10 meilleurs logiciels d'optimisation de la main-d'œuvre 2025

Manager une équipe en pleine croissance dans une startup au rythme effréné peut être très amusant. Mais vous savez quel est notre plus grand défi ?

Suivre les échéanciers des projets, les horaires des employés, les coûts de la main-d'œuvre et les indicateurs de gestion des performances sans perdre la raison. Je me souviens de journées enfouies dans des feuilles de calcul et de réunions interminables tout en essayant tant bien que mal de rester organisé et efficace.

C'est alors que nous avons décidé d'introduire un logiciel d'optimisation de la main-d'œuvre dans notre routine. Tout à coup, je pouvais respirer à l'aise en affichant une vue claire de l'attribution des tâches, des échéances des projets et de la productivité globale de l'équipe. Et même si le travail reste intense, mon équipe et moi-même n'avons plus jamais à passer une nuit blanche à réconcilier les données manuellement.

Dans ce blog, je m'appuierai sur mes propres expériences pour vous guider à travers les meilleurs outils d'optimisation de la main-d'œuvre disponibles.

C'est parti ! ⬇️

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel d'optimisation de la main-d'œuvre ?

Quand la sélection d'un logiciel de gestion des ressources humaines il est important de se concentrer sur les fonctionnalités qui amélioreront immédiatement l'efficacité et la productivité de votre équipe.

Le bon logiciel devrait rationaliser les processus, améliorer la gestion des employés et assister la prise de décision stratégique.

Voici quelques fonctionnalités que je considère comme incontournables dans tout logiciel d'optimisation des effectifs :

Suivi des performances des employés: Surveille les performances des individus et des équipes, établit des paramètres et fournit un retour d'information en vue d'une amélioration continue

Surveille les performances des individus et des équipes, établit des paramètres et fournit un retour d'information en vue d'une amélioration continue **Automatisation de la création et de l'ajustement des équipes en fonction de la disponibilité des employés et de la charge de travail, réduisant ainsi les erreurs de planification

Gestion des salaires: Facilite le calcul des salaires, gère les déductions et assure des paiements précis et en temps voulu aux employés

Facilite le calcul des salaires, gère les déductions et assure des paiements précis et en temps voulu aux employés Gestion des règles: Définit et applique les politiques de l'entreprise et les réglementations légales, en veillant à la conformité et à la cohérence

Définit et applique les politiques de l'entreprise et les réglementations légales, en veillant à la conformité et à la cohérence Planification des prévisions: Prévoit les besoins futurs en personnel en fonction des données et des tendances pour se préparer à l'évolution des demandes de main-d'œuvre

Prévoit les besoins futurs en personnel en fonction des données et des tendances pour se préparer à l'évolution des demandes de main-d'œuvre Capacités IA: Utilise l'intelligence artificielle pour prédire les tendances, automatiser les tâches et fournir des informations exploitables pour des décisions basées sur les données

Les 10 meilleurs logiciels d'optimisation de la main-d'œuvre à utiliser en 2024

Avec autant d'options disponibles, choisir le bon logiciel de gestion des effectifs peut s'avérer délicat.

J'ai présélectionné les 10 meilleurs outils pour vous aider à trouver celui qui conviendra le mieux pour améliorer la productivité de votre équipe.

1. ClickUp (Meilleur pour la gestion de projet RH et l'optimisation des effectifs)

ClickUp for HR Teams améliore l'optimisation de la main-d'œuvre en gérant efficacement les horaires et la planification des évènements, ce qui rend l'intégration et la planification annuelle transparentes et efficaces

J'ai choisi ClickUp pour les Teams RH est mon premier choix car il s'agit d'une solution de gestion de projet tout-en-un qui améliore tous les aspects de la gestion des effectifs. Il simplifie votre pipeline de recrutement en organisant les candidatures et les efforts d'embauche.

Ce que j'aime chez ClickUp, c'est sa capacité à suivre efficacement les performances, l'engagement et le développement à l'aide de plus de 15 outils personnalisables Affichages ClickUp comme la vue Calendrier, la vue Liste, la vue Gantt et la vue Tableur. Il fait cela tout en gardant toutes les informations sur les employés organisées en toute sécurité en un seul endroit.

Gardez votre équipe sur la bonne voie grâce à la fonctionnalité "glisser-déposer" de ClickUp Calendrier View qui permet d'ajuster rapidement les échéances

Pour créer et gérer mes documents, wikis et bases de connaissances, je me tourne toujours vers ClickUp Documents . Vous pouvez utiliser des pages imbriquées et des options de mise en forme riche pour structurer votre contenu et le partager avec les membres de l'équipe.

Collaborez de manière transparente avec ClickUp Docs en modifiant en cours, en étiquetant les membres de l'équipe avec des commentaires et en assignant des tâches exploitables pour une meilleure gestion de la qualité

Je trouve qu'il est plus pratique de commencer avec des modèles préconstruits pour les tâches RH essentielles et de les personnaliser en fonction de mes besoins uniques. Ainsi, que vous souhaitiez rationaliser les processus d'embauche, affiner les procédures d'intégration ou suivre les performances des employés, il existe un modèle ClickUp adapté à vos besoins.

Voici deux modèles ClickUp que j'adore :

Modèle de répertoire des employés ClickUp

Pour l'organisation et le suivi des informations sur les employés, j'utilise le modèle de répertoire des employés ClickUp Modèle d'annuaire des employés ClickUp . Il vous permet de gérer et d'afficher les données relatives aux employés dans plusieurs formes, de sorte que vous pouvez facilement voir à quel service appartient chaque personne et qui est actuellement au bureau.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-107.png Le modèle d'annuaire des employés de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre vos employés et leur progression.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182413139&department=hr-recruiting&\_gl=1\*5zpfs8\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Consolider toutes les informations sur les employés en un seul endroit

Rechercher sans effort les détails et les informations de contact des collaborateurs

S'assurer que les dossiers des employés sont exacts et à jour

Le modèle facilite la gestion de votre équipe en rationalisant la communication, en facilitant le processus d'intégration et en sécurisant les données sensibles, le tout en un seul endroit.

ClickUp RH procédures opératoires normalisées modèle

Une autre option intéressante pour perfectionner les processus de gestion du personnel est le Modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp HR . Ce modèle sert de référentiel central pour tous les documents RH, garantissant que les politiques et procédures sont cohérentes et à jour.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-426.png Le modèle de procédures opératoires normalisées de ClickUp est conçu pour vous aider à créer, gérer et suivre les processus et procédures RH.

https://app.clickup.com/signup?template=t-216245474&department=operations&\_gl=1\*1ndatv1\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Les statuts et les champs personnalisés vous permettent de gérer les tâches efficacement, tandis que des affichages multiples adaptés à des fonctions RH spécifiques, telles que l'intégration, le recrutement et l'évaluation des performances, permettent une gestion des tâches rationalisée et gratuite.

💡 Pro Tip : Vous pouvez également essayer les modèles de planification de la capacité et modifiez-les pour qu'ils répondent parfaitement à vos besoins.

Suivant, Tableaux de bord ClickUp sont un excellent outil pour le suivi et les rapports sur les performances des employés, la satisfaction et l'engagement des clients, ainsi que les taux d'achèvement des examens. Ils se mettent à jour en temps réel, ce qui facilite le suivi de vos priorités en matière de ressources humaines.

Avec plus de 50 options de widgets, vous pouvez personnaliser les tableaux de bord ClickUp pour afficher des indicateurs opérationnels tels que les positions occupées, le délai d'embauche, la performance de l'équipe, et bien plus encore

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Champs personnalisables: Capturez des informations détaillées sur les employés avec Champs personnalisés ClickUp les champs personnalisables: Saisissez des informations détaillées sur l'employé à l'aide de champs personnalisés, de pièces jointes et de liens externes pour que toutes les données pertinentes soient organisées et accessibles

Capturez des informations détaillées sur les employés avec Champs personnalisés ClickUp les champs personnalisables: Saisissez des informations détaillées sur l'employé à l'aide de champs personnalisés, de pièces jointes et de liens externes pour que toutes les données pertinentes soient organisées et accessibles Statuts personnalisés: Utilisez Statuts de tâche ClickUp personnalisés pour visualiser et gérer les flux de travail pour l'embauche, l'intégration et le développement des employés, en assurant un suivi clair de la progression à chaque étape

Utilisez Statuts de tâche ClickUp personnalisés pour visualiser et gérer les flux de travail pour l'embauche, l'intégration et le développement des employés, en assurant un suivi clair de la progression à chaque étape Rappels: Paramétrez des rappels ponctuels ou récurrents Rappels ClickUp pour les activités RH critiques telles que les entretiens, les abonnements et les évaluations de performance afin de rester maître de votre agenda et de ne jamais manquer une tâche importante

Paramétrez des rappels ponctuels ou récurrents Rappels ClickUp pour les activités RH critiques telles que les entretiens, les abonnements et les évaluations de performance afin de rester maître de votre agenda et de ne jamais manquer une tâche importante Checklists: Mise en œuvre Checklists des tâches ClickUp pour rationaliser et réduire les erreurs dans les processus RH, en s'assurant que chaque étape, du recrutement à l'onboarding, est achevée de manière exhaustive

Mise en œuvre Checklists des tâches ClickUp pour rationaliser et réduire les erreurs dans les processus RH, en s'assurant que chaque étape, du recrutement à l'onboarding, est achevée de manière exhaustive Dépendances: Établir Dépendances de la tâche ClickUp pour gérer la séquence des activités d'embauche, d'onboarding et de développement, afin que les tâches soient achevées dans la bonne commande

Établir Dépendances de la tâche ClickUp pour gérer la séquence des activités d'embauche, d'onboarding et de développement, afin que les tâches soient achevées dans la bonne commande Intégrations: Connectez ClickUp avec vos outils et applications favoris pour améliorer les opérations RH, rationaliser les flux de travail et permettre une synchronisation transparente des données

Limites de ClickUp

L'application mobile peut manquer de certaines fonctionnalités de bureau, ce qui limite la fonction en déplacement

Les fonctionnalités étendues peuvent entraîner une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Tarification ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par utilisateur

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Workday (Meilleur pour la gestion avancée des RH et des finances)

Via : Jour ouvrable Workday est une solution unifiée, basée sur le cloud, populaire parmi les praticiens des ressources humaines des grandes et moyennes entreprises.

Cette solution logiciel de planification des effectifs réunit les finances, les RH et le forfait, fournissant une source unique de vérité pour les rapports en temps réel et les processus de bout en bout, de l'intégration à la paie en passant par les demandes de congés et plus encore. L'intégration permet une expérience utilisateur intuitive, aidant les entreprises à rationaliser leurs opérations et à atteindre la croissance.

Que vous soyez une petite entreprise ou une grande entreprise disposant de plusieurs systèmes, Workday offre un cloud de gestion d'entreprise robuste qui s'adresse aux organisations de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de Workday

Attirez et développez les talents grâce à des informations basées sur des données à l'aide de Workday Skills Cloud

Identifier les tendances, les risques et les opportunités pour guider les dirigeants et les managers avec des forfaits d'action sur mesure

Rationaliser l'accès aux informations et l'achevé des tâches avec un libre-service convivial et une gestion intelligente des cas

Améliorer le recrutement de la diversité et le forfait de main-d'œuvre en catégorisant les compétences à l'aide d'une ontologie avancée

Réduire la charge de travail manuelle et les erreurs grâce à l'automatisation afin d'améliorer l'orientation stratégique et l'efficacité

Limites de Workday

Les candidats doivent souvent ressaisir les détails pour différents rôles, et les solutions de remplissage automatique ne sont pas largement disponibles

L'enregistrement manuel des projets est nécessaire pour éviter que les modifications ne soient perdues

L'outil de rapports manque de flexibilité et ne fait pas appel à un compilateur de requêtes pour la gestion du capital humain (HCM)

Tarification Workday

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques du jour ouvrable

G2: 4/5 (1300+ commentaires)

4/5 (1300+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (1300+ commentaires)

3. Workofo (Meilleur pour la planification et l'optimisation de la main-d'œuvre alimentées par l'IA)

Via : Travailler avec Workofo est un logiciel d'optimisation des effectifs piloté par l'IA qui élève la planification et la gestion en prévoyant les charges de travail et en créant des plannings sur mesure pour votre entreprise.

J'ai trouvé son application mobile utile car elle assure une communication fluide et un accès facile en déplacement.

Workofo combine une technologie IA avancée avec des conseils d'experts et des analyses d'interaction, ce qui en fait une taille idéale pour les moyennes et grandes entreprises dans les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et de la distribution.

Les meilleures fonctionnalités de Workofo

Analyser plus de 60 millions de variations d'horaires pour fournir le meilleur ajustement

Exploiter l'IA pour prédire la charge de travail et optimiser les horaires avec une précision de 15 minutes

Intégrer environ 80 paramètres, y compris les réglementations et les règles internes, pour une optimisation sur mesure

Répartissez les équipes, équilibrez les niveaux de service entre les emplacements et ajustez les heures en fonction du trafic prédictif et des besoins de l'entreprise

Économiser de 5 à 15 % du temps de travail des employés en réduisant les heures supplémentaires inutiles et en réduisant les coûtsen réaffectant les ressources pour une plus grande productivité

Travail sur les limites

L'efficacité de ses fonctionnalités IA dépend fortement de données d'entrée précises et achevées

L'intégration avec les systèmes de ressources humaines ou de paie existants peut nécessiter des services supplémentaires

Tarifs de Workofo

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Workofo

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

4. Ultimate Kronos Group [UKG] (Meilleur pour la gestion complète des effectifs et l'engagement des employés)

Via : UKG UKG se consacre à l'amélioration de la réussite organisationnelle en se concentrant sur les personnes, la culture du lieu de travail et la confiance. Il est conçu pour assister des effectifs diversifiés, impliquer les employés et obtenir des résultats significatifs pour l'entreprise.

UKG propose une intervalle de solutions puissantes conçues pour améliorer la planification des ressources humaines et la gestion des effectifs, notamment UKG Pro Workforce Management, InTouch DX et Talk.

Les meilleures fonctionnalités de UKG

Optimisez les horaires des employés grâce à des informations de dernière minute pour une efficacité maximale

Automatisation et rationalisation du traitement des impôts grâce à des calculs précis et à des fonctionnalités de conformité

Simplifiez la gestion des salaires à l'échelle mondiale en garantissant une paie précise dans plus de 160 pays grâce à UKG One View

Construire et maintenir des processus d'entreprise conformes avec des fonctionnalités qui s'alignent sur les exigences réglementaires

Limites d'UKG

Les authentifications de sécurité fréquentes peuvent être lourdes et prendre du temps

Même les lignes de réponse rapide peuvent avoir des temps d'attente longs de 2 à 3 jours

Les demandes de service payantes peuvent être soumises à des délais d'exécution prolongés

Des bugs occasionnels affectent la fonction et nécessitent un dépannage

Tarification UKG

Prix personnalisé

G2: 4.2/5 (1490+ commentaires)

4.2/5 (1490+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (590+ commentaires)

5. Papaya Global (Meilleur pour la gestion globale des salaires et la conformité)

Via : Papaye Global Papaya Global simplifie la gestion de la paie et de la conformité pour les organisations ayant des équipes diverses, en offrant une solution unique dans plus de 160 pays. Avec Papaya, vous pouvez gérer la paie dans plusieurs devises et adhérer aux réglementations locales sans vous encombrer de détails administratifs.

Sa vision en temps réel des données relatives à la main-d'œuvre vous aide à vous concentrer sur les points suivants retenir les meilleurs talents -un besoin pressant pour les entreprises mondiales dans les secteurs hautement compétitifs.

La plateforme gère les employés, les entrepreneurs et les travailleurs de l'Employer of Record (EOR), en assistant vos efforts en matière d'engagement des employés et de satisfaction au travail.

Les meilleures fonctionnalités de Papaya Global

Assurez-vous que les paiements de la main-d'œuvre mondiale sont exacts et opportuns, avec une conformité, une sécurité et une fiabilité totales

Connexion transparente avec les systèmes HCM/HRIS, les dépenses, T&A et ERP pour un flux de données efficace

Bénéficier d'une assistance personnalisée avec Papaya 360 Assistance, y compris un gestionnaire de compte dédié et des experts en paie

Rationaliser le compte de la paie avec le rapprochement JE, en automatisant les entrées de journal sans erreur et en économisant de 15 à 20 heures de travail manuel par cycle

Limites mondiales de Papaya

Vous devez utiliser le bouton de connexion de l'e-mail d'origine pour vous connecter, car les liens enregistrés ou les signets ne fonctionneront pas

Le passage d'un onglet de paie à l'autre peut se faire par défaut sur le premier projet dans l'ordre alphabétique plutôt que sur votre sélection

Les factures peuvent manquer de détails et le système d'importation des PTO doit être amélioré

Papaya Global pricing

Croissance globale: 25$/mois par employé (101-500 employés)

25$/mois par employé (101-500 employés) Global Scale: 20$/mois par employé (501-1000 employés)

20$/mois par employé (501-1000 employés) Enterprise Global: $15/mois par employé (plus de 1000 employés)

Évaluations et critiques de Papaya Global

G2: 4.5/5 (30+ reviews)

4.5/5 (30+ reviews) Capterra: 4.4/5 (30+ avis)

6. RELEX (Meilleur pour l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et de la main-d'œuvre par l'IA)

Via : Verint Verint est un outil d'automatisation de l'expérience client qui améliore les interactions avec les clients. C'est une bonne option pour ceux qui travaillent dans de grands départements ou organisations en contact avec la clientèle.

Verint se concentre sur l'automatisation, la connaissance des données et l'intégration transparente pour vous aider à optimiser vos opérations, à améliorer le service, à fournir une assurance qualité et à offrir de meilleures expériences client.

Les meilleures fonctionnalités de Verint

Adoptez une solution CCaaS (Contract Center as a Service) modulaire et pérenne qui évolue avec les besoins de votre entreprise, garantissant une amélioration continue et un retour sur investissement

Utilisez le hub de données d'engagement ouvert pour analyser les données d'interaction provenant de diverses sources afin d'obtenir des informations exploitables

Mettre en œuvre des outils RH alimentés par l'IA et d'autres options en libre-service sur les canaux vocaux et numériques, permettant une résolution efficace des problèmes sans intervention humaine

Utiliser des outils de prévision et de planification avancés pour optimiser la planification des effectifs et augmenter la capacité

Limites de Verint

Si vous choisissez la planification statique, vous devez saisir manuellement les heures prévisionnelles pour chaque jour

Les transcriptions des enregistrements d'appels ne sont pas très précises, ce qui peut affecter la qualité de l'analyse

Prix Verint

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Verint

G2: 4.3/5 (220+ commentaires)

4.3/5 (220+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Via : Infor Infor propose un intervalle de solutions adaptées aux besoins spécifiques de l'industrie, notamment la gestion financière, la coordination de la chaîne d'approvisionnement, la planification, l'ordonnancement et la gestion des commandes.

Cette solution a été conçue pour répondre aux besoins de l'industrie logiciel de gestion du capital humain (HCM) optimisent les performances des employés et améliorent les stratégies en matière de main-d'œuvre.

Les meilleures fonctionnalités d'Infor

Intégrer et automatiser les processus avec l'API Gateway d'Infor pour des connexions sécurisées, des aperçus de données en temps réel et une expérience utilisateur unifiée

Utiliser Infor Birst pour fusionner les analyses de main-d'œuvre avec des insights pilotés par l'IA, du contenu sectoriel préconstruit et l'intégration des données pour améliorer la prise de décision

Appliquer Infor Enterprise Automatisation pour automatiser les processus de bout en bout avec des solutions RPA et backend intégrées

Centraliser les données sur différentes plateformes, notamment Infor OS, les API et les applications tierces, pour garantir une disponibilité et une précision complètes

Limites d'Infor

Manque de fonctionnalités de marketing par e-mail, ce qui rend certaines tâches chronophages

Absence de fonctionnalités telles que la gestion des congés payés et le recrutement que l'on trouve dans d'autres plateformes HCM

Tarification d'Infor

Prix personnalisé

Évaluations et critiques d'Infor

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Maximiser l'efficacité de la main d'œuvre avec ClickUp

La sélection du bon logiciel d'optimisation de la main-d'œuvre est cruciale pour améliorer la productivité sans augmenter les coûts opérationnels. Chaque outil présenté dans ce blog apporte des atouts uniques au tableau, et j'espère que notre tour d'horizon vous aidera à trouver celui qui convient le mieux à votre organisation.

Parmi toutes ces options, ClickUp se distingue par sa polyvalence et son exhaustivité. Ses modèles personnalisables, ses documents riches en fonctionnalités et ses tableaux de bord axés sur les données aident des personnes comme moi à gérer les tâches, à réduire les erreurs manuelles et à garantir l'alignement sur les objectifs de l'organisation. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour voir comment il peut transformer vos stratégies de gestion des effectifs.