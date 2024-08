Les 10 meilleurs logiciels RH en Malaisie

L'exploitation d'une entreprise, quelle que soit sa taille, nécessite la réalisation d'une multitude de tâches, telles que la gestion des employés, le traitement des salaires, la gestion des performances et la gestion de la conformité. Il n'est pas facile de maîtriser ces tâches manuellement. Toutefois, l'utilisation d'un logiciel RH pour gérer ces tâches permet de minimiser les erreurs, de gagner du temps et de se concentrer sur les objectifs de l'entreprise.

J'ai passé beaucoup de temps à étudier les différents logiciels de gestion des ressources humaines proposés en Malaisie afin d'optimiser nos activités dans ce domaine. Je vous invite à partager mes expériences personnelles, mes observations et mes évaluations directes des meilleurs fournisseurs de logiciels RH en Malaisie afin de vous aider à identifier le meilleur logiciel RH pour votre entreprise.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel RH en Malaisie?

Lors de la sélection d'un logiciel RH en Malaisie, il est essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs clés pour s'assurer qu'il correspond aux besoins de votre organisation et aux exigences réglementaires.

Conformité réglementaire : Assurez-vous que le logiciel répond aux besoins de conformité au droit du travail malaisien en termes de contrats de travail, de paie, d'impôts et d'autres exigences légales. Par exemple, vérifiez s'il comporte des dispositions pour le MTD (Monthly Tax Deduction), ainsi que d'autres déductions statutaires comme l'EPF (Employees' Provident Fund), la SOCSO (Social Security) et l'EIS (Employee Insurance System)

10 meilleurs logiciels RH en Malaisie à utiliser en 2024

Voici mon évaluation complète et mon analyse approfondie des meilleurs logiciels RH en Malaisie. Je vous guiderai à travers les avantages, les limites, les caractéristiques clés et les prix de chaque outil pour vous aider à décider lequel est le plus adapté aux exigences de votre entreprise.

1. ClickUp (Meilleur pour la gestion de projet RH)

la plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp permet de rationaliser l'embauche, l'intégration et la croissance des employés

ClickUp est une plateforme de gestion des ressources humaines de premier plan en Malaisie, qui fournit des solutions RH de bout en bout. Principalement un outil de gestion de projet, elle offre une suite robuste de gestion des ressources humaines qui simplifie l'embauche, l'intégration et le suivi des employés. Avec plus de 1 000 intégrations à des applications commerciales connues et 100+ fonctions RH personnalisables, ClickUp rend la gestion des opérations plus efficace pour une expansion transparente de l'entreprise. ClickUp pour l'équipe RH simplifie les tâches quotidiennes des RH. Il dynamise le processus d'embauche des employés grâce à des formulaires personnalisables en temps réel, au suivi des performances et à la gestion des horaires. En outre, les responsables des ressources humaines peuvent garder le contrôle des calendriers d'entretien grâce à Vue du calendrier ClickUp .

surveillez vos tâches ClickUp et organisez des réunions directement depuis votre calendrier grâce à la synchronisation bidirectionnelle Détection de collaboration ClickUp vous permet de concevoir le flux de travail idéal pour vous et votre organisation en organisant, contrôlant et travaillant ensemble sur n'importe quel projet. Vous pouvez modifier des documents en temps réel avec les membres de l'équipe et recevoir des commentaires instantanés.

En outre, les fonctions sophistiquées de travail en équipe et de communication de ClickUp permettent aux équipes de toute taille de collaborer en temps réel, de centraliser toutes les communications et les informations sur les employés gestion des performances au sein d'une plateforme unique, et favoriser la responsabilisation de l'équipe. De plus, ClickUp fournit des modèles prêts à l'emploi, ce qui vous évite de créer des cadres à partir de zéro.

Organisez les informations sur vos employés et bien plus encore avec le modèle Clickup Employee Directory

Prenons un exemple, le modèle d'annuaire des employés de ClickUp qui facilite l'intégration des employés, crée des feuilles de calcul personnalisées et permet des rappels automatisés. Ce modèle sert de plaque tournante pour toutes les informations relatives à vos employés, ce qui vous permet d'accéder rapidement à n'importe quelle information. Télécharger ce modèle

Accédez facilement aux politiques RH essentielles grâce au modèle de base de connaissances RH de ClickUp

Rationalisez toutes les procédures RH fondamentales, telles que la planification des ressources le personnel de l'administration centrale est chargé de la planification des ressources, du traitement des salaires, des évaluations, de la gestion des bases de données et des réunions individuelles avec le personnel de l'administration centrale Base de connaissances ClickUp HR. Il s'agit d'une plateforme conviviale qui permet de gérer et de stocker toutes les informations relatives aux ressources humaines. Elle centralise tout ce dont votre équipe a besoin, ce qui facilite les mises à jour, la gestion des données des employés et l'accès à ces données. Télécharger ce modèle Ce qui distingue vraiment ClickUp, c'est sa suite d'outils d'IA Cerveau ClickUp qui répond aux requêtes et relie vos projets, documents, personnes et connaissances de l'entreprise. Vous pouvez minimiser le temps passé à rechercher des données pertinentes. En automatisant les mises à jour et les aperçus de projets, l'AI Project Manager libère du temps pour se concentrer davantage sur les projets RH importants que sur les notifications banales.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Traitez les informations et les données RH telles que les calendriers d'embauche, les postes vacants et la productivité des équipes à l'aide de plus de 50 widgets avecTableaux de bord ClickUp Recueillez les demandes d'embauche, les commentaires des employés ou les évaluations avecFormulaires ClickUp Augmenter l'efficacité en intégrant une variété d'applications et de services tiers, tels que les services de stockage de fichiers comme Dropbox et Google Drive et les plateformes de messagerie comme Slack et Microsoft Teams avecIntégrations ClickUp* Rédigez des modèles d'e-mails, des procédures opérationnelles standard et bien plus encore, instantanément, grâce à l'AI Writer de ClickUp Brain

Suivez le temps, faites des projections, annotez votre temps mesuré et vérifiez les rapports sur le temps que vous avez passé à partir de pratiquement n'importe quel endroit grâce àClickUp Project Time Tracking

planifiez des enquêtes, des sondages et des évaluations à l'aide de formulaires personnalisés. Surveillez les réponses des employés pour prendre des décisions éclairées

Limitations de ClickUp

Les débutants peuvent rencontrer des difficultés pour naviguer dans les fonctions complexes

ClickUp pricing

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.7/5 (9000+ reviews)

4.7/5 (9000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4000+ commentaires)

2. PayrollPanda (Meilleur logiciel de paie)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur le site de PayrollPanda

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le tableau de bord de l'entreprise https://www.payrollpanda.my/help/how-to-create-a-new-company-under-the-same-user-login/ la société de gestion des ressources humaines de l'Union européenne /%href/

PayrollPanda est un logiciel de gestion des ressources humaines et de la paie en ligne qui aide les cadres et les responsables du recrutement. Avec des fonctionnalités efficaces telles que la génération de fiches de paie, le suivi de la paie, les congés électroniques et les intégrations API, il est utilisé par de nombreuses PME en Malaisie.

PayrollPanda est 100% HRDF revendicable, ce qui constitue un attrait important pour les entreprises malaisiennes. Le produit fait l'objet d'améliorations constantes et des versions mises à jour sont publiées toutes les deux semaines. Il offre une interface conviviale et ne nécessite aucune formation.

Les meilleures caractéristiques de PayrollPanda

Automatisez le traitement des salaires, le calcul des impôts et des cotisations statutaires grâce à un outil de réclamation LHDN

Mise à jour des données personnelles, demande de congés et consultation des détails de la paie avec un accès facile grâce aux outils en libre-service

Réduire les coûts de main-d'œuvre en simplifiant les processus de paie, d'imposition et de paiement de la main-d'œuvre

Rationaliser les opérations financières en les intégrant à un logiciel de comptabilité et de suivi des dépenses

Proposer des mises à jour régulières afin d'améliorer de manière proactive les fonctionnalités et de répondre aux exigences des clients

Fournir un accès multiplateforme aux employés sur ordinateur portable, tablette ou mobile

Limitations de PayrollPanda

Difficulté à traiter des flux de rémunération complexes

Manque d'intégration avec quelques logiciels de comptabilité

Tarifs de PayrollPanda

32,50 MYR/mois plus 6,80 MYR/mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: 4.3/5 (10+ avis)

4.3/5 (10+ avis) Capterra: 4.6/5 (50+ avis)

3. AgileHRMS (Meilleur SGRH pour les entreprises)

le site web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ASEPS) est en ligne AgileHRMS AgileHRMS est un système complet pour les différents aspects de la gestion des ressources humaines. Il est destiné à optimiser les procédures RH des entreprises. Il comprend plusieurs modules, tels que le traitement des salaires, le suivi des congés, la gestion des présences, la gestion des informations sur les employés et l'évaluation des performances.

Le logiciel vise à accroître la productivité et l'efficacité opérationnelle, à améliorer l'expérience des employés et à automatiser les tâches répétitives et manuelles des RH. Grâce à des fonctionnalités telles que des flux de travail personnalisables, des portails en libre-service et des outils de reporting, AgileHRMS améliore efficacement la qualité du travail vie d'un responsable RH .

Les meilleures fonctionnalités d'AgileHRMS

Maintenir unmanuel de l'employéle système de gestion des ressources humaines (HRMS) permet d'enregistrer des informations supplémentaires et de configurer des champs personnalisés

Gérer les présences à l'aide des données de l'horloge d'entrée et de sortie provenant d'un dispositif biométrique/RFID

Mettre en place plusieurs équipes distinctes pour les membres du personnel et enregistrer les présences, y compris les départs anticipés et les comptages tardifs

Contrôler les horaires des entretiens, les entretiens, les offres d'emploi et le processus d'intégration des nouveaux employés à partir d'une plateforme intégrée

Limites d'AgileHRMS

Absence de fonctionnalités avancées telles que la modélisation prédictive

Complexité de la mise en œuvre

Tarification d'AgileHRMS

Tarification personnalisée

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: 4.3/5 (20+ reviews)

4. Swingvy (Meilleur logiciel de gestion des ressources humaines en ligne)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Swingvy Swingvy Swingvy est une plateforme logicielle de gestion des ressources humaines basée sur le cloud et présente dans toute l'Asie du Sud-Est. Elle offre aux entreprises une solution complète pour une gestion efficace de la main-d'œuvre.

Les fonctionnalités de Swingvy, telles que le traitement des salaires, le suivi du temps de travail et des présences, la gestion des dépenses et l'administration du personnel, permettent de rationaliser le flux de travail et de minimiser les tâches administratives.

De plus, le portail libre-service de Swingvy permet à vos collaborateurs de prendre directement en charge leurs responsabilités en matière de ressources humaines. Ils peuvent accéder à leurs données personnelles, consulter leurs fiches de paie, demander des congés et modifier leurs informations.

Swingvy est efficace pour les entreprises de toutes tailles, offrant une plateforme RH fiable et intuitive pour gérer efficacement leurs fonctions et procédures RH.

Les meilleures fonctionnalités de Swingvy

Établir une intégration transparente avec des applications d'entreprise bien connues comme Apple Calendar et Google Calendar, parmi d'autres outils essentiels de l'entreprise

Garantir des procédures de paie précises et opportunes qui respectent les réglementations légales de la Malaisie

Permettre aux membres du personnel de gérer indépendamment leur identité en ligne, un élément crucial pour les petites entreprises qui recherchent l'efficacité

Rationaliser les processus de remboursement, afin de garantir une gestion financière efficace

Faciliter le travail administratif des employés et l'évaluation des performances en temps voulu afin d'atteindre les objectifs fixésObjectifs RH Limites de Swingvy

Pas de chat en direct ni d'assistance téléphonique

Les utilisateurs ont mentionné des lacunes dans la mise en œuvre

Temps d'attente prolongé pour la conversion de la paie

L'attribution des fiches de paie n'est pas automatisée

Prix exorbitants

Prime: 14,70 MYR/mois par utilisateur

14,70 MYR/mois par utilisateur Paie: 14,70 MYR/mois par utilisateur

14,70 MYR/mois par utilisateur Temps: 8,8 MYR/mois par utilisateur

Cotes et critiques de Swingvy

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Pas assez de commentaires

5. HREasily (Meilleur Service de gestion des ressources humaines basé sur le cloud facile à utiliser)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission HREasily (Facile) HREasily est un système de gestion des ressources humaines (HRMS) basé sur le cloud qui permet d'automatiser la gestion des employés, le calcul des salaires et les procédures RH. Cette plateforme aide les entreprises d'Asie du Sud-Est à se concentrer sur leurs activités principales tout en gérant diverses données RH et informations salariales.

C'est la solution idéale pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, car elle est simple à utiliser et d'un prix raisonnable. De plus, elle est approuvée par le LHDN, ce qui vous permet de la mettre en œuvre en toute confiance.

Son portail libre-service pour les employés est un élément crucial qui permet aux membres du personnel de consulter et de modifier leurs fiches de paie, de demander des congés et d'accéder à leurs informations personnelles à partir de n'importe quel endroit. Cela favorise la transparence et donne aux travailleurs le pouvoir de gérer leurs propres besoins spécifiques en matière de ressources humaines.

Les meilleures fonctionnalités de HREasily

Automatisez le suivi des candidats, la gestion des congés et le traitement des salaires pour gagner du temps et minimiser les erreurs

Réduire les risques d'amendes en cas de non-conformité grâce à des outils de conformité de premier ordre

Gérer la paie dans plusieurs pays et s'adapter aux diverses exigences légales dans différentes juridictions, le tout à partir d'une seule plateforme

Intégrer d'autres logiciels d'entreprise tels que Quickbooks et améliorer la connectivité entre les différents départements

Favoriser l'accessibilité grâce à l'interface de l'application mobile

Limitations faciles

N'offre pas de fonctionnalités avancées pour des domaines tels que la gestion de la performance, l'acquisition de talents ou l'engagement des employés

Facilement tarifaire

Suite complète: MYR 112/mois (7 utilisateurs)

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Non disponible

6. EasyWork (Meilleure application mobile de système RH)

il s'agit d'un logiciel de gestion des ressources humaines en Malaisie le travail en toute sérénité L'application EasyWork est un outil de productivité RH flexible conçu pour améliorer le travail d'équipe et accélérer la gestion des tâches. Elle aide les utilisateurs à gérer efficacement leur flux de travail grâce à des outils de gestion des performances, de création, d'attribution et de suivi des tâches.

Son outil de gestion de la paie est conforme à la LHDN, et vous permet de gérer toutes les déductions statutaires sur une seule plateforme.

Il a récemment ajouté un nouveau module pour gérer les récompenses et la reconnaissance des employés sur la même plateforme. Les membres de l'équipe collaborent plus facilement grâce à l'accès à la communication en temps réel et aux fonctions de partage de fichiers. L'application permet de s'assurer que les tâches et les projets sont terminés à temps grâce à des fonctions de suivi du temps et des délais.

EasyWork fournit des outils d'analyse et de reporting pour donner un aperçu de la productivité de l'équipe et de l'avancement du projet.

Les meilleures fonctionnalités d'EasyWork

Superviser et contrôler des processus d'approvisionnement étendus grâce à la fonctionnalité EasyWork Procurement Pro

Gérer les paiements en RM, car le logiciel prend en charge la monnaie malaisienne

Automatiser la gestion des salaires conformément aux lois malaisiennes

Rationaliser la collaboration en permettant une communication fluide grâce à des fonctions intégrées de partage de fichiers et de chat

Améliorer l'engagement des employés grâce à un module de récompenses et de reconnaissance

Suivre les performances des employés grâce aux rapports de présence, à l'enregistrement des heures de travail et à la technologie de reconnaissance faciale

Limitations d'EasyWork

Insuffisance de l'intégration avec d'autres applications conduisant à des silos de données

Les utilisateurs ont trouvé que la fonction de reconnaissance faciale était défaillante

Prix d'EasyWork

Plan EasyReward : 292,50 MYR/mois par utilisateur

: 292,50 MYR/mois par utilisateur Plan de récompense pour les entreprises : 702 MYR/mois par utilisateur

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Pas assez de commentaires

7. Apploye (Meilleur logiciel de suivi du temps)

il s'agit d'un logiciel de gestion des ressources humaines Apploye Apploye est un logiciel de gestion des ressources humaines en Malaisie, populaire pour ses capacités de suivi du temps et des employés pour les équipes à distance et les travailleurs indépendants. Il est réputé pour sa précision et sa simplicité d'utilisation, et il fournit aux petites entreprises et aux grandes organisations une plate-forme solide pour gérer et maximiser leurs ressources humaines de manière efficace.

C'est l'option parfaite pour les entreprises qui recherchent une approche intégrée du suivi des employés grâce à ses nombreuses fonctionnalités, dont les feuilles de temps en ligne, la facturation et les captures d'écran périodiques.

**Les meilleures fonctionnalités d'Apploye

Accédez à des données clairement organisées sur les quarts de travail et les présences des employés, les performances quotidiennes et les résumés annuels codés par couleur en un seul endroit

Visualisez les informations cumulées des enregistrements mensuels de l'implication, des équipes sautées et des équipes travaillées en un seul endroit

Exporter les rapports de présence quotidiens, mensuels et annuels au format PDF et CSV pour une conservation transparente des données

Appliquer les réglementations et permettre un suivi adaptatif du temps et des présences sur le lieu de travail à l'aide de la surveillance de la localisation GPS et du geofencing

Visualiser les budgets, les heures utilisées, les fonds restants et le montant total dépensé en un seul endroit pour une gestion de projet efficace

Permettre une information claire et organisée sur les projets en utilisant différents onglets pour les projets "actifs", "archivés" et "budgétisés"

**Limites de l'application

La courbe d'apprentissage est plus raide, ce qui rend l'application difficile pour les nouveaux utilisateurs

Manque d'intégration avec quelques applications essentielles

Les utilisateurs ont trouvé que les rapports et les tableaux de bord n'étaient pas impressionnants

Apploye pricing

Standard: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Elite: 7$/mois par utilisateur

Apployer les évaluations et les commentaires

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.8/5 (30+ avis)

8. PeopleHum (Solutions RH abordables basées sur le cloud)

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il est en cours d'élaboration Crozdesk PeopleHum est un logiciel de gestion du capital humain basé sur le cloud qui a été salué pour ses capacités intuitives et rentables.

PeopleHum aide le département des ressources humaines de l'organisation à rester à jour en centralisant les données et en automatisant les opérations de routine de recrutement, d'intégration et de gestion des ressources humaines gestion des talents des opérations.

Il utilise l'IA et l'automatisation pour rationaliser divers processus de gestion des personnes et générer des informations riches en données permettant aux responsables de comprendre les tendances et les sentiments des employés. L'outil peut même mener des enquêtes sur l'engagement des employés. Il simplifie également la gestion des présences grâce à la biométrie et à l'auto-enregistrement.

Les meilleures fonctionnalités de PeopleHum

Automatisez l'intégration, la paperasserie et l'orientation des nouveaux employés grâce à un système de gestion du recrutement robuste

Simplifier l'embauche grâce à un système de suivi des candidatures qui permet de gérer les candidatures, de présélectionner les candidats à l'aide de modèles de description de poste et d'organiser des entretiens

Fournir des programmes de formation, des évaluations de compétences et des parcours d'apprentissage individualisés pour soutenir le développement du personnel

Offrir une nouvelle perspective sur l'efficacité des employés grâce à des sessions d'évaluation automatisées, des commentaires à 360 degrés et des modèles d'évaluation personnalisables et facilement accessibles

Découvrir des modèles de main-d'œuvre tout en mettant en œuvre des choix fondés sur des données grâce à l'analyse des RH pilotée par l'IA

Synchroniser les données et automatiser les flux de travail avec d'autres systèmes d'entreprise, y compris l'ERP et la paie

Limites de PeopleHum

Manque de possibilités de personnalisation pour s'adapter aux besoins de l'organisation

Il n'y a pas de flexibilité ; les modèles prédéfinis peuvent ne pas convenir aux nuances culturelles spécifiques de l'entreprise

Tarifs de PeopleHum

Tarification personnalisée en fonction des modules sélectionnés

PeopleHum ratings et reviews

G2: 4.6/5 (23+ commentaires)

4.6/5 (23+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (23+ avis)

9. GreatDay HR (Logiciel SIRH complet pour tous les RH)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider google Play Store GreatDay HR est un logiciel de ressources humaines entièrement intégré basé sur le cloud en Malaisie qui permet aux employés de gérer sans effort toutes les facettes du cycle de vie, y compris les processus de paie et les calculs d'impôts, le suivi des présences, les demandes de congés et les paiements. L'application Système SIRH offre des fonctionnalités de conformité fiscale multi-pays pour accélérer les calculs de paie et vous faire gagner du temps.

L'interface utilisateur basée sur l'application et les caractéristiques d'intégration facile font de GreatDay HR un choix populaire parmi les professionnels des ressources humaines pour un système de gestion de la paie et de l'apprentissage.

Les meilleures fonctionnalités de GreatDay

Offre des données de présence complètes entièrement intégrées dans un système unique et des liens directs avec le module de paie. Ces données comprennent les horodatages et les positions GPS grâce à la fonction Geotags

Motivation des employés grâce à l'autorisation rapide des demandes

Assurer le suivi des activités liées aux impôts, des déclarations d'impôts et des versements d'impôts pour différents groupes d'employés et de fournisseurs

Faciliter l'entrée et la sortie du travail grâce à la technologie de reconnaissance faciale

Automatiser l'intégration du cadre de présence et la distribution des bulletins de paie pour un calcul rapide et précis de la masse salariale

Suivre les heures de travail des employés, leurs activités et le temps passé sur des tâches spécifiques grâce à une fonction de feuille de temps

Limitations de GreatDay

Options de personnalisation limitées

Problèmes d'évolutivité, comme la prise en charge d'un plus grand nombre de données

Manque de possibilités d'expansion pour répondre à l'évolution des besoins

Tarification GreatDay

Forfaits exclusifs: 5,62 MYR/mois par utilisateur

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Pas assez de commentaires

10. BrioHR (Le meilleur logiciel HRMS de bout en bout)

il s'agit d'un logiciel de gestion des ressources humaines très répandu en Malaisie la vie de l'homme est en danger BrioHR est un fournisseur de technologie RH qui se concentre sur les systèmes SGRH. Il s'agit d'un système de gestion des ressources humaines facile à utiliser, rentable et flexible qui offre des capacités complètes pour numériser et rationaliser tous vos systèmes et procédures de ressources humaines. Les équipes peuvent l'utiliser pour gérer la paie et les dossiers des employés, suivre les performances, simplifier l'intégration, la gestion des congés et le recrutement, etc.

Le groupe d'experts de BrioHR fournit aux équipes RH une assistance en temps réel pour personnaliser et configurer l'application afin de répondre facilement à leurs exigences spécifiques.

Les meilleures caractéristiques de BrioHR

Maintenir les dossiers du personnel, les antécédents professionnels, les projets, le matériel de formation, les appareils et la paperasserie avec le module de rapports de BrioHR

Fournir des rapports personnalisables, des configurations d'heures de travail, des procédures d'approbation personnalisées,outils de rétroaction des employéset des examens approfondis des missions en cours

Offrir des pistes d'intégration personnalisées et donner aux nouveaux employés la permission spécifique d'entrer des informations confidentielles, de télécharger des fichiers et d'utiliser les actifs de l'entreprise avec l'outil New Joiner Onboarding tool de BrioHR

de BrioHR Faciliter l'évaluation des candidats et la rétroaction sur les entrevues et accélérer le processus d'embauche

Suivez et évaluez le temps passé sur les missions et les activités grâce à la fonction de feuille de temps

Fournir des rapports personnalisables, des configurations d'heures de travail, des procédures d'approbation personnalisées, des outils de gestion de projet et des examens approfondis des missions en cours

Gérez toutes vos déductions statutaires pour la paie en Malaisie au sein de la plateforme

‍BrioHR limitations

Difficultés d'intégration avec quelques applications

La version de l'application mobile est plus lente que la version de bureau

La fonction de gestion des salaires est disponible dans un nombre limité de pays

Prix BrioHR

Offre groupée de services essentiels : À partir de 3,50 $/mois/utilisateur

: À partir de 3,50 $/mois/utilisateur Offre groupée Premium : À partir de 5 $/mois/utilisateur

Cotes et critiques de BrioHR

G2: 4.8/5 (26+ commentaires)

4.8/5 (26+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (57+ avis)

Mise à niveau de vos solutions RH avec ClickUp!

Si vous êtes à la recherche des meilleurs moyens de superviser les processus RH dans votre entreprise, notre liste exhaustive des dix meilleurs logiciels RH en Malaisie vous aidera certainement. Cependant, l'utilisation d'un logiciel de ressources humaines tout-en-un comme ClickUp vous offre un avantage concurrentiel dans les opérations de RH avec des plans de prix abordables !

ClickUp est une solution unique pour simplifier vos procédures de ressources humaines avec des centaines d'outils gratuits Modèles RH . Vous pouvez utiliser ces cadres pré-structurés et personnalisables pour construire vos flux de travail initiaux. ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin, de la définition des objectifs aux processus d'embauche et de fidélisation, en passant par les enquêtes auprès des employés, la gestion des performances et bien d'autres choses encore. Pour découvrir comment la plateforme peut servir efficacement votre équipe RH, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp dès maintenant !