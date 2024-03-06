Maximiser l'efficacité de l'ingénierie : Stratégies pour les gestionnaires et les développeurs

Que vous fassiez partie d'une petite ou d'une grande équipe, les inefficacités en matière d'ingénierie frustrent toute l'équipe, nuisent aux relations avec les clients et entraînent des pertes financières. Elles gaspillent des ressources précieuses et font que vos projets ne répondent pas aux attentes et aux échéanciers.

Sur cette note, explorons un concept qui permet aux équipes d'ingénierie de se sortir de situations délicates : l'efficacité de l'ingénierie. Nous aborderons tous les aspects de ce concept, de sa définition à la manière de le mettre en œuvre efficacement.

Qu'est-ce que l'efficience technique ?

L'efficience technique consiste à atteindre les résultats souhaités en gaspillant le moins possible les ressources telles que le temps, les matériaux, l'énergie ou la main-d'œuvre. Plus votre production est proche du résultat forfaitaire, plus votre efficacité technique est élevée. Cela est utile lorsque la gestion des ingénieurs et implique l'optimisation des processus, des conceptions et des méthodologies afin de maximiser le rendement tout en minimisant les intrants.

L'objectif est d'améliorer la productivité et de réduire les coûts.

Importance de l'efficacité de l'ingénierie dans le développement des projets

L'efficacité de l'ingénierie garantit :

Les projets sont achevés dans les délais prévus, sans retard

Les coûts du projet sont minimisés en optimisant l'utilisation des ressources, en réduisant les déchets et en évitant les dépenses inutiles. Cela est particulièrement important pour les projets dont le budget est serré ou le financement fixe

Les risques sont identifiés et atténués dès le début du cycle de vie du projet afin de réduire la probabilité d'erreurs coûteuses, de reprises ou d'échecs du projet

La qualité est maintenue à un niveau qui satisfait ou dépasse les attentes du client

L'efficacité de l'ingénierie est particulièrement cruciale pour les projets dans les domaines suivants :

Développement de logiciels

Le génie mécanique

Le génie civil

Génie industriel

Systèmes énergétiques

Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Ingénierie environnementale

Aperçu du cycle de vie du développement des systèmes

Vous rencontrerez peut-être un autre terme étroitement lié à l'efficacité de l'ingénierie : le cycle de développement des systèmes (SDLC).

Le SDLC est une approche structurée explicitement utilisée dans l'ingénierie logicielle et le développement de systèmes d'information. Vous disposez d'une série de phases qui garantissent le développement efficace et efficient de logiciels ou de systèmes d'information tout en répondant aux besoins des parties prenantes.

Les phases typiques du SDLC sont les suivantes :

Le forfait

L'analyse

La conception

La mise en œuvre

Test

Déploiement

Maintenance

Ce concept promeut une approche cyclique du développement des projets, offrant de nombreuses possibilités d'évaluation et d'itération. S'il est exécuté correctement, le SDLC améliorera l'efficacité de l'ingénierie en optimisant l'utilisation des ressources la rationalisation des processus et la gestion des risques.

Vous pouvez vous améliorer en permanence sans interrompre votre flux de travail en adoptant le développement logiciel agile, ce qui nous amène au sujet suivant.

Le rôle du développement agile de logiciels dans l'amélioration de l'efficacité

Le développement logiciel agile est une approche itérative qui donne la priorité à la flexibilité, à la collaboration et à la fourniture d'une valeur client cohérente par le biais d'améliorations incrémentales et d'itérations rapides.

Les responsables de l'ingénierie qui l'utilisent se concentrent sur trois points :

Un forfait adaptatif

Un retour d'information continu

Collaboration Fermée entre les équipes interfonctionnelles

Les équipes d'ingénieurs qui adoptent des méthodologies agiles peuvent répondre rapidement à l'évolution des besoins et des demandes du marché.

D'après l'étude Harvard Business Review , les entreprises qui adoptent les méthodologies agiles connaissent une croissance de 60 % de leur chiffre d'affaires, ce qui témoigne de l'efficacité de cette approche pour accroître l'efficience.

Indicateurs de performance clés pour une ingénierie efficace

Les indicateurs d'efficacité sont des mesures quantifiables normalisées qui permettent d'évaluer le taux de réussite de vos efforts en matière d'efficacité dans l'ingénierie.

Elles fournissent des informations sur le coût du projet, le temps, l'affectation des ressources et l'utilisation des ressources, la performance et la qualité, en vous aidant à prendre des étapes stratégiques et mesurées pour les améliorer.

Voici plus de détails sur ces indicateurs précieux pour vous aider à améliorer l'efficacité de l'ingénierie.

1. Durée du cycle

La durée du cycle est la durée nécessaire pour achever une tâche ou un processus spécifique (du début à la fin). Elle est généralement suivie à l'aide d'horodateurs ou de logiciels de suivi du temps.

Formule pour mesurer la durée du cycle : Durée du cycle = durée totale/nombre de cycles

Par exemple, supposons qu'une équipe de développeurs achève 10 fonctionnalités en 20 jours de travail. Dans ce cas, la durée totale est de 20 jours ouvrables et le nombre de cycles est de 10.

Durée du cycle = 20 jours de travail / 10 fonctionnalités = 2 jours de travail par fonctionnalité.

Des durées du cycle réduites sont synonymes d'amélioration de la productivité, du rendement et de minimisation des retards, tandis que des durées du cycle longues sont synonymes d'inefficacité.

2. Temps de codage

Le temps de codage mesure la durée que les ingénieurs logiciels consacrent à l'écriture ou à la modification du code. Il est suivi du temps à l'aide d'outils de suivi du temps, outils de gestion de projet pour les ingénieurs logiciels ou des systèmes de contrôle de version. Ces indicateurs sont essentiels pour respecter les réunions, identifier rapidement les goulets d'étranglement et établir un calendrier des ressources de manière efficace .

Un temps de codage long signifie que vos développeurs prennent trop de temps pour écrire le code, ce qui indique qu'il est possible d'optimiser les processus.

3. Temps d'arrêt

Le temps d'arrêt mesure l'unité de temps pendant laquelle l'équipement ou les processus de production ne sont pas opérationnels en raison de la maintenance, de pannes ou d'autres facteurs. Ils sont suivis à l'aide de registres des temps d'arrêt ou de systèmes de surveillance des équipements et sont utilisés pour identifier les problèmes récurrents et trouver des solutions permanentes.

Un temps d'arrêt élevé indique des interruptions fréquentes ou des défaillances de processus, tandis qu'un temps d'arrêt faible indique des processus fiables.

4. Temps d'enlèvement

Le temps de réponse mesure le temps nécessaire pour répondre et traiter les demandes ou les tâches entrantes, telles que les demandes des clients ou les tickets d'assistance.

Le suivi de cet indicateur est assuré par des systèmes de billetterie standard tels que SupportBee ou Help Scout.

Un délai de réponse court signifie que votre processus de résolution des problèmes est efficace, tandis qu'un délai de réponse long indique que vous devez accélérer le service à la clientèle.

5. Temps d'examen

Le temps de révision est le temps nécessaire à l'évaluation des tâches ou des produits livrables. Il peut être suivi à l'aide de des outils de cartographie des processus ou en suivant manuellement les cycles de retour d'information.

6. Temps de déploiement

Contrairement au temps d'arrêt, le temps de déploiement est un indicateur d'efficacité spécifique aux mises à jour logicielles - essentielles en l'analyse des processus pour l'ingénierie logicielle.

Également appelé délai de mise en œuvre ou délai de déploiement, le délai de déploiement mesure le temps écoulé entre l'initiation d'une demande de fonctionnalité ou d'une tâche et sa mise à disposition dans un environnement de test ou de production.

Une durée de déploiement faible signifie des cycles de publication plus rapides, une livraison plus rapide des nouvelles fonctionnalités ou des correctifs aux utilisateurs finaux, et une agilité générale dans le développement de logiciels. Un délai de déploiement élevé indique des complications dans le processus de déploiement et la nécessité d'améliorer l'efficacité des ingénieurs. L'optimisation de ces indicateurs peut accélérer la mise sur le marché.

7. Fréquence de déploiement

La fréquence de déploiement fait référence à la fréquence à laquelle vous déployez des mises à jour ou des modifications logicielles dans un délai spécifique. Vous pouvez la suivre à l'aide de journaux de déploiement ou de calendriers de publication.

Cet indicateur est particulièrement important pour les équipes opérant dans des environnements hyperconcurrentiels tels que SaaS, le commerce électronique et la finance. Une fréquence de déploiement élevée indique que vous pouvez fournir de la valeur aux utilisateurs plus rapidement, tandis qu'une fréquence plus faible signifie qu'il vous faut plus de temps pour améliorer votre produit.

8. Taux de réparation au premier coup (FTFR)

Le taux de réparation initiale évalue le pourcentage de problèmes d'équipement ou de système résolus avec succès dès la première tentative.

Formule pour mesurer le taux de résolution au premier coup : Taux de résolution au premier coup = (Nombre d'incidents résolus au premier coup / nombre total d'incidents) x 100

Par exemple, supposons que votre équipe d'assistance technique reçoive 100 tickets d'assistance en un mois et qu'elle en résolve 80 avec succès sans nécessiter d'assistance supplémentaire ou de rappel.

Le taux de résolution au premier essai serait le suivant : FTFR = (80 / 100) x 100 = 80 %.

Un taux de résolution rapide faible est le signe d'un manque d'efficacité dans le processus de résolution des problèmes, ce qui peut entraîner l'insatisfaction des clients. Un FTFR élevé signifie que votre équipe d'assistance client ou de maintenance est très efficace pour diagnostiquer et résoudre les problèmes dès le premier contact.

9. Taux de reprise

Dans l'idéal, vous souhaiteriez que toutes les machines/le code soient impeccables et ne tombent jamais en panne. Cependant, des erreurs se produisent au cours du processus d'assemblage ou du cycle de développement des logiciels.

Dans le développement de logiciels, le taux de reprise est le pourcentage de modifications de code dans lesquelles un ingénieur réécrit un code récemment mis à jour (datant de moins de 30 jours).

Si une certaine quantité de travail de reprise fait naturellement partie du processus de développement de logiciels (ce nombre varie en fonction de l'expérience et du travail du collaborateur), un taux de travail de reprise élevé indique des spécifications peu claires, des exigences de produit changeantes et un manque de familiarité avec la base de code.

10. Utilisation des ressources

La planification des ressources est un indicateur clé de performance qui fait partie intégrante de l'efficacité de l'ingénierie, car elle aide les gestionnaires de projet à mesurer les performances et les efforts sur une période donnée.

Cette connaissance permet aux gestionnaires de projet de prévoir les ressources disponibles dans plusieurs catégories afin de planifier les horaires de travail pour garantir la santé optimale des projets.

La formule pour calculer l'utilisation des ressources est la suivante : Total des heures facturables/ Total des heures de travail disponibles x 100

11. Solde/limites du travail en cours (WIP)

Le travail en cours (WIP) désigne toute tâche commencée mais non achevée. Les organisations doivent réduire le stade du travail en cours (WIP) car plus une tâche ou un élément reste longtemps à l'étape du travail en cours, moins l'équipe et l'entreprise sont efficaces.

Dans le cadre du développement agile de produits, fixer des limites au travail en cours (WIP) permet d'identifier les inefficacités et les goulets d'étranglement, d'effacer le pipeline pour éviter le multitâche, de répondre aux exigences des clients grâce à des mises à jour régulières et de maintenir le rythme idéal entre l'oisiveté et la surcharge de travail.

À faire pour déterminer l'équilibre de votre travail en cours (WIP) ?

Tout d'abord, n'oubliez pas que le travail en cours (WIP) est interchangeable et que si vous le faites pour la première fois, il y a de fortes chances que vous commettiez des erreurs.

Considérez deux choses pour commencer :

Le nombre de personnes dans votre équipe

Le nombre de tâches sur lesquelles chacun doit travailler à un moment donné

Le solde du travail en cours (WIP) se situera dans l'intervalle de :

La taille de votre équipe + 1

Taille de l'équipe x 2

Pour une équipe de 15 personnes, votre limite de travail en cours devrait se situer entre 16 (15+1) et 30 tâches (15×2).

Cependant, n'oubliez pas d'itérer les limites de travail en cours (WIP) jusqu'à ce qu'elles fonctionnent le mieux pour votre équipe.

12. Précision du forfait

Si vous êtes un gestionnaire de projet ou si vous faites partie d'une équipe de développement de logiciels qui évolue rapidement, cette question vous semble familière : Combien de temps cela va-t-il vous prendre ?

Un récent sondage a révélé que la précision moyenne de la planification pour plus de 2 000 équipes était inférieure à 50 %.

La précision de la planification est définie comme le nombre de produits, de produits en attente ou d'itérations que votre équipe peut livrer dans un délai donné.

Cette estimation sera basée sur la portée et la complexité du projet, la disponibilité des ressources, l'expérience de l'équipe et l'accès aux ressources pertinentes.

Utilisez les outils de gestion de projet ClickUp pour mesurer la précision de la planification pour la productivité des développeurs . Mon travail vous permettra de comprendre les capacités de votre équipe et la quantité de travail que vous pourrez assumer à l'avenir.

La première étape pour mesurer l'efficacité de l'ingénierie consiste à planifier vos processus. Votre efficacité globale en matière d'ingénierie est la somme de l'efficacité de chaque processus, il est donc essentiel d'en avoir une vision claire.

Il est donc essentiel d'avoir une vision claire de ces processus planifier un processus , énumérer les étapes et les classer par ordre chronologique (ou logique).

Vous pouvez également utiliser une aide visuelle telle que le tableau suivant Modèle de tableau blanc pour le plan de processus ClickUp pour faciliter les choses :

Visualisez le flux des tâches à chaque étape du projet et classez-les en objectifs, activités et éléments d'action grâce au modèle de plan de processus ClickUp

Le modèle vous permet de déterminer l'objectif, les activités et les éléments d'action de chaque étape du processus et de comprendre les dépendances. Pourquoi ne pas utiliser une feuille de papier pour planifier les processus ? Ce modèle présente plusieurs avantages :

Il affiche une vue d'ensemble des processus de longue durée. Le Tableau blanc est infini, ce qui signifie que vous pouvez faire un zoom arrière et ajouter autant d'étapes que vous le souhaitez

Facile à mettre à jour et à modifier lors des mises à jour de processus

Rationalisation de la collaboration entre les ingénieurs associés

Fonctionnalité de glisser-déposer pour une utilisation facile

L'étape suivante est la collecte des données. Une fois que vous avez planifié vos processus, vous voulez collecter des données pertinentes pour chaque étape afin de calculer les indicateurs. Il existe trois grandes catégories de données à collecter :

Durée : Il s'agit de données sur le temps nécessaire pour achever un processus, comme la conception, le développement, les tests, le débogage et le déploiement

: Il s'agit de données sur le temps nécessaire pour achever un processus, comme la conception, le développement, les tests, le débogage et le déploiement Utilisation des ressources : les données relatives à l'utilisation des ressources vous aident à déterminer l'efficacité avec laquelle vous utilisez les ressources (telles que les ressources humaines, l'équipement et les logiciels)

: les données relatives à l'utilisation des ressources vous aident à déterminer l'efficacité avec laquelle vous utilisez les ressources (telles que les ressources humaines, l'équipement et les logiciels) Satisfaction des clients: La satisfaction des clients provient des commentaires des clients, des sondages, du Net Promoter Score (NPS) ou des tickets d'assistance client

La catégorie la plus importante ici est le temps, qui permet de calculer la plupart de nos indicateurs d'efficacité. ClickUp propose une extension Chrome gratuite qui permet de suivre le temps à partir des bureaux, des mobiles et des navigateurs web.

Liez ce temps à toutes les tâches sur lesquelles votre équipe travaille dans ClickUp, puis utilisez Tableau de bord ClickUp pour déterminer la durée de chaque processus.

Voici à quoi ressemble le tableau de suivi du temps :

Comparez visuellement les charges de travail des équipes et suivez leur progression grâce à l'affichage de l'échéancier de ClickUp

La dernière étape consiste à calculer les indicateurs d'efficacité de l'ingénierie pour obtenir des informations basées sur les données. Les Modèle de KPI ClickUp est une véritable bouée de sauvetage. Le modèle vous permet de créer des indicateurs personnalisés à suivre et de définir des objectifs et de suivre la progression pour voir comment vous vous en sortez par rapport à ces derniers.

Suivez vos indicateurs de réussite avec le modèle d'indicateurs clés de performance (KPI) de ClickUp

Éviter les erreurs courantes dans la mesure de l'efficacité de l'ingénierie

Voici quelques erreurs courantes à éviter dans la mesure de l'efficacité de l'ingénierie :

Se concentrer sur des indicateurs quantitatifs de base tels que le coût et le temps sans prendre en compte des facteurs complexes et plus détaillés tels que l'utilisation des ressources et la satisfaction du client

tels que le coût et le temps sans prendre en compte des facteurs complexes et plus détaillés tels que l'utilisation des ressources et la satisfaction du client **Se concentrer de manière excessive sur des processus spécifiques, des départements ou des indicateurs individuels. Cela conduit à négliger le contexte organisationnel plus large, à des informations incomplètes et à des opportunités d'optimisation manquées

L'utilisation d'approches de mesure dépassées ou inflexibles qui ne parviennent pas à s'adapter à l'évolution de la dynamique de l'entreprise

qui ne parviennent pas à s'adapter à l'évolution de la dynamique de l'entreprise La mesure d'indicateurs d'efficacité non pertinents qui ne sont pas directement liés aux objets stratégiques de l'organisation, ce qui conduit à une allocation inefficace des ressources

qui ne sont pas directement liés aux objets stratégiques de l'organisation, ce qui conduit à une allocation inefficace des ressources Ne pas valider les sources de données, les méthodologies et les hypothèses, ce qui résulte en des déductions inexactes

L'une des façons les plus simples d'éviter ces erreurs est d'utiliser les outils suivants ClickUp pour les équipes de logiciels . Voici pourquoi :

Créez une automatisation personnalisée avec ClickUp pour automatiser toutes vos tâches de routine

Identifiez les tâches et les flux de travail répétitifs et fastidieux, puis sélectionnez les outils appropriés ou développez des scripts d'automatisation personnalisés pour rationaliser les processus .

Divers outils augmentent l'ingénierie l'efficacité des processus en identifiant les domaines propices à l'automatisation. Par exemple, Ansible automatise le provisionnement du cloud et le déploiement d'applications, tandis que Travis CI permet d'exécuter des tests automatisés. Si vous utilisez ClickUp pour vos processus de gestion de projet, il vous permet également d'automatiser les tâches répétitives et les flux de travail basés sur des déclencheurs.

3. Éviter d'écrire du code supplémentaire

Aidez vos ingénieurs à adopter des principes de conception modulaire et à s'efforcer de simplifier et de réutiliser le code. Concentrez-vous sur la décomposition des projets en modules, fonctions ou classes plus petits et autonomes et minimisez la duplication du code en consolidant les fonctionnalités communes dans des composants réutilisables.

C'est également une bonne idée d'apprendre à votre équipe à exploiter les bibliothèques, les cadres et les modèles de conception existants chaque fois que cela est possible afin d'éviter de réinventer la roue, d'améliorer la productivité des développeurs et de fournir rapidement un code de meilleure qualité.

4. Utilisez un outil de développement de projet pour gérer votre équipe d'ingénieurs

Choisissez une solution complète qui offre tous les outils dont vous avez besoin pour planifier et développer votre produit en un seul endroit.

Par exemple, la solution de gestion de projet de ClickUp offre tout ce dont vous avez besoin pour planifier et exécuter votre projet dans une plateforme intuitive :

ClickUp Brain vous aide à générer des forfaits et de la documentation sur les produits afin d'accélérer le processus de développement, en plus de fournir des informations sur les produitsOutils d'IA pour automatiser le travail répétitif

Tâches ClickUp rendent possible les flux de travail agiles afin que vous puissiez suivre les bonnes pratiques de développement de produits. Il vous permet de créer une feuille de route de produit partagée qui incorpore le retour d'information, les épiques et les sprints afin que toute votre équipe connaisse la prochaine étape

Documents ClickUp est une base de documentation centrale qui assiste la modification en cours, les commentaires, l'étiquette d'équipe et l'intégration avec les flux de travail du produit pour une collaboration efficace

ClickUp Tableaux blancs vous aident, vous et votre équipe, à forfaiter et à mapper des idées et à les convertir en produits générateurs de retour sur investissement

Tableaux de bord ClickUp vous aident à suivre la progression d'un projet donné, à identifier les goulets d'étranglement et à mesurer la productivité

Rapprochez les équipes grâce à des flux de travail, des documents et des tableaux de bord en temps réel connectés avec l'outil de gestion de projet de ClickUp

Rationalisez l'efficacité de l'ingénierie de votre équipe avec ClickUp

L'efficacité de l'ingénierie mesure votre capacité à atteindre vos objectifs sans gaspiller de ressources. Plusieurs indicateurs d'efficacité vous aident à déterminer l'efficacité de vos processus d'ingénierie, tels que la durée du cycle, le temps de déploiement et le temps de codage.

Pour calculer ces indicateurs, vous devez planifier vos processus, collecter des données pour chacun d'entre eux et créer des rapports à l'aide de ClickUp.

Utiliser Les modèles préconstruits de ClickUp pour organiser et suivre les indicateurs d'efficacité importants afin de voir comment vous vous en sortez. N'oubliez pas de vous renseigner sur les erreurs courantes commises par les équipes lorsqu'elles déterminent l'efficacité, afin que votre analyse soit valide, utile et exploitable.

Vous êtes intéressé par la façon dont une plateforme comme ClickUp peut vous aider à améliorer l'efficacité de l'ingénierie ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour un essai gratuit.

FAQ communes

1. À quoi fait-on référence quand on parle d'efficacité technique ?

L'efficacité de l'ingénierie fait référence à la capacité d'obtenir un rendement maximal avec un minimum de ressources, tout en maintenant des normes de qualité. Vous optimisez les flux de travail et utilisez les ressources de manière efficace afin d'améliorer la productivité, de réduire les déchets et d'améliorer les prouesses d'ingénierie.

2. À faire pour mesurer l'efficacité de l'ingénierie ?

Vous mesurez l'efficacité de l'ingénierie à l'aide de divers indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Il s'agit notamment d'indicateurs tels que :

Durée du cycle: La durée du cycle correspond à la durée nécessaire pour achever une tâche ou un projet

La durée du cycle correspond à la durée nécessaire pour achever une tâche ou un projet Le rendement: Il s'agit de la vitesse à laquelle les produits ou les unités sont fabriqués

Il s'agit de la vitesse à laquelle les produits ou les unités sont fabriqués L'utilisation des ressources: Il s'agit du pourcentage de ressources disponibles utilisées de manière efficace

Il s'agit du pourcentage de ressources disponibles utilisées de manière efficace Taux d'erreur : Il s'agit de la fréquence des erreurs ou des défauts dans les produits

: Il s'agit de la fréquence des erreurs ou des défauts dans les produits Satisfaction des clients: Il s'agit du retour d'information des clients concernant la qualité des produits et des services

Il s'agit du retour d'information des clients concernant la qualité des produits et des services Productivité des employés: Il s'agit de la production générée par les employés dans un laps de temps donné

3. Qu'est-ce que l'efficacité de l'ingénierie ?

L'efficacité de l'ingénierie consiste à atteindre les résultats ou les objets souhaités dans les tâches et les projets d'ingénierie. L'objectif est d'atteindre ou de dépasser les cibles de performance.