. Elle permet de rationaliser vos communications et de s'assurer qu'elles restent sécurisées et conformes aux politiques de votre entreprise.

Tarification de Slack

Free: 0 $

0 $ Pro: $8.75/mois par utilisateur

$8.75/mois par utilisateur Business+: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Lark vs. Slack : Fonctionnalités comparées

Lark et Slack répondent tous deux aux besoins évolutifs des entreprises modernes grâce à des fonctionnalités de communication et de collaboration efficaces. Cependant, comparons trois fonctionnalités clés pour voir une comparaison détaillée de Lack vs Slack.

1. Messagerie intégrée vs. canaux

Lark brille par son système de messagerie intégré, qui assiste le texte, la voix et la vidéo, ce qui est crucial pour les équipes internationales et inclut la traduction automatique pour minimiser les barrières linguistiques.

En revanche, Slack, connu pour ses canaux structurés, excelle dans l'organisation efficace des discussions, ce qui est idéal pour les grandes équipes qui ont besoin de flux de communication clairs. Bien que les deux plateformes gèrent habilement la communication, les canaux de Slack pourraient l'emporter sur les entreprises qui donnent la priorité à des historiques de conversation hautement organisés et consultables.

Les deux plateformes s'intègrent parfaitement aux services de stockage cloud les plus répandus, comme Google Drive. Cela améliore leurs systèmes de gestion de fichiers et garantit que les utilisateurs peuvent facilement accéder à des documents et les partager au sein de l'application de discussion.

Vainqueur: Dans le premier tour de la comparaison Lark vs Slack, Lark prend la tête pour la messagerie intégrée parce qu'il est plus adaptable et inclusif. Cela en fait un meilleur choix pour les équipes mondiales et diversifiées.

2. Outils de gestion des tâches

Dans le domaine de la gestion des tâches, Lark fournit une solution complète au sein de sa plateforme, permettant des affectations de tâches et des mises à jour en toute transparence. Cette intégration est particulièrement utile pour les équipes à la recherche d'un outil tout-en-un pour gérer ensemble les projets et les communications.

Si Slack facilite les intégrations avec des applications tierces, il nécessite des installations supplémentaires, ce qui pourrait compliquer le flux de travail pour certaines équipes. Les outils de gestion des tâches de Lark offrent une meilleure solution pour les entreprises qui recherchent la simplicité et l'efficacité intégrées.

Vainqueur: Lark remporte cette manche du face-à-face Lark vs Slack pour ses fonctionnalités de gestion des tâches intégrées et transparentes qui simplifient la gestion des projets. Il est donc idéal pour les équipes qui préfèrent que tout soit regroupé au même endroit.

3. Vidéoconférence et collaboration externe

Les deux plateformes offrent de solides fonctionnalités de vidéoconférence, mais $$$a les intègre plus profondément avec d'autres outils de productivité, offrant ainsi une expérience unifiée.

D'autre part, Slack a fait des progrès significatifs avec Slack Connect, améliorant les capacités de collaboration externe. La fonctionnalité Slacks Connect peut fournir un léger avantage si votre entreprise s'engage fortement avec des parties prenantes externes. Sa capacité à maintenir des communications sécurisées et organisées entre différentes organisations vous donne un avantage.

Vainqueur: La finale de la comparaison entre Lark et Slack revient à Slack. L'application excelle dans la collaboration externe grâce à sa fonctionnalité Slack Connect, qui fournit une sécurité et une organisation renforcées. C'est pourquoi elle est un choix privilégié pour les entreprises qui collaborent régulièrement en externe.

Lark vs. Slack sur Reddit : Perspectives des utilisateurs

En comparant Lark vs. Slack, il est évident que les deux plateformes ont des fonctionnalités similaires qui assistent la communication et la gestion des tâches. Pourtant, chacun apporte des outils uniques au tableau qui peuvent convenir à différents besoins de l'entreprise.

Pour mieux comprendre la différence entre Lack et Slack dans le monde réel, nous avons exploré les discussions des utilisateurs sur Reddit. Voici ce que nous avons trouvé auprès d'utilisateurs qui ont une grande expérience des deux plateformes :

Un utilisateur de Reddit fait l'éloge de Lark en tant qu'alternative supérieure pour un usage personnel, soulignant ses améliorations en termes de productivité grâce à "la quantité d'embeds et d'intégrations disponibles."

Un autre utilisateur partage une expérience positive :

Je l'ai découvert récemment et je suis très impressionné. J'ai eu un appel avec l'un de leurs représentants et j'ai obtenu beaucoup de réponses à mes questions. Je prévois de quitter l'environnement de travail de Google. Je paierais le même prix pour un bien meilleur outil

Redditor

De plus, les discussions autour de la construction d'un CRM au sein de Lark démontrent sa flexibilité et son potentiel à remplacer plusieurs outils distincts. Les utilisateurs apprécient la capacité de Lark à faciliter les échanges internes la communication au sein de l'équipe et une gestion complète des tâches sans intégrations supplémentaires.

Malgré quelques frustrations récentes liées aux mises à jour, Slack suscite toujours l'appréciation pour ses fonctions de base. De nombreux utilisateurs trouvent la plateforme indispensable pour le travail télétravail et la communication efficace au sein des organisations technologiques.

Par instance, un utilisateur a mentionné :

Personnellement, aucun autre produit que j'ai utilisé n'est aussi efficace et facile à utiliser dans le cadre d'un travail télétravail au sein d'une entreprise technologique. Il dépasse de la tête et des épaules tous les autres.

Redditor

Cela met en évidence la solide réputation de Slack en matière de facilitation de la communication.

En outre, un autre utilisateur s'est dit satisfait des performances et de la convivialité de Slack :

Je l'aime vraiment, je ne vois pas d'autres solutions, et il fonctionne rapidement.

Redditor

De tels commentaires soulignent la capacité de Slack à maintenir un environnement fiable et convivial qui assiste les interactions dynamiques au sein des équipes.

Cela indique que si la mise à jour a été initialement perturbante, de nombreux utilisateurs trouvent des moyens de s'adapter et continuent d'apprécier les puissantes fonctionnalités de Slack pour une communication rationalisée et une gestion efficace de l'espace de travail.

Lark et Slack reçoivent tous deux des éloges pour différents aspects de leurs plateformes.

Lark est loué pour sa fonctionnalité tout-en-un qui réduit la nécessité de recourir à plusieurs outils, ce qui en fait un outil idéal pour les utilisateurs qui préfèrent les solutions intégrées.

est loué pour sa qui réduit la nécessité de recourir à plusieurs outils, ce qui en fait un outil idéal pour les utilisateurs qui préfèrent les solutions intégrées. En revanche, Slack reste apprécié pour ses outils de communication robustes et son adaptabilité aux power users désireux de peaufiner les paramètres en fonction de leurs flux de travail.

Ces informations montrent que les deux plateformes ont leurs points forts et répondent à des préférences et des besoins différents au sein de l'espace des outils de collaboration. Si vous n'êtes pas sûr de votre position sur la question Lark vs Slack, réfléchissez à ce qui compte le plus pour vous : l'intégration, la simplicité, la personnalisation ou l'efficacité des outils de communication. Vos priorités dans ces domaines vous aideront à orienter votre choix entre les deux plateformes.

Rencontre ClickUp - La meilleure alternative à Lark et Slack

ClickUp se distingue en tant qu'alternative complète à Lark et Slack Alternative à Slack qui promet de rationaliser la façon dont votre équipe collabore, planifie et exécute des projets. Elle offre une suite de fonctionnalités qui concurrence et surpasse les capacités de Lark et Slack à bien des égards.

ClickUp consolide plusieurs fonctions en une seule application, ce qui réduit la nécessité de passer d'un outil à l'autre et rationalise les processus.

De la gestion des tâches à la collaboration en temps réel , ClickUp intègre tout votre travail dans une plateforme unique, garantissant que rien ne passe à travers les mailles du filet.

En outre, les fonctions personnalisables de ClickUp modèles de forfaits de communication permettent aux équipes de normaliser leurs stratégies de communication, garantissant ainsi la cohérence à tous les niveaux d'interaction.

1. ClickUp's One Up #1 : Affichage des discussions

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-view-simplified.png ClickUp 3.0 Chat est le véritable vainqueur de la discussion entre Lark et Slack /$$img/

Intégrer de manière transparente les discussions en temps réel avec la gestion des tâches dans la vue Chat de ClickUp L'affichage des discussions de ClickUp redéfinit les communications internes de l'équipe en consolidant les discussions là où le travail a lieu. Contrairement à Lark et Slack, où les discussions peuvent devenir cloisonnées ou déconnectées des tâches réelles, ClickUp Chat View s'intègre directement à vos tâches, permettant des discussions en temps réel dans le contexte du travail réel

Cette installation conserve toutes les discussions pertinentes en un seul endroit, permettant aux équipes de passer en toute transparence de discuter à faire. Elle élimine la déconnexion entre les discussions et la gestion des tâches, ce qui est souvent le cas avec d'autres applications, garantissant un travail d'équipe efficace et ciblé.

L'affichage des discussions de ClickUp vous permet de :

Lancer des discussions liées à des tâches spécifiques

Convertir les messages de discussion en tâches ou en rappels

Suivre toutes les communications liées à un projet dans un seul affichage

2. ClickUp's One Up #2 : Clips (en anglais)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Record-Screen-share-from-Task-view.png ClickUp 3.0 Enregistrer un partage d'écran à partir de l'affichage des tâches /$$img/

clarifiez les idées complexes avec des messages vidéo rapides directement dans les tâches à l'aide des Clips de ClickUp_ ClickUp's Clips offre un moyen dynamique de communiquer par le biais de messages vidéo rapides, permettant aux membres de l'équipe d'expliquer des idées complexes de manière claire et concise.

Contrairement aux canaux de Slack, riches en texte, ou aux outils vidéo distincts de Lark, cette solution offre une approche plus intégrée et interactive. Les clips peuvent être créés et partagés au sein de n'importe quelle tâche, discussion ou document, offrant une expérience transparente qui améliore la collaboration sans quitter la plateforme.

Les clips améliorent les interactions synchrones et servent d'excellents outils de un excellent outil de communication asynchrone permettant des mises à jour vidéo flexibles et décalées dans le temps.

Lire la suite: Utiliser la communication vidéo asynchrone pour améliorer le travail télétravail Clips de ClickUp permet aux utilisateurs de :

Créer et partager des messages vidéo rapides qui clarifient les mises à jour plus efficacement que le texte

Partager des fichiers et des mises à jour vidéo dans le cadre de fils de projet

Améliorer la communication à distance grâce à des messages vidéo personnels

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Assigned-comments-in-Tasks.png ClickUp 3.0 Assigner des commentaires dans les tâches /$$img/

transformez les commentaires en tâches exploitables et garantissez le compte rendu avec la fonction Attribuer des commentaires de ClickUp_ Attribuer des commentaires de ClickUp de ClickUp vous permet d'assigner des mentions, transformant ainsi des mentions occasionnelles en tâches pouvant être suivies. Cette fonctionnalité est particulièrement avantageuse par rapport à Lark et Slack, où les commentaires peuvent facilement se perdre dans une mer de messages.

En permettant aux utilisateurs d'attribuer des commentaires, ClickUp s'assure que chaque retour d'information ou suggestion est suivi et compte. Cette fonctionnalité comble le fossé de la gestion des tâches et améliore considérablement la productivité et le suivi. La fonctionnalité d'attribution de commentaires de ClickUp vous permet de :

Transformer les commentaires en tâches pouvant faire l'objet d'un suivi

Attribuer la responsabilité des abonnements directement dans la discussion

Assurer le compte rendu et la visibilité de chaque contribution de l'équipe

Autres fonctionnalités importantes de ClickUp

1. ClickUp Collaboration instantanée et en direct

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif modification en cours collaborative dans ClickUp Docs /$$img/

Collaborez sur des documents en temps réel, en rendant les modifications en cours visibles instantanément avec ClickUp Docs La détection de collaboration de ClickUp permet des interactions instantanées et en direct au sein de n'importe quelle tâche ou document. Contrairement à Slack et Lark, qui séparent la gestion des tâches et la collaboration en temps réel, ClickUp intègre ces fonctions de manière transparente.

Cette fonctionnalité garantit que tous les membres de l'équipe sont sur la même page sans passer d'une application à l'autre ou perdre le contexte. Elle assiste un environnement de travail dynamique et synchronisé où les changements et les mises à jour sont communiqués instantanément à travers la plateforme

En outre, ClickUp améliore l'expérience mobile avec une application entièrement intégrée qui assiste toutes les fonctions du bureau. Avec cet outil, vous pouvez :

Voir les activités des membres de l'équipe en temps réel pendant qu'ils tapent ou modifient un document partagé ou un tableau blanc

Collaborer sur des documents sans délai, en regardant les modifications en cours, avecClickUp Docs* Recevez des mises à jour immédiates sur toute modification de tâche, pour que tout le monde soit informé instantanément

2. ClickUp Tableaux blancs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-Collaboration.png ClickUp 3.0 Tableaux blancs Collaboration /$$img/

visualisez, collaborez et exécutez vos projets en un seul endroit grâce au tableau blanc de ClickUp_ Tableaux blancs de ClickUp révolutionne la collaboration au sein de l'équipe en fournissant une plateforme visuelle où la créativité rencontre l'exécution. Idéale pour les brainstormings, la planification stratégique et les flux de travail agiles, elle permet une coopération en temps réel, garantissant que les idées sont immédiatement exploitables.

Avec des outils de dessin, de prise de notes et de création directe de tâches, ClickUp centralise la communication et la gestion de projet dans une interface unique et intuitive. Il vous permet de :

De faire du brainstorming et d'élaborer des stratégies en temps réel

Transformer les idées en tâches directement à partir du Tableau blanc

D'enrichir les discussions avec des dessins, des formes et des notes

Lier les idées aux projets en cours pour une intégration transparente

3. ClickUp Intégration Slack

Le Intégration ClickUp Slack transforme la façon dont les équipes interagissent et gèrent les projets au sein de leur plateforme de communication.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-32.gif L'environnement de travail ClickUp /$$img/

Convertissez n'importe quel commentaire Slack en tâche au sein de votre environnement travail ClickUp en l'ajoutant simplement

Là où l'utilisation individuelle de Slack ou de Lark pouvait donner l'impression que la gestion des tâches et la communication étaient décousues, cette intégration comble ce fossé en apportant une gestion détaillée des tâches directement dans Slack.

Cela améliore la clarté, assure la continuité du flux de travail et stimule considérablement la productivité en permettant aux équipes de gérer les tâches, de suivre la progression et de communiquer sans jamais quitter Slack. En utilisant l'intégration Slack, vous pouvez :

Créer et personnaliser directement des tâches dans ClickUp à partir des canaux Slack

Lier et accéder à des documents détaillés liés aux tâches directement depuis Slack

Recevoir des notifications Slack sur les mises à jour de tâches ou les commentaires dans ClickUp

Pourquoi ClickUp est le meilleur choix

Comme nous l'avons vu, ClickUp émerge comme un favori lorsqu'on le compare à Lark vs Slack, offrant une plateforme plus intégrée et plus riche en fonctionnalités que Lark ou Slack. Avec son système de gestion des tâches de premier ordre, ses fonctionnalités de collaboration en temps réel et sa transparence Intégration de Slack , ClickUp offre une solution complète qui répond aux divers besoins des équipes modernes.

Qu'il s'agisse de gérer des projets, de communiquer au sein des équipes ou de s'intégrer à d'autres outils, ClickUp simplifie et améliore chaque aspect de la productivité au travail.

Pour les équipes qui cherchent à travailler intelligemment et à être productives, ClickUp est le choix sans équivoque.

Prêt à transformer la productivité de votre équipe et à rationaliser vos flux de travail ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et faites l'expérience d'un nouveau niveau d'efficacité organisée.