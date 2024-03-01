10 meilleurs livres sur les habitudes pour apprendre et développer des habitudes durables

Les habitudes sont des architectes invisibles qui façonnent silencieusement nos actions, nos pensées et, en fin de compte, notre vie.

En maîtrisant l'art de la formation des habitudes, vous pouvez vous épanouir, un état d'esprit productif et une vie épanouie.

Que vous souhaitiez améliorer votre santé, votre créativité ou atteindre des objectifs ambitieux, le bon livre peut vous servir de boussole dans ce voyage transformateur.

Nous avons dressé une liste de 10 livres qui vous apprendront à développer des habitudes saines pour améliorer votre vie.

10 meilleurs livres sur les habitudes à lire en 2024

Plongez dans ces 10 livres puissants, méticuleusement sélectionnés pour vous doter de stratégies pratiques et de perspectives perspicaces sur le pouvoir de changer les habitudes :

1. Les habitudes atomiques par James Clear

Auteur: Jamеs Clear

Jamеs Clear Nombre de pages: 270

270 Année de publication: 2018

2018 Temps de lecture estimé: 3 heures et 55 minutes

3 heures et 55 minutes Ratings: 4,8/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)



Vous voulez changer votre vie pour le mieux, mais vous ne savez pas par où commencer ? Si c'est le cas, ce livre est fait pour vous. Habitudes atomiques est un best-seller du New York Times qui révèle les secrets de la formation des habitudes en s'appuyant sur des recherches de pointe et des exemples concrets.

Les quatre lois de Clear sur le changement de comportement - l'incitation, l'envie, la réponse et la récompense - ainsi que des conseils pratiques font de ce livre une ressource précieuse pour tous ceux qui recherchent un changement durable. Vous découvrirez également le secret peu évident des petites améliorations progressives qui permettent d'obtenir de grands résultats au fil du temps.

Que vous souhaitiez perdre du poids, augmenter votre productivité, améliorer vos relations ou atteindre tout autre objectif, ce livre vous montrera comment exploiter le pouvoir des habitudes atomiques.

Citation tirée du livre

Lorsque vous tombez amoureux du processus plutôt que du produit, vous n'avez pas besoin d'attendre pour vous donner la permission d'être heureux. Vous pouvez être satisfait à chaque fois que votre système fonctionne

Jamеs Clear

Les habitudes atomiques - clés à retenir

Concentrez-vous sur de petits changements durables plutôt que sur des objectifs radicaux

Faites en sorte que vos habitudes soient faciles à prendre et difficiles à arrêter. Utilisez des indices et des récompenses pour déclencher et renforcer votre comportement

Empilez les bonnes habitudes sur les habitudes existantes pour faciliter leur mise en œuvre

Ce que disent les lecteurs

en suivant les étapes simples décrites dans ce livre, j'ai amélioré ma façon de fixer et d'atteindre des objectifs pour mon entreprise et ma transformation personnelle, ma façon de voir et d'effectuer les activités quotidiennes liées à ma santé et à mon bien-être, ainsi que ma vie personnelle

2. Les 7 habitudes des personnes très efficaces par Stephen R. Covey

Auteur: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Nombre de pages: 464

464 Année de publication: 1989

1989 Temps de lecture estimé: 6 heures et 41 minutes

6 heures et 41 minutes Cotes: 4,8/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent mieux que d'autres ? Comment pouvez-vous atteindre vos objectifs et vivre une vie pleine de sens ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles ce livre répond.

Ce classique sur le pouvoir des habitudes explore les principes intemporels de l'efficacité personnelle et professionnelle. Les sept habitudes de performance de Covey, de l'indépendance à la synergie, fournissent un cadre pour une vie épanouie et productive.

Ce livre vous apprend à développer des habitudes de travail qui vous aideront à devenir plus proactifs, indépendants, interdépendants et synergiques. Vous découvrirez également comment aligner vos actions sur vos valeurs, communiquer efficacement et résoudre les problèmes de manière créative.

Citation tirée du livre

La pensée, la récolte, l'action, l'habitude, l'habitude, le caractère, le caractère, le destin

Stephen R. Covey

Les 7 habitudes des personnes très efficaces : les points clés à retenir

Changez vos paradigmes et vos principes. Adoptez un état d'esprit de responsabilité, d'initiative et de vision

Adoptez l'éthique du caractère. Construisez votre caractère sur des valeurs universelles et durables, et non sur des traits superficiels

Maîtrisez les sept habitudes pour vous épanouir, nouer des relations plus solides et apporter une contribution significative aux communautés et aux organisations

Ce que disent les lecteurs

je recommande vivement ce livre à tous ceux qui cherchent à prendre de meilleures habitudes. On peut les résumer en une ou deux pages, mais le fait de parcourir l'ensemble du livre aide vraiment à mettre les choses en perspective. Je recommanderais sans hésiter ce livre à tous ceux qui veulent améliorer leur vie

Auteurs: Chip & Dan Heath

Chip & Dan Heath Nombre de pages: 305

305 Année de publication: 2010

2010 Temps de lecture estimé: 5 heures et 40 minutes

5 heures et 40 minutes Cotes: 4,6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Le changement est difficile mais pas impossible. Tel est le message de ce livre, qui explore la psychologie du changement et la manière de le surmonter. Les auteurs utilisent la métaphore du cavalier et de l'éléphant pour illustrer les deux aspects de notre esprit : le rationnel et l'émotionnel.

Ils introduisent également le concept du chemin, qui représente l'environnement et la situation. En comprenant ces trois éléments, vous apprendrez à diriger le cavalier, à façonner l'éléphant et à dégager le chemin pour réussir le changement.

Les auteurs proposent des stratégies concrètes pour créer des habitudes, changer les comportements et motiver les individus et les organisations à adopter des changements positifs.

Citation tirée du livre

Pourquoi les habitudes sont-elles si importantes ? Elles sont, par essence, un pilote automatique comportemental

Chip Heath

Les clés de l'échange

Le cavalier, l'éléphant et le chemin : Comprendre les forces internes qui influencent le comportement humain

Diriger le cavalier : Motiver la partie rationnelle de votre esprit par des faits et des données

Façonner l'éléphant : S'attaquer à la résistance émotionnelle par le renforcement positif et une orientation claire

Ce que disent les lecteurs

la méthode "Switch" enseigne un processus spécifique pour mettre en œuvre le changement. Il est principalement axé sur le changement au sein d'une organisation, mais pourrait tout aussi bien être appliqué à la vie en général. Les auteurs l'ont écrit spécifiquement pour les personnes disposant de ressources limitées et de peu d'autorité

4. Les petites habitudes par B.J. Fogg

Auteur: B.J. Fogg

B.J. Fogg Nombre de pages: 320

320 Année de publication: 2019

2019 Temps de lecture estimé: 5 heures et 55 minutes

5 heures et 55 minutes Cotes: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Vous pensez qu'il est difficile de changer ses habitudes ? Détrompez-vous. Ce livre vous apprend à créer de petites habitudes qui peuvent transformer votre vie. Les petites habitudes sont des actions petites, faciles et spécifiques que vous pouvez réaliser en moins d'une minute.

Elles sont basées sur votre comportement et votre motivation existants, et ne nécessitent que peu d'efforts ou de volonté. En créant de petites habitudes au fil du temps, vous pouvez obtenir des résultats à long terme, tels que l'amélioration de votre santé, la constitution d'un patrimoine ou le développement de relations étroites.

Citation tirée du livre

Pour créer des habitudes fructueuses et changer vos comportements, vous devez faire trois choses. Arrêtez de vous juger. Prenez vos aspirations et décomposez-les en petits comportements. Accepter les erreurs comme des découvertes et les utiliser pour aller de l'avant

B.J. Fogg

Les principaux enseignements de Tiny Habit

Commencez par des habitudes si petites qu'il est presque impossible d'y résister

S'efforcer de rendre les habitudes agréables et gratifiantes

Associer les nouvelles habitudes aux routines existantes pour faciliter leur mise en œuvre

Ce que disent les lecteurs

le livre "Tiny Habits" est basé sur la recherche révolutionnaire sur les habitudes du professeur BJ Fogg de Stanford. Le livre offre une compréhension approfondie, mais facile à lire, de la science qui sous-tend les habitudes. Il propose ensuite des stratégies et des outils pratiques pour inculquer une nouvelle habitude ou se débarrasser d'une habitude indésirable. Rédigé dans un style conversationnel, avec de nombreux exemples tirés de la vie de l'auteur et de plusieurs autres personnes qui ont adopté la méthode des petites habitudes, le livre est une lecture intéressante. Je suis heureux de l'avoir lu"

5. L'habitude créative : Apprenez-la et utilisez-la pour la vie par Twyla Tharp

Auteur: Twyla Tharp

Twyla Tharp Nombre de pages: 256

256 Année de publication: 2003

2003 Temps de lecture estimé: 4 heures et 40 minutes

4 heures et 40 minutes Notes: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



La créativité n'est pas un don, c'est une habitude. C'est le postulat de ce livre, écrit par l'une des chorégraphes les plus célèbres de notre époque. Twyla Tharp révèle comment elle a développé son habitude créative au cours de décennies de travail artistique et comment vous pouvez faire de même.

Ce livre inspirant encourage les lecteurs à surmonter leurs doutes, à développer leur discipline et à adopter un état d'esprit de croissance. Vous aurez également accès à des dizaines d'exercices et de défis qui vous aideront à exploiter votre potentiel créatif dans tous les domaines.

Citation tirée du livre

La lecture, la conversation, l'environnement, la culture, les héros, les mentors, la nature sont autant de billets de loterie pour la créativité. Grattez-les et vous découvrirez l'ampleur du prix que vous avez gagné

Twyla Tharp

L'habitude créative : principaux enseignements

Cultiver une routine quotidienne qui donne la priorité à la créativité

Adopter l'autodiscipline et surmonter la peur de l'échec

Trouvez l'inspiration auprès de diverses sources et remettez-vous constamment en question

Ce que disent les lecteurs

il y a peut-être quelque chose en vous que vous devez suivre et nourrir. Twyla l'appelle l'ADN créatif et je me demande si tout le monde le possède d'une manière ou d'une autre. Cela signifie que votre pensée est câblée pour l'un ou l'autre type d'art. Si vous voyez une image et que vous commencez à inventer des histoires dans votre esprit, vous êtes peut-être écrivain. Si l'image vous fait entendre de la musique dans vos pensées, vous êtes musicien. Un concept intéressant

ce livre donne également des conseils sur la manière de gérer les problèmes plus ou moins importants d'un artiste, comme un blocage créatif ou ce qu'il faut faire lorsque le corps ne permet plus tout

6. Dollars And Sense par Dan Ariely & Jeff Kreisler

Auteurs: Dan Ariely & Jeff Kreisler

Dan Ariely & Jeff Kreisler Nombre de pages: 288

288 Année de publication: 2017

2017 Temps de lecture estimé: 5 heures et 15 minutes

5 heures et 15 minutes Notes: 4,4/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)



Ce livre se penche sur la psychologie de l'argent, révélant comment nos préjugés et nos émotions influencent les décisions financières. Il révèle nos erreurs courantes en matière d'argent, comme le fait de trop dépenser, de ne pas assez épargner et de se laisser séduire par des rabais.

Il fournit également des conseils pratiques sur la manière de prendre de meilleures décisions financières et de développer des habitudes financières plus saines. Que vous souhaitiez épargner davantage, dépenser moins ou investir judicieusement, ce livre vous aidera à comprendre votre esprit d'argent et à améliorer votre vie financière.

Citation tirée du livre

Qu'achèteriez-vous ? Une chemise à 60 dollars ou la même chemise, à 100 dollars, mais "en solde ! 40% de réduction ! Seulement 60 $ !" ?

Dan Ariely

Les principaux enseignements de Dollars And Sense

Apprivoisez le "dragon du rabais" Demandez-vous si vous achèteriez l'article à prix réduit au prix fort et si vous en avez vraiment besoin. Pensez à ce que vous pourriez faire d'autre avec cet argent

Préparez l'avenir de vos finances. Parlez de vos objectifs financiers à vos amis ou à votre famille pour qu'ils vous rendent des comptes

Simplifiez votre budget. Faites le suivi de vos dépenses dans des domaines tels que le logement, la nourriture et le transport. Affectez 50 % aux besoins, 30 % aux désirs et 20 % à l'épargne ou à l'endettement

Ce que disent les lecteurs

dollars and Sense est un excellent livre qui aide les lecteurs à explorer leur relation avec l'argent et à comprendre pourquoi ils ont les habitudes de consommation qu'ils ont. Les deux tiers de l'ouvrage sont consacrés à la découverte des comportements qui sous-tendent nos habitudes de consommation et à l'apprentissage de la reconnaissance de ces comportements. Le dernier tiers du livre est consacré aux solutions possibles et aux changements que nous pouvons apporter pour mieux dépenser notre propre argent. Je recommande ce livre si vous voulez comprendre vos propres habitudes et modes de dépenses

7. Vous n'êtes pas votre cerveau : La méthode de contrôle en 4 étapes pour reconnecter votre cerveau afin de vous débarrasser de vos mauvaises habitudes et de reprogrammer votre vie par Jeffrey M. Schwartz

Auteur: Jeffrey M. Schwartz

Jeffrey M. Schwartz Nombre de pages: 384

384 Année de publication: 2011

2011 Temps de lecture estimé: 6 heures et 41 minutes

6 heures et 41 minutes Cotes: 4,6/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Avez-vous parfois l'impression que votre cerveau travaille contre vous ? Êtes-vous aux prises avec de mauvaises habitudes, des pensées négatives ou des comportements malsains que vous n'arrivez pas à changer ? Voilà quelques-uns des problèmes que ce livre vous aidera à résoudre.

vous n'êtes pas votre cerveau révèle comment votre cerveau peut vous tromper et saboter votre bien-être. Il vous montre également comment reprendre le contrôle de votre esprit et de votre vie à l'aide d'une méthode éprouvée en quatre étapes.

Citation tirée du livre

L'expérience d'apprendre comment réétiqueter, recadrer, recentrer et revaloriser leur a ouvert les yeux parce qu'elle leur a permis de voir que leur temps pouvait être mieux utilisé dans d'autres activités et de manière plus saine

Jeffrey M. Schwartz

Vous n'êtes pas votre cerveau - clés à retenir

Reconnaître l'esprit d'habitude et ses déclencheurs. Identifier les faux messages et les impulsions que votre cerveau vous envoie, tels que "Je ne peux pas faire ça" ou "J'ai besoin de ça tout de suite"

Apprendre à "recâbler" votre cerveau grâce à la prise de conscience et à l'attention

Développer la compassion et l'acceptation de soi dans le cadre du processus de changement

Créer de nouvelles habitudes qui soutiennent vos objectifs et vos valeurs

Ce que disent les lecteurs

la compréhension de la recherche scientifique dans ce livre m'a permis de voir rapidement quand mon cerveau envoie des messages qui ne sont tout simplement pas vrais en termes de ma réalité objective, et il m'est beaucoup plus facile de rediriger mon attention vers quelque chose qui me calme

Auteur: Kelly McGonigal

Kelly McGonigal Nombre de pages: 290

290 Année de publication: 2011

2011 Temps de lecture estimé: 5 heures et 20 minutes

5 heures et 20 minutes Cotes: 4,6/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)



Voulez-vous avoir plus de volonté pour résister aux tentations, vaincre la procrastination et atteindre vos objectifs ? Si c'est le cas, ce livre est fait pour vous. l'instinct de la volonté est un guide scientifique qui révèle comment fonctionne la volonté et comment l'améliorer.

Vous apprendrez à remettre en question les mythes et les idées fausses sur la volonté, comme l'idée qu'il s'agit d'une ressource limitée qui s'épuise. Vous découvrirez également comment utiliser le pouvoir des émotions positives, de la pleine conscience, de l'auto-compassion et de la motivation pour renforcer votre volonté et votre résilience.

Citation tirée du livre

Une pratique courte que vous faites tous les jours vaut mieux qu'une longue pratique que vous remettez sans cesse au lendemain

Kelly McGonigal

Les principaux enseignements de l'Instinct de Volonté

La volonté n'est pas une ressource limitée, mais une compétence qui peut être développée

Le stress et les émotions négatives épuisent la volonté, tandis que les émotions positives la renforcent

Se concentrer sur la création d'habitudes et d'environnements qui favorisent les choix sains

Ce que disent les lecteurs

l'auteur ne néglige aucune piste en citant étude après étude pour expliquer pourquoi nous manquons de volonté et comment nous pouvons l'accroître. Un thème important tout au long du livre est la prise de conscience - une fois que nous comprenons les circonstances dans lesquelles nous ne parvenons pas à faire preuve de volonté, nous pouvons commencer à changer les choses

comme le souligne l'auteur à la fin de l'ouvrage, le simple fait de devenir plus conscient de soi suffit à créer un changement dans la vie quotidienne de certaines personnes. Cependant, il ne faut pas en conclure qu'il s'agit simplement d'un livre rempli de théories académiques sur la volonté ; au contraire, chaque chapitre est rempli d'"expériences" qui fournissent des conseils clairs sur la façon dont vous pouvez mettre la théorie en pratique dans votre propre vie

9. La 8e habitude par Stephen R. Covey

Auteur: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Nombre de pages: 432

432 Année de publication: 2004

2004 Temps de lecture estimé: 7 heures et 10 minutes

7 heures et 10 minutes Notes: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



le 8e Habit est la suite du best-seller de l'auteur, Les 7 habitudes des gens très efficaces. Comme son prédécesseur, ce livre explore également la façon de trouver sa voix et de contribuer à un monde meilleur.

Il vous apprendra à passer d'un état d'esprit égocentrique à un état d'esprit centré sur un objectif et à cultiver une vision holistique de vous-même et des autres. Vous découvrirez également comment libérer vos talents et vos passions uniques et comment aider les autres à faire de même.

Citation tirée du livre

Peu importe depuis combien de temps nous marchons sur le chemin de la médiocrité, nous pouvons toujours choisir de changer de chemin. Toujours. Il n'est jamais trop tard. Nous pouvons trouver notre voix

Stephen R. Covey

The 8th Habit key takeaways

Passez de l'"efficacité" à la "grandeur " : Ne vous contentez pas d'être bon dans ce que vous faites ; efforcez-vous d'être excellent dans ce que vous aimez

: Ne vous contentez pas d'être bon dans ce que vous faites ; efforcez-vous d'être excellent dans ce que vous aimez Cultiver un "paradigme de la personne entière " : Reconnaissez que vous et les autres n'êtes pas simplement des choses à contrôler, mais des êtres humains à quatre dimensions : le corps, l'esprit, le cœur et l'âme

: Reconnaissez que vous et les autres n'êtes pas simplement des choses à contrôler, mais des êtres humains à quatre dimensions : le corps, l'esprit, le cœur et l'âme S'épanouir dans un monde en mutation : S'adapter aux nouveaux défis et adopter l'innovation

Ce que disent les lecteurs

covey dit qu'il a travaillé un an pour produire le best-seller 7 Habits of Effective People et 5 ans pour produire le 8e Habit. Je le crois. Ce livre peut changer votre vie - il a changé la mienne

10. Mieux qu'avant : Ce que j'ai appris sur la création et la disparition des habitudes par Gretchen Rubin

Auteur: Gretchen Rubin

Gretchen Rubin Nombre de pages: 322

322 Année de publication: 2015

2015 Temps de lecture estimé: 6 heures et 15 minutes

6 heures et 15 minutes Ratings: 4,4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Avez-vous du mal à changer vos habitudes ? Vous avez l'impression d'avoir tout essayé, mais rien ne colle ? Souhaitez-vous qu'il y ait un moyen de rendre le changement plus facile et plus agréable ?

Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous devez lire Better Than Before. Il ne s'agit pas d'un livre d'auto-assistance typique contenant des conseils génériques et des attentes irréalistes. Ce livre vous aide à mieux vous comprendre et à trouver les stratégies les mieux adaptées à votre personnalité.

Dans Better Than Before, vous découvrirez les quatre "personnalités de l'habitude" : Le défenseur, le rebelle, le questionneur et l'obligé. Chacune d'entre elles possède des forces et des faiblesses différentes lorsqu'il s'agit de prendre ou de perdre des habitudes.

Rempli d'histoires vécues et de conseils scientifiques, c'est comme si vous aviez un ami à vos côtés pour vous aider à vous débarrasser des habitudes indésirables et à vous construire une vie que vous aimez vraiment, une vie adaptée à vous et à votre personnalité unique.

Citation tirée du livre

La plus grande perte de temps est de bien faire quelque chose que nous n'avons pas besoin de faire du tout

Gretchen Rubin

Mieux qu'avant

Commencez modestement et célébrez vos progrès

Utilisez les récompenses et la responsabilisation pour rester motivé

Créez un environnement favorable et entourez-vous d'influences positives

Ce que disent les lecteurs

j'ai vraiment adoré ce livre de Gretchen Rubin. C'est un livre très rapide et bien écrit qui donne de nombreuses suggestions pratiques sur la façon de tirer parti des habitudes pour servir notre bien-être et notre bonheur à long terme

Créez et maintenez des habitudes productives avec ClickUp

Ces 10 livres sur les habitudes sont un excellent point de départ pour améliorer votre parcours de création d'habitudes. Cependant, l'apprentissage seul ne suffit pas.

L'acquisition d'habitudes durables exige de la persévérance, mais les bons outils peuvent rendre le voyage plus facile et plus agréable. ClickUp, un puissant outil de gestion des tâches peut être votre centre de commandement personnalisé pour réussir à créer des habitudes.

Voici quelques façons d'utiliser ClickUp pour développer des habitudes saines :

1. Organisez vos habitudes

Organisez vos habitudes par thème, objectif ou domaine de vie. Utiliser Espaces ClickUp pour créer des espaces de travail distincts pour les habitudes de remise en forme, les objectifs de développement personnel ou les activités créatives.

Créez des espaces privés et partagés (avec vos collègues, par exemple) pour organiser vos habitudes avec ClickUp Spaces

Décomposez chaque habitude en étapes plus petites et réalisables à l'aide d'outils flexibles Listes de contrôle des tâches ClickUp . Créez des listes de contrôle quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles pour suivre l'amélioration continue et célébrer les étapes importantes.

Par exemple, la liste de contrôle pour votre objectif de perte de poids pourrait ressembler à ceci :

Soulever des poids deux fois par semaine

Courir 20 miles chaque semaine

Abandonner les boissons gazeuses

Créez et personnalisez des listes de contrôle pour le suivi des habitudes avec ClickUp Checklists

Ajoutez des détails spécifiques à vos habitudes avec Champs personnalisés ClickUp . Suivre les répétitions, le temps passé, l'humeur, ou notes pour une meilleure productivité et des ajustements. Cette fonction vous aide à se concentrer sur ce qui est important afin de ne pas rompre la boucle de l'habitude.

2. Restez sur la bonne voie grâce aux rappels et à l'automatisation

Grâce à Priorités des tâches de ClickUp clickUp vous permet de définir des tâches récurrentes pour vos habitudes quotidiennes, afin qu'elles apparaissent systématiquement sur votre liste de choses à faire. ClickUp vous permet de personnaliser la fréquence et même de spécifier des rappels pour vous inciter à passer à l'action.

Définissez des rappels d'habitudes, reprogrammez des actions et attribuez des priorités dans ClickUp pour renforcer vos bonnes habitudes

Libérez votre esprit en automatisant les tâches répétitives. Utiliser Automatisation ClickUp pour marquer automatiquement les habitudes terminées lorsqu'un indicateur spécifique est atteint ou pour déclencher des rappels en fonction du lieu ou de l'heure de la journée.

Gagnez du temps et concentrez-vous sur ce qui compte avec ClickUp Automation

3. Visualisez vos progrès et restez motivé

Fixez des objectifs clairs pour vos habitudes et suivez vos progrès grâce à Tâches ClickUp . Cette fonction vous permet de naviguer rapidement entre différentes tâches afin de suivre les obstacles et les progrès réalisés dans le cadre de l'amélioration de soi.

Faites plus avec ClickUp Tasks

Personnalisable Tableaux de bord ClickUp vous aident également à suivre vos progrès dans les différentes catégories d'habitudes. Utilisez des tableaux et des graphiques pour voir vos progrès, identifier les domaines à améliorer et célébrer vos réussites.

Suivez en temps réel les progrès réalisés dans la formation des habitudes grâce aux tableaux de bord ClickUp

Utiliser Dépendances de ClickUp de ClickUp pour lier les habitudes acquises à des récompenses. Offrez-vous une soirée cinéma après une semaine d'alimentation saine ou un bain relaxant après avoir terminé votre pratique de la méditation. Utilisez des modules complémentaires tels que les dépendances de type "blocage" ou "attente" entre les tâches pour établir un ordre clair des tâches afin de savoir laquelle vous devez accomplir en premier.

Utilisez les dépendances dans ClickUp pour connecter n'importe quel nombre de tâches afin d'accéder rapidement aux éléments de travail connexes Modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp vous aide à suivre vos objectifs personnels et à vous assurer que vous gérez vos tâches de manière efficace et responsable tout au long de la journée.

Tenez vous responsable avec le modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp

Ce modèle de suivi des habitudes vous permet de fixer des objectifs, de vous débarrasser de vos mauvaises habitudes, de suivre les progrès accomplis dans la maîtrise d'une nouvelle habitude, de comparer votre charge de travail à vos objectifs quotidiens et d'obtenir un aperçu rapide de vos succès et de vos échecs en temps réel.

Créer des habitudes saines, une étape à la fois

La création d'habitudes saines n'est pas une question de volonté ou de chance, mais un processus d'apprentissage et de pratique.

En suivant les principes et les stratégies de ces livres sur la création d'habitudes, vous découvrirez comment procéder à de petits changements cohérents et agréables qui vous permettront d'obtenir des résultats importants au fil du temps.

Si vous souhaitez améliorer votre bien-être physique, mental, émotionnel ou spirituel, vous pouvez atteindre vos objectifs et vivre une vie plus heureuse et plus saine en créant des habitudes plus saines.

ClickUp est un outil polyvalent qui vous permettra de ne pas perdre de vue vos objectifs. N'oubliez pas de l'explorer et de le personnaliser pour qu'il corresponde à vos besoins et à vos préférences. Il propose un plan gratuit pour que vous puissiez commencer dès aujourd'hui. S'inscrire à ClickUp pour commencer à travailler sur vos habitudes saines, une étape à la fois.