Les meilleurs livres pour INTJ : Découvrez les livres parfaits pour votre personnalité

Imaginez un livre si déroutant qu'il ressemble à un Rubik's Cube pour votre cerveau. Des caractères complexes et des intrigues qui tournent et se retournent comme un puzzle logique : c'est le paradis pour une personnalité INTJ.

Guidées par la logique et motivées par la résolution efficace de problèmes, les personnes de type INTJ ont besoin de livres intellectuellement stimulants pour satisfaire leur curiosité.

Si vous faites partie de ces personnes, nous vous proposons une sélection de livres que vous apprécierez pour leurs idées transformatrices, leurs enquêtes philosophiques et leurs caractères si réels que vous jurerez qu'ils ont leur propre série sur Netflix. Vous avez raison si vous pensez à des classiques comme la série Harry Potter ou le Guide de l'auto-stoppeur dans la galaxie. Mais, dans cet article, nous allons aller au-delà des basiques et couvrir quelques titres moins connus, aussi.

Qu'est-ce que le type de personnalité INTJ ?

L'INTJ fait partie des 16 types de personnalité identifiés par l'indicateur de type Myers-Briggs, un outil d'évaluation de la personnalité populaire et largement utilisé. Il s'agit de stratèges dotés d'un cerveau qui se projette dans l'avenir tout en utilisant la logique pour guider leur vie de tous les jours. En voici un aperçu :

Introverti: Les INTJ ne sont pas du genre à s'effacer, mais la solitude alimente leur feu. Pensez à une contemplation tranquille, pas à un silence gênant

Intuitif: Toujours tournés vers l'avenir, les INTJ sont enthousiasmés par les possibilités et non par les détails concrets

Toujours tournés vers l'avenir, les INTJ sont enthousiasmés par les possibilités et non par les détails concrets **Réflexion : Les émotions sont reléguées au second plan par rapport à la raison pour les INTJ. Les faits, les données et les arguments solides sont leur langage de prédilection

Juger: Les INTJ sont organisés jusqu'à la moelle, le chaos étant leur kryptonite. Ils ont soif de structure et de forfaits et veulent savoir exactement ce qui va suivre. Des détails en vrac ? Cela ne fait pas partie de leur vocabulaire

Alors, que fait ce mélange de traits de caractère ? Des visionnaires affirmés qui aiment tisser des forfaits stratégiques à long terme. La résolution de problèmes est leur super-pouvoir, la super-productivité est leur deuxième prénom et les solutions innovantes sont leur atout.

Personnalité INTJ et choix littéraires

Les INTJ ont soif de nourriture cérébrale et la littérature est leur terrain de jeu intellectuel. Les livres leur fournissent un espace pour explorer de nouveaux mondes et intérêts, résoudre des énigmes complexes et élargir leur arsenal de connaissances déjà impressionnant.

Alors, quels sont les livres qui font vibrer ces cerveaux ?

Les INTJ s'intéressent à la maîtrise de la langue et aux thèmes intemporels. Les classiques occupent donc une grande partie de leurs étagères

Les intrigues déroutantes, les personnages complexes, la science-fiction, le fantastique et les histoires dystopiques les fascinent

Ils apprécient également les ouvrages non romanesques, les documentaires, les biographies et les plongées dans l'histoire, la psychologie, la philosophie et la science

Les INTJ ne se contentent pas de lire. Ils analysent, réfléchissent et absorbent chaque mot comme une éponge. Oubliez les romans d'amour à l'eau de rose, les INTJ préfèrent les romans intellectuels.

Comprendre les préférences de lecture et les sélections de livres des INTJ

Les INTJ ont une vision globale des choses. Ils zooment sur les détails pour saisir le thème général et recherchent dans les livres des idées qui peuvent s'appliquer à des situations de la vie réelle.

Les INTJ ne sont donc jamais des lecteurs passifs. Ils dissèquent le texte, notent les nuances, soulignent les passages et font même des recherches plus approfondies sur les sujets suscités par les livres qu'ils lisent. Ils ont soif de sens à chaque page et ne sont pas impressionnés par un langage tape-à-l'œil ou des intrigues prévisibles.

Les INTJ sont excités par les casse-tête littéraires, pas par les histoires à dormir debout. Les sentiments excessifs et le mélodrame ne sont pas leur tasse de thé ; ils préfèrent les descriptions subtiles des émotions et les caractères guidés par la logique et la raison.

Les INTJ apprécient également les auteurs qui utilisent la langue de manière efficace et transmettent des idées complexes avec clarté. Ils veulent que chaque mot mérite sa place sur la page.

Recommandations de livres pour les INTJ

Voici donc une liste de 11 joyaux littéraires pour les INTJ. Ces livres de développement personnel pour INTJ vont certainement remettre en question vos perspectives et enflammer votre curiosité.

1. Quiet : The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking par Susan Cain

Author : Susan Cain

: Susan Cain Nombre de pages : 368

: 368 Année de publication: 2012

2012 Estimation de la durée de lecture: 10 heures et 5 minutes

10 heures et 5 minutes Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)



Imaginez un monde où la voix la plus forte n'est pas toujours celle qui est entendue. Ici, la contemplation tranquille et la réflexion stratégique sont aussi prisées que la vivacité d'esprit et le charisme. C'est ce monde que Susan Cain nous dévoile.

Dans Quiet, Susan Cain brosse un tableau vibrant des introvertis, qui sont des penseurs profonds et des créateurs de premier plan. Rempli d'histoires inspirantes d'Einstein et de Gandhi, le livre montre comment les forces des introvertis sont souvent sous-estimées dans notre culture.

Cain parle le langage des INTJ, célébrant leur amour pour l'introspection, le forfait stratégique et la pensée indépendante. Vous adorerez les recherches approfondies et les conseils pratiques pour tirer parti de vos superpouvoirs d'introverti dans le monde réel.

Citation tirée du livre

La timidité est intrinsèquement douloureuse, l'introversion ne l'est pas. Qui que vous soyez, gardez à l'esprit que l'apparence n'est pas la réalité. Certaines personnes agissent comme des extravertis, mais l'effort leur coûte de l'énergie, de l'authentification et même de la santé physique. D'autres semblent distants ou renfermés sur eux-mêmes, mais leur paysage intérieur est riche et plein de drames

Susan Cain

Principaux enseignements

Profitez de votre solitude stratégique; en tant que véritable INTJ, vous pouvez utiliser ce temps pour réfléchir en profondeur sans vous sentir obligé de socialiser en permanence

en tant que véritable INTJ, vous pouvez utiliser ce temps pour réfléchir en profondeur sans vous sentir obligé de socialiser en permanence Trouvez votre voix, mais choisissez vos batailles ; utilisez vos perspectives uniques d'INTJ pour vous concentrer sur des discussions significatives et partager vos idées de manière concise

; utilisez vos perspectives uniques d'INTJ pour vous concentrer sur des discussions significatives et partager vos idées de manière concise Menez par l'exemple, en mettant en valeur vos points forts par des forfaits bien pensés, des contributions perspicaces et un comportement décisif mais calme

Ce que disent les lecteurs

ce livre est l'un des ouvrages de non-fiction les plus influents de cette décennie

2. INTJ : Comprendre le cerveau et établir des relations avec lui par Clayton Geoffreys

Author : Clayton Geoffreys

: Clayton Geoffreys Nombre de pages: 84

84 Année de publication: 2015

2015 Temps de lecture estimé: 2 heures et 45 minutes

2 heures et 45 minutes Évaluations :

3,9/5 (Amazon) 3.5/5 (Goodreads)

:

Ce livre n'est pas seulement un profil de personnalité pour les "Masterminds" du monde MBTI - c'est aussi un anneau décodeur pour déchiffrer votre propre code brillant. C'est la lecture idéale pour comprendre vos super-pouvoirs tels que la pensée stratégique, l'analyse indépendante et la vision futuriste.

Geoffrey vous aide même à gérer les aspects les plus délicats de l'INTJ, comme la compréhension de vos émotions et l'établissement de connexions significatives, sans vous transformer en robot de la conversation.

Citation tirée du livre

À vous ne faites pas sentir le besoin de prendre le contrôle à moins que vous ne voyiez des failles dans l'efficacité. Lorsque cela se produit, vous n'hésitez pas à prendre les choses en main, afin que tout continue à bien se dérouler.**_

Clayton Geoffreys

Principaux enseignements

Recherchez des projets qui correspondent à vos valeurs et qui font une réelle différence dans le monde ; ne vous contentez pas de viser la réussite personnelle

et qui font une réelle différence dans le monde ; ne vous contentez pas de viser la réussite personnelle Montez votre réflexion stratégique et votre esprit de décision , mais travaillez également sur des défis personnels tels que la franchise, l'intelligence émotionnelle et la difficulté à exprimer votre appréciation

, mais travaillez également sur des défis personnels tels que la franchise, l'intelligence émotionnelle et la difficulté à exprimer votre appréciation Trouvez votre tribu des personnes qui apprécient votre profondeur et votre approche intellectuelle - et restez toujours authentique et fidèle à vous-même



Ce que disent les lecteurs

le livre est un excellent moyen de se comprendre soi-même et de ne pas se sentir fou

3. Atlas Shrugged par Ayn Rand

Author : Ayn Rand

: Ayn Rand Nombre de pages: 1088

1088 Année de publication: 1957

1957 Estimation de la durée de lecture: 28 heures et 10 minutes

28 heures et 10 minutes Évaluations :

4,5/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)

:

Imaginez un monde au bord de l'effondrement, où la bureaucratie étrangle la progression et étouffe les esprits brillants. Ce qu'Ayn Rand vous propose dans Atlas Shrugged est une histoire qui est une manne pour le cerveau d'un INTJ.

Rencontrez des super-héros INTJ comme Dagny Taggart, une patronne des chemins de fer qui lutte d'une main de fer contre le chaos, et Hank Rearden, un industriel visionnaire qui trace sa propre voie contre les réglementations paralysantes.

L'écriture de Rand est aussi vive que l'esprit d'un INTJ, et ses arguments sont aussi rigoureusement construits qu'un forfait Business bien ficelé. Vous vous surprendrez à disséquer chaque phrase et à savourer le défi intellectuel que seul un livre comme Atlas Shrugged peut offrir.

Citation tirée du livre

À faire en sorte que votre feu ne s'éteigne pas, étincelle par étincelle irremplaçable, dans les marécages sans espoir du pas tout à fait, du pas encore et du pas du tout

Ayn Rand

Principaux enseignements

La logique comme principe directeur dans la prise de décision et l'action, en s'appuyant sur la philosophie de l'objectivisme d'Ayn Rand, est la clé de la réussite

Menez par l'exemple, en mettant en valeur vos points forts par des forfaits bien pensés, des contributions perspicaces et un comportement décisif mais calme

dans la prise de décision et l'action, en vous appuyant sur la philosophie de l'objectivisme d'Ayn Rand Canaliser votre ambition vers un but qui correspond à vos valeurs au lieu de rechercher une validation extérieure pour alimenter votre quête incessante de la perfection

Ce que disent les lecteurs

j'ai pris connaissance de ce livre à l'adolescence et je l'ai finalement lu à l'âge de 30 ans. Ma vie aurait été meilleure si je l'avais lu plus tôt

4. INTJ : Comprendre et se libérer de ses propres limites par Matthew Brighthouse

Author : Matthew Brighthouse

: Matthew Brighthouse Nombre de pages : 40

: 40 Année de publication: 2017

2017 Estimation de la durée de lecture: 1 heure et 5 minutes

1 heure et 5 minutes Évaluations :

3,9/5 (Amazon) 3.4/5 (Goodreads)

:

Vous vous sentez perdu dans un monde de bavardages et de débordements émotionnels ? Ce livre pourrait vous apporter un peu de réconfort.

Brighthouse aborde toutes les choses qui font trébucher même les INTJ les plus brillants : la maladresse sociale, la maîtrise des émotions gênantes et l'établissement de connexions qui ne donnent pas l'impression d'arracher des dents.

Vous apprendrez à canaliser vos forfaits stratégiques vers des objectifs précis. Ce livre contient des conseils pratiques, des histoires racontables et des idées qui vous aideront à réécrire votre histoire.

Citation tirée du livre

Laissez vos faiblesses vous inspirer pour vous libérer de vos propres limites et maîtriser votre personnalité INTJ.

Matthew Brighthouse

Conseils clés

Les personnes qui ont des intérêts communs avec vous, qui apprécient votre point de vue unique et qui cherchent des mentors à l'intérieur de l'INTJ, doivent se joindre à des communautés spécifiques à l'INTJ

Canaliser le désir d'excellence de l'INTJ en se fixant des objectifs mesurables, en préférant la progression à la perfection et en célébrant ses réussites sans autocritique

en se fixant des objectifs mesurables, en préférant la progression à la perfection et en célébrant ses réussites sans autocritique Sortez de votre zone de confort, essayez de nouvelles activités sociales et pratiquez l'écoute active, même si vous vous sentez mal à l'aise

Ce que disent les lecteurs

un livre facile à lire et à assimiler, avec une approche prévenante qui fonctionne pour moi en tant qu'INTJ

5. Personnalité INTJ : Analysez votre type et organisez une vie de haut niveau par The Minecrafty Wizard

Personnalité INTJ : Analysez votre type et organisez une vie de haut niveau par The Minecrafty Wizard

Author : Minecrafty Wizard

: Minecrafty Wizard Nombre de pages: 40

40 Année de publication: 2015

2015 Estimation de la durée de lecture: 1 heure et 5 minutes

1 heure et 5 minutes Ratings : 2.6/5 (Amazon)

Vous avez donc un cerveau semblable à un couteau suisse - aiguisé, polyvalent et ayant toujours une étape d'avance sur les défis. Et peut-être vous arrive-t-il de savoir des choses sans savoir comment.

L'aide à l'autonomie n'est pas faite pour vous. Mais ce livre l'est. Il s'agit d'une véritable carte au trésor pour construire la vie parfaite d'un INTJ. Vous apprendrez à utiliser vos points forts, comme la planification stratégique, tout en vous attaquant aux aspects plus délicats, comme l'intelligence émotionnelle et les connexions sociales.

Il ne s'agit pas ici de conseils génériques, mais d'un livre qui s'adresse aux INTJ et qui propose des étapes concrètes pour cultiver des relations enrichissantes, débloquer une productivité sans faille et vaincre les pièges du perfectionnisme.

Citation tirée du livre

Les INTJ sont des personnes qui ont une grande capacité d'adaptation et qui sont capables de s'adapter à toutes les situations et à toutes les situations

Principaux enseignements

Développer l'intelligence émotionnelle pour gérer ses émotions et faire preuve d'empathie à l'égard des autres, ce qui permet de mener une vie plus épanouie

pour gérer ses émotions et faire preuve d'empathie à l'égard des autres, ce qui permet de mener une vie plus épanouie Optimiser les routines quotidiennes pour une meilleure productivité et éliminer les inefficacités afin de libérer du temps pour des activités intellectuelles et des objectifs plus élevés

pour une meilleure productivité et éliminer les inefficacités afin de libérer du temps pour des activités intellectuelles et des objectifs plus élevés Fixez des objectifs ambitieux mais réalistes ; vous éviterez ainsi l'épuisement professionnel et garantirez une progression constante à mesure que vous tracerez votre propre chemin

Ce que disent les lecteurs

ce livre ne vous apprend pas seulement à traiter avec les personnes de type INTJ ou celles qui sont de nature compliquée, il vous apprend aussi à faire si vous êtes l'une d'entre elles

6. L'effet composé par Darren Hardy

Author : Darren Hardy

: Darren Hardy Nombre de pages: 208

208 Année de publication: 2010

2010 Estimation de la durée de lecture: 5 heures et 45 minutes

5 heures et 45 minutes Évaluations :

4,7/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

:

Laissez tomber les astuces du jour au lendemain et les modes tape-à-l'œil. L'effet composé est votre feuille de route approuvée par les INTJ pour une ascension régulière et satisfaisante vers la compréhension de vous-même.

Ce livre est un plan de construction de l'élan avec des choix minuscules et délibérés, en tirant parti de votre esprit stratégique et de votre concentration laser pour atteindre vos objectifs.

Hardy a percé le code de la formation des habitudes, en vous montrant comment les petites décisions se transforment en changements durables. Vous plongerez dans la science, maîtriserez l'art de mesurer votre progression et adapterez votre parcours pour être la meilleure version de vous-même

Citation tirée du livre

Oubliez la volonté. Il est temps d'adopter le pouvoir du pourquoi. Vos choix n'ont de sens que si vous les connectez à vos désirs et à vos rêves.**_

Darren Hardy

Principaux enseignements

Créer un effet d'entraînement , de sorte que les améliorations apportées dans un domaine s'étendent également à d'autres domaines connexes

, de sorte que les améliorations apportées dans un domaine s'étendent également à d'autres domaines connexes Les effets de la magie de l'accumulation , par la pratique cohérente de petites actions positives, produisent des effets positifs massifs au fil du temps

, par la pratique cohérente de petites actions positives, produisent des effets positifs massifs au fil du temps Restez concentré sur vos objectifs et évitez de vous laisser distraire par la gratification instantanée dans un monde plein de distractions

Ce que disent les lecteurs

l'effet composé change la donne ! Les idées de Darren Hardy sur les petites actions cohérentes qui mènent à des résultats significatifs nous ouvrent les yeux."_ "L'effet composé change la donne

7. Les 48 lois du pouvoir par Robert Greene

Author : Robert Greene

: Robert Greene Nombre de pages: 452

452 Année de publication: 1998

1998 Estimation de la durée de lecture: 12 heures et 35 minutes

12 heures et 35 minutes Évaluations :

4,7/5 (Amazon) 4.1/4 (Goodreads)

:

Si Machiavel devait écrire un livre pour l'ère moderne, ce serait celui-ci. Dans Les 48 lois du pouvoir, Greene vous enseigne l'art de garder un atout dans votre manche, de transformer vos rivaux en pions et de projeter une aura de confiance inébranlable. Chaque loi vous permet de mieux comprendre comment tirer parti de la dynamique du pouvoir dans le monde réel.

Soyez prudent et faites preuve de discernement en lisant ce livre, car certaines lois pourraient vous faire sourciller sur le plan éthique.

Citation du livre

À faire toujours en sorte que ceux qui sont au-dessus de vous se sentent confortablement supérieurs dans votre désir de leur plaire et de les impressionner, n'allez pas trop loin dans l'étalage de vos talents, ou vous pourriez accomplir le contraire - inspirer la peur et l'insécurité.**_

Robert Greene

Principaux points à retenir

Naviguez dans la hiérarchie avec respect , évitez de faire de l'ombre à vos supérieurs et concentrez votre énergie sur la démonstration de votre valeur pour l'équipe

, évitez de faire de l'ombre à vos supérieurs et concentrez votre énergie sur la démonstration de votre valeur pour l'équipe Canaliser son attention vers des actions ciblées pour atteindre ses objectifs, sans sacrifier la vision à long terme pour des gains à court terme

pour atteindre ses objectifs, sans sacrifier la vision à long terme pour des gains à court terme Recherchez des mentors et des alliés stratégiques qui partagent vos valeurs et vos objectifs et qui peuvent vous offrir des conseils et une assistance précieuse pour accélérer votre progression

Ce que disent les lecteurs

ce livre est parfait pour ceux qui veulent avoir du pouvoir, ou la capacité de reconnaître quand le pouvoir est mal utilisé et qu'ils se font manipuler. Une lecture très stimulante et très influente

8. Ainsi parlait Zarathoustra de Friedrich Nietzsche

Auteur : Friedrich Nietzsche

: Friedrich Nietzsche Nombre de pages: 160

160 Année de publication: 1883

1883 Estimation de la durée de lecture: 4 heures et 30 minutes

4 heures et 30 minutes Évaluations :

4.2/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

:

Si vous vous sentez intellectuellement affamé, il est temps de vous procurer un exemplaire de Thus Spoke Zarathustra de Nietzsche.

La lecture de ce livre s'apparente à l'ascension d'une montagne en compagnie d'un prophète plein de sagesse nommé Zarathoustra, plongeant dans de profondes piscines de "périodicité éternelle". Il combine la philosophie, la poésie et la psychologie et est parfait pour votre soif insatiable d'inspiration intellectuelle.

Les mots de Nietzsche se tordent et tournent comme de la poésie en feu, remettant en question tout ce que vous pensiez savoir et vous laissant avec des questions qui comptent. Et laissez Zarathoustra vous guider dans un voyage qui vous laissera changé à jamais.

Citation tirée du livre

Il y a plus de sagesse dans votre corps que dans votre philosophie la plus profonde

Friedrich Nietzsche

Principaux enseignements

Créez vos propres valeurs à travers vos objectifs, vos activités et vos contributions au monde ; n'attendez pas de validation externe

à travers vos objectifs, vos activités et vos contributions au monde ; n'attendez pas de validation externe **Repoussez sans cesse vos limites, dépassez-les et efforcez-vous de devenir la meilleure version de vous-même

Méfiez-vous de l'ombre tout en embrassant vos points forts ; soyez conscient de vos préjugés et de vos limites potentielles qui peuvent entraver votre croissance

Ce que disent les lecteurs

ainsi parlait Zarathrustra a été une excellente lecture. À mon humble avis, Nietzche est l'un des plus grands philosophes modernes

9. L'image de Dorian Gray d'Oscar Wilde

Author : Oscar Wilde

: Oscar Wilde Nombre de pages: 186

186 Année de publication: 1890

1890 Estimation de la durée de lecture: 5 heures et 20 minutes

5 heures et 20 minutes Évaluations :

4.3/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)

:

Ce livre est à la fois gothique, glamour et sombre. Il peut être comme un miroir funhouse tordu, reflétant l'attraction profonde et les conséquences désordonnées de la poursuite de la jeunesse éternelle.

Dans la société décadente de Londres, un beau jeune homme échange son âme contre la jeunesse éternelle, tandis que son portrait prend le coup pour ses beuveries immorales.

l'image de Dorian Gray présente un mélange déroutant de philosophie, de morale et de drame psychologique, où vous vous débattrez avec les questions de la beauté, de l'identité et du prix à payer pour satisfaire vos désirs les plus sombres.

Citation tirée du livre

La beauté est un formulaire de génie - elle est même plus élevée que le génie, car elle n'a pas besoin d'être expliquée. Elle fait partie des grands faits du monde, comme la lumière du soleil, le printemps ou le reflet dans les eaux sombres de cette coquille d'argent que nous appelons la lune. Elle ne peut être remise en question. Elle a son droit divin de souveraineté

Oscar Wilde

Principaux points à retenir

**En tant qu'INTJ, rappelez-vous que le véritable épanouissement vient de la réalisation d'objectifs significatifs, et non de plaisirs éphémères

**Les personnes qui se sentent à l'aise dans la vie de tous les jours ont besoin d'un peu de temps pour se sentir à l'aise dans la vie le développement personnel et non dans une validation externe

Acceptez vos tendances naturelles à l'introspection et utilisez l'autoréflexion comme un outil d'apprentissage et d'amélioration continus

Ce que disent les lecteurs

j'ai terminé hier soir Le tableau de Dorian Gray d'Oscar Wilde et je l'ai absolument adoré. L'ami de Dorian peint un portrait de lui qui change radicalement sa vie."_$$$$$$$$$$$$

10. Une brève histoire du temps par Stephen Hawking

Author : Stephen Hawking

: Stephen Hawking Nombre de pages: 212

212 Année de publication: 1998

1998 Estimation de la durée de lecture: 5 heures et 50 minutes

5 heures et 50 minutes Évaluations :

4,7/5 (Amazon) 4.4/5 (Goodreads)

:

Hawking explique magistralement une science complexe dans ce livre largement acclamé, qui dissèque la science de l'existence avec des mots simples. Votre esprit analytique INTJ sera dans son élément en lisant ces pages, réfléchissant à la nature du temps.

Préparez-vous à être confronté à un mélange enivrant de physique, de philosophie et de curiosité, et assouvissez votre désir insatiable de percer les secrets les plus profonds de l'univers.

Citation tirée du livre

Le désir de connaissance le plus profond de l'humanité justifie à lui seul la poursuite de notre quête. Et notre objectif n'est rien de moins qu'une description achevée de l'univers dans lequel nous vivons**_

Stephen Hawking

Principaux enseignements

Soyez à l'aise avec les questions sans réponse , car elles vous aideront à accepter l'inconnu et à apprécier la quête permanente de connaissances

, car elles vous aideront à accepter l'inconnu et à apprécier la quête permanente de connaissances Appréciez le pouvoir de la logique et de la raison, en mettant l'accent sur la pensée rationnelle et les conclusions fondées sur des preuves

et de la raison, en mettant l'accent sur la pensée rationnelle et les conclusions fondées sur des preuves Cultiver un esprit scientifique et aborder les problèmes avec objectivité et raison ; ce sont les points forts des INTJ

Ce qu'en disent les lecteurs

chaque page apporte son lot de révélations passionnantes sur notre univers, donnant l'impression de s'aventurer dans les confins de l'espace depuis son propre salon

11. Penser, vite et lentement par Daniel Kahneman

Author : Daniel Kahneman

: Daniel Kahneman Nombre de pages: 499

499 Année de publication: 2011

2011 Estimation de la durée de lecture: 13 heures 45 minutes

13 heures 45 minutes Évaluations :

4,6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

:

Vous pensez qu'il est temps de vous éloigner du fluff motivationnel et d'attraper un manuel d'utilisateur pour votre cerveau ?

Les recherches de Kahneman vous feront plonger dans les deux systèmes mentaux qui régissent chacune de vos décisions : Le système 1, le joker impulsif qui aime les raccourcis ; le système 2, votre stratège lent et délibéré.

Votre esprit analytique se régalera des idées contre-intuitives et des enseignements pratiques, apprenant à exploiter les deux systèmes pour des performances de pointe et une prise de décision optimale.

Ce livre remet en question vos hypothèses sur la rationalité et la prise de décision. Vous découvrirez comment les préjugés, les heuristiques et les raccourcis mentaux influencent vos schémas de pensée, même si vous êtes un INTJ qui s'enorgueillit de sa pensée logique.

Citation tirée du livre

_**Un moyen fiable de faire croire à des faussetés est la répétition fréquente, car la familiarité n'est pas facile à distinguer de la vérité. Les institutions autoritaires et les spécialistes du marketing ont toujours connu ce fait

Daniel Kahneman

Principaux enseignements

Soyez attentif aux préjugés , envisagez d'autres perspectives et équilibrez l'intuition du système 1 avec l'analyse du système 2 pour faire des choix plus éclairés et plus efficaces

, envisagez d'autres perspectives et équilibrez l'intuition du système 1 avec l'analyse du système 2 pour faire des choix plus éclairés et plus efficaces Apprenez à identifier et à utiliser les heuristiques qui offrent des raccourcis précieux dans des situations complexes, mais restez conscient de leurs limites et de leurs biais potentiels

qui offrent des raccourcis précieux dans des situations complexes, mais restez conscient de leurs limites et de leurs biais potentiels Comprendre comment le cadrage influence la prise de décision et utiliser ces connaissances pour communiquer efficacement vos idées, en veillant à rester objectif et transparent

Ce que disent les lecteurs

ce livre est très intéressant, applicable, perspicace et divertissant. J'ai pris plaisir à disséquer les nombreuses expériences de pensée et études pour en dégager les mérites que je pourrais appliquer à ma réflexion de tous les jours

Application des enseignements tirés des livres sur les INTJ

Faisons donc un rapide récapitulatif de ce smorgasbord littéraire, trié sur le volet pour vos esprits stratégiques :

Quiet : The Power of Introverts de Susan Cain et INTJ : Understanding and Relating with the Mastermind de Clayton Geoffreys : Célébrez les forces des introvertis et déchiffrez le code du développement d'un esprit d'équipe un état d'esprit productif * l'Atlas Shrugged d'Ayn Rand et Le tableau de Dorian Gray d'Oscar Wilde : À attacher pour des caractères complexes et des dilemmes moraux qui feront faire des pirouettes à votre cerveau

l'effet composé de Darren Hardy et Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene : des conseils pratiques sur l'art d'atteindre des objectifs et de naviguer dans la dynamique du pouvoir

l'effet composé de Darren Hardy et Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene : des conseils pratiques sur l'art d'atteindre des objectifs et de naviguer dans la dynamique du pouvoir : Assouvissez votre démangeaison philosophique ou votre soif scientifique en explorant les grandes questions sur la vie, l'univers et tout ce qui se trouve entre les deux

Il ne s'agit là que de quelques suggestions. Le monde est votre huître intellectuelle - sortez et trouvez les livres qui font chanter votre cerveau !

Personnalisez vos projets en fonction de votre personnalité

En tant qu'INTJ, vous avez probablement de nombreux projets en cours (en plus de dévorer des livres, nous voulons dire !). Tout comme les recommandations de livres, nous avons une recommandation pour une plateforme de gestion de projet personnalisable qui s'adaptera à votre personnalité...

ClickUp

.

La plupart des plateformes de gestion de projet n'offrent pas l'approche la mieux adaptée à la réalisation de vos objectifs.

Mais..,

Les outils de gestion de projet de ClickUp

amplifient vos forces et résolvent vos défis, que vous soyez un stratège (INTJ) ou un boute-en-train (ESFP). Ses fonctionnalités - affichages personnalisés, champs personnalisés, environnements de travail personnalisables, etc. - s'adaptent exactement à votre type de personnalité !

ClickUp pour L'architecte (INTJ)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-170.png Objectifs ClickUp /$$img/

Suivez votre travail grâce à des tableaux de bord hebdomadaires et planifiez-les en fonction des objectifs plus larges du projet grâce à ClickUp Objectifs

En tant que fin stratège, vous travaillez sans cesse à trouver le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs les plus ambitieux (BHAG). Et il n'y a pas de meilleure feuille de route pour les atteindre que celle que vous pouvez créer avec

Objectifs ClickUp

. C'est le centre de commande dont vous rêvez, avec des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-166.png Champs personnalisés ClickUp /$$img/

Utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour enregistrer les informations relatives à votre projet comme vous l'entendez

Et si vous préférez les plans détaillés et structurés, vous pouvez associer vos Objectifs aux Vues Liste et Tableau de ClickUp pour toujours avoir un aperçu de vos efforts et de votre progression. Décorez-les avec

Champs personnalisés ClickUp

pour ajouter des échéances, suivre la progression et assigner des priorités ! De plus, les rappels automatisés vous permettront de rester efficace et de garder le cap sur vos objectifs Des rappels automatisés vous permettront de rester efficace et de ne pas perdre de vue vos objectifs.

ClickUp pour Le débatteur (ENTP)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-167-1400x935.png ClickUp Tableaux blancs /$$img/

Faites un brainstorming avec votre équipe en utilisant les Tableaux blancs ClickUp

Vous êtes doué pour trouver de nouvelles idées et convaincre les autres ? Ce sont de grandes qualités chez les chefs de projet ENTP. Vous pouvez les utiliser à votre avantage et à celui de votre équipe grâce à

Tableaux blancs ClickUp

.

Utilisez les Tableaux blancs pour lancer des idées avec vos coéquipiers, esquisser des solutions à des problèmes urgents, puis les décomposer en tâches et les assigner aux bonnes personnes pour une mise en œuvre rapide - tout cela à partir de votre toile numérique dans ClickUp.

ClickUp pour Le Défenseur (ISFJ)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-42-1400x760.png Affichage du Calendrier de ClickUp /$$img/

Gérez vos listes personnelles de choses à faire, vos projets complexes et tout ce qui se trouve entre les deux grâce au Calendrier de ClickUp

En tant qu'ISFJ, vous êtes souvent la colle qui fait tenir les choses ensemble.

Affichage du Calendrier de ClickUp

est votre havre de paix organisationnel, achevé avec un aperçu des rôles et responsabilités de vos coéquipiers

des rôles et responsabilités de vos coéquipiers

le statut des tâches de votre projet, et

les échéanciers de votre projet

Si vous souhaitez tout gérer à partir d'une plateforme centralisée, ClickUp est votre meilleur atout.

ClickUp pour le divertisseur (ESFP)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-168-1400x935.png Vue Gantt de ClickUp /$$img/

Suivez visuellement les étapes de votre projet grâce au diagramme de Gantt de ClickUp

Vous avez prévu un évènement au travail, mais vous voulez qu'il reste amusant et engageant pour tout le monde ? Laissez

ClickUp Views

soyez le planificateur de votre évènement.

Suivez les différentes étapes du processus de planification d'un évènement, telles que la réservation d'un lieu, les invitations de conférenciers, les campagnes de marketing et la logistique à l'aide de Vue Gantt de ClickUp

Attribuez des délais et des dépendances pour vous assurer que les tâches sont achevées à temps et dans la bonne commande

Utilisez un code couleur ou des champs personnalisés pour catégoriser les tâches afin de mieux les organiser

ClickUp pour le logisticien (ISTJ)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-169.png Vue Liste de ClickUp /$$img/

La vue Liste de ClickUp vous permet de regrouper, trier et filtrer facilement vos tâches

Si

des habitudes de travail disciplinées

vous définissent vraiment,

La vue Liste de ClickUp

qui contient des champs personnalisés détaillés pour les spécifications et les documents, est votre meilleur ami. Automatisation ? C'est elle qui fait respecter les règles, en envoyant des rappels pour des vérifications et des mises à jour régulières.

Questions fréquemment posées

1. Pourquoi l'INTJ est-il si rare ?

Les INTJ ont un esprit vif, des exigences élevées et un côté rebelle. Cette combinaison de qualités les fait paraître distants alors qu'ils sont simplement introvertis. Les INTJ ont soif de connexions profondes, mais ils accordent plus d'importance à la qualité qu'à la quantité.

2. Quelle est l'approche de la vie d'un INTJ ?

Maîtriser le jeu et avoir un impact sur le monde. Les INTJ résolvent les énigmes, tracent leur propre chemin avec une concentration sans faille et une détermination tranquille.

Leur objectif ? Laisser une marque positive sur le monde, souvent en trouvant des solutions stratégiques à des défis complexes. Ne vous laissez donc pas tromper par leur apparence réservée. Il s'agit d'une force tranquille qui façonne le monde, une idée brillante à la fois.

3. Qu'est-ce que le style de personnalité INTJ ?

La personnalité INTJ est également connue sous le nom de "Mastermind" ou "Architect" C'est un mélange puissant de prouesses intellectuelles, de forfaits stratégiques et d'une détermination tranquille à laisser une trace dans le monde.

Les INTJ construisent leurs propres empires. Ils ont soif d'autonomie, se fixent des objectifs et tracent leur propre voie, souvent en défiant et en repoussant les limites.

Les INTJ n'aiment pas le gaspillage. Ils rationalisent les tâches, optimisent les flux de travail et maximisent leur impact dans tous les aspects de la vie. Ils cherchent toujours à acquérir de nouvelles compétences, à repousser les limites et à affiner leurs compétences

gestion des tâches

capacités. Ils considèrent la vie comme un voyage de découverte et de maîtrise de soi en continu.

Imaginez un grand maître d'échecs avec une soif de connaissances et une détermination tranquille à changer le monde - c'est l'essence même de la personnalité INTJ !