15 Meilleures alternatives à ChatGPT pour écrire en 2025

Depuis son lancement, ChatGPT a changé la façon dont nous pensons à l'écriture et à la génération de contenu. Ses capacités avancées, alimentées par les modèles d'IA linguistique de pointe d'OpenAI, en ont fait un choix populaire pour diverses tâches de rédaction, de l'élaboration d'e-mails à la génération de codes complexes.

Cependant, à mesure que le marché des outils d'IA et des chatbots se développe, de nombreuses alternatives ont vu le jour, chacune offrant des fonctionnalités et des caractéristiques uniques qui répondent à divers besoins des utilisateurs.

Bien que ChatGPT soit un excellent choix, il présente des lacunes dans certains domaines, tels que les fonctionnalités spécialisées, la rentabilité et l'amélioration des performances dans des tâches particulières

C'est là que l'équipe de ClickUp et moi-même sommes partis à la recherche de solutions alternatives Outils d'écriture IA . Dans cet article de blog, je vais partager certaines des meilleures alternatives à ChatGPT en 2024 que nous avons découvertes lors de notre chasse.

Nous explorerons les forces et les faiblesses de chaque outil, pour vous aider à trouver l'outil idéal Générateur de contenu IA pour vos besoins.

Limites de ChatGPT

Une petite parenthèse : Récemment, l'équipe de ClickUp a soumis ChatGPT à plusieurs tests pour voir comment il pouvait aider dans les tâches de code. Bien qu'il se soit avéré utile à certains égards, nous avons rencontré des limites qu'il est important de prendre en compte :

Mon travail sur un projet de web scraping et la nécessité de résoudre une erreur de logique délicate. Alors que ChatGPT pourrait être un point de départ pour trouver des solutions, il pourrait avoir du mal à comprendre le flux logique spécifique de votre code, ce qui rendrait difficile l'identification du problème exact

*La spécificité est importante: Supposons que vous créez un projet de visualisation de données en R. ChatGPT peut générer un code syntaxiquement correct pour créer un diagramme de base, mais il peut ne pas capturer la manipulation de données spécifique requise pour vos besoins uniques de visualisation*

Supposons que vous créez un projet de visualisation de données en R. ChatGPT peut générer un code syntaxiquement correct pour créer un diagramme de base, mais il peut ne pas capturer la manipulation de données spécifique requise pour vos besoins uniques de visualisation* *Assistance limitée en termes de langages: Tous les langages de code ne sont pas créés égaux ! Si vous vous aventurez dans un langage de programmation de niche tel que Go, les suggestions de ChatGPT peuvent ne pas être pertinentes simplement parce que sa base de connaissances n'est pas aussi complète pour ce langage spécifique*

Malgré ces limites, ChatGPT peut toujours être un outil IA précieux dans la boîte à outils d'un codeur. Il excelle dans la génération de pseudocode, qui peut fournir un aperçu de haut niveau de la structure d'un programme.

Mais lorsque l'on s'attaque à des défis de codage complexes ou que l'on travaille avec des langages de programmation moins courants, il peut être judicieux d'explorer d'autres outils IA qui offrent des fonctions spécialisées, comme la possibilité de travailler avec plusieurs langages de programmation.

Beaucoup de ces leçons s'appliquent à la recherche d'alternatives à ChatGPT pour l'écriture. Voyons cela de plus près.

Alternatives à ChatGPT pour l'écriture en un coup d'œil

Logiciel Cas d'utilisation Parfait pour Logiciel Cas d'utilisation Parfait pour ------------ ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ClickUp Gestion de projet avec rédaction de contenu intégrée Teams, managers d'équipe d'écriture Jasper Marketing et textes publicitaires générés par l'IA Équipes marketing, startups Copy.ai Création de contenu automatisée pour les médias sociaux et les blogs Indépendants, petites entreprises Writesonic Rédaction d'articles, de blogs et de textes marketing Créateurs de contenu, spécialistes du marketing Claude Assistant d'écriture IA généraliste pour les tâches de rédaction et de code Utilisateurs généralistes, petites entreprises Rytr Génération de contenu par l'IA pour les e-mails, les blogs et les publicités Freelances, startups Notion IA Rédaction et prise de notes intégrées dans un outil de gestion de projet Teams, project managers Simplified Plateforme de création de contenu et de design tout-en-un Équipes marketing, petites entreprises QuillBot Paraphrase et amélioration de la qualité de l'écriture Étudiants, écrivains Wordtune Amélioration et réécriture de contenu existant Rédacteurs, professionnels Anyword Optimisation des textes pour les publicités et les campagnes de marketing Marketeurs, agences de publicité WordAi Réécriture et adaptation de contenu pour le rendre unique Professionnels du SEO, créateurs de contenu Speedwrite Création rapide de contenu à l'aide de l'IA Blogueurs, spécialistes du marketing de contenu SpinBot Réécriture et paraphrase de textes Rédacteurs, professionnels Grammarly Vérification de la grammaire et du style Freelancers, startups, petites entreprises et entreprises

15 Meilleures alternatives à ChatGPT pour la rédaction en 2024

Basé sur des tests et des recherches approfondies, j'ai listé les 15 meilleures alternatives ChatGPT pour l'écriture :

1. ClickUp

ClickUp

va plus loin que les

gestion de projet

. Il offre une série de fonctionnalités robustes pour la création, la modification en cours et le résumé de contenu.

Voici comment ses fonctionnalités se comparent à celles de ChatGPT :

Documents collaboratifs

Les documents de ClickUp

de ClickUp permet la co-écriture et la modification en cours en temps réel, ce qui favorise un travail d'équipe transparent sur les projets d'écriture.

Améliorez votre créativité et rationalisez la collaboration au sein de l'équipe avec ClickUp's Docs

Contrairement à ChatGPT qui met l'accent sur la génération individuelle, ClickUp permet à plusieurs rédacteurs de contribuer simultanément, simplifiant ainsi la modification en cours, résumant et affinant des informations complexes en un contenu percutant en tant qu'équipe. Cela facilite le processus de rédaction et garantit que tout le monde est sur la même page.

Voici comment ClickUp peut vous aider :

Construire des documents pour tout type de travail, comme des feuilles de route, des wikis ou des bases de connaissances

pour tout type de travail, comme des feuilles de route, des wikis ou des bases de connaissances Utilisez des pages imbriquées , des options de style et des modèles pour créer un contenu bien organisé

, des options de style et des modèles pour créer un contenu bien organisé Utilisez les pages imbriquées , les options de style et les modèles pour créer un contenu bien organisé Documents Hub pour trouver facilement des informations

, les options de style et les modèles pour créer un contenu bien organisé Documents Hub pour trouver facilement des informations Créez, modifiez, partagez et collaborez sur différents types de documents, y compris du texte, des images, des emojis, des vidéos et des tableaux

Résumer avec l'aide de l'IA

ClickUp Brain

, l'outil d'IA et assistant de rédaction, simplifie la création de contenu en résumant automatiquement les longs documents, les e-mails et les descriptions de tâches.

Améliorez votre écriture et votre productivité avec ClickUp Brain

Contrairement à ChatGPT, cet assistant IA intégré comprend deux fonctionnalités puissantes pour vous aider à rédiger :

Gestion des connaissances par l'IA:

Obtenez instantanément des réponses précises basées sur le contexte de tout travail au sein de ClickUp et connecté à ClickUp

basées sur le contexte de tout travail au sein de ClickUp et connecté à ClickUp Enquête sur les tâches, les documents, les personnes, les wikis de l'entreprise, les forfaits et les insights

Gestion de projet par IA:

Automatisation des résumés de projets , des mises à jour de progression et des résumés rapides

, des mises à jour de progression et des résumés rapides Gagnez du temps en automatisant les éléments d'action, la planification des sous-tâches et le remplissage automatique des données

AI Writer for Work:

Améliorez vos écrits de manière transparente grâce à un assistant intégré formé aux contenus liés au travail

grâce à un assistant intégré formé aux contenus liés au travail Vérification orthographique intégrée pour les documents et les tâches sans plugins ni extensions

pour les documents et les tâches sans plugins ni extensions Créez des réponses rapides avec un ton parfait

avec un ton parfait Créez des tableaux avec des données et des informations riches

avec des données et des informations riches Créez des modèles pour les tâches, les documents et les projets instantanément

pour les tâches, les documents et les projets instantanément Transcrire automatiquement la voix en texte et répondre aux questions des réunions et des clips

Modèle d'invite, instructions

Le modèle

ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de marketing

comprend plus de 600 invites, instructions pour vous aider dans vos forfaits et campagnes de marketing.

Voici comment vous pouvez utiliser ce modèle :

Personnalisez et adaptez: N'hésitez pas à modifier, ajouter ou supprimer des messages-guides pour les aligner sur vos objectifs marketing spécifiques. N'oubliez pas que la pertinence est la clé. Veillez à ce que vos invitations correspondent à la voix de votre marque et à votre public

N'hésitez pas à modifier, ajouter ou supprimer des messages-guides pour les aligner sur vos objectifs marketing spécifiques. N'oubliez pas que la pertinence est la clé. Veillez à ce que vos invitations correspondent à la voix de votre marque et à votre public Laissez libre cours à votre créativité: Mélangez les invites, associez différentes idées et créez quelque chose d'unique. Qu'il s'agisse d'un message spirituel sur les médias sociaux ou d'un objet d'e-mail qui attire l'attention, laissez libre cours à votre créativité

Mélangez les invites, associez différentes idées et créez quelque chose d'unique. Qu'il s'agisse d'un message spirituel sur les médias sociaux ou d'un objet d'e-mail qui attire l'attention, laissez libre cours à votre créativité Restez amusant et vivant: Injectez de l'humour, utilisez des emojis et expérimentez différentes formes. Plus votre contenu est engageant, plus votre public l'appréciera

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créer des environnements de travail pour les différents services (par exemple, le marketing). Conservez le travail lié au contenu dans un environnement de travail désigné

Paramétrez un espace de travail "contenu Dossier destiné à la création de contenu. Organisez les articles de blog, les campagnes de marketing et d'autres éléments pertinents

Créer des listes pour différents types de contenu (par exemple, pages d'atterrissage, SEO, articles de blog)

Décomposer la création de contenu en éléments exploitables Tâches ClickUp . Personnalisez les détails des tâches, tels que les assignés, les checklists, etc

Collaborez de manière transparente en ajoutant commentaires directement aux pièces jointes des tâches. Bénéficier de résumés des fils de discussion pour une gestion efficace des commentaires

Appréciez La traduction de ClickUp AI en cinq langues

Les limites de ClickUp

L'utilisation du plein potentiel de ClickUp AI peut nécessiter un abonnement payant

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9500+ commentaires)

4.7/5 (9500+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (4000+ commentaires)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

À fait vraiment remplacer plusieurs outils par un seul. Grâce à ClickUp, nous gérons la création de contenu, le marketing, le développement de produits, les documents de l'entreprise et bien d'autres choses encore en un seul endroit. Les départements de notre entreprise sont en mesure de comprendre et de rester à jour sur les informations concernant le travail des autres équipes beaucoup plus facilement depuis que nous pouvons tout garder en un seul endroit

Bryan M. sur Capterra

2. Jasper

via

Jasper IA

Après avoir expérimenté ChatGPT et Jasper, je peux dire en toute confiance que, bien que chaque outil IA réponde à des besoins de rédaction distincts, Jasper se distingue comme une alternative convaincante. Il exploite la puissance de l'apprentissage automatique pour produire un contenu attrayant.

Jasper brille dans l'élaboration de textes marketing, d'e-mails, de contenus de sites Web et de posts sur les réseaux sociaux. Ses modèles et ses recettes (flux de travail préétablis) sont spécifiquement conçus pour les objectifs marketing.

**Par exemple, vous pouvez utiliser Jasper pour créer une campagne publicitaire Facebook à fort taux de conversion pour un client, en obtenant un taux de clics de 30 %.

Sa fonctionnalité "Mode Boss IA " vous permet de rédiger de manière transparente un article entier en tapant simplement un titre et un plan.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Utilisez l'intégration transparente de Jasper avec des outils de référencement tels que Surfer SEO, afin d'optimiser le contenu pour des mots clés spécifiques pour une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche

Testez différentes variantes de votre contenu pour voir ce qui résonne le mieux à l'aide de la fonctionnalité intégrée de test A/B de Jasper

pour voir ce qui résonne le mieux à l'aide de la fonctionnalité intégrée de test A/B de Jasper Ajustez la température du contenu pour contrôler le degré de créativité ou de prudence du contenu généré

Limites de Jasper

L'interface utilisateur n'est pas aussi simple que celle de ChatGPT et peut nécessiter une courbe d'apprentissage

Le contenu généré par Jasper nécessite une vigilance accrue quant à l'exactitude des faits, car il s'appuie fortement sur les données d'entraînement

Prix de Jasper

Creator : 49 $/mois par place

: 49 $/mois par place Pro : 69 $/mois par place

: 69 $/mois par place Business : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Jasper

G2: 4.7/5 (1000+ commentaires)

4.7/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (1500+ commentaires)

Que disent les utilisateurs réels de Jasper.IA ?

Jasper.ai est un excellent logiciel d'aide à la rédaction de contenu et de marketing pour ma petite entreprise, et j'en suis pleinement satisfait. Jasper est un excellent logiciel à essayer - Il est intelligent et orienté vers un but précis

Ferent L. sur Capterra

3. Copie.IA

via

Copie.IA

Parmi les autres outils d'IA, Copy.ai est un concurrent sérieux pour l'automatisation des ventes et du marketing, mais pas nécessairement un remplaçant direct de ChatGPT dans tous les cas d'utilisation de la création de contenu.

Copy.ai propose 90+ modèles précieux pour créer des pages d'atterrissage et des scripts de vente. Ces modèles conviennent mieux aux freelances ou aux spécialistes du marketing soucieux de leur budget qui n'ont pas forcément besoin de la suite complète de création de contenu proposée par ChatGPT.

Les modèles comprennent des invitations pour vous aider à identifier et à cibler les points de douleur, les besoins et les défis de votre public.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.IA

Réduire le risque de plagiat involontaire grâce à son outil intégré de détection du plagiat

Générer du contenu optimisé pour le référencement pour une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche

pour une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche Exploitez la fonction de test A/B spécialement conçue pour les textes commerciaux et marketing et testez différents titres, CTA ou ligne d'objet d'e-mail

Limites de Copy.IA

L'accès à des fonctionnalités spécifiques nécessite un abonnement

En raison de sa base de connaissances limitée, Copy.ai n'est pas idéal pour produire du contenu long formulaire

Prix de Copy.ai

Free

Débutant: 49$/utilisateur par mois

49$/utilisateur par mois Avancé: 249$/mois pour un maximum de 5 places

249$/mois pour un maximum de 5 places Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (150+ reviews)

4.7/5 (150+ reviews) Capterra: 4.5/5 (60+ avis)

Que disent les utilisateurs de Copy.ai ?

Il écrit littéralement un meilleur contenu que ce que je fais moi-même en 1/10ème de temps et il est déjà optimisé pour les mots-clés.

Stephen G. B. sur G2

10 Meilleures alternatives et concurrents de Copy IA 2024

4. Writesonic

via

Writesonic

Writesonic se targue d'une interface conviviale et d'un éventail varié de fonctionnalités conçues pour générer rapidement et efficacement un contenu de haute qualité.

Qu'il s'agisse de rédiger des articles de blog, de développer des textes marketing ou de forfaiter le contenu des médias sociaux en fonction de vos besoins, Writesonic vous permet de créer du contenu de qualité calendrier de contenu , la plateforme de Writesonic, pilotée par l'IA, produit systématiquement des résultats impressionnants.

Ce qui la différencie des autres solutions de l'entreprise Alternatives à Writesonic est sa versatilité dans la production de contenu dans des tons et des styles différents, répondant à des besoins d'écriture variés.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Optimisez vos pages de produits et vos articles de blog avec des méta titres et descriptions bien structurés pour un meilleur classement dans les moteurs de recherche

pour un meilleur classement dans les moteurs de recherche S'intègre facilement avec des outils tels que Google Drive, HubSpot, et Canva, pour transférer le contenu généré dans votre flux de travail existant

tels que Google Drive, HubSpot, et Canva, pour transférer le contenu généré dans votre flux de travail existant Briser les barrières linguistiques et étendre votre portée en utilisant les modèles IA avancés de Writesonic qui prennent en charge plusieurs langues

Les limites de Writesonic

La maîtrise des fonctionnalités de collaboration et de référencement peut prendre du temps, ce qui entrave l'optimisation des moteurs de recherche

Le niveau gratuit a des restrictions sur les fonctionnalités, tandis que les forfaits payants pourraient ne pas convenir à tous les budgets

Prix de Writesonic

Free : Comprend 25 crédits (une fois)

: Comprend 25 crédits (une fois) Chatsonic : 15$/utilisateur par mois

: 15$/utilisateur par mois Individuel : 20$/utilisateur par mois

: 20$/utilisateur par mois Standard: $99/utilisateur par mois

$99/utilisateur par mois Professionnel: $249/utilisateur par mois

$249/utilisateur par mois Avancé: 499 $/utilisateur par mois

499 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1900+ commentaires)

4.7/5 (1900+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (2000+ commentaires)

Que disent les utilisateurs de Writesonic ?

Mon expérience avec Writesonic a été excellente. C'est un outil fiable pour les créateurs de contenu, les spécialistes du marketing et tous ceux qui ont besoin de produire du contenu écrit de manière efficace. L'assistance client est également réactive et utile

Rishabh P. sur Capterra

5. Claude

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-3.png Claude /$$$img/

via Claude Claude excelle dans le traitement, la compréhension et la génération de langage naturel. Il est donc parfait pour rédiger des e-mails, créer du contenu, répondre à des requêtes et fournir des explications détaillées. Ses modèles d'IA incroyablement intuitifs sont puissants, notamment pour les projets complexes.

Il est parfait pour les tâches telles que résumer, modifier en cours, poser des questions-réponses (Q&R), prendre des décisions et rédiger des codes. Il offre la précision et la fiabilité que le modèle d'intelligence artificielle de ChatGPT et d'autres modèles d'intelligence artificielle sont en mesure d'offrir Claude alternatives sont difficilement compatibles.

**Par exemple, j'ai utilisé Claude pour rédiger des e-mails complexes dans le cadre d'une campagne marketing, ce qui m'a permis d'économiser des heures de travail et d'augmenter le taux d'engagement - quelque chose que je n'aurais pas pu réaliser aussi facilement avec ChatGPT. Son interface conviviale permet de saisir des invitations et d'obtenir des réponses de qualité de manière simple et efficace.

Claude meilleures fonctionnalités

Utilisez des personnalités, des voix et des histoires personnalisées, en adaptant le chatbot à vos préférences

à vos préférences Transcription et analyse d'images , de PDF, de .docx et d'autres fichiers

, de PDF, de .docx et d'autres fichiers Assurer la sécurité via AWS et GCP, la certification SOC 2 Type II, et les options de conformité HIPAA

Limites de Claude

Claude IA a quelques limites, notamment des limites de messages restreintes sur le forfait gratuit

Les utilisateurs peuvent également rencontrer des problèmes de performance tels que des réponses répétitives

Prix de Claude

Free

Pro : 20$/personne par mois

: 20$/personne par mois Teams : 30$/personne par mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Que disent les utilisateurs de la vie réelle à propos de Claude IA ?

Le résultat de Claude est comparativement meilleur que celui d'autres outils LLM. J'ai utilisé Claude pour la rédaction de contenu et la programmation. La résolution de problèmes de Claude est vraiment bonne et il est capable de résoudre des problèmes complexes

Keshav M. sur G2

6. Rytr

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-4.png Rytr /$$$img/

via Rytr Logiciel générateur d'articles IA basé sur le cloud, Rytr est particulièrement utile pour les propriétaires de petites entreprises, les spécialistes du marketing et les rédacteurs indépendants

Il peut aider à créer des contenus de long et de court formulaire tels que des e-mails, des descriptions de produits, des blogs, des articles, des rapports, des posts sur les médias sociaux, des descriptions de produits et des descriptions de postes. Il offre également un tableau de bord facile à utiliser qui vous aide à suivre la progression de votre projets de marketing de contenu .

Rytr dispose d'une fonctionnalité de "commande magique " pour vous aider à générer instantanément du contenu bien structuré. Il assiste plus de 35 langues et dispose d'un vérificateur de plagiat intégré.

Rytr peut faire gagner du temps à ceux qui ont besoin d'aide dans leurs efforts de référencement pour améliorer leur visibilité sur les moteurs de recherche. Par exemple, j'ai utilisé Rytr pour créer quelques posts LinkedIn qui ont connu des taux d'engagement élevés.

Les meilleures fonctionnalités de Rytr

Accélérer votre processus de rédaction en obtenant des suggestions au fur et à mesure que vous tapez

en obtenant des suggestions au fur et à mesure que vous tapez Utilisez des modèles prédéfinis pour générer du contenu rapidement

pour générer du contenu rapidement Produisez du contenu en seulement quatre étapes simples : sélectionnez la langue, le ton, le cas d'utilisation et ajoutez vos commentaires

Les limites de Rytr

Le contenu de type formulaire long peut parfois sembler maladroit et répétitif

Les outils d'analyse des SERP et de recherche de mots-clés doivent être améliorés

Prix de Rytr

Free : Plafonné à 10k caractères

: Plafonné à 10k caractères Unlimited : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Premium : 29$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (800+ commentaires)

4.7/5 (800+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Que disent les utilisateurs de Rytr ?

Lorsque j'ai commencé à utiliser Rytr, je cherchais simplement de l'aide pour rédiger des textes publicitaires pour quelques clients. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est lorsque j'ai découvert la page d'atterrissage et la copie de site Web. C'est fou ce qu'on peut dire. J'ai été en mesure d'améliorer considérablement les taux de discussion sur quelques nouvelles pages d'atterrissage. Ensuite, j'ai créé du contenu pour quelques semaines (et amélioré du contenu existant) en seulement quelques heures. Je continue d'essayer de nouvelles fonctionnalités et je l'adore

Jack L. sur G2

7. Notion IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-5.png Notion IA /$$$img/

via Notion IA Notion IA se présente comme une alternative convaincante à ChatGPT. Elle vous permet de générer du contenu, de gérer des projets et de lancer des idées sur une seule plateforme.

Il s'intègre parfaitement à l'environnement de travail de Notion, améliorant ainsi la productivité et l'organisation des tâches. Il s'agit d'une Outils d'IA peut vous aider à rédiger des documents, à résumer des notes et à fournir des invitations à la rédaction créative, simplifiant ainsi votre flux de travail.

L'interface intuitive et polyvalente de Notion IA lui permet de s'adapter à diverses tâches, ce qui vous permet de vous concentrer sur le travail créatif et stratégique pendant qu'elle s'occupe des tâches de routine. Les fonctionnalités remarquables de Notion comprennent une intégration transparente et des capacités complètes de gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Accédez à votre tableau de bord à tout moment , n'importe où, car l'outil est disponible en ligne sur n'importe quel appareil

, n'importe où, car l'outil est disponible en ligne sur n'importe quel appareil Traduisez dans différentes langues , pour faciliter la communication entre les différentes régions

, pour faciliter la communication entre les différentes régions Améliorez vos documents en les simplifiant, en développant les détails ou en ajustant le ton grâce à des fonctionnalités intégrées

Limites de Notion IA

Le contenu long formulaire a tendance à être répétitif et à manquer de profondeur

Parfois, le contenu généré manque d'un ton humain naturel

Prix de l'IA de Notion

Free

Plus : 12 $/place par mois

: 12 $/place par mois Business : 18 $ par place et par mois

: 18 $ par place et par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Notion IA évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (5400+ avis)

4.7/5 (5400+ avis) Capterra: Pas assez de commentaires

Que disent les utilisateurs de la vie réelle à propos de Notion IA ?

_Notion IA, c'est comme avoir ChatGPT intégré à Notion. Il offre tellement de fonctionnalités que la création dans Notion est simplifiée. Il permet de gagner BEAUCOUP de temps. J'ai pu créer des documents avec des embeds et des mises en forme que je n'aurais pas pu faire autrement. Cela change la donne

Christopher E. sur Capterra

8. Simplifié

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-6.png Simplifié /$$$img/

via Simplifié Simplified IA est un outil tout-en-un conçu pour rationaliser le processus de marketing. C'est comme si vous aviez un assistant numérique pour vous aider dans tous les domaines, de la création de designs à la rédaction de textes en passant par la production de vidéos.

Ses fonctionnalités IA peuvent automatiser de nombreuses tâches, rendant les équipes marketing plus efficaces et performantes. Il est également doté de fonctionnalités collaboratives, vous permettant de travailler avec votre équipe sur des projets et de partager des commentaires.

les meilleures fonctionnalités de #### Simplified

Créez des supports graphiques pour les médias sociaux, les publicités ou d'autres besoins marketing

pour les médias sociaux, les publicités ou d'autres besoins marketing Transformez des séquences brutes en vidéos attrayantes grâce à des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle

grâce à des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle Gérer vos comptes de médias sociaux et programmer des posts

les limites de #### Simplified

Peut connaître un temps de chargement lent et d'autres problèmes pendant les heures de fort trafic

Parfois, il fournit des traductions inexactes

Intégrations limitées

Tarification simplifiée

Pro: $14.99/mois par place

$14.99/mois par place Simplified One: $29.99/mois par place

$29.99/mois par place Enterprise: Tarification personnalisée

Les évaluations et les critiques de Simplified

G2: 4.6/5 (4500+ avis)

4.6/5 (4500+ avis) Capterra: 4.7/5 (250+ avis)

Que disent les utilisateurs de Simplified IA ?

Honnêtement, au début, je ne savais pas vraiment si je devais l'essayer ou non. Je me souviens d'avoir regardé le site et d'avoir pensé qu'il s'agirait d'un autre de ces faux programmes d'écriture d'IA. Personnellement, j'aime tout écrire moi-même, mais avec l'aide de cette IA, j'ai commencé à avoir des idées que je n'aurais jamais pensé pouvoir développer. Dans l'ensemble, c'est un bon programme. Je peux dire qu'ils ont travaillé dur, c'est pourquoi je reviens pour l'essayer à nouveau !

Utilisateur vérifié sur G2

9. QuillBot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-7-1400x635.png QuillBot /$$$img/

via QuillBot QuillBot est un outil d'écriture polyvalent offrant un intervalle de fonctionnalités pour améliorer l'efficacité et la qualité de l'écriture.

Ses fonctions principales incluent la paraphrase de textes tout en conservant le sens original, l'identification et la correction d'erreurs grammaticales, la vérification du plagiat, le résumé de contenus longs et la traduction

QuillBot propose des fournisseurs prestataires pour ajuster le ton du texte et trouver des synonymes. Il propose même un mode co-rédacteur pour rationaliser la rédaction. QuillBot se veut un outil complet pour la rédaction de textes assistant d'écriture qui aide les utilisateurs à améliorer la clarté, la précision et l'efficacité de leurs écrits.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot

Intégration transparente avec Google Docs et Microsoft Word pour simplifier votre flux de travail

avec Google Docs et Microsoft Word pour simplifier votre flux de travail Créez des citations dans différentes formes (APA, MLA, Chicago, etc.)

dans différentes formes (APA, MLA, Chicago, etc.) Combinez plusieurs outils QuillBot pour une expérience d'écriture plus rationnelle

Limites de QuillBot

QuillBot limite la paraphrase pour les utilisateurs gratuits

Certains utilisateurs notent une qualité de production incohérente et des difficultés de navigation dans les outils

Prix de QuillBot

Free

Premium : 4,17 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et critiques de QuillBot

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.5/5 (140+ commentaires)

Que disent les utilisateurs de QuillBot ?

QuillBot est un outil d'écriture fantastique, et je l'ai trouvé particulièrement utile lors de la rédaction de mémoires de recherche pendant mes études supérieures. L'application est très précise et évite simultanément les erreurs grammaticales. Les mots sont paraphrasés rapidement et efficacement à l'aide du paraphraseur et nous pouvons également modifier le niveau de synonymie. Il a tellement d'autres fonctionnalités aussi et il y a un forfait gratuit substantiel, ce qui est très bénéfique pour les étudiants.

Mohd Daniyal H. sur G2

10. Wordtune

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-8.png Wordtune /$$$img/

via Wordtune Je considère Wordtune comme une option exceptionnelle. **Contrairement à d'autres outils d'intelligence artificielle, Wordtune fournit des commentaires en temps réel et s'intègre à Google Docs et Microsoft Word.

Une fonctionnalité que j'ai appréciée est sa capacité à simplifier des idées complexes sans en perdre l'essence. Contrairement à ChatGPT, Wordtune m'aide à trouver le bon ton pour des e-mails professionnels, des articles de blog et des rapports.

Wordtune est polyvalent et fiable. Il permet d'affiner les brouillons, d'assurer un flux de texte fluide et d'enrichir votre vocabulaire. Vous pouvez également l'utiliser pour peaufiner votre contenu afin d'améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche.

Meilleures fonctionnalités de Wordtune

Respect des guides de style spécifiques (APA, Chicago, MLA, etc.)

(APA, Chicago, MLA, etc.) Utilisez l'assistance de plus de 10 langues pour améliorer la polyvalence des rédacteurs non anglophones

pour améliorer la polyvalence des rédacteurs non anglophones Ajouter ou supprimer des mots dans le vocabulaire de l'outil

Limites de Wordtune

Wordtune limite le nombre de réécritures dans la version gratuite

Les utilisateurs citent des inexactitudes occasionnelles, des problèmes de confidentialité et des pépins techniques

Prix de Wordtune

Free

Plus: 13,99 $/mois (facturé annuellement)

13,99 $/mois (facturé annuellement) Unlimited: 19,99 $/mois (facturation annuelle)

19,99 $/mois (facturation annuelle) Business : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Wordtune :

G2: 4.6/5 (150+ commentaires)

4.6/5 (150+ commentaires) Capterra:4.4/5 (70+ avis)

Que disent les utilisateurs de Wordtune ?

Nous utilisons Wordtune depuis plusieurs années. La solution est un outil fantastique pour écrire, modifier en cours et reformuler des blocs de texte d'une manière unique. Nous utilisons le logiciel en permanence. L'équipe d'assistance est très disponible, mais la solution est très simple à utiliser et facile à mettre en place

Michael B. sur G2

11. Anyword

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-9.png Tous les mots /$$$img/

via Tout mot Anyword est une plateforme sophistiquée conçue pour optimiser les textes marketing. Sa fonction principale consiste à générer des textes performants pour différents canaux de marketing.

Anyword utilise le traitement du langage naturel pour prédire la performance des textes grâce à un score prédictif et permet aux utilisateurs de faire des tests A/B sur différentes options. En outre, il offre des outils pour ajuster le ton et le style, optimiser le contenu pour le référencement et collaborer avec les équipes.

Les meilleures fonctionnalités d'Anyword

Intégration transparente avec des outils tels que Google Ads et Facebook Ads Manager

avec des outils tels que Google Ads et Facebook Ads Manager Mon travail consiste à collaborer avec plusieurs utilisateurs pour travailler ensemble sur des projets

pour travailler ensemble sur des projets Comprendre les points de douleur de la cible et les données démographiques grâce à l'analyse de n'importe quel texte ou URL de site Web

Limites d'Anyword

La base de connaissances limitée d'Anyword entraîne des imprécisions et une plus grande probabilité d'erreurs

Certaines fonctionnalités, comme le Predictive Performance Score, ne sont disponibles qu'avec certains des forfaits payants

Prix d'Anyword

Débutant : 49 $/utilisateur par mois

: 49 $/utilisateur par mois Data-Driven : 99 $/utilisateur par mois

: 99 $/utilisateur par mois Business : 499 $/mois

: 499 $/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (1100+ commentaires)

4.8/5 (1100+ commentaires) Capterra:4.8/5 (390+ avis)

Que disent les utilisateurs de la vie réelle à propos d'Anyword ?

Je travaille dans une agence de publicité où les délais sont serrés et où les clients ne cessent d'affluer. Anyword nous aide, mon équipe et moi, à dépasser la phase de brainstorming et à générer des textes convaincants en quelques clics. Nous avons notamment gagné du temps dans la rédaction des annonces, et la possibilité de créer un style nous a considérablement aidés dans cette tâche _Anyword est un outil précieux que je recommanderais à tout rédacteur publicitaire, à toute équipe marketing et à toute agence en général

Ren H. sur G2

12. WordAi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-10.png WordAi /$$$img/

via WordAi Réécrivain de texte alimenté par l'IA, WordAi est conçu pour produire un contenu unique et de qualité humaine. Il utilise des algorithmes avancés d'apprentissage automatique et de grands modèles de langage pour réécrire des articles tout en conservant leur sens original.

La capacité de WordAi à comprendre le contexte et les nuances en fait une bonne alternative ChatGPT à considérer. Son intégration transparente avec diverses plateformes peut rationaliser votre flux de travail et stimuler la productivité.

Meilleures fonctionnalités de WordAi

Les articles générés par l'IA sont de haute qualité grâce à l'analyse prédictive avancée

Analyse le contenu existant à l'aide de la fonctionnalité Grammar Check pour détecter le ton et les erreurs

pour détecter le ton et les erreurs **Traitement simultané de plusieurs articles

Limites de WordAi

Propice au plagiat et aux erreurs grammaticales

Crée des textes répétitifs

Prix de WordAi

Débutant : 57 $/mois

: 57 $/mois par an : 27 $/mois (facturé annuellement)

: 27 $/mois (facturé annuellement) Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 3.8/5 (Pas assez de commentaires)

3.8/5 (Pas assez de commentaires) Capterra: 4.3/5 (Pas assez de commentaires)

Que disent les utilisateurs réels de Word.IA ?

_Facile à utiliser, interface simple, pas d'obstacles complexes à franchir pour obtenir la réécriture d'un article ou d'un e-mail. J'adore le fait que l'on puisse saisir autant de texte que l'on veut en une seule fois sans avoir à le diviser en petits morceaux

David I. sur G2

13. Speedwrite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-11-1400x459.png Écriture rapide /$$$img/

via Écriture rapide Speedwrite est bon pour générer et affiner le contenu pour les professionnels et les étudiants. Il gère bien la rédaction d'articles de blog, de mises à jour de médias sociaux et d'essais.

Une fonctionnalité qui se démarque est la capacité de Speedwrite à s'assurer que le contenu reste unique et ne ressemble pas à d'autres copies.

Par exemple, j'ai utilisé Speedwrite pour mettre à jour un article de blog vieux d'un an avec de nouvelles informations, et il a maintenu le ton et l'intention d'origine, sans ressembler à tous les autres articles sur le sujet.

Les meilleures fonctionnalités de Speedwrite

Exploitez différents styles d'écriture pour répondre à différents objectifs

Importation et exportation aisées de textes pour un flux de travail homogène

Utilisez la génération de texte automatisée avec des améliorations de style et de grammaire pour peaufiner rapidement les brouillons

Limites de Speedwrite

Speedwrite a besoin d'un texte existant pour fonctionner et peut produire des résultats qui nécessitent des modifications en cours pour plus de précision

Prix de Speedwrite

Free :

: Mensuel : 7,99 $/mois

: 7,99 $/mois semestriel : 6,66 $/mois

: 6,66 $/mois **Annuel : 4,99 $/mois

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

14. SpinBot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-12-1400x431.png SpinBot /$$$img/

via SpinBot Lors de mes tests, j'ai constaté que l'IA Spinbot réécrit et paraphrase du texte sans effort. Elle peut être inestimable dans le processus de création de contenu, en vous aidant à générer des versions uniques d'articles et de blogs en quelques secondes.

Spinbot IA se distingue par sa simplicité et sa rapidité. Sa puissance de traitement du langage naturel est imbattable. Il réécrit le contenu rapidement sans avoir besoin d'invitations ou d'ajustements poussés. Qu'il s'agisse de réadapter des contenus existants ou de trouver de nouvelles façons d'exprimer des idées, Spinbot IA améliore la productivité et la créativité.

Les meilleures fonctionnalités de Spinbot

Utilisez le correcteur grammatical pour nettoyer votre texte écrit

pour nettoyer votre texte écrit Bénéficiez d'un accès gratuit à la version de base

à la version de base Tirez parti du processus rapide d'épuration des articles de Spinbot

Les limites de Spinbot

Spinbot ne saisit pas toujours les nuances des textes complexes

La qualité des résultats peut varier, produisant parfois des phrases maladroites ou peu claires

Prix du Spinbot

Gratuit

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

15. Grammarly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-13.png Grammarly /$$$img/

via Grammaire Grammarly est surtout connu pour repérer les fautes de grammaire, suggérer de meilleures formulations et améliorer la clarté. Ses corrections et suggestions basées sur l'apprentissage automatique sont incroyablement précises et peuvent vous aider à peaufiner votre écriture et à la rendre professionnelle.

Les réactions en temps réel de Grammarly sur les e-mails, les rapports et les projets créatifs peuvent vous aider à communiquer plus efficacement. Il s'intègre également de manière transparente à Google Docs et Microsoft Word.

Grammarly peut détecter et corriger les erreurs de ponctuation, une fonctionnalité importante qui fait défaut à ChatGPT. Il propose également des explications détaillées pour chaque correction.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Utilisez la fonctionnalité IA pour adapter le contenu au ton approprié à votre public

Vérifier votre texte par rapport à une vaste base de données pour prévenir le plagiat accidentel

Veillez à ce que votre texte soit conforme aux guides de style spécifiques (APA, Chicago, MLA, etc.)

Les limites de Grammarly

Difficultés avec les phrases complexes, parfois en se trompant sur le sens de la phrase

Présente des lacunes en matière de personnalisation, ce qui a un impact sur les expériences d'écriture personnalisées

Prix de Grammarly

Free

Premium : 12 $/utilisateur par mois

: 12 $/utilisateur par mois Business : 15$/utilisateur par mois

: 15$/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Grammarly

G2: 4.7/5 (8500+ commentaires)

4.7/5 (8500+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (7000+ avis)

Que disent les utilisateurs de Grammarly ?

Grammarly est facile à utiliser dans tous les sens, aide à améliorer notre vocabulaire et nous aide à améliorer nos compétences d'écriture. Un outil qui facilite les choses en paraphrasant les détails pour plus de transparence afin d'aider à comprendre l'information d'une meilleure manière. L'utilisation de Grammarly est une chose gagnante pour tout le monde. J'utilise Grammarly toutes les 2 heures. La configuration de l'API de Grammarly à l'aide de l'extension facilite également le travail, car nous devons nous connecter au site Web à plusieurs reprises

Himanshu D sur G2

Trouver l'assistant IA parfait au-delà du ChatGPT

Au moment de choisir entre ces différents assistants d'écriture IA, n'oubliez pas que la " meilleure " alternative dépend de vos besoins et priorités spécifiques.

À faire, vous avez soif d'efficacité et de création de contenu long formulaire ? Ou votre priorité est-elle la sécurité, la transparence et l'utilisation responsable de l'IA ? Peut-être valorisez-vous plus que tout la flexibilité créative et une interface conviviale.

Si les assistants de rédaction IA peuvent être des outils puissants, n'oubliez pas l'importance de la gestion de projet pour que votre création de contenu reste organisée et sur la bonne voie.

ClickUp est une plateforme de gestion de projet qui s'intègre de manière transparente à de nombreux outils de rédaction IA, vous permettant de centraliser les tâches, de collaborer avec votre équipe et de suivre la progression sans effort, le tout au sein d'une seule et même plateforme. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !