9 étapes essentielles pour une stratégie d'approvisionnement réussie

Dale Carnegie a dit : "Une heure de forfait peut vous faire gagner 10 heures de travail"

En planifiant bien votre stratégie d'approvisionnement, vous remportez de meilleures affaires avec les fournisseurs.

Avec une stratégie d'approvisionnement bien planifiée en place, vous pouvez suivre les décisions d'achat des différents services, suivre les performances des fournisseurs et identifier les possibilités de rationalisation des processus ou d'amélioration de l'optimisation des coûts .

Dans cet article, nous vous montrons comment élaborer une stratégie d'approvisionnement solide.

Préparez-vous à contrôler vos dépenses, à atténuer les risques et à améliorer l'efficacité opérationnelle pour favoriser la croissance de l'entreprise.

**Qu'est-ce qu'une stratégie d'approvisionnement ?

Une stratégie d'approvisionnement est le forfait d'une organisation pour obtenir des éléments au meilleur prix possible tout en maintenant les normes de livraison et de qualité. Elle consiste à trouver les bons fournisseurs, à négocier le meilleur prix, à effectuer les achats et à assurer les livraisons.

Une politique et une stratégie d'approvisionnement solides guident l'équipe chargée des achats vers la réalisation des objectifs de l'entreprise à long terme. Elles doivent donc être flexibles, adaptables et évoluer en permanence en fonction des besoins de l'entreprise.

L'objectif de la stratégie d'approvisionnement

Les stratégies d'approvisionnement ne visent pas seulement à réduire les coûts ou à obtenir les offres les moins chères, bien que cela soit important. Il s'agit plutôt d'acquérir des biens et services de qualité au bon prix et au bon moment pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise.

Les meilleures stratégies d'approvisionnement vont au-delà des achats de base. Elles s'alignent sur les objectifs plus larges de votre entreprise, qu'il s'agisse de donner la priorité à la responsabilité sociale ou de favoriser l'innovation par le biais de partenariats avec les fournisseurs.

L'adoption d'une approche stratégique globale de l'approvisionnement aide votre équipe à élaborer un forfait solide, transformant ainsi l'ensemble du processus en un atout précieux qui vous confère un avantage concurrentiel.

Objectifs de la stratégie d'approvisionnement

Une stratégie d'approvisionnement efficace s'attaque à quatre agendas :

Rentabilité: Obtenir le meilleur rendement pour votre argent

Obtenir le meilleur rendement pour votre argent **Qualité et valeur : s'assurer que ce que vous achetez répond à vos normes

**Livraison dans les délais : éviter les perturbations en obtenant les choses au moment où vous en avez besoin

**Gestion des risques : atténuer les problèmes potentiels tels que le manque de fiabilité des fournisseurs

Types de stratégies d'approvisionnement

Il n'existe pas de solution unique. Voici donc six types de stratégies d'achat clés qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs :

Stratégie 1 : Réduction des coûts

Le contexte dit tout : obtenir la valeur la plus élevée pour votre argent. Cette stratégie de réduction des coûts va au-delà du prix d'achat initial. Elle fait appel à des techniques telles que l'appel d'offres et l'analyse de la valeur pour vous aider à négocier les meilleures offres et à prendre en compte le coût total de propriété (CTP), y compris les coûts d'entretien, de réparation et de mise au rebut.

Exemple: Prenons le cas d'une entreprise qui produit des snacks emballés sur un marché encombré et concurrentiel. Dans de telles circonstances, où la plupart des fabricants sont en concurrence sur les prix et la distribution, le maintien des prix de revient à un niveau bas est une préoccupation importante. Cette entreprise pourrait décider de réduire le prix de ses intrants en réduisant les coûts des matières premières et de l'emballage. Elle pourrait lancer un appel d'offres pour des matériaux d'emballage, inviter des entreprises à soumissionner pour le contrat et opter pour un nouveau fournisseur capable de lui offrir des coûts nettement inférieurs pour le même matériau.

Le mieux adapté pour:

Les entreprises présentes sur des marchés très concurrentiels en termes de prix

Les entreprises dont les coûts directs sont élevés

Produits ou matériaux avec de nombreux fournisseurs possibles

Stratégie 2 : Gestion des risques

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement entraînent souvent des retards de production et des pertes de revenus. Une stratégie solide de gestion des risques liés à l'approvisionnement vous aide à anticiper et à atténuer les problèmes potentiels de perturbation de la chaîne d'approvisionnement.

Cette stratégie implique un partenariat avec plusieurs fournisseurs fiables et efficaces afin de ne pas dépendre d'une seule source pour les éléments critiques. En fin de compte, l'approvisionnement en fournitures essentielles pour l'entreprise se fera en toute sécurité lors d'évènements inattendus, tels que des catastrophes naturelles ou l'insolvabilité d'un fournisseur.

Exemple: Un constructeur automobile mondial utilise une stratégie de gestion des risques pour trier les crises liées aux semi-conducteurs. Il s'associe à plusieurs fournisseurs de puces fiables situés dans des emplacements géographiques différents, ce qui lui permet d'assurer une production sans heurts même en cas de perturbation chez un fournisseur ou dans une région en particulier.

Convient le mieux à:

Les entreprises qui s'approvisionnent dans le monde entier

Les produits qui constituent une matière première ou un intrant essentiel

Les produits qui peuvent être achetés à des coûts ou à des niveaux de qualité similaires auprès de plusieurs entreprises

Stratégie 3 : Gestion et optimisation des fournisseurs

La stratégie de gestion et d'optimisation des fournisseurs est axée sur l'établissement de meilleures relations entre les entreprises et les fournisseurs. Cette stratégie consiste principalement à paramétrer les performances des fournisseurs, à effectuer des audits et à fournir une formation et une assistance.

Bien que les spécificités puissent varier d'une entreprise à l'autre, il est essentiel pour les entreprises à forte productivité d'entretenir de solides relations avec leurs fournisseurs. Imaginez que vous collaboriez avec vos fournisseurs en matière d'innovation, que vous planifiez ensemble vos besoins futurs et que vous ayez des partenaires fiables qui vous livrent régulièrement.

Voyons comment mettre en œuvre cette stratégie à l'aide d'un exemple. 👇

Exemple: Supposons qu'une entreprise de vêtements mette en œuvre une stratégie de gestion des fournisseurs avec un fabricant de tissus. Après avoir établi des normes de qualité pour le fabricant, l'entreprise effectue des audits réguliers pour garantir une qualité constante.

En outre, elle organise des sessions de brainstorming avec le fabricant pour discuter des nouveaux tissus, des nouvelles technologies et des nouveaux modèles en vogue sur le marché. Cette relation solide favorise la confiance et garantit un tissu de haute qualité.

Le meilleur choix pour:

Les entreprises ayant des volumes de production élevés

Les produits pour lesquels la qualité et l'innovation sont importantes

Les marchés moins sensibles aux prix

Stratégie 4 : Achats verts

Le respect de l'environnement s'étend à vos propres politiques et pratiques d'achat. C'est précisément ce que fait l'achat écologique.

Cette stratégie d'achat consiste à se procurer des produits ou des services ayant un impact minimal sur l'environnement. Le cadre de la stratégie d'achat se concentre sur les fournisseurs qui s'engagent en faveur de la durabilité, en donnant la priorité aux produits fabriqués à partir de matériaux recyclés, à faible taux d'émission ou à faible consommation d'énergie.

Exemple: Une chaîne d'épiceries adopte une stratégie d'achat écologique. Elle s'approvisionne en priorité en fruits et légumes auprès d'exploitations agricoles locales qui utilisent des pratiques durables telles que l'agriculture biologique et la conservation de l'eau.

Elle peut également choisir des produits de nettoyage certifiés écologiques et des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Best suited for:

Les entreprises qui s'engagent sérieusement à réduire leur empreinte carbone

Stratégie 5 : Approvisionnement mondial

L'approvisionnement mondial consiste à étendre votre base de fournisseurs au-delà des marchés locaux. Il permet de tirer parti du paysage concurrentiel d'une économie mondialisée, ce qui peut se traduire par d'importantes économies de coûts.

En outre, le fait de regarder au-delà de vos frontières crée de nouvelles possibilités, comme l'exploration de marchés inexploités et la recherche de meilleurs prix ou de produits de meilleure qualité.

Les stratégies d'approvisionnement mondial sont principalement utilisées par les entreprises qui ont besoin de matières premières qui ne sont pas facilement disponibles ou qui coûtent une fortune sur leur marché local.

Exemple: Une entreprise d'ameublement peut avoir du mal à s'approvisionner en bois de feuillus en raison des différences de flore entre les régions. Toutefois, elle peut apprendre que le même bois est facilement disponible dans d'autres régions, par exemple en Asie du Sud-Est.

Pour pallier le déficit d'approvisionnement, l'entreprise met donc en œuvre une stratégie d'approvisionnement mondial en bois de feuillus. Cela garantit un approvisionnement régulier, réduit les coûts et permet à l'entreprise de vendre le bois importé à de meilleurs tarifs.

Toutefois, cette stratégie nécessite une planification et une gestion minutieuses. Les différences culturelles, la logistique complexe et les procédures de contrôle de la qualité doivent être prises en compte pour garantir une expérience réussie et sans heurts.

Le mieux adapté pour:

Les produits de base disponibles en quantités limitées ou à des coûts élevés au niveau local

Les entreprises capables de s'approvisionner et d'opérer à l'échelle mondiale

Stratégie 6 : Gestion de la qualité totale

La gestion de la qualité totale (GQT) est une stratégie d'approvisionnement qui met l'accent sur des mesures proactives de contrôle de la qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement - définition de paramètres de qualité, réalisation d'inspections et mise en œuvre de mesures de contrôle de la qualité.

Cette stratégie vise à minimiser les défauts et à garantir que les produits répondent aux normes de qualité. Les acheteurs et les fournisseurs travaillent en permanence à l'amélioration des processus, à l'identification des possibilités de réduction des coûts et à l'amélioration de la qualité globale.

Exemple: Les sociétés productrices de pétrole utilisent généralement le TQM dans leur processus d'approvisionnement. Les enjeux étant élevés dans la production pétrolière, le TQM les aide à résoudre les problèmes liés à la qualité lors de l'achat de matériel technique pour l'entretien des installations pétrolières et la construction de projets.

Parfait pour:

Les produits qui doivent répondre à une norme de qualité élevée en raison de la législation ou pour d'autres raisons

Développer une stratégie d'approvisionnement efficace

Utilisez notre processus éprouvé en neuf étapes pour élaborer une stratégie d'approvisionnement solide et efficace :

Etape 1 : Réaliser un audit des achats

Avant de diagrammer une nouvelle stratégie, il est essentiel de comprendre vos dépenses d'approvisionnement actuelles. Pour ce faire, procédez à un audit approfondi de vos habitudes de dépenses. Recueillez des données sur vos politiques et activités d'approvisionnement existantes, notamment :

Ce que vous achetez (biens et services)

Auprès de qui vous achetez (fournisseurs)

Le montant de vos dépenses (coût total)

Analysez ces données pour identifier les domaines où les dépenses sont élevées, les possibilités de réduction des coûts et les instances de dépenses irrégulières (achats non autorisés).

Une analyse approfondie des nuances permet de cibler vos efforts et d'adapter votre stratégie en conséquence.

Effacées Etape 2 : Définir des objectifs clairs en matière d'achats

Quels sont les résultats que vous attendez de votre stratégie d'approvisionnement ?

Avoir des objectifs clairs fournit une feuille de route pour l'exécution de votre stratégie et vous permet de mesurer ses différents indicateurs de réussite.

Voici quelques objectifs courants en matière d'achats :

Réduction des coûts: Réduire les dépenses d'approvisionnement tout en maintenant la qualité

Réduire les dépenses d'approvisionnement tout en maintenant la qualité Amélioration de l'efficacité: Rationaliser les processus pour gagner du temps et économiser des ressources

Rationaliser les processus pour gagner du temps et économiser des ressources **Gestion des risques : atténuer les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement

**Durabilité : mise en œuvre de pratiques d'achat respectueuses de l'environnement

**Gestion des relations avec les fournisseurs : établir des relations solides et mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs clés

En définissant clairement les besoins et les objectifs de votre entreprise, vous vous assurez que votre stratégie est bien ciblée et qu'elle produit des résultats centrés sur l'entreprise.

Etape 3 : Évaluer les conditions du marché

Les changements dans l'environnement externe peuvent avoir un impact significatif sur votre stratégie d'approvisionnement. Prenez en compte des facteurs tels que :

Tendances du marché: Y a-t-il des fluctuations de prix ou des technologies émergentes qui pourraient avoir une incidence sur vos besoins ?

Y a-t-il des fluctuations de prix ou des technologies émergentes qui pourraient avoir une incidence sur vos besoins ? Le paysage des fournisseurs: Qui sont les acteurs clés de votre secteur d'activité ? Existe-t-il une possibilité de consolidation ou de diversification des fournisseurs ?

Qui sont les acteurs clés de votre secteur d'activité ? Existe-t-il une possibilité de consolidation ou de diversification des fournisseurs ? Environnement réglementaire: Existe-t-il des exigences légales ou réglementaires à prendre en compte lors de l'achat de biens et de services ?

En restant informé des conditions du marché, vous pouvez adapter votre stratégie d'entreprise en fonction des changements et prendre des décisions éclairées.

Par exemple, si vous anticipez une hausse des coûts des matériaux, vous pouvez envisager de faire appel à d'autres fournisseurs ou de négocier des contrats à plus long terme avec les fournisseurs existants.

Etape 4 : Élaborer des stratégies d'approvisionnement

Sur la base de vos priorités stratégiques en matière d'achats, de vos objectifs et de l'analyse du marché, définissez la manière dont vous vous procurerez les biens et les services dont vous avez besoin. Voici quelques stratégies d'approvisionnement courantes que vous pouvez envisager :

Appels d'offres concurrentiels: Sollicitation de devis auprès de plusieurs fournisseurs pour obtenir le meilleur prix

Sollicitation de devis auprès de plusieurs fournisseurs pour obtenir le meilleur prix Approvisionnement unique: Partenariat avec un fournisseur unique et fiable pour les éléments critiques

Partenariat avec un fournisseur unique et fiable pour les éléments critiques Négociation: Travail avec les fournisseurs pour obtenir de meilleurs prix et conditions

Travail avec les fournisseurs pour obtenir de meilleurs prix et conditions Approvisionnement stratégique: Collaboration avec les fournisseurs pour le développement de produits et l'innovation

La meilleure stratégie d'approvisionnement dépend du type d'achat. Par exemple, l'appel d'offres est idéal pour les fournitures de bureau standard, tandis que la recherche d'un fournisseur unique est préférable pour l'acquisition de machines complexes avec peu de fournisseurs qualifiés.

Etape 5 : Mise en œuvre de la technologie et de l'automatisation

La technologie peut considérablement rationaliser votre processus d'approvisionnement, améliorer la précision et faire gagner du temps à votre équipe. Voici comment :

Logiciel d'approvisionnement: Gérer les demandes d'achat, les commandes et les relations avec les fournisseurs de manière électronique par le biais d'un logiciel d'approvisionnementlogiciel de gestion des achats comme ClickUp

Gérer les demandes d'achat, les commandes et les relations avec les fournisseurs de manière électronique par le biais d'un logiciel d'approvisionnementlogiciel de gestion des achats comme ClickUp Outils d'analyse des dépenses: Utilisez des outils de comptabilité pour mieux comprendre vos données de dépenses et identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réaliser des économies

Utilisez des outils de comptabilité pour mieux comprendre vos données de dépenses et identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réaliser des économies Automatisation des flux de travail: Envisagez un logiciel d'automatisation des flux de travail pour automatiser les tâches répétitives telles que les approbations et l'entrée de données

L'intégration de tels outils dans vos processus améliore l'efficacité, réduit les erreurs et permet à vos équipes d'approvisionnement de se concentrer sur des tâches stratégiques telles que la gestion des relations avec les fournisseurs et les études de marché.

Etape 6 : Définir les rôles et les responsabilités

Une structure d'équipe de gestion des fournisseurs bien définie commence par la définition de rôles et de responsabilités clairs pour chaque membre de l'équipe. Il peut s'agir de :

Directeur des achats : Teams l'équipe et supervise la stratégie globale d'approvisionnement

: Teams l'équipe et supervise la stratégie globale d'approvisionnement Directeur des achats (CPO) : Responsable de la recherche et de la négociation avec les fournisseurs

: Responsable de la recherche et de la négociation avec les fournisseurs Spécialistes des contrats : Veiller à ce que les contrats soient juridiquement solides et bénéfiques pour votre entreprise

: Veiller à ce que les contrats soient juridiquement solides et bénéfiques pour votre entreprise Spécialistes du contrôle de la qualité : Vérifier que les biens et les services répondent aux normes de qualité convenues

Des rôles et des responsabilités clairement définis évitent la confusion, garantissent le compte rendu et contribuent à la réussite de l'entreprise une exécution sans heurts de votre stratégie d'approvisionnement.

Etape 7 : Établir des indicateurs de performance

Les indicateurs clés de performance (ICP) sont des mesures quantifiables qui vous permettent de suivre la progression et d'identifier les zones d'ombre de votre processus d'approvisionnement.

Considérez ces indicateurs clés de performance potentiels pour mesurer vos efforts en matière d'approvisionnement :

Pourcentage d'économie de coûts: Évalue les économies de coûts réalisées en tant que pourcentage des dépenses totales d'approvisionnement

Évalue les économies de coûts réalisées en tant que pourcentage des dépenses totales d'approvisionnement Délai de livraison des fournisseurs: Mesure le temps écoulé entre la commande et la livraison finale

Mesure le temps écoulé entre la commande et la livraison finale Taux de défectuosité des fournisseurs: Mesure le nombre de produits défectueux reçus par rapport au nombre total de produits commandés auprès des différents fournisseurs, ce qui permet d'identifier les fournisseurs les plus performants et les moins performants

En suivant ces indicateurs, vous démontrez la valeur de la stratégie d'approvisionnement aux parties prenantes et identifiez les domaines nécessitant une optimisation.

👀Note: Examinez et affinez régulièrement vos ICP pour vous assurer qu'ils sont pertinents et alignés sur vos objectifs en constante évolution.

Etape 8 : Mettre en œuvre l'amélioration continue

Une stratégie d'approvisionnement gagnante est un document vivant. Elle doit évoluer et s'adapter à des circonstances changeantes. C'est pourquoi il convient de développer une culture de l'amélioration continue au sein de votre équipe chargée des achats.

Utilisez cette checklist pour vous assurer que votre stratégie d'approvisionnement est flexible et s'adapte aux changements :

Restez informé des tendances et des bonnes pratiques du secteur

Analyser régulièrement les données relatives aux achats afin d'identifier les possibilités de réduction des coûts

Demander l'avis des parties prenantes internes et des fournisseurs sur la manière d'améliorer le processus d'approvisionnement

Soyez ouvert aux nouvelles technologies et aux solutions d'automatisation susceptibles d'améliorer le processus d'achatrationaliser les opérations En favorisant une culture d'amélioration continue, vous construisez une stratégie d'approvisionnement qui apporte une valeur à long terme à votre entreprise.

Etape 9 : Communiquer efficacement avec les parties prenantes

Communiquez régulièrement les stratégies d'approvisionnement et ses objectifs à toutes les parties prenantes concernées, notamment :

Les équipes internes (finances, opérations, etc.)

Fournisseurs

Les cadres supérieurs

Cette communication doit porter sur la manière dont la stratégie s'aligne sur les objets globaux de l'entreprise et sur les avantages qu'elle procure aux parties prenantes.

Le fait de tenir tout le monde au courant et de l'informer des objectifs stratégiques favorise la collaboration, assure l'adhésion et permet d'atteindre les résultats souhaités.

Ces étapes vous aideront à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie d'approvisionnement globale qui optimise les dépenses. Utilisez-les pour atténuer les risques et assurer le flux régulier des biens et services dont votre entreprise a besoin pour prospérer sur un marché concurrentiel.

Construire une stratégie d'approvisionnement rationalisée avec ClickUp

Une stratégie d'approvisionnement est essentielle, mais la gérer efficacement peut s'avérer difficile. ClickUp est une solution de gestion de l'approvisionnement gestion de projet performante qui offre une boîte à outils complète pour rationaliser vos performances en matière d'approvisionnement.

Voyons comment . 👇

ClickUp Automatisation et IA

Créez des actions automatisées déclenchées par des évènements ou des conditions spécifiques à l'aide de ClickUp Automatisation

Flux de travail automatisés: Gagnez du temps et éliminez les erreurs manuelles en automatisant les tâches répétitives. Déclenchez automatiquement des actions telles que l'envoi d'approbations de commandes, la génération de rapports ou la notification aux parties prenantes en fonction de conditions prédéfinies

Gagnez du temps et éliminez les erreurs manuelles en automatisant les tâches répétitives. Déclenchez automatiquement des actions telles que l'envoi d'approbations de commandes, la génération de rapports ou la notification aux parties prenantes en fonction de conditions prédéfinies Assistant IA dans ClickUp: Avec ClickUp Brain l'assistant doté d'IA dans ClickUp, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d'efforts dans vos tâches quotidiennes. Vous voulez savoir combien d'envois sont actuellement sous le statut " retardé " ? Demandez à Brain de vous répondre instantanément. Vous devez rédiger un e-mail pour intégrer un nouveau fournisseur ? ClickUp Brain's AI Writer for Work le préparera en quelques secondes. Vous assistez à de nombreuses réunions ? Demandez à ClickUp Brain de résumer toutes vos notes de réunion, de générer des éléments d'action et de les convertir en tâches dans la plateforme.

Le modèle d'approvisionnement de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre et à gérer vos processus d'approvisionnement.

https://app.clickup.com/signup ?template=t-49042081&_gl=1*15lp6t5*_gcl_aw*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMJyOHhtdGhxeUpWWlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQZEX0J3RQ..*_gcl_au*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Modèle à télécharger /$$$cta/

Modèles personnalisables : Utilisez la vaste collection de modèles de ClickUp pour rationaliser votre processus d'achat. Modèle d'achat de ClickUp vous aide à normaliser le processus de sélection des fournisseurs, à rester organisé, à communiquer efficacement avec les fournisseurs et à réduire les erreurs en éliminant l'entrée manuelle de données. Personnalisez facilement le modèle pour l'adapter à vos activités d'approvisionnement spécifiques, en automatisant les tâches administratives telles que l'envoi de demandes de devis, la gestion des approbations et le suivi des livraisons.

Des affichages de tâches et de projets fiables pour une meilleure organisation

Ajouter des dépendances directement dans la tâche ClickUp pour s'assurer que le travail est achevé dans la bonne commande et respecte l'échéancier spécifique

Options d'affichage multiples : ClickUp offre divers affichages personnalisables pour garder vos processus d'approvisionnement organisés. Utiliser Affichages ClickUp pour obtenir un aperçu clair des tâches et des statuts dans plus de 15 affichages. Les tableaux Kanban représentent visuellement votre flux de travail, vous permettant de suivre la progression en un coup d'œil. Les diagrammes de Gantt affichent une vue Gantt de vos projets d'approvisionnement, mettant en évidence les dépendances et les échéances

: ClickUp offre divers affichages personnalisables pour garder vos processus d'approvisionnement organisés. Utiliser Affichages ClickUp pour obtenir un aperçu clair des tâches et des statuts dans plus de 15 affichages. Les tableaux Kanban représentent visuellement votre flux de travail, vous permettant de suivre la progression en un coup d'œil. Les diagrammes de Gantt affichent une vue Gantt de vos projets d'approvisionnement, mettant en évidence les dépendances et les échéances Recherche et filtrage transparents : La puissante fonction de recherche de ClickUp vous permet de trouver instantanément des tâches, des documents ou des discussions spécifiques. Filtrez votre recherche par assigné, statut, date d'échéance ou champs personnalisés pour une organisation encore plus ciblée

Des fonctionnalités robustes pour une gestion sans faille de la stratégie d'approvisionnement

Statuts personnalisables : Créez des statuts personnalisés au sein de ClickUp pour refléter avec précision les différentes étapes de votre processus d'approvisionnement. Il peut s'agir d'étapes telles que "Besoin d'approbation", "Fournisseur sélectionné", "Commande passée" ou "Livré". Suivez la progression de chaque activité d'approvisionnement en toute simplicité

créez des dossiers avec des statuts personnalisables pour suivre la progression de vos achats dans ClickUp_

Gestion des documents : Stockez tous les documents pertinents, tels que les demandes de devis, les contrats et les factures, au sein du projet ClickUp correspondant. Cela permet à toutes les personnes concernées d'accéder facilement aux informations les plus récentes, ce qui favorise la transparence et réduit le risque d'égarement des documents

Créez et stockez de la documentation comme des documents Scope of Word dans ClickUp Docs

Outils de collaboration : ClickUp dote votre équipe d'approvisionnement d'outils pour une collaboration efficace. Utilisez les commentaires, les mentions et la discussion en temps réel pour discuter des projets, partager des idées et vous assurer que tout le monde est sur la même page

: ClickUp dote votre équipe d'approvisionnement d'outils pour une collaboration efficace. Utilisez les commentaires, les mentions et la discussion en temps réel pour discuter des projets, partager des idées et vous assurer que tout le monde est sur la même page Communication rationalisée : Maintenez une communication claire avec les équipes internes et les fournisseurs directement dans ClickUp. Attribuez des tâches, partagez des documents et tenez des discussions au sein de chaque projet d'approvisionnement, en favorisant la transparence et la collaboration

Exemples de stratégies d'approvisionnement réussies

Jetez un coup d'œil à quelques exemples concrets de stratégies d'approvisionnement réussies avec des sources que vous pouvez explorer davantage :

1. La stratégie d'approvisionnement mondial de Walmart pour réduire les coûts

Walmart est connu pour ses mesures agressives de réduction des coûts, et l'approvisionnement y joue un rôle important. L'entreprise tire parti de son énorme pouvoir d'achat pour négocier des prix plus bas avec les fournisseurs du monde entier.

L'une des stratégies clés d'optimisation des coûts d'approvisionnement consiste à établir des contrats à long terme avec les principaux fournisseurs et à les encourager à réduire continuellement leurs coûts.

Cette stratégie a permis à Walmart de maintenir des prix bas pour les consommateurs. On estime que ils économisent des milliards de dollars par an grâce à cette approche.

2. L'approvisionnement collaboratif de l'armée de l'air des États-Unis pour plus d'efficacité L'armée de l'air a rationalisé son processus d'approvisionnement en collaborant avec d'autres branches militaires. Il s'agissait de normaliser les procédures d'achat et de tirer parti de la puissance d'achat combinée pour négocier de meilleurs contrats avec les fournisseurs.

La collaboration a permis à l'armée de l'air de réaliser d'importantes économies et d'améliorer l'efficacité du processus d'achat.

Building a Winning Procurement Strategy with ClickUp (Construire une stratégie d'achat gagnante avec ClickUp)

Élaborer une stratégie d'approvisionnement n'est pas une mince affaire. Mais avec ClickUp comme partenaire, vous pouvez simplifier davantage le processus d'achat, optimiser les dépenses et atteindre vos objectifs.

ClickUp vous donne les moyens d'agir à chaque étape, de l'automatisation des tâches répétitives à la promotion de la collaboration et à l'analyse perspicace des données.

Optimisez vos processus d'achat et garantissez une plus grande valeur à votre entreprise. Commencez votre essai gratuit de ClickUp aujourd'hui et voyez la différence !