10 modèles gratuits d'agenda de réunion Google Docs

Vous arrive-t-il de ressentir une certaine appréhension avant une réunion ? Vous savez, celle qui vous pousse à préparer un ordre du jour qui ressemble plus à une liste d'épicerie qu'à une feuille de route pour une session productive ?

Mais ce n'est pas une fatalité. Un programme de la réunion est la clé pour transformer vos réunions en discussions ciblées qui aboutissent à des résultats concrets.

Les ordres du jour des réunions sont des schémas ou des plans structurés pour la conduite des réunions. Ils servent de feuille de route, orientent les discussions et garantissent que les réunions restent sur la bonne voie et productives.

Dans cet article, nous allons explorer quelques modèles d'ordre du jour de réunion et discuter de meilleures alternatives conçues pour simplifier votre processus et augmenter la productivité de votre équipe.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'ordre du jour de réunion ?

Un bon modèle d'ordre du jour de réunion doit présenter l'objectif de la réunion, les principaux points de discussion et le temps alloué à chaque point.

Voici quelques caractéristiques essentielles d'un modèle d'ordre du jour de réunion efficace :

Sections clairement définies: Il doit comporter des zones désignées pour les informations de base telles que le titre de la réunion, la date, l'heure, les noms des participants et le propriétaire de l'ordre du jour

Il doit comporter des zones désignées pour les informations de base telles que le titre de la réunion, la date, l'heure, les noms des participants et le propriétaire de l'ordre du jour Objectifs de la réunion: Un bon modèle vous invite à identifier les objectifs que vous souhaitez atteindre à la fin de la réunion

Un bon modèle vous invite à identifier les objectifs que vous souhaitez atteindre à la fin de la réunion Les points structurés de l'ordre du jour: Il faut dresser la liste des sujets qui seront abordés, de préférence avec une brève description et une estimation du temps alloué à chacun d'entre eux. Cela permet de hiérarchiser les discussions et de maintenir l'attention de chacun

Il faut dresser la liste des sujets qui seront abordés, de préférence avec une brève description et une estimation du temps alloué à chacun d'entre eux. Cela permet de hiérarchiser les discussions et de maintenir l'attention de chacun Points d'action: Le modèle doit comprendre une section permettant de saisir les points d'action au cours de la réunion. Cela permet d'attribuer les responsabilités et d'assurer le suivi après la réunion

Le modèle doit comprendre une section permettant de saisir les points d'action au cours de la réunion. Cela permet d'attribuer les responsabilités et d'assurer le suivi après la réunion Flexibilité: Bien que la structure soit importante, un bon modèle permet la personnalisation. En fonction du type de réunion, vous devez être en mesure d'ajouter ou de supprimer des sections

L'intégration de ces fonctionnalités dans vos modèles d'ordre du jour de réunion Google Docs permet de s'assurer que tout le monde reste sur la bonne voie et que la discussion est productive.

Modèles d'ordre du jour de réunion Google Docs

Les modèles Google Docs constituent un moyen simple et rapide de créer un ordre du jour de réunion.

Tout comme les réunions diffèrent en termes d'objectif et de résultat, qu'il s'agisse de réunions de lancement de projet ou de réunions individuelles, ces modèles Google Doc gratuits offrent des solutions adaptées à vos besoins.

1. Modèle d'ordre du jour de réunion d'enregistrement Google Docs

via Google Docs Les Modèle d'ordre du jour de la réunion d'enregistrement Google Docs le modèle d'ordre du jour de la réunion d'accueil du Centre de gestion est conçu pour aider les responsables et le personnel à organiser des réunions d'accueil efficaces. Son cadre simplifie le processus et garantit une réunion productive entre le personnel et les responsables.

Vous pouvez facilement modifier ce modèle dans Google Docs ou Microsoft Word ou le copier dans un Google Doc existant. Il commence par une présentation claire, avec des liens vers les documents pertinents et un tableau de suivi des objectifs. Chaque réunion fait l'objet d'une section spécifique, ce qui vous permet d'établir un historique des vérifications.

Ce modèle simple d'ordre du jour de réunion encourage une communication ouverte. Sa section "check-in" personnel permet au personnel et aux responsables de faire part de leurs impressions. Une section dédiée au retour d'information encourage une forte culture du retour d'information. Elle permet au personnel et aux responsables de formuler des critiques constructives et de mettre en évidence les domaines à développer.

Les participants peuvent utiliser la section "Points à discuter" pour demander l'avis ou le soutien de leur supérieur hiérarchique. Ce dernier dispose également d'un espace réservé pour suivre les points de discussion et déléguer des tâches. Télécharger ce modèle

2. Modèle d'itinéraire de réunion Google Docs

via GDoc Les Modèle d'itinéraire de réunion Google Docs simplifie la préparation des réunions pour les présentateurs et les participants. Les détails clés tels que la date, l'heure, le lieu et les noms des présentateurs sont inclus, ce qui élimine toute confusion.

Une section dédiée à l'objet de la réunion clarifie l'objectif et le résultat souhaité, aidant ainsi les participants à se préparer à contribuer efficacement.

Ce modèle d'ordre du jour de réunion gratuit de Google Docs garantit des discussions ciblées. Des sujets spécifiques, des temps alloués et des présentateurs désignés permettent de maintenir la conversation sur la bonne voie. Les temps estimés pour chaque point de l'ordre du jour améliorent l'efficacité en gérant les attentes et en garantissant que tous les points sont couverts. Télécharger ce modèle

3. Modèle d'ordre du jour de réunion d'équipe Google Docs

via Google Docs Les Modèle d'ordre du jour de réunion d'équipe Google Docs favorise la responsabilisation et évite la confusion lors d'une réunion d'équipe réunion générale en utilisant des descriptions détaillées de chaque point de l'ordre du jour, y compris les responsabilités de chacun. En outre, les sections consacrées à l'examen des actions passées et à la proposition de points futurs à l'ordre du jour assurent la continuité, ce qui vous donne la clarté et la confiance nécessaires pour mener des réunions productives à la suite les unes des autres.

Ce modèle d'ordre du jour de réunion standard favorise une documentation claire et maintient les réunions d'équipe sur la bonne voie en attribuant des rôles pour la prise de notes et le chronométrage. Le temps réservé à l'évaluation de la réunion en cours permet à votre équipe d'améliorer en permanence l'efficacité de ses réunions.

Cette approche bien structurée peut transformer votre prochaine réunion en une discussion ciblée qui aboutira à des résultats concrets. Télécharger ce modèle lisez aussi : Les meilleurs modèles de lancement de projet que vous pouvez utiliser aujourd'hui

Limites de l'utilisation de Google Docs pour les ordres du jour des réunions

Google Docs est un excellent outil de collaboration générale, mais il présente également des limites lorsqu'il s'agit de gérer spécifiquement les ordres du jour des réunions.

Voici quelques-unes des limites à prendre en compte :

**Google Docs ne dispose pas de fonctionnalités spécialement conçues pour les agendas, telles que des modèles prédéfinis ou l'intégration d'outils de planification. Il est possible d'utiliser Google Agenda, mais cela nécessite davantage d'efforts manuels

Format statique: Une autre limite est le format statique de Google Docs. Les agendas sont souvent dynamiques, avec des points ajoutés, supprimés ou réorganisés au cours des réunions. Or, Google Docs est un document statique, ce qui peut rendre ces modifications fastidieuses et moins efficaces

Une autre limite est le format statique de Google Docs. Les agendas sont souvent dynamiques, avec des points ajoutés, supprimés ou réorganisés au cours des réunions. Or, Google Docs est un document statique, ce qui peut rendre ces modifications fastidieuses et moins efficaces Pas de suivi du temps : Les créneaux horaires dans les ordres du jour des réunions ne sont utiles que si nous pouvons les suivre pendant la réunion. Il est utile d'attribuer des plages horaires à chaque point de l'ordre du jour. Google Docs ne dispose pas d'une fonction intégrée pour ce faire. Vous devrez donc effectuer un suivi manuel du temps ou utiliser un autre outil. Cela peut ajouter un niveau de complexité supplémentaire à la préparation de votre réunion

Les créneaux horaires dans les ordres du jour des réunions ne sont utiles que si nous pouvons les suivre pendant la réunion. Il est utile d'attribuer des plages horaires à chaque point de l'ordre du jour. Google Docs ne dispose pas d'une fonction intégrée pour ce faire. Vous devrez donc effectuer un suivi manuel du temps ou utiliser un autre outil. Cela peut ajouter un niveau de complexité supplémentaire à la préparation de votre réunion Limites des éléments d'action: L'attribution des tâches et le suivi de l'avancement des éléments d'action sont difficiles à réaliser dans Google Docs. Il n'existe pas de système d'attribution de la propriété ou des dates d'échéance

L'attribution des tâches et le suivi de l'avancement des éléments d'action sont difficiles à réaliser dans Google Docs. Il n'existe pas de système d'attribution de la propriété ou des dates d'échéance Défis organisationnels: La gestion des ordres du jour dans Google Docs peut devenir difficile au fur et à mesure que les ordres du jour s'accumulent. La recherche d'informations spécifiques ou de discussions passées peut s'avérer fastidieuse

Lire la suite: Modèles d'ordre du jour de la conférence pour votre prochain événement industriel

Alternatives pour les modèles d'agenda de réunion Google Docs

Les limites de Google Docs mettent en évidence le besoin d'alternatives supérieures qui offrent des fonctionnalités spécifiquement conçues pour simplifier la gestion des réunions .

1. Modèle d'agenda ClickUp

Restez sur la bonne voie et simplifiez vos réunions avec le modèle d'agenda ClickUp

Modèle d'agenda de ClickUp simplifie le processus de planification et rend les réunions productives. L'essentiel est de rester concentré sur les objectifs fixés. Le modèle vous permet de définir des thèmes et des objectifs et d'assigner des mesures à prendre assorties d'échéances. Ainsi, tout le monde est sur la même longueur d'onde et doit rendre des comptes.

Un autre avantage est l'amélioration de la participation. En fournissant à l'avance un ordre du jour bien organisé, les participants peuvent se préparer à discuter des sujets.

Le modèle propose également des statuts, des champs et des vues personnalisés pour affiner votre agenda. Il s'intègre même aux outils de gestion de projet pour un flux de travail plus complet. Télécharger ce modèle

2. Modèle d'ordre du jour de la réunion de leadership ClickUp

Obtenez l'alignement des cadres et gardez les discussions sur la bonne voie avec le modèle d'ordre du jour de réunion de direction de ClickUp

Modèle d'ordre du jour de la réunion des dirigeants de ClickUp permet de s'assurer que tous les sujets pertinents sont abordés lors de votre réunion de direction. Le modèle prévoit des sections pour souligner les réalisations, les mesures, les étapes futures, les obstacles potentiels et les mises à jour du personnel.

Votre équipe dispose ainsi d'un espace pour réfléchir et organiser des réunions formelles collaboratives et productives.

Ce modèle d'ordre du jour de réunion gratuit permet également de suivre les progrès réalisés. Il comprend un espace pour documenter les décisions prises au cours de la réunion et pour assigner des tâches aux membres de l'équipe afin que chacun soit conscient de ses responsabilités. Télécharger ce modèle

3. Modèle d'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration ClickUp

Définissez un ordre du jour clair et assurez la productivité de vos réunions de conseil d'administration grâce au modèle d'ordre du jour de réunion du conseil d'administration de ClickUp

Modèle d'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration de ClickUp comprend une liste de tâches qui peuvent être décomposées en sous-tâches. Cette répartition détaillée permet de s'assurer qu'aucun aspect crucial d'un point de l'ordre du jour n'est négligé.

Vous pouvez suivre l'avancement de chaque point de l'ordre du jour tout au long des réunions du conseil en créant des statuts personnalisés pour chaque tâche.

Le modèle est conçu pour maximiser la productivité et l'efficacité de vos réunions de conseil, en veillant à ce que votre équipe.. :

S'engage dans des discussions sur des questions cruciales pour obtenir des résultats substantiels

Comprend clairement les résolutions et les actions qui en découlent

Garantit une attention minutieuse aux détails, évitant ainsi toute omission Télécharger ce modèle ### 4. Modèle de procès-verbal de réunion ClickUp

Documentez les points clés et les actions à entreprendre grâce au modèle de compte-rendu de réunion ClickUp

Modèle de procès-verbal de réunion de ClickUp vous permet de commencer à tenir des registres de manière efficace et conviviale. Il vous permet de tout consigner, de l'ordre du jour aux objectifs et aux tâches assignées.

Le modèle comprend également des sections pour les éléments suivants :

**Cette section vous permet d'enregistrer les changements, révisions ou actions à entreprendre concernant le procès-verbal de la réunion précédente

Annonces: Cet espace est réservé aux annonces qui doivent être faites à l'équipe

Cet espace est réservé aux annonces qui doivent être faites à l'équipe Mises à jour des comités: Cette section est destinée aux mises à jour des comités pertinents pour l'équipe

Cette section est destinée aux mises à jour des comités pertinents pour l'équipe Points de discussion: Il s'agit du corps principal de l'ordre du jour, dans lequel vous dressez la liste des sujets qui seront abordés au cours de la réunion

Il s'agit du corps principal de l'ordre du jour, dans lequel vous dressez la liste des sujets qui seront abordés au cours de la réunion Récapitulation des points d'action: Vous pouvez utiliser cette section pour passer en revue les points d'action de la réunion précédente et désigner les responsables de leur mise en œuvre Télécharger ce modèle ### 5. Modèle de notes de réunion ClickUp

Capturez les points d'action et suivez les progrès sans effort avec le modèle de notes de réunion de ClickUp

Modèle de notes de réunion de ClickUp est conçu pour capturer des notes de manière collaborative au cours d'une réunion et assigner des actions à entreprendre par la suite. Le modèle comprend des sections pour la date de la réunion, le titre, les noms des participants, les attentes et une liste à puces pour la prise de notes pendant la réunion.

La section des actions vous permet de créer des tâches et de les assigner aux participants directement à partir du document de notes de la réunion, à l'aide de @mentions de ClickUp .

Cette collaboration modèle de notes de réunion permet aux membres de l'équipe d'informer brièvement les autres en notant ce qu'ils ont fait précédemment, ce qu'ils feront le jour même et les obstacles qui empêchent de progresser. Télécharger ce modèle

Prenez le contrôle de vos réunions avec les modèles de ClickUp

Des ordres du jour de réunion bien définis permettent aux équipes de rester productives et d'éviter les pertes de temps et de ressources. Un modèle d'ordre du jour de réunion Google Docs peut être utile, mais ClickUp rationalise l'ensemble du processus de réunion, de la planification avant la réunion au suivi après la réunion.

Et le meilleur ? ClickUp propose une gamme de modèles d'ordre du jour de réunion gratuits, ce qui vous permet de transformer facilement des réunions d'affaires improductives en puissants moteurs de progrès.

De plus, la solution de gestion de projet tout-en-un de ClickUp offre une suite de fonctionnalités de gestion de réunion qui vont au-delà des modèles. Outre des intégrations transparentes avec vos outils préférés, elle améliore également vos réunions grâce à des fonctionnalités intégrées telles que le suivi du temps, l'attribution facile des tâches et le suivi automatique des objectifs. De plus, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, peut également accélérer vos opérations post-réunion en résumant rapidement les notes de réunion et en générant des actions à entreprendre.

Changez la façon dont vos réunions se déroulent ; organisez des réunions plus intelligentes et plus productives avec ClickUp. Essayez ClickUp dès aujourd'hui !