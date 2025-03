10 Alternatives à Excalidraw pour la collaboration sur Tableau blanc

Vous vous souvenez de l'époque où les équipes se réunissaient dans des salles de conférence, échangeaient des idées brillantes et discutaient de projets sur des tableaux blancs ? Avec l'essor du télétravail et du travail hybride, la collaboration en temps réel est passée des tableaux blancs physiques aux tableaux blancs virtuels. Les tableaux blancs virtuels comme Excalidraw sont d'excellents outils pour exprimer vos idées et réfléchir avec vos équipes.

Cependant, Excalidraw peut ne pas convenir à tout le monde en raison de certaines limitations. Par exemple, vous ne pouvez créer qu'un seul dessin à la fois, ce qui limite la portée de la discussion. Certains utilisateurs trouvent également que l'outil manque d'intégrations. Donc, si vous cherchez une alternative fiable à Excalidraw, vous êtes au bon endroit. Jetons un coup d'œil aux 10 meilleures alternatives à Excalidraw et à leurs fonctionnalités.

Coût : Évaluez le coût total des outils alternatifs en tenant compte à la fois des frais d'abonnement uniques et des dépenses initiales pour les fonctionnalités supplémentaires ## Les 10 meilleures alternatives à Excalidraw à utiliser en 2024 Examinons les 10 meilleures alternatives à Excalidraw pour une meilleure collaboration dans les environnements de travail. Des fonctionnalités de visualisation avancées aux options de personnalisation rapide, ces outils offrent tout ce dont votre équipe a besoin pour mettre ses idées en pratique.

1. ClickUp Gagnez du temps et faites-en plus avec les tableaux blancs ClickUp ClickUp est une

undefined offre un environnement de travail flexible pour le brainstorming, la planification et l'exécution de projets. Vous pouvez dessiner, connecter des idées, écrire des notes et ajouter des images et des liens pour une collaboration efficace. Cependant, l'idéation seule n'a pas d'importance. Vous devez convertir les pensées en éléments d'action. C'est là que les undefined vous aident à aligner les tâches et les idées. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-319.png Cartes mentales ClickUp /%img/ Simplifiez les projets complexes en mappant les flux de travail et les tâches spécifiques à l'aide des cartes mentales ClickUp

Vous pouvez utiliser des cartes mentales pour imaginer, élaborer des stratégies et créer des feuilles de route et des flux de travail agiles. Cela vous aide à simplifier les tâches en décomposant les forfaits de projets complexes et en connectant les dépendances. Par exemple, le undefined est un modèle personnalisé prêt à l'emploi qui convient également parfaitement aux débutants. Il vous permet de communiquer facilement les processus à l'équipe grâce à une représentation visuelle. Vous pouvez également personnaliser les statuts, les champs et même les vues. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/clickups-processes-map-whiteboard-template.jpg

Représentez visuellement les flux de travail pour identifier et éliminer les goulots d'étranglement grâce au modèle Tableau blanc Plan des processus de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205384192 Télécharger ce modèle /%cta/

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp *Collaboration visuelle en temps réel : partagez des idées et des notes et suivez l'activité de chacun dans l'équipe pour coordonner les actions

Connectez les tâches et les idées : Forfait et organisez facilement vos idées et vos tâches avec *Utiliser des modèles prédéfinis : Essayez les modèles de Tableau blanc prêts à l'emploi pour créer des flux de travail et des organigrammes, des cartes conceptuelles, des remue-méninges inversés et des brainwriting *Connecter votre pile technologique : Accédez rapidement aux informations de ClickUp, aux applications connectées ou au lecteur local à l'aide de /href/ https://clickup.com/features/universalsearch Fonctionnalité de Recherche universelle de ClickUp /%href/ Mettre en forme les tableaux blancs : Créez des tableaux blancs interactifs en mettant en forme le texte avec des bannières, des titres, des surlignages et des surlignages. Ajoutez également des éléments tels que des formes et des connecteurs à l'aide de la barre d'outils #### Limitations de ClickUp Certains utilisateurs ont besoin d'un certain temps pour comprendre les tableaux blancs ClickUp #### Tarifs ClickUp Forfait Free Forever : Idéal pour un usage personnel *Unlimited : Idéal pour les petites équipes ; 7 $ par mois et par utilisateur

Si vous souhaitez simplifier davantage les processus, utilisez le modèle de diagramme de flux de processus ClickUp /%href/ https://clickup.com/templates/process-flow-chart-t-375291706 /cta/https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/4c377788-1000.png Documentez les processus et résolvez rapidement les problèmes grâce au modèle de diagramme de flux de processus de ClickUp. https://app.clickup.com/signup?template=t-375291706 Télécharger ce modèle /%cta/

Draw.io est un logiciel polyvalent de création d'organigrammes et de conception en ligne, utilisé principalement sur les applications Atlassian, telles que Confluence et Jira. Vous pouvez créer des diagrammes de réseau, des organigrammes, des wireframes et bien plus encore. Son interface conviviale, avec de nombreuses formes, icônes et options de personnalisation, en fait l'une des alternatives les plus populaires à Excalidraw. #### Les meilleures fonctionnalités de Draw.io

Utilisez la fonction de recherche de classe pour trouver des diagrammes pertinents pour visualiser les flux de travail Stockez vos fichiers de diagramme dans n'importe quelle plateforme cloud Collaborez avec plusieurs membres de l'équipe en temps réel grâce aux curseurs partagés Fournissez facilement des commentaires en ajoutant des remarques sur les images #### Limites de Draw.io Vous pourriez rencontrer des difficultés pour importer certains types de fichiers * Le logiciel peut ralentir lors de son utilisation sur navigateur #### Tarifs de Draw.io

Free : 30 jours d'essai *Cloud : 20 $ par mois pour 20 utilisateurs et 532,50 $ par mois pour 2 000 utilisateurs *Data Center : 6 000 $ pour 500 utilisateurs et 10 000 $ pour 2 000 utilisateurs, facturé annuellement #### Évaluations et avis sur Draw.io

G2 : 4,4/5 (plus de 350 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis) ### 3. Mural via /href/ http://mural.co Mu /%href/ /href/ http://mural.co ral /%href/

Mural est une toile virtuelle sur laquelle vous pouvez réfléchir, résoudre des problèmes et organiser visuellement des idées en temps réel avec votre équipe. L'outil vous permet de créer et de modifier divers éléments tels que des notes autocollantes, des images et des dessins. De plus, vous pouvez facilement esquisser des diagrammes pour collaborer visuellement. Il offre des solutions de tableau blanc personnalisées pour les équipes de conception, de produit, d'ingénierie, d'innovation et les équipes commerciales, éliminant ainsi le besoin de multiples applications de collaboration au sein de l'organisation. #### Les meilleures fonctionnalités de Mural

Ajoutez des idées ou des éléments d'action sous forme de notes autocollantes ou de zones de texte Contrôlez l'accès à la collaboration grâce aux paramètres de lecture seule, de modification et de modérateur Modifiez les couleurs du texte et des notes pour créer des groupes et identifier des modèles Ajoutez des icônes, des GIF et des images grâce à l'intégration Unsplash #### Limitations de Mural Vous trouverez peut-être que les intégrations avec d'autres applications sont limitées * Le suivi des commentaires lorsque vous travaillez avec plusieurs membres de l'équipe peut sembler fastidieux #### Tarifs de Mural

Free: Forever Team+: 12 $ par mois et par utilisateur *Business: 17,99 $ par mois et par utilisateur, facturé annuellement *Enterprise: prix personnalisé #### Évaluations et avis sur Mural *G2: 4,6/5 (plus de 1 365 avis) *Capterra: 4,5/5 (plus de 120 avis)



4. FigJam /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/FigJam.jpg /%img/ via /href/ https://www.figma.com/figjam/ FigJ /%href/ undefined FigJam, développé par Figma, est une autre alternative à Excalidraw qui permet aux équipes de réfléchir, de dessiner des diagrammes, de concevoir des stratégies et de créer des organigrammes et des flux de travail agiles.

Il permet de créer des feuilles de route de projet, des plans de parcours client et des échéanciers de projet. Vous pouvez fournir des commentaires en temps réel en utilisant le chat audio et le chat en direct. FigJam offre également une intégration de l'IA pour automatiser les échéanciers de projet et le suivi des actions. #### Les meilleures fonctionnalités de FigJam Ajouter des widgets de flux de travail tels que les tâches Jira au tableau blanc Personnaliser la communication avec des avatars Bitmoji personnalisés * Essayer l'intégration de l'IA pour réfléchir à des idées ou concevoir des codes

Recueillez des commentaires en menant des sondages #### Limites de FigJam Vous ne pourrez pas travailler sur les mises à jour sans être en ligne Vous ne pouvez inviter des membres externes que pendant 24 heures avec le forfait gratuit #### Tarifs de FigJam *Gratuit : Forever Professionnel : 3 $ par mois et par utilisateur *Organisation : 5 $ par mois et par utilisateur *Enterprise : tarifs personnalisés



Évaluations et avis sur FigJam *G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis) *Capterra : 4,8/5 (25 avis) ### 5. Lucidchart via undefined Lucidchart est une plateforme de collaboration visuelle et de création de diagrammes intelligente basée sur le cloud qui permet aux équipes de donner vie à leurs idées grâce à des diagrammes dynamiques, des organigrammes et des visualisations. Vous pouvez utiliser des curseurs pour une collaboration en direct, lier des données et superposer des indicateurs sur des diagrammes pour accéder à toutes les informations importantes en un seul endroit. #### Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart * Organisez vos diagrammes à l'aide de conteneurs ou de couloirs

Ajoutez des notes à une forme pour tenir les autres informés Intégrez-le aux outils d'environnement de travail les plus utilisés, tels que Google et Atlassian #### Limites de Lucidchart Vous aurez peut-être du mal à exporter en masse vers Visio Vous ne pouvez créer que 60 objets par diagramme avec le forfait Free #### Tarifs de Lucidchart Gratuit : essai de 7 jours

essai de 7 jours Individuel : 7,95 $ par mois, facturé annuellement *Équipe : 27 $ par mois par utilisateur, facturé annuellement * Enterprise : tarification personnalisée #### Évaluations et avis sur Lucidchart * G2 : 4,5/5 (plus de 5 000 avis) * Capterra : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

6. Application InVision /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/invision-app.png Application InVision /%img/ via /href/ https://www.invisionapp.com/ Application InVision /%href/

Le produit phare d'InVision, Freehand, est un tableau blanc virtuel pour la planification de projets, la conceptualisation, la constitution d'équipes, le brainstorming, la présentation et la révision d'idées. Il propose des modèles personnalisés pour les équipes d'ingénierie, de conception, d'informatique et de produits. Vous pouvez utiliser son canevas intelligent pour définir des flux de travail et gérer des projets de manière transparente.

Les meilleures fonctionnalités de l'application InVision Transformez vos idées en designs d'écran grâce au dessin vectoriel et aux calques flexibles d'InVision Prototypez, gérez, révisez, affinez et testez des produits numériques sans code Rationalisez la gestion de projet grâce à plus de 200 modèles prédéfinis #### Limites de l'application InVision L'importation de plans de travail depuis Sketch peut être fastidieuse * La collaboration en équipe peut être difficile #### Tarifs de l'application InVision

Gratuit Freehand Pro : 4,95 $ par mois et par utilisateur #### Évaluations et avis sur l'application InVision *G2 : 4,4/5 (plus de 600 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis) ### 7. Jamboard via undefined /href/ https://jamboard.google.com/ ard /%href/



Si vous souhaitez collaborer avec votre équipe en temps réel, vous pouvez utiliser Jamboard, un tableau blanc numérique de Google. Vous pouvez l'utiliser sur l'appareil Jamboard (un tableau blanc numérique de 55 pouces qui fonctionne avec les services G Suite), sur un navigateur web ou sur une application mobile.

Avec Jamboard, vous pouvez écrire et dessiner avec le stylet inclus, et convertir vos croquis en une image raffinée. Cependant, Jamboard sera abandonné le 1er octobre 2024. #### Les meilleures fonctionnalités de Jamboard Ajoutez facilement des outils Google Drive tels que Docs, Sheets et Slides à une session à l'aide d'un appareil Jamboard Recherchez sur Google et insérez des images ou des pages web #### Les limites de Jamboard

Il n'est pas compatible avec iOS Le suivi de la contribution de chaque membre au Jamboard est fastidieux Il offre des fonctionnalités de collaboration limitées par rapport à d'autres outils #### Prix du Jamboard 4 999 $ pour un écran Jamboard, deux stylets, une gomme et un support mural 600 $ de frais annuels de gestion et d'assistance. #### Évaluations et avis sur le Jamboard

G2 : 4,3/5 (68 avis) *Capterra : 4,3/5 (114 avis) ### 8. Collaboard via /href/ http://collaboard.app Collaboard /%href/ Collaboard est un tableau blanc créatif et un outil de collaboration qui donne l'impression d'avoir été dessiné à la main. Il offre des options de dessin utilisant des marqueurs, des stylos et des pinceaux. Vous pouvez l'utiliser pour le brainstorming ou la narration.

Il vous permet de modifier la couleur et la police de caractères du texte, d'ajouter des liens hypertextes vers des ressources pertinentes, de télécharger des documents, d'ajouter des images et de connecter des objets. De plus, vous pouvez ajouter des vidéos directement sur le tableau, modifier les modes d'affichage pour une meilleure lisibilité et créer des notes autocollantes pour des idées ou des suggestions rapides. #### Les meilleures fonctionnalités de Collaboard Forfait et navigation rapide dans le Tableau blanc vers des zones spécifiques grâce à des liens hypertextes pratiques utilisant le canevas infini Remue-méninges et narration d'histoires à l'aide de différentes formes et couleurs

Passez en mode sombre pour une meilleure lisibilité Protégez votre contenu en ajoutant des mots de passe #### Limites de Collaboard Vous pouvez ne pas trouver l'interface utilisateur attrayante Il n'y a pas de disposition fluide pour intégrer des médias externes #### Tarifs de Collaboard Free Essai de 7 jours *Advanced : 10 $ par mois et par utilisateur, facturé annuellement *Enterprise : Tarifs personnalisés #### Évaluations et avis sur Collaboard

G2 : 4,7/5 (92 avis) *Capterra : 4,3/5 (114 avis) ### 9. Miro via /href/ http://miro.com Mi /%href/ /href/ http://miro.com ro /%href/ Le Tableau blanc de pointe de Miro permet la planification de produits à grande échelle, la création de cartes mentales, la cartographie des processus, la cartographie du parcours client, ainsi que la stratégie et la planification.

En utilisant Miro, vous pouvez fournir à votre équipe un environnement de travail visuel, évolutif et sécurisé pour l'innovation en le connectant à plus de 130 applications. Il permet une collaboration et une gestion fluides en intégrant automatiquement les données des feuilles de calcul et d'autres applications à travers la pile technologique. #### Les meilleures fonctionnalités de Miro Structurez vos idées avec les cadres de Miro sur la toile infinie de Miro Partagez des idées de manière anonyme

Ajoutez de la documentation, des résultats de sondages, des vidéos et des données en direct provenant de différentes applications pour une collaboration numérique. #### Limitations de Miro Vous ne pouvez pas enregistrer de modèles personnalisés pour les réutiliser. Les options de police de caractère sont limitées pour les notes adhésives. L'interface peut prêter à confusion. #### Tarifs de Miro Free Starter : 10 $ par mois et par utilisateur *Business : 20 $ par mois et par utilisateur *Enterprise : tarifs personnalisés



