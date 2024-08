Les meilleurs logiciels de registre des risques de 2024 (gratuits et payants)

Nous savons tous que toute entreprise comporte une part de risque. C'est pourquoi un logiciel robuste de registre des risques est essentiel dans la boîte à outils de tout gestionnaire de projet.

Qu'il s'agisse d'un défi financier ou d'un goulot d'étranglement lié à un projet, avec un outil de registre des risques, vous et votre équipe pouvez prendre des décisions fondées sur des données et faire face à n'importe quelle menace pour l'entreprise.

Si vous êtes un gestionnaire de risque de projet et que vous évaluez des outils pour un programme de gestion des risques, vous êtes au bon endroit ! Au fil des ans, les collaborateurs de ClickUp et moi-même avons testé d'innombrables logiciels de registre des risques afin de trouver l'outil le plus efficace à cette fin.

Dans ce blog, je vais dresser la liste de 10 des meilleurs logiciels de gestion des risques que nous avons utilisés et aimés. C'est parti !

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de registre des risques?

Un outil idéal de registre des risques remplit principalement trois fonctions l'identification des risques la gestion et l'atténuation des risques. Voici cinq critères essentiels que vous devriez rechercher dans un outil pour vous assurer que vous pouvez suivre et gérer l'exposition au risque de manière efficace :

Facilité d'utilisation: Optez pour un outil dont l'interface est conviviale et qui implique une courbe d'apprentissage minimale. Cela vous permettra, ainsi qu'aux autres propriétaires de risques, de l'utiliser en douceur et d'en tirer le maximum d'avantages

Optez pour un outil dont l'interface est conviviale et qui implique une courbe d'apprentissage minimale. Cela vous permettra, ainsi qu'aux autres propriétaires de risques, de l'utiliser en douceur et d'en tirer le maximum d'avantages Personnalisation: Choisissez un outil de gestion des risques qui offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Vous pourrez ainsi l'adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise en matière de gestion des risques

Choisissez un outil de gestion des risques qui offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Vous pourrez ainsi l'adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise en matière de gestion des risques Automatisation du flux de travail: Choisissez un outil de registre des risques capable d'automatiser les tâches répétitives. Cela permet de minimiser le travail manuel lors de l'évaluation des risques et de rendre le processus de gestion des risques plus fluide

Choisissez un outil de registre des risques capable d'automatiser les tâches répétitives. Cela permet de minimiser le travail manuel lors de l'évaluation des risques et de rendre le processus de gestion des risques plus fluide **Intégration : Mon travail consiste à rechercher un outil qui s'intègre à tous les principaux outils et logiciels avec lesquels vous travaillez au quotidien. Cela permet d'optimiser votre flux de travail

Rapports et analyses: Choisissez un outil qui fournit des rapports et des analyses de gestion des risques en temps réel afin de maximiser l'atténuation des risques

Les 10 meilleurs logiciels de registre des risques à utiliser en 2024

Voici les 10 meilleurs logiciels de registre des risques payants et gratuits de ma liste :

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion des risques)

La suite complète de fonctionnalités de ClickUp en fait mon logiciel de gestion des risques de référence. Cependant, sa polyvalence n'est que l'une des caractéristiques qui font de cet outil un si bon choix. ClickUp est également hautement personnalisable, collaboratif et efficace - la recette parfaite pour une gestion des risques optimisée.

Pour vous donner une brève idée de l'offre de ClickUp, je vais vous présenter quelques-unes de ses meilleures fonctionnalités de gestion des risques.

vérifiez l'état d'avancement de votre projet, voyez quelles tâches sont dues et analysez les efforts de votre équipe pour calculer les risques avec précision grâce aux tableaux de bord ClickUp_

Tout d'abord, il y a Tableaux de bord ClickUp les tableaux de bord sont, pour moi, l'une des meilleures fonctionnalités de la plateforme. Souvent, nous ne parvenons pas à anticiper correctement les risques liés à un projet parce que nous ne pouvons pas suivre son statut, ses ressources, etc. Les tableaux de bord ClickUp facilitent cette tâche. Ils m'affichent rapidement et de manière compréhensible tous mes projets en cours, ce qui m'aide à identifier et à résoudre à l'avance tous les défis à venir.

utilisez les fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp pour suivre et réguler les heures de travail de vos employés

Le temps est la ressource la plus cruciale de toutes - et les gestionnaires de projet le savent déjà. Le suivi du temps de ClickUp me permettent d'utiliser cette ressource avec prudence. J'apprécie le suivi du temps passé sur une tâche particulière et l'estimation de la durée d'un projet en conséquence.

automatiser la gestion des risques du projet avec les automatismes de ClickUp_

Le flux de travail chargé fait-il obstacle à une gestion efficace des risques ? Je ne jure que par Automatisations ClickUp pour m'aider dans ce domaine ! Il me permet de créer des automatisations personnalisées pour m'assurer que tous les livrables de mon projet sont réunis à temps. De plus, avec plus de 100 modèles personnalisables à choisir, il m'aide également à automatiser toutes les tâches qui, autrement, mangeraient le temps précieux et l'efficacité de mon équipe.

Modèle de registre des risques pour la gestion des risques ClickUp

À propos de modèles, vous ai-je parlé de l'option Modèle de registre des risques ClickUp ? Exclusivement conçu pour les équipes qui cherchent à atténuer et à gérer les risques, ce modèle m'aide à :

Identifier les risques potentiels bien avant qu'ils ne deviennent réalité

Suivre le statut, la propriété et l'impact des risques pour en comprendre la profondeur

Organiser l'évaluation des risques pour les résoudre de manière systématique

Dans l'ensemble, ClickUp a considérablement rationalisé la gestion des risques pour moi, en réduisant le nombre d'outils que j'utilisais auparavant à cette fin.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une légère courbe d'apprentissage

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Débutant: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Avancé: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9,600+ reviews)

(9,600+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,100+ reviews)

2. Mitratech (Meilleur pour la gestion du risque juridique)

est en cours d'élaboration la vie de l'homme, c'est la vie de l'homme IHyperproof est spécialisé dans la gestion des risques traditionnels, la gestion des fournisseurs et la gestion des audits. Il héberge plus de 90 modèles de cadres de conformité pour répondre aux diverses exigences de conformité des différentes entreprises.

La plateforme est très avancée. La plupart de ses fonctionnalités de suivi et d'atténuation des risques sont automatisées, ce qui minimise les possibilités d'intervention humaine et donc d'erreur. C'est une autre raison majeure pour laquelle cette logiciel de gestion des risques figure sur notre liste.

Les meilleures fonctionnalités à l'épreuve du temps

Garantit la conformité à plus de 100 cadres tels que SOC 2, HIPPA, GDPR et FedRAMP

Utilisez des tableaux de bord exportables intégrés pour garder un œil sur votre posture de risque

Automatisez la gestion des risques liés aux fournisseurs pour réduire tout risque de perte

Rationalisez la préparation de vos audits internes en centralisant le travail en un seul endroit

Intégrez des outils tels qu'Azure, GitHub, Google Drive, etc

Limites à toute épreuve

Processus d'installation et de configuration complexe

Les fonctionnalités de personnalisation sont très limitées

Tarification à l'épreuve du temps

Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (127 commentaires)

4.6/5 (127 commentaires) Capterra: 4.8/5 (48 commentaires)

4. Diligent One Platform (Meilleur pour la gestion des risques informatiques)

est un outil de gestion des risques le service en ligne Il s'agit d'une autre plateforme basée sur l'IA qui simplifie la gestion des risques.

ServiceNow est une plateforme intégrée qui vous aide à suivre, surveiller et contrôler les risques simultanément. De la gestion des risques liés aux politiques et à la conformité à la gestion des risques opérationnels, ce logiciel facilite tout cela. Propulsé par l'IA, ServiceNow automatise et centralise la plupart de ces activités de gestion des risques. C'est un outil robuste qui vous permet de prendre de meilleures décisions en matière de gestion des risques, fondées sur des données.

Les meilleures fonctionnalités de ServiceNow

Permettre l'analyse de l'impact sur l'entreprise pour hiérarchiser les risques et y répondre avec un maximum d'efficacité

Prévoir et prévenir les risques grâce à des outils et des fonctionnalités alimentés par l'IA

Utilisez les données sur les risques pour délimiter et hiérarchiser les forfaits d'audit avec prudence

Obtenir des analyses de performance précises pour anticiper les tendances et garder une longueur d'avance

S'intégrer à des outils tels que Microsoft, Salesforce, Oracle, etc

Limites de ServiceNow

Nécessite une extension de la configuration

Peut être trop complexe pour certaines équipes

Tarification de ServiceNow

Tarification personnalisée

Évaluations de ServiceNow

G2: 4.4/5 (1 988 commentaires)

4.4/5 (1 988 commentaires) Capterra: 4.5/5 (246 commentaires)

6. TimeCamp (Meilleur pour le suivi des risques liés au projet)

le tableau de bord du GOAT /%img/ est le résultat d'un travail de recherche et d'analyse GOAT Si vous n'avez pas d'expérience préalable dans la manipulation d'un outil de registre des risques à part entière, GOAT est idéal pour vous. Outre ses fonctionnalités robustes, il bénéficie d'une conception et d'une interface simples qui facilitent son travail.

En ce qui concerne ses offres, il y a beaucoup de choses à propos de GOAT Risk que j'ai trouvées utiles. Tout d'abord, il héberge plusieurs modèles de registre des risques personnalisables que vous pouvez mettre en œuvre pour démarrer vos initiatives de gestion des risques. Grâce à son système de glisser-déposer l'évaluation des risques grâce à la fonctionnalité de notation, vous pouvez classer les risques par ordre de priorité en vue d'une résolution efficace. En outre, GOAT est également très collaboratif. Si vous avez une équipe d'employés qui s'occupe d'un certain projet, vous pouvez les inviter à collaborer sur l'outil et à traiter chaque risque au fur et à mesure.

Les meilleures fonctionnalités de GOAT

Créer et réviser les profils de risque pour chaque entreprise, projet, etc

Formulez et mettez en œuvre des forfaits d'action SMART grâce à la fonctionnalité d'auto-évaluation des risques de contrôle

Automatisez votre flux de travail pour suivre et gérer chaque activité du projet et minimiser les risques futurs

Attribuez des indicateurs à vos risques pour les surveiller et les traiter selon une approche axée sur la performance

Obtenez des rapports et des analyses d'évaluation des risques détaillés et axés sur les données

Limites de GOAT

Aucun essai/forfait gratuit n'est disponible

Fonctions de personnalisation limitées

Manque de capacités d'intégration

Tarification du risque de saturation

Débutant: 400 $/an

400 $/an Standard: 1 200 $/an

1 200 $/an Enterprise: $4,800/an

$4,800/an Entreprise PRO: 7200 $/an

Les évaluations et les critiques de Goat Risk

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (51 commentaires)

8. Resolver (Meilleur pour la gestion du risque d'entreprise)

la communauté de l'archer Je terminerai cette liste par un outil intégré de gestion des risques-Archer IT. Archer est spécialisé dans toutes sortes de conformité et de gestion des risques. Cela inclut la gestion des audits, la gouvernance documentaire, la gestion des risques de sécurité, l'ERM, etc.

Bien qu'il implique une courbe d'apprentissage, vous pouvez faire beaucoup avec Archer IT une fois que vous vous y êtes habitué. C'est une plateforme très adaptable qui s'aligne sur les besoins uniques de conformité de chaque organisation. Pour moi, ce qui ressort d'Archer, c'est sa conception collaborative. Vous pouvez également inviter les parties prenantes à participer à la gestion efficace des risques, ce que la plupart des plateformes n'offrent pas.

Les meilleures fonctionnalités d'Archer IT

Créez des registres de risques centralisés pour documenter, surveiller et gérer les divers risques de l'entreprise

Collaborer avec les membres de votre équipe au sein de l'organisation pour une meilleure gestion des risques

Identifier et catégoriser les processus et systèmes de votre organisation pour déterminer les risques à un stade précoce

Obtenir des informations complètes pour mieux hiérarchiser les risques

Archer IT limites

La courbe d'apprentissage est abrupte

Les utilisateurs ont trouvé le processus de mise en œuvre complexe et long

Prix d'Archer IT

Prix personnalisé

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Lire aussi :_ *Tout sur les listes de contrôle pour l'évaluation des risques*

Gestion de projet efficace avec ClickUp

Quel que soit le secteur dans lequel vous opérez, la gestion des risques et l'automatisation des activités de conformité conduiront à des opérations de projet réussies.

Mais le hic, c'est qu'il est plus difficile que jamais de trouver l'outil idéal pour votre entreprise, car le marché regorge d'outils et de logiciels de registre des risques de l'entreprise.

Laissez ClickUp vous épargner cette peine.

Logiciel complet et tout-en-un, ClickUp comprend des fonctionnalités et des capacités qui vont au-delà de l'enregistrement des risques de base et facilitent la gestion globale des risques.

Choisissez-le comme solution unique pour tout ce qui concerne la productivité, la rentabilité et la croissance. Obtenez un compte gratuit dès aujourd'hui. S'inscrire ici !