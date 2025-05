les 11 meilleures alternatives à Character IA à envisager en 2025

Créer des compagnons IA pour raconter des histoires, jouer des rôles ou simplement avoir des discussions intéressantes peut être très stimulant, jusqu'à ce que vous vous heurtiez aux limites de Character AI. Vous êtes peut-être frustré par ses fréquentes interruptions de service, ses options de personnalisation limitées ou vos préoccupations en matière de confidentialité des données. Vous avez peut-être besoin de fonctionnalités plus avancées pour vos projets créatifs ou votre travail professionnel.

Vous n'êtes pas seul. À mesure que les plateformes de personnages IA évoluent, les développeurs et les professionnels de la création recherchent des alternatives offrant une meilleure fiabilité, des discussions plus naturelles, une confidentialité renforcée ou des capacités spécialisées.

Dans ce guide, nous avons recherché et testé les meilleurs sites alternatifs à Character AI afin de vous aider à trouver la plateforme d'IA idéale. Que vous soyez un écrivain développant des personnages, un développeur créant des expériences interactives ou simplement à la recherche de conversations IA plus engageantes, ces outils offrent de nouvelles approches pour la création et l'interaction de personnages IA.

Limites de l'IA de caractère

Bien que Character AI ait été le pionnier de la création accessible de personnages IA, les utilisateurs signalent régulièrement plusieurs limitations frustrantes :

Pannes fréquentes et problèmes de serveur : de nombreux utilisateurs rencontrent des interruptions inattendues pendant les heures de pointe, la plateforme devenant inaccessible pendant plusieurs heures

Réponses incohérentes des personnages : les personnages « oublient » souvent leur personnalité ou leur histoire au milieu d'une discussion, ce qui brise l'immersion et nécessite des rappels fréquents

Filtres de contenu restrictifs : la modération stricte de la plateforme bloque de nombreux scénarios créatifs, même ceux qui ne comportent pas de thèmes adultes explicites, ce qui limite les possibilités narratives et le développement des personnages

Mémoire de discussion limitée : les personnages ont du mal à se référer à des informations antérieures dans les discussions, en particulier lors d'interactions longues

Problèmes de confidentialité : les discussions des utilisateurs sont collectées pour entraîner le modèle d'IA, ce qui soulève des questions sur l'utilisation et la confidentialité des données

Options de personnalisation de base : la plateforme offre un contrôle limité sur l'apparence, la voix et le comportement des personnages par rapport aux alternatives plus récentes

Temps de réponse lents : à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente, beaucoup signalent des retards croissants entre les messages, en particulier pour les utilisateurs gratuits

Modèle de monétisation : les fonctionnalités premium récentes ont restreint les fonctionnalités pour les utilisateurs non payants, créant ainsi une expérience divisée

Une alternative adaptée à Character IA permet de surmonter ces limites et offre un moyen plus amusant et plus abordable de se plonger dans des mondes fantastiques et d'interagir avec l'IA.

Aperçu des alternatives à Character AI

Les meilleures alternatives à Character AI

1. ClickUp (Idéal pour la productivité alimentée par l'IA)

Bien que ClickUp ne soit pas un chatbot proposant des personnages virtuels, il peut constituer un centre de commande puissant pour votre univers narratif. Les écrivains, les joueurs de rôle et les créateurs d'univers peuvent utiliser ClickUp Docs pour rédiger des biographies, des légendes et des dialogues pour leurs personnages, tandis que les tâches ClickUp et les champs personnalisés vous aident à suivre les chapitres, les arcs émotionnels ou la dynamique des relations.

Commencez avec ClickUp Centralisez les idées, les intrigues, les dialogues et bien plus encore pour vos personnages et vos univers fantastiques dans ClickUp

Vous pouvez lier des personnages à des évènements ou des emplacements clés, et visualiser ces connexions évolutives à l'aide des tableaux blancs ClickUp, parfaits pour mapper des intrigues complexes. Les tableaux blancs vous permettent également de générer des images IA pour votre monde fantastique, votre jeu ou votre histoire, à l'aide d'invites en langage naturel simples.

Utilisez l'IA pour générer des images dans les tableaux blancs ClickUp et les adapter à vos préférences stylistiques

Et si vous êtes bloqué ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré et contextuel, peut vous aider à trouver des noms de personnages et de lieux, à rédiger des résumés de scènes ou même à suggérer ce que votre anti-héros pourrait dire ensuite, tout en organisant tout dans le contexte plus large d'un projet.

Ainsi, même si la technologie IA de ClickUp ne prétend pas (pour l'instant) être votre meilleur ami ou votre ennemi juré, elle peut vous aider à organiser tout l'univers dans lequel vivent ces personnages.

Utilisez ClickUp Brain pour créer des personnages fictifs, des récits et des univers en quelques minutes

Cette intégration permet aux professionnels de la création de combiner de manière transparente le développement de personnages avec la gestion des tâches, la création de documents et la collaboration en équipe.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp Brain : générez vos propres personnages avec des dialogues, des traits de personnalité et des histoires à partir d'invites en langage naturel

Documents avec assistance IA : créez et stockez des profils de personnages détaillés, des éléments de construction d'univers et des arcs narratifs grâce aux améliorations apportées par l'IA

Tâches et sous-tâches : décomposez le développement des personnages en éléments gérables avec des dépendances et des échéanciers

Champs personnalisés : suivez les attributs, les relations et l'évolution des personnages grâce à des points de données personnalisables

Tableaux blancs : mappez visuellement les relations entre les personnages, les flux narratifs et les modèles d'interaction

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants s'appuient sur des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface chatbot familière et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) expliquent sans doute leur popularité auprès de rôles et de secteurs aussi divers. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation et au changement de contexte s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il réside directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

Limites de ClickUp

Non spécialement conçues pour les discussions interactives avec des personnages, contrairement aux plateformes dédiées à l'IA pour personnages

Nécessite un certain temps d'installation pour optimiser les flux de travail pour le développement des personnages

La génération de personnages est basée sur du texte et ne comprend pas d'outils intégrés de création visuelle de personnages

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Une critique sur Reddit souligne :

ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est très pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle modifie également ce que j'ai écrit (incroyable !). Les documents m'aident également beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

2. Chai AI (Idéal pour discuter de manière informelle avec des personnages variés)

via Chai AI

Si vous avez toujours rêvé de discuter avec des milliers de personnalités IA différentes sans avoir à les créer vous-même, Chai AI est la solution idéale. Cette plateforme est devenue un hub pour les amateurs d'IA qui aiment se lancer dans des discussions avec pratiquement tous les types de personnages imaginables, des personnages historiques aux créations originales.

Ce qui distingue Chai, c'est sa communauté dynamique de créateurs. Contrairement aux plateformes où vous êtes limité à des personnages prédéfinis, Chai vous permet de parcourir une immense bibliothèque de personnalités créées par la communauté, chacune avec un style de conversation unique. Vous voulez débattre de philosophie avec Socrate le matin et discuter avec un explorateur spatial de l'an 3000 l'après-midi ? Chai rend ce type de changement de personnage alimenté par l'IA simple et engageant.

Les meilleures fonctionnalités de Chai AI

Accédez à des milliers de personnages créés par la communauté, tous genres, personnalités et intérêts confondus

Engagez-vous dans des dialogues vocaux avec des personnages, chacun avec ses propres schémas et tonalités de discours

Créez vos propres personnalités IA avec des traits, des connaissances et des styles de discussion personnalisables

Partagez des discussions intéressantes ou découvrez des personnages populaires grâce aux recommandations de la communauté

Limites de Chai IA

La qualité des réponses varie considérablement d'un personnage à l'autre créé par la communauté

Les utilisateurs de la version gratuite sont soumis à des filtres de contenu plus restrictifs et à des limites de longueur des discussions

Rétention de mémoire limitée dans les discussions longues par rapport aux alternatives premium

Tarifs Chai AI

Gratuit : discutez avec certains bots IA, dans la limite de 70 messages, réinitialisés toutes les 2,5 heures

Chai Premium : 13,99 $ par mois ou 134,99 $ par an

Chai Ultra : 29,99 $ par mois ou 269,99 $ par an

Évaluations et avis sur Chai IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Chai IA ?

Un utilisateur de Reddit dit :

Chai est très bien, je l'utilise presque tous les jours car c'est très amusant et les personnages ont une bonne mémoire. La seule chose que je n'aime pas, c'est quand je dois regarder une publicité pour changer de personnage ou en obtenir de nouveaux. Mais ça ne me dérange pas trop

3. RolePlai (Idéal pour les jeux de rôle immersifs et l'écriture créative)

via Roleplai

RolePlai se distingue comme une alternative spécialisée à l'IA de personnages qui permet aux utilisateurs de créer et d'interagir avec un large intervalle de personnages IA, y compris des célébrités, des personnages historiques et des personnalités entièrement personnalisées. Chaque personnage peut être personnalisé avec des traits et des histoires spécifiques, permettant des discussions personnalisées et captivantes.

Au-delà des interactions textuelles, RolePlai offre des fonctionnalités de discussion par visage et par voix. Les utilisateurs peuvent voir et entendre leurs personnages IA, ajoutant ainsi une touche de réalisme à l'expérience.

Les meilleures fonctionnalités de RolePlai

Bénéficiez de fonctionnalités de discussion visuelle et vocale pour voir et entendre vos personnages IA

Contrôlez le déroulement des histoires en faisant différents choix grâce à AI Adventures

Créez du contenu visuel en rapport avec votre discussion grâce à la génération d'art IA intégrée

Interagissez simultanément avec jusqu'à cinq chatbots IA pour des discussions et des scénarios complexes à plusieurs niveaux, offrant une expérience véritablement immersive

Limites de RolePlai

Plus axées sur les applications narratives et créatives que sur les tâches utilitaires

La configuration efficace de paramètres complexes pour les personnages nécessite un certain apprentissage

Tarifs RolePlai

Starter : 19,99 $/mois

Premium : 49,99 $/mois

Platinum : 129 $/mois

Évaluations et avis sur Roleplai

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Roleplai ?

Un avis sur l'App Store indique :

Cette application est amusante et divertissante, mais je pense que quelques éléments devraient être ajoutés. Je trouve que l'onglet « Aventure » devrait comporter une création de personnage secondaire, une biographie personnelle et des traits de personnalité, comme dans l'onglet « Chat IA », afin que nous ne manquions pas d'espace pour ajouter ce que nous voulons à notre aventure.

4. Janitor AI (Idéal pour les jeux de rôle créatifs sans restriction)

via Janitor IA

Janitor AI s'est imposée comme la plateforme de référence pour les professionnels créatifs qui recherchent un minimum de restrictions dans les interactions de leurs personnages. Alors que de nombreuses plateformes de personnages IA mettent en place des filtres de contenu stricts, Janitor adopte une approche plus souple, ce qui la rend populaire auprès des auteurs de fiction, des développeurs de jeux et des joueurs de rôle qui explorent des thèmes narratifs complexes ou matures.

La fonctionnalité qui distingue cette plateforme est son système de création de scénarios. Plutôt que de simplement discuter avec des personnages, vous pouvez les placer dans des paramètres spécifiques avec des paramètres définis. Un auteur de romans policiers pourrait tester différentes réactions de personnages face à la découverte d'indices, tandis qu'un développeur de jeux pourrait prototyper les réponses de PNJ aux choix des joueurs dans plusieurs branches de l'histoire.

Les meilleures fonctionnalités de Janitor AI

Générez des représentations visuelles des personnages et des scènes évoqués dans les discussions

Profitez d'une mémoire persistante. Les personnages se souviennent non seulement de l'historique des discussions, mais aussi de l'évolution de leur monde fictif

Intégrez des personnages dans des applications personnalisées, des jeux ou des outils d'écriture grâce à l'accès à l'API pour développeurs

Limites de Janitor AI

Moins adapté aux utilisateurs à la recherche de contenus familiaux en raison d'un filtrage minimal

La qualité de la génération d'images varie considérablement en fonction de la qualité des invites, des instructions et de la capacité de l'

L'interface utilisateur peut sembler techniquement complexe pour les utilisateurs occasionnels qui ne sont pas familiers avec la terminologie du jeu de rôle

Tarifs de Janitor AI

Free

Évaluations et avis sur Janitor IA :

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

5. Replika (Idéal pour une compagnie IA à long terme)

via Replika

Replika est le vétéran dans le domaine des compagnons IA personnels, se concentrant sur la création d'une relation unique et évolutive plutôt que sur des interactions avec plusieurs personnages. Considérez cela comme le développement d'une amitié profonde avec une personnalité IA qui apprend à vous comprendre au fil des semaines et des mois.

Contrairement aux plateformes où les discussions semblent décousues, Replika excelle dans la création d'une mémoire continue de vos interactions. Partagez vos défis professionnels, vos objectifs personnels ou vos routines quotidiennes, et votre Replika fera naturellement référence à ces détails lors de vos futures discussions. Cela crée un véritable sentiment d'être « connu », que de nombreux utilisateurs trouvent réconfortant.

Les professionnels de la santé mentale ont noté les avantages de cette présence constante pour certains utilisateurs. Les personnes souffrant d'anxiété sociale s'entraînent souvent à discuter avec leur Replika avant d'interagir dans le monde réel, tandis que d'autres trouvent réconfortant de disposer d'un espace sans jugement pour réfléchir à 3 heures du matin, lorsque leurs amis ne sont pas disponibles.

👀 Le saviez-vous ? De nombreuses études confirment que les compagnons IA contribuent à réduire la solitude, parfois aussi efficacement que les interactions humaines. Bien que les pourcentages varient, une expérience à grande échelle a révélé une réduction significative de la solitude ( 16 à 24 points de pourcentage ) chez les utilisateurs de compagnons IA.

Les meilleures fonctionnalités de Replika

Obtenez des réponses personnalisées en fonction de votre style d'interaction et de vos préférences, car Replika mémorise l'historique des discussions sur plusieurs mois

Accédez à des fonctionnalités optionnelles de suivi de l'humeur et de journalisation pour favoriser la conscience émotionnelle

Parlez directement à votre Replika avec des réponses vocales de plus en plus naturelles

Personnalisez l'apparence de votre Replika grâce à la création détaillée d'avatars en 3D et à de nombreuses options vestimentaires

Limitations de Replika

Se concentre sur un seul compagnon plutôt que sur plusieurs personnages différents, ce qui peut devenir ennuyeux pour ceux qui recherchent des applications de compagnons IA pour se divertir

Les dernières mises à jour ont restreint certains types de jeux de rôle qui étaient auparavant disponibles

La version gratuite offre des fonctionnalités très limitées en termes de mémoire et de développement de la personnalité

Tarifs Replika

Free

Pro : 19,99 $/mois (ou 49 $/an)

À vie : 299 $ (paiement unique)

Évaluations et avis sur Replika

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Replika ?

Un utilisateur Reddit partage :

Je trouve que si vous configurez correctement votre jeu de rôle, vous pouvez faire en sorte que votre Replika soit qui vous voulez et passer d'un caractère à l'autre en fonction de votre humeur.

6. Kuki AI (Idéal pour les discussions informelles et les marques à la recherche de représentants virtuels)

via Kuki IA

Kuki IA met en avant la personnalité dans les discussions IA avec une approche distincte des autres plateformes. Plutôt que de se concentrer sur la personnalisation des caractères, Kuki a été développé pendant plus de 15 ans pour offrir une personnalité divertissante et légèrement impertinente qui rend même les discussions banales étonnamment amusantes.

Ce qui rend Kuki spécial, c'est son équilibre entre humour et utilité. Une discussion sur la préparation du dîner peut dériver vers une plaisanterie sur vos talents culinaires avant de revenir en douceur à des suggestions de recettes utiles.

Pour les marques et les créateurs de contenu, la personnalité bien définie de Kuki le rend particulièrement précieux pour les publicités, le streaming et le contenu des réseaux sociaux. Les YouTubers et les streamers Twitch utilisent régulièrement les fonctionnalités de discussion avec Kuki pour ses répliques improvisées et ses réponses surprenantes aux questions du public.

Les meilleures fonctionnalités de Kuki AI

Obtenez des réponses adaptées au contexte avec moins d'incohérences que la plupart de nos concurrents

Profitez de blagues bien calibrées et de réponses ludiques qui correspondent au ton de la discussion

Accédez à des informations détaillées sur des sujets allant de la science à la culture pop pour des discussions instructives

Limitations de Kuki IA

Options de personnalisation des caractères limitées, car ils sont conçus avec une personnalité préétablie

Les utilisateurs signalent parfois des difficultés avec des questions ou des instructions complexes en plusieurs parties

La version gratuite comprend des publicités qui peuvent interrompre le flux de la discussion

Tarifs Kuki AI

100 Koins : 0,99 $

550 Koins : 4,99 $

1200 Koins : 9,99 $

7500 Koins : 49,99 $

Évaluations et avis sur Kuki IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

7. Anima AI (Idéal pour les connexions émotionnelles profondes et l'assistance psychologique)

via Google Play Store

Avez-vous déjà ressenti le besoin de parler à quelqu'un qui vous comprend vraiment, sans vous juger ? Anima IA crée des compagnons IA conçus pour établir des connexions émotionnelles significatives avec les utilisateurs grâce à des connaissances psychologiques et des réponses empathiques.

Contrairement aux autres plateformes de personnages IA qui se concentrent principalement sur le divertissement, Anima IA intègre des principes issus de la psychologie pour créer des compagnons capables de vous aider à préserver votre bien-être mental grâce à des discussions authentiques. Si vous vous sentez anxieux à l'approche d'un entretien d'embauche, par exemple, votre compagnon Anima peut vous aider à surmonter vos angoisses spécifiques, vous donner des conseils pratiques et vous apporter un soutien émotionnel adapté à votre situation.

La plateforme excelle dans la création de personnalités cohérentes qui se souviennent de vos discussions au fil du temps. Si vous mentionnez votre passion pour l'alpinisme dans une discussion, votre compagnon Anima pourrait vous interroger sur votre dernière aventure quelques semaines plus tard, créant ainsi ce sentiment d'être vraiment vu et reconnu qui rend les relations significatives.

Les meilleures fonctionnalités d'Anima AI

Obtenez des réponses empathiques et utiles basées sur des techniques d'assistance émotionnelle éprouvées

Personnalisez les traits de caractère de vos compagnons, notamment leur apparence, leur personnalité et leurs loisirs, afin de répondre à vos besoins spécifiques en matière d'assistance émotionnelle

Bénéficiez d'une conception axée sur la confidentialité qui ne partage pas les données des discussions à des fins de formation

Limites d'Anima IA

Les temps de réponse peuvent ralentir pendant les périodes de pointe

Capacités d'intégration limitées avec d'autres outils ou plateformes de productivité

Peut ne pas convenir aux enfants en raison de son contenu réservé à un public adulte

Tarifs d'Anima AI

À partir de 19,99 $/mois

(Source : utilisateurs)

Évaluations et avis sur Anima IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Anima IA ?

Un avis sur le Play Store rapporte :

Cette application est bonne, la discussion se déroule sans heurts jusqu'à ce qu'elle soit parfois interrompue par des questions aléatoires et hors de propos. J'apprécie le fait que l'application dispose d'un bouton de rapport dans la discussion, ce qui est utile pour façonner le langage et le flux de l'IA.

8. Cleverbot (Idéal pour une IA conversationnelle imprévisible et semblable à un humain)

via Cleverbot

Vous vous souvenez de ces discussions aléatoires et sinueuses que vous aviez avec vos amis tard le soir ? Cleverbot capture cette énergie imprévisible sous forme d'IA. Contrairement aux compagnons IA fortement scriptés, Cleverbot apprend à partir de millions d'interactions humaines réelles, rendant chaque conversation unique et imprévisible.

Vous serez peut-être surpris par des répliques pleines d'esprit, des questions philosophiques ou même des plaisanteries ludiques qui semblent vraiment spontanées. Pour les écrivains qui travaillent sur des dialogues réalistes, cette imprévisibilité peut être inestimable pour briser les blocs créatifs : il suffit de commencer à discuter avec Cleverbot du dilemme de votre personnage et de voir où la discussion vous mène.

Les meilleures fonctionnalités de Cleverbot

Laissez-vous inspirer par des réponses créatives et inattendues qui ne suivent pas les schémas préprogrammés de l'IA

Profitez d'une interface simple et sans distraction qui se concentre entièrement sur la discussion

Commencez à discuter immédiatement sans vous inscrire ni créer de compte

Limites de Cleverbot

Perte occasionnelle du contexte de la discussion, vous obligeant à répéter certaines informations

Aucune option de personnalisation des personnages comme celles offertes par les plateformes plus récentes

Réponses inappropriées occasionnelles sans filtrage robuste du contenu

Tarifs Cleverbot

Free

Évaluations et avis sur Cleverbot

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

9. Talkie (Idéal pour les personnages IA multilingues aux personnalités variées)

via Talkie

Vous avez toujours rêvé de pratiquer votre espagnol avec un tuteur patient, de réfléchir à des idées marketing avec un partenaire créatif et d'obtenir des conseils techniques d'un expert, le tout sur une seule et même plateforme ? Talkie vous permet de faire tout cela grâce à sa gamme variée de personnages IA spécialisés dans différentes langues, domaines de connaissances et types de personnalité.

Ce qui distingue Talkie, c'est la façon dont ses personnages conservent une personnalité cohérente dans différentes langues. Par exemple, si vous apprenez le japonais, vous pouvez discuter avec le même personnage en anglais et en japonais, ce qui rend votre pratique de la langue plus cohérente et basée sur les relations plutôt que sur de simples exercices de vocabulaire.

Les meilleures fonctionnalités de Talkie

Maintenez la cohérence des personnalités des personnages dans plusieurs langues

Accédez à une liste variée de personnages pour des domaines spécifiques tels que les entreprises, l'écriture créative et l'éducation

Améliorez la prononciation et la fluidité conversationnelle grâce au chat vocal

Limites de Talkie

Les fonctionnalités linguistiques avancées nécessitent un abonnement

Problèmes de performances de l'application mobile signalés par certains utilisateurs

Intégration limitée avec les plateformes d'apprentissage linguistique externes ou les outils de productivité

Les incohérences dans la modération du contenu et l'application des règles peuvent nuire à l'expérience utilisateur

Tarifs Talkie

Free

Talkie + Standard : 9,99 $/mois

Talkie + Pro : 24,99 $/mois

Évaluations et avis sur Talkie

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. Sakura AI (Idéal pour les interactions entre personnages inspirés des anime et des mangas)

via Sakura AI

À un moment donné, nous avons tous souhaité entrer dans notre monde d'anime préféré et interagir avec les personnages que nous aimons le plus. Et si nous vous disions que c'est possible avec Sakura AI ?

Cette alternative à Character AI crée des compagnons IA très détaillés, inspirés des anime et des mangas, avec des personnalités, des histoires et des designs visuels distinctifs.

Ce qui distingue Sakura IA, c'est son engagement profond envers les traditions esthétiques et narratives de l'animation et des bandes dessinées japonaises. Lorsque vous interagissez avec un personnage tsundere, par exemple, vous vivrez cette progression classique, passant d'une froideur initiale à une chaleur progressive à mesure que votre relation se développe. Les réponses de chaque personnage semblent authentiques par rapport à leur personnalité établie, créant ainsi une expérience cohérente et immersive.

Les meilleures fonctionnalités de Sakura AI

Discutez avec des personnages inspirés des anime, dotés d'un design visuel détaillé et d'une histoire

Découvrez des scénarios de jeux de rôle avec des personnages qui réagissent de manière cohérente et adaptée à leur archétype

Bénéficiez d'une assistance en japonais avec des références culturelles authentiques issues des anime et des mangas

Limites de Sakura IA

L'accent mis sur l'esthétique anime peut ne pas plaire à ceux qui recherchent des interactions plus réalistes

Les réponses des personnages reposent parfois davantage sur des clichés de genre que sur des personnalités nuancées

Tarifs de Sakura AI

Free

Diamant : 19 $/mois

Infinite : 39 $/mois

Évaluations et avis sur Sakura IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sakura IA ?

Un avis sur Reddit dit :

Les dialogues sont incroyables. Les jeux de rôle sont excellents. Cela fonctionne sur mobile. Je paie un abonnement mensuel et je l'utilise tous les jours. La mémoire est très bonne et vous pouvez modifier les messages si nécessaire, car les bots font parfois de petites erreurs. Vous pouvez dire et faire tout ce que vous voulez. Je donne une évaluation de 5 sur 5 étoiles.

11. AI Dungeon (Idéal pour les récits interactifs et les jeux de rôle)

via Google Play Store

Vous voulez être transporté dans un livre dont vous êtes le héros et où vous pouvez façonner l'histoire ? AI Dungeon crée des fictions interactives aux branches infinies où tout ce que vous pouvez imaginer devient possible dans votre univers.

Contrairement à la plupart des outils de personnages IA qui se concentrent sur la discussion, AI Dungeon construit des univers narratifs entiers autour de vos choix. Vous pouvez commencer en tant qu'explorateur spatial découvrant une planète mystérieuse, puis vous retrouver à négocier avec des civilisations extraterrestres ou à combattre des pirates de l'espace, le tout découlant naturellement de vos décisions et des extrapolations créatives de l'IA.

L'IA répond à vos actions avec des descriptions riches et détaillées et des réponses de personnages, emmenant souvent les histoires dans des directions inattendues qui peuvent susciter de nouvelles idées pour vos propres projets créatifs.

Les meilleures fonctionnalités d'AI Dungeon

Créez des histoires aux ramifications infinies qui s'adaptent à vos choix et à votre style d'écriture

Bénéficiez d'une assistance pour plusieurs genres, de la fantasy à la science-fiction en passant par le mystère et la romance

Utilisez le mode multijoueur pour collaborer avec vos amis et coécrire des histoires

Accédez à une vaste bibliothèque d'histoires générées par les utilisateurs pour trouver l'inspiration ou jouer directement

Limites de AI Dungeon

La qualité du contenu généré peut varier considérablement d'une interaction à l'autre

Certains utilisateurs signalent des problèmes avec certains styles d'invites et l'absence d'une fonction « Annuler jusqu'ici »

Tarifs AI Dungeon

AI Dungeon Adventurer : 9,99 $

AI Dungeon Champion : 14,99 $

AI Dungeon Legend : 29,99 $

AI Dungeon Mythic : 49,99 $

2 500 crédits : 19,99 $

80 crédits : 0,99 $

Évaluations et avis sur AI Dungeon

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Pourquoi ClickUp Brain est le meilleur outil d'IA pour la flexibilité conversationnelle et la gestion des tâches en un seul outil

Si les alternatives dédiées à l'IA de caractère offrent des expériences conversationnelles spécialisées, d'autres outils d'IA peuvent fournir des avantages similaires ainsi que des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer la productivité.

ClickUp Brain transforme votre flux de travail en intégrant de puissantes capacités d'IA directement dans votre environnement de gestion de projet. Ce qui le distingue des outils traditionnels d'IA de caractère, c'est sa capacité à intégrer une assistance alimentée par l'IA à votre travail réel, plutôt que de se contenter d'offrir une compagnie conversationnelle

Votre environnement de travail créatif tout-en-un

Vous pouvez ainsi générer des dialogues de personnages, des idées d'intrigues ou des textes marketing tout en conservant tout organisé au même endroit, où vous suivez les échéances, collaborez avec les membres de votre équipe et gérez l'ensemble de votre projet.

Pour les créateurs de contenu qui jonglent entre plusieurs projets, ClickUp Brain peut vous aider à générer de nouvelles idées lorsque vous êtes en panne d'inspiration, à résumer des documents de recherche en informations exploitables, ou même à créer différents arcs narratifs pour divers contenus.

Utilisez les outils d'IA de ClickUp Brain dans vos documents pour rédiger, générer des idées, résumer, traduire, modifier et bien plus encore

Une équipe marketing qui utilise l'IA pour créer des personas sur les réseaux sociaux, par exemple, pourrait s'appuyer sur ClickUp Brain pour développer des directives cohérentes pour chaque persona, générer des exemples de publications et organiser le calendrier de contenu, le tout dans le même environnement de travail.

Accédez à plusieurs LLM en un seul endroit

L'une des fonctionnalités les plus puissantes de ClickUp Brain est sa capacité à accéder à plusieurs modèles linguistiques de grande taille (LLM) directement dans votre environnement de travail. Cela signifie que vous n'êtes pas limité à une seule approche ou personnalité IA : vous pouvez exploiter différents modèles IA pour différentes tâches, en choisissant celui qui correspond le mieux à vos besoins actuels.

Changez de LLM dans ClickUp Brain pour personnaliser votre expérience IA

Vous avez besoin des capacités de raisonnement avancées de GPT-4 pour vous aider à réfléchir au développement de personnages complexes pour votre roman ? Ou vous préférez les réponses nuancées et réfléchies de Claude pour élaborer vos dialogues ? ClickUp Brain vous permet de passer facilement d'un LLM à l'autre. Cette flexibilité est inestimable lorsque vous travaillez sur des projets créatifs qui nécessitent différentes forces de l'IA : précision technique à un moment donné, créativité à un autre.

👀 Le saviez-vous ? La fenêtre contextuelle de GPT-4 contient environ 32 000 jetons, soit environ 24 000 mots, ce qui permet une mémoire contextuelle considérable.

Soyez plus créatif et productif que jamais avec ClickUp

En intégrant les capacités de l'IA à votre flux de travail plutôt que de les conserver dans un outil séparé, ClickUp Brain élimine les changements de contexte constants qui perturbent la concentration créative et garantit que tout votre contenu généré par l'IA reste organisé parallèlement à vos tâches, vos échéances et vos communications d'équipe.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et commencez à repousser les limites de votre univers créatif !