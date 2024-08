Au début de ma carrière de chef de projet, j'ai souvent eu du mal à élaborer des plans de projet détaillés et à réunir tous les membres de mon équipe sous un même toit. Cela m'empêchait de fixer des objectifs clairs et de mesurer les progrès accomplis, ce qui entraînait de nombreux retards et une qualité de travail médiocre.

Cependant, en réunissant les les bons outils de gestion de projet j'ai pu aider mon équipe à donner le meilleur d'elle-même à toutes les étapes du projet, de la planification à l'exécution, en passant par la réalisation et la productivité.

Vous souhaitez simplifier la planification des projets et la collaboration tout en augmentant la productivité de votre équipe ? Vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous allons discuter des 10 meilleurs logiciels de gestion de projet en Australie, qui vous aideront à améliorer la planification, l'ordonnancement, la collaboration et la délégation de tâches.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de projet en Australie ?

De nombreuses entreprises australiennes ajoutent des logiciels de gestion de projet avancés à leur pile technologique afin de rationaliser la collaboration, d'identifier les risques potentiels, de maximiser les opportunités, de gérer les documents du projet et de propulser la productivité.

L'édition australienne du rapport sur l'état de la gestion de projet (The State of Project Management Report's Australian Edition) offre un aperçu unique de cette évolution vers les logiciels de gestion de projet :

La réalisation des projets dans les délais impartis a diminué au cours des deux dernières années, probablement en raison des pénuries de compétences, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et d'autres contraintes économiques. Les indicateurs relatifs à la réalisation des objectifs de l'entreprise sont stables, ce qui témoigne de la résilience et de la persévérance de l'entreprise en ces temps difficiles

Rapport sur l'état de la gestion de projet en Australie, édition 2022

Compte tenu des défis propres à la région australienne, comme les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, par exemple, vous ne savez peut-être pas quel outil de gestion de projet utiliser et comment le faire.

J'ai également été à votre place une fois et je sais à quel point c'est ennuyeux. C'est pourquoi je souhaite mettre en lumière certains aspects essentiels que vous devez prendre en compte lorsque vous vous lancez dans un projet de gestion de projet en choisissant un logiciel de gestion de projet pour votre entreprise :

**Un outil de gestion de projet robuste offre une communication centralisée entre les membres de l'équipe et un espace de travail unique, ce qui permet d'identifier rapidement les problèmes éventuels

Options de personnalisation: Un bon logiciel de gestion de projet vous offre des options de personnalisationdes modèles personnalisablesdes champs personnalisés et différentes vues pour visualiser le travail

Un bon logiciel de gestion de projet vous offre des options de personnalisationdes modèles personnalisablesdes champs personnalisés et différentes vues pour visualiser le travail Facilité d'utilisation: Vous devez choisir un outil de gestion de projet que vous pouvez rapidement adopter et mettre en œuvre dans votre organisation sans formation approfondie

Vous devez choisir un outil de gestion de projet que vous pouvez rapidement adopter et mettre en œuvre dans votre organisation sans formation approfondie Évolutivité et plans de tarification: La plateforme propose-t-elle des plans de tarification flexibles ou prévisibles ? Si oui, c'est un gros plus

La plateforme propose-t-elle des plans de tarification flexibles ou prévisibles ? Si oui, c'est un gros plus Sécurité des données : Avant de choisir un outil de gestion de projet, recherchez des fonctions de sécurité telles que les contrôles administratifs, le cryptage des données, la conformité et les autorisations de confidentialité afin de mieux respecter des lois telles que la loi sur la protection de la vie privée de 1988 (loi sur la protection de la vie privée)

: Avant de choisir un outil de gestion de projet, recherchez des fonctions de sécurité telles que les contrôles administratifs, le cryptage des données, la conformité et les autorisations de confidentialité afin de mieux respecter des lois telles que la loi sur la protection de la vie privée de 1988 (loi sur la protection de la vie privée) Intégration avec les outils existants : vérifiez toujours si le logiciel que vous choisissez peut être intégré avec des applications et des services populaires tels que Slack, Zapier, Salesforce, Dropbox ou tout autre outil que vous utilisez

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de projet en Australie à utiliser en 2024

Si vous jonglez avec plusieurs projets, tâches et personnes, un logiciel de gestion de projet approprié peut vous aider. Cependant, l'outil doit s'aligner sur les objectifs et les besoins uniques de votre entreprise.

Pour faciliter votre processus de décision, j'ai compilé une liste des meilleurs logiciels de gestion de projet en Australie en fonction de leurs principales fonctionnalités, de leurs inconvénients, de leurs prix et des avis des clients :

1. ClickUp : Le meilleur pour la planification de projet et la collaboration

développez un flux de travail efficace avec les solutions de gestion de projet ClickUp pour faciliter la communication et augmenter la productivité

Avec La solution de gestion de projet de ClickUp grâce à la solution de gestion de projet de ClickUp, vous pouvez personnaliser votre flux de travail en fonction des besoins de votre entreprise. Ses champs personnalisés vous permettent de voir la progression, de trier et de filtrer le travail en fonction des besoins de votre équipe. Cela vous permet de savoir qui est performant et qui a besoin d'un retour d'information pour s'améliorer.

Une autre bonne raison d'utiliser ClickUp comme logiciel de gestion de projet en Australie est qu'il rassemble toute l'équipe grâce à ses flux de travail connectés - y compris ClickUp Docs , Tableaux blancs ClickUp , ClickUp Chat Views et Tableaux de bord ClickUp .

Une fois que tout le monde est connecté, vous pouvez facilement créer des tâches et les assigner aux membres de l'équipe. Les autres fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp incluent les fils de commentaires, les sous-tâches basées sur les descriptions de projets, les dates d'échéance des tâches, et bien plus encore.

les tableaux blancs ClickUp permettent d'identifier les causes des problèmes

ClickUp meilleures caractéristiques

Applications mobiles: Utilisez les applications iOS et Android de ClickUp pour collaborer de manière transparente, mettre à jour les tâches, accéder aux tableaux de bord, répondre aux commentaires, et bien plus encore

Utilisez les applications iOS et Android de ClickUp pour collaborer de manière transparente, mettre à jour les tâches, accéder aux tableaux de bord, répondre aux commentaires, et bien plus encore Collaboration en temps réel: Accédez aux tableaux de bord de ClickUp pour surveiller tous les membres de votre équipe, faire du brainstorming, ajouter des notes et partager vos meilleures idées en temps réel

Accédez aux tableaux de bord de ClickUp pour surveiller tous les membres de votre équipe, faire du brainstorming, ajouter des notes et partager vos meilleures idées en temps réel Tableaux de bord personnalisés: Créez un tableau de bord pour transformer vos projets en données flexibles, en diagrammes, en graphiques et en listes adaptés à vos objectifs commerciaux

Créez un tableau de bord pour transformer vos projets en données flexibles, en diagrammes, en graphiques et en listes adaptés à vos objectifs commerciaux Rationalisez les tâches et les projets: Obtenez des réponses instantanées et précises basées sur le contexte grâce à l'outil de gestion des tâches et des projetsClickUp Brainqui utilise les méthodologies Agile pour relier les tâches, les documents, les personnes et toutes les connaissances de votre entreprise avec l'IA

Obtenez des réponses instantanées et précises basées sur le contexte grâce à l'outil de gestion des tâches et des projetsClickUp Brainqui utilise les méthodologies Agile pour relier les tâches, les documents, les personnes et toutes les connaissances de votre entreprise avec l'IA Sauvegarder les filtres: Vous disposez d'une option pour sauvegarder les filtres qui sont prioritaires et en retard. Le plus intéressant, c'est que vous pouvez changer le paramètre d'affichage de ces filtres en "Moi" ou "Équipe"

améliorez votre communication et gagnez du temps avec ClickUp Brain_

Limites de ClickUp

Les invités ne peuvent pas créer de tableaux de bord ni de vues de tableaux de bord

Vous pouvez trouver cette plateforme encombrée et difficile à naviguer, avec des centaines d'employés

Prix de ClickUp

Gratuit: Pour toujours

Pour toujours Illimité: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (9500+ commentaires)

4.7/5 (9500+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (4100+ commentaires)

Astuce: Vous ne savez pas par où commencer ? Utilisez Le modèle de rapport sur l'état d'avancement du projet de ClickUp pour fournir efficacement des mises à jour sur l'état de vos projets, en veillant à ce que toutes les parties prenantes soient bien informées.

Créez un rapport détaillé et facile à suivre sur l'état d'avancement de votre projet en utilisant le modèle de rapport d'état d'avancement de ClickUp

Télécharger ce modèle Avec notre modèle, vous pouvez :

1. Organiser votre quotidien à l'aide d'étiquettes, de filtres et de vues de tâches

2. Contrôler les progrès à l'aide de diagrammes et de graphiques automatisés

3. Partager les dernières mises à jour sur les tâches, les échéances et le budget

Vous trouverez ce modèle et d'autres modèles spécifiques à votre secteur d'activité sur notre site Web référentiel de modèles .🌻

2. Kantata : Le meilleur pour une planification stratégique basée sur les données

Kantata est une excellente plateforme qui organise toutes les différentes parties de votre projet en un seul endroit. Elle vous permet de respecter le budget et de rester sur la bonne voie afin d'obtenir de meilleurs résultats pour vos clients.

Je trouve ses outils d'estimation et de prévision de projet utiles, car ils me permettent de planifier avec précision et de minimiser les risques. Avec toutes les informations du portefeuille de projets dans un seul tableau de bord, vous pouvez l'utiliser pour rationaliser les opérations et améliorer l'allocation des ressources.

Les meilleures caractéristiques de Kantata

Obtenez des informations en temps réel sur le coût réel de chaque projet grâce à sa fonction de comptabilité de projet

Visualisez tous les changements de projet en temps réel et faites apparaître les meilleures correspondances pour une dotation en personnel plus compétente

Générer plus de 60 rapports centrés sur les services

Fournir une image complète de la demande prévue, des revenus prévus, des marges et de la capacité des ressources

Limites de Kantata

Il peut être difficile de voir le nombre d'heures consacrées aux tâches facturables et non facturables d'un projet

Il ne fournit pas d'informations sur le nombre d'heures passées par un membre de l'équipe sur un projet.

Prix de Kantata

Tarification personnalisée en fonction de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité.

G2: 4.2/5 (1400+ commentaires)

4.2/5 (1400+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (600+ commentaires)

3. Monday.com : Le meilleur pour suivre l'avancement du travail

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Monday.com Monday.com propose de nombreux modèles et outils de projet pour optimiser les opérations commerciales, suivre l'avancement des travaux et évaluer les performances de chaque membre de l'équipe.

Si vous êtes un organisateur visuel comme moi, vous trouverez les tableaux et les colonnes personnalisables beaucoup plus utiles pour séparer les tâches et planifier les échéances des projets. La fonction "glisser-déposer" facilite les modifications à la volée.

En outre, Monday.com offre aux utilisateurs un espace de travail intuitif et centralisé dans l'ensemble de l'organisation. Vous pouvez avoir une visibilité complète sur tous vos projets afin d'atteindre les objectifs de l'entreprise, d'obtenir de meilleurs résultats et de garantir la réussite globale du projet.

Les meilleures caractéristiques de Monday.com

Obtenez des informations instantanées sur l'état d'avancement du projet et gérez les ressources de l'équipe nécessaires à l'achèvement du projet

Utilisez des outils de collaboration tels que les @mentions et les commentaires pour centraliser la communication au sein de chaque tâche ou projet

Créez des tableaux de bord personnalisés avec divers widgets, comme le widget de batterie, pour une représentation visuelle de vos progrès

Automatisez tout, de l'attribution des tâches aux notifications, en passant par l'intégration des flux de travail à vos outils préférés, tels que Slack ou GitHub

Limitations de Monday.com

L'impossibilité de personnaliser les paramètres du forum en fonction de la démographie des utilisateurs est un inconvénient notable

Prix de Monday.com

Gratuit: Essai de 14 jours

Essai de 14 jours Développement de base : 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Développement standard: $14/mois par utilisateur

$14/mois par utilisateur Pro dev: $24/mois par utilisateur

$24/mois par utilisateur **Contacter l'équipe de vente

G2: 4.7/5 (10,000+ reviews)

4.7/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,700+ reviews)

4. Freshbooks : Le meilleur pour créer des factures

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Freshbooks Livres frais Freshbooks est un logiciel tout-en-un gestion de projet système de gestion de projet conçu exclusivement pour les propriétaires de petites entreprises et leurs équipes afin d'augmenter la productivité.

Il offre un espace centralisé basé sur le web pour le stockage des fichiers. Ainsi, vous n'aurez plus à fouiller dans les chaînes de courrier électronique pour trouver des pièces jointes.

Ce qui m'a le plus frappé, ce sont ses capacités de collaboration avec les clients. L'outil vous permet de donner facilement accès aux fichiers à vos clients en les invitant simplement à participer à un projet. Cela peut faciliter le processus de retour d'information, en particulier pour les agences de marketing numérique et les petites entreprises similaires.

Les meilleures fonctionnalités de Freshbooks

Utilisez son widget de rentabilité pour obtenir une ventilation des revenus, des coûts et des heures non facturées

Contrôlez les données et les fichiers auxquels votre équipe peut accéder

Vous aide à voir toutes les factures et dépenses pour un projet spécifique

Envoyez des factures automatiquement selon un calendrier ; vous n'avez pas à perdre de temps à établir des factures similaires pour le même client

Limites de Freshbooks

Coût supplémentaire par mois pour l'ajout d'un nouveau membre de l'équipe

Il ne convient pas aux grandes entreprises qui souhaitent personnaliser la plateforme et les rapports

Prix de Freshbooks

Gratuit: Essai de 30 jours

Essai de 30 jours Lite: 12,00 $/mois

12,00 $/mois Plus: 18,00 $/mois

18,00 $/mois Premium: 25 $/mois

25 $/mois Sélectionnez: Contactez l'équipe de vente

G2: 4.5/5 (700+ commentaires)

4.5/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (4,300+ reviews)

**Le saviez-vous ? 44% des chefs de projet australiens utilisent l'IA pour automatiser les tâches répétitives. Qu'il s'agisse de résumer des réunions et des conversations ou d'automatiser des mises à jour de projets, une plateforme de gestion du travail alimentée par l'IA peut vous aider à augmenter la productivité de 40 % .

5. Microsoft Project : Le meilleur pour le suivi des dépendances, des coûts et de la complexité

le projet est en cours d'élaboration Projet Microsoft Microsoft Project est l'une des plateformes de gestion de projet les plus populaires, facilitant la gestion de projets complexes. Il offre une planification dynamique qui vous permet de planifier facilement vos projets en fonction de l'effort requis, de la durée du projet et des membres de l'équipe qui y sont affectés.

J'apprécie ses tableaux de bord interactifs, qui me permettent de visualiser l'état général et les détails des projets et des programmes à l'aide de la visualisation Power-BI.

Bien que son interface visuelle et certaines de ses fonctionnalités puissent sembler complexes par rapport aux autres solutions, Microsoft Project est un outil fiable qui convient parfaitement à la planification de projets à grande échelle ou d'entreprise. Il peut facilement suivre les dépendances complexes à l'aide de la fonction de liens.

Les meilleures caractéristiques de Microsoft Project

Vérifiez les dates d'échéance, les progrès et les obstacles à l'aide de la vue chronologique de Gantt

Utilisez la fonction de gestion de portefeuille de projets pour planifier, hiérarchiser et gérer les projets et les investissements du portefeuille

Demandez et bloquez des ressources afin que vos projets soient toujours dotés d'un personnel adéquat

Proposer des cartes thermiques, qui peuvent être utilisées pour identifier rapidement les ressources surutilisées et sous-utilisées afin de les optimiser en conséquence

Limites de Microsoft Project

Il n'est optimisé que pour les projets individuels

Intégrations limitées en dehors de Microsoft

Prix de Microsoft Project

Microsoft Planner: Inclus dans Microsoft 365

Inclus dans Microsoft 365 Planificateur 1: 10,5 $/mois par utilisateur

10,5 $/mois par utilisateur Planner Plan 3: $29.5/mois par utilisateur

$29.5/mois par utilisateur Planner Plan 5: 54$/mois par utilisateur

Microsoft Project ratings and reviews

G2: 4/5 (1,600+ reviews)

4/5 (1,600+ reviews) Capterra: 4.4/5 (1,800+ reviews)

6. Confluence : Le meilleur pour une communication ouverte

la France n'est pas un pays en voie de développement, mais un pays en voie de développement Confluence Avec Confluence, vous pouvez conserver votre sur les plans de projet du début au lancement. Les tableaux blancs de Confluence offrent aux équipes un espace collaboratif pour le brainstorming, la visualisation et la transformation des idées en actions en temps réel.

Cette plateforme basée sur l'IA vous aide à trouver des informations contextuelles et fiables et à traduire ou définir rapidement le jargon et les acronymes propres à l'entreprise.

Vous pouvez également utiliser l'application mobile Confluence pour accéder aux plans de projet, aux articles de connaissance, aux informations sur l'avancement du projet et à bien d'autres choses encore.

Les meilleures caractéristiques de Confluence

Fournit des fonctionnalités de gestion de projet de bout en bout, ce qui facilite la tâche de l'utilisateurchefs de projet de partager des informations et de suivre les progrès en temps réel

Inviter des utilisateurs et modifier les autorisations afin que les espaces et les pages soient partagés avec les bonnes personnes

Permettre aux membres de l'équipe de collaborer en temps réel en créant et en modifiant des pages et en étiquetant d'autres personnes

S'intégrer aux produits Atlassian, Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Google Analytics, Lucidchart et Draw.io

Limitations de Confluence

Sa fonction native de suivi du temps est assez basique

Il n'offre pas de tableau Kanban ni d'outils de budgétisation

Prix de Confluence

Gratuit: Pour toujours pour 10 utilisateurs

Pour toujours pour 10 utilisateurs Standard: $4.89/mois par utilisateur

$4.89/mois par utilisateur Premium: $8.97/mois par utilisateur

$8.97/mois par utilisateur Entreprise: Contacter l'équipe de vente

Confluence ratings and reviews :

G2: 4./1 (3,700+ reviews)

4./1 (3,700+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,300+ reviews)

7. Asana : Le meilleur pour le suivi visuel des projets

la société Asana a été créée par un groupe d'experts de la société Asana la santé de l'homme et de la femme Asana est un excellent outil qui décompose vos projets en sections et sous-sections, ainsi que des tableaux de bord qui vous permettent de voir les mises à jour du projet en temps réel. C'est un outil polyvalent dconçu pour les entreprises de toutes tailles, offrant de nombreuses fonctionnalités d'organisation du travail, des outils de gestion des ressources et une interface attrayante.

Cet outil vous permet également de créer des listes de tâches et des rappels afin que vous ne manquiez aucune échéance. En outre, vous pouvez ajouter les dates d'échéance à venir, les noms de vos collègues, des instructions sur les différentes tâches et des commentaires sur les éléments.

J'apprécie particulièrement la fonction d'intégration d'Asana, qui me permet de créer des demandes à partir d'e-mails ou de canaux de communication tels que Slack et Microsoft Teams.

Fonctionnalités d'Asana

Créez des rapports personnalisés pour connaître instantanément les objectifs qui sont sur la bonne voie ou qui ne le sont pas

Liez les données de reporting à Salesforce pour obtenir des mises à jour en temps réel sur les contrats, les pistes, etc

Utilisez l'IA (Asana Intelligence) pour repérer facilement les obstacles et trouver la voie la plus efficace

Calculez la durée du travail afin de prendre des initiatives basées sur des données et non sur des suppositions

Limites d'Asana

Asana n'offre pas de fonctions de suivi du temps

La plateforme ne permet d'exporter des fichiers qu'aux formats JSON et CSV.

Prix d'Asana

Gratuit: Pour toujours

Pour toujours Débutant: 10,99 $/mois par utilisateur

10,99 $/mois par utilisateur Avancé: $24.99/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (9,000+ reviews)

4.3/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (12 000+ avis)

8. Notion : La meilleure solution pour organiser tout votre travail interne et celui de vos clients

la question est de savoir si l'on peut faire quelque chose pour l'avenir la nuit de l'amour Avec Notion, vous pouvez ajouter une vue de calendrier à n'importe quel projet afin de ne manquer aucune réunion ou échéance. Cette plateforme permet aux utilisateurs de créer leurs propres étiquettes de priorité et de statut afin que chaque équipe puisse avoir un flux de travail parfait sans aucun obstacle.

Cet outil propose différents filtres. Grâce à eux, vous pouvez choisir uniquement les tâches qui vous sont assignées ou les éléments marqués comme urgents. Son interface conviviale permet aux équipes créatives de réfléchir, d'exécuter, de suivre et d'organiser tous leurs projets à partir d'une seule plateforme.

Les bibliothèques de modèles de Notions sont particulièrement utiles pour les chefs de projet très occupés comme moi, qui n'aiment pas repartir de zéro à chaque fois. J'ai également essayé Notion AI pour générer des aperçus et des résumés de projets et il n'a pas déçu !

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Permet de créer facilement des liens vers d'autres pages ; il suffit de taper @ pour lier vos notes ou votre feuille de route dans un document

Maintenir le contenu automatiquement mis à jour à plusieurs endroits en utilisant sa fonctionnalité de blocs synchronisés, et les changements apparaîtront partout

Grâce à l'intelligence artificielle, il peut écrire dans de nombreuses langues, telles que le japonais, l'allemand, l'espagnol, etc

Masquez ou développez les données d'un projet à l'aide de la fonction Flèches rétractables

Limitations de Notion

Son plan gratuit vous permet de télécharger des images, des vidéos et des pièces jointes d'une taille maximale de 5 Mo, ce qui est moins et ne comprend pas certaines des fonctionnalités de Notionfonctionnalités avancées de gestion de projet* Les options d'exportation sont extrêmement limitées

Prix de Notion

Gratuit: Pour toujours

Pour toujours Plus: $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Entreprise: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Entreprise: Contacter le service des ventes

G2: 4.7/5 (5,000+ reviews)

4.7/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (15 commentaires)

"Les entreprises australiennes cherchent à réformer leur organisation pour relever les défis, notamment la transformation numérique, la pénurie de talents et l'accent mis sur l'inclusion ESG. Il y a un besoin croissant de programmes complexes, de gestion du changement et de services de transformation organisationnelle qui soutiennent et renforcent un leadership fort et des compétences interpersonnelles dans l'espace de gestion de projet et de programme." Angus Reynolds associé, Gestion des programmes de transformation, KPMG Australie

9. Jira : le meilleur pour les mises à jour visuelles en temps réel de l'état d'avancement

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Jira Jira est une plateforme parapluie qui comprend le logiciel Jira, le noyau Jira et la gestion du travail Jira. Combinée, elle fournit une aide à la gestion du travail pour les entreprises de toutes tailles.

L'outil permet aux équipes de créer et de personnaliser les flux de travail en fonction de leurs besoins particuliers.

Jira se distingue par le fait qu'il permet aux équipes de prioriser et de suivre les problèmes tout au long du processus de développement, en particulier les bogues et autres erreurs. Ses fonctions de suivi vous permettent d'ajouter des descriptions, des pièces jointes et des commentaires dans les rapports de bogues pour une communication et un contexte clairs.

Grâce à ses fonctions robustes de reporting et d'analyse, vous pouvez visualiser l'état du projet, identifier les tendances et suivre les performances de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Organisez le travail dans une liste unique que vous pouvez facilement mettre à jour, trier et hiérarchiser grâce à la fonction d'édition en ligne

Visualisez le travail au fil du temps et les échéances du projet grâce à la vue Calendrier de Jira

Utilisez les tableaux de projet pour suivre l'état des tâches des membres de votre équipe à chaque étape du flux de travail

Analysez l'ordre dans lequel le projet doit être réalisé afin de connaître le problème avant qu'il ne devienne un obstacle grâce à la fonction de gestion des dépendances

Limitations de Jira

Il a du mal à prendre en charge la méthodologie de la chute d'eau

Une personnalisation excessive peut conduire à des flux de travail complexes, ce qui nuit à la facilité d'utilisation

Prix de Jira

Gratuit: Forever

Forever Standard: $7.16/mois par utilisateur

$7.16/mois par utilisateur Premium: $12.48/mois par utilisateur

$12.48/mois par utilisateur Entreprise: Contacter l'équipe de vente

Jira ratings and reviews

G2: 4.1/5 (2,600+ reviews)

4.1/5 (2,600+ reviews) Capterra: 4.4/5 (60+ avis)

10. Zoho Projects : Le meilleur pour les intégrations et les fonctions de reporting avancées

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Zoho Zoho Projects est l'un des meilleurs logiciels de gestion de projet en Australie qui vous permet de rationaliser vos flux de travail grâce à l'automatisation, la personnalisation et l'intégration. Il peut gérer des projets de toutes tailles et de tous niveaux de complexité.

Sa fonction Gantt chart vous permet de diviser les grands projets en petites sections gérables et en tâches réalisables, et de créer des listes de tâches pour vous aider à planifier plus minutieusement. La plateforme dispose également d'une fonction intégrée qui vous permet d'enregistrer chaque minute de votre travail, soit manuellement, soit à l'aide de chronomètres.

J'apprécie sa fonctionnalité de chat intégrée, appelée module de discussion, qui permet de conserver toutes les conversations relatives au projet au sein du lieu de travail connecté, en gardant toutes les informations en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Utilisez Zoho Invoice pour saisir la durée du projet et générer automatiquement des factures à partir de vos feuilles de temps

Utilisez l'interface glisser-déposer pour faciliter la visualisation et le déploiement de nouvelles automatisations

Définissez les dépendances entre les tâches et assignez-les aux bonnes personnes grâce à Zoho Projects

Limites de Zoho Projects

Zoho n'offre pas l'accès aux logiciels les plus nécessaires, y compris Google et Microsoft

Champs personnalisés limités

Prix de Zoho Projects

Gratuit: Essai de 10 jours

Essai de 10 jours Premium: 3,5 $/mois par utilisateur

3,5 $/mois par utilisateur Entreprise: $7.5/mois par utilisateur

Zoho Projects ratings and reviews

G2: 4.5/5 (700+ commentaires)

4.5/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (4,300+ reviews)

Rationaliser la gestion de projet avec ClickUp

Choisir le meilleur logiciel de gestion de projet en Australie permet d'accélérer la planification et l'exécution des projets. En outre, ces outils permettent aux entreprises de travailler de manière flexible, même en cas de difficultés, sans compromettre la productivité et la communication au sein des équipes.

