10 OKR d'ingénierie pour les équipes logicielles

Les individus comme les organisations ont du mal à définir clairement ce qu'ils veulent atteindre et à s'y atteler systématiquement.

Dans les années 1970, alors qu'Intel était confronté à ce défi, Andrew Grove, ex-PDG de l'entreprise, a conçu le cadre des objectifs et des résultats clés (OKR). Depuis, Google, Microsoft, Uber et plusieurs autres organisations multinationales ont adopté les OKR pour piloter leurs efforts.

Dans cet article de blog, nous nous concentrons sur la façon dont vous pouvez adopter les OKR pour vos équipes d'ingénieurs. Commençons par le commencement.

Qu'est-ce que les OKR en ingénierie ?

Les OKR d'ingénierie sont des objectifs et des résultats clés que vous pouvez paramétrer pour votre organisation, vos équipes de développement de logiciels ou vos employés individuels.

Objectif : Un objet significatif, pertinent et clairement défini qui est qualitatif et inspirant.

Résultats clés : Résultats mesurables qui permettent de suivre la réalisation de cet objectif. En règle générale, chaque objectif comporte 3 à 5 résultats clés.

En pratique, voici à quoi cela ressemblerait pour une équipe produit.

Objectif : Améliorer la fiabilité du système

: Améliorer la fiabilité du système Résultat clé 1 : Réduire les temps d'arrêt du système de 5 % à 1 %

: Réduire les temps d'arrêt du système de 5 % à 1 % Résultat clé 2 : Augmenter la couverture des tests unitaires de 70% à 90%

: Augmenter la couverture des tests unitaires de 70% à 90% Résultat clé 3 : Mettre en œuvre des outils automatisés de contrôle des performances

Si vous vous demandez où se trouve le mot objectif dans cette définition, voici un article de clarification sur objectifs vs. buts .

Importance des OKR dans l'équipe d'ingénierie

Contrairement à des activités comme les ventes, qui ont un impact direct sur le chiffre d'affaires et les bénéfices d'une organisation, l'ingénierie est à distance. Il est donc quelque peu déroutant pour l'équipe d'ingénierie de savoir ce qu'elle doit faire et réaliser.

Pourtant, la première leçon du comment gérer les ingénieurs le chapitre le plus important est celui des OKR. Le cadre des objectifs et des résultats clés donne une feuille de route claire aux efforts des ingénieurs, les aidant à se concentrer sur ce qui est important. Voici comment procéder.

Concentration : Les OKR hiérarchisent le travail en définissant clairement ce qui est le plus important, ce qui permet aux équipes de concentrer leurs ressources et leurs efforts sur la réalisation des objets de l'entreprise ayant une priorité élevée.

Alignement : Les OKR commencent au plus haut niveau. Les objectifs organisationnels sont déclinés pour les équipes, puis pour les individus. Cela permet de s'assurer que les efforts de chacun sont alignés sur les objectifs de l'organisation.

Rapprochement des aspects qualitatifs et quantitatifs : Les OKR d'ingénierie se concentrent sur la décomposition des objectifs qualitatifs en résultats clés mesurables, couvrant toute la gamme des objectifs de l'organisation.

Objectivité : La nature mesurable des OKR permet aux équipes de suivre la progression de manière objective. Les membres de l'équipe peuvent trouver un terrain d'entente dans les résultats clés et s'assister mutuellement pour atteindre les objets.

But : Les OKR donnent aux membres de l'équipe une mission et un but à atteindre. Il n'est pas nécessaire que ce soit aussi grandiose que de sauver le monde. Il peut être aussi simple que " fournir l'excellence logicielle " ou " créer des produits centrés sur l'utilisateur ", ce qui donne aux membres de l'équipe une connexion émotionnelle avec leur travail. Les OKR sont un excellent moyen de joindre le geste à la parole, en particulier pour les milléniaux et la génération Z, qui examinent de près les valeurs d'une entreprise.

Défis liés à la mise en œuvre des OKR en matière d'ingénierie

Malgré leurs nombreux avantages, les OKR ne sont pas faciles à mettre en œuvre. La mise en œuvre des OKR dans l'ensemble d'une organisation s'accompagne de ses propres défis, que nous examinons ci-dessous.

Trop d'objectifs

Trop de choses ne sont pas bonnes. La réalisation d'un trop grand nombre d'objets au cours d'un seul cycle d'OKR peut diluer l'attention et les ressources, ce qui entraîne un épuisement professionnel et une diminution de l'efficacité.

Vous pourriez fixer des objectifs ambitieux pour refactoriser l'ensemble de la base de code, introduire une architecture de microservices et atteindre une couverture de test de 100 %, le tout au cours du même trimestre.

Cette validation excessive n'est pas réaliste et disperse l'équipe, au risque de ne pouvoir atteindre aucun objet de manière satisfaisante.

Désalignement par rapport aux objectifs individuels

Les équipes d'ingénieurs sont composées d'individus aux compétences, aspirations professionnelles et motivations personnelles diverses. Elles ont souvent du mal à aligner leurs OKR sur les objectifs plus généraux de l'entreprise.

Lorsque les OKR sont imposés de haut en bas sans impliquer l'équipe dans le processus de définition des objectifs, il peut en résulter un désengagement et un manque d'investissement personnel dans la réalisation des OKR.

Des OKR irréalistes

Dans le domaine de l'ingénierie logicielle, chaque décision est un compromis. Par exemple, si vous fixez des délais courts, vous risquez d'avoir besoin de membres supplémentaires dans l'équipe ou de dépenser de l'argent pour des outils d'automatisation.

Si vous n'êtes pas disposé à faire ce compromis (en exigeant des délais courts de l'équipe existante sans outils), vous risquez d'épuiser les membres de l'équipe et de susciter leur ressentiment.

Par conséquent, le fait de paramétrer un objectif ou un résultat clé trop ambitieux est non seulement voué à l'échec, mais entrave également le plaisir d'y parvenir.

Des OKR vagues

La partie critique des résultats clés est d'être spécifique et mesurable. Lorsqu'un OKR est vague, il est sujet à interprétation, ce qui ne fait qu'accroître la confusion.

Par exemple, l'objectif est d'" améliorer l'expérience client ", le résultat clé est d'" augmenter le score NPS ", ce qui est incomplet et non mesurable. Il s'agit d'un OKR vague.

Tentation de mesurer la production plutôt que les résultats

Les résultats clés ne sont pas des tâches à achever {output} mais des résultats à atteindre. Ainsi, vos OKR en matière d'ingénierie ne peuvent pas être des lignes de code ou un nombre de bugs, même s'ils sont faciles à mesurer.

Sans tenir compte activement de cette différence, les entreprises définissent des OKR erronés qui, en fin de compte, n'apportent aucune assistance à leurs objectifs organisationnels.

Ne pas suivre la progression

Les OKR sont généralement paramétrés pour l'année. Ainsi, le plus grand risque auquel les paramètres sont confrontés est le problème du "set and forget" (fixer et oublier) !

Par conséquent, les équipes ne suivent pas leurs résultats clés, ne procèdent pas à des ajustements/améliorations et finissent par prendre du retard.

Par exemple, si les OKR ne sont pas affichés clairement dans un système de gestion des ressources humaines, les équipes ne peuvent pas suivre leurs résultats application de suivi des objectifs les membres de l'équipe peuvent donner la priorité à des tâches immédiates ou urgentes plutôt qu'à des tâches stratégiques essentielles, ce qui fait dérailler tous les efforts.

Rigidité

Les entreprises évoluent. Ce qui était une priorité au cours d'un trimestre peut devenir moins critique, voire sans objet, au cours du trimestre suivant.

Les projets d'aujourd'hui sont dynamiques, avec de nouvelles perspectives, des retours clients ou des défis techniques qui émergent régulièrement. En n'ajustant pas les OKR, les équipes d'ingénieurs risquent de travailler sur des objets qui ne contribuent plus de manière significative à la réussite de l'entreprise.

Une équipe qui s'en tient rigoureusement à un ensemble initial d'OKR sans tenir compte de l'évolution du paysage Business risque de fournir un travail daté qui n'est plus utile.

Heureusement, depuis leur création, plusieurs organisations ont fait face à ces défis et ont trouvé des solutions de rechange. Nous verrons ensuite comment vous pouvez surmonter ces difficultés et mettre en œuvre les OKR avec succès dans votre organisation.

Mise en œuvre des OKR dans les équipes d'ingénieurs

Pour réussir la mise en œuvre des OKR dans toutes les équipes d'ingénieurs, vous avez besoin de deux choses : Des processus stratégiques et de solides logiciel de gestion de projet d'ingénierie robuste . ClickUp a été conçu précisément pour cela. Il fait partie des meilleurs logiciels OKR disponible aujourd'hui, permettant une gestion de projet complète.

Voici comment vous pouvez mettre en œuvre avec succès les OKR pour vos équipes d'ingénieurs.

Comprendre les OKR de l'organisation

Le but des OKR est d'aligner l'ensemble de l'organisation sur des objectifs communs. Pour faire cela, les équipes d'ingénierie doivent comprendre comment leur travail s'inscrit dans le contexte de la vision de l'entreprise.

Ensuite, il faut adapter les OKR organisationnels à l'équipe d'ingénieurs. Par exemple, si l'entreprise vise à offrir une expérience client exceptionnelle, l'équipe d'ingénierie peut l'adapter pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle sur les produits numériques.

Inclure l'équipe

Un ensemble d'objectifs et de cibles fixés par les managers et transmis aux équipes ne les inspirerait pas. Il convient donc d'inclure les équipes dans le paramétrage des OKR.

Obtenez l'avis de l'équipe : Interrogez-les sur leurs critères de réussite actuels. Examinez avec eux les performances passées pour paramétrer les éléments mesurables. Le tableau de bord ClickUp vous fournit tous les indicateurs clés dont vous avez besoin.

Rendre les OKR pertinents dans le temps : Planifiez le cycle de l'entreprise et épinglez l'OKR à la partie du cycle la plus pertinente pour lui. Par exemple, si votre marque n'atteint son pic de ventes qu'en novembre-décembre, les indicateurs de fiabilité de votre plateforme sont plus pertinents pendant cette période.

Identifier rapidement les bloqueurs : Comprenez quels sont les défis auxquels ils sont régulièrement confrontés et trouvez des moyens de les surmonter. Vous pouvez utiliser le temps de rapport sur ClickUp pour identifier les tâches qui prennent le plus de temps et discuter des raisons avec l'équipe.

Soyez réaliste : Obtenez l'avis de votre équipe sur la faisabilité technique, la disponibilité des ressources et les difficultés potentielles. Vous pouvez vouloir atteindre 100 % d'un résultat clé, mais ce n'est pas réaliste. Les experts suggèrent que 70 % de la réalisation d'un résultat clé peut être juste suffisant.

Plus important encore, lorsque vous incluez l'équipe dans le processus d'élaboration des OKR, il est probable qu'elle se sente investie d'un sentiment de propriété et de validation à leur égard.

Trouver l'équilibre

Pour être réalistes, vos objectifs et résultats clés doivent être ambitieux et aspirationnels tout en étant alignés sur les capacités et les ressources de l'équipe. Cela est nécessaire pour éviter que les équipes ne soient démoralisées par des tâches impossibles ou qu'elles ne se complaisent dans des cibles trop faciles. Objectifs ClickUp vous permet de fixer des objectifs et de les décomposer en résultats clés. Ceux-ci peuvent être connectés à des tâches plus petites et plus faciles à gérer.

Objectifs ClickUp pour suivre votre progression

Par exemple, si votre objectif est d'améliorer l'efficacité des déploiements, vous pouvez le définir en tant qu'objectif sur ClickUp. Ensuite, vos résultats clés, tels que l'automatisation de 90 % du pipeline de déploiement, les déploiements sans interruption et la fréquence quotidienne des déploiements, peuvent être définis en tant que cibles. Les cibles de ClickUp peuvent être numériques, monétaires ou vrai/faux.

Surveiller la progression

Les organisations utilisent généralement des cycles OKR annuels. Si c'est votre cas, le fait de paramétrer des objectifs au départ puis de regarder vos performances à la fin de l'année va à l'encontre du but recherché.

En cours, surveillez la progression régulièrement - chaque sprint serait une bonne fréquence. Une fréquence mensuelle est également acceptable. Ensuite, identifiez les domaines qui nécessitent une attention particulière, développez une culture du compte rendu et améliorez continuellement vos performances. Applications de suivi des objectifs sont conçues exactement pour cela.

l'affiche de suivi des objectifs de ClickUp permet de mesurer les progrès en temps réel

Iterate and improve

Au cours du trimestre, si vous vous rendez compte que vos cibles sont trop faciles ou trop ambitieuses, vous pouvez les ajuster pour refléter le bon équilibre.

Recueillez activement les commentaires de toutes les parties prenantes sur chaque cycle OKR et affinez le processus, les objets et les résultats clés. Appliquez également les pratiques d'amélioration continue à la définition des objectifs.

Une fois ces paramètres posés, voyons ce qu'il en est des objectifs pour les ingénieurs logiciels que vous pouvez adopter pour vos équipes.

10 OKRs d'ingénierie pour les équipes logicielles

Les équipes d'ingénierie travaillent sur un intervalle extraordinaire de tâches, de l'écriture de code à la gestion des performances des applications. Pour chacune d'entre elles, vous pouvez paramétrer des objectifs et des résultats clés. Voici dix exemples d'OKR d'ingénierie.

1. Améliorer la satisfaction des clients avec les nouvelles versions

Il s'agit d'un excellent objectif organisationnel qui peut être adapté à l'ingénierie. Pendant que le reste de l'entreprise travaille sur ses résultats clés, vous pouvez vous concentrer sur la sortie de nouveaux produits pour atteindre cet objet.

Les résultats clés de l'équipe d'ingénierie pourraient être les suivants :

Atteindre un Net Promoter Score {NPS} de 80 pour chaque lancement de nouvelle fonctionnalité

Réduire le délai de réponse aux demandes de fonctionnalités à moins de 24 heures (même en cas de réponse négative)

Répondre à cinq demandes de fonctionnalités majeures de la part des clients

2. Optimiser les performances de l'application

Les équipes agiles cherchent constamment à s'améliorer. La performance des applications est un indicateur classique d'amélioration continue. Utilisez des résultats clés, tels que :

Réduire le temps de chargement moyen des pages de 30 %

Augmenter le temps de disponibilité de l'application à 99,9

Réduire de 25 % le temps de migration des données

3. Améliorer la qualité des logiciels

Prévenir la dette technologique et offrir une meilleure expérience client dépend de la qualité des logiciels. Le moyen le plus simple de mettre en œuvre les bonnes pratiques et d'assurer la cohérence est d'utiliser des checklists. Tâches ClickUp vous permet d'ajouter des checklists à chaque tâche/sous-tâche, ce qui vous facilitera la tâche.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/checklist\_task.gif L'affichage de la checklist de ClickUp /$$$img/

Paramétrez vos critères d'acceptation et travaillez à l'obtention d'indicateurs clés, tels que :

Atteindre un taux de réussite de 95 % pour tous les tests automatisés

Diminuer les bugs critiques de 40% au cours du prochain trimestre

Mettre en œuvre un processus d'examen du code par les pairs avec un taux de conformité de 100 %

4. Améliorer l'efficacité du déploiement

L'efficacité du déploiement est un indicateur essentiel pour les processus agiles. Examinez votre efficacité de déploiement pour l'année écoulée et paramétrez vos résultats clés. Il peut s'agir de :

Automatiser 90 % du pipeline de déploiement

Réaliser des déploiements sans temps d'arrêt

Réduire la fréquence des déploiements à des versions quotidiennes

5. Améliorer la posture de sécurité des applications

Chaque année, ce serait naturellement un objet pour les équipes d'ingénierie. Améliorez vos performances avec des résultats clés, tels que :

Remédier à toutes les failles de sécurité critiques dans les 48 heures suivant leur détection

Mettre en œuvre l'authentification à deux facteurs pour tous les systèmes internes

Organiser des sessions trimestrielles de formation à la sécurité pour tous les ingénieurs

6. Rationaliser les flux de travail de développement

À partir d'ici, nous nous dirigeons vers les indicateurs d'efficacité et de productivité des équipes. Les flux de travail de développement sans faille sont fondamentaux pour le flux d'informations et l'efficacité de l'équipe.

Visualiser les flux de travail avec les cartes mentales ClickUp

Les équipes d'ingénieurs utilisent Cartes mentales ClickUp de visualiser leurs flux de travail afin d'en optimiser les performances. Voici des exemples de résultats clés en matière de rationalisation des flux de travail de développement :

Réduire le temps moyen de fusion des demandes de tirage de 2 jours à 4 heures

Mettre en œuvre des pipelines de construction et de test automatisés pour 100 % des projets

Obtenir une réduction de 30 % de la durée du cycle entre l'idéation et le déploiement

7. Augmenter la productivité de l'équipe

La définition de la productivité varie d'une équipe à l'autre. Choisissez vos paramètres avec soin et fixez des cibles en conséquence. Créez des OKR, tels que :

Diminuer de 50 % le temps nécessaire entre la validation du code et le déploiement en production

Augmenter le taux d'achèvement des sprints à 90 %

Réduire le nombre d'heures de travail non planifiées à 4 par semaine (Suivi du temps ClickUp et l'Étiquette peuvent aider à contrôler cela à un niveau granulaire)

8. Optimiser l'allocation des ressources

Cet objectif s'adresse davantage à la gestion de projet qu'aux ingénieurs eux-mêmes. Cependant, une bonne allocation des ressources est fondamentale pour la gestion des coûts et des performances.

La vue Charge de travail de ClickUp permet de s'assurer que vos ressources humaines sont allouées de manière optimale. Puisque nous avons abordé la productivité et l'efficacité, parlons maintenant des ressources non humaines.

Réduire les coûts de l'infrastructure cloud de 20 % sans impact sur les performances en optimisant l'utilisation

Réduire le gaspillage en diminuant de 80 % les licences et les abonnements inutilisés

Mettre en œuvre une mise à l'échelle dynamique avec une redondance minimale

9. Mettre à l'échelle l'équipe d'ingénieurs

Dans une organisation en pleine croissance, la mise à l'échelle efficace de l'équipe de développement logiciel est un objectif important, non seulement pour l'acquisition de talents, mais aussi pour les responsables de l'ingénierie. Bon Logiciel OKR pour les startups vous permet de paramétrer des domaines de résultats clés, tels que :

Embaucher et intégrer cinq nouveaux ingénieurs en logiciel dotés de compétences spécialisées

Atteindre un taux de rétention de 95 % pour l'équipe d'ingénieurs

Mettre en œuvre un programme de mentorat avec une participation de 100 % des ingénieurs seniors

10. Renforcer la collaboration entre les départements

Qu'est-ce qu'une équipe scrum sans collaboration. Renforcer la collaboration au sein de l'équipe d'ingénierie ainsi qu'avec les parties prenantes de l'entreprise avec des résultats clés, tels que :

Éliminer de 70 % les défauts dus à des lacunes dans la communication

Organiser trois sessions interdépartementales de partage des connaissances

Découvrez quelques autres projets de exemples d'OKR .

Modèles d'OKR pour les équipes d'ingénieurs

Nous espérons que les exemples ci-dessus vous ont inspiré. Les modèles ci-dessous vous donneront les outils nécessaires pour les mettre en œuvre.

Modèle d'OKR pour l'entreprise de ClickUp

Commencez par Modèle de OKR de l'entreprise ClickUp pour paramétrer et gérer les objectifs de l'entreprise. Il comprend huit vues, 30 statuts personnalisés et un tableau d'envoi des OKR pour organiser vos objectifs et les rendre facilement accessibles à l'équipe.

Affichage de l'OKR et des objectifs de l'entreprise CilckUp avec des objectifs et un statut clairs

Modèle de dossier OKR

Les Modèle de dossier ClickUp OKR va plus loin. Il s'agit d'un outil de planification complet conçu pour aider les individus et les équipes à définir et à atteindre leurs objectifs. Il comprend une cadence de planification, des listes d'OKR, cinq vues personnalisées et sept états personnalisés pour décomposer efficacement les objectifs et suivre les cours.

Modèle de dossier OKR de ClickUp

Vous cherchez quelque chose de spécifique ? Voici sept modèles gratuits Modèles d'OKR dans Excel, Google Sheets, et ClickUp. Vous pouvez également trouver plus de modèles d'ingénierie pour d'autres optimisations de processus.

Paramétrez et gérez vos OKR d'ingénierie avec ClickUp

Si vous ne savez pas très bien ce que sont une mission, des objectifs, des cibles, des indicateurs, etc., le cadre des OKR est un outil pratique. Il vous donne la structure et les garde-fous dont vous avez besoin pour travailler à la réussite de votre entreprise.

En tant qu'outil complet de gestion de projet, ClickUp intègre l'importance des OKR dans l'ensemble de son produit. Il aide les gestionnaires de projet à paramétrer, suivre, contrôler, réviser et atteindre les objectifs en un seul endroit. De plus, les modèles de ClickUp accélèrent votre parcours vers l'adoption des OKR.

Améliorez vos résultats d'ingénierie avec ClickUp. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !

FAQ communes

1. À faire un OKR d'ingénierie ?

L'OKR se compose de deux parties : L'objet et les résultats clés. L'objectif est une déclaration qualitative et les résultats clés sont des résultats mesurables. Voici comment rédiger des OKR pour les équipes d'ingénieurs.

Commencez par définir un objectif clair, motivant et stimulant pour l'équipe d'ingénieurs, en accord avec les objectifs de l'entreprise. Par exemple, améliorer la fiabilité du système.

Identifiez les résultats clés qui permettront d'atteindre cet objectif. Il doit être mesurable, spécifique, limité dans le temps et réalisable. Par exemple,

Réduire les temps d'arrêt du système de 50 % au cours du deuxième trimestre

Atteindre un taux de satisfaction de la clientèle de 90 % en ce qui concerne la fiabilité du système d'ici la fin du troisième trimestre

Mettre en œuvre des tests automatisés pour 80 % de la base de code d'ici au quatrième trimestre

2. Qu'est-ce qu'un OKR technique ?

L'OKR technique correspond aux objets et aux résultats clés de l'équipe technique. Un OKR technique vise à concentrer les efforts sur les améliorations techniques à fort impact, l'innovation ou les gains d'efficacité qui contribuent à la réussite globale de l'organisation.