10 meilleurs logiciels RH aux Philippines en 2024 (gratuits et payants)

En tant que gestionnaire des ressources humaines le choix d'un bon logiciel de gestion des ressources humaines peut changer la donne pour votre organisation. Que vous soyez à la tête d'une petite startup ou d'une grande entreprise, le bon logiciel RH est essentiel pour recruter les meilleurs talents et assurer le bon fonctionnement de l'entreprise.

Il y a eu une dans les priorités des RH aux Philippines, la fidélisation des employés prenant le pas sur le recrutement. Ce changement souligne l'importance de disposer d'outils efficaces pour gérer et fidéliser votre personnel.

Mais face à la multitude d'options, comment trouver celle qui convient le mieux ?

Notre équipe a mené des recherches approfondies et testé des logiciels de gestion des ressources humaines adaptés au marché philippin. Nous avons dressé une liste des 10 meilleurs logiciels RH aux Philippines pour vous aider, vous et vos équipes RH, à atteindre vos objectifs.

**Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel de gestion des ressources humaines aux Philippines ?

Lorsque vous choisissez un logiciel RH pour votre organisation, vous devez vous assurer qu'il répond aux exigences particulières de la gestion des ressources humaines aux Philippines. Voici quelques éléments clés à prendre en compte pour guider votre processus de décision :

Conformité avec le droit du travail philippin: Assurez-vous que le logiciel RH respecte le "Code du travail des Philippines" en ce qui concerne les salaires, les avantages sociaux, les impôts et les contrats des employés, qui font l'objet de mises à jour fréquentes

: Choisissez un logiciel facile à utiliser pour le personnel RH et les employés. L'équipe doit adopter le logiciel et travailler dessus sans avoir besoin d'une assistance informatique fréquente Intégration : Recherchez un logiciel qui peut s'intégrer aux systèmes comptables et biométriques philippins les plus courants, tels que QuickBooks Philippines, SAP Philippines, Suprema, ZKTeco, etc. Cela améliorera encore l'efficacité opérationnelle

: Recherchez un logiciel qui peut s'intégrer aux systèmes comptables et biométriques philippins les plus courants, tels que QuickBooks Philippines, SAP Philippines, Suprema, ZKTeco, etc. Cela améliorera encore l'efficacité opérationnelle Prix et commentaires: Tenez compte de la structure de prix du logiciel pour vous assurer qu'il correspond à votre budget et qu'il offre un bon rapport qualité-prix. En outre, vérifiez les avis et les commentaires d'autres utilisateurs pour évaluer la fiabilité, les performances et le service clientèle du logiciel

En accordant la priorité à ces facteurs, vous pourrez choisir un logiciel de gestion des ressources humaines qui répondra à vos besoins actuels et favorisera votre croissance et votre réussite à long terme aux Philippines.

10 meilleurs logiciels RH aux Philippines en 2024

1. ClickUp

le meilleur pour la gestion de projets RH

améliorer l'efficacité de l'équipe et la collaboration avec ClickUp HR Project Management

ClickUp est un outil robuste de gestion de projet basé sur le cloud qui rationalise les flux de travail et stimule la productivité. Ses fonctionnalités polyvalentes et son interface personnalisable en font une ressource précieuse pour les équipes RH afin d'améliorer l'efficacité et la collaboration des équipes.

Avec ClickUp Ressources Humaines avec ClickUp Human Resources, vous pouvez tout gérer, de l'embauche à l'intégration en passant par le développement des employés, tout en bénéficiant d'outils et de modèles personnalisables qui répondent à vos besoins uniques en matière de ressources humaines. Ces outils et modèles vous permettent d'économiser du temps et des efforts tout en garantissant un parcours fluide pour les candidats.

les candidats passent plus rapidement dans le pipeline de recrutement grâce à l'automatisation de ClickUp ClickUp Automations améliore votre processus de recrutement en automatisant et en rationalisant les tâches répétitives afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres tâches cruciales telles que l'élaboration d'une stratégie. Vous pouvez automatiser plus de 50 actions, telles que l'envoi automatique d'e-mails de bienvenue, l'attribution de tâches aux nouveaux employés et la création d'invitations au calendrier pour les réunions d'intégration.

Astuce: Utilisez ClickUp Brain pour rédiger instantanément des emails de bienvenue et automatiser le processus d'envoi avec ClickUp Automations !

les tâches de ClickUp permettent aux nouveaux employés de s'intégrer facilement dans l'entreprise et d'en suivre l'évolution Tâches ClickUp offre une solution organisée pour l'intégration des nouveaux employés. Il permet de suivre les tâches et les commentaires, ce qui facilite l'efficacité des processus de formation. Grâce à des ressources facilement accessibles, telles que des supports de formation et des canaux d'assistance, les nouveaux employés comprennent rapidement leur rôle et contribuent efficacement dès le premier jour.

Le suivi des performances des employés est essentiel au maintien d'une main-d'œuvre productive. Vue d'activité ClickUp répond à cet impératif en offrant des vues personnalisables qui permettent de suivre les activités individuelles et collectives.

Il fournit des informations sur les capacités, les réalisations et les charges de travail de votre équipe. Vous pouvez simplement faire glisser et déposer des tâches si des changements doivent être apportés. De plus, ClickUp Views propose plus de 15 options : Liste, Tableau, Calendrier, et plus encore.

De plus, avec l'outil Base de connaissances ClickUp HR avec ClickUp HR, vous pouvez simplifier la gestion de l'information RH en centralisant les politiques, les procédures et les FAQ dans un référentiel accessible. Cela contribuera à promouvoir la transparence et à faciliter une communication cohérente dans l'ensemble de l'organisation.

Organisez toute votre base de données d'employés en un seul endroit avec le modèle d'annuaire d'employés ClickUp

De même, avec Annuaire des employés de ClickUp avec ClickUp Employee Directory, vous pouvez facilement gérer les coordonnées de tous les employés, y compris les informations de contact, les rôles et les départements. Cela simplifie la communication interne et garantit un accès rapide aux données essentielles.

l'intégration de ClickUp vous permet de vous connecter de manière transparente à vos outils préférés

ClickUp vous permet également de vous connecter à des outils populaires tels que Slack, GitHub, et Google Drive par le biais de Intégrations ClickUp . Cela signifie que toutes vos opérations RH peuvent être consolidées en un seul endroit, garantissant un flux de travail fluide pour votre équipe.

En d'autres termes, ClickUp offre tout ce dont votre équipe philippine a besoin pour travailler de manière efficace, productive et fructueuse, qu'elle collabore en personne ou à distance.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Rationaliser les processus RH avec une gestion organisée des candidats et des modèles RH personnalisables

Accélérer l'embauche en faisant passer plus rapidement les candidats par les filières de recrutement grâce à l'automatisation de ClickUp

Simplifier les tâches d'intégration et la formation avec les tâches ClickUp traçables pour les nouveaux employés

Contrôler la productivité et l'engagement de l'équipe avec ClickUp Activity View pour le suivi des performances

Intégrer de façon transparente avec d'autres outils comme Slack et Google Drive en utilisant les intégrations ClickUp

Limitations de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent éprouver une courbe d'apprentissage lors de la navigation initiale dans les fonctionnalités de la plateforme

Les options de personnalisation avancées peuvent nécessiter plus de temps et de formation

Tarification de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois

7$/mois Entreprise: 12$/mois

12$/mois Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp ratings and review (en anglais)

G2: 4.7/5 (9500+ reviews)

4.7/5 (9500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4000+ avis)

2. Sprout Solutions

le meilleur pour la gestion des RH et des salaires**_

la gestion de la paie de Sprout Solutions /%img/ je ne sais pas ce que je vais faire.. Sprout Solutions est la solution si vous recherchez un système RH conçu spécifiquement pour les Philippines. Sprout Solutions est le logiciel RH que les Philippines tiennent en haute estime, avec la meilleure réputation et la plus grande société SaaS B2B interne. En tant que tel, il est familier avec les subtilités des RH et les lois du gouvernement local.

Sa plateforme basée sur le cloud automatise et simplifie les tâches RH complexes, réduisant ainsi considérablement le travail administratif. En même temps, elle se concentre sur le bien-être des employés avec des solutions telles que le bien-être des employés et l'assistance financière d'urgence.

Sprout Solutions vous permet de gérer l'ensemble du cycle de vie des employés à partir de votre ordinateur et de votre appareil mobile. Leur suite complète d'outils couvre les fonctions de base des RH et de la paie, le recrutement, la gestion de la performance, l'engagement des employés, l'administration des avantages sociaux et des analyses RH précieuses.

**Les meilleures fonctionnalités de Sprout Solutions

Rationalisez votre système de paie et gagnez beaucoup de temps

Stimulez l'engagement et le bien-être des employés avec Sprout Pulse

Gérer le recrutement et la gestion de la performance sans effort

Gérez les fonctions RH n'importe où et n'importe quand avec l'application Sprout Mobile

Fournissez un soutien financier immédiat à vos employés avec InstaCash

Limitation des solutions Sprouts

De nombreux utilisateurs se sont plaints de lenteurs de chargement et de problèmes de latence

Des utilisateurs ont signalé des problèmes techniques de temps à autre

Divergences avec les connexions et les déconnexions : les entrées ne sont pas enregistrées ou sont comptées deux fois

Tarification de la solution Sprout

Prix sur mesure

G2: 4.7/5 (398 commentaires)

4.7/5 (398 commentaires) Capterra : 4.7/5 (415 commentaires)

3. GreatDay HR

le meilleur pour les opérations RH rationalisées et l'engagement des employés**_

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en ressources humaines GreatDay HR GreatDay HR est une autre plateforme tout-en-un de gestion des ressources humaines et des salaires, conçue pour rationaliser vos processus de ressources humaines. Développée par SunFish DataOn, elle est une solution de confiance dans la région de l'ANASE depuis plus de 24 ans.

GreatDay couvre tous les aspects de la gestion des salaires et des présences, de la gestion des données des employés, du recrutement et du suivi des performances. Il fournit également des mises à jour de données en temps réel et une intégration automatique pour rationaliser les processus et gagner du temps.

GreatDay HR s'adresse tout particulièrement aux petites et moyennes entreprises (PME) des Philippines. Il propose une application mobile intuitive et une page web conviviale, offrant une solution SIRH complète adaptée aux besoins de diverses industries à travers les Philippines.

Les meilleures caractéristiques de GreatDay HR

Stocker et mettre à jour les dossiers des employés en toute sécurité

Enregistrez les présences par le biais de différentes méthodes, y compris le suivi de la géolocalisation, pour un chronométrage précis

Gérez les offres d'emploi et suivez les candidats de manière transparente pour rationaliser le processus de recrutement

Contrôler les performances des employés à l'aide d'indicateurs clés de performance afin d'évaluer la productivité et l'efficacité

Impliquer les employés par le biais d'enquêtes, d'un flux social interne,des outils de feedback pour les employés, et des fonctions de chat pour favoriser la communication et la collaboration

Limites de la journée des RH

La structure tarifaire du logiciel peut être prohibitive pour les petites entreprises disposant d'un budget limité

Les utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage en raison des fonctionnalités complètes du logiciel

Tarification de GreatDay HR

Forfait exclusif : PHP 70/ mois par employé

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: NA

4. Finn

le meilleur pour la gestion des salaires

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas comment je vais le faire Finn Système HRIS simplifie le calcul des salaires et des impôts, le suivi des heures et des présences, la gestion des performances, les systèmes d'information sur les ressources humaines et l'analyse. Il est basé aux Philippines, ce qui garantit la conformité avec les besoins locaux.

Le logiciel offre un bon rapport qualité-prix en réduisant le coût de la paie et en éliminant la charge de travail des différents services.

Finn HR convient aux petites et grandes entreprises, grâce à son évolutivité et à la possibilité de ne sélectionner que les modules nécessaires.

Les meilleures caractéristiques de Finn HR

Auditer et vérifier les relevés de temps quotidiens en utilisant l'apprentissage automatique, en réduisant les erreurs humaines et la fraude des cartes de temps

Engagez les employés avec une chronologie de type médias sociaux pour les annonces, la reconnaissance et les enquêtes de satisfaction

Intégrer les données relatives à la paie et au cycle de vie des employés dans un seul système facile à gérer

Générer des rapports complets, y compris des rapports personnalisés et la conformité aux exigences gouvernementales

Limites de Finn HR

Finn est avant tout un logiciel de gestion de la paie et ne dispose pas de fonctions complètes de gestion des ressources humaines

Le prix peut être plus élevé que celui d'autres solutions de gestion de la paie

N'offre pas d'essai gratuit ou de version gratuite

Prix Finn

Entre 40 et 680 pesos/mois par employé

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

5. Paychex Flex

le meilleur pour le traitement des salaires et la gestion des ressources humaines

le site web de Paychex est un site web de la Commission européenne qui a été mis à jour en permanence Paychex Paychex Flex est une solution RH solide basée sur le cloud pour gérer la paie, les ressources humaines et l'administration des avantages sociaux, le tout à partir d'un seul endroit.

Le logiciel dispose d'une interface conviviale, d'une assistance clientèle remarquable et d'un large éventail de fonctionnalités permettant de gérer une équipe à distance.

De plus, Paychex Flex s'intègre facilement à d'autres systèmes vitaux de l'entreprise, tels que les logiciels de suivi des temps et de comptabilité, étendant ainsi ses fonctionnalités au-delà de la gestion des salaires et des ressources humaines.

Si Paychex convient aux entreprises de toutes tailles, il est particulièrement avantageux pour les grandes sociétés employant de nombreux salariés. En outre, il se concentre principalement sur les opérations basées aux États-Unis et peut offrir des fonctionnalités limitées pour les entreprises internationales.

**Les meilleures caractéristiques de Paychex Flex

Obtenez des conseils et un soutien proactifs de la part de professionnels des ressources humaines expérimentés, adaptés aux besoins de votre entreprise

Attirer et retenir les meilleurs talents avec des avantages sociaux compétitifs, y compris l'assurance maladie et les plans de retraite

Rester en conformité avec les réglementations fédérales, nationales et locales, réduisant ainsi le risque de problèmes juridiques

Limitations de Paychex Flex

Peut être coûteux pour les petites entreprises, en particulier avec des services multiples

L'installation initiale et l'apprentissage des fonctionnalités peuvent prendre du temps

Les options de personnalisation des rapports et des flux de travail sont quelque peu limitées par rapport à la concurrence

Tarification Paychex Flex

Tarification personnalisée

Payche ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.2/5 (1500+ commentaires)

4.2/5 (1500+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (1500+ commentaires)

6. Bambee

le meilleur pour l'assistance RH et les services de conformité**_

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider le monde est en train de changer.. Si vous dirigez une petite ou moyenne entreprise et que vous avez besoin d'aide pour rationaliser la gestion de vos ressources humaines, de votre paie et de vos avantages sociaux, le logiciel Bambee HR Software pourrait être la solution.

En mettant l'accent sur la simplicité et la conformité, Bambee offre l'accès à un gestionnaire RH dédié et à une suite d'outils permettant d'automatiser efficacement les processus RH.

Les meilleures fonctionnalités de Bambee

Accès à un expert RH personnel pour gérer tous les besoins RH de chaque client

Rationaliser les processus d'embauche et de licenciement du personnel

Automatiser et suivre la formation des employés grâce à des outils dédiés

Bénéficier des conseils et du soutien d'un expert pour résoudre les situations délicates en matière de ressources humaines

Faire l'objet d'audits réguliers pour s'assurer du respect des réglementations en matière de ressources humaines

Limites de Bambee

N'offre pas d'application mobile pour le self-service des employés

Fonctionnalités et intégrations limitées par rapport à la concurrence

Peut ne pas répondre pleinement aux besoins des grandes entreprises ayant des exigences complexes en matière de RH

Il y a des frais d'installation pour la plupart des plans

Tarifs de Bambee

Pas encore d'employés 99$/mois

1-4 employés 299 $/mois (plus 500 $ de frais d'installation)

5-19 employés 399 $/mois (plus 500 $ de frais d'installation)

20-49 employés 499 $/mois (plus 1 500 $ de frais d'installation)

50-70 employés 1 299 $/mois (plus 2 000 $ de frais d'installation)

71+ employés Tarification personnalisée



Bambee ratings and review (en anglais)

G2 : 3.5/5 (30+ commentaires)

: 3.5/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (30+ commentaires)

7. BambooHR

le meilleur pour une gestion complète des ressources humaines

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider le bambou HR Bamboo est un logiciel convivial Logiciel RH qui aide les clients de plus de 150 pays à gérer facilement tous les aspects des ressources humaines.

De l'embauche de nouveaux talents au suivi des congés, BambooHR rationalise les processus et vous permet de gagner du temps et de vous épargner des maux de tête. Son interface intuitive et ses fonctionnalités utiles rendent les tâches RH simples et sans stress.

En outre, BambooHR offre de puissants outils de gestion de la performance, d'administration des avantages sociaux et de reporting pour obtenir des informations précieuses. Cependant, il peut manquer d'options de personnalisation avancées pour des besoins RH très spécialisés.

Les meilleures caractéristiques de BambooHR

Rationaliser le processus d'embauche avec le système de suivi des candidats (ATS)

Gérer les demandes de congés et les soldes des employés avec le suivi des congés

Améliorer la performance et le développement des employés en utilisantmodèles d'évaluation des performances* Accéder aux fonctions RH et aux informations sur les employés en déplacement grâce à l'application mobile

Limitations de BambooHR

Options de personnalisation limitées pour les rapports et certains flux de travail dans l'offre "Essentiel"

Manque de transparence des prix sur le site web de l'entreprise

L'intégration avec certaines applications tierces et certains systèmes existants peut nécessiter des efforts supplémentaires

Prix BambooHR

Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (2000+ reviews)

4.4/5 (2000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2000+ reviews)

8. RH facilement

le meilleur pour la gestion des RH_ solutions

la société de gestion des ressources humaines a été créée par le Conseil d'administration de l'Agence européenne pour l'environnement HR Easily (facilement) HR Easily se distingue par l'importance qu'elle accorde aux solutions numérisées et rentables, ainsi qu'à la rationalisation des processus de travail dans le domaine des ressources humaines.

Elle automatise les tâches de recrutement et de gestion des avantages sociaux, en minimisant les erreurs et en garantissant l'exactitude des données. Grâce à son modèle d'abonnement peu coûteux, HR Easily offre une solution efficace et exempte d'erreurs aux entreprises qui cherchent à simplifier la gestion de leurs ressources humaines.

Les meilleures caractéristiques de HR Easily

Améliorer la précision du suivi des présences grâce à la technologie de reconnaissance faciale

Accès aux fonctionnalités RH en déplacement grâce à l'application mobile pour les employés et les managers

Couvre plusieurs pays, dont Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, les Philippines et Hong Kong, ce qui en fait un outil adapté aux entreprises ayant des activités régionales

Obtenir une assistance en temps réel grâce au chat en direct pour toute question relative aux ressources humaines

Les limites de HR Easily

Il peut ne pas répondre aux besoins complexes des grandes entreprises en matière de ressources humaines

Options de personnalisation limitées par rapport à certains concurrents

Prix deHR Easily

Par module : A partir de 1,5 $/mois par employé (minimum 7 employés)

: A partir de 1,5 $/mois par employé (minimum 7 employés) Suite complète : 10 $/mois par employé (minimum 7 employés)

RH Easily ratings and review (en anglais)

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : NA

9. Deel Software

le meilleur pour les solutions globales de gestion de la paie et de la conformité**_

le tableau de bord de Deel HR Analytics /%img/ le projet de loi sur l'éducation a été adopté par le Parlement européen Deel est une plateforme mondiale de paie et de conformité conçue pour aider les entreprises à embaucher et à payer leurs employés et leurs sous-traitants dans le monde entier.

Avec Deel, vous pouvez gérer les talents internationaux, assurer la conformité et traiter les paiements dans différentes devises. Il s'agit d'une plateforme tout-en-un qui vous permet de gérer votre personnel à distance en toute simplicité.

Les meilleures caractéristiques du logiciel Deel

Gérer les salaires des employés à temps plein dans plus de 150 pays, en veillant au respect des réglementations locales et des lois fiscales

Simplifier les paiements aux entrepreneurs avec des options de virements bancaires, PayPal et des crypto-monnaies

Proposer des avantages sociaux localisés aux employés, notamment des régimes d'assurance maladie et de retraite

S'intégrer aux logiciels de comptabilité et de ressources humaines les plus courants, notamment QuickBooks, Xero et BambooHR

**Limites de Deel Software

Les services de paie internationaux peuvent être coûteux, en particulier pour les petites entreprises ou les start-ups

L'installation initiale peut être complexe et prendre du temps, en particulier pour les entreprises ayant de nombreux employés internationaux

Tarifs de Deel Software

Entrepreneurs : A partir de 49 $/mois par entrepreneur

: A partir de 49 $/mois par entrepreneur Employés : A partir de 500$/mois par employé

: A partir de 500$/mois par employé Paie de Deel : A partir de 29$/mois par employé

: A partir de 29$/mois par employé Deel US Payroll : A partir de 19$/mois par employé

: A partir de 19$/mois par employé Deel US PEO : A partir de 79$/mois par employé

: A partir de 79$/mois par employé Deel HR : Gratuit

: Gratuit Deel Engage : À partir de 20 $/mois par employé

Deel Software ratings and review (en anglais)

G2: 4.8/5 (3000+ reviews)

4.8/5 (3000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (500+ avis)

10. Zoho People

le meilleur pour les solutions de gestion des ressources humaines centrées sur les personnes

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de Zoho People les gens de Zoho Zoho People est un logiciel de gestion des ressources humaines basé sur l'informatique en nuage qui vise à améliorer l'expérience des employés, ce qui le différencie des autres solutions.

Conçu pour s'adapter aux besoins changeants des milieux de travail d'aujourd'hui, il offre une gamme complète d'outils pour rationaliser les opérations RH tout en accordant la priorité au bien-être et au développement des employés.

A partir de planification des ressources humaines à l'intégration et à la gestion des performances, Zoho People est la solution idéale pour créer une équipe qui se sente valorisée et responsabilisée.

Les meilleures caractéristiques de Zoho People

Gestion d'une base de données d'employés centralisée pour faciliter l'administration

Suivi automatique du temps et des présences grâce à des dispositifs biométriques intégrés

Fixer et évaluer les objectifs à l'aide d'outils de gestion de la performance

Calculer la paie avec précision grâce à l'intégration transparente de la paie

Mettre à jour les informations et faire des demandes de manière indépendante grâce au portail libre-service pour les employés

Limitations de Zoho People

Bien que Zoho People offre un haut degré de personnalisation, il peut s'avérer complexe et fastidieux pour les utilisateurs ayant des compétences techniques limitées

L'intégration avec des applications tierces en dehors de l'écosystème Zoho peut nécessiter des connaissances techniques

Tarification de Zoho People

Essential HR : 1,25 $/mois par utilisateur

: 1,25 $/mois par utilisateur Professionnel : 2,00 $/mois par utilisateur

: 2,00 $/mois par utilisateur Premium : 3,00 $/mois par utilisateur

: 3,00 $/mois par utilisateur Entreprise : 4,50 $/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (300+ commentaires)

4.4/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (200+ avis)

Démarrez la gestion de vos projets RH avec ClickUp

Voici les 10 meilleurs logiciels RH pour les entreprises aux Philippines. Nous avons passé en revue leurs meilleures caractéristiques et leurs limites afin de comprendre ce que chacun d'entre eux peut offrir à votre organisation.

N'oubliez pas que le bon choix dépend de vos besoins et de vos exigences.

Nous savons que la satisfaction de vos Objectifs RH tout en veillant à ce que tout se passe bien peut s'avérer difficile. Mais n'ayez crainte ! ClickUp est là pour vous aider.

ClickUp centralise les opérations RH, automatise les tâches routinières et offre des outils puissants pour la gestion des performances, le suivi du temps et la conformité, le tout en un seul endroit.

Pourquoi jongler avec plusieurs outils quand vous pouvez simplifier et améliorer vos processus RH avec ClickUp ?

De l'intégration transparente des employés aux évaluations de performance efficaces, ClickUp est le meilleur logiciel de gestion des ressources humaines pour aider votre entreprise à prospérer. S'inscrire sur ClickUp pour transformer vos opérations RH et soutenir votre équipe comme jamais auparavant !