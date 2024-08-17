Comment donner du feedback lors d'un entretien (avec des exemples et des phrases)

Vous venez de terminer un entretien avec un candidat prometteur. Alors qu'il sort de la salle (virtuelle ou physique), vous vous rendez compte que vous avez pris des notes sur ses compétences, ses aptitudes et sa position. Mais comment faire pour que ces notes se transforment en un retour d'information significatif et positif sur l'entretien ?

En réalité, de nombreux responsables du recrutement sont tellement concentrés sur la recherche de la bonne personne pour le poste qu'ils ont tendance à oublier que le retour d'information sur l'entretien est une partie tout aussi importante du parcours.

Que la personne obtienne ou non le poste, la manière dont vous donnez votre avis sur l'entretien en dit long sur votre professionnalisme et celui de votre entreprise.

Alors, comment pouvez-vous vous assurer que vos commentaires constructifs sont bien accueillis par le candidat ? Découvrons-le. 👇

Qu'est-ce que le feedback d'entretien?

Le feedback d'entretien est l'ensemble des informations et des points de vue partagés avec un candidat à l'issue d'un entretien d'embauche. Il peut porter sur différents sujets, de sa performance pendant l'entretien à la manière dont il correspond aux exigences du poste et à la culture de l'entreprise.

L'objectif est de fournir au candidat un retour d'information honnête qu'il pourra utiliser pour améliorer ses compétences, qu'il soit ou non retenu dans le processus d'embauche.

Mais le retour d'information sur l'entretien n'est pas seulement destiné au candidat : il est également important pour vous, en tant que recruteur ou responsable du recrutement. Un fournisseur prestataire réfléchi vous aide à affiner votre compréhension de ce que vous recherchez chez un bon candidat. En outre, cela montre au candidat que vous accordez de la valeur à son temps et à ses efforts, ce qui contribue grandement à maintenir une communication ouverte et positive.

Même s'il n'obtient pas le poste, le candidat peut être intéressé par d'autres opportunités ou recommander votre entreprise à d'autres personnes.

Exemples et phrases de feedback d'entretien

Un retour d'information efficace va au-delà d'une réponse par "oui" ou par "non".

Voici quelques exemples et phrases courantes de feedback d'entretien qui peuvent rendre votre feedback plus percutant et plus propice à l'assistance. 👥

Exemples pratiques de feedback

vos réponses perspicaces lors de l'entretien ont démontré une connaissance approfondie de l'industrie. Pensez à intégrer des exemples plus concrets de vos expériences antérieures qui mettent en valeur vos compétences et vos réalisations_

votre passion et votre énergie ont été une source d'inspiration, et vous avez beaucoup de potentiel. Cela dit, je vous suggère de vous concentrer sur l'amélioration de vos compétences techniques dans , car elles sont essentielles pour la position que vous recherchez. La poursuite d'un cours spécialisé ou d'une certification pourrait être bénéfique pour combler cette lacune_

, car elles sont essentielles pour la position que vous recherchez. La poursuite d'un cours spécialisé ou d'une certification pourrait être bénéfique pour combler cette lacune_ vous avez bien saisi les principes fondamentaux et exprimé vos idées de manière très efficace. Pour améliorer vos perspectives d'avenir, je vous recommande de perfectionner vos compétences techniques avancées et de chercher à acquérir une expérience pratique par le biais de projets ou de certifications pertinents

Exemples de feedback positif

Voici un échantillon d'e-mail qui peut être envoyé à un candidat après un entretien réussi :

Objet: Merci d'avoir passé l'entretien avec nous

Cher [Nom du candidat],

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de passer un entretien avec nous pour le rôle de [Nom de la position].

Nous avons été impressionnés par votre connaissance approfondie de notre secteur et par vos compétences en matière de communication claire et concise. Votre capacité à articuler des concepts complexes a été particulièrement remarquable et correspond bien aux besoins de notre équipe. Nous apprécions l'enthousiasme et la perspicacité que vous avez apportés à la discussion et nous nous réjouissons de la possibilité de travailler ensemble.

Nous sommes en train de finaliser notre décision et vous informerons bientôt des prochaines étapes.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

[Votre nom]

\N- [Votre désignation]

\N- [Nom de l'entreprise \N]

Voici d'autres exemples concrets :

votre approche des études de cas de l'entretien a été remarquable. Vous avez mis le doigt sur des problèmes cruciaux et proposé des stratégies réalisables qui s'alignent parfaitement sur nos objectifs à long terme. En outre, votre volonté d'aller de l'avant a démontré un potentiel de leadership significatif, ce qui vous positionne comme un excellent candidat pour un rôle de leader chez nous

votre compréhension des besoins des clients et votre capacité à exprimer clairement comment nos produits répondent à ces besoins sont remarquables. Compte tenu de vos antécédents de réussite dans des positions commerciales et de vos capacités de communication convaincantes, il est évident que vous pourriez avoir un impact substantiel sur les objectifs de notre équipe commerciale

Rétroaction pour les candidats non retenus

Voici un échantillon de projet qui peut être envoyé à un candidat qui pourrait ne pas se qualifier pour le tour suivant :

Sujet: Update on Your Interview for \N[Position Name\N] at \N[Company Name\N] (Mise à jour concernant votre entretien pour \N[Nom de la position])

Monsieur [Nom du candidat],

Nous vous remercions d'avoir passé un entretien avec nous. Après mûre réflexion, nous avons opté pour un autre candidat dont l'expérience correspond mieux aux exigences du rôle. Nous avons été impressionnés par votre \N[compétence ou qualité spécifique], et nous voyons un grand potentiel dans vos capacités.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à \N[Nom de l'entreprise] et vous souhaitons beaucoup de réussite dans votre carrière. Nous vous encourageons également à rester attentif aux futures offres d'emploi qui vous intéressent chez \N[nom de l'entreprise].

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées,

\N- [Votre nom\N]

\N- [Votre désignation]

\N- [Nom de l'entreprise \N]

Voici d'autres exemples :

bien que votre parcours soit impressionnant, une expérience supplémentaire dans \N[domaine ou compétence spécifique] vous rendrait encore plus efficace dans des rôles comme celui-ci. Envisagez d'étudier les possibilités d'approfondir votre expertise dans ce domaine afin d'améliorer vos futures candidatures

votre maîtrise des bases de notre secteur est un bon début ; toutefois, une compréhension plus approfondie des défis spécifiques, tels que [mentionnez les problèmes spécifiques du secteur ], pourrait grandement améliorer votre capacité à relever certains des défis auxquels nous sommes couramment confrontés dans notre entreprise. L'apprentissage continu et l'engagement auprès de ressources spécifiques à l'industrie pourraient fournir de précieuses indications_

Rétroaction sur les compétences non techniques, les compétences techniques et la communication non verbale

votre capacité à communiquer avec empathie tout en partageant votre assistance aux membres de l'équipe dans les projets précédents est louable et reflète un niveau élevé d'intelligence émotionnelle. Cela dit, il serait bon de voir plus d'exemples de votre prise d'initiative en matière de leadership. Pour améliorer cet ensemble de paramètres, envisagez de rechercher des occasions de diriger de petits projets ou de petites équipes, même à titre bénévole_

votre compréhension des concepts techniques, en particulier dans le domaine du développement de logiciels, est impressionnante. Cependant, vous pouvez encore progresser lorsqu'il s'agit de traduire ces compétences en applications concrètes. Nous avons identifié quelques domaines clés - comme la gestion et l'optimisation des bases de données - dans lesquels vous pourriez parfaire votre expertise

lors de l'entretien d'embauche, nous avons eu l'impression que vous étiez un peu nerveux. Cela a pu affecter votre capacité à donner des réponses claires et orientées vers les indicateurs. Envisagez de participer à des simulations d'entretien afin de vous sentir plus à l'aise et de projeter une plus grande confiance en vous. Cela peut améliorer considérablement vos signaux non verbaux et vous permettre d'exprimer votre assurance de manière plus efficace

Rétroaction sur les compétences en matière de résolution de problèmes et d'esprit critique

nous avons été impressionnés par la manière logique et systématique dont vous avez abordé les problèmes. Vos questions réfléchies ont mis en évidence vos capacités de réflexion critique. Pour développer vos points forts, il pourrait être utile d'évaluer différentes solutions afin d'identifier la plus efficace

vos capacités d'analyse sont impressionnantes, en particulier votre façon de disséquer des problèmes complexes. Vous pourriez vouloir explorer plus en profondeur la prise de décision fondée sur des données afin de renforcer ces compétences. Participer à des projets axés sur l'analyse statistique ou la modélisation prédictive peut vous aider à prendre des décisions bien informées, fondées sur des données_

votre créativité pour relever les défis est impressionnante, en particulier votre capacité à penser de manière innovante lorsque vous êtes confronté à des délais serrés. Envisagez de participer à des séances de brainstorming ou de design thinking afin de créer et d'évaluer plus efficacement des solutions dans des situations de forte pression_ _Votre créativité pour relever les défis est impressionnante

Rétroaction sur les compétences en matière de leadership et de travail d'équipe

vos qualités de leader et vos compétences en matière de travail d'équipe ont été évidentes tout au long de l'entretien. Vous avez fourni des exemples clairs de la manière dont vous avez mené des projets avec succès et collaboré avec les membres de l'équipe pour atteindre des objectifs communs. Votre capacité à inspirer et à motiver les autres est un atout important

votre capacité à diriger est vraiment impressionnante, en particulier lorsqu'il s'agit de s'adapter à de nouvelles situations et de guider les autres à travers les difficultés. Envisagez de suivre une formation en gestion du changement ou de rechercher des opportunités de diriger des projets pendant les phases de transition. Pour développer davantage ce talent, recherchez des expériences ciblées en matière de leadership stratégique

votre capacité à travailler en équipe est impressionnante, en particulier votre ouverture à entendre et à intégrer des perspectives différentes. Pour développer davantage ce talent, envisagez de participer à des équipes interdépartementales ou de prendre la direction de projets collaboratifs impliquant divers secteurs de l'organisation_ _Votre talent pour le travail en équipe est impressionnant, en particulier votre ouverture d'esprit à écouter et à intégrer des perspectives différentes

Bonnes pratiques pour un fournisseur prestataire efficace

Le partage de vos impressions après un entretien ne doit pas être une corvée. Voici quelques bonnes pratiques pour fournir un feed-back respectueux sur l'entretien.

✅ Etre honnête, faire preuve de tact et être précis

Évitez de tomber dans les clichés ou les remarques vagues ; abordez les faiblesses du candidat de front, en liant vos commentaires aux besoins spécifiques de la position.

Par exemple, si ses compétences techniques ne sont pas à la hauteur des exigences, soulignez-le clairement. Vous pourriez dire : "Votre familiarité avec [technologie spécifique] est une base solide ; cependant, pour ce rôle, nous recherchons quelqu'un ayant davantage d'expertise et d'expérience dans [compétence spécifique]"

Gardez à l'esprit que le retour d'information doit être utile et délivré avec sensibilité. Au lieu de souligner les domaines dans lesquels le candidat n'a pas été à la hauteur et de lui donner un avis négatif sur l'entretien, proposez-lui des suggestions pratiques qu'il pourra mettre en œuvre pour s'améliorer.

Concentrez-vous sur les points à améliorer les plus importants de l'entretien plutôt que de vous attarder sur des erreurs mineures.

✅ Avoid overpromising (Éviter les promesses excessives)

Le fait de paramétrer des attentes trop ambitieuses peut conduire les candidats à avoir une perception biaisée de leur adéquation au rôle. Lorsqu'on leur donne l'impression qu'ils sont le candidat idéal ou que leur embauche est pratiquement garantie, ils peuvent se sentir déçus et désillusionnés si l'offre ne se concrétise pas. Cela peut nuire à la réputation de l'entreprise, car les candidats mécontents risquent de partager publiquement leurs expériences négatives.

Faire des promesses excessives peut susciter des paramètres irréalistes chez les candidats en ce qui concerne leur adéquation potentielle ou les opportunités futures. Par exemple, dire à un candidat qu'il est parfait pour un rôle futur sans lui offrir de véritables perspectives peut entraîner une déception et de la méfiance.

✅ Ne vous concentrez pas trop sur les traits de personnalité

Bien que les traits de personnalité soient certainement importants, faire une fixation sur eux peut détourner l'attention de l'évaluation des aptitudes vitales et des compétences de base nécessaires pour un rôle. Cela peut aboutir à des décisions d'embauche basées sur le charme ou l'adéquation culturelle perçue plutôt que sur les qualifications et l'expertise réelles.

Une focalisation excessive sur la personnalité peut également créer des préjugés dans le processus de recrutement. Les responsables de l'embauche peuvent favoriser les candidats qui leur ressemblent en termes de traits de caractère ou d'antécédents, ce qui peut entraver les efforts en faveur de la diversité et de l'inclusion.

Les employés peuvent également se sentir obligés de se conformer à un certain type de personnalité, ce qui risque d'entraver la créativité et de limiter l'authentification.

✅ Suivre avec des ressources

Une fois que vous avez donné votre avis, il est très utile de proposer des ressources pour améliorer les choses. Si vous avez mis en évidence un domaine spécifique dans lequel ils pourraient progresser, suggérez des outils pratiques ou du matériel qu'ils pourraient trouver utiles.

Par exemple, vous pourriez dire : "Je vois que vous souhaitez améliorer vos compétences dans \N[domaine spécifique]. Un bon point de départ pourrait être \N[cours ou ressource spécifique]. Il est réputé pour être pratique et pourrait vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin

✅ Organisez vos efforts en matière de RH avec ClickUp ClickUp pour les ressources humaines fournit aux équipes de recrutement une approche bien organisée et efficace pour rassembler les notes, suivre les évaluations des candidats et partager le partage des informations.

Les équipes peuvent assurer la cohérence du processus de recrutement et améliorer la communication en ayant toutes les informations nécessaires à portée de main.

Créez votre la technologie de recrutement de vos rêves avec ClickUp, dont voici quelques-unes des fonctionnalités clés :

ClickUp Docs

Documentez les commentaires sur les entretiens en un seul endroit avec ClickUp Docs

Au lieu de jongler avec différents fichiers ou e-mails, vous pouvez tout garder en un seul endroit grâce à Documents ClickUp . Il suffit de créer un document pour chaque candidat, et chaque intervieweur peut y ajouter ses réflexions et ses notes directement.

Et comme les documents fonctionnent avec d'autres fonctionnalités de ClickUp, vous pouvez lier vos commentaires à des tâches ou à des projets, afin que tout soit parfaitement organisé.

ClickUp Cerveau

Rédigez des commentaires d'entretien articulés et détaillés avec ClickUp Brain ClickUp Brain clickUp Brain, un outil alimenté par l'IA, prend vos notes d'entretien et les transforme en un retour d'information sur le candidat, facile à digérer et soigné. Il vous suffit de saisir vos idées, et Brain les trie, facilitant ainsi l'obtention de suggestions claires et exploitables.

Mieux encore, vous pouvez utiliser Brain dans Docs pour optimiser votre temps et vos efforts.

Avec ClickUp Brain dans Docs, vous pouvez améliorer vos commentaires d'entretien en obtenant des suggestions et des phrases qui améliorent la clarté et garantissent un ton professionnel. Lorsque vous rédigez un feedback pour un candidat, l'outil IA analyse votre texte et propose des suggestions en temps réel pour rendre vos commentaires précis et percutants.

ClickUp Brain peut modifier vos documents en toute simplicité, en vous aidant à maintenir un ton professionnel

Par exemple, si vous avez du mal à trouver les mots justes pour décrire les performances d'un candidat, ClickUp Brain peut vous proposer des phrases qui traduisent vos idées sans paraître trop vagues ou trop critiques.

Veillez à la cohérence et à la facilité de révision en créant un modèle de retour d'information dans ClickUp Docs avec ClickUp Brain

Vous pouvez également créer des modèles de feedback avec ClickUp Brain dans Docs. Ainsi, tout le monde remplit le feedback dans la même forme, en couvrant les points forts, les points à améliorer et tout autre point important.

ClickUp Chat Afficher

Discutez en temps réel après l'entretien pour recueillir les observations clés grâce à la fonction Chat View de ClickUp

En utilisant L'affiche de discussion de ClickUp peut améliorer la façon dont votre équipe RH gère les discussions avec les candidats après chaque entretien. Voici comment vous pouvez le paramétrer :

Créer un canal de discussion dédié: Créez un canal de discussion spécialement destiné aux discussions internes après l'entretien. Cela permet de garder tout en un seul endroit, ce qui facilite la recherche et l'examen des discussions par l'équipe

Créez un canal de discussion spécialement destiné aux discussions internes après l'entretien. Cela permet de garder tout en un seul endroit, ce qui facilite la recherche et l'examen des discussions par l'équipe Utilisez les @mentions pour les éléments d'action: Étiquettez les membres de l'équipe avec des @mentions lorsque vous discutez de candidats spécifiques. Cela permet de s'assurer que toutes les personnes qui doivent être impliquées sont informées et peuvent apporter leur contribution

Étiquettez les membres de l'équipe avec des @mentions lorsque vous discutez de candidats spécifiques. Cela permet de s'assurer que toutes les personnes qui doivent être impliquées sont informées et peuvent apporter leur contribution Organisez les discussions par candidat: Gardez les choses en ordre en créant des fils ou des messages distincts pour chaque candidat. Cela permet d'éviter les confusions et facilite le suivi des discussions concernant chaque individu

Gardez les choses en ordre en créant des fils ou des messages distincts pour chaque candidat. Cela permet d'éviter les confusions et facilite le suivi des discussions concernant chaque individu Partager des documents et des commentaires: Joignez des CV, des notes d'entretien et d'autres documents importants directement dans la discussion. De cette façon, tout le monde a facilement accès à toutes les informations dont il a besoin

Joignez des CV, des notes d'entretien et d'autres documents importants directement dans la discussion. De cette façon, tout le monde a facilement accès à toutes les informations dont il a besoin Assigner des tâches de suivi: Après avoir discuté d'un candidat, assignez des tâches de suivi directement dans le chat. Qu'il s'agisse de programmer d'autres entretiens ou d'autres évaluations, l'attribution de tâches permet de faire avancer les choses

ClickUp Champs personnalisés

Adaptez les champs personnalisés de ClickUp à vos critères d'évaluation spécifiques

Créer Champs personnalisés ClickUp pour définir les domaines d'évaluation clés, tels que les compétences, l'adéquation culturelle, l'expérience, la communication et la résolution de problèmes. Par exemple :

Compétences: Utiliser une échelle d'évaluation (1-5) pour évaluer les compétences techniques

Utiliser une échelle d'évaluation (1-5) pour évaluer les compétences techniques Adaptation culturelle: Inclure une case à cocher ou un menu déroulant pour indiquer l'alignement sur les valeurs de l'entreprise

Inclure une case à cocher ou un menu déroulant pour indiquer l'alignement sur les valeurs de l'entreprise Niveau d'expérience: Utiliser un champ texte pour résumer les expériences passées pertinentes

ClickUp Intégrations

Convertir les e-mails Outlook en tâches ClickUp pour rationaliser le retour d'information sur les entretiens

Transformez votre flux de travail pour le feedback des entretiens avec L'intégration de ClickUp dans Outlook . Transformez instantanément vos e-mails en tâches exploitables directement depuis votre boîte de réception.

Vous pouvez facilement créer de nouvelles tâches, joindre des e-mails pour les consulter rapidement et garder toutes vos notes d'entretien bien organisées et accessibles.

💡Pro Tip: Choisir un logiciel de gestion des talents qui s'intègre à votre système de planification des entretiens afin de rationaliser la collecte des commentaires et de s'assurer que toutes les informations relatives aux candidats sont regroupées en un seul endroit.

De plus, il est possible d'utiliser un logiciel de gestion des talents /%/ref, L'intégration de ClickUp dans Gmail peut également transformer vos e-mails marqués d'un astérisque en tâches dans ClickUp, afin que vous ne manquiez jamais un retour d'information ou un abonné important.

Centralisez toutes vos tâches liées aux entretiens et surveillez le processus de feedback pour assurer une communication cohérente avec les candidats.

ClickUp Bloc-notes

Prenez des notes pendant les entretiens pour saisir les points clés et obtenir un retour d'information précis grâce au bloc-notes de ClickUp

Notez rapidement les points clés et les éléments d'action pendant l'entretien grâce à ClickUp Bloc-notes . Lors de la compilation du retour d'information formel, faites référence à ces notes afin qu'aucune observation critique ne soit oubliée.

Lire aussi: Votre guide pour une session de feedback productive **Vous pouvez également utiliser un modèle de formulaire de retour d'information pour recueillir des données significatives auprès des candidats afin d'améliorer votre processus d'embauche.

Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-255.png Le modèle de formulaire de retour d'information de ClickUp est personnalisé pour vous aider à recueillir les commentaires des clients et à organiser leurs données en un seul endroit.

https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&department=engineering-product&\_gl=1\*1v9e8z4\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp vous permet de recueillir les commentaires des candidats sur leur expérience au cours des étapes de la candidature et de l'entretien.

Commencez par personnaliser le modèle de formulaire de feedback pour poser des questions sur les points qui comptent le plus.

Par exemple, vous pourriez inclure des questions sur la clarté des descriptions de poste, la fluidité du processus d'entretien, la communication de l'équipe de recrutement et la satisfaction des candidats à l'égard de l'ensemble du processus.

Sur la base des informations recueillies, vous pouvez apporter des modifications à votre processus de recrutement.

La documentation des retours d'entretien est un élément clé du processus de recrutement. En mettant en place une méthode solide, vous serez en mesure de recueillir et d'examiner les informations relatives aux candidats de manière plus efficace.

Examinons les avantages de l'utilisation d'un modèle standard de retour d'entretien pour recueillir des informations permettant de comparer et d'analyser objectivement les candidats.

Cohérence: Veiller à ce que chaque candidat soit évalué selon les mêmes normes, ce qui réduit les préjugés et promeut l'uniformité entre les entretiens et les intervieweurs

Veiller à ce que chaque candidat soit évalué selon les mêmes normes, ce qui réduit les préjugés et promeut l'uniformité entre les entretiens et les intervieweurs Équité et transparence: Évaluer tous les candidats sur la base d'un ensemble cohérent d'aptitudes et de compétences afin de mettre en place un processus d'embauche transparent. Cela permet également de clarifier les aspects évalués

Évaluer tous les candidats sur la base d'un ensemble cohérent d'aptitudes et de compétences afin de mettre en place un processus d'embauche transparent. Cela permet également de clarifier les aspects évalués Prise de décision: Permet une meilleure collecte et analyse des données, conduisant à des choix de recrutement plus intelligents en repérant les modèles et les tendances

Permet une meilleure collecte et analyse des données, conduisant à des choix de recrutement plus intelligents en repérant les modèles et les tendances Expérience du candidat: Fournir aux candidats un retour d'information précieux et laisser une impression positive, quel que soit le résultat

💡Pro Tip: Utiliser l'IA pour le recrutement pour analyser les CV, trouver rapidement des candidats pertinents, organiser des entretiens et même atténuer les préjugés inconscients lors de l'embauche.

ClickUp a également fournit des modèles d'entretien pour une documentation efficace et un partage sans faille du retour d'information sur les entretiens. Consultez-les ci-dessous :

Modèle de gestion des entretiens et de rapports

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-199.png Le modèle de gestion des entretiens et de rapports de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer et à suivre l'ensemble du processus d'entretien.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205385442&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1b4kkhn\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Avec Modèle de gestion des entretiens et de rapports de ClickUp grâce à ce modèle, tous les rapports d'entretien des différents intervieweurs peuvent être regroupés en un seul emplacement facilement accessible.

Vous pouvez permettre à votre équipe de suivre les candidats, de planifier les entretiens et de recueillir des commentaires afin de faire des choix d'embauche prompts et éclairés. Dès que tous les entretiens sont terminés, saisissez chaque détail du parcours de l'entretien pour produire des rapports remplis de données, d'idées et de recommandations précieuses.

En outre, vous pouvez utiliser le modèle Modèle de processus d'entretien ClickUp ce modèle vous permet de rationaliser et d'améliorer vos méthodes d'entretien, en veillant à ce que les candidats soient évalués rapidement, précisément et équitablement. Que vous recrutiez en interne ou que vous recherchiez de nouveaux talents, ce modèle vous aide à identifier efficacement les meilleurs candidats.

Et enfin.., Modèle d'évaluation des performances de ClickUp permet de suivre et d'évaluer les performances des entretiens de manière simple et directe. Il garantit une évaluation juste et approfondie pour chaque candidat, en vous aidant à collaborer avec les parties prenantes pour créer des documents d'examen détaillés.

Simplifiez le feedback des entretiens et améliorez l'expérience des candidats avec ClickUp

Un feedback d'entretien efficace permet de prendre des décisions d'embauche claires et équitables en se concentrant sur des critères spécifiques et objectifs.

Lorsque les candidats reçoivent des commentaires spécifiques et utiles - qu'ils obtiennent ou non le poste - ils ont tendance à avoir une impression favorable de l'entreprise et sont plus enclins à la suggérer à d'autres ou à la réessayer à l'avenir.

ClickUp facilite la gestion du feedback grâce à ses modèles et à ses fonctionnalités. Utilisez des formulaires et des tableaux de bord prêts à l'emploi pour que les évaluations restent uniformes et équitables. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et laissez la boucle de rétroaction constructive s'enclencher !