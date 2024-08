Transformer les entreprises à Singapour : Mes 10 meilleurs outils de gestion de la relation client pour 2024

Au cours de ma carrière, j'ai travaillé avec différents systèmes de gestion de la relation client (CRM) et je les ai évalués. Ce que j'ai observé de manière constante dans tous les secteurs d'activité, c'est que lorsque les entreprises choisissent des outils de CRM appropriés, elles bénéficient d'améliorations considérables en termes d'optimisation du pipeline de vente et d'interactions avec les clients.

Que vous souhaitiez établir des relations solides avec vos clients pour votre entreprise en pleine croissance ou améliorer les stratégies de gestion des clients pour les grandes entreprises, une solution CRM fiable vous apportera des avantages significatifs.

Dans ce blog, nous allons discuter des meilleurs logiciels de CRM à Singapour, choisis sur la base des expériences personnelles de personnes ayant travaillé à Singapour et des recherches approfondies menées par l'équipe de ClickUp. Ces recommandations ont été élaborées pour aider les entreprises à relever une série de défis spécifiques à cette région, comme l'adhésion à la loi sur la protection des données personnelles de 2012 (PDPA).

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel CRM fiable à Singapour?

La bonne solution CRM offre de nombreux avantages aux petites et moyennes entreprises, mais trouver la bonne solution prend du temps. Différents fournisseurs sur le marché offrent une gamme de produits avec différentes caractéristiques, y compris des options spécifiques à l'industrie.

Voici quelques facteurs à prendre en compte avant de prendre une décision :

Tous les systèmes CRM s'appuient fortement sur la gestion des contacts, qui est essentielle pour permettre aux entreprises de recueillir et d'organiser de nombreuses informations sur les clients potentiels et les clients actuels.

Les logiciels de CRM offrent une vue à 360 degrés des interactions, ce qui aide à r développement des relations et la fidélisation de la clientèle . Veillez à ce que le logiciel de gestion de la relation client soit simple à utiliser et qu'il comprenne des indicateurs clés.

2. Automatisation du flux de travail

L'automatisation des flux de travail dans le cadre de la gestion de la relation client simplifie les opérations. Recherchez un logiciel avec des règles personnalisées et l'automatisation de la force de vente. L'automatisation des flux de travail permet de élaborer des stratégies pour vos activités de gestion de la relation client comme l'acheminement des messages, l'envoi de réponses prédéfinies, le suivi des clients potentiels, l'enregistrement des communications et l'établissement de rapports transparents.

3. Automatisation du marketing

La solution logicielle de CRM pour les ventes que vous préférez doit automatiser les tâches de marketing et fournir des informations permettant de personnaliser les messages. Elle doit pouvoir capturer les données de suivi des prospects pour convertir davantage de prospects et analyser le retour sur investissement des campagnes afin d'améliorer les efforts futurs.

4. Personnalisation

Le meilleur CRM offre des fonctions de personnalisation pour répondre aux besoins uniques de l'entreprise. Choisissez des solutions qui permettent de sélectionner des fonctionnalités, de créer des rapports personnalisés et de s'intégrer à des outils existants par le biais d'API et de plugins.

5. Intégrations tierces

Choisissez un système de gestion de la relation client qui s'intègre à des logiciels professionnels essentiels. Les plateformes les plus populaires proposent des intégrations avec des outils tels que QuickBooks et Mailchimp. Les principales intégrations concernent les clients de messagerie, les systèmes de point de vente et les services de sauvegarde des données.

6. Interactions personnalisées

Les clients singapouriens apprécient les expériences personnalisées. Les systèmes de gestion de la relation client (CRM) dotés de fonctions telles que la segmentation de la clientèle et la communication ciblée peuvent aider les entreprises à répondre aux besoins individuels de leurs clients.

7. Engagement omnicanal

Le marché singapourien met l'accent sur l'interaction avec les clients sur plusieurs canaux. Choisissez un CRM capable de s'intégrer à différents canaux de communication, tels que les médias sociaux, l'e-mail et les plateformes de messagerie, ce qui vous permet d'engager les clients de manière transparente à travers différents points de contact.

Les 10 meilleurs logiciels de CRM à Singapour à utiliser en 2024

Trouver le logiciel de CRM parfait à Singapour pourrait marquer un tournant significatif pour votre entreprise en 2024. J'ai testé les 10 meilleures solutions disponibles afin de vous proposer la bonne.

Examinez attentivement chacune d'entre elles et choisissez celle qui répond à vos besoins personnels :

1. ClickUp : le meilleur système de gestion de projet CRM tout-en-un

le logiciel de gestion de la relation client de ClickUp permet de suivre les engagements et de gérer les tâches afin de s'assurer que vos clients sont toujours satisfaits

ClickUp est connu pour sa grande variété de fonctions d'organisation de projets et sa qualité supérieure Attributs CRM . Ses tableaux de bord personnalisables fournissent un aperçu en temps réel de l'engagement des clients, des nouveaux prospects et d'autres mesures essentielles. Vous pouvez filtrer et regrouper ces données pour générer des rapports spécifiques à vos besoins.

ClickUp offre également des fonctionnalités telles que la définition d'objectifs et la cartographie mentale qui aident à planifier et à visualiser votre flux de travail CRM. Cela vous permet de faire du brainstorming, de découper des activités complexes en tâches plus petites, et de vous assurer que votre équipe reste alignée tout au long du processus.

De plus, l'outil Modèles CRM de ClickUp peuvent être personnalisés pour répondre aux différents besoins des entreprises. Ils constituent un moyen efficace de gérer les relations avec les clients et les campagnes de vente.

Ce qui distingue Le CRM de ClickUp est son intégration transparente avec les outils de gestion de projet, créant ainsi une plate-forme cohérente pour la gestion des tâches et des clients.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Pipelines personnalisables Salesforce est un nom bien connu dans le secteur de la gestion de la relation client (CRM). Il offre des solutions robustes et polyvalentes, idéales pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

Grâce à son IA intégrée, Salesforce Einstein, vous pouvez accéder à des prévisions de vente, à une évaluation des prospects et à une gestion des opportunités plus intelligentes.

En outre, ce logiciel de CRM offre des fonctionnalités étendues, une facilité de personnalisation et une intégration transparente avec d'autres systèmes. Pour Singapour en particulier, Salesforce offre des options de résidence des données, ce qui vous permet de stocker les données de vos clients à Singapour et de répondre aux préoccupations locales en matière de confidentialité des données.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Fournit des informations approfondies grâce à des tableaux de bord et des rapports personnalisés

Automatise les flux de travail et les processus d'approbation pour accroître l'efficacité

Donne accès à de nombreuses applications tierces, ce qui permet d'étendre les fonctionnalités par milliers

Utilise l'intelligence artificielle, qui permet d'établir des prévisions de ventes futures à partir des données collectées dans le passé

Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) entièrement fonctionnel pour les smartphones qui fonctionne le mieux pour une main-d'œuvre mobile comme celle de Singapour85 % de la population est considérée comme technophile

Limites de Salesforce

Complexité : Il peut sembler écrasant pour les nouveaux utilisateurs en raison de ses fonctionnalités étendues

: Il peut sembler écrasant pour les nouveaux utilisateurs en raison de ses fonctionnalités étendues Coût : Le prix est plus élevé que celui de certains concurrents, ce qui peut constituer un obstacle pour les petites entreprises

: Le prix est plus élevé que celui de certains concurrents, ce qui peut constituer un obstacle pour les petites entreprises Personnalisation : Requiert une expertise technique pour une personnalisation et une intégration avancées

Tarifs Salesforce

Les fonctionnalités de base : 25 $ par utilisateur/mois pour les fonctions CRM de base

: 25 $ par utilisateur/mois pour les fonctions CRM de base Professionnel : 75 $ par utilisateur/mois pour des fonctionnalités CRM complètes

: 75 $ par utilisateur/mois pour des fonctionnalités CRM complètes Entreprise : 150 $ par utilisateur/mois pour les fonctions CRM avancées

: 150 $ par utilisateur/mois pour les fonctions CRM avancées illimité : 300 $ par utilisateur/mois pour la suite complète de fonctionnalités Salesforce

G2 : 4.3/5 sur plus de 12 000 avis

: 4.3/5 sur plus de 12 000 avis Capterra : 4.4/5 sur plus de 17 000 avis

3. HubSpot : Le meilleur pour l'alignement du marketing et des ventes

le site web de HubSpot est un site web de référence pour les entreprises le site web de l'association est en cours de développement La plateforme CRM Hubspot est de plus en plus populaire en raison de son interface intuitive et de ses nombreuses options de marketing, de vente et de service. Au-delà des fonctionnalités CRM de base, elle propose un créateur de pages d'atterrissage pour concevoir des pages d'atterrissage à fort taux de conversion qui capturent les prospects et les accompagnent tout au long de l'entonnoir de vente.

Il est également doté d'une gestion intégrée des médias sociaux, qui vous permet de planifier et de publier du contenu directement depuis HubSpot. Grâce à l'intégration transparente de diverses fonctions, cette plateforme tout-en-un s'avère exceptionnellement bénéfique pour les petites et moyennes entreprises.

La plateforme offre des fonctionnalités telles que Hub de services et Hub de contenu pour aider les entreprises locales à offrir des expériences client rationalisées et personnalisées, ce que 80 % des entreprises locales considèrent comme la clé de la croissance des affaires à Singapour.

Les meilleures caractéristiques de HubSpot

Plan gratuit très complet avec des fonctions CRM essentielles

Connecte des outils de marketing pour faire du marketing par courriel et du marketing sur les médias sociaux, entre autres

Automatisation des processus de vente et suivi des performances

Gestion des tickets de service client et amélioration de l'assistance

Connexion transparente à de nombreuses applications tierces

Limitations de HubSpot

Personnalisation limitée : Les options de personnalisation sont moins étendues que celles d'autres logiciels de gestion de la relation client

: Les options de personnalisation sont moins étendues que celles d'autres logiciels de gestion de la relation client Coût des fonctionnalités avancées : Les fonctions avancées de marketing et de vente requièrent des plans de niveau supérieur

: Les fonctions avancées de marketing et de vente requièrent des plans de niveau supérieur Limites de données : Certaines limites de données et de contacts s'appliquent aux plans de niveau inférieur

Tarification HubSpot

Plan gratuit : Fonctionnalités CRM de base avec un nombre illimité d'utilisateurs

: Fonctionnalités CRM de base avec un nombre illimité d'utilisateurs Plan de démarrage : 50$/mois pour des outils plus avancés

: 50$/mois pour des outils plus avancés Professionnel : 800 $/mois avec des fonctions d'automatisation et d'analyse améliorées

: 800 $/mois avec des fonctions d'automatisation et d'analyse améliorées Entreprise : 3 200 $/mois pour une personnalisation poussée et des fonctionnalités avancées

HubSpot ratings and reviews (en anglais)

G2 : 4.4/5 sur plus de 7 000 avis

: 4.4/5 sur plus de 7 000 avis Capterra : 4.5/5 sur plus de 9 000 avis

Les entreprises de Singapour s'efforcent de répondre à la demande de contenu multicanal, 82 % d'entre elles déclarant avoir besoin d'outils permettant de remixer le contenu d'un format ou d'un canal à l'autre. Singapour est également le pays le plus susceptible, selon l'étude HubSpot, de citer l'augmentation du nombre de canaux comme un problème (40 %).

Les conclusions de l'étude HubSpot Asia Pacific Global Research Survey de HubSpot Asie-Pacifique

4. HaloCRM : Le meilleur pour l'optimisation du support client

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de HaloCRM HaloCRM HaloCRM est une société qui se concentre sur l'assistance à la clientèle et la gestion des services. Elle propose un portail en libre-service qui permet aux clients de chercher des réponses, d'accéder à des articles de la base de connaissances et de soumettre des tickets en toute simplicité.

Il propose également une analyse des sentiments, qui permet de connaître le sentiment des clients grâce à l'analyse des interactions avec votre équipe d'assistance. Cela vous permet d'identifier les domaines à améliorer et de personnaliser l'expérience client.

La plateforme vous permet de gérer les demandes sur différents canaux, tels que l'e-mail, le téléphone, les médias sociaux et le chat. Ceci est particulièrement bénéfique pour acquisition de clients à Singapour où de nombreux clients utilisent différentes plateformes pour entrer en contact avec les entreprises.

Les meilleures caractéristiques d'HaloCRM

Gestion et hiérarchisation des tickets de support client

Offre un support omnicanal pour une interaction transparente avec les clients par e-mail, chat, médias sociaux, etc.

Rationalise les processus d'assistance grâce à l'automatisation

Permet la communication par courriel, par clavardage et par les médias sociaux

Aide à fournir des rapports concernant le niveau de performance de la satisfaction des clients et l'efficacité du support

Limitations d'HaloCRM

Interface utilisateur : Certains utilisateurs trouvent l'interface moins intuitive que celle des concurrents

: Certains utilisateurs trouvent l'interface moins intuitive que celle des concurrents Options d'intégration : Options d'intégration : Options d'intégration limitées avec des applications tierces

: Options d'intégration : Options d'intégration limitées avec des applications tierces Personnalisation : Moins d'options de personnalisation par rapport à d'autres logiciels de CRM

Tarifs d'HaloCRM

Basic : 15$ par utilisateur/mois avec les fonctions de support essentielles

: 15$ par utilisateur/mois avec les fonctions de support essentielles Pro : 35 $ par utilisateur et par mois avec des fonctions avancées d'automatisation et d'analyse

: 35 $ par utilisateur et par mois avec des fonctions avancées d'automatisation et d'analyse Entreprise : Tarification personnalisée pour les grandes organisations ayant des besoins étendus

HaloCRM ratings and reviews (en anglais)

G2 : 4.5/5 sur plus de 500 avis

: 4.5/5 sur plus de 500 avis Capterra : 4.6/5 sur plus de 400 avis

5. CRM de vente du lundi : Le meilleur pour la gestion visuelle des projets et des ventes

le tableau de bord de la gestion de la relation client (CRM) est un outil de gestion de la relation client le lundi, le CRM Le logiciel Monday Sales CRM est connu pour son interface visuellement intuitive et ses capacités de gestion de projet flexibles. Il permet à l'équipe de vente de gérer facilement les pipelines de vente et les relations avec les clients, grâce à des flux de travail visuels et à l'automatisation.

Monday Sales CRM va au-delà de l'essentiel avec des fonctionnalités telles que le suivi du temps pour identifier les domaines à améliorer et optimiser le flux de travail. Il fournit également un constructeur de formulaires pour capturer les données des prospects directement au sein de la plateforme, rationalisant ainsi la collecte des données.

Les meilleures fonctionnalités de Monday Sales CRM

Tableaux de bord visuels intuitifs et personnalisables

Intégration transparente avec des applications populaires telles que Slack, Google Drive et Outlook

Suivi facile des pipelines de vente et des étapes

Les équipes peuvent facilement collaborer grâce à son outil de communication intégré

Automatise les tâches répétitives pour améliorer l'efficacité

Les limites du CRM de vente du lundi

Configuration complexe : L'installation initiale prend du temps en raison des nombreuses options de personnalisation

Courbe d'apprentissage : Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour s'adapter à l'interface visuelle

Coût : Les plans de niveau supérieur sont coûteux pour les petites équipes

Tarifs de vente CRM du lundi

Individuel : Gratuit pour un maximum de 2 utilisateurs avec des fonctionnalités de base

: Gratuit pour un maximum de 2 utilisateurs avec des fonctionnalités de base Basic : 8$ par utilisateur/mois avec les fonctionnalités CRM essentielles

: 8$ par utilisateur/mois avec les fonctionnalités CRM essentielles Standard : 10$ par utilisateur/mois avec des fonctions d'automatisation et d'intégration améliorées

: 10$ par utilisateur/mois avec des fonctions d'automatisation et d'intégration améliorées Pro : 16 $ par utilisateur/mois avec des fonctionnalités CRM avancées

: 16 $ par utilisateur/mois avec des fonctionnalités CRM avancées Entreprise : Tarification personnalisée pour les grandes organisations

Monday Sales CRM ratings and reviews (en anglais)

G2 : 4.6/5 sur plus de 2 000 avis

: 4.6/5 sur plus de 2 000 avis Capterra : 4.5/5 sur plus de 1 500 avis

6. GreenRope : Meilleur pour l'intégration des ventes et du marketing

le site web de GreenRope est un site web de référence pour les entreprises la Terre des Hommes Le système de gestion de la relation client (CRM) de GreenRope offre une large gamme d'outils pour les ventes, le marketing et l'automatisation. Conçu pour simplifier les processus commerciaux, il offre un marketing par courriel avancé avec des services d'automatisation, une gestion transparente des événements et des inscriptions, ainsi que des analyses et des rapports complets.

GreenRope propose également l'écoute sociale pour surveiller les mentions de la marque et le sentiment des clients, ainsi que le suivi du site Web pour comprendre le comportement des visiteurs et optimiser le contenu afin d'améliorer les conversions. Compte tenu de l'importance de la pénétration des médias sociaux à Singapour (85 %), la fonction d'écoute sociale de la plateforme peut s'avérer utile pour élaborer des stratégies de sensibilisation locales.

Les meilleures caractéristiques de GreenRope

Comprend des modules de gestion de la relation client pour les ventes, le marketing et le support client

Options pour un marketing par e-mail plus avancé ayant des services d'automatisation

Gestion transparente des événements et des inscriptions

Offre des analyses et des rapports complets

Automatise les processus pour améliorer les performances de l'entreprise

Limites de GreenRope

Interface : Certains utilisateurs trouvent l'interface démodée et pas très facile à utiliser

: Certains utilisateurs trouvent l'interface démodée et pas très facile à utiliser Courbe d'apprentissage : Il est difficile à utiliser parce qu'il est complexe et comporte trop de fonctionnalités

: Il est difficile à utiliser parce qu'il est complexe et comporte trop de fonctionnalités Assistance à la clientèle : Les options d'assistance à la clientèle sont limitées pour les plans de niveau inférieur

Tarifs de GreenRope

Démarrage : 99 $/mois pour un maximum de 1 000 contacts

: 99 $/mois pour un maximum de 1 000 contacts Pro : 199 $/mois jusqu'à 10 000 contacts

: 199 $/mois jusqu'à 10 000 contacts Premium : 299 $/mois jusqu'à 50 000 contacts

: 299 $/mois jusqu'à 50 000 contacts Entreprise : Tarification personnalisée pour des besoins plus étendus

G2 : 4.3/5 sur plus de 200 avis

: 4.3/5 sur plus de 200 avis Capterra : 4.4/5 à partir de plus de 300 commentaires

7. Pipedrive : Le meilleur pour la gestion du pipeline de vente

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise Pipedrive Pipedrive est un logiciel de gestion de la relation client remarquable, conçu pour l'équipe commerciale de votre entreprise. Il est doté d'une interface conviviale et d'outils utiles à la gestion des pipelines.

Il automatise les tâches de vente répétitives et offre des fonctions de communication pour des interactions transparentes par courriel avec les clients. Intégrant des outils de communication populaires tels que WhatsApp et Facebook Messenger, Piperdrive permet une communication rationalisée avec les clients singapouriens sur leurs plateformes préférées.

Pipedrive comprend également des documents de vente bien expliqués et une application mobile dotée de toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion des ventes en déplacement. Ce logiciel est donc un excellent choix pour les petites et moyennes entreprises de Singapour qui cherchent à améliorer leur productivité commerciale.

Les meilleures caractéristiques de Pipedrive

Pipeline de vente visuel et facile à utiliser

Automatisation des tâches commerciales répétitives

Communication harmonieuse avec les clients par courriel

Fournit des documents de vente bien expliqués et élaborés

Logiciel mobile doté de toutes les fonctionnalités imaginables pour la gestion des ventes en dehors du bureau

Limitations de Pipedrive

Personnalisation limitée : Par rapport à d'autres CRM, ses possibilités de personnalisation sont limitées

: Par rapport à d'autres CRM, ses possibilités de personnalisation sont limitées Outils marketing de base : Fonctionnalités marketing limitées, plus axées sur les ventes

: Fonctionnalités marketing limitées, plus axées sur les ventes Coût des modules complémentaires : Les fonctionnalités supplémentaires peuvent augmenter les coûts globaux

Tarifs de Pipedrive

Essentiel : 12,50 $ par utilisateur/mois pour les fonctions de base

: 12,50 $ par utilisateur/mois pour les fonctions de base Avancé : 24,90 $ par utilisateur/mois avec des fonctionnalités améliorées

: 24,90 $ par utilisateur/mois avec des fonctionnalités améliorées Professionnel : 49,90 $ par utilisateur/mois pour les outils avancés

: 49,90 $ par utilisateur/mois pour les outils avancés Entreprise : 99 $ par utilisateur/mois pour un accès complet aux fonctionnalités

G2 : Noté 4.2/5 à partir de plus de 2 000 commentaires

: Noté 4.2/5 à partir de plus de 2 000 commentaires Capterra : Classé 4.5/5 à partir de 1,200+ commentaires

8. Freshsales : Le meilleur pour les ventes pilotées par l'IA

le site web de l'entreprise est en anglais Freshsales Composant clé de la suite Freshworks, Freshsales est dédié à l'amélioration de l'efficacité du processus de vente en tirant parti de l'analyse et de l'automatisation basées sur l'IA.

La plateforme automatise les processus de vente pour améliorer la productivité et permet un meilleur suivi grâce à des fonctionnalités telles que le taux d'ouverture des emails et le suivi des clics. Freshsales propose également une application mobile pour gérer les activités de vente depuis n'importe où.

Elle est réputée pour son interface conviviale et ses fonctionnalités fortes spécifiquement conçues pour les équipes commerciales.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Utilise l'IA pour proposer des idées ou des solutions pratiques

Attribue des scores aux prospects en fonction de leur niveau d'interaction Automatise les processus de vente pour améliorer la productivité

Meilleures fonctions de suivi dans les emails pour suivre les clics Gérer les activités de vente de n'importe où grâce à une application mobile

Limites de Freshsales

Limites d'intégration : Intégrations limitées par rapport à certains concurrents

: Intégrations limitées par rapport à certains concurrents Complexité : Certains utilisateurs trouvent que les fonctionnalités avancées sont complexes à mettre en place

: Certains utilisateurs trouvent que les fonctionnalités avancées sont complexes à mettre en place Support : Support : Support client limité sur les plans de niveau inférieur

**Tarifs de vente

Plan gratuit : Fonctionnalités de base pour les petites équipes

: Fonctionnalités de base pour les petites équipes Croissance : 15$ par utilisateur/mois avec les outils CRM essentiels

: 15$ par utilisateur/mois avec les outils CRM essentiels Pro : 39 $ par utilisateur/mois avec des fonctionnalités avancées

: 39 $ par utilisateur/mois avec des fonctionnalités avancées Entreprise : 69 $ par utilisateur/mois pour des fonctionnalités CRM complètes

G2 : 4.6/5 sur plus de 900 avis

: 4.6/5 sur plus de 900 avis Capterra : 4.6/5 sur plus de 500 avis

9. Zoho CRM : Le meilleur pour la personnalisation et le prix abordable

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Zoho CRM zoho CRM Le système Zoho CRM offre aux entreprises de toutes tailles une variété d'options de personnalisation et des solutions abordables. Il automatise les flux de travail et les tâches routinières et permet la communication sur divers canaux comme le courriel, les médias sociaux et le clavardage

Zoho CRM s'intègre à divers outils tiers comme le logiciel de comptabilité QuickBooks, les plateformes d'automatisation du marketing et les applications de productivité. Cela permet aux entreprises singapouriennes de connecter Zoho CRM à leur pile technologique existante pour un flux de travail unifié.

Découvrez comment Zoho CRM a aidé Display Science, basée à Singapour de développer ses activités tout en se conformant à la loi sur la protection des données et de la vie privée.

Les meilleures caractéristiques de Zoho CRM

Zia AI fournit des analyses et des renseignements prédictifs sur les ventes

Options de personnalisation étendues pour les modules et les champs

Automatise les flux de travail et les tâches routinières

Envoyez des courriels, communiquez sur les médias sociaux et participez à des séances de clavardage sur différents canaux.

Outils tiers tels queSignpass sont intégrés en douceur aux applications Zoho pour faciliter les processus à Singapour

Limitations de Zoho CRM

Interface utilisateur : Certains utilisateurs trouvent l'interface moins intuitive

: Certains utilisateurs trouvent l'interface moins intuitive Courbe d'apprentissage : La courbe d'apprentissage peut être abrupte en raison des nombreuses options de personnalisation

: La courbe d'apprentissage peut être abrupte en raison des nombreuses options de personnalisation Support : Le support client pourrait être amélioré pour les plans gratuits et les plans inférieurs : Le support client pourrait être amélioré pour les plans gratuits et les plans de niveau inférieur

Tarification de Zoho CRM

Plan gratuit : Fonctionnalités de base pour un maximum de 3 utilisateurs

: Fonctionnalités de base pour un maximum de 3 utilisateurs Plan standard : 12 $ par utilisateur/mois avec les outils essentiels du système CRM

: 12 $ par utilisateur/mois avec les outils essentiels du système CRM Professionnel : 20$ par utilisateur/mois avec des fonctionnalités avancées

: 20$ par utilisateur/mois avec des fonctionnalités avancées Entreprise : 35 $ par utilisateur/mois pour des fonctionnalités complètes

: 35 $ par utilisateur/mois pour des fonctionnalités complètes Ultime : 45$ par utilisateur/mois pour un accès complet à toutes les fonctionnalités

Évaluations et critiques de Zoho CRM

G2 : 4.0/5 sur plus de 1 700 avis

: 4.0/5 sur plus de 1 700 avis Capterra : 4.2/5 sur plus de 2 000 avis

10. Eber : Le meilleur pour l'intégration des programmes de fidélité

le site web de la Commission européenne est en cours de développement le monde est en train de changer.. Eber est conçu pour intégrer la gestion de la relation client (CRM) aux programmes de fidélisation de la clientèle, ce qui en fait un outil idéal pour les entreprises qui cherchent à améliorer la fidélisation et l'engagement de leurs clients.

Il offre des fonctionnalités permettant de créer et de gérer des programmes de fidélisation, de classer les clients pour un marketing ciblé, d'automatiser les programmes de fidélisation et d'améliorer l'engagement des clients campagnes de marketing et obtenir des informations sur le comportement des clients et la performance des programmes.

En outre, Eber s'intègre aux systèmes de point de vente les plus populaires à Singapour, notamment Lightspeed Retail et Shopify, pour un écosystème de données cohérent.

Les meilleures caractéristiques d'Eber

Générer et gérer des programmes de fidélisation des clients sans aucune difficulté

Classification des clients en fonction de leurs besoins pour un marketing ciblé

Permet d'automatiser les campagnes de fidélisation et de marketing

Fournit des informations sur le comportement des clients et les performances du programme de fidélisation

S'intègre aux systèmes de points de vente et à d'autres outils commerciaux

Limitations d'Eber

Profondeur des fonctionnalités : Fonctionnalités CRM limitées par rapport aux plateformes CRM dédiées

: Fonctionnalités CRM limitées par rapport aux plateformes CRM dédiées Évolutivité : Peut ne pas être adapté aux très grandes entreprises

: Peut ne pas être adapté aux très grandes entreprises Personnalisation : Moins d'options de personnalisation pour les fonctions non liées à la fidélisation

Tarification Eber

Débutant : 29 $/mois pour les fonctionnalités de base du programme de fidélisation

: 29 $/mois pour les fonctionnalités de base du programme de fidélisation Professionnel : 69 $/mois avec des outils de campagne avancés

: 69 $/mois avec des outils de campagne avancés Entreprise : 129 $/mois pour des fonctions complètes de fidélisation et de gestion de la relation client (CRM)

: 129 $/mois pour des fonctions complètes de fidélisation et de gestion de la relation client (CRM) Entreprise : Tarification personnalisée pour les grandes entreprises

Évaluations et critiques d'Eber

G2 : 4.5/5 sur plus de 150 avis

: 4.5/5 sur plus de 150 avis Capterra : 4.6/5 à partir de plus de 100 commentaires

Fast-Track Your Startup's Success with the Right CRM (Accélérer le succès de votre startup avec le bon CRM)

Nous avons vu une gamme de logiciels de gestion de la relation client à Singapour, chacun avec ses propres caractéristiques uniques visant à répondre aux diverses exigences de l'entreprise.

Des capacités étendues de Salesforce à l'alignement du marketing et des ventes de HubSpot, en passant par l'intégration de la gestion de projet de ClickUp, il existe un CRM pour chaque besoin. Évaluez ces options pour trouver celle qui convient le mieux à votre organisation.

Si vous recherchez une solution CRM complète, avec des fonctionnalités telles que des pipelines personnalisables, l'automatisation des flux de travail, des intégrations transparentes et une gestion complète des tâches, ClickUp est votre meilleur choix. Prêt à transformer votre gestion de la relation client ?

Inscrivez-vous pour un compte ClickUp gratuit aujourd'hui !