Taskade vs. ClickUp : Quelle est la meilleure solution pour la gestion de projet ?

Si vous êtes à la recherche d'un Outil de productivité et de gestion de projet alimenté par IA , ClickUp et Taskade sont deux options que vous devriez considérer. Tous deux proposent des solutions alimentées par l'IA pour vous aider à gérer les projets et les tâches et à améliorer la productivité de votre équipe.

Mais laquelle choisir ?

La réponse n'est pas évidente, car elle dépend de vos exigences. À ce titre, vous devriez comparer les deux pour déterminer celle qui travaille le mieux pour vous.

C'est là que nous vous facilitons la tâche. Dans ce blog, nous comparons ClickUp et Taskade à l'identique pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Qu'est-ce que ClickUp?

gérer vos projets, prioriser et suivre les tâches, et améliorer la productivité globale de votre équipe en utilisant ClickUp_ ClickUp pour les équipes de projet est une solution tout-en-un de gestion de projet, de gestion des tâches et de collaboration d'équipe pour les équipes de toutes tailles. Son large tableau de fonctionnalités aide les équipes à stimuler la productivité et à rationaliser les processus afin d'améliorer leur productivité objectifs de gestion de projet .

Fonctionnalités ClickUp

Lorsque vous comparez Taskade vs. ClickUp, gardez à l'esprit que ClickUp offre un plus large intervalle de fonctionnalités avancées et constitue une solution de productivité de bout en bout pour toute entreprise.

Pour cette comparaison, nous ne parlerons que des fonctionnalités clés de ClickUp qui peuvent être directement comparées à celles offertes par Taskade.

1. Gestion de projet et de tâche

ClickUp est un logiciel de gestion de projets et de tâches bien connu logiciel de gestion des tâches est une solution de gestion des tâches dotée de fonctionnalités étendues de planification de projet. Il offre de nombreuses vues pour visualiser les tâches et les échéanciers du projet, telles que les tableaux Kanban, la vue Gantt, les diagrammes de Gantt et les tableaux. Il offre également des fonctionnalités de suivi du temps et de gestion pour une meilleure gestion des ressources.

clickUp permet de suivre facilement le temps passé sur différentes tâches et d'avoir des entrées précises pour la facturation

2. ClickUp Documents

Créez des documents de processus détaillés, faites des listes de tâches ou prenez des notes à l'aide de Documents ClickUp . Il vous permet également de créer un wiki avec des pages imbriquées pour organiser l'information de manière logique.

Il existe de nombreuses options de style et de mise en forme, et il vous permet également d'ajouter des tableaux, des médias et des widgets pour créer des documents hautement personnalisés.

3. Tableaux blancs ClickUp Tableaux blancs ClickUp sont parfaits pour la collaboration visuelle en équipe et le brainstorming. Faites collaborer votre équipe en temps réel pour créer des cartes mentales, concevoir des flux de travail agiles ou organiser des idées.

utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour une collaboration en temps réel avec les membres de votre équipe

4. ClickUp Brain ClickUp Brain est un réseau neuronal intelligent qui connecte les documents, les tâches et toutes les ressources de connaissances de votre entreprise. Utilisez sa puissance IA pour rechercher des réponses, générer automatiquement des notes et des résumés, créer des tâches et des sous-tâches de projet, obtenir des rappels de tâches automatisés, et plus encore. Il est alimenté par GPT-4 Turbo.

5. Tableaux de bord ClickUp

la gestion de projet en ligne avec ClickUp Dashboard

Utiliser Les tableaux de bord intuitifs de ClickUp pour travailler plus intelligemment, et non plus difficilement. Collaborez avec les membres de l'équipe, assignez et suivez les statuts d'achèvement des tâches, ou gérez des projets complexes en choisissant parmi plus de 50 widgets pour construire votre tableau de bord idéal. Les possibilités sont illimitées avec les tableaux de bord ClickUp.

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Business : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Entreprise : Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée

: Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée ClickUp Brain : 5$ par mois et par membre (module complémentaire à tous les forfaits payants)

Qu'est-ce que Taskade?

voir via la tâche à accomplir Taskade est un outil de productivité d'équipe et de gestion de projet alimenté par l'IA. Il utilise le modèle IA GPT-4 pour rationaliser de nombreux processus et simplifier la gestion de projet pour les équipes. Cependant, le forfait Free utilise le modèle GPT-3.5 avec des crédits limités.

Découvrez brièvement ses fonctionnalités clés avant de passer à une comparaison détaillée Taskade vs ClickUp.

Fonctionnalités de Taskade

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés offertes par Taskade.

1. Tâches et projets

Taskade vous permet d'automatiser les tâches et de créer des flux de travail de projet rationalisés. Il offre plusieurs vues, telles que des listes, des tableaux et des tables, pour vous aider à visualiser les flux de travail et les échéanciers des projets. Il offre également une hiérarchisation des tâches et d'autres fonctionnalités de productivité d'équipe.

Contrairement à ClickUp, Taskade ne propose pas de tableaux de bord, ce qui limite les options de visualisation pour la gestion de projet.

2. Notes et documents

Les documents de Taskade sont alimentés par l'IA et interactifs. Vous pouvez les utiliser pour ajouter des notes, créer des listes et poser des questions. Des commandes slash simples peuvent également être utilisées pour ajouter des blocs de contenu et personnaliser les documents.

3. Cartes mentales

Le créateur de cartes mentales de Taskade vous permet de convertir de simples listes en cartes mentales visuelles, ce qui facilite la collaboration et le brainstorming entre les membres de l'équipe.

Il dispose d'une interface de type glisser-déposer qui permet de déplacer les nœuds et de créer des cartes mentales sophistiquées sans trop d'efforts.

4. Taskade IA

L'IA alimente l'ensemble des fonctionnalités de Taskade. Elle vous aide à générer du contenu, à résumer des informations, à automatiser des tâches, à créer des flux de travail automatisés, à trouver des réponses rapides, et plus encore. Il propose également plus de 1 000 modèles d'invitations, instructions pour vous aider à effectuer diverses tâches à l'aide de l'IA.

Taskade pricing

Pro : 19 $ par mois pour 10 utilisateurs (facturé annuellement)

Business : 12 $ par mois par utilisateur

Ultimate : $20 par mois par utilisateur

Taskade vs. ClickUp : Comparaison des fonctionnalités

Dans cette section, nous allons comparer Taskade vs. ClickUp côte à côte sur la base de leurs principales fonctionnalités et fonctions.

Gestion de projet et de tâche

Nous allons comparer leurs principales fonctionnalités de gestion de projet dans la première partie de la comparaison ClickUp vs. Taskade.

Fonctionnalités clés de la gestion de projet ClickUp

Utilisez les Tableaux Kanban etSprints dans ClickUp pour la planification de sprint agile

Mon travail est facilité par la création, l'attribution, la priorisation et le suivi des tâches

Créez des tableaux de bord de projet personnalisés avec plus de 50 widgets et plus de 15 affichages

Exploiter les flux de travail intégrés et l'automatisation des flux de travail

Suivez les jalons du projet pour garantir le respect des délais

Créez et suivez les entrées de temps et obtenez des rapports détaillés

Gagnez du temps et de l'effort avec des modèles personnalisables

Bénéficiez de la gestion de projet par l'IA pour partager des mises à jour de progression et des résumés de projet, créer des sous-tâches, etc

Affichages de projet dans ClickUp

choisissez parmi plus de 15 affichages différents pour gérer vos tâches et vos projets

La gestion de projet n'a jamais été aussi facile qu'avec ClickUp, qui vous permet de visualiser votre forfait, vos échéanciers et vos tâches à l'aide de plusieurs affichages.

La plupart des outils de gestion de projet, y compris Taskade, offrent quelques affichages de base. ClickUp va plus loin pour aider les utilisateurs à visualiser les projets de la manière qui convient le mieux à leurs besoins.

ClickUp facilite la création de diagrammes de Gantt, de tableaux Kanban et d'échéanciers. Ses modèles de gestion de projet vous permettent de créer rapidement des tableaux de bord de projet avancés sans partir de zéro.

La clé de différenciation de ClickUp

clickUp affiche plus de 15 vues de projet, ce qui est supérieur à la norme de l'industrie, par rapport aux six vues de Taskade. Taskade ne dispose pas non plus de certaines vues avancées, telles que les diagrammes de Gantt et les échéanciers.**_

La planification de projet avec ClickUp

Obtenez un aperçu rapide des sprints de vos équipes avec la vue Liste Sprint de ClickUp

Que vous planifiez des sprints pour un projet agile ou des tâches pour n'importe quel projet, la vue Tableau de ClickUp est parfaite. Elle vous permet d'organiser les tâches par statut et d'avoir un aperçu des différentes fonctions en un coup d'œil.

La vue Liste Sprint vous affiche un aperçu rapide des sprints de l'équipe avec les priorités, les échéanciers, les propriétaires des tâches, etc.

Son affichage Jalon vous permet d'établir des forfaits de projet pour des semaines et des mois à l'avance. Visualisez facilement la progression du projet à l'aide d'échéanciers et d'un code couleur pour classer les tâches par segments.

De plus, ClickUp vous aide également à gérer vos employés ClickUp vous aide également à gérer les charges de travail des employés et la planification des capacités afin d'optimiser l'utilisation des ressources.

tirez parti de la vue Charge de travail de ClickUp pour planifier la capacité et éviter les pertes de temps dues à la sous-utilisation des ressources

Différenciateur clé de ClickUp

clickUp offre de multiples outils pour planifier des projets complexes en toute simplicité. Tandis que Taskade offre une vue Tableau Kanban de base, il manque des outils avancés de planification et de visualisation de projet**_

Gestion des tâches ClickUp _**ClickUp offre de nombreux outils pour planifier facilement des projets complexes

créez des tâches, classez-les par ordre de priorité, ajoutez des étiquettes, définissez des dates d'échéance, ajoutez des commentaires attribuant des tâches, et bien plus encore avec ClickUp Tasks_ ClickUp Tâches fait de la gestion des tâches un jeu d'enfant en fournissant des fonctionnalités inégalées. Il vous permet de créer et de gérer facilement des tâches, d'assigner des tâches à plusieurs personnes, de les segmenter et de les classer par ordre de priorité, d'ajouter des liens et des commentaires et de créer des tâches récurrentes.

Ajoutez des champs personnalisés pour enrichir les tâches et ajoutez même des commentaires avec des réactions emoji. Le suivi du temps intégré vous aide à suivre le temps passé sur chaque tâche. Vous pouvez également créer des entrées de temps manuelles.

Bonus: Get free (gratuit)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel de gestion de l'information https://clickup.com/fr-FR/blog/52130/modeles-de-gestion-des-taches/ modèles de gestion des tâches /%href/

qui rationalisent la gestion des tâches et font de la gestion de projet un jeu d'enfant

La clé de différenciation de ClickUp

ClickUp se distingue par son large intervalle de fonctionnalités de gestion des tâches, depuis les assignés multiples jusqu'à un suivi du temps intégré. L'utilisation de ClickUp est facile, et vous n'avez pas besoin compétences en gestion des tâches_ pour commencer. En outre, il vous permet d'ajouter des tâches à partir de Slack, d'e-mails ou même de vos notes. Taskade n'offre pas autant d'options de création de tâches faciles.

Les fonctionnalités clés de la gestion de projet de Taskade

Bénéficiez de plusieurs affichages de projet avec une option pour créer des affichages personnalisés

Utilisez plus de 500 modèles de productivité dans différentes catégories

Collaborer en temps réel et suivre l'historique des versions du projet

Utilisez ses fonctionnalités de création de tâches, d'assignation en bloc, de tri, de priorisation et de suivi du temps

Les affichages de projet dans Taskade

la France n'est pas un pays en voie de développement, mais un pays en voie de développement la tâche à accomplir Taskade affiche six vues de projet, alors que ClickUp en affiche plus de 15. Il s'agit des vues Liste, Tableau, Action, Carte mentale, Diagramme organisationnel et Calendrier. La vue action est une vue tabulaire.

Par rapport à ClickUp, les affichages paraissent simplistes et moins sophistiqués.

Planification de projet avec Taskade

le site web de Taskade est en anglais la tâche à accomplir La vue Tableau Kanban de Taskade est idéale pour le forfait des projets. Il vous donne un aperçu rapide de toutes les tâches d'un projet et vous permet de les trier par statut d'achevé.

L'interface par glisser-déposer, tout comme celle de ClickUp, facilite l'organisation et la réorganisation des tâches.

Contrairement à ClickUp, Échéancier n'affiche pas d'échéancier et n'offre pas de suivi des jalons pour les gestionnaires de projet.

La gestion des tâches dans Taskade

Taskade offre une suite complète de fonctionnalités de gestion des tâches similaires à celles de ClickUp. Il vous permet d'ajouter des commentaires, d'étiqueter des personnes, d'intégrer des fichiers, d'ajouter des liens, de définir des dates d'échéance, et bien plus encore.

Des options permettent également de trier et de hiérarchiser les tâches. Il offre également des raccourcis rapides pour ajouter des tâches ou des notes à n'importe quel projet à partir de n'importe quel endroit de la plateforme Taskade.

Cependant, il ne vous permet pas de créer des dépendances de tâches comme le fait ClickUp, ce qui limite le niveau de détail que vous pouvez ajouter aux tâches.

**ClickUp vs Taskade : quelle est la meilleure solution pour la gestion de projet et de tâche ?

ClickUp remporte cette manche parce que c'est une solution logicielle de gestion de projet tout-en-un qui permet de gérer des projets et des tâches complexes. _Taskade offre d'excellentes fonctionnalités de gestion des tâches alimentées par l'IA, mais il ne peut pas gérer la complexité que ClickUp peut en matière de gestion de projet

Prise de notes et documents

Dans cette deuxième manche de Taskade vs ClickUp, comparons leurs fonctionnalités de prise de notes et de gestion des documents.

Fonctionnalités clés de ClickUp pour la prise de notes

Utilisez son formatage riche et ses options de personnalisation avancées

Collaborez en temps réel et partagez des documents à l'aide de liens publics et privés

Tirez parti de l'IA pour prendre des notes et créer des résumés automatisés

Créez des listes infinies et des documents imbriqués

Effectuer des actions en masse sur les documents, comme l'étiquetage et l'archivage

Exploiter le bloc-notes de l'extension Chrome de ClickUp pour prendre des notes rapides

Coupez le bruit et écrivez sans distraction grâce au mode de mise au point de ClickUp dans les documents

Prise de notes dans ClickUp

prenez des notes, créez des listes et personnalisez-les en mettant en forme et en utilisant des commandes slash dans ClickUp Docs

ClickUp offre non pas une mais plusieurs façons de prendre des notes :

Utiliser la fonctionnalité bloc-notes de son extension Chrome

Prendre des notes détaillées à l'aide de ClickUp Docs_ ClickUp propose non pas une mais plusieurs façons de prendre des notes : Utiliser la fonctionnalité de bloc-notes de son extension Chrome, Prendre des notes détaillées à l'aide de ClickUp Docs

Exploiter la puissance de l'IA pour générer automatiquement des notes et des résumés

ClickUp Docs offre de nombreuses options de personnalisation pour créer et organiser vos notes d'une manière qui vous convient. Vous pouvez créer des tableaux, intégrer des fichiers et des liens, ou personnaliser vos notes à l'aide de l'un de ses nombreux blocs de contenu. Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain dans Docs pour rédiger ou modifier du contenu, extraire des informations de vos tâches, résumer des pages, etc.

Différenciateur clé de ClickUp

**La fonctionnalité bloc-notes de l'extension Chrome permet de prendre facilement des notes tout en naviguant sur Internet. Cela la place au même niveau que les applications spécialisées dans la prise de notes, ce qui fait défaut à Taskade. ClickUp se distingue également par sa fonctionnalité de commandes slash pour personnaliser les documents

Fonctionnalités clés de Taskade pour la prise de notes

Choisissez parmi plusieurs blocs de contenu et options de mise en forme

Tirez parti de l'IA pour prendre rapidement des notes, les affiner ou les développer

Prenez des notes rapidement à l'aide de ses raccourcis clavier

Collaborez avec votre équipe en temps réel sur le même document

La prise de notes dans Taskade

le site web de la Taskade est en anglais la tâche à accomplir Taskade est une application de prise de notes alimentée par l'IA qui vous permet de capturer, mettre en forme et organiser des notes en toute simplicité.

Elle offre de multiples options de mise en forme et permet d'ajouter des fichiers, des liens et des médias à vos notes. Vous pouvez également collaborer avec les membres de votre équipe sur le même document.

Taskade dispose d'un assistant de rédaction IA qui vous aide à générer des notes et des résumés en quelques secondes. Pour une prise de notes rapide, utilisez ses raccourcis clavier pour prendre des notes à tout moment et en tout lieu.

Un domaine où Taskade brille est ses milliers de modèles que vous pouvez utiliser pour créer différents types de notes dans des formes variées. Ces modèles sont similaires à ceux que l'on trouve couramment dans les Alternatives à Taskade comme l'offre Notion.

**ClickUp vs. Taskade : Quel est le meilleur pour la prise de notes et de documents ?

clickUp l'emporte, principalement en raison de la richesse de sa mise en forme et de ses commandes slash pour la personnalisation des documents. Taskade fait jeu égal avec ClickUp pour la prise de notes assistée par l'IA, mais pas pour les autres aspects

Cartes mentales et brainstorming

Dans la troisième partie de la comparaison entre Taskade et ClickUp, nous allons comparer les outils de cartes mentales que chacun propose.

Les principales fonctionnalités de ClickUp pour la cartographie mentale et le brainstorming

Glisser-déposer des nœuds pour créer des cartes mentales

Convertir les nœuds en tâches d'un simple clic sur un bouton

Utiliser les tableaux blancs pour la planification stratégique et le brainstorming

Collaborer avec votre équipe en temps réel

Ajoutez des images et des liens à vos Tableaux blancs ClickUp

La carte mentale à l'aide de ClickUp

créez des cartes mentales complexes en toute simplicité grâce à l'interface intuitive de ClickUp

ClickUp propose des tableaux blancs virtuels qui permettent une collaboration et un brainstorming en équipe en temps réel. Utilisez-le pour créer une stratégie, lancer des idées, concevoir des flux de travail créatifs et créer des cartes mentales.

Si vous souhaitez créer des tâches directement à partir de vos tableaux blancs, il vous suffit de cliquer sur un bouton. Le plus beau, c'est que vous pouvez ajouter des images et des liens pour rendre vos tableaux blancs encore plus attrayants et interactifs.

ClickUp, un élément clé de différenciation

Les Tableaux blancs ClickUp permettent de mettre en œuvre tous les types de techniques d'idéation, et pas seulement les cartes mentales. Comparé à Taskade, ClickUp est plus polyvalent et fonctionnel pour de nombreux usages en dehors de la création de flux de travail et de la cartographie mentale.

Taskade cartes mentales et brainstorming fonctionnalités clés

Tirez parti de l'IA pour obtenir des suggestions sur les nœuds ou créer des cartes mentales à partir d'invitations

Utilisez ses modèles personnalisables pour créer rapidement des cartes mentales à des fins diverses

Ajoutez une infinité de nœuds et de sous-nœuds pour créer des cartes mentales détaillées

La carte mentale avec Taskade

la carte de l'esprit en Taskade /%img/ la tâche à accomplir Taskade vous permet de créer des cartes mentales imbriquées à l'infini, avec autant de nœuds et de sous-nœuds que nécessaire. Son interface de type glisser-déposer vous permet de déplacer les nœuds pour créer des cartes variées.

Comme pour tout ce qui se fait sur Taskade, l'IA est intégrée et aide à tous les niveaux. Par exemple, elle vous permet de créer des cartes mentales automatisées basées sur des invites ou suggère des nœuds que vous pouvez ajouter à vos cartes.

Taskade offre également un accès mobile et une collaboration en temps réel pour le brainstorming d'idées et la planification stratégique.

**ClickUp vs Taskade : Quel est le meilleur outil pour la cartographie mentale et le brainstorming ?

_Les Tableaux blancs ClickUp offrent beaucoup plus de possibilités de brainstorming et d'idéation et ne se limitent pas aux cartes mentales, ce qui lui donne la part belle dans cette comparaison avec Taskade

Solutions IA

Voyons les fonctionnalités IA offertes par les deux outils dans cette dernière manche de Taskade vs ClickUp.

Fonctionnalités clés de ClickUp Brain

Posez des questions et obtenez des réponses à partir de toute votre base de connaissances

Automatisez les processus et les tâches pour une gestion de projet transparente

Exploitez l'IA générative pour la rédaction, la prise de notes, la création de tableaux, de modèles et de transcriptions, ainsi que pour résumer

Les solutions IA proposées par ClickUp

utilisez ClickUp Brain pour rédiger des e-mails, créer des notes de projet ou résumer des notes de réunion ClickUp Brain est comme un deuxième cerveau avec de nombreux Outils d'IA pour vous aider dans tous les aspects de la gestion de projet. Il comprend trois outils super efficaces : le gestionnaire de projet par IA, le gestionnaire des connaissances par IA et l'AI Writer for Work.

Posez à l'AI Knowledge Manager toutes les questions relatives à vos documents, tâches et projets, et il vous donnera des réponses précises et contextuelles.

L'AI Writer for Work peut vous aider à rédiger des e-mails et des articles, à résumer des fils de discussion, à rédiger des comptes rendus de réunion, à lancer des idées et même à suggérer des questions à poser lors d'un entretien d'embauche.

Il peut générer des tableaux à partir de grands paramètres de données et transcrire les notes de vos réunions et Clips. De plus, il peut créer des modèles dans les documents, les tâches et les projets pour n'importe quel cas d'utilisation.

L'AI Project Manager peut créer des notes de projet et des documents RACI, générer automatiquement des sous-tâches pour les tâches dans ClickUp, partager les mises à jour du projet, automatiser les tâches, générer des standups, etc.

Différenciateur clé de ClickUp

Bien que ClickUp soit une plateforme de gestion de projet à la base, ClickUp Brain est l'un des meilleurs second-brain apps . Il s'agit d'un assistant d'écriture, d'un gestionnaire de connaissances et d'un gestionnaire de projet combinés en un seul. De plus, il offre plus de 100 outils pour les tâches spécifiques aux persona.

Taskade IA fonctionnalités clés

Automatisation des tâches à l'aide de l'automatisation de Taskade IA

Créer des agents virtuels personnalisés avec des connaissances spécifiques en utilisant les agents de Taskade IA

Générer du contenu, tel que des notes et des résumés, en utilisant l'assistant de rédaction IA

Les solutions IA proposées par Taskade

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres la tâche à accomplir L'IA de Taskade est utile pour l'automatisation des tâches et la génération de contenu, mais ses fonctions vont au-delà de ces cas d'utilisation.

Elle vous permet de créer des agents IA personnalisés à des fins diverses. Par instance, vous pouvez créer des assistants IA dédiés au marketing, à la gestion de projet, etc.

**Taskade vs ClickUp AI : quel est le meilleur ?

Taskade IA et ClickUp AI sont tous deux en concurrence sur tous les fronts et offrent de puissantes fonctions. Par conséquent, cette manche se solde par une égalité. _

Taskade vs. ClickUp sur Reddit

Nous avons fait des recherches sur Reddit pour voir ce que les Redditors pensent de la question Taskade vs. ClickUp, et voici ce que la communauté a à dire sur les deux outils :

Taskade est facile à utiliser et parfait pour la prise de notes et les outils de productivité individuels.

ClickUp est plus robuste et est parfait pour la gestion de projets complexes pour les entreprises de tous types.

Si vous recherchez une prise de notes de base et l'IA, Taskade fera l'affaire. En revanche, si vous souhaitez une prise de notes avancée, une gestion de projet robuste, des modèles de gestion des tâches, des fonctionnalités de brainstorming et de collaboration, choisissez ClickUp.

**Quel est l'outil de productivité IA qui règne en maître ?

Sur la base de notre comparaison Taskade vs ClickUp, ClickUp a remporté trois manches sur quatre, la quatrième manche étant un match nul.

Votre choix éventuel dépendrait de vos besoins spécifiques. ClickUp est la meilleure option si vous voulez un outil tout-en-un une solution de gestion de projet et de productivité tout-en-un qui peut s'adapter à la croissance de votre entreprise. Elle offre tout ce que fait Taskade et bien plus encore.

Vous voulez découvrir toutes les offres de ClickUp ? S'inscrire à ClickUp et évaluez ses fonctionnalités pour décider si c'est le bon choix.