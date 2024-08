Maximiser l'externalisation des projets informatiques : Stratégies agiles pour la réussite

l'internalisation n'est pas toujours la solution pour créer des produits logiciels.

Au lieu d'engager une équipe interne de développement de logiciels à plein temps - ce qui est coûteux, prend du temps et est souvent limitatif - vous pourriez confier ces projets à une entreprise spécialisée dans la création de logiciels.

L'externalisation de projets de développement de logiciels consiste à confier à une entreprise externe le soin de développer ou de maintenir des systèmes et des applications informatiques. Les entreprises peuvent également choisir d'externaliser uniquement les aspects de gestion de projet de l'ensemble de l'initiative auprès d'une entreprise spécialisée gestionnaire de projet indépendant ou entrepreneur.

Brève histoire de l'externalisation des projets informatiques

La pratique de l'externalisation des projets informatiques a débuté à la fin des années 1980, avec des entreprises telles qu'Eastman Kodak l'externalisation du traitement des données à IBM.

Avec l'évolution de la technologie et l'apparition d'Internet dans les années 1990, l'externalisation s'est généralisée.

Les économies anglophones telles que l'Inde, la Pologne et les Philippines sont devenues d'importants "hubs" pour l'externalisation des technologies de l'information en raison de leur vaste réservoir de professionnels qualifiés et de leurs coûts de main-d'œuvre moins élevés.

L'externalisation des projets informatiques par rapport aux méthodes internes traditionnelles

Traditionnellement, les entreprises construisent et maintiennent leur infrastructure informatique avec leurs propres employés. En revanche, l'externalisation de projets informatiques vous permet d'accéder à un intervalle plus large de compétences et de ressources techniques supplémentaires sans avoir à embaucher et à gérer un personnel informatique permanent.

Voici un tableau résumé des différences :

Fonctionnalité Externalisation de projets informatiques Développement en interne Teams Une équipe externe de spécialistes Une équipe interne d'employés Les coûts fixes des salaires et des avantages sociaux sont moins élevés que les coûts fixes de l'externalisation Expertisea : accès à un intervalle plus large de compétences spécialisées Limité aux compétences existantes au sein de l'équipe Les ressources peuvent être facilement augmentées ou réduites en fonction des limites du projet Contrôle moins direct sur le processus de développement - Plus grand contrôle sur l'exécution du projet et la communication - Plus grand contrôle sur le processus de développement - Plus grand contrôle sur l'exécution du projet et la communication - Plus grand contrôle sur l'exécution du projet et la communication Communication - Difficultés potentielles de communication en raison des fuseaux horaires et des différences culturelles - Canaux de communication effacés avec les équipes internes - Possibilité d'adapter les ressources en fonction des besoins du projet Souplesse* - Adaptation aux exigences changeantes du projet - Peut nécessiter plus d'efforts d'adaptation en raison des processus internes - Peut nécessiter plus d'efforts d'adaptation en raison des processus internes - Peut nécessiter plus d'efforts d'adaptation en raison des processus internes Sécurité Nécessite des mesures de sécurité des données et des conditions contractuelles rigoureuses Contrôle plus strict de la sécurité des données au sein de l'organisation Propriété intellectuelle (PI) Sécurisation des droits de PI par des accords contractuels clairs La PI appartient automatiquement à l'entreprise

Comprendre l'externalisation des projets informatiques

L'externalisation des projets informatiques consiste à engager un consultant spécialisé pour un projet spécifique plutôt que d'avoir une personne chargée de la maintenance générale sur votre liste de paie permanente.

Selon un récent rapport sur les tendances mondiales en matière d'externalisation des projets informatiques, l'externalisation des projets informatiques consiste à engager un consultant spécialisé pour un projet spécifique plutôt que d'avoir une personne chargée de la maintenance générale sur votre liste de salariés permanents Marché de l'externalisation informatique , le marché mondial de l'externalisation informatique a atteint 550 milliards de dollars US en 2023 et devrait croître à un TCAC de 4,48 % pour atteindre 720,2 milliards de dollars US d'ici 2028.

Quels sont les moteurs de cette croissance et pourquoi les entreprises externalisent-elles leurs projets informatiques au lieu d'embaucher du personnel ?

L'objectif principal de l'externalisation de l'informatique

Il y a deux objectifs principaux : la réduction des coûts et l'accès à une réserve de talents plus large, souvent dans des régions où les taux de main-d'œuvre sont moins élevés.

En outre, l'externalisation vous permet d'accéder à des compétences spécialisées et à une expertise dont vous ne disposez peut-être pas en interne. Cela peut s'avérer particulièrement utile pour les projets logiciels complexes ou de niche. L'externalisation peut permettre à votre personnel informatique interne de se concentrer sur les fonctions essentielles de l'entreprise, ce qui améliore l'efficacité globale.

À quoi consiste l'externalisation de l'informatique ?

L'externalisation informatique englobe un large intervalle de services. Elle peut aller de l'externalisation du développement de logiciels et de la maintenance de systèmes à la gestion de réseaux et à la cybersécurité.

En fait, toute fonction informatique qui peut être clairement définie et communiquée peut être externalisée.

Les services informatiques les plus couramment externalisés

Le développement de logiciels est l'un des services informatiques les plus couramment externalisés. Il s'agit de tâches telles que la création d'applications web personnalisées, d'applications mobiles et de solutions logicielles d'entreprise.

De nombreuses entreprises jugent plus rentable et plus efficace de confier ces projets complexes à des spécialistes plutôt que de constituer leurs équipes de développement à partir de zéro.

Les 4 types d'externalisation

Il existe quatre grands types de modèles d'externalisation informatique :

Externalisation à l'étranger : Externalisation du travail à une société de développement de logiciels dans un pays différent, généralement en raison de l'avantage en termes de coûts qu'il y a à le faire. **Par exemple, une société de logiciels basée aux États-Unis peut engager une équipe de développeurs en Inde pour créer une nouvelle application mobile, afin de profiter des coûts de main-d'œuvre moins élevés

Externalisation du travail à une société de développement de logiciels dans un pays différent, généralement en raison de l'avantage en termes de coûts qu'il y a à le faire. **Par exemple, une société de logiciels basée aux États-Unis peut engager une équipe de développeurs en Inde pour créer une nouvelle application mobile, afin de profiter des coûts de main-d'œuvre moins élevés Nearshore outsourcing: Externalisation du travail à une entreprise située dans un pays ou une région proche, ce qui peut offrir certains avantages en termes de chevauchement des fuseaux horaires et de similitudes culturelles. Exemple : Une société de services financiers au Canada doit développer une nouvelle plateforme de négociation. Elle décide de confier le développement à une société de développement de logiciels située au Mexique, afin de bénéficier d'un fuseau horaire similaire et d'une proximité culturelle

Externalisation du travail à une entreprise située dans un pays ou une région proche, ce qui peut offrir certains avantages en termes de chevauchement des fuseaux horaires et de similitudes culturelles. : Une société de services financiers au Canada doit développer une nouvelle plateforme de négociation. Elle décide de confier le développement à une société de développement de logiciels située au Mexique, afin de bénéficier d'un fuseau horaire similaire et d'une proximité culturelle Externalisation à l'étranger (onshore outsourcing) : externalisation du travail auprès d'une entreprise située dans votre propre pays. Exemple : Une startup au Royaume-Uni ne dispose pas de l'expertise interne nécessaire pour développer un algorithme complexe d'apprentissage automatique pour son nouveau produit. Elle sous-traite le développement à une société de conseil informatique spécialisée située au Royaume-Uni afin de tirer parti de ses compétences et de son expertise spécifiques

Exemple : Une startup au Royaume-Uni ne dispose pas de l'expertise interne nécessaire pour développer un algorithme complexe d'apprentissage automatique pour son nouveau produit. Elle sous-traite le développement à une société de conseil informatique spécialisée située au Royaume-Uni afin de tirer parti de ses compétences et de son expertise spécifiques Co-sourcing: Modèle hybride dans lequel une partie du travail informatique est Terminé en interne et une autre est externalisée auprès d'un fournisseur de services tiers. Exemple : Une entreprise manufacturière peut avoir une équipe sur place d'un fournisseur d'externalisation qui travaille aux côtés de ses propres employés pour gérer l'infrastructure informatique

Le choix du modèle d'externalisation dépend de facteurs tels que le coût, les fuseaux horaires, la langue, la culture, la sécurité des données et les compétences spécifiques requises pour le projet. Les entreprises utilisent souvent une combinaison de ces modèles pour optimiser leurs opérations informatiques.

Le rôle du développement logiciel agile dans l'externalisation informatique

Dans l'approche de gestion de projet en cascade, on a souvent une visibilité limitée sur la progression du projet. Il faut parfois attendre longtemps avant de voir une version opérationnelle du logiciel, et de nombreuses fonctionnalités ne s'intègrent souvent pas bien vers la fin du projet.

En revanche, dans le cadre d'un projet en cascade, la visibilité sur l'avancement du projet est souvent limitée, méthodologies agiles offrent une approche plus souple et plus itérative. De petits morceaux ou sous-modules de logiciels de travail sont développés et présentés au client à intervalles rapprochés pour recueillir ses commentaires et son approbation.

Ces petits morceaux sont généralement développés dans le cadre de sprints systématiques, d'une durée d'une à quatre semaines chacun. À la fin de chaque sprint de développement de logiciel, l'équipe présente un logiciel fonctionnel, examine les progrès avec le client et adapte la réussite du projet en fonction des contributions du client.

La méthode Agile permet un développement plus collaboratif entre votre équipe interne et le fournisseur prestataire. Vous pouvez suivre de près la progression et vous assurer que le produit final répond à vos exigences.

Cela réduit également le risque de retards importants ou de reprises coûteuses par rapport à la réalisation de projets traditionnels et monolithiques.

Scrum et sa mise en œuvre dans les projets informatiques externalisés

Scrum est un cadre agile populaire qui peut être particulièrement efficace dans les projets informatiques externalisés. Les équipes Scrum sont constituées de petits groupes interfonctionnels qui travaillent par sprints courts, généralement d'une durée d'une à quatre semaines.

Chaque sprint a un objectif précis et l'équipe se réunit quotidiennement pour discuter de la progression et identifier les éventuels obstacles.

Voici comment vous pouvez mettre en œuvre Scrum dans les projets informatiques externalisés :

Définir le carnet de commandes du produit: Cette liste de fonctionnalités sert de feuille de route pour le projet, et vous et le fournisseur externalisé devez avoir accès au carnet de commandes du produit pour convenir mutuellement des priorités

Cette liste de fonctionnalités sert de feuille de route pour le projet, et vous et le fournisseur externalisé devez avoir accès au carnet de commandes du produit pour convenir mutuellement des priorités Réunions régulières de planification du sprint: Ces réunions impliquent les membres de l'équipe interne et externalisée pour définir les objectifs et les tâches de chaque sprint en collaboration

Ces réunions impliquent les membres de l'équipe interne et externalisée pour définir les objectifs et les tâches de chaque sprint en collaboration Réunions de résumé rapide quotidiennes: Réunions quotidiennes brèves, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un site Weboutils de vidéoconférence-permettent de tenir tout le monde informé de la progression, d'identifier les obstacles dès le début et de rectifier rapidement le tir si nécessaire

Les équipes externalisées doivent comprendre clairement vos besoins et vos attentes. L'accent mis sur la communication et la collaboration est essentiel pour garantir la réussite des projets externalisés.

Bien que la méthode agile offre un avantage concurrentiel pour les projets informatiques, certains défis doivent être relevés dans un paramètre externalisé :

Différences de fuseau horaire : La planification et le forfait des réunions sont essentiels pour assurer une communication efficace à travers les fuseaux horaires

: La planification et le forfait des réunions sont essentiels pour assurer une communication efficace à travers les fuseaux horaires Différences culturelles : Des protocoles de communication effacés et la promotion d'un environnement de collaboration permettent de combler les écarts culturels et de favoriser une collaboration harmonieuse

: Des protocoles de communication effacés et la promotion d'un environnement de collaboration permettent de combler les écarts culturels et de favoriser une collaboration harmonieuse Un leadership et une supervision solides : L'équipe interne et le partenaire d'externalisation ont tous deux besoin d'un leadership fort pour garantir l'alignement sur les objectifs du projet et l'utilisation efficace des pratiques agiles

Quand externaliser les projets informatiques ?

L'externalisation de l'ensemble de votre service informatique peut être une décision importante, mais il y a des situations où cela peut être un mouvement stratégique pour les opérations de votre entreprise.

L'externalisation peut réduire vos frais généraux informatiques en éliminant les salaires, les avantages sociaux et les besoins en infrastructure (espace de bureau, mobilier, réseau, licences de logiciels, PC, appareils informatiques, etc.) d'une équipe de services informatiques interne.

Le marché de l'emploi en informatique est compétitif et il peut être difficile de trouver soi-même les bons talents. L'externalisation vous permet de puiser dans une réserve mondiale de talents et de trouver des spécialistes possédant les compétences spécifiques dont vous avez besoin.

Vous pouvez également envisager l'externalisation si votre entreprise est trop petite pour justifier une équipe informatique à temps plein. L'externalisation offre la flexibilité d'accéder à l'expertise informatique sur la base d'un projet ou d'un paiement à l'utilisation

Avantages et inconvénients de l'externalisation informatique

Bien qu'elle offre des avantages potentiels tels que des économies de coûts et l'accès à un plus grand vivier de talents, l'externalisation des projets informatiques présente également des inconvénients tels que des problèmes de communication et des risques de sécurité.

Voici une analyse des avantages clés :

Réduction des coûts et gestion du budget dans le cadre de l'externalisation

La réduction des coûts est l'un des principaux moteurs de l'externalisation informatique.

En fonction de l'emplacement de la société d'externalisation ou du partenaire, vous pouvez bénéficier de coûts de main-d'œuvre inférieurs à ceux de votre propre région

Vous pouvez réduire considérablement les frais généraux et les coûts d'exploitation, car vous n'aurez pas à payer l'infrastructure, le matériel et les logiciels nécessaires à une équipe informatique à temps plein.

Les accords d'externalisation prévoient souvent des coûts fixes pour des projets spécifiques, ce qui facilite la prévision et la gestion de votre budget informatique

Se concentrer sur les compétences de base

L'externalisation des projets informatiques permet à votre équipe interne de se concentrer sur les fonctions essentielles de l'entreprise qui génèrent directement des revenus et stimulent la croissance.

À la fin des années 1990, l'industrie technologique chinoise en était encore à ses premières étapes. Les développeurs web qualifiés ayant l'expérience de la création de plates-formes de commerce électronique à grande échelle pouvaient être rares Alibaba a externalisé le développement de son site web le partenariat avec une entreprise américaine a permis à Alibaba d'avoir accès à un plus grand nombre de talents disposant de l'expertise nécessaire pour lancer son site web le plus rapidement possible.

En externalisant le développement de son site web, Alibaba a libéré ses ressources internes pour se concentrer sur la mise en place de son modèle d'entreprise de base - la connexion des acheteurs et des vendeurs en ligne. Cela lui a permis d'établir une base solide pour sa plateforme de commerce électronique sans s'embarrasser de complexités techniques qui n'étaient pas son point fort.

Accès à l'embauche de talents : Explorer le vivier mondial

Le vivier de talents informatiques peut être limité géographiquement. L'externalisation permet d'accéder à un intervalle plus large de professionnels de l'informatique qualifiés dans le monde entier.

Skype manquait de ressources techniques pour le développement du back-end et a donc externalisé ses besoins auprès de développeurs de logiciels estoniens. Ces derniers ont développé la plateforme de Skype, améliorant ses services de messagerie instantanée, de transfert de fichiers et de vidéo discussion. Cela a permis à Skype d'avoir un accès immédiat à une équipe technologique et de contrôler les coûts au cours de ses premières années d'existence.

Bien qu'il existe de nombreuses raisons impérieuses d'envisager l'externalisation d'un projet informatique pour stimuler votre activité globale, il n'en reste pas moins que l'externalisation est un moyen efficace d'améliorer la qualité de votre travail L'efficacité de vos opérations informatiques la décision d'externaliser vos fonctions informatiques doit reposer sur une évaluation minutieuse de vos besoins et de vos ressources spécifiques.

Préoccupations et limites communes liées à l'externalisation

Voici quelques-uns des inconvénients potentiels à prendre en compte avant d'externaliser vos projets informatiques :

Communication dispersée: Les barrières culturelles peuvent entraîner des problèmes de contrôle des versions, une visibilité limitée et des difficultés de gestion des ressources

Les barrières culturelles peuvent entraîner des problèmes de contrôle des versions, une visibilité limitée et des difficultés de gestion des ressources **Vous risquez de recevoir un travail de moindre qualité si vous ne choisissez pas soigneusement votre partenaire d'externalisation. Une définition précise de l'étendue du projet et un processus d'évaluation rigoureux peuvent contribuer à garantir la qualité des produits livrables

Perte de contrôle: En externalisant, vous renoncez à un certain contrôle sur le projet. Une communication effacée, un projet bien défini et un processus d'approbation rigoureux peuvent contribuer à garantir la qualité des produits livréslogiciel de gestion des entrepreneurs sont essentiels pour atténuer ce risque

En externalisant, vous renoncez à un certain contrôle sur le projet. Une communication effacée, un projet bien défini et un processus d'approbation rigoureux peuvent contribuer à garantir la qualité des produits livréslogiciel de gestion des entrepreneurs sont essentiels pour atténuer ce risque Risques liés à la sécurité: La sécurité des données est une préoccupation majeure. Il est crucial de choisir un partenaire d'externalisation réputé qui a mis en place des mesures de sécurité solides

À faire ?

Nous vous conseillons de peser soigneusement les avantages et les inconvénients et de répondre aux questions suivantes :

Votre projet fait-il appel à des compétences spécialisées qui ne sont pas facilement disponibles en interne ?

Le projet est-il urgent et l'externalisation pourrait-elle en accélérer le développement ?

La culture de votre entreprise fait-elle la part belle à la collaboration avec des équipes externes ?

Faites-vous appel à des protocoles de sécurité solides pour le traitement des données sensibles ?

En examinant attentivement ces facteurs, vous pourrez déterminer si l'externalisation de l'informatique est la bonne approche pour répondre à vos besoins.

Évaluer les risques de l'externalisation et les stratégies d'atténuation des risques

En comprenant les risques potentiels du processus d'externalisation, vous pouvez élaborer des stratégies pour les atténuer.

Manque de diligence raisonnable: Recherchez et évaluez soigneusement les partenaires d'externalisation potentiels et recherchez une entreprise qui a fait ses preuves, qui a de solides pratiques de sécurité et qui a une bonne compréhension de votre secteur d'activité

Recherchez et évaluez soigneusement les partenaires d'externalisation potentiels et recherchez une entreprise qui a fait ses preuves, qui a de solides pratiques de sécurité et qui a une bonne compréhension de votre secteur d'activité Manque de clarté du champ d'application: Définissez clairement le champ d'application et les attentes de l'externalisation et du gestionnaire de projet. Il est essentiel de disposer d'une stratégie d'externalisation détaillée et d'une définition claire du champ d'application, précisant les processus d'entreprise, les produits livrables, les échéanciers et les normes de qualité

Définissez clairement le champ d'application et les attentes de l'externalisation et du gestionnaire de projet. Il est essentiel de disposer d'une stratégie d'externalisation détaillée et d'une définition claire du champ d'application, précisant les processus d'entreprise, les produits livrables, les échéanciers et les normes de qualité Difficultés de communication: Maintenir des canaux de communication clairs. Une communication régulière avec votre fournisseur, prestataire ou partenaire d'externalisation est cruciale. Utilisez la vidéo conférence, les outils de gestion de projet et d'autres canaux de communication pour rester sur la même page

Maintenir des canaux de communication clairs. Une communication régulière avec votre fournisseur, prestataire ou partenaire d'externalisation est cruciale. Utilisez la vidéo conférence, les outils de gestion de projet et d'autres canaux de communication pour rester sur la même page Coûts cachés: Affichez les détails du devis de la société d'externalisation. Essayez de négocier un modèle de coût fixe pour le projet plutôt qu'un modèle de tarification basé sur le temps, qui peut conduire à une escalade incontrôlée des coûts

Affichez les détails du devis de la société d'externalisation. Essayez de négocier un modèle de coût fixe pour le projet plutôt qu'un modèle de tarification basé sur le temps, qui peut conduire à une escalade incontrôlée des coûts Perte de contrôle : Enfin, mettez en place un cadre de gouvernance solide. Mettez en place des processus clairs pour suivre la progression, gérer les risques et assurer le contrôle de la qualité tout au long du cycle de vie du projet

En examinant attentivement les avantages et les inconvénients et en mettant en œuvre des stratégies efficaces d'atténuation des risques, vous pouvez tirer parti des services d'externalisation des technologies de l'information et des projets pour atteindre vos objectifs d'entreprise.

Choisir un partenaire d'externalisation informatique

La sélection du bon partenaire d'externalisation est essentielle à la réussite de votre projet informatique. Voici quelques facteurs clés à prendre en compte :

Expertise: Recherchez un partenaire qui a fait ses preuves dans votre secteur d'activité et qui comprend bien les services informatiques spécifiques dont vous avez besoin

Recherchez un partenaire qui a fait ses preuves dans votre secteur d'activité et qui comprend bien les services informatiques spécifiques dont vous avez besoin Adaptation culturelle: Choisissez un partenaire dont le style de communication et la culture d'entreprise complètent les vôtres afin de jeter les bases d'une relation d'externalisation réussie

Choisissez un partenaire dont le style de communication et la culture d'entreprise complètent les vôtres afin de jeter les bases d'une relation d'externalisation réussie Structure des coûts: Bien que le coût soit important, évaluez la proposition de valeur totale, y compris l'expertise, l'expérience et la qualité du service offert, et ne choisissez pas simplement l'option la moins chère

Bien que le coût soit important, évaluez la proposition de valeur totale, y compris l'expertise, l'expérience et la qualité du service offert, et ne choisissez pas simplement l'option la moins chère **Protection des données : recherchez les certifications, la conformité aux réglementations en vigueur en matière de confidentialité des données et des mesures de sécurité solides pour protéger votre confidentialité, votre propriété intellectuelle et vos données

Évolutivité: Pensez à vos besoins informatiques futurs. Choisissez un partenaire capable d'augmenter ou de réduire ses ressources pour s'adapter à l'évolution de vos besoins

Si l'externalisation comporte des risques, ceux-ci peuvent être gérés et ne doivent pas vous empêcher de tirer parti de l'externalisation pour contribuer à la croissance de votre entreprise.

$$$a Le rôle de la gestion stratégique dans le choix d'un partenaire

La gestion stratégique joue un rôle essentiel dans la sélection du bon partenaire d'externalisation informatique. Avant de sélectionner un partenaire, déterminez ce que vous souhaitez réaliser grâce à l'externalisation et alignez vos objectifs sur les capacités du partenaire.

Établissez des critères clairs pour évaluer les partenaires potentiels. Ces critères devraient inclure des facteurs tels que l'expertise, l'expérience, les pratiques de sécurité et l'adéquation culturelle.

L'accord d'externalisation doit définir clairement le champ d'application, le budget, les échéanciers, la qualité, les rôles, les responsabilités, les accords de niveau de service (SLA) et les protocoles de communication

En suivant ces étapes et en vous appuyant sur les principes de gestion stratégique, vous pouvez prendre une décision éclairée et choisir un partenaire d'externalisation informatique qui propulsera vos efforts de développement de logiciels vers l'avant.

Le processus d'externalisation des projets informatiques

La réussite de l'externalisation d'un projet informatique passe par une planification et une exécution minutieuses de projets achevés.

Voici un guide étape par étape pour vous aider à démarrer :

1. Définir la portée du projet et la feuille de route

Vous pourrez rechercher un partenaire d'externalisation plus tard. Tout d'abord, prenez du recul pour définir clairement vos objectifs et la portée de votre projet. Quels sont les défis informatiques spécifiques que vous essayez de résoudre ? À quelles fonctions faites-vous appel ?

Créez et suivez les cycles de sprint, les OKR, les cartes de pointage hebdomadaires des employés, et gardez les objectifs organisés avec des dossiers faciles à utiliser avec ClickUp Objectifs

Ces jalons représentent des réalisations clés tout au long du cycle de vie du projet et permettent de s'assurer que le partenaire d'externalisation est aligné sur la stratégie globale de l'entreprise et les attentes en matière de livraison.

Créez des cibles pour décomposer votre objectif en éléments plus petits et mesurables et assurez-vous que vous calculer le délai de production pour chaque cible de la manière la plus précise possible. Suivre l'achèvement d'une tâche, d'une sous-tâche ou d'une liste entière à l'aide de la fonction La suite de gestion de projet ClickUp .

Avec la suite de gestion de projet l'acquisition de ressources vient la question des dépenses. La définition du budget est aussi importante que la définition des objectifs. Vous pouvez fixer le paramètre du budget et suivre les dépenses, en les mesurant par rapport à la progression du projet.

6. Établir des canaux de communication accessibles et se synchroniser régulièrement

La maintenance de canaux de communication à flux gratuit et la garantie que les messages parviennent à leur destinataire sont essentielles tout au long du cycle d'externalisation.

ClickUp sert de hub central pour toutes les communications relatives au projet. Utilisez l'outil ClickUp Affiche de discussion et des notifications pour les échanges de messages en temps réel au fur et à mesure de la progression du projet.

La communication asynchrone devient nécessaire lorsque l'on travaille avec des équipes transnationales ou des partenaires situés dans un fuseau horaire différent. Vous pouvez utiliser Commentaires ClickUp pour fournir un retour d'information, poser des questions et assigner des tâches sans avoir à envoyer des messages ou à prolonger vos heures de travail.

7. Préparer des forfaits de sauvegarde pour faire face à tout changement ou problème soudain

Même les forfaits les mieux conçus se heurtent à des obstacles inattendus. Choisissez parmi plus de 15 Affiches ClickUp telles que la vue Liste et la vue Gantt, pour visualiser les dépendances du projet et identifier les goulets d'étranglement potentiels.

Ajustez les échéanciers, les priorités et les tâches pour suivre les changements de projet, visualisez la progression et déplacez les tâches pour reporter rapidement les dates d'échéance avec ClickUp Views

La transparence qu'apportent les ClickUp Views aidera votre équipe à identifier et à prévoir les goulets d'étranglement et les perturbations potentielles dès le début du projet. Les gestionnaires de projet peuvent également suivre la progression du projet dans le temps et remédier aux retards du partenaire. La solution IT & PMO de ClickUp est bénéfique pour les chefs de projet. Elle vous aide à clarifier les priorités et à déterminer comment vos projets contribuent aux objectifs stratégiques de l'entreprise.

Standardiser les projets informatiques et réduire les coûts avec la solution IT & PMO de ClickUp

Cette solution permet à un chef de projet informatique :

d'atteindre des cibles ambitieuses et d'augmenter la dynamique du projet en affinant les processus et en éliminant les tâches manuelles

en affinant les processus et en éliminant les tâches manuelles d'obtenir une perspective globale sur de nombreux projets et de s'adapter rapidement aux changements de dépendance ou de portée du projet

et de s'adapter rapidement aux changements de dépendance ou de portée du projet Améliorez l'efficacité grâce à des mises à jour automatisées et à des rapports analytiques alimentés parClickUp Brain *Coordonnez, gérez et travaillez ensemble sur les objectifs de l'entreprise avec une gestion des tâches robuste qui s'adapte à toutes les nécessités et à tous les niveaux hiérarchiques

Externaliser les projets informatiques sans surcharge opérationnelle avec ClickUp

À faire pour profiter des avantages de l'externalisation des projets informatiques - accès à des compétences spécialisées, amélioration de l'évolutivité et réduction potentielle des coûts - tout en atténuant les défis courants tels que les lacunes en matière de communication et la perte de contrôle ?

ClickUp vous permet de relever ces défis de front grâce à :

Des flux de travail de modèles d'externalisation préétablis adaptés aux méthodologies de gestion de projet agile, en cascade ou autres

adaptés aux méthodologies de gestion de projet agile, en cascade ou autres Des modèles de projets informatiques collaboratifs qui vous aident à définir clairement l'étendue du projet et la feuille de route avec les bonnes pratiques de l'industrie

qui vous aident à définir clairement l'étendue du projet et la feuille de route avec les bonnes pratiques de l'industrie Une base de connaissances centralisée avec ClickUp Docs qui maintient une communication claire et la transparence tout au long du cycle de vie du projet

En suivant ce guide et en utilisant les fonctionnalités robustes de gestion de projet de ClickUp, vous pouvez externaliser des projets informatiques critiques tout en gardant les rênes fermement entre vos mains. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !

Foire aux questions (FAQ)

1. Quel est l'intérêt principal de l'externalisation de l'informatique ?

Les entreprises externalisent l'informatique pour réduire les coûts, accéder à des compétences spécialisées, se concentrer sur leurs activités et compétences de base, assurer un traitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et améliorer l'efficacité.

2. Quel est le service informatique le plus couramment externalisé ?

Les projets de développement de logiciels, y compris la construction d'applications web et d'applications mobiles personnalisées, font partie des services informatiques les plus fréquemment externalisés.

3. Quels sont les quatre types d'externalisation ?

Les quatre principaux modèles d'externalisation des projets informatiques sont les suivants