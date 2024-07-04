Comment utiliser l'IA centrée sur l'humain sur le lieu de travail : Le guide ultime

L'IA révolutionne les processus de travail à l'échelle mondiale en automatisant les tâches et en améliorant la prise de décision.

Toutefois, son adoption généralisée a suscité des inquiétudes quant au risque de déplacement d'emplois et à la perte de l'élément humain. Pour répondre à ces inquiétudes, une nouvelle approche de l'IA, qui donne la priorité aux personnes, a vu le jour.

Dans cette approche centrée sur l'homme, les outils d'IA sont considérés comme des assistants et des améliorateurs des capacités humaines plutôt que comme des substituts.

Poursuivez votre lecture pour découvrir cette approche de l'IA centrée sur l'humain, comprendre son importance dans le monde technologique d'aujourd'hui et explorer la manière dont vous pouvez la mettre en œuvre au travail.

**Qu'est-ce que l'IA centrée sur l'humain ?

L'IA centrée sur l'humain (HCAI) se concentre sur l'amélioration des capacités humaines en intégrant l'automatisation et l'IA générative dans les flux de travail.

Les systèmes HCAI redéfinissent l'IA comme un allié plutôt qu'un concurrent. Au fond, l'IAHP est une technologie transformatrice qui donne la priorité aux êtres humains dans les cadres de l'IA afin d'améliorer la productivité et l'efficacité. Les universitaires ont a exploré diverses définitions des IAS, celle de Ben Schneiderman étant la plus connue :

La HCAI se concentre sur l'amplification, l'augmentation et l'amélioration des performances humaines de manière à rendre les systèmes fiables, sûrs et dignes de confiance. Ces systèmes soutiennent également l'auto-efficacité humaine, encouragent la créativité humaine, clarifient la responsabilité et facilitent la participation sociale.

Importance de l'IA centrée sur l'humain dans le monde actuel dominé par la technologie

En préservant le contrôle humain, l'IA centrée sur l'humain s'efforce de mettre en place des systèmes éthiques, transparents, fiables et accessibles dans le monde entier.

L'IA centrée sur l'homme cas d'utilisation de l'IA centrée sur l'humain s'étendent à plusieurs secteurs :

Industrie des soins de santé: L'IA centrée sur l'humain analyse de nombreuses données sur les soins de santé afin d'identifier des idées et des modèles. En évaluant les antécédents médicaux des patients, les images des scanners médicaux et d'autres dossiers cliniques, l'IA centrée sur l'humain aide les professionnels de la santé à diagnostiquer les conditions médicales avec précision et à réduire les erreurs de diagnostic

Ressources humaines: L'IA centrée sur l'humain aide les départements des ressources humaines du monde entier à réduire l'interférence des préjugés subconscients et à prendre des décisions de recrutement fondées sur des données. HCAI analyse des centaines de CV de candidats et établit une liste de leurs capacités et de leur expérience en fonction des postes à pourvoir

**L'IA centrée sur l'humain fonctionne sous la forme de moteurs de recommandation sur les plateformes OTT comme Amazon Prime, Netflix, etc. Ils analysent vos habitudes de visionnage et vos préférences et vous recommandent en conséquence des séries web et des films

Marketing et publicité: IntelligentPiratage de l'IA permettent aux marques de lancer des campagnes de marketing plus personnalisées et plus ciblées. Le HCAI analyse les données démographiques, les points de douleur et les préférences des clients afin d'identifier les tendances, de prédire le comportement des clients et d'élaborer des messages marketing personnalisés

Entités qui contribuent à l'IA centrée sur l'humain

Les entités suivantes sont des éléments cruciaux dans le domaine de l'IA qui contribuent au concept global et au développement de l'IA centrée sur l'humain :

AutoAI: L'intelligence artificielle automatisée (AutoAI) est le processus d'automatisation du développement des systèmes d'IA. À l'aide d'algorithmes et d'outils, l'AutoAI automatise toutes les étapes du processus de développement, depuis la préparation des données et la sélection de grands modèles de langage jusqu'au déploiement du système

Apprentissage machine: L'apprentissage machine consiste à développer des algorithmes et des modèles qui permettent aux ordinateurs d'apprendre à partir de données données et de découvrir des modèles dans les nouvelles données sur des bases similaires sans avoir besoin d'une programmation supplémentaire. Grâce aux algorithmes, l'apprentissage automatique permet de développer des systèmes d'IA capables de s'adapter à de nouvelles informations, de faire des prédictions et de prendre des décisions, et d'améliorer leurs performances au fil du temps

L'IA et l'interaction humaine : Le pont fondamental

L'IA sert de pont, rendant nos interactions avec la technologie plus conviviales, plus efficaces et plus personnalisées. L'IA transforme la façon dont nous interagissons avec les appareils intelligents et les ordinateurs sur notre lieu de travail, ce qui en est un excellent exemple.

L'impact de l'IA sur l'interaction homme-machine

L'IA influe sur les interactions homme-machine et les améliore de diverses manières et dans différents domaines, tels que :

Interfaces de communication naturelles : l'IA permet des interactions plus intuitives et conversationnelles avec les ordinateurs grâce aux assistants vocaux et aux chatbots. Les assistants vocaux tels que Siri, Alexa et Google Assistant permettent aux humains d'effectuer des tâches et d'accéder à des informations en utilisant des commandes en langage naturel

L'IA permet aux ordinateurs d'interpréter les gestes humains et les expressions faciales, créant ainsi des interfaces plus réactives et intuitives. Par exemple, des technologies telles que les fonctions de déverrouillage facial sur les smartphones et les interfaces contrôlées par les gestes dans les consoles de jeu permettent une interaction humaine transparente avec les appareils, basée sur les gestes et les expressions physiques Interfaces prédictives: En prédisant les actions de l'utilisateur et en anticipant ses intentions, l'IA rationalise les interactions entre l'homme et l'ordinateur. Par exemple, les fonctions d'auto-complétion dans les moteurs de recherche et le texte prédictif sur les smartphones utilisent l'IA pour suggérer des mots en fonction du contexte et de l'intention et aider les utilisateurs à trouver des réponsesoptimiser le flux de travail Réalité virtuelle et augmentée: Les outils d'IA améliorent la reconnaissance des objets et les expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour les humains. En construisant des simulations plus réalistes, immersives et interactives basées sur des scénarios, les algorithmes d'IA avancés transforment les expériences éducatives, de formation et de divertissement pour les humains

Rôle des chatbots dans l'amélioration de l'expérience du consommateur

Une autre application importante de l'IA ayant un impact sur l'interaction homme-machine concerne les chatbots. Les chatbots sont des programmes informatiques alimentés par l'IA qui imitent le langage humain pour interagir avec les humains par le biais de messages textuels ou vocaux.

Les chatbots jouent un rôle crucial dans plusieurs secteurs, notamment le commerce électronique, l'éducation, les soins de santé, etc. Dans ces secteurs, les chatbots améliorent l'expérience du consommateur en.. :

Personnalisation de l'expérience: Les chatbots analysent les données des consommateurs, leurs préférences et leurs interactions passées afin de personnaliser les réponses et les recommandations futures. Par exemple, dans les entreprises de commerce électronique, les chatbots examinent l'historique des achats et de la navigation des clients et fournissent en conséquence des recommandations de produits. De cette manière, les chatbots adaptent et améliorent l'expérience d'achat des clients et augmentent les chances de conversions

Réduire le temps d'attente: Les chatbots réduisent considérablement le temps d'attente des clients en répondant instantanément aux demandes de plusieurs clients simultanément. Ils fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, fournissant une assistance en temps voulu même en dehors des heures de bureau, améliorant ainsi la qualité globale du service à la clientèle sur différents fuseaux horaires

Faciliter la prise de rendez-vous: Les chatbots facilitent la prise de rendez-vous, en particulier dans le secteur de la santé. Grâce à l'intégration avec les calendriers et à l'évaluation de la disponibilité des médecins, les chatbots permettent aux clients de réserver une date et une heure qui leur conviennent sans intervention humaine. Les chatbots envoient également des rappels de rendez-vous, ce qui aide les clients à rester informés et réduit le risque de manquer un rendez-vous

Importance des données et de la visualisation des informations

La visualisation des données et des informations simplifie les ensembles de données complexes en les transformant en visuels facilement compréhensibles, tels que des graphiques à barres, des diagrammes à secteurs et des graphiques linéaires. Les outils d'IA jouent un rôle crucial dans ce processus en permettant aux humains de comprendre les données de manière efficace, en économisant le temps et les efforts qui seraient autrement consacrés à la navigation dans des ensembles de données complexes.

Ils permettent également aux êtres humains de :

D'explorer les données sous différentes perspectives et de mieux comprendre leur contenu et leur contexte

D'identifier des modèles et des tendances cachés dans les données

Détecter les relations entre les variables, suivre les changements dans le temps et identifier les anomalies

Comprendre les goulets d'étranglement dans les flux de travail et les domaines susceptibles d'être améliorés et optimisés

Anticiper les tendances du marché, les préférences des consommateurs et les résultats opérationnels et élaborer des stratégies futures en conséquence

Communiquer clairement les résultats aux équipes et aux services de l'entreprise et améliorer le partage des connaissances entre les parties prenantes

Avantages de l'utilisation de HCAI au travail

L'IA centrée sur l'humain présente les avantages suivants pour les lieux de travail :

Améliore la prise de décision

Centrée sur l'homme Les outils d'IA améliorent la prise de décision sur le lieu de travail. Ces outils analysent de vastes ensembles de données et fournissent des informations qui soutiennent les processus de prise de décision fondés sur les données. Des décisions éclairées améliorent les capacités de résolution des problèmes, la planification stratégique, les résultats des projets et les performances globales du lieu de travail.

Augmente l'efficacité et la production

Selon la recherche, l'adoption de l'ACIS améliore la productivité des travailleurs de la manière suivante 35.5% . Les solutions d'IA centrées sur l'humain automatisent les tâches répétitives et rationalisent les flux de travail.

En réduisant les erreurs associées aux processus manuels répétitifs, les solutions HCAI améliorent l'efficacité. Elles libèrent également du temps pour que les employés et les dirigeants d'entreprise puissent investir dans des tâches à fort impact qui nécessitent une réflexion créative et critique et une collaboration entre les services, améliorant ainsi la qualité de vie des employés la productivité des équipes .

Augmente le bien-être et la satisfaction

Les outils d'IA centrés sur l'humain automatisent les tâches monotones, réduisent l'épuisement professionnel et favorisent un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ils permettent aux employés de se concentrer davantage sur les aspects gratifiants de leur travail. Travailler sur des tâches engageantes et stimulantes favorise un sentiment de contentement et de satisfaction au travail.

Permet de réaliser des économies

La recherche indique que l'intégration du système HCAI a permis au département des ressources humaines de sauvegarder 20% et le département des opérations à économiser 40 % de leurs budgets respectifs.

En automatisant les tâches administratives de routine, en réduisant le besoin de ressources humaines supplémentaires et en optimisant les processus opérationnels, l'IA centrée sur l'humain permet aux entreprises de réduire leurs dépenses, de faire des économies et d'améliorer leur performance financière.

La mise en œuvre de l'IA centrée sur l'humain peut avoir un impact transformateur sur votre lieu de travail.

Voyons comment vous pouvez la mettre en œuvre sur votre lieu de travail et promouvoir un environnement de travail positif et centré sur l'humain :

1. Engagez-vous et communiquez avec votre équipe

La première étape de la mise en œuvre du système HCAI sur votre lieu de travail consiste à communiquer avec votre équipe à ce sujet.

Cela peut impliquer :

Discuter des raisons de mettre en œuvre l'ACSS au travail et expliquer les avantages qu'elle pourrait offrir à votre entreprise et à votre équipe d'employés

Encourager le désaccord et reconnaître les préoccupations des employés en les écoutant activement, puis en leur proposant des solutions de soutien

Demander à votre équipe d'employés de donner leur avis sur la manière de mettre en œuvre efficacement l'ACSS sur le lieu de travail.

Utiliser Cartes mentales ClickUp pour un brainstorming et une collaboration avec votre équipe. De cette façon, vous pouvez vous assurer que les idées de chacun sont entendues et promouvoir une approche unifiée de l'intégration de la HCAI dans vos flux de travail.

utilisez ClickUp Mindmaps pour construire des cartes mentales basées sur des tâches, afin de stimuler le brainstorming et la collaboration avec votre équipe

Voici comment il vous aide :

Planifier et organiser les projets et les tâches au sein de votre organisation pour plus de clarté

Établir facilement des liens entre les tâches, les flux de travail et les idées à l'aide de nœuds intuitifs à glisser-déposer

Créez, modifiez et supprimez directement des tâches de manière transparente et rationalisez vos processus de gestion des flux de travail

2. Éduquez et formez votre équipe

La formation permet à votre équipe de se sentir à l'aise dans l'utilisation de nouvelles technologies telles que HCAI. Elle leur permet de savoir comment utiliser efficacement ces outils dans leur travail quotidien, en améliorant leurs compétences et leur aisance avec la technologie.

Cette préparation facilite le passage de votre équipe à une configuration d'IA centrée sur l'humain, ce qui lui permet de bénéficier pleinement de l'intégration de l'IA sur votre lieu de travail.

3. Effectuer une analyse du flux de travail

L'étape suivante de la mise en œuvre consiste à effectuer une analyse du flux de travail . Cela vous aidera à identifier les tâches et les processus qui pourraient bénéficier de l'automatisation.

Une fois les tâches identifiées, il est important de fixer des objectifs à court et à long terme pour garantir une mise en œuvre conforme à l'éthique sur votre lieu de travail.

4. Choisir le bon outil d'IA

la gestion des projets et des tâches ainsi que la création de contenus personnalisés sont facilitées par ClickUp Brain

Choisissez un outil d'IA fiable qui place vos employés au centre. Pour commencer, vous pouvez envisager des outils alimentés par l'IA tels que ClickUp Brain .

En tant qu'outil fiable et responsable, ClickUp Brain assiste vos employés dans l'accomplissement d'une grande variété de tâches.

Voici ce que ClickUp Brain apporte :

Al Knowledge Manager™: répond aux questions des docs, des tâches et des projets qui sont interactifs et contextuels. Il utilise les wikis pour le classement de la recherche en IA

répond aux questions des docs, des tâches et des projets qui sont interactifs et contextuels. Il utilise les wikis pour le classement de la recherche en IA Al Project Manager™: Gère et automatise les mises à jour et les résumés de projets. Il résume les fils de commentaires et les tâches et fournit des aperçus détaillés, y compris des briefings d'état, pour différents projets. Il dispose d'un constructeur d'automatisation en langage naturel et peut remplir automatiquement les données pour gagner du temps

Gère et automatise les mises à jour et les résumés de projets. Il résume les fils de commentaires et les tâches et fournit des aperçus détaillés, y compris des briefings d'état, pour différents projets. Il dispose d'un constructeur d'automatisation en langage naturel et peut remplir automatiquement les données pour gagner du temps Al Writer for Work™: Il s'agit d'un assistant de rédaction qui aide vos employés, adapté à leurs rôles. Il dispose d'outils et de modèles d'IA, d'un correcteur orthographique intégré, d'un créateur de modèles, d'un créateur de tableaux, etc

5. Assurer une surveillance et un développement continus

Après avoir adopté un outil fiable, il est essentiel d'établir un cadre pour le contrôle continu, l'évaluation, la collecte des informations en retour et l'amélioration. Ce processus permet de s'assurer que vos initiatives en matière d'ACIS sont conformes aux objectifs de l'organisation et qu'elles améliorent la productivité du lieu de travail.

Recueillez les commentaires des différentes parties prenantes et améliorez-les en permanence pour rester pertinent. Envisagez d'utiliser le Modèle de plan d'action ClickUp pour le feedback 360, qui met en place une procédure efficace de retour d'information pour les clients, par exemple, et qui est facile à utiliser pour les débutants

Utilisez le modèle de plan d'action ClickUp pour le feedback 360 pour systématiser et comprendre le feedback des clients. Améliorez l'efficacité des tâches au sein de votre organisation grâce à l'outil adéquat

Avec le modèle de plan d'action ClickUp pour le feedback 360, vous pouvez :

Organiser, collecter et classer les commentaires des clients afin de prendre des décisions éclairées

Créer une procédure de feedback client efficace et pratique qui peut être utilisée par n'importe qui et faire l'objet d'un suivi

Établir des priorités et évaluer les catégories de commentaires qui nécessitent le plus d'attention et créer un plan d'action pour vos équipes

Bénéficier d'un modèle prêt à l'emploi et entièrement personnalisable pour démarrer en quelques secondes Télécharger ce modèle ## Incorporer HCAI sur votre lieu de travail avec ClickUp

La mise en œuvre de l'ACIS offre de nombreux avantages pour votre lieu de travail. Le choix du bon outil d'IA est crucial pour maximiser ces avantages.

Par exemple, ClickUp Brain prend en charge diverses tâches, telles que la gestion de projet et la création de contenu, ce qui en fait un choix fiable pour l'intégration transparente de HCAI dans vos flux de travail.

En outre, ClickUp offre de nombreuses autres fonctionnalités et modèles pour assurer une gestion des tâches, une collaboration et une visualisation des données efficaces. S'inscrire sur ClickUp pour stimuler l'innovation centrée sur l'humain et le progrès sur votre lieu de travail dès aujourd'hui !