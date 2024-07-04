10 meilleurs outils de découpe pour les enregistrements vidéo en 2025

Votre outil de découpage intégré à Windows ou MacOS n'est tout simplement plus à la hauteur. (jeu de mots)

La capture et le partage d'enregistrements sont aujourd'hui plus importants que jamais, qu'il s'agisse de créer des tutoriels rapides, des démonstrations détaillées ou de partager un truc sympa trouvé en ligne.

Mais avec la multitude d'outils d'extraction disponibles, trouver celui qui convient peut sembler décourageant.

J'ai passé des heures à tester et à comparer différents outils d'extraction pour trouver les meilleurs pour les enregistrements en 2024.

Que vous soyez un utilisateur occasionnel ayant besoin d'un enregistrement d'écran rapide ou un professionnel de la création de contenu à la recherche de fonctionnalités avancées, cette liste a de quoi satisfaire tout le monde. Alors, laissez tomber ces outils de base et commencez à créer comme un pro ! ✂️

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils de découpage ?

Vous avez déjà vos raisons d'abandonner les outils de découpe de base. Parlons maintenant de ce qui différencie vraiment les meilleurs d'entre eux.

Quelles sont les principales caractéristiques à prendre en compte ?

Facilité d'utilisation

Cela peut sembler évident, mais croyez-moi, c'est crucial. Vous n'avez pas envie de passer des heures à chercher comment capturer une simple vidéo.

Idéalement, l'outil devrait avoir une interface claire et intuitive qui vous permette d'enregistrer et d'éditer vos vidéos avec un minimum d'effort. Vous voulez un outil qui soit une extension de votre flux de travail, et non un obstacle.

Flexibilité de personnalisation

Vous voulez pouvoir choisir précisément ce que vous enregistrez, qu'il s'agisse d'une zone spécifique de votre écran, d'une fenêtre complète ou même d'une partie d'une page web.

Les outils qui vous permettent d'ajouter des annotations, des flèches ou du texte directement à vos enregistrements pour mettre en évidence les points importants vous apportent un bonus.

Formats de sortie vidéo

Cette fonction n'est peut-être pas la plus intéressante, mais elle est essentielle.

Assurez-vous que l'outil que vous choisissez prend en charge les formats vidéo les plus courants, tels que MP4 et MOV. Cela garantit la compatibilité avec différentes plates-formes et logiciels d'édition, afin que vous puissiez partager vos enregistrements en toute simplicité.

Fonctionnalités supplémentaires

Si les fonctionnalités de base sont importantes, certains outils offrent des fonctions supplémentaires qui peuvent véritablement changer la donne.

Il peut s'agir de capacités d'enregistrement d'écran (au-delà des extraits vidéo), de stockage dans le nuage pour un accès et un partage faciles, ou même d'intégration avec d'autres applications de productivité que vous utilisez. Elles peuvent rationaliser votre flux de travail et vous faciliter la vie.

Le meilleur outil d'extraction est celui qui répond à vos besoins spécifiques et à vos préférences.

Prenez donc le temps d'explorer les différentes options et de trouver celle qui vous permettra de capturer et de partager facilement vos enregistrements vidéo.

1. ClickUp (Le meilleur pour capturer et partager des enregistrements d'écran avec votre équipe)

Utilisez la section "Mes clips" pour voir tous vos clips enregistrés en un seul endroit

ClickUp est plus qu'un outil de gestion de projet ; c'est aussi un outil puissant et polyvalent doté d'un outil de découpage intégré, Clips de ClickUp le logiciel Clips de ClickUp permet de capturer et de partager des enregistrements vidéo. Sa fonction d'enregistrement vidéo intégrée s'intègre parfaitement à votre flux de travail de gestion de projet.

Capturez des enregistrements vidéo clairs, concis et informatifs directement dans ClickUp, sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Clips de ClickUp est un excellent outil de gestion de projet excellente alternative à Loom .

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Capture facile: Enregistrez des zones spécifiques de votre écran d'un simple clic, en éliminant le besoin d'outils externes encombrants

Enregistrez des zones spécifiques de votre écran d'un simple clic, en éliminant le besoin d'outils externes encombrants Racontez avec clarté: Incluez votre voix dans votre capture d'écran, en fournissant des explications claires et un contexte dans vos enregistrements

Incluez votre voix dans votre capture d'écran, en fournissant des explications claires et un contexte dans vos enregistrements Annoter pour mettre l'accent: Comme pour les tâches ClickUp, ajoutez des points d'appel, des flèches et du texte directement à vos enregistrements pour mettre en évidence les points clés et assurer la clarté pour vos spectateurs

Comme pour les tâches ClickUp, ajoutez des points d'appel, des flèches et du texte directement à vos enregistrements pour mettre en évidence les points clés et assurer la clarté pour vos spectateurs Flux de travail intégré: Capturez des captures d'écran et des enregistrements directement dans ClickUp Tasks et docs, en gardant tout centralisé et en éliminant les problèmes liés au changement d'application

Capturez des captures d'écran et des enregistrements directement dans ClickUp Tasks et docs, en gardant tout centralisé et en éliminant les problèmes liés au changement d'application Partage simplifié: Partagez vos enregistrements en privé avec votre équipe ou publiquement avec des liens et des permissions personnalisables, en vous assurant que les bonnes personnes disposent des informations dont elles ont besoin

Partagez vos enregistrements en privé avec votre équipe ou publiquement avec des liens et des permissions personnalisables, en vous assurant que les bonnes personnes disposent des informations dont elles ont besoin Transcription de l'IA: ClickUp's Clips utilise le format ClickUp Brain (AI) pour transcrire automatiquement vos enregistrements, ce qui facilite la révision des points clés et le partage des idées avec votre équipe

ClickUp's Clips utilise le format ClickUp Brain (AI) pour transcrire automatiquement vos enregistrements, ce qui facilite la révision des points clés et le partage des idées avec votre équipe Une lecture transparente: Il assure une lecture fluide sur différents appareils, afin que votre équipe puisse accéder à vos enregistrements et les visionner sans problème

Il assure une lecture fluide sur différents appareils, afin que votre équipe puisse accéder à vos enregistrements et les visionner sans problème Durée personnalisable: Besoin d'une explication rapide ou d'une présentation détaillée ? Il vous permet d'enregistrer aussi longtemps ou aussi brièvement que nécessaire, ce qui vous donne un contrôle total sur votre contenu

Besoin d'une explication rapide ou d'une présentation détaillée ? Il vous permet d'enregistrer aussi longtemps ou aussi brièvement que nécessaire, ce qui vous donne un contrôle total sur votre contenu Stockage rationalisé: Vos enregistrements sont stockés en toute sécurité dans votre espace de travail ClickUp, ce qui vous évite d'avoir recours à des solutions de stockage externes et vous permet de tout organiser

Clips de ClickUp aide les différentes équipes d'une entreprise, comme le marketing, à capturer, stocker et partager des vidéos de produits et des captures d'écran avec les utilisateurs, ce qui en fait un autre ajout important à la gamme de produits ClickUp outil de vidéo marketing stack mix.

Le modèle de production vidéo de ClickUp est conçu pour vous aider à rationaliser le processus de production vidéo.

La création de vidéos peut s'avérer complexe et fastidieuse. Avec Modèle de production vidéo de ClickUp grâce au modèle de production vidéo de ClickUp, les équipes de toutes tailles - des grands studios aux petits créateurs de contenu internes - peuvent rester organisées et coordonnées tout au long du processus, depuis le brainstorming jusqu'au montage final.

Ce modèle simplifie la production vidéo en garantissant un flux de travail fluide et des résultats de haute qualité. Il rationalise votre flux de travail en fournissant une structure claire de planification, de production et de post-production.

Il offre de nombreux avantages, tels qu'une organisation sans effort, une communication améliorée et une réduction des erreurs.

Grâce à ses fonctions personnalisables et à son guide facile à suivre, ClickUp permet aux équipes de créer efficacement des vidéos de haute qualité. Télécharger ce modèle

Limitations de ClickUp

L'intégration de ClickUp: La fonctionnalité Clips de ClickUp est actuellement limitée aux utilisateurs de ClickUp ayant un abonnement

Tarification de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour $7 par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp rating and reviews

G2: 4.7/5 (9500+ reviews)

4.7/5 (9500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4100+ avis)

2. Movavi (Meilleur pour capturer des zones spécifiques de l'écran et pour l'édition de base)

Via : Movavi Movavi est convivial et propose l'enregistrement d'écran et la capture d'écran. Il dispose d'une interface propre, de différents modes d'enregistrement et d'options d'édition de base.

Oubliez les réglages compliqués ; Movavi vous permet de capturer exactement ce dont vous avez besoin sur votre écran, qu'il s'agisse d'une fenêtre spécifique ou de votre bureau tout entier, en quelques clics seulement.

Les meilleures fonctionnalités de Movavi

Sélectionnez la zone spécifique de votre écran que vous voulez enregistrer ou choisissez une fenêtre entière

Ajoutez une narration vocale à votre capture d'écran pour expliquer des concepts ou fournir des commentaires

Utilisez les outils d'édition de base de Movavi, comme le découpage et le recadrage, pour vous aider à peaufiner vos enregistrements rapidement et facilement

Sauvegardez vos enregistrements dans différents formats tels que MP4, AVI et MOV

Limitations de Movavi

Absence de fonctions avancées telles que les annotations, les transitions ou les effets

Il n'est pas idéal pour créer des productions vidéo complexes.

Prix Movavi

Pour Windows * Licence personnelle: $44.95/an * Licence professionnelle: 69,95 $/an

Licence personnelle: Licence professionnelle: 69,95 $/an Pour Mac * Licence personnelle: $44.95/an * Licence professionnelle: $69.95/an

G2: 4.5/5 (45+ commentaires)

4.5/5 (45+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (850+ commentaires)

3. ShareX (Parfait pour les utilisateurs chevronnés qui ont besoin d'options de personnalisation étendues)

Via : ShareX ShareX est un enregistreur d'écran gratuit est un outil open-source qui regorge de fonctionnalités. Il vous permet de tout personnaliser, d'utiliser des raccourcis clavier et même d'intégrer des plateformes telles que Dropbox et Imgur.

Les meilleures fonctionnalités de ShareX

Configuration des touches de raccourci, choix des modes de capture (plein écran, zones spécifiques, pages web défilantes)

Enregistrez des GIF

Téléchargez vos captures d'écran et vos enregistrements directement sur diverses plateformes comme Imgur ou Dropbox

Comme il s'agit d'un logiciel libre, il bénéficie d'un flux constant de mises à jour et d'améliorations de la part d'une communauté dévouée

Limitations de ShareX

Ses options de personnalisation étendues nécessitent une certaine courbe d'apprentissage par rapport à des outils plus simples

La personnalisation avancée nécessite des connaissances techniques

PrixShareX

Utilisation gratuite

G2: 4.8/5 (75+ commentaires)

4.8/5 (75+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

4. ScreenRec (Le meilleur pour créer rapidement et facilement des tutoriels vidéo et des démos avec enregistrement de l'écran et de l'audio)

Via : ScreenRec ScreenRec est synonyme de simplicité. Pas de logiciels complexes ni de problèmes d'édition : un seul clic suffit pour réaliser des enregistrements d'écran d'une grande clarté. Vous n'avez pas à vous préoccuper de paramètres ou de logiciels d'édition compliqués.

Alors, la prochaine fois que vous devrez enregistrer un bogue ou expliquer quelque chose à un coéquipier qui vit à l'autre bout du monde, prenez ScreenRec. Il s'agit également d'un excellent logiciel de formation vidéo .

Les meilleures caractéristiques de ScreenRec

Capturez l'audio du système, l'audio du microphone ou les deux vidéos de formation Intégrez votre webcam à vos enregistrements, ce qui vous permet d'ajouter une touche personnelle ou de faire des vidéos de formation de vaincre votre peur de la caméra Téléchargez facilement vos enregistrements sur les plateformes les plus courantes ou créez des liens de partage personnalisés

Utilisez le stockage en nuage pour vos enregistrements

Limitations de ScreenRec

L'extension des durées d'enregistrement et le stockage sur le cloud nécessitent un abonnement payant pour les besoins d'enregistrement plus importants

Pas d'options d'édition avancées

Tarifs de ScreenRec

Gratuit pour toujours: 0

0 Pro: $8.32/mois

$8.32/mois Premium: 81,66 $/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

5. LightShot (Meilleur pour la capture d'écran de base, l'édition et le partage instantané)

Via : LightShot LightShot est une autre option gratuite pour les captures d'écran rapides et l'édition de base. Ce logiciel léger fonctionne comme un outil de découpage Windows (à l'aide de la touche "prnt scr") et privilégie la rapidité et la facilité d'utilisation, permettant aux utilisateurs de capturer des zones spécifiques de leur écran d'une simple pression de touche.

Il offre des outils d'annotation, un stockage sur le cloud et un partage facile.

LightShot : les meilleures caractéristiques

Capturez rapidement des images en utilisant le processus simple de capture d'écran avec une fonction de capture à touche unique

Utilisez les outils d'annotation pour ajouter des repères visuels tels que des flèches, du texte et des formes à vos captures d'écran

Une fois les captures d'écran capturées et annotées, partagez-les facilement sur des plateformes populaires comme Imgur, sur les médias sociaux ou via des liens personnalisés pour une diffusion plus large

Fonctionne avec un minimum de ressources système

Limitations de LightShot

Il manque des outils d'édition avancés comme le recadrage ou le redimensionnement

Il privilégie les options de partage simples, ce qui limite ses fonctionnalités pour les utilisateurs qui ont besoin de fonctions spécifiques de collaboration en équipe ou de flux de travail de partage plus complexes

Prix de LightShot

Utilisation gratuite

G2: 4.7/5 (130+ commentaires)

4.7/5 (130+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (35+ commentaires)

6. PicPick (Le meilleur pour les créateurs visuels qui ont besoin de plusieurs modes de capture et de fonctions d'édition complètes)

Via : PicPick PicPick est un outil polyvalent qui combine l'enregistrement d'écran, la capture d'écran et l'édition d'images. Convivial et doté d'un large éventail de fonctionnalités, il constitue une excellente option pour les professionnels de la création et de la communication visuelle.

PicPick est conçu pour être intuitif, ce qui le rend accessible aux débutants et aux utilisateurs expérimentés. Son large éventail de fonctionnalités vous permet de disposer de tous les outils dont vous avez besoin en un seul endroit, ce qui vous évite de devoir passer d'une application à l'autre.

Que vous créiez du contenu pour les médias sociaux, que vous prépariez une présentation professionnelle ou que vous capturiez simplement des informations pour votre usage personnel, PicPick vous couvre.

Les meilleures fonctionnalités de PicPick

Utilisez une gamme de méthodes de capture, du plein écran et de régions spécifiques aux fenêtres déroulantes et même à l'extraction de texte à partir de captures d'écran

Recadrez, redimensionnez, ajoutez des effets et appliquez des filigranes grâce à sa boîte à outils d'édition robuste

Ajoutez des flèches, des zones de texte, des formes et même des dessins à main levée à vos captures d'écran et à vos enregistrements

Capturez des images, des démonstrations, des tutoriels ou des webinaires sans effort et choisissez parmi différents formats d'enregistrement

Partagez vos images sur les plateformes et les services de stockage en nuage les plus courants

Limitations de PicPick

Nécessite une légère courbe d'apprentissage par rapport à des outils plus simples

Il demande un peu plus de ressources système que les outils de capture d'écran plus légers

Tarifs de PicPick

Plan simple: 24 $/utilisateur (2 appareils/utilisateur)

24 $/utilisateur (2 appareils/utilisateur) Plan d'équipe: varie selon l'utilisateur

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

7. Greenshot (Meilleur pour les amateurs de logiciels libres qui ont besoin d'options de capture avancées)

Via : Feu vert Greenshot, un autre outil de capture gratuit et open-source, se prête très bien à la personnalisation. Il offre différents modes de capture, des outils d'annotation et même des capacités de script pour les utilisateurs chevronnés.

Il s'adresse aussi bien aux utilisateurs occasionnels qu'aux personnes technophiles à la recherche de fonctionnalités avancées.

Les meilleures caractéristiques de Greenshot

Utilisez une sélection variée de modes de capture, y compris le plein écran, des zones spécifiques, des fenêtres, des fenêtres défilantes, et même la capture de régions avec des délais

Personnalisez les touches de raccourci de capture, définissez les formats de sortie et établissez des flux de travail automatisés

Recadrer, redimensionner, ajouter des effets, appliquer des filigranes et utiliser une variété d'outils d'annotation pour éditer les captures d'écran grâce à sa suite d'édition complète

Bénéficier d'une communauté dévouée, ce qui se traduit par des mises à jour fréquentes, des corrections de bogues et même le développement de plugins

Limitations de Greenhot

L'ensemble des fonctionnalités nécessite une exploration initiale pour les nouveaux utilisateurs

Nécessite un peu plus de savoir-faire technique par rapport aux options préconstruites et facilement disponibles

Tarifs de Greenhot

Windows: téléchargement gratuit

téléchargement gratuit MacOS: 1.99/téléchargement

G2: 4.8/5 (160+ commentaires)

4.8/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (30+ avis)

Via : Capture d'écran impressionnante Cette enregistreur d'écran vidéo Extension Chrome vous permet de réaliser des captures d'écran et des vidéos directement dans votre navigateur. Il s'agit d'un outil puissant et polyvalent pour les professionnels occupés qui recherchent une solution tout-en-un pour capturer, éditer et partager des captures et des enregistrements d'écran.

Sa facilité d'utilisation, la richesse de ses fonctionnalités et son intégration transparente avec les navigateurs et les flux de travail les plus courants en font un atout précieux pour toute personne soucieuse de sa productivité.

Les meilleures fonctionnalités d'Awesome Screenshot

Capturez des zones spécifiques de votre écran d'un simple clic : l'écran entier, une région spécifique ou une fenêtre défilante.

Capturez des enregistrements d'écran avec narration audio, parfaits pour créer des tutoriels, des démonstrations ou capturer des interactions sur un site Web pour signaler des bogues

Recadrez, redimensionnez, ajoutez des annotations (flèches, texte, formes) et brouillez même les informations sensibles grâce à sa suite d'édition robuste

Téléchargement facile vers des plateformes populaires telles que Google Drive ou création de liens personnalisés à partager sur Slack, Teams, etc

Limitations de captures d'écran impressionnantes

Fonctionnalités d'édition avancées limitées par rapport à l'application de bureau complète

Les enregistrements de longue durée et l'espace de stockage supplémentaire sur le cloud nécessitent un abonnement payant pour une utilisation plus intensive

Prix d'Awesome Screenshot

Pour les particuliers * Gratuit: 0 * Basic: 6$/mois * Pro: 8$/mois

Gratuit: Basic: Pro: 8$/mois Pour les équipes * Workplace lite: 0 * Workplace premium: 10$/utilisateur/mois * Entreprise: contacter le service des ventes

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.6/5 (35+ commentaires)

9. Droplr (Le meilleur pour un partage rapide et facile avec des annotations simples et des téléchargements instantanés dans le nuage)

Via : Droplr Droplr est un outil de partage et de collaboration. Il s'agit d'une solution rationalisée pour les équipes créatives et les individus qui ont besoin de partager des captures d'écran, des enregistrements d'écran et des fichiers de manière transparente.

L'accent mis sur le partage instantané, les capacités d'annotation et l'intégration transparente avec les flux de travail les plus courants en font un atout précieux dans les environnements de travail collaboratifs d'aujourd'hui.

Les meilleures fonctionnalités de Droplr

Capturez des écrans, des enregistrements d'écran ou téléchargez n'importe quel fichier en un seul clic

Le contenu partagé est instantanément accessible aux membres de votre équipe ou à vos clients grâce à des liens sécurisés et partageables. Centralisez toutes vos ressources visuelles en un seul endroit facilement accessible

Annotez vos captures d'écran et vos enregistrements directement dans la plateforme, mettez en évidence les zones clés et ajoutez des commentaires

S'intègre aux outils de gestion de projet et aux plateformes de communication les plus répandus

Disponible sur les principaux systèmes d'exploitation et plateformes

Limitations de Droplr

Le plan gratuit offre un avant-goût des fonctionnalités de Droplr, mais il est limité en termes de stockage et de fonctionnalités avancées telles que la personnalisation de la marque ou les outils de gestion d'équipe

Il n'est pas idéal pour les types de fichiers complexes ou la collaboration documentaire nécessitant des fonctions d'édition approfondies

Tarifs Droplr

Pour les particuliers * Pro Plus: 8 $/mois

Pro Plus: 8 $/mois Pour les entreprises * Équipe: 9 $/mois * Entreprise: contacter le service des ventes

G2: 4.5/5 (395+ commentaires)

4.5/5 (395+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (115+ commentaires)

10. FlameShot (Meilleur pour les utilisateurs avancés qui ont besoin d'un haut niveau de personnalisation)

Via : Feu d'artifice Flameshot est un outil gratuit et open-source doté de fonctionnalités avancées, ce qui en fait un choix incontournable pour les utilisateurs de Linux.

Son interface intuitive, sa conception légère et ses fonctionnalités essentielles en font un outil de capture d'écran convivial et riche en fonctionnalités, ce qui en fait un complément précieux à la boîte à outils de tout utilisateur de Linux.

Les meilleures caractéristiques de FlameShot

Fonctionne sans problème sur la plupart des systèmes Linux sans ralentir votre flux de travail

Capturez et annotez facilement des captures d'écran grâce à son interface simple

Utilisez différents modes de capture, y compris le plein écran, des zones spécifiques, des fenêtres et même des zones de défilement

Utilisez une sélection d'outils d'annotation tels que des flèches, des zones de texte, des formes et même un surligneur

Copiez rapidement l'image dans votre presse-papiers pour la coller facilement dans des documents ou des courriels

Limitations de FlameShot

Ne dispose pas d'outils d'édition avancés tels que le recadrage ou le redimensionnement

Conçu spécifiquement pour les utilisateurs de Linux. Il se peut que vous deviez explorer d'autres possibilitésd'enregistrement d'écran pour Windows ou Mac

Prix FlameShot

Utilisation gratuite

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Dépassez les cisailles de base : Cliquez, Capturez et Conquérez!

Le monde de l'enregistrement d'écran a évolué. Que vous soyez un utilisateur occasionnel capturant un moment amusant ou un professionnel créatif élaborant des tutoriels soignés, il existe un outil parfait qui n'attend que d'être découvert.

Cette liste explore une série de solutions d'enregistrement d'écran, chacune ayant ses points forts.

Si vous êtes un utilisateur chevronné ou un professionnel créatif, le monde vous appartient ! Clips de ClickUp vous donnera accès à des modes de capture avancés, à des capacités d'édition robustes pour améliorer vos enregistrements, et à une intégration transparente avec les principaux logiciels d'enregistrement d'écran outils de gestion de projets vidéo et des plateformes de communication.

Ce niveau de fonctionnalité vous permet de créer des enregistrements d'écran de haute qualité qui communiquent efficacement votre message et laissent une impression durable.

Améliorez vos enregistrements vidéo avec les meilleurs outils de découpage. S'inscrire sur ClickUp dès aujourd'hui et révolutionnez la façon dont vous capturez et partagez le contenu !