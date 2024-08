Modèles gratuits de formulaires de recommandation en Word & ClickUp

Une recommandation de la part d'une personne de confiance est une chose incroyablement puissante. En fait, les recommandations influencent jusqu'à 89 % des décisions d'achat .

Pourtant, seulement 29% des clients recommandent une entreprise qu'ils apprécient sans y être invités. Une grande partie du chiffre d'affaires n'est donc pas exploitée.

Cela dit, guider les clients et gérer les recommandations peut devenir chaotique. Les entreprises ont besoin d'outils adéquats pour favoriser le développement de la relation client la défense des intérêts des clients par le biais de recommandations. La solution idéale réside dans les modèles de formulaires de recommandation. Ces modèles rationalisent le processus de recommandation et minimisent le travail manuel, ce qui les rend essentiels pour chaque entreprise.

Dans ce blog, nous partagerons avec vous cinq modèles gratuits dans Word et ClickUp pour vous permettre de démarrer en toute simplicité. Mais d'abord, comprenons ce qu'est un modèle de formulaire de recommandation et pourquoi il est important.

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire de recommandation?

Les modèles de formulaires de recommandation sont des documents préconçus créés par logiciel de création de formulaires . Ils sont personnalisés pour rationaliser la manière dont les entreprises recueillent les coordonnées de clients ou d'employés existants

Voici quelques-uns des avantages des modèles de formulaires de recommandation :

Ils normalisent l'ensemble du processus de recommandation, ce qui en facilite la gestion

Ils permettent de gagner du temps et de réduire les efforts en éliminant la nécessité de créer des formulaires à partir de zéro

Assure la cohérence des informations collectées et permet d'obtenir des informations plus précises sur les clients

Les modèles de formulaires de recommandation sont essentiels pour une gestion efficace de l'information gestion des clients et la réussite stratégies de marketing . Leur application s'étend aux fournisseurs de soins de santé, au développement des entreprises, aux ventes, au recrutement, etc. En fait, les recommandations se classent au premier rang des stratégies de marketing des meilleure stratégie de recrutement aux États-Unis !

Quel que soit l'objectif, voici les éléments les plus courants que l'on retrouve dans les modèles de formulaires de recommandation :

Détails de la personne de référence

Détails du référent

Détails sur le produit, le service ou la position, tels que le nombre de modèles ou le rôle de l'employé

Raison de la recommandation, ce qui est particulièrement important dans un modèle de formulaire de recommandation médicale

Documents d'assistance tels que des informations sur le produit, un catalogue ou le curriculum vitae du candidat

En fonction de l'application, les entreprises doivent adopter des modèles qui mettent l'accent sur des détails spécifiques. En voici trois exemples :

Expérience et compétences pertinentes pour les formulaires de recommandation de recrutement

Maladies connues pour un formulaire de recommandation de patient

Produits intéressés et volumes approximatifs pour les formulaires de présentation d'une entreprise

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire de recommandation?

Un bon modèle de formulaire de recommandation doit être clair, facile à utiliser et permettre de saisir toutes les informations essentielles. Voici ses aspects clés :

Langage concis: Un modèle efficace doit utiliser un langage simple et éviter tout jargon complexe. Cela permet d'améliorer la compréhension et de réduire les erreurs lors de l'achevé

Un modèle efficace doit utiliser un langage simple et éviter tout jargon complexe. Cela permet d'améliorer la compréhension et de réduire les erreurs lors de l'achevé Collecte de données ciblées: Votre modèle de formulaire de référence ne doit recueillir que les informations essentielles. En donnant la priorité aux données qui sont directement liées aux résultats que vous recherchez, vous rationalisez le processus de référence et évitez le désordre

Votre modèle de formulaire de référence ne doit recueillir que les informations essentielles. En donnant la priorité aux données qui sont directement liées aux résultats que vous recherchez, vous rationalisez le processus de référence et évitez le désordre Conception accessible: Un formulaire d'orientation doit être utilisable par tous. Pour ce faire, il doit être compatible avec divers outils d'accessibilité tels que les lecteurs d'écran et les logiciels de synthèse vocale. Le formulaire doit également être conçu dans des couleurs attrayantes et contrastées pour faciliter la lecture

Un formulaire d'orientation doit être utilisable par tous. Pour ce faire, il doit être compatible avec divers outils d'accessibilité tels que les lecteurs d'écran et les logiciels de synthèse vocale. Le formulaire doit également être conçu dans des couleurs attrayantes et contrastées pour faciliter la lecture Les dernières fonctionnalités en matière de confidentialité: Un bon modèle indiquera comment ses données sont utilisées et protégées. Il doit également respecter les lois sur la confidentialité des données afin de renforcer la confiance des utilisateurs

Un bon modèle indiquera comment ses données sont utilisées et protégées. Il doit également respecter les lois sur la confidentialité des données afin de renforcer la confiance des utilisateurs Interface conviviale: Les formulaires de renvoi que vous choisissez doivent être conviviaux et optimisés pour différents appareils (mobiles, tablettes, etc.). Cela signifie avoir une disposition logique, des instructions claires et suffisamment d'espace pour le partage des réponses. Une autre fonctionnalité indispensable est qu'ils doivent être livrés sous la forme de des formulaires à remplir N'oubliez pas que ces aspects sont également cruciaux lors de la personnalisation et de la création de formulaires modèles de renvoi.

Ensuite, nous allons vous équiper de cinq modèles prêts à l'emploi dans Word et ClickUp.

Modèles de formulaires de recommandation gratuits

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans un formulaire de recommandation, l'étape suivante consiste à vous préparer avec les bons outils et modèles.

1. Modèle de formulaire de recommandation ClickUp ClickUp une plateforme de gestion de projet tout-en-un, est la solution idéale. Avec des fonctionnalités telles que

Affichage du formulaire ClickUp la plateforme ClickUp permet aux utilisateurs de créer et de gérer en toute transparence des formulaires de recommandation en ligne.

Jetons un coup d'œil au modèle de formulaire de ClickUp, qui peut accélérer votre gestion des recommandations.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Form-Template.png Modèle de formulaire ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200682106&department=other&\_gl=1\*nmp8to\\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de formulaire ClickUp vous donne accès à des formulaires polyvalents et adaptables, au design convivial. Il peut être utilisé pour un large intervalle de recommandations, d'un modèle de recommandation de clients à un programme de recommandation d'employés.

Voici les fonctionnalités clés du modèle de formulaire ClickUp :

Capturez de manière transparente les données de recommandation pour tout produit, service ou ouverture de poste à l'aide de ses champs personnalisés

Rationalisez l'organisation et le flux de données avec ce formulaire en collectant toutes les réponses en un seul endroit

Améliorez la visualisation et le suivi des réponses grâce aux nombreux affichages du modèle, tels que la vue Résumé et la vue Tableau

Maîtrisez la gestion des tâches en convertissant les types de réponses, les champs et les données en tâches ClickUp. De plus, liez instantanément ces tâches à vos Objectifs d'entreprise

Améliorez instantanément la qualité de la langue et du formulaire à l'aide des éléments suivants ClickUp Brain l'IA intégrée de ClickUp. Cette fonctionnalité vous permet également de résumer les rapports et la progression des renvois

Réduisez les étapes manuelles de collecte des recommandations et introduisez la création de tâches basées sur des conditions grâce aux fonctionnalités d'automatisation intégrées à la plateforme

Rationalisez la façon dont vous partagez les formulaires de parrainage jusqu'à un simple lien en ligne. Cela laisse plus d'espace pour inviter les clients avec des instructions et des promotions

Mettez à jour vos réponses en temps réel et donnez à votre équipe les moyens d'agir rapidement sur les nouveaux prospects

2. Microsoft Word Modèle de formulaire de recommandation d'entreprise par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Business-Referral-Form-Template-988x1400.png Modèle de formulaire de recommandation d'entreprise /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Template.net Ce modèle de formulaire de recommandation d'entreprise Microsoft Word est une solution conviviale de Template.net qui vous permet de saisir les détails clés de vos référents.

La force de ce modèle réside dans sa simplicité. Il se concentre sur la collecte d'une base de données de contacts complète et peut être personnalisé avec le logo et les détails de votre entreprise.

Comme il s'agit d'un document Word, vous pouvez facilement le télécharger et commencer à recueillir de précieuses recommandations en quelques minutes. Ce modèle de formulaire de recommandation de clients est une solution efficace pour les entreprises qui recherchent un moyen gratuit et efficace de tirer parti de leur réseau pour se développer.

3. Modèle de formulaire de recommandation de vente Microsoft Word par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Sales-Referral-Request-Form-1-983x1400.png Modèle de formulaire de recommandation de vente Microsoft Word par Template.net /$$$img/

il s'agit d'un formulaire de recommandation de vente en format Microsoft Word Template.net Le formulaire de recommandation de vente Microsoft Word de Template.net est un outil utile pour toutes les équipes commerciales. Il permet de capturer des informations cruciales pour la Fermé des affaires, allant au-delà des coordonnées de base.

Le formulaire comprend également des champs pour la liste des produits ou services concernés et la description de la relation avec la personne recommandée, ce qui aide les équipes commerciales à comprendre comment gérer et entretenir efficacement ces relations. Il y a également beaucoup d'espace pour des notes supplémentaires.

Le formulaire est personnalisable, ce qui vous permet d'ajouter des informations spécifiques telles que le secteur d'activité de la personne recommandée et son budget approximatif. Toutes ces informations permettent à vos équipes commerciales d'adapter leur approche et d'augmenter les taux de conversion.

4. Modèle de formulaire de recommandation pour l'immobilier Microsoft Word par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Real-Estate-Referral-Form-831x1400.png Microsoft Word Modèle de formulaire de recommandation pour l'immobilier par Template.net /$$$img/

il s'agit d'un modèle de référence pour l'immobilier, qui a été créé par Template net Template.net Le formulaire de recommandation immobilière Microsoft Word de Template.net offre aux agents immobiliers un cadre simple pour élargir leur clientèle. Ce modèle téléchargeable simplifie le mappage des clients recommandés et de la partie recommandante.

Bien que la conception soit simple, elle recueille efficacement des informations clés telles que les coordonnées, les préférences en matière de propriété et les sources de référence. Le modèle de recommandation pour l'immobilier rend le suivi des recommandations rapide et facile. Il constitue une option pratique pour les professionnels de l'immobilier à la recherche d'une solution simple.

Le cadre permet également une personnalisation facile pour inclure des clauses d'accord d'acheteur qui profitent aux nouveaux clients et aux commissions pour les agences immobilières. Il est également utilisé comme formulaire de recommandation d'entrepreneur pour les nouveaux projets de construction.

5. Microsoft Word Referral Form HR Template by Template.net (en anglais)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Candidate-Referral-Form-991x1400.png Microsoft Word Referral Form HR Template by Template.net (en anglais) /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le formulaire de recommandation Template.net Les modèles de formulaires de recommandation sont utiles pour suivre et valider les informations relatives aux candidats au cours du processus d'embauche.

Le modèle Microsoft Word Referral Form HR de Template.net simplifie la collecte des recommandations des employés et facilite la recherche du candidat idéal par le biais d'un réseau complet. Ce formulaire préconstruit commence par les coordonnées, les compétences et l'expérience du candidat. Il couvre également des détails plus fins, tels que les réalisations pertinentes et la raison de la recommandation.

En recueillant ces informations, les entreprises adaptent efficacement les entretiens aux compétences des candidats. Ce formulaire travaille également comme un outil efficace d'aide à la décision formulaire d'admission et aide à valider les antécédents d'un candidat pour les managers d'embauche et les équipes de recrutement.

Template.net permet d'autres personnalisations, telles que :

La relation du candidat recommandé avec l'employé

Les compétences spécifiques en rapport avec la position ouverte

Chacun de ces cinq modèles est extrêmement efficace lorsqu'il est mis en œuvre dans de nombreuses itérations. Les entreprises devraient également ajouter une section boucle de croissance pour recueillir régulièrement les commentaires des clients. Cela permet d'améliorer les modèles de formulaires de recommandation et d'obtenir de meilleurs résultats.

Rationalisez votre processus d'orientation

Les recommandations de clients et d'employés constituent un gain marketing peu coûteux qui peut entraîner une croissance exponentielle du chiffre d'affaires. Parce que nous nous fions fortement aux opinions de ceux en qui nous avons confiance, les entreprises doivent prendre l'initiative d'encourager les clients satisfaits à les recommander à leurs réseaux. Les modèles de formulaires de recommandation sont l'outil idéal pour ce faire.

Outre les aspects clés d'un bon modèle de formulaire de recommandation, ClickUp offre de nombreuses autres fonctionnalités pour rationaliser votre processus de recommandation. Vous pouvez suivre vos recommandations, programmer des rappels et des abonnements, et évaluer l'efficacité de votre programme de recommandation dans ClickUp.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui

et commencez à convertir vos références en revenus !