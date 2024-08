Comment utiliser la méthode des heures pleines pour gérer son temps

Avez-vous déjà eu l'impression que votre cerveau se heurte à un mur à certains moments de la journée ? Vous fixez votre liste de choses à faire, en vous efforçant d'être productif, mais rien ne se passe. Vous êtes peut-être une personne du matin qui est écrasée par les réunions de l'après-midi ou un oiseau de nuit qui a du mal à se concentrer avant midi.

Et si nous vous disions qu'il existe un moyen de travailler avec vos niveaux d'énergie naturels, et non contre eux ? Il s'agit de la méthode des heures de pointe, qui peut simplifier votre vie professionnelle et la rendre plus productive.

Comment ? En vous aidant à abandonner les conseils de productivité des techniques de gestion du temps uniques et à adopter le rythme unique de votre corps.

Prêt à conquérir votre journée ? Nous allons vous montrer comment utiliser la méthode des heures de pointe.

Qu'est-ce que la méthode biologique des heures de pointe ?

Popularisée par l'auteur Sam Carpenter, la méthode des heures de pointe s'appuie sur la science des rythmes biologiques et consiste à identifier la période de la journée où l'on est le plus concentré et le plus énergique.

Pensez à un interrupteur mental qui s'enclenche, vous propulsant dans un état de concentration et de rendement accrus. C'est votre période biologique de prédilection, celle où les tâches complexes se font sans effort et où les idées fusent librement.

En alignant stratégiquement votre horaire de travail sur cette période, vous pouvez accomplir plus en moins de temps, avec un sentiment renouvelé d'énergie et d'accomplissement.

Historique de la méthode Prime Time

Le concept de BPT, ou méthode biologique des heures de pointe (ou modèle des heures de pointe), trouve son origine dans les premières recherches sur les rythmes circadiens, l'horloge interne du corps qui régule divers processus physiologiques, notamment les cycles veille-sommeil, la sécrétion d'hormones et les fonctions cognitives.

Des études pionnières menées au milieu du XXe siècle ont révélé l'existence de ces schémas rythmiques et leur impact significatif sur le comportement humain. Au fil du temps, la recherche a approfondi les nuances du TPP, confirmant son importance pour un fonctionnement quotidien optimal.

La méthode du prime time biologique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est attribuée à l'auteur Sam Carpenter, qui a popularisé le concept dans son livre Faire fonctionner le système .

Cette méthode fournit un cadre pratique pour exploiter la puissance de la TPP, permettant aux individus de structurer leurs journées de travail pour une efficacité maximale.

Chris Bailey, écrivain canadien et expert en productivité, a également parlé de son succès avec la méthode de l'heure de pointe biologique. Il développe ce sujet dans son livre The Productivity Project .

Il a suivi ses niveaux d'énergie toutes les heures pendant trois semaines et a découvert que ses périodes biologiques de prédilection ou ses pics d'énergie se situaient entre 10 heures et midi et entre 17 heures et 20 heures. Pendant ces périodes, il se concentrait sur les tâches à fort impact tout en réservant les périodes de moindre énergie aux activités moins exigeantes.

Voyons maintenant comment vous pouvez trouver et personnaliser vos propres heures de pointe.

La beauté de la méthode biologique des heures de grande écoute ou du modèle des heures de grande écoute réside dans sa nature personnalisée. Il n'existe pas de formule universelle, mais une formule qui vous convient parfaitement. Pour débloquer votre heure de pointe biologique et accomplir vos tâches, tenez compte des éléments suivants :

Suivez vos niveaux d'énergie

Tenez un journal détaillé de vos niveaux d'énergie tout au long de la journée pendant au moins une semaine.

Notez les moments où vous vous sentez le plus alerte, le plus concentré et le plus motivé et, à l'inverse, les moments où vous avez des baisses de régime et où vous avez du mal à vous concentrer. Des schémas commenceront à se dessiner, révélant votre fenêtre BPT.

Tenez compte de votre chronotype

Êtes-vous plutôt du matin ou plutôt du soir ? Comprendre vos inclinaisons naturelles aux cycles veille-sommeil peut vous donner des indications précieuses sur votre BPT et harmoniser votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Analyser les habitudes de sommeil

La qualité de votre sommeil a un impact significatif sur votre TBE. Suivez la durée et la qualité de votre sommeil à l'aide d'un tracker de sommeil ou d'une application dédiée.

Identifier les périodes de performance maximale

Réfléchissez à votre journée de travail.

À quel moment vous arrive-t-il de vous attaquer à des tâches avec une concentration sans faille ? Lorsque les idées fusent et que les problèmes complexes semblent gérables ? Ces périodes sont de bons indicateurs de votre BPT.

Un outil très utile à cet effet est le /%href/ . En utilisant le modèle pour analyser /%href/ et vos niveaux d'énergie, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées sur la façon de structurer votre emploi du temps.

Suivez et évaluez les temps morts à l'aide du modèle d'analyse du temps ClickUp

Ce modèle vous aide à

Suivre les progrès réalisés dans le cadre de différentes tâches et de différents projets

Évaluer les performances globales à l'aide de visualisations faciles à comprendre

Optimiser les processus pour une efficacité et une efficience maximales

Voici quelques conseils pour utiliser le modèle à ce stade :

1. Commencez par noter toutes vos activités tout au long de la journée : tâches professionnelles, pauses, activités personnelles et même les moments où vous vous sentez fatigué ou démotivé

2. Parallèlement à chaque activité, notez votre niveau d'énergie perçu. Utilisez une échelle qui vous convient, qu'il s'agisse d'une simple note de 1 à 10 ou de termes descriptifs tels que "énergie élevée", "énergie moyenne" ou "énergie faible"

Après quelques jours de suivi, examinez vos entrées. Recherchez des tendances dans vos niveaux d'énergie et votre productivité. Vérifiez s'il y a des moments précis de la journée où vous vous sentez plus énergique et plus concentré ou si certaines activités vous épuisent plus que d'autres

4. Sur la base de vos observations, déterminez votre heure de prédilection biologique : c'est le moment où vous vous sentez le plus alerte, le plus concentré et le plus productif. C'est le moment que vous souhaitez réserver à vos tâches les plus importantes /%href/

Expérience

N'ayez pas peur d'expérimenter ! Planifiez des tâches exigeantes à différents moments de la journée et observez les fluctuations de votre productivité. Soyez attentif aux signaux de votre corps et adaptez votre emploi du temps en conséquence pour surmonter les problèmes de fatigue /%href/ .

Utilisez les informations tirées de votre modèle d'analyse du temps pour essayer d'ajuster votre emploi du temps. Programmez les tâches les plus exigeantes pendant les heures de pointe et les tâches moins exigeantes pendant les périodes de moindre énergie

En suivant assidûment ces étapes, vous obtiendrez progressivement une image convaincante de votre BPT.

Lecture suggérée : Work the System par Sam Carpenter

via Amazone L'ouvrage de Sam Carpenter Work the System est une lecture incontournable pour tous ceux qui cherchent à tirer parti de la méthode des heures de grande écoute pour obtenir des résultats optimaux /%href/ .

Ce livre ne se contente pas d'identifier votre BPT. Il fournit des /%href/ autour de vos heures de pointe.

Carpenter présente des méthodes pour hiérarchiser les tâches, minimiser les distractions et créer un système qui vous permet de travailler plus intelligemment, et non plus durement.

Il souligne l'importance de comprendre les heures de pointe biologiques et d'identifier les activités à fort effet de levier (HLA) - les tâches qui produisent les résultats les plus significatifs - et de les programmer pendant votre fenêtre d'heures de pointe biologiques.

Voici quelques-unes des principales conclusions du livre :

En comprenant comment les différents composants d'un système interagissent, vous pouvez identifier les domaines à améliorer et optimiser les processus de manière plus efficace

**En créant des procédures et des flux de travail détaillés, vous pouvez vous assurer que les tâches sont effectuées correctement à chaque fois

Concentrez votre temps et votre énergie sur les aspects essentiels de vos objectifs qui permettent d'obtenir des résultats

qui permettent d'obtenir des résultats **En créant des procédures et des flux de travail détaillés, vous pouvez vous assurer que les tâches sont exécutées correctement à chaque fois

La technologie peut être un outil puissant pour rationaliser les opérations et améliorer la productivité

Utilisation populaire de la méthode Prime Time

Bien que les noctambules et les lève-tôt aient des rythmes biologiques qui dictent leur productivité maximale, il est utile de prêter attention à d'autres facteurs, comme le sommeil.

Célèbre pour son éthique du travail et son acharnement, X (anciennement Twitter) et le PDG de Tesla Elon Musk ont avoué dans une CNBC i Il a déclaré lors d'une interview que le fait de brûler régulièrement de l'huile de minuit nuisait à sa santé et à sa productivité.

J'ai essayé de dormir moins longtemps, mais même si je suis éveillé plus longtemps, j'accomplis moins de choses", a déclaré Musk. "Et le niveau de douleur cérébrale est élevé si je dors moins de six heures par nuit.

Elon Musk

En revanche, l'un de ses prédécesseurs et cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, est réputé pour sa routine matinale : il se lève à 5 heures du matin pour méditer et faire de l'exercice avant de s'asseoir pour vérifier ses tâches de la journée.

Chaque individu a sa propre façon de se préparer à ses heures de travail, ce qui fait écho au principe de base de la formation professionnelle continue

Vous pouvez, vous aussi, appliquer cette méthode dans différents scénarios pour une productivité optimale et une meilleure concentration. Voici quelques cas d'utilisation clés :

Travail individuel: Toute personne souhaitant optimiser sa journée de travail peut bénéficier de l'identification de ses heures de prédilection. Il peut s'agir d'étudiants travaillant sur leurs devoirs, d'écrivains s'attaquant à des projets créatifs ou de professionnels cherchant à accomplir des tâches exigeantes. En programmant les activités complexes ou exigeantes en termes de concentration pendant leurs heures de pointe, ils peuvent accomplir davantage en moins de temps et avec de meilleurs résultats

Toute personne souhaitant optimiser sa journée de travail peut bénéficier de l'identification de ses heures de prédilection. Il peut s'agir d'étudiants travaillant sur leurs devoirs, d'écrivains s'attaquant à des projets créatifs ou de professionnels cherchant à accomplir des tâches exigeantes. En programmant les activités complexes ou exigeantes en termes de concentration pendant leurs heures de pointe, ils peuvent accomplir davantage en moins de temps et avec de meilleurs résultats Traitement d'informations complexes ou résolution de problèmes: Les travailleurs du savoir peuvent améliorer considérablement leur rendement en alignant leur travail sur leur rythme biologique. En programmant la recherche, l'analyse, la rédaction de rapports ou le codage pendant leurs heures de pointe, ils peuvent améliorer la précision, la prise de décision et la qualité de leur travail

Les travailleurs du savoir peuvent améliorer considérablement leur rendement en alignant leur travail sur leur rythme biologique. En programmant la recherche, l'analyse, la rédaction de rapports ou le codage pendant leurs heures de pointe, ils peuvent améliorer la précision, la prise de décision et la qualité de leur travail Projets créatifs: Les artistes, les concepteurs et les autres professionnels de la création peuvent adopter la méthode des heures de pointe pour optimiser leur flux créatif. Programmer des séances de brainstorming, le développement de concepts ou l'exécution de tâches créatives pendant leurs périodes de concentration maximale peut conduire à un regain d'inspiration et de productivité

Les artistes, les concepteurs et les autres professionnels de la création peuvent adopter la méthode des heures de pointe pour optimiser leur flux créatif. Programmer des séances de brainstorming, le développement de concepts ou l'exécution de tâches créatives pendant leurs périodes de concentration maximale peut conduire à un regain d'inspiration et de productivité Travail d'équipe: Si la méthode des heures de pointe fonctionne bien au niveau individuel, elle peut également être bénéfique pour les équipes. En connaissant les heures de pointe des membres de l'équipe, les responsables peuvent programmer des réunions, des séances de remue-méninges ou des tâches collaboratives pendant des périodes qui optimisent la concentration et la production collectives

Si la méthode des heures de pointe fonctionne bien au niveau individuel, elle peut également être bénéfique pour les équipes. En connaissant les heures de pointe des membres de l'équipe, les responsables peuvent programmer des réunions, des séances de remue-méninges ou des tâches collaboratives pendant des périodes qui optimisent la concentration et la production collectives Travail à distance: La méthode des heures de pointe peut être un outil précieux pour les travailleurs à distance, car elle leur permet de structurer leur journée de travail et de programmer des sessions de travail ciblées pendant leurs heures les plus productives, même dans un environnement où il y a des distractions.

L'identification de vos heures de productivité maximale n'est que la première étape. Il s'agit maintenant de tirer le meilleur parti de ces heures de gloire. N'oubliez pas que pour faire avancer les choses, il faut gérer son énergie et son emploi du temps.

L'horloge peut indiquer que vous avez tout le temps nécessaire pour terminer un projet, mais si votre cerveau est grillé, ce projet n'ira probablement nulle part. Voici donc la règle d'or pour maximiser votre temps biologique : Essayez d'établir une routine cohérente et protégez-la comme votre tasse de café préférée !

Voici comment procéder :

Étape 1 : Élaborer un plan de bataille

Ne perdez pas votre temps à vous demander à quoi vous attaquer. Avant qu'il ne soit trop tard, utilisez ClickUp Tasks pour créer une liste de tâches claire. Considérez-la comme votre plan de bataille personnalisé pour une productivité optimale.

Classez les tâches par ordre de priorité à l'aide de /%href/ qu'est-ce qui est absolument essentiel ? Marquez ces tâches comme hautement prioritaires afin de savoir exactement où concentrer votre esprit aiguisé.

Créez un plan d'action ciblé pour votre temps libre avec ClickUp Task Priorities

ClickUp propose quatre niveaux de priorité : Urgent, Élevé, Normal et Faible. Ces niveaux servent d'étiquettes pour catégoriser l'importance et l'impact de vos tâches.

Voici comment procéder :

Lorsque vous dressez votre liste de choses à faire, attribuez une priorité "élevée" aux tâches essentielles qui contribuent de manière significative à la réalisation de vos objectifs. C'est à ces tâches que vous voudrez vous atteler pendant vos heures de pointe biologiques, lorsque votre concentration est la plus forte

Classez les autres tâches dans les catégories "Normal" ou "Faible" en fonction de leur importance. Cela vous permet de les programmer à des moments appropriés en dehors de votre période d'activité principale ou de les déléguer si possible

Déposez vos tâches prioritaires dans votre dossier/%href/ afin qu'ils soient toujours visibles lorsque vous en avez besoin

Vous pouvez également essayer les versions préconstruites de /%href/ pendant la phase de planification.

Alignez vos tâches sur vos heures de productivité maximale à l'aide du modèle ClickUp d'organisation du temps quotidien

Voici pourquoi :

Ce modèle est conçu pour vous aider à organiser votre emploi du temps quotidien en le divisant en blocs de temps dédiés à des tâches spécifiques . Cette approche améliore la productivité en structurant et en ciblant votre journée de travail

. Cette approche améliore la productivité en structurant et en ciblant votre journée de travail Le modèle fournit une présentation claire et visuelle de votre emploi du temps quotidien, divisé en segments d'une heure ou d'une demi-heure. Chaque bloc de temps peut être étiqueté avec la tâche ou l'activité spécifique prévue pour cette période

Chaque bloc de temps peut être étiqueté avec la tâche ou l'activité spécifique prévue pour cette période Les blocs de temps sont entièrement personnalisables, ce qui vous permet d'ajuster les durées en fonction des exigences des différentes tâches. Vous pouvez allouer des blocs plus longs pour un travail approfondi et des blocs plus courts pour des tâches rapides ou des pauses

Vous pouvez allouer des blocs plus longs pour un travail approfondi et des blocs plus courts pour des tâches rapides ou des pauses Le modèle permet d'attribuer un code couleur aux différents types de tâches ou de priorités, ce qui permet de les différencier visuellement d'un seul coup d'œil Télécharger ce modèle ### Étape 2 : Renforcer vos heures de grande écoute

Considérez vos heures de pointe comme une forteresse qui vous protège contre le travail inachevé, les délais non respectés et le sentiment de culpabilité qui en découle. Bloquez ce temps sur votre calendrier à l'aide de ClickUp for /%href/ . Ainsi, votre fort est à l'abri des réunions surprises ou des distractions.

Astuce : En bloquant votre BPT sur votre calendrier, vous montrez à tout le monde que vous ne plaisantez pas pendant cette période d'activité. /%href/ vous permettent de planifier facilement des blocs spécifiques de votre temps de travail sur votre calendrier. Vous pouvez désigner ces zones protégées en glissant et déposant des tâches dans la vue du calendrier.

Gérez votre temps plus efficacement grâce aux fonctions de gestion du temps de ClickUp

Lorsque vous bloquez votre temps de travail, il apparaît sous forme de tâche sur votre calendrier. Cette tâche est visible par vos collègues, ce qui indique que vous n'êtes pas disponible et que vous souhaitez vous concentrer sur cette période.

Suivez votre temps de n'importe où grâce aux capacités intégrées de ClickUp

Utiliser /%href/ pour contrôler la durée de vos tâches ciblées.

Les rapports de ClickUp vous permettent également d'analyser le temps suivi. Voyez quelles tâches prennent plus de temps que prévu et ajustez vos estimations ou votre programmation pour les sessions BPT à venir

Ajoutez des notes à vos entrées de temps pour documenter ce que vous avez ressenti pendant la tâche. Cela peut vous aider à affiner votre identification BPT au fil du temps.

En outre, vous pouvez également utiliser les fonctionnalités suivantes :

/%href/ : Définir des estimations de temps pour les tâches, pour vous aider à planifier efficacement votre calendrier BPT

Définir des estimations de temps pour les tâches, pour vous aider à planifier efficacement votre calendrier BPT /%href/ : La minuterie de ClickUp vous permet de suivre facilement le temps passé sur les tâches dans vos fenêtres BPT

La minuterie de ClickUp vous permet de suivre facilement le temps passé sur les tâches dans vos fenêtres BPT Vues personnalisables: Organisez vos tâches dans les fenêtres BPT/%href/ comme la liste, le tableau ou le calendrier. Cela permet de visualiser votre emploi du temps BPT et d'identifier les conflits potentiels

Organisez vos tâches dans les fenêtres BPT/%href/ comme la liste, le tableau ou le calendrier. Cela permet de visualiser votre emploi du temps BPT et d'identifier les conflits potentiels L'application mobile: Suivez votre temps en déplacement grâce à l'application mobile de ClickUp. Vous pouvez ainsi saisir le temps passé même en dehors de votre espace de travail BPT désigné

Étape 3 : Réduire les distractions en sourdine

Des études montrent que il faut plus de 23 minutes pour se reconcentrer après une distraction ! Cela peut épuiser votre temps de parole en un rien de temps. Pour vraiment conquérir votre prime time, faites taire les sirènes numériques. Déconnectez-vous des médias sociaux, activez la fonction "Ne pas déranger" et fermez les onglets inutiles.

Tout ce qui peut vous empêcher de vous concentrer doit être banni. Vous pouvez vous efforcer de /%href/ pour stocker et organiser les informations. Il vous aiderait à sauvegarder vos pensées et idées aléatoires pour les consulter ultérieurement au lieu d'interrompre votre flux de travail.

Vous avez donc optimisé votre temps de concentration, mais qu'en est-il du reste de la journée ? Devriez-vous vous résigner à rester improductif ? Pas du tout ! Il s'agit de répartir les tâches de manière stratégique et de se motiver pour atteindre un objectif raisonnable /%href/ .

Si vos heures de pointe sont réservées au travail en profondeur et aux tâches hautement prioritaires qui requièrent de la force mentale, utilisez les autres heures - lorsque votre énergie diminue - pour des tâches à faible pression comme répondre aux courriels, gérer votre boîte de réception ou organiser votre liste de choses à faire

L'idée est de continuer à faire avancer l'aiguille pour une productivité maximale pendant ces périodes creuses, sans vous pousser à la limite.

Suivez l'efficacité de votre gestion du temps avec le modèle d'étude du temps ClickUp

Le modèle /%href/ peut être un outil précieux à différentes étapes de la mise en œuvre de la méthode des heures de pointe, depuis la découverte de vos heures de pointe jusqu'à la planification et au suivi de vos tâches en conséquence.

Le modèle vous aide à :

Analyser rapidement votre flux de travail du début à la fin

Optimiser les processus et les tâches pour améliorer la productivité

Comparer les données entre les tâches pour une meilleure compréhension

**Identifier les domaines à améliorer

identifier les domaines d'amélioration Gagner en visibilité sur la façon d'optimiser les flux de travail

**Conseils rapides

Avant de mettre en œuvre la méthode des heures de pointe, utilisez le modèle d'étude du temps dans ClickUp pour suivre votre temps sur plusieurs jours ou semaines. Cela vous aidera à identifier les tendances de votre productivité et à déterminer vos moments de prédilection

Une fois que vous avez identifié vos heures de pointe, vous pouvez utiliser le modèle d'étude du temps de ClickUp pour planifier vos tâches en conséquence. Vous pouvez attribuer vos tâches les plus importantes et les plus difficiles à vos créneaux horaires préférentiels

Au fur et à mesure que vous mettez en œuvre la méthode des heures de pointe, vous pouvez continuer à utiliser le modèle d'études temporelles pour suivre vos progrès et voir dans quelle mesure vous utilisez efficacement vos heures de pointe. Cela vous aidera à modifier votre emploi du temps si nécessaire Télécharger ce modèle ## Adopter un flux de travail durable

La méthode des heures de pointe ne consiste pas à tirer la moindre goutte de productivité d'une seule journée. Il s'agit de travailler plus intelligemment, et non plus durement, en alignant vos efforts sur le rythme naturel de votre corps et sur vos périodes d'énergie maximale.

En adoptant cette approche, vous pouvez obtenir plus avec moins de stress, en ayant plus de temps et d'énergie pour les choses qui comptent vraiment en dehors du travail.

En appliquant la méthode des heures de pointe biologiques, j'ai non seulement atteint cet objectif, mais j'ai aussi découvert un nouveau sentiment de calme et de contrôle sur ma journée de travail. En conséquence, je constate également une amélioration de ma santé mentale. Je crois sincèrement que cette méthode peut vous aider à obtenir des résultats similaires. /%href/ pour commencer dès aujourd'hui !