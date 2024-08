10 Pumble Alternatives pour Chat & ; Communication d'équipe en 2024

Le travail avec une équipe télétravail offre plus de flexibilité et une meilleure productivité, mais l'inconvénient majeur est le manque de communication. Il diminue l'efficacité et a un impact sur la collaboration et la prise de décision au sein de l'équipe. Pour y remédier, vous avez besoin d'un outil de communication d'équipe convivial.

De nombreuses équipes utilisent Pumble, une application gratuite de messagerie instantanée pour les équipes à distance qui rationalise la communication et la productivité. Mais voici ce que vous devez savoir : bien que Pumble possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes, il présente également quelques problèmes.

Par instance, l'outil de recherche peut être un peu incohérent, et certains utilisateurs trouvent que l'interface utilisateur/UX n'est pas à leur goût. De plus, les intégrations sont limitées et vous ne pouvez pas personnaliser votre espace de travail avec votre logo ou vos couleurs. Donc, si vous utilisez Pumble ou si vous envisagez de l'utiliser pour la communication au sein d'une équipe à distance vous devriez consulter les 10 meilleures alternatives à Pumble présentées ci-dessous pour votre objectifs de communication .

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Pumble ?

Lorsque l'on cherche des alternatives à Pumble ou des applications de communication d'équipe pour votre organisation, voici quelques facteurs à prendre en compte :

UI intuitive: Les applications de messagerie instantanée doivent avoir une interface intuitive pour une expérience utilisateur fluide et des capacités de discussion instantanée interne

Réactivité: Votre plateforme de communication en ligne doit fournir des alertes d'appels et de messages instantanés

Assistance client : une assistance client inadaptée peut constituer un inconvénient majeur lors du passage d'une plateforme de communication à une autre

Personnalisation: Vous devriez également pouvoir personnaliser l'outil de communication en ajoutant le logo de l'équipe ou en changeant le thème de couleur

Intégration : vérifiez les applications que vous pouvez intégrer à l'application de communication de l'équipe pour mieux gérer votre flux de travail

Plans de tarification personnalisés: Vous devriez envisager de payer pour un outil de communication avec des plans de tarification personnalisés et des options d'évolutivité en fonction des besoins de votre entreprise

Les 10 meilleures alternatives à Pumble à utiliser en 2024

1. ClickUp

ClickUp est une application tout-en-un destinée aux équipes pour stimuler la productivité. Vous pouvez l'utiliser comme une application de messagerie instantanée, un outil de collaboration et.. logiciel de gestion de projet . Avec le ClickUp Affiche de discussion avec ClickUp Chat View, vous pouvez facilement envoyer des messages à vos collègues en quelques secondes à l'aide des mentions @, partager des mises à jour, discuter de projets et échanger des fichiers pour une collaboration instantanée et en direct.

gérer toutes les communications et les ressources d'un projet en un seul endroit pour une collaboration transparente avec ClickUp Chat View_

La communication peut devenir un défi lorsque de nombreux membres sont impliqués, en particulier lorsque certains membres de l'équipe travaillent télétravail. Il est essentiel d'établir un processus pour s'assurer que tout le monde reste aligné et sur la même page.

Utilisez le modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp pour établir des lignes directrices claires en matière de communication et améliorer l'efficacité de l'équipe

Vous pouvez utiliser Le modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp pour créer des forfaits et des lignes directrices en matière de communication interne. Il vous aide à organiser les discussions et les activités de l'équipe, à identifier les lacunes en matière de communication et à assurer la responsabilité.

Dans l'ensemble, la combinaison des outils de discussion interne, de gestion des tâches, de partage de fichiers et de collaboration de ClickUp en fait une plateforme idéale pour coordonner les tâches, partager des idées ou réfléchir à des solutions créatives. De plus, la plateforme s'intègre à plus de 1000 applications, y compris des outils de communication comme Slack, Zoom, etc. pour que vous puissiez travailler commodément à partir d'un seul écran.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Au-delà de la messagerie instantanée, ClickUp fournit toutes les fonctionnalités pour rationaliser le travail d'équipe et améliorer la productivité, ce qui en fait l'un des meilleurs outils de communication sur le lieu de travail .

@Mentions dans les tâches: Étiquettez vos coéquipiers directement dans les tâches en utilisant @mentions dans les tâchesAffichage du ClickUp Chat pour avertir les membres de l'équipe concernés et s'assurer que tout le monde reste informé des discussions et des mises à jour liées à la tâche

Étiquettez vos coéquipiers directement dans les tâches en utilisant @mentions dans les tâchesAffichage du ClickUp Chat pour avertir les membres de l'équipe concernés et s'assurer que tout le monde reste informé des discussions et des mises à jour liées à la tâche Tableau blanc: UtiliserTableau blanc ClickUp comme une toile virtuelle pour le brainstorming, la visualisation des idées et la collaboration en temps réel. Vous pouvez également utiliser le Tableau blanc pourcréer des forfaits de communication pour les projetsdiscuter des échéanciers du projet avec votre équipe, dessiner des diagrammes et partager des idées

UtiliserTableau blanc ClickUp comme une toile virtuelle pour le brainstorming, la visualisation des idées et la collaboration en temps réel. Vous pouvez également utiliser le Tableau blanc pourcréer des forfaits de communication pour les projetsdiscuter des échéanciers du projet avec votre équipe, dessiner des diagrammes et partager des idées Docs: Créez, modifiez et collaborez sur des documents directement au sein de la plateforme en utilisantClickUp Documents. Avec de riches options de mise en forme, une modification en cours et un suivi de l'historique des versions, ClickUp Docs élimine le besoin d'outils externes

montez l'activité sur les projets, les commentaires et les changements de statut avec la vue Activité de ClickUp pour visualiser la progression et afficher tout le travail sur cet emplacement_

Vue Activité: Suivez l'activité de l'équipe avecVue Activité de ClickUpclickUp est un hub centralisé pour le suivi de l'activité et de la progression de l'équipe à travers les tâches, les projets et les discussions. Vous pouvez rapidement voir les mises à jour, les commentaires et les modifications apportées par les membres de l'équipe, ce qui garantit la transparence et la responsabilité au sein de l'équipe

Suivez l'activité de l'équipe avecVue Activité de ClickUpclickUp est un hub centralisé pour le suivi de l'activité et de la progression de l'équipe à travers les tâches, les projets et les discussions. Vous pouvez rapidement voir les mises à jour, les commentaires et les modifications apportées par les membres de l'équipe, ce qui garantit la transparence et la responsabilité au sein de l'équipe Gestion des tâches: Organisez les tâches, définissez les priorités, attribuez les paramètres et suivez la progression de manière efficace. Grâce à des options de personnalisation avancées pour les affichages de tâches, des options de filtrage avancées et des fonctionnalités d'automatisation, vous pouvez gérer efficacement vos flux de travail et garder la maîtrise de vos projets

Limites de ClickUp

Il peut être écrasant pour les utilisateurs débutants en raison des multiples fonctionnalités et personnalisations

Le logiciel ne dispose pas d'une fonctionnalité native de vidéo conférence pour les réunions virtuelles (bien que vous puissiez enregistrer des écrans). Cependant, vous pouvez intégrer des plateformes de visioconférence gratuites telles que Zoom

Prix de ClickUp

ClickUp propose quatre forfaits adaptés à chaque équipe :

Gratuit: Free Forever

Free Forever Unlimited : $7/mois par utilisateur

: $7/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les prix

: Contacter pour les prix ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Microsoft Teams

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Microsoft Teams Lors de votre recherche d'alternatives à Pumble, vous pouvez également envisager Microsoft Teams. Il s'agit d'une plateforme centralisée où vous pouvez discuter, appeler et collaborer avec vos collègues en temps réel, ce qui améliore la productivité de l'équipe.

Vous pouvez passer des appels audio et vidéo, organiser des réunions virtuelles et collaborer sur des documents et des projets. Grâce à ses multiples fonctionnalités et intégrations spécifiques aux entreprises, Microsoft Teams est devenu un choix privilégié pour les grandes organisations.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Accédez facilement à l'historique des discussions de l'équipe pour passer en revue les discussions passées

Bénéficiez de 5 Go de stockage dans le forfait Free, les utilisateurs payants ayant la possibilité d'accéder à une capacité de stockage comprise entre 10 Go et 1 To.

Bénéficiez d'une multitude de fonctionnalités spécifiques aux entreprises, telles que 1 To de stockage cloud et des applications supplémentaires telles que Bookings, Planner et Microsoft Forms

Personnalisez les thèmes pour adapter votre espace de travail à vos préférences

Limites de Microsoft Teams

Vous pouvez mener une discussion vidéo d'une durée maximale de 30 minutes uniquement avec la version gratuite

Le forfait le plus économique n'autorise que 300 invitations d'utilisateurs dans un espace de travail, ce qui pose des limites pour les grandes équipes ou organisations

Certains utilisateurs se heurtent à la complexité de l'enregistrement et de l'interface

Beaucoup de ses fonctionnalités adaptées aux entreprises ne sont pas pertinentes pour les petites équipes et les startups

Prix de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)

4 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle) Microsoft 365 Business Basic: 6 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)

6 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle) Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)

Microsoft Teams évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (14 000+ avis)

: 4.3/5 (14 000+ avis) Capterra: 4.5/5 (9 000+ avis)

3. Google Chat

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Google Google Chat Google Chat est une autre bonne application de messagerie d'équipe et l'une des alternatives les plus populaires à Pumble. Vous pouvez étiqueter les membres de votre équipe dans des messages ou des tâches importantes et marquer les messages pertinents d'une étoile pour vous y référer ultérieurement. Elle offre une mise en forme de texte riche et permet des emojis et des GIFs personnalisés pour une communication personnalisée.

Vous pouvez également créer des espaces distincts dans Google Chat pour discuter des mises à jour d'un projet ou collaborer. En outre, vous pouvez intégrer d'autres Environnement de travail Google google Workspace est un espace de travail qui utilise des outils tels que Gmail, Drive, Calendrier et Réunion pour rationaliser la collaboration et la productivité. En outre, Google Chat offre des fonctionnalités de partage de fichiers, ce qui vous permet de partager facilement des documents, des feuilles de calcul et des présentations avec vos collègues.

Meilleures fonctionnalités de Google Chat

Intégration d'autres applications de productivité telles qu'Asana, Workday et Jira

Créez des espaces de discussion réservés à des équipes et à des projets spécifiques

Partagez des fichiers d'une taille maximale de 200 Mo en toute transparence sur Google Chat

Personnalisez vos paramètres de notification pour rester informé des nouveaux messages, des mentions ou des mises à jour, afin de ne pas manquer les communications importantes, même lorsque vous n'utilisez pas activement la plateforme

Limites de Google Chat

Les messages discutés sur Google ont une limite de 4096 caractères

Vous ne pouvez pas ajouter de partenaires externes aux discussions sur les projets

Prix de Google Chat

Google Chat est gratuit pour une utilisation individuelle sur chat.google.com et fait partie de votre abonnement à l'espace de travail pour une utilisation professionnelle. Les forfaits de l'environnement de travail de Google sont les suivants :

Business Starter: $7.20 USD par utilisateur et par mois (engagement d'un an)

$7.20 USD par utilisateur et par mois (engagement d'un an) Business Standard: $14.40 USD par utilisateur et par mois (engagement d'un an)

$14.40 USD par utilisateur et par mois (engagement d'un an) Business Plus: $21.60 USD par utilisateur et par mois (engagement d'un an)

G2: 4.6/5 (42,000 + reviews) (Environnement de travail Google)

4.6/5 (42,000 + reviews) (Environnement de travail Google) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

4. Skype

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Skype-for-Business-Example.png Exemple de Skype for Business /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à Skype pour l'entreprise Skype Un autre élément de notre liste d'alternatives à Pumble est Skype, une plateforme de communication en ligne très populaire. Vous pouvez l'utiliser pour les appels vocaux et vidéo en équipe, l'envoi de messages instantanés et le partage de fichiers. Grâce à son interface conviviale et à sa compatibilité multiplateforme, vous pouvez utiliser Skype pour communiquer de manière transparente entre les différents appareils. Il assiste également le partage d'écran pour une collaboration en temps réel, l'enregistrement des appels et les sous-titres en direct pour noter les points clés et les éléments d'action.

Meilleures fonctionnalités de Skype

Discutez gratuitement en équipe et passez des visioconférences individuelles avec un son et une vidéo de haute qualité

Bénéficiez d'une traduction en temps réel pour les communications vocales et textuelles

Utilisez le partage d'écran pour des présentations et une collaboration transparentes

Participez à la messagerie grâce à des fonctionnalités telles que le partage de photos et de vidéos, les sous-titres en direct, les outils de dessin et les fonctions de questions-réponses

Limites de Skype

Seuls 250 participants peuvent être ajoutés aux appels de groupe

Il peut présenter des dysfonctionnements, avec une qualité audio médiocre, des appels interrompus et des écrans qui se figent souvent

Prix de Skype

Free : Pour toujours

: Pour toujours Business : Les abonnements commencent à 3 $ par mois et par utilisateur

G2: 4.3/5 (23 000+ commentaires)

4.3/5 (23 000+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (443 commentaires)

5. Le plus important

la messagerie collaborative de Mattermost le plus important, c'est le plus grand nombre Mattermost est une plateforme de messagerie open-source, auto-hébergée, conçue pour une collaboration d'équipe sécurisée. Vous pouvez l'utiliser pour la messagerie d'équipe, le partage de fichiers et les visioconférences. Elle offre une solution de communication personnalisable et évolutive.

Son interface similaire en fait l'une des alternatives les plus populaires à Pumble. Vous pouvez participer à des discussions personnelles et à des discussions de groupe, utiliser des commandes slash, envoyer des emojis et des GIF personnalisés et partager votre écran pour une collaboration en temps réel.

Mattermost meilleures fonctionnalités

Créez des flux de travail et des processus d'entreprise collaboratifs et automatisés avec des checklists partagées

Connectez-vous avec des fournisseurs externes, des partenaires et d'autres parties prenantes du projet en toute sécurité sur Mattermost

Interface d'expérience similaire à Slack et Discord

Limites de Mattermost

Il est plus adapté aux équipes opérationnelles et techniques

Les options d'applications et de plugins sont limitées

Prix de Mattermost

Free

Professionnel : 10 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

: 10 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement) Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (328 commentaires)

4.3/5 (328 commentaires) Capterra: 4.5/5 (151 commentaires)

6. Messager des troupes

le site web de l'association est disponible en anglais et en français TroopMesse je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas ce que je vais faire https://www.troopmessenger.com/ TroopMesse /%href/

Troop Messenger est un puissant logiciel de communication pour les équipes Business et l'une des alternatives les plus efficaces de $$$a qui visent à améliorer le travail d'équipe et l'efficacité. Vous pouvez utiliser Troop Messenger pour des discussions individuelles avec les membres de l'équipe, vous envoyer des messages à vous-même, partager des notes vocales dans un chat de groupe et envoyer des messages en masse.

Vous pouvez également créer une fenêtre de discussion privée pour les discussions confidentielles. Il vous permet de rappeler des messages, de définir des rappels pour y répondre plus tard et d'enregistrer des écrans. En outre, vous pouvez lancer des discussions de groupe sur des projets, ajouter des notes autocollantes et supprimer automatiquement des messages.

L'interface conviviale et les fonctionnalités personnalisables de Troop Messenger répondent aux divers besoins des équipes, ce qui en fait un choix populaire pour les organisations qui encouragent un travail d'équipe efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Troop Messenger

Garantir la sécurité des discussions de travail grâce au cryptage de bout en bout

Discutez en privé dans un mode de discussion incognito grâce à la fonctionnalité de la fenêtre d'épuisement

Envoyez des messages audio, comme pour les messages téléphoniques classiques

Limites de Troop Messenger

Il n'est pas possible d'enregistrer les réunions

Les intégrations sont limitées

Prix de Troop Messenger

Premium: 2,5 $ par utilisateur/mois

2,5 $ par utilisateur/mois Enterprise: 5 $ par mois

5 $ par mois Superieur: 9$ par utilisateur/mois

9$ par utilisateur/mois On-premise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (71 commentaires)

4.6/5 (71 commentaires) Capterra : 4.8/5 (15 commentaires)

7. SnapComms

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière SnapComms SnapComms est une plateforme de communication en ligne complète permettant de personnaliser stratégies de communication comme la communication interne, la communication des ressources humaines, la communication informatique et la communication d'urgence.

Vous pouvez rédiger des messages à partir de zéro ou utiliser des modèles de communication. Grâce à sa fonctionnalité d'affichage numérique, vous pouvez transformer de grands écrans en tableaux d'affichage. Il offre également d'autres fonctionnalités telles que des alertes sur le bureau, des économiseurs d'écran, des messages défilants, des quiz et des sondages.

Les meilleures fonctionnalités de SnapComms

Fonctionne sur plusieurs appareils pour une accessibilité sans faille

S'engager danscommunication diagonale entre différentes équipes pour une meilleure collaboration

Utilisez des tableaux de bord de performance et des outils de rapports détaillés pour suivre l'efficacité de vos stratégies de communication

Les limites de SnapComms

La plateforme est mise à jour automatiquement, ce qui rend difficile le suivi des changements de fonctionnalités

L'interface mobile n'est pas la meilleure

Prix de SnapComms

Informer: Prix personnalisé

Prix personnalisé Engage: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (60 commentaires)

4.7/5 (60 commentaires) Capterra: 4.8/5 (Pas assez de commentaires)

8. Discord

le site web de l'association est en anglais

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association https://discord.com/ je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'ai l'impression que c'est une bonne chose /%href/ scord Discord est une plateforme de communication polyvalente connue pour sa communauté dynamique et ses nombreuses fonctionnalités. Elle offre des capacités de discussion texte, voix et vidéo, ce qui la rend idéale pour les discussions informelles et les discussions de groupe organisées.

Vous pouvez utiliser ses serveurs et canaux personnalisables pour créer des espaces dédiés à divers sujets et intérêts. Son intégration aux plateformes de jeux et son assistance étendue aux robots renforcent encore son attrait, ce qui en fait une plateforme de choix pour les joueurs, les communautés et les petites entreprises en matière de connexion, de collaboration et de socialisation.

Les meilleures fonctionnalités de Discord

Démarquez-vous grâce à la fonctionnalité d'invitation seulement de Discord, qui vous permet de créer des groupes privés avec un accès limité grâce aux liens d'invitation des administrateurs de l'équipe

Organisez efficacement la communication en créant des canaux thématiques pour différents sujets dans Discord

Participez à des appels vocaux publics et encouragez la collaboration spontanée grâce aux canaux vocaux de Discord, qui facilitent la communication en temps réel entre les membres de l'équipe

Limites de Discord

Discord est plus adapté à la création de communautés de médias sociaux qu'à la communication d'équipe

L'accès à l'historique des messages peut être difficile

Prix de Discord

Free (gratuit)

(gratuit) Nitro Basic : 2,99 $ par mois

: 2,99 $ par mois Nitro Classic : 4,99 $ par mois

: 4,99 $ par mois Server Boosting: 4,99 $ par mois

4,99 $ par mois Nitro : 9,99 $ par mois

Évaluations et critiques de Discord

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: 4.7/5 (240 critiques)

9. Chanty

la vie de l'enfant n'est pas une fin en soi, c'est une fin en soi

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école pour se faire plaisir https://www.chanty.com/ Chanty /%href/

Chanty est une plateforme conviviale de communication et de collaboration en équipe qui simplifie les flux de travail et stimule la productivité. Elle vous permet d'envoyer des messages instantanés et des fichiers, d'assigner des tâches à partir de n'importe quel message, de créer de nouvelles tâches et de définir des priorités de tâches afin que les membres de votre équipe soient sur la même page.

Vous pouvez également créer différents canaux pour des tâches spécifiques et concevoir des flux de travail pour les accomplir. De plus, Chanty assiste le partage d'écran en temps réel pour une meilleure collaboration. Vous pouvez l'utiliser pour réduire l'encombrement des e-mails et favoriser un environnement de travail plus productif.

Les meilleures fonctionnalités de Chanty

Recherchez facilement les membres de l'équipe pour accéder à l'historique des messages

Épinglez les messages importants et renommez facilement les discussions liées à un projet

Partage du contenu des médias sociaux en toute transparence

Optimisez le flux de travail grâce à l'affichage du Tableau Kanban

Organisez, assignez et suivez les tâches efficacement au sein de la plateforme grâce aux fonctionnalités intégrées de gestion des tâches de Chanty

Les limites de Chanty

L'assistance client peut être lente

Le nombre d'applications intégrées est limité

Prix de Chanty

Free

Business: 3 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.5/5 (41 commentaires)

4.5/5 (41 commentaires) Capterra: 4.7/5 (34 commentaires)

10. Slack

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Slack ClickUp_interface.png Interface Slack /$$$img/

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts de la société de l'information il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école*je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas ce que je vais faire* Slack est un autre outil populaire de communication d'équipe et de gestion du travail pour les organisations de toutes tailles. Il fournit des outils de messagerie et de partage de fichiers intelligents et assiste les intégrations avec diverses applications de productivité.

Vous pouvez utiliser les canaux et les fils personnalisables de Slack pour organiser des discussions d'équipe. De plus, vous pouvez communiquer facilement avec des fournisseurs ou des agences en les invitant à des discussions spécifiques à l'aide de Slack Connect.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Organisez des discussions pour des projets ou des départements spécifiques en utilisant les canaux de Slack, qui servent d'espaces dédiés

Utilisez la fonctionnalité de réunion quotidienne de Slack au sein des canaux pour communiquer par le biais d'appels audio ou vidéo et partager des écrans

Connectez-vous en douceur avec divers outils et logiciels grâce à des intégrations d'applications étendues, en assistant des plateformes telles que Google Drive, Zoom, Loom, Google Agenda, Microsoft Teams, et bien plus encore

Limites de Slack

Dans le cadre du forfait Free, les messages, les fichiers et les discussions datant de plus de 90 jours sont automatiquement masqués

Prix de Slack

Free

Pro: 8,75 $ par utilisateur et par mois

8,75 $ par utilisateur et par mois Business+: 15 $ par utilisateur et par mois

15 $ par utilisateur et par mois Enterprise Grid: Tarification personnalisée

Slack IA est disponible à une tarification personnalisée en plus de chaque forfait

G2: 4.5/5 (32 000+ commentaires)

4.5/5 (32 000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (23 000+ avis)

