ChatGPT vs. Google Gemini : Quel est le meilleur outil d'IA ?

En quelques années, les outils d'IA se sont étroitement intégrés à nos vies personnelles et professionnelles - qu'il s'agisse de demander à Alexa des recommandations de films ou d'inviter ChatGPT à donner une nouvelle orientation à notre campagne de marketing.

Les chatbots d'IA et les générateurs de textes multimodaux d'IA, en particulier, se sont révélés inestimables, nous aidant dans la création de contenu, la traduction et facilitant la recherche et l'analyse de données.

Depuis les débuts de ChatGPT en novembre 2022, de nombreux grands modèles de langage (LLM) multimodaux ont émergé d'entreprises technologiques telles que Google, Microsoft et Meta. Chacune d'entre elles a publié son propre modèle génératif Outils d'IA -Google Gemini, Microsoft Copilot et Meta Llama, respectivement.

Dans cet article, nous allons comparer en détail ChatGPT, le chatbot d'IA génératif original, et Google Gemini, la dernière création de Google en matière d'IA.

Qu'est-ce que ChatGPT ?

via OpenAI ChatGPT, ou Chat Generative Pre-trained Transformer, est un générateur de texte IA et un chatbot lancé par OpenAI à la fin de l'année 2022. Il s'agit de l'un des premiers chatbots IA véritablement réussis qui a surpassé tous ses concurrents grâce à ses capacités de traitement du langage naturel et à ses réponses semblables à celles des humains, basées sur le dialogue.

Actuellement, ChatGPT est disponible en deux versions : ChatGPT 3.5 (pour les utilisateurs gratuits) et ChatGPT 4.0 (pour les utilisateurs payants). Bien que les deux versions vous assistent dans la génération et la traduction de textes, ce n'est que ChatGPT 4.0 qui assiste les invitations multimodales (voix et images), les GPT personnalisés, l'analyse de données, et plus encore.

ChatGPT 4.0 vous permet également d'avoir des discussions vocales en va-et-vient, ce qui en fait l'un des chatbots IA les plus accessibles à l'heure actuelle.

Vous pouvez utiliser ChatGPT pour :

Trouver des idées

Rédiger, modifier en cours et traduire du contenu

Analyser des données et mettre en évidence des tendances

Déboguer et améliorer le code

Recherche de sujets et compréhension de concepts

Pour votre grande équipe ou votre entreprise, souscrivez au forfait ChatGPT Team et accédez à des fonctionnalités telles que la création et le partage de GPT personnalisés au sein de votre environnement de travail. Vous pouvez également utiliser des analyses de données avancées et maintenir une propriété achevée des données.

Fonctionnalités de ChatGPT

Penchons-nous un peu plus sur les fonctionnalités les plus populaires de ChatGPT.

1. Capacités génératives

ChatGPT possède une excellente capacité à générer des discussions de qualité humaine. Il vous aide à créer plusieurs types de contenu (notamment des articles de blog, des e-mails et des livres) et à traduire du contenu dans plus de 50 langues (notamment le français, l'espagnol, le japonais, le coréen, le thaï et le grec).

ChatGPT peut également effectuer divers types de manipulations de texte, comme résumer du texte, réécrire des blocs de texte et ajuster le ton et la formalité du contenu

En outre, vous pouvez partager vos Teams avec d'autres membres de l'équipe à l'aide d'un lien partagé public. Ils peuvent alors importer la discussion dans leur console de discussion et l'utiliser comme point de référence ou la poursuivre.

ChatGPT propose également des boutons d'action rapide, à savoir " copier ", " régénérer " et " mauvaise réponse ". Utilisez-les pour indiquer au modèle IA si vous êtes satisfait d'une certaine réponse.

En ajoutant des instructions personnalisées telles que le langage et le style de la voix, vous pouvez adapter les réponses de ChatGPT pour tous vos discussions.

2. GPT personnalisés

via OpenAI Une fonctionnalité très appréciée de ChatGPT est celle des GPT personnalisés, dans laquelle vous modifiez le moteur GPT pour créer des chatbots IA personnalisés avec des instructions spécifiques et des compétences spécialisées.

Par exemple, créez un buddy onboarding qui agit comme un bot d'assistance, discute avec les nouveaux employés et leur fournit des réponses à partir du manuel de votre entreprise.

Certains utilisateurs ont même utilisé ChatGPT à des fins thérapeutiques pour analyser leurs schémas comportementaux et utiliser les GPT pour " s'améliorer psychologiquement " D'autres ont créé des GPT pour la planification des forfaits, des FAQ sur la blanchisserie, et bien plus encore.

Les possibilités offertes par les TPG personnalisés - pour les particuliers et les entreprises - sont infinies !

3. Analyse des données

ChatGPT vous permet de télécharger des données principalement en formes CSV, TXT et PDF avec la version Enterprise et de les analyser directement dans la plateforme. Utilisez cette fonctionnalité pour identifier les tendances et les modèles, nettoyer vos données en supprimant les doublons ou les informations obsolètes, et même poser des questions spécifiques pour générer des aperçus et des résumés.

Bien qu'il ne remplace pas complètement les outils d'analyse de données, ChatGPT gère les statistiques de base et génère des variations de vos données pour l'apprentissage automatique. Cependant, cette fonctionnalité premium n'est disponible que sur les forfaits payants.

Prix de ChatGPT

Free : Free Forever : Gratuit pour toujours

: Free Forever : Gratuit pour toujours Plus : 20$/utilisateur par mois

: 20$/utilisateur par mois Teams : 30$/utilisateur par mois

: 30$/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Google Gemini ?

Google Gemini (anciennement Bard) est l'un des nombreux LLM créés par Google Deepmind. Il peut comprendre et interpréter du texte, de la voix, des images et même de la vidéo. Et vous pouvez l'utiliser pour écrire, faire du brainstorming, résumer des informations, et même générer des images.

L'une des fonctionnalités clés de Google Gemini est son intégration native avec les environnements de travail de Google. Par exemple, Gemini peut compléter les données de vos feuilles de calcul, vous donner des suggestions de présentation créatives et même générer des arrière-plans personnalisés pour vos réunions vidéo.

Toutefois, vous devez souscrire un abonnement à Google pour l'intégrer à votre environnement de travail Google.

Google Gemini est actuellement disponible en trois tailles : Ultra, Pro et Nano. Gemini Ultra est le modèle le plus grand et le plus performant de Google pour les tâches très complexes. Gemini Pro est plus adapté à la mise à l'échelle d'une grande variété de tâches. Gemini Nano est le modèle le plus efficace et le plus léger, conçu pour les tâches sur appareil.

Google Gemini fonctionnalités

Voici quelques-unes des meilleures fonctionnalités de Google Gemini :

1. Capacités de génération

Google Gemini dispose de solides capacités de génération de texte qui assistent plus de 40 langues et peuvent mettre en forme des formats de texte créatifs tels que des poèmes, des codes, des scripts, des morceaux de musique, des e-mails et des lettres. Il peut également traduire du contenu et générer des images à partir de descriptions de texte.

Les utilisateurs peuvent évaluer les réponses comme étant "bonnes" ou "mauvaises", vérifier les faits sur le web et modifier les réponses d'un simple clic. Lorsque vous posez des questions à Google Gemini, il génère trois ébauches pour chaque question et vous permet d'en finaliser une. Une fois que vous avez fait votre choix, les autres brouillons sont supprimés de l'historique des discussions.

2. Capacités multimodales

via Google Gemini Comme Google Gemini est formé sur de grands ensembles de données, il peut les traiter tous ensemble. Par exemple, vous pouvez utiliser des invitations textuelles pour générer des images ou télécharger une image et lui demander de rédiger une histoire basée sur ladite image.

via Google Gemini Le modèle IA peut également générer du code dans n'importe quel langage de programmation, déboguer des extraits de code et créer des scripts pour l'automatisation. En outre, il suggère des informations supplémentaires, telles que les bibliothèques à installer, les messages d'erreur à afficher ou la manière de prévenir les futurs bugs. Cela peut s'avérer très utile pour les non-techniciens qui travaillent dans des environnements à faible code.

3. Extensions Gemini

Ces modules complémentaires connectent Google Gemini à des applications et services Google spécifiques, ce qui lui permet de tirer parti de leurs fonctions. À l'instar des extensions Chrome, ces extensions peuvent vous aider à travailler plus intelligemment et à accomplir davantage de travail en moins de temps.

Par exemple, vous pouvez :

Automatiser des tâches telles que l'ajout d'évènements provenant d'e-mails à votre calendrier

Rédiger des réponses aux e-mails et rechercher des informations dans votre boîte de réception

Générer des images personnalisées pour vos présentations

Corriger l'éclairage, réduire le bruit et améliorer la qualité globale des réunions

Obtenir des suggestions d'emplacement ou d'activité alimentées par l'IA sur Google Maps

Pour l'instant, les extensions Google Gemini ne sont disponibles que pour les applications Google. Toutefois, l'entreprise pourrait ouvrir cette fonctionnalité à des services tiers.

Tarifs de Google Gemini

Gratuit

Gemini Advanced : 19,99 $/utilisateur par mois

: 19,99 $/utilisateur par mois Gemini Business : 20,00 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

: 20,00 $/utilisateur par mois (facturé annuellement) Gemini Enterprise : 30,00 $/utilisateur par mois (facturation annuelle)

ChatGPT vs. Google Gemini : Fonctionnalités comparées

Comparons maintenant les deux outils en détail.

Source de données

ChatGPT et Google Gemini sont tous deux utilisés pour la recherche. Le premier critère consiste à vérifier la source d'information et à s'assurer de son exactitude et de son actualité.

ChatGPT

ChatGPT recueille des informations à partir de données accessibles au public sur le web, y compris des pages web, des extraits de livres et des messages sur les médias sociaux. Toutefois, la dernière mise à jour de ChatGPT 3.5 (la version gratuite) remonte à septembre 2022.

Seule ChatGPT 4.0 est mise à jour avec les informations les plus récentes, ce qui donne à la version gratuite l'impression d'être dépassée.

Google Gemini

Les versions gratuite et avancée de Google Gemini sont toutes deux mises à jour en temps réel avec les informations les plus récentes du web. Le chatbot IA peut fournir des informations approfondies sur tous les derniers évènements et tendances.

Cependant, Gemini est plus censuré que ChatGPT. Ainsi, bien qu'il reste constamment à jour, il peut ne pas fournir d'informations sur des sujets sensibles.

| Effacées ChatGPT vs. Google Gemini : la source de données la plus fiable?Nous avons un gagnant clair ici, et c'est Google Gemini. À vrai dire, il censure certains sujets, mais son forfait Free est plus utile que la version gratuite de ChatGPT. Google utilise également des bases de données image-texte telles que LAOIN-5B, ce qui lui confère un avantage supplémentaire par rapport à ChatGPT. |

Capacités de traduction

Un autre facteur de comparaison important à prendre en compte est celui des capacités de traduction du contenu et d'apprentissage des langues.

ChatGPT

ChatGPT assiste neuf langues dans le navigateur web. Il s'agit des langues suivantes : Chinois (zh-Hans), Chinois (zh-TW), Français (fr-FR), Allemand (de-DE), _Italien (it-IT), Japonais (ja-JP), Portugais (pt-BR), Russe (ru-RU) et Espagnol (es-ES).

Dans l'ensemble, son modèle IA peut comprendre, écrire et traduire plus de 50 langues, dont le thaï, le grec et l'hindi.

Google Gemini

D'autre part, Google Gemini assiste 40 langues pour les services de traduction sur son navigateur. De nombreux utilisateurs trouvent les traductions de Google Gemini plus nuancées car elles prennent en compte les comportements culturels.

| Le vainqueur est, une fois de plus, Google Gemini. Il assiste un nombre similaire de langues que ChatGPT, et ses traductions sont plus nuancées. |

Expérience utilisateur

Il est maintenant temps de mettre leur expérience utilisateur (UX) à l'épreuve et de découvrir quel outil IA offre une expérience utilisateur plus conviviale.

ChatGPT

ChatGPT propose une console de discussion simple. Elle est minimale, gratuite et facile à naviguer. Ses boutons d'action rapide pour les actions courantes, telles que la modification en cours des questions, la régénération des réponses et la rédaction des réponses, sont également pratiques. Vous pouvez même désactiver l'historique des discussions si vous ne souhaitez pas que ChatGPT utilise vos données pour entraîner son moteur IA.

Les applications mobiles iOS et Android de ChatGPT sont également très intuitives et assistent toutes les fonctionnalités fournies dans le navigateur web.

Google Gemini

Les utilisateurs de Gemini adorent l'UX moderne, similaire au reste des applications de Google. Il est ainsi facile pour les utilisateurs de trouver des fonctionnalités ou de naviguer sur la plateforme. Celle-ci propose également de nombreux boutons d'action rapide pour marquer les réponses comme "bonnes" ou "mauvaises", revérifier les informations, ajouter une réponse à Google Docs ou Gmail, et même exporter des réponses individuelles.

Vous disposez d'un journal d'activité répertoriant toutes les invitations et réponses générées. Les équipes peuvent ainsi plus facilement maintenir des journaux d'audit, en particulier lorsqu'elles traitent des informations sensibles.

ChatGPT vs. Google Gemini : l'outil avec la meilleure interface utilisateur?Il y a égalité ! Les deux outils d'IA sont faciles à naviguer, sans encombrement, et fournissent des boutons de réponse rapide pour réduire l'effort de l'utilisateur. Alors que Google Gemini offre une interface de discussion plus puissante avec des options telles que la double vérification des faits, la génération de plusieurs brouillons pour les réponses au chat et la maintenance d'un journal d'activité, ChatGPT offre de solides options de contrôle des données et des applications mobiles. |

Flux de travail personnalisés

Des flux de travail personnalisés et de simples hacks IA peuvent grandement améliorer vos processus de travail. Il s'agit notamment d'options de personnalisation au niveau de l'application et d'une synchronisation facile avec d'autres plateformes pour permettre l'automatisation des flux de travail.

ChatGPT

ChatGPT 4.0 est aimé pour ses TPG personnalisés qui peuvent être formés pour répondre aux exigences uniques de n'importe quel genre, entreprise ou industrie. De plus, ChatGPT fournit aux prestataires une infrastructure API robuste (appelée Whisper APIs) qui leur permet d'intégrer facilement ChatGPT dans leurs produits, applications et sites Web.

Vous pouvez également utiliser des outils d'automatisation du flux de travail comme Zapier pour connecter vos applications Business avec ChatGPT et exécuter des automatisations de flux de travail personnalisées. Ces automatisations peuvent varier de la création d'une tâche dans Notion à partir d'une discussion ChatGPT à la conversion de fichiers en PDF et à leur résumé avec ChatGPT.

Google Gemini

Alimentez vos applications avec les capacités d'IA de Gemnin à l'aide d'extensions.

Actuellement, Google Gemini ne fournit des extensions que pour Google Apps et ne peut être intégré à aucune autre application d'entreprise. Si cela en fait une excellente ressource pour les personnes déjà intégrées à l'écosystème Google, cela peut être un inconvénient pour celles qui n'en font pas partie.

| Effacées ChatGPT vs. Google Gemini : le meilleur outil IA pour les flux de travail personnalisés?Nous avons un gagnant clair ici, et c'est ChatGPT ! Il est à mille lieues de Google Gemini car il assiste les intégrations les plus complètes et les flux de travail personnalisés. |

Analyse des données

Un autre cas d'utilisation clé des chatbots IA est l'analyse de données.

ChatGPT

ChatGPT dispose de fonctionnalités avancées d'analyse de données. Vous pouvez télécharger des fichiers TXT, CSV et même PDF vers ChatGPT et utiliser son moteur IA pour identifier des modèles ou extraire des informations significatives.

ChatGPT nettoie également les données, supprime les informations obsolètes ou organise vos données dans une forme différente en fonction de vos instructions.

Google Gemini

Bien que Google Gemini puisse effectuer des tâches d'analyse de données de base comme l'organisation ou la visualisation de données, il n'offre pas de fonctionnalités spécialisées pour l'analyse de données.

| Le meilleur analyste de données est Google Gemini... ChatGPT vs. Google Gemini... ChatGPT remporte cette manche. |

Capacités de génération

Le dernier aspect à prendre en compte dans ce face-à-face entre ChatGPT et Google Gemini est leur capacité de recherche, de rédaction et de codage.

ChatGPT

ChatGPT excelle dans la rédaction formelle ou d'entreprise. Cependant, sa véritable force réside dans ses capacités de codage. Il peut créer un code précis à partir de zéro, améliorer un code existant, effectuer des révisions de code et déboguer les erreurs.

ChatGPT vous permet également d'ajouter des règles ou des instructions pour couvrir l'ensemble de vos discussions. Cela peut s'avérer particulièrement utile si vous utilisez ChatGPT comme assistant de rédaction et que vous ne souhaitez pas lui transmettre vos directives de marque de manière répétitive.

Google Gemini

Google Gemini excelle dans la rédaction créative. Il peut tout faire, du copywriting à la rédaction d'histoires en passant par l'écriture de poèmes. Il est également assez efficace en matière de code et de débogage des erreurs. Cependant, il est sujet à des erreurs, vous devez donc toujours revoir le code généré avant de l'utiliser.

Les citations constituent une autre fonctionnalité utile de Google Gemini. Lors de la recherche d'informations, l'outil cite les sources par défaut, ce qui permet aux chercheurs et aux universitaires de vérifier facilement les références et de construire leurs bibliographies.

ChatGPT vs. Google Gemini : le meilleur assistant d'écriture? Encore un match nul ! Les capacités de codage de ChatGPT correspondent aux capacités créatives de Gemini, ce qui en fait un autre match nul. |

Prix et inclusions

ChatGPT vs. Google Gemini sur Reddit

Nous avons décidé de lire quelques critiques de Redditors pour vous donner un meilleur aperçu des deux chatbots IA. La plupart de ces avis comparent ChatGPT 4.0 à Google Gemini.

Voici les points clés de notre recherche :

Écriture

Un certain nombre de Redditors ont déclaré qu'ils préféraient Google Gemini pour la rédaction créative, car il est plus axé sur la discussion, alors que ChatGPT peut devenir trop cliché

"GPT a un style d'écriture par défaut qui est facile à identifier comme "delves", est prévisible et cliché (sic). Gemini a pris l'écriture dans des directions inattendues, plus créatives, et en termes de discussion se sent plus humain. " ( Source d'information )

hier, je lui ai fait écrire une petite histoire avec certains de mes personnages préférés. Je lui ai d'abord donné un court passage d'un livre dont je voulais qu'il imite le style. Et là, il a écrit une très bonne histoire qui est vraiment cohérente avec l'univers dans lequel je lui ai demandé d'écrire. L'écriture elle-même est excellente. J'ai essayé tellement de fois de faire écrire des histoires à ChatGPT, mais cela s'est toujours avéré être simple et achevé avec des clichés, complètement illisible. Dans ce cas d'utilisation particulier, Gemini est absolument fantastique ! (sic)"_ ( Source d'information )

Un autre Redditor a trouvé que Google Gemini était plus naturel et plus humain dans ses discussions :

à l'inverse, lorsque vous interagissez avec ChatGPT, vous avez l'impression de parler à HAL 9000 de l'émission de télévision "HAL 9000". En revanche, lorsque vous interagissez avec ChatGPT, vous avez l'impression de parler à HAL 9000 du roman de Clarke, c'est tout simplement FROID 🙁 (sic)"_ ( Source d'information )

Codage

ChatGPT est sorti vainqueur à l'unanimité pour le code:

la vitesse supplémentaire de Gemini ne signifie rien lorsqu'elle est erronée et seulement partiellement achevée

peut-être que Gemini Advanced est bon si vous faites juste de l'écriture et d'autres choses génériques et pas du codage... mais pour le codage/programmation, ChatGPT est tellement en avance qu'il n'est _pas même proche. (sic)" ( Source d'information )

Raisonnement logique

**Les éditeurs pensent que les Gémeaux gagnent en créativité et que ChatGPT gagne en raisonnement logique

gpt4 est meilleur pour la logique et le raisonnement, Gemini est meilleur pour le feedback créatif. Il est plus du genre "cette idée ne marche pas et tu es stupide, voici comment tu peux la faire marcher" alors que gpt4 est du genre "cette idée pourrait marcher si tu suivais cette liste générale de règles qui s'applique à tout". (sic)"_ ( Source d'information )

Rencontrez ClickUp AI - La meilleure alternative de ChatGPT vs. Google Gemini

Bien que Google Gemini et ChatGPT soient d'excellents choix, ils sont exploités par des sociétés de big data (Microsoft a fait des investissements importants dans ChatGPT). Cela pose naturellement des problèmes de confidentialité, car s'assurer que les données de votre entreprise ne sont pas utilisées à des fins de formation et d'apprentissage automatique peut avoir un coût considérable.

Parallèlement, l'intégration de ces outils dans vos logiciels existants, qu'il s'agisse de CRM, d'automatisation du marketing ou de DevOps, peut s'avérer délicate. C'est là qu'interviennent les plateformes de gestion de l'espace de travail soutenues par l'IA, telles que ClickUp.

ClickUp peut être un outil de gestion de l'espace de travail une excellente alternative à ChatGPT ou Google Gemini, car il fournit des capacités d'IA générative intégrées via ClickUp Brain. Cela aide les individus et les équipes à automatiser et à organiser leurs flux de travail tout en augmentant la productivité.

ClickUp est l'une des nombreuses solutions de gestion de l'information de l'entreprise Outils d'IA pour la gestion de projet par l'IA . La plateforme aide les petites équipes et les entreprises à gérer leur travail sans passer des heures sur l'onboarding ou les opérations. Surtout lorsqu'ils utilisent le vaste référentiel de ClickUp modèles de gestion de projet !

Voici quelques avantages de l'utilisation de ClickUp :

Des capacités d'IA contextuelles pour automatiser certains flux de travail, tels que la gestion de projet et la communication interne

Option rentable, avec un accès à l'IA à seulement $$$a par utilisateur, par environnement de travail et par mois, par rapport à d'autres modèles de LLM, tels que ChatGPT et Google Gemini

Protection des données de l'entreprise, car ClickUp n'utilise pas vos discussions pour entraîner son moteur d'IA

Explorons comment ClickUp peut vous aider à faire du travail plus rapidement et plus efficacement.

ClickUp Brain

Générer du contenu, gérer les communications, et plus encore avec ClickUp Brain et ses modèles d'invitations, instructions prêtes à l'emploi ClickUp Brain fonctionne comme un GPT-4 finement réglé, personnalisé en fonction des données et des flux de travail propres à votre entreprise. En synchronisant vos documents, projets et wikis, vous consolidez les connaissances de votre entreprise en une source fiable.

Voici quelques façons dont vous pouvez tirer parti de ClickUp Brain pour accroître votre productivité :

Brainstorming d'idées de campagne et retour d'information constructif

Rédiger du contenu à partir de zéro ou modifier le contenu pour qu'il corresponde au style et au ton de votre marque

Convertir des articles de blog en textes courts, tels que des posts sociaux, des légendes et des scripts vidéo

Résumer les statuts du projet et les mises à jour quotidiennes de la mêlée des coéquipiers avec le gestionnaire de projet par IA

Mesurez votreobjectifs de gestion de projetidentifiez les goulets d'étranglement et remplissez les rapports de statut

Posez des questions et obtenez des réponses aux questions relatives à toute campagne, tout client ou toute affaire avec la gestion des connaissances par IA

Créer des tableaux, analyser des données et compiler des rapports perspicaces

ClickUp Brain fournit également des solutions prêtes à l'emploi Modèles d'invitations IA prêts à l'emploi pour différents rôles, tels que le marketing et la vente, afin que vous ne perdiez pas de temps à élaborer l'invite, l'instruction "parfaite".

ClickUp Documents

Créez des documents et générez du texte rapidement à l'aide de la fonctionnalité " Écrire avec IA " de ClickUp Docs ClickUp Docs vous permet de créer des documents, des pages imbriquées et des wikis, de les partager avec votre équipe et de collaborer en temps réel. Il est étroitement intégré à ClickUp Brain, ce qui facilite plus que jamais la création et la gestion de contenu.

Voici comment ClickUp Docs (et ses capacités de rédaction IA) peut véritablement changer la donne pour votre équipe :

Rédiger du contenu à partir de zéro ou ajouter un brouillon et demander à ClickUp Brain de le peaufiner pour vous

Révisez le contenu existant en développant certains points, en résumant le document ou en traduisant le texte dans différentes langues

Utilisez le correcteur orthographique intégré pour vous assurer que votre orthographe est correcte

Répondez rapidement aux commentaires grâce aux réponses contextuelles de l'IA

ClickUp Docs dispose également d'autres fonctionnalités utiles, telles que les commentaires, la modification synchrone et le chat pour aider à la cocréation et à la collaboration en temps réel.

Affichage de ClickUp Chat

Centralisez la communication au sein de l'équipe et collaborez plus rapidement grâce à la vue Teams de ClickUp

Une autre fonctionnalité super utile de ClickUp est la fonction Affichage du ClickUp Chat . Utilisez-le pour créer des discussions de groupe pour différents documents ou projets et gardez toutes les discussions contextuelles. Ajoutez n'importe qui à une discussion avec des mentions, attribuez des commentaires, ajoutez des liens vers des fichiers et intégrez des pages Web pour vous assurer que vos coéquipiers disposent de toutes les informations dont ils ont besoin en un seul endroit.

Et, bien sûr, l'affichage des discussions est également alimenté par ClickUp Brain. Il suffit de taper /IA dans la barre de discussion pour ouvrir le ClickUp AI Writer for Work. Vous pouvez alors lui demander de rédiger vos réponses sur la console de discussion.

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 10$/utilisateur par mois

10$/utilisateur par mois Business: $19/utilisateur par mois

$19/utilisateur par mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp Brain est disponible dans tous les forfaits payants pour 5$ par membre et par environnement de travail par mois

Maximiser la productivité avec les outils d'IA

Un outil de chatbot IA peut améliorer votre productivité grâce à ses capacités de traitement du langage naturel et à ses réponses intelligentes, semblables à celles des humains.

Qu'il s'agisse de faire des recherches sur un livre, d'apprendre une langue ou d'affiner vos communications, ChatGPT et Gemini de Google peuvent vous offrir une aide précieuse.

Mais si vous êtes un professionnel ou une entreprise à la recherche d'une plateforme de gestion de l'espace de travail tout-en-un alimentée par l'IA, nous vous recommandons ClickUp.

C'est un logiciel unique en son genre qui vous offre des solutions améliorées pour concevoir et améliorer votre.. stratégies de développement de projets les documents de travail et les communications internes.

Avec ClickUp Brain, vous n'avez pas à vous battre lors du paramètre de vos intégrations ou extensions - c'est très pratique ! S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et explorez les possibilités illimitées de l'IA !