Comment mettre en œuvre la gestion de projet d'entreprise ?

Supposons qu'il ne vous reste que deux jours avant le déploiement et que vous vous rendiez compte que le logiciel que vous étiez censé livrer est encore incomplet et nécessite du temps et des efforts supplémentaires.

Il semble que vos équipes frontend et backend n'étaient pas synchronisées et n'ont pas réussi à estimer correctement la durée du projet.

Vous vous retrouvez maintenant avec un produit inachevé, une équipe surmenée et un client potentiellement mécontent. Cela ne vous semble-t-il pas obsédant ?

La gestion de projet d'entreprise (EPM) offre une approche systématique pour aligner les projets sur les objets stratégiques, optimiser l'allocation des ressources et assurer une livraison cohérente des projets dans toute l'entreprise.

Mais qu'est-ce que la gestion de projet d'entreprise et comment peut-elle contribuer à la réussite d'un projet ?

Qu'est-ce que la gestion de projet Enterprise ?

La gestion de projet d'entreprise (EPM) est une approche de la gestion de plusieurs projets et programmes au sein d'une entreprise. Elle va au-delà de la gestion de projets individuels isolés et se concentre sur l'alignement de toutes les activités de projet avec les objectifs généraux de l'entreprise et les objectifs stratégiques.

Méthodologies courantes de gestion de projet d'entreprise

Il existe différentes méthodologies que les équipes utilisent généralement pour mettre en œuvre la gestion de projet d'entreprise. Voici quelques-unes des méthodologies EPM les plus répandues:

Agile Chute d'eau Six Sigma Lean Kanban Scrum

Vous vous demandez peut-être en quoi la gestion de projet d'entreprise diffère de la gestion de projet traditionnelle.

Alors que la gestion de projet traditionnelle se concentre sur des projets individuels, la GPE adopte une vision holistique de tous les projets au sein d'une entreprise. Elle se concentre sur une méthodologie qui pourrait être utilisée à l'échelle de l'entreprise pour chaque projet, affichant ainsi un paramètre pour la résolution des problèmes.

Il peut y avoir des exceptions où les styles de gestion EPM et de gestion de projet individuel diffèrent, mais dans l'ensemble, chaque projet doit suivre la même méthodologie.

Différences clés : Gestion de projet traditionnelle et gestion de projet d'entreprise

**La gestion de projet d'entreprise (EPM) est un mode de gestion de projet qui permet de gérer plusieurs projets simultanément : La gestion de projet d'entreprise gère plusieurs projets simultanément, alors que la gestion de projet traditionnelle ne gère généralement qu'un seul projet à la fois

Objectif : La GPE garantit que tous les projets s'alignent sur les Objectifs de l'organisation, alors que chaque projet dans la GPE traditionnelle est un nouveau problème à résoudre d'une manière différente

: La GPE garantit que tous les projets s'alignent sur les Objectifs de l'organisation, alors que chaque projet dans la GPE traditionnelle est un nouveau problème à résoudre d'une manière différente Standardisation : La GPE met en œuvre des processus normalisés dans l'ensemble de l'organisation, alors que la GP traditionnelle vise à achever le projet de la manière dont il peut être fait

Comprendre le rôle d'un gestionnaire de projet d'entreprise

Les gestionnaires de projets d'entreprise font partie du bureau de gestion des projets d'entreprise et jouent un rôle essentiel dans l'orchestration de projets complexes au sein d'une organisation.

Bien que les responsabilités d'un gestionnaire de projet d'entreprise puissent varier en fonction de la taille et des besoins de votre organisation, il existe des tâches spécifiques qu'il doit achever dans le cadre de son rôle.

Les responsabilités d'un gestionnaire de projet d'entreprise sont les suivantes :

Gestion de portfolio : Superviser et être responsable de plusieurs projets et programmes au sein des équipes

: Superviser et être responsable de plusieurs projets et programmes au sein des équipes L'optimisation des ressources : L'allocation efficace des ressources entre les différents projets afin que le travail de chacun soit optimisé au maximum

: L'allocation efficace des ressources entre les différents projets afin que le travail de chacun soit optimisé au maximum Standardisation : Mettre en œuvre des procédures cohérentes et standardisées flux de travail pour la gestion de projet et des pratiques dans l'ensemble de l'organisation

: Mettre en œuvre des procédures cohérentes et standardisées flux de travail pour la gestion de projet et des pratiques dans l'ensemble de l'organisation Contrôle des performances : Suivi des indicateurs du projet, travail sur les revers et rapports sur la progression, le budget et l'échéancier

: Suivi des indicateurs du projet, travail sur les revers et rapports sur la progression, le budget et l'échéancier Gestion des parties prenantes : Gestion des parties prenantes : Engagement avec les cadres, les membres de l'équipe, les dirigeants et les partenaires externes

: Gestion des parties prenantes : Engagement avec les cadres, les membres de l'équipe, les dirigeants et les partenaires externes Amélioration continue : Identifier les domaines d'amélioration des processus et s'assurer que les équipes s'y conforment

: Identifier les domaines d'amélioration des processus et s'assurer que les équipes s'y conforment Mentorat : Guider et former les gestionnaires de projet, le personnel et la direction aux méthodes de l'EPM

: Guider et former les gestionnaires de projet, le personnel et la direction aux méthodes de l'EPM Mise en œuvre de la technologie : Sélection et déploiement des technologies appropriéeslogiciel de gestion de projet d'entreprise approprié Gouvernance : Assurer la conformité avec les politiques de l'organisation

: Sélection et déploiement des technologies appropriéeslogiciel de gestion de projet d'entreprise approprié Planification stratégique : Contribuer à la planification à long terme des projets conformément à l'EPM

Composantes de la gestion de projet d'entreprise

Le système de gestion de projet d'entreprise comprend les éléments suivants sept composants définis par le Project Management Institute (PMI) . Essayons de comprendre chaque composante en imaginant la gestion de projet d'entreprise comme une machine de précision.

À l'intérieur de cette machine, nous avons

L'analyse des risques: Le scanner vigilant, qui repère les pièges et les opportunités potentiels avant que le projet ne soit achevél'exécution du projet. Cela aide les gestionnaires de projet à prendre des mesures en connaissance de cause et à se préparer à d'éventuelles déconvenues

Le scanner vigilant, qui repère les pièges et les opportunités potentiels avant que le projet ne soit achevél'exécution du projet. Cela aide les gestionnaires de projet à prendre des mesures en connaissance de cause et à se préparer à d'éventuelles déconvenues Estimation du projet: Le prévisionniste utilise les données sur les risques et l'historique pour définir des échéanciers réalistes et les besoins en ressources. Cela permet aux gestionnaires de projet de savoir si les ressources et le temps nécessaires pour achever le projet sont suffisants

Le prévisionniste utilise les données sur les risques et l'historique pour définir des échéanciers réalistes et les besoins en ressources. Cela permet aux gestionnaires de projet de savoir si les ressources et le temps nécessaires pour achever le projet sont suffisants L'examen du projet: Le contrôle de la qualité, qui consiste à comparer les performances aux estimations et à déclencher des ajustements. En cas d'élargissement du champ d'application ou de tout autre problème survenant au cours du projet, cette étape permet aux gestionnaires de projet d'intervenir, de faire le point et de remettre tout le monde sur la bonne voie

Le contrôle de la qualité, qui consiste à comparer les performances aux estimations et à déclencher des ajustements. En cas d'élargissement du champ d'application ou de tout autre problème survenant au cours du projet, cette étape permet aux gestionnaires de projet d'intervenir, de faire le point et de remettre tout le monde sur la bonne voie Coaching en gestion de projet: Le cerveau en évolution, qui tire des enseignements des expériences pour améliorer les performances futures. L'encadrement de la gestion de projet par le bureau de gestion de projet de l'entreprise aide à former tous les membres de l'équipe pour qu'ils restent sur la même page

Le cerveau en évolution, qui tire des enseignements des expériences pour améliorer les performances futures. L'encadrement de la gestion de projet par le bureau de gestion de projet de l'entreprise aide à former tous les membres de l'équipe pour qu'ils restent sur la même page Gestion des problèmes à grande échelle: La personne qui résout les problèmes s'attaque à des défis complexes en créant des processus qui permettent de résoudre chaque problème ou obstacle. Le bureau de gestion de projet de l'entreprise devient le décideur ou le médiateur au cours de ces défis

La personne qui résout les problèmes s'attaque à des défis complexes en créant des processus qui permettent de résoudre chaque problème ou obstacle. Le bureau de gestion de projet de l'entreprise devient le décideur ou le médiateur au cours de ces défis Le suivi du temps: Le chronométreur mesure le temps nécessaire pour achever les tâches et les projets en vue des estimations et des révisions actuelles et futures. Le bureau de gestion de projet d'entreprise est généralement responsable de l'analyse des feuilles de temps

Le chronométreur mesure le temps nécessaire pour achever les tâches et les projets en vue des estimations et des révisions actuelles et futures. Le bureau de gestion de projet d'entreprise est généralement responsable de l'analyse des feuilles de temps **Le logiciel de gestion de projet d'entreprise : le système nerveux central, qui relie tous les composants et assure un flux d'informations fluide pour la réussite du projet. Le logiciel de gestion de projet d'entreprise sert de source unique de vérité avec un enregistrement de tous les documents, projets, tâches, processus et autres parties du projet

**L'analyse des risques alimente l'estimation, définissant des paramètres de référence pour les révisions. L'analyse des risques alimente l'estimation, établissant des bases de référence pour les révisions. Les problèmes remontés tirent des enseignements de tous les composants, tandis que le suivi du temps permet de tout synchroniser.

Au fond, les logiciels de gestion de projet d'entreprise facilitent une communication sans faille et constituent le lieu de stockage de toutes les informations, de tous les documents et de tous les enregistrements relatifs au projet.

Avantages de la gestion de projet d'entreprise

Au fur et à mesure qu'une organisation évolue et développe différentes équipes, celles-ci finissent souvent par travailler en silos. En tant qu'organisation en pleine croissance, vous devez maintenir l'élan en anticipant tout revers et en résolvant les problèmes au fur et à mesure

C'est précisément la raison pour laquelle la gestion de projet d'entreprise est si importante. Elle vous aide à mettre en place tous vos processus, à suivre la manière dont le travail sera effectué et les défis relevés, et dispose d'un bureau de gestion de projet d'entreprise dédié pour veiller à ce que tout cela soit fait.

Examinons d'autres avantages de la gestion de projet d'entreprise :

S'assure que tous les projets sont alignés et contribuent à la réussite de l'organisation et pas seulement à la réussite d'un individu ou d'une équipe

et contribuent à la réussite de l'organisation et pas seulement à la réussite d'un individu ou d'une équipe Optimise l'affectation des ressources dans l'ensemble de l'organisation afin de réduire les risques de gaspillage

dans l'ensemble de l'organisation afin de réduire les risques de gaspillage Permet de réaliser d'importantes économies grâce à une meilleure gestion des ressources

grâce à une meilleure gestion des ressources **Les données fournies permettent d'améliorer la prise de décision dans le cadre des projets

Standardise les processus et réduit la duplication des efforts afin que chacun sache ce qu'il est censé faire

et réduit la duplication des efforts afin que chacun sache ce qu'il est censé faire Améliore la visibilité du projet et la communication entre les parties prenantes et les équipes

du projet et la communication entre les parties prenantes et les équipes **Les organisations sont mieux équipées pour répondre aux changements du marché et à la concurrence

La promotion d'une culture de partage des connaissances dans l'ensemble de l'organisation

Les défis de la mise en œuvre de l'EPM

Étant donné que la gestion de projet d'entreprise est mise en œuvre au niveau de l'organisation, il y a forcément des défis à relever.

En voici quelques-uns :

Résistance organisationnelle : les employés peuvent résister aux changements apportés aux méthodes de travail établies

: les employés peuvent résister aux changements apportés aux méthodes de travail établies Complexité : Les systèmes de gestion de projet d'entreprise peuvent être complexes ou difficiles à mettre en œuvre

: Les systèmes de gestion de projet d'entreprise peuvent être complexes ou difficiles à mettre en œuvre **Problèmes d'intégration : l'intégration de l'EPM dans les systèmes et outils existants peut s'avérer difficile

**Changement culturel : l'EPM nécessite souvent un changement vers plus de transparence et de collaboration

Le coût : La mise en œuvre de l'EPM peut nécessiter un investissement initial substantiel, ce dont les petites entreprises ne disposent peut-être pas

: La mise en œuvre de l'EPM peut nécessiter un investissement initial substantiel, ce dont les petites entreprises ne disposent peut-être pas **Qualité des données : garantir des données cohérentes et de haute qualité dans tous les projets peut s'avérer difficile

**Les organisations peuvent ne pas disposer de l'expertise nécessaire pour mettre en œuvre l'EPM de manière efficace et peuvent avoir besoin d'investir davantage dans la formation ou l'embauche

Mesure du retour sur investissement: La démonstration du retour sur investissement peut s'avérer difficile à court terme

Les logiciels de gestion de projet constituent l'épine dorsale numérique qui assiste et améliore l'ensemble du processus de gestion de projet d'entreprise. Cet ensemble d'outils sophistiqués va au-delà du simple suivi des tâches et offre une suite complète de fonctionnalités pour simplifier les environnements complexes et multiprojets.

À la base, le logiciel EPM fournit une plateforme centralisée pour stocker et gérer les données du projet, en veillant à ce que toutes les parties prenantes aient accès à des informations actualisées.

Il s'agit d'une solution en temps réel outil de collaboration d'entreprise qui décompose les silos entre les les équipes interfonctionnelles et des départements, ce qui est crucial dans les paramètres des entreprises à grande échelle.

les capacités de gestion avancée des ressources* du logiciel *EPM permettent d'optimiser l'affectation du personnel et des actifs sur plusieurs projets, évitant ainsi les goulets d'étranglement et la surallocation.

Ses fonctionnalités robustes de rapports et d'analyse aident à transformer les données brutes en informations exploitables, ce qui permet de prendre des décisions fondées sur des données au niveau des projets et des portefeuilles. À faire, si vous envisagez d'utiliser un outil de gestion de projet, comment choisir le bon outil ?

Prenez en compte des facteurs tels que :

L'évolutivité et la flexibilité

La convivialité

Capacités d'intégration

Les rapports et les fonctionnalités d'analyse

Accessibilité mobile

Assistance et réputation du fournisseur

Un tel logiciel de gestion de projet gratuit qui offre tout cela et plus encore est ClickUp .

gérer et mener à bien plusieurs projets dans les délais avec ClickUp pour la gestion de projets_ La gestion de projet de ClickUp va au-delà de la gestion traditionnelle des tâches. Il offre une plateforme flexible pour l'organisation, la collaboration et le suivi de projets de toute taille et complexité.

Il offre les fonctionnalités suivantes pour la mise en œuvre de la gestion de projet d'entreprise :

1. Tableaux de bord ClickUp

personnalisez les tableaux de bord de vos projets pour votre réussite avec ClickUp Dashboards_ Tableaux de bord ClickUp permettent aux membres de l'équipe d'ajouter des tâches, d'afficher les cibles, de communiquer avec les membres de l'équipe et de suivre la progression en un coup d'œil. Les responsables de l'EPM peuvent ainsi suivre chaque projet en cours de manière super efficace et facile.

2. ClickUp Documents

enregistrez toutes les informations importantes concernant chaque projet en un seul endroit sur ClickUp Docs_

Utiliser Documents ClickUp pour enregistrer tous vos processus officiels, contrats, procédures opératoires normalisées et autres documents importants, afin de les avoir à portée de main en un seul endroit.

Les documents peuvent être d'une grande utilité dans le cadre du coaching en gestion de projet - une composante essentielle de la stratégie EPM - pour stocker les données historiques de vos processus EPM et vous y référer en cas de goulots d'étranglement.

3. Le suivi du temps du projet de ClickUp

estimez correctement les échéanciers de vos projets avec ClickUp Project Time Tracking_ Le suivi du temps du projet de ClickUp permet de savoir facilement combien de temps il faut pour terminer un projet. Échéancier du temps que vous mettez à achever une tâche ou un projet afin d'estimer plus facilement la durée de projets similaires à l'avenir.

4. Modèle de gestion de projet de ClickUp

Modèle de gestion de projet de ClickUp

ClickUp propose également des modèles prédéfinis pour vos projets. Par exemple, utilisez Le modèle de gestion de projet de ClickUp pour optimiser votre flux de travail, de l'idéation à l'exécution et à la livraison finale.

Ce modèle vous permet de :

Planifier et visualiser chaque étape, du brainstorming au cycle de vie du projet

chaque étape, du brainstorming au cycle de vie du projet Aligner l'équipe et les ressources pour une collaboration sans faille et un achevé efficace du projet

pour une collaboration sans faille et un achevé efficace du projet Suivre la progression et les objectifs pour garantir une livraison dans les délais et dans le respect du budget

5. L'Entreprise de ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Enterprise-gif.gif L'Entreprise de ClickUp /$$$img/

tirez parti de l'évolutivité, de la sécurité et de la fiabilité avec ClickUp's Enterprise ClickUp's Enterprise est la solution à tous vos besoins en matière de gestion de projet d'entreprise !

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez :

S'assurer que vos opérations ne perdent jamais de temps grâce à la garantie de disponibilité de 99,9 % de ClickUp's Enterprise, pour que votre flux de travail reste fluide et ininterrompu

grâce à la garantie de disponibilité de 99,9 % de ClickUp's Enterprise, pour que votre flux de travail reste fluide et ininterrompu Tirer parti de la technologie exclusive RapidViews DB™ pour une évolutivité et des performances ultimes, inégalées par toute autre solution

pour une évolutivité et des performances ultimes, inégalées par toute autre solution Protégez vos données , gérez les accès, configurez les permissions et maintenez un journal d'activité complet grâce à nos outils intégrés

, gérez les accès, configurez les permissions et maintenez un journal d'activité complet grâce à nos outils intégrés Assistance à toute équipe , quelle que soit sa taille ou sa complexité, grâce à une flexibilité, des normes et une évolutivité inégalées

, quelle que soit sa taille ou sa complexité, grâce à une flexibilité, des normes et une évolutivité inégalées Effacées, la visibilité s'étend des forfaits stratégiques à l'exécution quotidienne, en fournissant une source unique pour les mises à jour, les risques et la progression

s'étend des forfaits stratégiques à l'exécution quotidienne, en fournissant une source unique pour les mises à jour, les risques et la progression Crypter, sauvegarder et se conformer à HIPAA, GDPR, Privacy Shield, et plus encore pour assurer la sécurité de vos données

Conseils pour améliorer votre stratégie EPM

Démarrez par une mise en œuvre à petite échelle de l'EPM: Identifiez une préoccupation centrale et essayez de l'aborder/la résoudre avec un EPM à petite échelle. Documentez ce que vous apprenez de l'expérience, itérez et déterminez les bonnes pratiques à mettre à l'échelle dans les équipes. Vous pouvez utiliser Objectifs ClickUp pour définir des objectifs spécifiques et en suivre la progression pendant cette période

Identifiez une préoccupation centrale et essayez de l'aborder/la résoudre avec un EPM à petite échelle. Documentez ce que vous apprenez de l'expérience, itérez et déterminez les bonnes pratiques à mettre à l'échelle dans les équipes. Vous pouvez utiliser Objectifs ClickUp pour définir des objectifs spécifiques et en suivre la progression pendant cette période Investissez dans une formation complète pour tous les membres de l'équipe: Du glossaire EPM aux types de réunions spécifiques et aux cadences de communication, assurez-vous que votre équipe sait ce que l'on attend d'elle à chaque étape. Utilisez ClickUp Docs comme référentiel centralisé pour stocker ces informations

Du glossaire EPM aux types de réunions spécifiques et aux cadences de communication, assurez-vous que votre équipe sait ce que l'on attend d'elle à chaque étape. Utilisez ClickUp Docs comme référentiel centralisé pour stocker ces informations Établir une gouvernance claire en définissant les rôles et les processus de prise de décision: Lorsque vous testez le cadre EPM, évitez tout risque de confusion. Documentez clairement les rôles, les responsabilités et les voies d'escalade dans un document partagé. Vous pouvez utiliserLe modèle de matrice RACI des rôles et responsabilités de ClickUp à cette fin

Attribuez les responsabilités aux bonnes personnes en utilisant le modèle de matrice RACI des rôles et responsabilités de ClickUp

Élaborer un forfait pour aborder et gérer la résistance au changement : Créer un forfait de communication pour expliquer pourquoi vous mettez en œuvre l'EPM et comment il devrait aider l'équipe à se rapprocher des grands objectifs. Consacrez des réunions aux sessions de questions-réponses et apportez autant de clarté que possible. Une telle approche collaborative contribuera à faire tomber toute résistance

Créer un forfait de communication pour expliquer pourquoi vous mettez en œuvre l'EPM et comment il devrait aider l'équipe à se rapprocher des grands objectifs. Consacrez des réunions aux sessions de questions-réponses et apportez autant de clarté que possible. Une telle approche collaborative contribuera à faire tomber toute résistance Utilisez des fonctionnalités de rapports et d'analyse de données pour obtenir des informations : Utilisez des outils tels que le tableau de bord ClickUp pour suivre vos indicateurs clés à travers les projets. Liez chaque objectif de projet à un indicateur spécifique afin de savoir exactement quel type d'impact vous avez

Utilisez des outils tels que le tableau de bord ClickUp pour suivre vos indicateurs clés à travers les projets. Liez chaque objectif de projet à un indicateur spécifique afin de savoir exactement quel type d'impact vous avez Promouvoir le travail d'équipe interfonctionnel et la collaboration: Organisez des réunions interservices ou des hackathons pour faire du brainstorming ou résoudre des problèmes avec d'autres équipes de votre fonction. Cela permettra de promouvoir la collaboration et de faciliter la mise à l'échelle des stratégies EPM au sein de l'entreprise

Organisez des réunions interservices ou des hackathons pour faire du brainstorming ou résoudre des problèmes avec d'autres équipes de votre fonction. Cela permettra de promouvoir la collaboration et de faciliter la mise à l'échelle des stratégies EPM au sein de l'entreprise Maintenir la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise: Enfin et surtout, veillez à ce que votre stratégie EPM s'aligne sur les objectifs de l'entreprise. Tout changement dans cette direction doit immédiatement se refléter dans votre forfait de projet afin que vous puissiez conduire des résultats qui peuvent vraiment faire la différence

Déployer la gestion de projet Enterprise avec ClickUp

La mise en œuvre de la gestion de projet d'entreprise est un voyage d'affaires transformateur qui peut grandement améliorer la capacité d'une organisation à exécuter des projets avec succès et à atteindre des objets. Bien que le processus puisse être difficile, l'amélioration de l'efficacité, une meilleure utilisation des ressources et l'alignement stratégique en font un investissement qui en vaut la peine.

Des outils tels que ClickUp ont rendu l'EPM nettement plus facile à mettre en œuvre dans toutes les organisations. En tirant parti des fonctionnalités personnalisables de ClickUp, les organisations peuvent créer des flux de travail sur mesure, définir des indicateurs de performance clés et générer des rapports complets afin d'assister la prise de décision et l'alignement stratégique. S'inscrire à ClickUp et transformez votre processus de gestion de projet !