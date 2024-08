20 meilleures plantes pour votre espace de travail

Vous est-il déjà arrivé de vous sentir léthargique ou de manquer d'inspiration au travail, en particulier dans un bureau sans fenêtre ? Les recherches montrent que la raison pourrait être votre environnement de travail ennuyeux.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution simple et naturelle : ajouter des plantes ! 🌱

Les plantes ne sont pas seulement décoratives ; elles sont de puissantes alliées pour créer un environnement plus sain et plus agréable de travail plus sain et plus productif . Ils peuvent améliorer la qualité de l'air, réduire le stress et stimuler la productivité.

Découvrons 20 des meilleures plantes de bureau pour améliorer votre espace de travail. Chaque plante de bureau répertoriée ici possède des caractéristiques uniques qui conviennent à différents environnements de travail.

Que vous recherchiez des plantes de bureau nécessitant peu d'entretien pour purifier l'air, réduire la luminosité, ajouter une touche de couleur ou simplement apporter un peu de nature à l'intérieur, cet article vous guidera à travers les meilleures plantes pour les espaces de bureau.

Avantages des plantes dans votre espace de travail

Nous savons que les plantes sont bonnes pour nous. Mais à quel point le sont-elles ? Une étude récente publiée dans le Société américaine des sciences horticoles a constaté que les plantes de bureau peuvent réduire de manière significative le niveau de stress des employés.

L'étude fait état d'une réduction de 37 % de l'anxiété, de 44 % de l'hostilité et de 58 % de la dépression dans les bureaux dotés de plantes. Ce sont là des chiffres sérieux !

Ceci mis à part, voici quelques raisons essentielles pour lesquelles il est bon d'avoir des plantes dans votre bureau :

Amélioration de la qualité de l'air : Les plantes absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène. Elles rafraîchissent l'air de votre bureau et le rendent plus sain à respirer. Certaines plantes éliminent même les toxines nocives de l'air. Elles réduisent la pollution et améliorent la qualité générale de l'air

Le vert, c'est bien !

Pourquoi nous sentons-nous plus calmes en présence de plantes ? C'est notre cerveau. Nous travaillons peut-être dans des bureaux ou devant un ordinateur, mais nos réflexes cérébraux sont mieux adaptés à la chasse dans la savane qu'à l'envoi d'un courrier électronique.

Notre fonction exécutive peut facilement s'arrêter dans des environnements sous pression, ce qui nous met en mode "lutte ou fuite". Des éléments comme la verdure ou le chant des oiseaux sont des indices primitifs qui signalent à notre cerveau que nous sommes en sécurité

Le concept de design biophilique répond à ce besoin et crée des espaces qui favorisent une meilleure connexion entre l'homme et la nature. Voici quelques principes clés de ce concept :

Nature directe: Il s'agit d'incorporer des éléments vivants tels que des plantes, des points d'eau et de la lumière naturelle dans un espace

Il s'agit d'incorporer des éléments vivants tels que des plantes, des points d'eau et de la lumière naturelle dans un espace Nature indirecte: Il s'agit d'utiliser des matériaux naturels tels que le bois, la pierre et les fibres naturelles, ainsi que d'incorporer des motifs, des textures et des couleurs naturels

Il s'agit d'utiliser des matériaux naturels tels que le bois, la pierre et les fibres naturelles, ainsi que d'incorporer des motifs, des textures et des couleurs naturels Les conditions de l'espace et du lieu: Il s'agit de concevoir des espaces qui évoquent des sentiments de sécurité et de refuge, que l'on peut trouver dans la nature

La verdure dans l'espace de travail et ses avantages

Des études ont montré que employés travaillant dans des espaces avec des plantes d'intérieur sont plus à l'aise, plus détendus et plus satisfaits de leur environnement de travail.

La verdure crée une atmosphère plus atmosphère positive et accueillante Cela est bénéfique pour les employés qui souffrent d'anxiété ou qui travaillent dans des environnements à forte pression.

Inclusion des plantes dans l'aménagement de l'espace de travail

Intégrer des plantes dans l'aménagement de l'espace de travail, ce n'est pas seulement ajouter de la verdure, c'est aussi créer un environnement plus inclusif et plus agréable. Voici comment les plantes contribuent à l'aménagement d'un espace de travail inclusif :

Différents types de plantes ajoutent une variété de couleurs, de formes et de textures au bureau, ce qui rend l'espace plus intéressant et plus stimulant sur le plan visuel

au bureau, ce qui rend l'espace plus intéressant et plus stimulant sur le plan visuel Permettre aux employés d'avoir des plantes personnelles à leur bureau les aide à se sentir plus connectés à leur espace de travail. Cela leur donne un sentiment d'appartenance et de personnalisation, ce qui stimule le moral et la satisfaction au travail

à leur espace de travail. Cela leur donne un sentiment d'appartenance et de personnalisation, ce qui stimule le moral et la satisfaction au travail Inclure des plantes dans l'aménagement des bureaux montre que l'entreprise se soucie de la santé et du bien-être de ses employés. Cela améliore la loyauté et l'engagement des employés

et du bien-être de ses employés. Cela améliore la loyauté et l'engagement des employés Le principe de conception biophilique consiste à introduire des éléments naturels sur le lieu de travail. Il renforce le lien entre les employés et la nature, améliorant ainsi la santé mentale et le bien-être

Dans l'ensemble, un espace de travail vert peut favoriser un environnement de travail plus sain, plus heureux et plus productif.

20 Meilleures plantes de bureau

En intégrant des plantes et de la lumière naturelle dans l'aménagement de votre bureau, vous pouvez créer un espace esthétique qui favorise le bien-être et la collaboration.

Voici une liste des meilleures plantes de bureau à considérer, classées en fonction de leurs principaux avantages :

Plantes purificatrices d'air

1.Plante serpent (Sansevieria)

Un beau gâchis

But: Purification de l'air, peu d'entretien

Purification de l'air, peu d'entretien Description: Cette succulente verticale est une bonne plante de bureau connue pour ses feuilles vertes hérissées et nécessite un minimum d'arrosage et de lumière

Cette succulente verticale est une bonne plante de bureau connue pour ses feuilles vertes hérissées et nécessite un minimum d'arrosage et de lumière Entretien: Arroser toutes les 2 à 3 semaines, tolère une faible luminosité

Arroser toutes les 2 à 3 semaines, tolère une faible luminosité Taille: Varie selon la variété, de la petite plante de bureau à la grande plante de sol

2. Plante ZZ (Zamioculcas zamiifolia)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Les Verts illimités

But: Purification de l'air, peu d'entretien

Purification de l'air, peu d'entretien Description: Cette plante au feuillage vert brillant s'épanouit dans les endroits négligés et tolère diverses conditions de luminosité

Cette plante au feuillage vert brillant s'épanouit dans les endroits négligés et tolère diverses conditions de luminosité Entretien: Arroser seulement lorsque le sol est sec et tolère une faible luminosité

Arroser seulement lorsque le sol est sec et tolère une faible luminosité Taille:Pousse jusqu'à une taille moyenne, idéale pour les bureaux ou les étagères

3. Lis de paix (Spathiphyllum wallisii)

hgtv

Objectif: Purification de l'air, augmentation de l'humidité

Purification de l'air, augmentation de l'humidité Description: Cette plante élégante présente des fleurs blanches en forme de trompette et des feuilles vertes brillantes. Elle contribue également à augmenter le taux d'humidité

Cette plante élégante présente des fleurs blanches en forme de trompette et des feuilles vertes brillantes. Elle contribue également à augmenter le taux d'humidité Entretien: Arroser lorsque le sol est sec et vaporiser de temps en temps ; préfère une lumière indirecte moyenne

Arroser lorsque le sol est sec et vaporiser de temps en temps ; préfère une lumière indirecte moyenne Taille: De taille moyenne, elle convient aux bureaux et aux tables

4. Fougère de Boston (Nephrolepis exaltata)

iStock

Objectif: Augmentation de l'humidité, purification de l'air

Augmentation de l'humidité, purification de l'air **Cette fougère luxuriante prospère dans les environnements humides et ajoute une touche tropicale à votre bureau

Entretien: Nécessite un arrosage modéré et préfère une lumière moyenne et indirecte avec une humidité élevée. Une brumisation régulière est recommandée

Nécessite un arrosage modéré et préfère une lumière moyenne et indirecte avec une humidité élevée. Une brumisation régulière est recommandée Taille: Pousse jusqu'à une taille moyenne ou grande, idéale pour les bureaux ou les supports de sol

5. Plante d'air (Tillandsia spp.)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider iStock

Objectif: Purification de l'air unique et nécessitant peu d'entretien

Purification de l'air unique et nécessitant peu d'entretien Description: Ces plantes fascinantes nécessitent un minimum de terre et absorbent l'humidité de l'air. Elles existent dans une grande variété de formes et de tailles

Ces plantes fascinantes nécessitent un minimum de terre et absorbent l'humidité de l'air. Elles existent dans une grande variété de formes et de tailles Entretien: Tremper la plante dans l'eau pendant quelques heures toutes les 1 à 2 semaines ; préférer une lumière claire et indirecte

Tremper la plante dans l'eau pendant quelques heures toutes les 1 à 2 semaines ; préférer une lumière claire et indirecte Taille: Varie en fonction de la variété, de petite à moyenne

6. Lierre anglais (Hedera helix)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider la cabane funky

But: Purification de l'air, vigne grimpante

Purification de l'air, vigne grimpante Description: Cette plante grimpante classique ajoute une touche de verdure et est connue pour ses propriétés de purification de l'air

Cette plante grimpante classique ajoute une touche de verdure et est connue pour ses propriétés de purification de l'air Entretien: Nécessite un arrosage régulier et préfère une lumière moyenne et indirecte. La vigne peut grimper sur un poteau en mousse ou tomber en cascade d'une étagère

Nécessite un arrosage régulier et préfère une lumière moyenne et indirecte. La vigne peut grimper sur un poteau en mousse ou tomber en cascade d'une étagère Taille: Peut atteindre une taille moyenne ou grande, en fonction de l'entraînement

Plantes nécessitant peu d'entretien

7. Pothos (Epipremnum aureum)

Un beau gâchis

Objectif: Vigne traçante facile d'entretien

Vigne traçante facile d'entretien Description: Cette vigne polyvalente présente différentes variétés de feuilles et peut être cultivée pour grimper ou tomber en cascade

Cette vigne polyvalente présente différentes variétés de feuilles et peut être cultivée pour grimper ou tomber en cascade Entretien: Arroser lorsque le premier centimètre du sol s'assèche et tolère une lumière faible à moyenne

Arroser lorsque le premier centimètre du sol s'assèche et tolère une lumière faible à moyenne Taille: Varie en fonction de la variété, vigne traçante ou grimpante

8. Plante araignée (Chlorophytum comosum)

via Meilleures maisons

Objectif: Facile d'entretien, produit des sidérites

Facile d'entretien, produit des sidérites Description: Cette plante adaptable a de longues feuilles arquées et produit des sidérites qui peuvent être multipliées

Cette plante adaptable a de longues feuilles arquées et produit des sidérites qui peuvent être multipliées Entretien: Arroser lorsque le premier centimètre du sol se dessèche ; préfère une lumière indirecte moyenne

Arroser lorsque le premier centimètre du sol se dessèche ; préfère une lumière indirecte moyenne Taille:Pousse jusqu'à une taille moyenne, idéale pour les paniers suspendus ou les étagères

9. Plante de fonte (Aspidistra elatior)

plante facile

Objectif: Extrêmement tolérante, s'épanouit en cas de négligence

Extrêmement tolérante, s'épanouit en cas de négligence Description: Cette plante à feuillage vert foncé peut supporter une faible luminosité, des arrosages peu fréquents et la négligence

Cette plante à feuillage vert foncé peut supporter une faible luminosité, des arrosages peu fréquents et la négligence Entretien: Arroser avec parcimonie et tolérer une faible luminosité

Arroser avec parcimonie et tolérer une faible luminosité Taille: De taille moyenne, elle est parfaite pour les bureaux ou les coins

10. Plante monétaire chinoise (Pilea peperomioides)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Reddit

Purpose: Entretien facile, feuillage unique

Entretien facile, feuillage unique Description: Cette plante à la mode présente des feuilles rondes en forme de pièce de monnaie et est connue pour sa facilité d'entretien

Cette plante à la mode présente des feuilles rondes en forme de pièce de monnaie et est connue pour sa facilité d'entretien Entretien: Arroser lorsque le premier centimètre de terre se dessèche ; préfère une lumière claire et indirecte

Arroser lorsque le premier centimètre de terre se dessèche ; préfère une lumière claire et indirecte Taille:Peut atteindre une taille petite ou moyenne, idéale pour les bureaux ou les étagères.

Plantes anti-stress

11. Lavande (Lavandula angustifolia)

arbres à croissance rapide

But: Détente, parfum apaisant

Détente, parfum apaisant Description: Cette herbe parfumée a de belles fleurs violettes et est connue pour ses propriétés calmantes

Cette herbe parfumée a de belles fleurs violettes et est connue pour ses propriétés calmantes Entretien: A besoin d'un arrosage modéré et d'un ensoleillement clair et indirect. Tailler régulièrement pour favoriser la floraison

A besoin d'un arrosage modéré et d'un ensoleillement clair et indirect. Tailler régulièrement pour favoriser la floraison Taille: Pousse à une taille petite ou moyenne, idéale pour les balcons ou les coins de jardin

12. Broméliacée (famille des broméliacées)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide de l'État fleuriste roslyn

Objectif: Purification de l'air, couleurs vibrantes

Purification de l'air, couleurs vibrantes Description: Ces plantes aériennes sont disponibles dans des couleurs étonnantes et nécessitent un minimum de terre

Ces plantes aériennes sont disponibles dans des couleurs étonnantes et nécessitent un minimum de terre Entretien: Arroser en trempant la base de la plante pendant quelques minutes ; préfère une lumière claire et indirecte

Arroser en trempant la base de la plante pendant quelques minutes ; préfère une lumière claire et indirecte Taille: Varie en fonction de la variété, de petite à moyenne

Plantes pour une meilleure concentration

13. Romarin (Rosmarinus officinalis)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide de l'État plantation d'un arbre

Objectif: Stimulation de la mémoire, parfum revigorant

Stimulation de la mémoire, parfum revigorant Description: Cette herbe parfumée améliore non seulement la qualité de l'air, mais elle est également connue pour renforcer la mémoire et la concentration

Cette herbe parfumée améliore non seulement la qualité de l'air, mais elle est également connue pour renforcer la mémoire et la concentration Entretien: A besoin d'un arrosage modéré et d'un sol bien drainant, préfère la lumière indirecte du soleil

A besoin d'un arrosage modéré et d'un sol bien drainant, préfère la lumière indirecte du soleil Taille: Pousse à une taille petite ou moyenne, idéale pour les balcons ou les coins de jardin

14. Basilic (Ocimum basilicum)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider ucanr

But: Améliore la concentration, ajoute un parfum frais

Améliore la concentration, ajoute un parfum frais Description: Cette herbe culinaire a un arôme délicieux et peut aider à améliorer la concentration

Cette herbe culinaire a un arôme délicieux et peut aider à améliorer la concentration Entretien: A besoin d'un arrosage régulier et de beaucoup de lumière directe

A besoin d'un arrosage régulier et de beaucoup de lumière directe Taille: Pousse jusqu'à une taille petite ou moyenne, idéale pour les rebords de fenêtre

Plantes à fleurs

15. Violette africaine (Saintpaulia ionantha)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider hgtv

But: Belle floraison, ajouter de la couleur

Belle floraison, ajouter de la couleur Description: Cette plante compacte produit des fleurs d'un violet éclatant et prospère dans les environnements humides

Cette plante compacte produit des fleurs d'un violet éclatant et prospère dans les environnements humides Entretien: Arroser le sol directement ; éviter de mettre de l'eau sur les feuilles. Préfère une lumière moyenne et indirecte et une humidité élevée

Arroser le sol directement ; éviter de mettre de l'eau sur les feuilles. Préfère une lumière moyenne et indirecte et une humidité élevée Taille:Petites dimensions, parfaites pour les bureaux ou les étagères

16. Orchidée (famille des Orchidaceae)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider bloomnation

But: Fleurs élégantes, peu d'entretien

Fleurs élégantes, peu d'entretien Description: Ces plantes élégantes existent en différentes couleurs et nécessitent un minimum d'entretien

Ces plantes élégantes existent en différentes couleurs et nécessitent un minimum d'entretien Entretien: Arroser lorsque les racines deviennent argentées ; préfère une lumière moyenne et indirecte avec une humidité élevée

Arroser lorsque les racines deviennent argentées ; préfère une lumière moyenne et indirecte avec une humidité élevée Taille: Varie selon la variété, de petite à moyenne

17. Plante de jade (Crassula ovata)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider iStock

Objectif: Décoratif, symbolique

Décoratif, symbolique Description: Les plantes de jade sont des plantes succulentes aux feuilles épaisses et brillantes, souvent associées à la chance

Les plantes de jade sont des plantes succulentes aux feuilles épaisses et brillantes, souvent associées à la chance Entretien: Faible. Elle a besoin d'une lumière vive et d'un minimum d'arrosage

Faible. Elle a besoin d'une lumière vive et d'un minimum d'arrosage Taille: Petite à moyenne, jusqu'à 3 pieds

18. Croton (Codiaeum variegatum)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Shutterstock

Objectif: Décoratif

Décoratif Description: Les crotons ont des feuilles multicolores et vibrantes qui ajoutent une touche de couleur à n'importe quel bureau

Les crotons ont des feuilles multicolores et vibrantes qui ajoutent une touche de couleur à n'importe quel bureau Entretien: élevé. A besoin d'une lumière vive et d'un arrosage régulier

élevé. A besoin d'une lumière vive et d'un arrosage régulier Taille: Moyenne, 3-6 pieds

19. Plante parapluie (Schefflera)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Shutterstock

Objectif: Décoratif, purification de l'air

Décoratif, purification de l'air Description: Les plantes-parapluies ont des feuilles brillantes en forme de main et sont faciles à entretenir

Les plantes-parapluies ont des feuilles brillantes en forme de main et sont faciles à entretenir Entretien: Modéré. Préfère la lumière indirecte et un arrosage régulier

Modéré. Préfère la lumière indirecte et un arrosage régulier Taille: Moyenne à grande, jusqu'à 8 pieds

20. Fougère nid d'oiseau (Asplenium nidus)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider TheSpruce

But: Purification de l'air, décoratif

Purification de l'air, décoratif Description: Les fougères nid d'oiseau ont des frondes larges et ondulées qui ressemblent à un nid d'oiseau

Les fougères nid d'oiseau ont des frondes larges et ondulées qui ressemblent à un nid d'oiseau Entretien: Modéré. Préfère la lumière indirecte et un arrosage régulier

Modéré. Préfère la lumière indirecte et un arrosage régulier Taille: Moyenne, 1 à 2 pieds

Autres façons d'améliorer votre espace de travail

Les plantes sont un ajout fantastique à tout bureau, offrant toute une série d'avantages pour votre entreprise bien-être et la productivité . Cependant, la création d'un espace de travail réellement optimisé nécessite plusieurs approches.

Voici quelques pistes supplémentaires pour améliorer l'environnement de votre bureau :

Avoir une politique de bureau claire

Un bureau encombré peut être une source majeure de stress et de distraction. Consacrez un peu de temps chaque jour pour débarrasser votre bureau des objets inutiles et organiser votre espace de travail.

Cela libérera de l'espace physique et vous aidera à vous désencombrer mentalement, ce qui vous permettra de vous concentrer sur la tâche à accomplir. Pour ce faire, définissez des lignes directrices générales pour votre bureau :

Définir ce qu'il faut faire des effets personnels sur les postes de travail

Fixez un délai pour la durée pendant laquelle les objets non essentiels peuvent être laissés sur le bureau

Encouragez une culture de l'ordre afin de faciliter le maintien d'un bureau clair

Passez au numérique avec ClickUp

La paperasse et les notes autocollantes peuvent devenir un véritable chaos au fil du temps. Utilisez un outil de gestion de projet numérique tel que ClickUp pour rationaliser votre flux de travail et garder votre bureau propre bureau sans encombrement .

ClickUp offre une suite complète de fonctionnalités conçues pour améliorer votre organisation et votre productivité :

Notepad : UtilisezBloc-notes de ClickUp pour noter des idées, des rappels ou des notes. Vous n'avez plus besoin de notes autocollantes ni de papiers éparpillés sur votre bureau

: UtilisezBloc-notes de ClickUp pour noter des idées, des rappels ou des notes. Vous n'avez plus besoin de notes autocollantes ni de papiers éparpillés sur votre bureau Docs : Créez, partagez et collaborez sur des documents au sein de ClickUp.ClickUp Docs vous permet de conserver tous vos documents importants en un seul endroit, accessible depuis n'importe où. Il vous aide également à collaborer efficacement avec votre équipe en temps réel

clickUp Docs vous permet de rationaliser la collaboration et de conserver tous vos documents importants en un seul endroit

Vue calendrier : Gérez votre emploi du temps avec ClickUp DocsVue du calendrier de ClickUp. Elle vous aide à suivre les échéances, les réunions et les rendez-vous, ce qui vous permet de ne pas perdre de vue vos tâches

restez au courant de votre emploi du temps et de vos échéances grâce à l'affichage du calendrier de ClickUp

Rappels : Définissez des rappels pour les tâches importantes ou les échéances. Rappel de ClickUp vous permet de ne jamais manquer une échéance ou une réunion cruciale, vous aidant ainsi à rester organisé et ponctuel

: Définissez des rappels pour les tâches importantes ou les échéances. Rappel de ClickUp vous permet de ne jamais manquer une échéance ou une réunion cruciale, vous aidant ainsi à rester organisé et ponctuel Attribution de tâches : Déléguez des tâches aux membres de votre équipe et suivez leurs progrès. Tâche de ClickUpest utile pour la gestion de projet et gestion de bureau permet de s'assurer que chacun connaît ses responsabilités. Vous pouvez même fixer des priorités pour les tâches et indiquer à votre équipe celles qui doivent être accomplies d'urgence

gérez sans effort votre charge de travail et respectez les délais grâce à ClickUp Tasks_

Listes de contrôle : Utilisez des listes de contrôle pour diviser les tâches en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Liste de contrôle ClickUp vous aide à rester organisé et à vous assurer que rien n'est négligé

: Utilisez des listes de contrôle pour diviser les tâches en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Liste de contrôle ClickUp vous aide à rester organisé et à vous assurer que rien n'est négligé Automatisation des tâches récurrentes : Gagnez du temps en automatisant les tâches qui se répètent régulièrement. Tâches récurrentes de ClickUp vous permet de mettre en place des tâches récurrentes afin que vous n'ayez pas à les créer à chaque fois

gagnez du temps et restez cohérent en automatisant votre routine grâce aux tâches récurrentes de ClickUp

ClickUp Brain : ClickUp Brainune fonctionnalité innovante basée sur l'intelligence artificielle, vous aide à rédiger, éditer et résumer du contenu directement au sein de la plateforme. Que vous rédigiez des courriels, des rapports ou des résumés de réunions, ClickUp Brain peut vous aider à rationaliser votre processus de rédaction et à gagner un temps précieux

améliorez votre productivité avec ClickUp Brain, votre assistant alimenté par l'IA pour la rédaction, l'édition et le résumé de contenu

Avec ClickUp, vous pouvez regrouper vos tâches, vos notes, vos documents et vos communications au sein d'un hub central. Cela réduit l'encombrement physique et favorise un environnement de travail mieux organisé et plus ciblé.

Transformez votre bureau en un espace de travail productif

En ajoutant des plantes à votre bureau est un moyen simple mais efficace d'améliorer la qualité de l'air, de réduire le stress et de stimuler la productivité.

Des merveilles purificatrices d'air aux beautés fleuries vibrantes, voici les meilleures plantes de bureau pour chaque environnement de travail. Pourquoi ne pas apporter une touche de nature à l'intérieur et créer dès aujourd'hui un espace de travail plus positif et plus productif ?

Maintenir un espace de travail organisé et numérique avec ClickUp peut améliorer votre expérience au bureau. Pour rationaliser votre flux de travail et garder votre espace de travail propre, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !