10 alternatives à Screen Studio pour l'enregistrement d'écran en toute transparence en 2025

Screen Studio est un outil professionnel d'enregistrement d'écran qui permet de créer rapidement et efficacement du contenu vidéo de haute qualité. Il a été mon outil de prédilection pendant un certain temps.

Lorsque j'ai commencé à utiliser Screen Studio pour créer de courtes démonstrations ou pour partager des vidéos avec mon équipe, l'outil a changé la donne. J'ai commencé à à me sentir à l'aise devant la caméra et il m'a aidé à produire des vidéos professionnelles et soignées avec un minimum d'efforts.

Aujourd'hui, des alternatives à Screen Studio ont vu le jour et font un meilleur travail de création de vidéos. Il était donc temps de procéder à une mise à niveau. Toutefois, avant de passer à la vitesse supérieure et d'ajouter un outil à mon flux de travail, mon équipe et moi-même avons passé des heures à effectuer des recherches diligentes

Je suis heureux de partager les résultats de nos recherches avec vous aujourd'hui. J'ai compilé une liste d'alternatives à Screen Studio qui fournissent des enregistrements de meilleure qualité, des interfaces plus conviviales et des fonctionnalités d'édition plus récentes.

Mais n'oubliez pas que si la recherche est la nôtre, le choix est le vôtre. Poursuivez votre lecture et faites un choix judicieux.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Screen Studio?

Avant de commencer, voici les facteurs à prendre en compte lorsque vous recherchez des alternatives à Screen Studio :

Facilité d'utilisation: Considérez les alternatives qui disposent d'une interface conviviale pour l'enregistrement et le cours sans une courbe d'apprentissage abrupte. Recherchez des outils qui offrent des commandes et une navigation simples

Choisissez des outils qui offrent des options d'enregistrement haute résolution pour des vidéos de qualité professionnelle, telles qu'une résolution 1080p ou 4K à 30 ou 60 images par seconde. Il doit apporter une assistance à l'enregistrement dans différentes formes, comme MP4, MOV et AVI, en fonction de vos besoins

Envisagez des outils qui offrent des options de modification en cours. Il s'agit d'apporter des modifications telles que l'ajout d'annotations, de texte, de superpositions, de flux de webcam et d'entrées audio en temps réel afin de rendre le processus de création plus efficace.

Recherchez des outils qui offrent des téléchargements directs vers YouTube et d'autres plateformes de médias sociaux et des exportations dans de nombreuses formes

Tenez compte de l'impact de l'outil sur les performances de votre système. Il doit fonctionner sans heurts et ne pas trop ralentir votre ordinateur

Comparez les forfaits pour voir si l'outil offre une bonne valeur pour l'argent ; lisez les petits caractères pour tout coût supplémentaire pour les fonctionnalités avancées ou les abonnements

Les 10 meilleures alternatives à Screen Studio à utiliser en 2024

Voici les dix meilleures alternatives de Screen Studio parmi lesquelles vous pouvez choisir :

1. ClickUp (le meilleur pour l'enregistrement d'écran et la collaboration)

ClickUp est un outil de productivité et de gestion de projet conçu pour rationaliser les flux de travail et améliorer la collaboration au sein des équipes. J'utilisais déjà ClickUp pour la gestion de mes projets et de mes tâches.

À la recherche d'une alternative à Ferméa, je me suis tournée vers une solution plus proche de l'Accueil, qui ne m'a pas déçue. ClickUp Clips me permet de créer et de partager facilement des enregistrements d'écran sans devoir passer d'une plateforme à l'autre.

J'enregistre, je partage mon écran et j'envoie instantanément des instructions claires à mon équipe, le tout plus rapidement qu'en tapant une longue réponse. C'est donc un excellent alternative à Loom et vous pouvez également l'utiliser pour réaliser des vidéos promotionnelles.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Record-Screen-share-from-Task-view.png ClickUp 3.0 Enregistrer un partage d'écran à partir de l'affichage des tâches /$$img/

envoyez des enregistrements d'écran de haute qualité et partagez-les instantanément avec votre équipe grâce à ClickUp Clips_

Voici ce que j'aime le plus à propos de Clips : je peux transformer n'importe quelle information d'un clip en une tâche claire et réalisable dans la vue des tâches Tâches ClickUp . Je peux alors attribuer un propriétaire et placer la tâche dans l'espace de projet le plus pertinent. Vous avez besoin du Clip pour le contexte ? Incorporez-la directement dans la description de la tâche pour pouvoir la consulter facilement.

Et ce n'est pas tout. L'assistant IA avancé et convivial, ClickUp Brain mon travail est encore plus amusant.

J'utilise ClickUp Brain pour transcrire automatiquement des clips, ce qui m'aide à envoyer rapidement des documents résumés de vidéos de démonstration. Vous pouvez parcourir les enregistrements avec des horodatages détaillés pour naviguer rapidement vers les sections. Extrayez des clips de vos enregistrements pour mettre en évidence et diffuser des informations importantes.

ClickUp Brain résout également le seul inconvénient possible de l'envoi de clips à mon équipe : la recherche d'informations spécifiques dans les vidéos. Les clips transcrits automatiquement facilitent la recherche de mots-clés. Sur la base de la transcription, vous pouvez poser à Brain des questions sur le contenu de la vidéo, ce qui vous permet d'extraire les informations dont vous avez besoin.

💡 Conseil pro: J'utilise l'IA Writer de ClickUp Brain en cas de bloc d'écriture. Il m'aide à rédiger rapidement des descriptions, à superposer du texte et à ajouter des légendes pour les vidéos que je veux télécharger sur YouTube.

La collaboration est un élément essentiel de mon flux de travail, et ClickUp la rend efficace à plus d'un titre. Les modèles doivent être l'un des éléments de ClickUp que je place le plus favorablement.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-261.png Modèle de production vidéo de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-38266537&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Par exemple, Modèle de production vidéo de ClickUp organise rapidement et efficacement vos vidéos. Des statuts personnalisés et des vues Liste permettent de garder tout structuré, avec tous les détails du projet facilement accessibles. La collaboration est un jeu d'enfant. Il vous suffit d'inviter votre équipe et vos clients, d'assigner des tâches, de partager des fichiers et de discuter de tout au sein de la plateforme.

ClickUp est l'une des meilleures alternatives à Screen Studio, offrant des fonctionnalités qui étendent les capacités de la productivité vidéo et l'enregistrement d'écran.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Enregistrez et partagez rapidement des vidéos d'écran au sein de votre équipe

Tirez parti de ClickUp Brain et de ses capacités IA pour rechercher des informations dans les Clips, les transcrire facilement ou rédiger des copies instantanément

Rationalisez votre flux de travail en adaptant l'interface avec divers modèles.

Utilisez le modèleL'extension ClickUp Clips Chrome pour des enregistrements rapides

Gérez le flux de travail de la production vidéo, même le plus complexe, avec ClickUp Tasks

Limites de ClickUp

Mon travail pour trouver la meilleure configuration de modèle nécessite quelques essais et erreurs

Il faut un certain temps pour s'habituer aux affichages ajustables

ClickUp tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,500+ reviews)

4.7/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Loom (Meilleur pour la messagerie vidéo rapide)

la vidéo est un outil de travail qui permet d'améliorer la qualité de vie des gens ASSISTANCE Loom est un enregistreur d'écran populaire pour le partage de messages vidéo alimentés par l'IA. Il me permet de partager instantanément des vidéos enregistrées via des liens, pour une communication rapide et facile. Je peux ajouter des emojis, des commentaires, des tâches et des CTA dans les messages vidéo.

Grâce aux transcriptions et aux sous-titres disponibles dans plus de 50 langues, je suis en mesure d'interagir plus efficacement avec mon équipe à distance, quel que soit le fuseau horaire. En cas d'erreur, Loom me permet de revenir en arrière et de refaire certaines parties de l'enregistrement afin de créer la meilleure prise possible. C'est l'outil idéal pour créer des messages vidéo, des tutoriels et des sessions de retour d'expérience sans avoir à se soucier des longs téléchargements ou des processus de modification en cours compliqués.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Enregistrez votre écran et partagez-le instantanément à l'aide d'un lien

Revenez en arrière pendant l'enregistrement pour créer la meilleure prise

Analysez qui a regardé vos vidéos et pendant combien de temps

Les limites de la Loom

Le forfait Free dispose d'un stockage limité pour les enregistrements vidéo

Les fonctionnalités de modification en cours des vidéos sont limitées par rapport à d'autres outils

Tarification de Loom

Débutant: Gratuit

Gratuit Business: 15$/mois par créateur

15$/mois par créateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1,900+ reviews)

4.7/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (400+ commentaires)

3. Tella (Meilleur pour la création de vidéos personnalisées)

la société de gestion de l'eau a été créée par un groupe d'experts en gestion de l'eau Tella Tella permet la création d'images uniques et captivantes enregistrements d'écran . Il dispose d'un intervalle de modèles et de cours de modification qui m'aident à créer des vidéos d'aspect professionnel, tout en mettant l'accent sur la personnalisation. Je peux également intégrer différents effets et transitions, ajouter des arrière-plans personnalisés et inclure ma marque.

Tella me permet de créer de petits segments exploitables, puis de les modifier en cours de route. La fonctionnalité de notes de l'orateur m'aide à ne pas perdre le fil pendant l'enregistrement. L'interface conviviale de Tella en fait une excellente option pour personnaliser les vidéos.

Les meilleures fonctionnalités de Tella

Utilisez des modèles et des arrière-plans personnalisés pour personnaliser vos enregistrements d'écran

Utilisez des outils de modification en cours intuitifs pour découper, couper et ajouter des effets

Créez des segments vidéo et montez-les ultérieurement

Les limites de Tella

Il offre moins d'intégrations que certains concurrents

L'essai est limité

Il n'offre pas encore d'analyses détaillées

Tella pricing

Pro: 19$/mois

19$/mois Premium: 49$/mois

49$/mois Teams:Tarifs personnalisés

Évaluations et critiques de Tella

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

4. CleanShot (le meilleur pour les captures d'écran et les enregistrements de haute qualité)

la plupart du temps, il ne s'agit pas d'une simple question d'argent je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas comment je vais le faire Descript est un outil robuste qui se distingue par ses méthodes de modification en cours créatives, notamment avec ses outils de transcription et d'Overdub. Avec Descript, je peux modifier mes fichiers audio et vidéo comme s'il s'agissait d'un document texte, car il transcrit automatiquement mes enregistrements. La fonctionnalité Overdub me permet de corriger les erreurs dans mes enregistrements sans avoir à réenregistrer des sessions entières.

Grâce à l'éditeur vidéo piloté par l'IA de Descript, je peux modifier en cours avec précision, ajuster la mise en forme de la vidéo pour l'adapter à différents écrans et ajouter des effets tels que du son, des images et des sous-titres. C'est un outil incroyablement efficace pour la création de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Transcription automatique des vidéos enregistrées

Utilisez le clonage de voix alimenté par l'IA pour faciliter les corrections audio

Modifiez simultanément les pistes vidéo et audio

Décrire les limites

Les fonctionnalités avancées peuvent nécessiter du temps pour être maîtrisées

Coût plus élevé que les outils d'enregistrement d'écran de base

Descripteur de prix

Free

Hobbyiste: 19 $/mois par utilisateur

19 $/mois par utilisateur Créateur: 35$/mois par utilisateur

35$/mois par utilisateur Business: 50$/mois par utilisateur

50$/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques descriptives

G2: 4.6/5 (500+ commentaires)

4.6/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (160+ avis)

6. Movavi (le meilleur pour une modification en cours de la vidéo)

il n'y a pas d'autre solution que d'enregistrer des images sur un écran de télévision Movavi Movavi est une option solide pour les novices en matière d'enregistrement d'écran et de modification en cours de vidéo, grâce à son interface utilisateur intuitive. Ses modifications par glisser-déposer, sa large sélection d'effets spéciaux et ses options d'exportation rapide rendent la création de vidéos incroyablement simple.

Vous pouvez même dessiner sur la vidéo pendant l'enregistrement pour la rendre plus attrayante. La mise en évidence du curseur de la souris et des frappes au clavier dans mes enregistrements améliore la communication à l'écran. Movavi est un choix parfait pour les débutants qui n'ont pas besoin de fonctionnalités avancées.

Les meilleures fonctionnalités de Movavi

Utiliser une interface simple de type glisser-déposer pour la modification en cours des vidéos

Mise en évidence du curseur de la souris et des frappes au clavier

Capturez votre écran et votre webcam simultanément

Limites de Movavi

La version gratuite comprend des filigranes et des fonctionnalités limitées

Certains utilisateurs signalent un décalage lors de la modification en cours

Tarifs de Movavi

Enregistreur d'écran: 19,95 $/mois

19,95 $/mois Enregistreur d'écran + éditeur vidéo: $133.95 (abonnement d'un an)

$133.95 (abonnement d'un an) Suite vidéo: 164,95 $ (abonnement d'un an)

Évaluations et critiques de Movavi

G2: 4.5/5 (50+ commentaires)

4.5/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (20+ commentaires)

7. ShareX (le meilleur pour les utilisateurs chevronnés)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ShareX-capture-options.png Options de capture de ShareX /$$$img/

la plupart du temps, il s'agit d'un projet de recherche sur l'eau le partage de l'image de marque ShareX est un outil d'enregistrement d'écran open-source doté de capacités de modification en cours sophistiquées, de flux de travail personnalisés et d'une grande variété d'options d'enregistrement. Comme il s'agit d'un logiciel libre, vous pouvez l'utiliser pour gratuitement et sans filigrane . J'adore la légèreté de ShareX ; il ne monopolise pas les ressources de mon ordinateur lors de l'enregistrement ou de la modification en cours.

Je peux capturer des pages web ou des documents entiers en créant des captures d'écran défilantes qui combinent de manière transparente différentes images. Bien que son interface soit un peu plus compliquée, ses fonctionnalités étendues en valent la peine.

Les meilleures fonctionnalités de ShareX

Bénéficiez de l'assistance d'un chargeur personnalisé avancé

Créez des captures d'écran défilantes pour capturer des pages web entières

Concevoir des flux de travail personnalisés pour des tâches automatisées

Limites de ShareX

Pas très convivial pour les débutants

Disponible uniquement pour Windows

Tarifs de ShareX

Free

Évaluations et critiques de ShareX

G2: 4.8/5 (70+ commentaires)

4.8/5 (70+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (15+ commentaires)

8. Flashback (Meilleur pour l'enregistrement de présentations)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/FlashBack-screen-recorder-1-1400x763.png Enregistreur d'écran Flashback /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'enregistrer les données de l'écran de l'ordinateur Flashback Flashback est une logiciel de vidéo de formation avec des fonctionnalités conçues pour les éducateurs et les formateurs, idéal pour l'enregistrement de présentations et d'activités de formation vidéos de formation . Flashback est un outil puissant pour développer un contenu éducatif approfondi car il capture simultanément les séquences de la webcam, les sons du microphone et l'activité de l'écran.

Je peux enregistrer plusieurs écrans à la fois et la durée d'enregistrement illimitée me permet de capturer des sessions de formation ou des présentations approfondies sans interruption.

Grâce à l'échéancier de modification en cours, je peux créer sans effort des vidéos soignées et attrayantes. Flashback offre également des options d'exportation polyvalentes, me permettant d'enregistrer mes vidéos dans différentes formes ou de les partager directement sur FlashBack Connect ou YouTube.

Les meilleures fonctionnalités de Flashback

Enregistrez aussi longtemps que vous le souhaitez, sans restrictions

Capture simultanée de l'audio de la webcam et du microphone

Programmation des enregistrements à des heures précises

Limites du flashback

Moins de formes d'exportation que les autres outils

Disponible uniquement pour Windows

Tarif réduit

Flashback Express: $29 (1 PC)

$29 (1 PC) Flashback Pro: 49 $ (paiement unique)

49 $ (paiement unique) FlashbackPro + Video Converter: $68 (paiement unique)

Évaluations et critiques de Flashback

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

9. Camtasia (le meilleur pour la création de vidéos interactives)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Camtasia-editor.png L'éditeur vidéo Camtasia /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Camtasia TechSmith Camtasia est bien connu pour ses puissantes fonctionnalités de modification en cours, qui permettent aux utilisateurs de produire facilement des vidéos de haute qualité. En tant que logiciel de vidéo marketing il est populaire parmi les professionnels et les éducateurs. Rev, le nouveau flux de travail qui accélère la création de vidéos, me permet d'agrémenter mes vidéos de légendes dynamiques, d'arrière-plans et de composants interactifs sans effort.

Que j'utilise des séquences provenant d'une caméra intégrée ou externe, je peux ajouter plus de dynamisme à mon contenu. Avec Rev, je peux modifier rapidement la taille, la disposition, l'arrière-plan, les effets et les filtres, ce qui accélère le processus de production vidéo. Il me permet également d'enregistrer les mouvements de la souris et d'appliquer divers effets pour améliorer la visibilité à l'écran.

Les meilleures fonctionnalités de Camtasia

Utilisez des fonctionnalités de modification en cours pour des vidéos de qualité professionnelle

Ajouter des légendes et des arrière-plans dynamiques avec différents effets

Supprimez les arrière-plans et ajoutez des scènes personnalisées

Limites de Camtasia

L'apprentissage des fonctionnalités avancées peut prendre du temps

Nécessite des ressources système importantes pour un bon fonctionnement

Tarifs de Camtasia

Camtasia Essentials: 179,88 $/an

179,88 $/an Camtasia Create: 249 $/an

249 $/an Camtasia Pro: 599 $/an

Évaluations et critiques de Camtasia

G2: 4.6/5 (1,200+ reviews)

4.6/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.5/5 (400+ commentaires)

10. Icecream (Meilleur pour les enregistrements simples et rapides)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Icecream.png Interface Icecream /$$$img/

la société de l'information est en train de s'organiser la crème glacée Pour les enregistrements d'écran rapides, Icecream est une option privilégiée. Il est parfait pour les utilisateurs à la recherche de simplicité et d'efficacité, et offre des fonctionnalités essentielles telles que des outils d'annotation, un planificateur d'enregistrement et une assistance pour différents formats de fichiers.

Je peux facilement dessiner, écrire, ajouter des flèches et annoter mes captures d'écran. Les fonctionnalités de modification en cours des vidéos d'Icecream me permettent de couper, d'ajuster la vitesse de lecture, de couper le son et bien plus encore avant de télécharger mes enregistrements en un seul clic.

Les meilleures fonctionnalités d'Icecream

Ajoutez des annotations, du texte et des flèches à vos enregistrements

Sauvegarde des enregistrements en différentes formes, comme MP4 et AVI

Ajoutez des filigranes personnalisés à vos enregistrements

Limites de la glace

Absence de fonctionnalités de modification en cours que l'on trouve dans d'autres outils

Certains utilisateurs signalent des bugs et des blocages occasionnels

Tarifs d'Icecream

Free

Pro: 59,95 $ (paiement unique)

Icecream évaluations et critiques

G2: 4.1/5 (25+ commentaires)

4.1/5 (25+ commentaires) Capterra: 4.0/5 (30+ avis)

Enregistrement d'écran de manière avancée avec ClickUp

Ces dix meilleures alternatives à Screen Studio constituent un moyen parfait d'enregistrer et de partager des enregistrements d'écran au sein de votre organisation, à partir de différentes ressources.

Si vous recherchez une plateforme d'enregistrement d'écran qui va au-delà des fonctions de base, ClickUp est votre allié parfait. Il offre un large éventail de fonctionnalités qui améliorent ma productivité et rationalisent les flux de travail.

Contactez notre équipe ou inscrivez-vous gratuitement pour voir comment vous pouvez obtenir beaucoup plus de votre compte sur ClickUp.