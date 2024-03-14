Découvrez une journée dans la vie d'un recruteur

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans les coulisses du monde du recrutement ? Les recruteurs agissent comme des entremetteurs professionnels qui fournissent un travail considérable pour trouver des candidats potentiels pour des postes vacants. Pour ce faire, ils doivent savoir analyser les CV, trouver un équilibre entre les besoins des demandeurs d'emploi et ceux des responsables de l'embauche, et jouer le rôle de chasseur de têtes. L'acquisition de talents n'est peut-être pas facile, mais de nombreux recruteurs affirment que l'intermédiation en entreprise est leur métier de rêve, et qu'ils ne s'y prendraient pas autrement.

Mais que fait exactement un recruteur ? À quoi ressemble son quotidien ?

Que vous ayez envie de devenir recruteur ou que vous soyez simplement curieux de connaître ce métier, ce guide dissipera toutes les idées fausses et vous montrera ce que les recruteurs font vraiment. Nous vous montrerons à quoi ressemble la journée de travail d'un recruteur, les outils qu'il utilise et les changements à venir dans le secteur de la dotation en personnel qui pourraient avoir un impact important sur cette carrière.

Qu'est-ce qu'un Recruteur ?

Un recruteur fait le lien entre les demandeurs d'emploi et les entreprises, en aidant les sociétés à pourvoir les positions ouvertes avec les candidats parfaits. Bien que l'ultime l'objectif ultime d'un recruteur de RH est de pourvoir des postes vacants, il fait bien plus encore.

Au fond, les recruteurs sont des connecteurs. Ils équilibrent les attentes des responsables de l'embauche et des candidats, ce qui exige de la compréhension :

La description du poste

Les paramètres de compétences requis

L'adéquation culturelle

Comment publier des offres d'emploi qui attirent l'attention ?

Repérer le bon CV est un bon début, mais les recruteurs performants savent comment rechercher les bons candidats qui s'épanouiront - et resteront - dans leur nouveau rôle. 🤝

Aujourd'hui, les recruteurs utilisent les plateformes de médias sociaux comme LinkedIn pour rechercher des candidats. Étant donné qu'ils sont toujours à la recherche des meilleurs talents, les recruteurs s'apparentent à des chasseurs de têtes. Mais un bon recruteur ne se contente pas de pourvoir les positions. Il reste impliqué dans l'ensemble du processus d'embauche. Il conseille les entreprises sur les tendances du marché, les références salariales et les stratégies d'acquisition de talents.

Il joue également un rôle crucial dans le bon déroulement du processus de recrutement, ce qui implique le maintien d'une expérience positive pour tous les candidats, quel que soit le résultat.

Une journée dans la vie d'un recruteur

La journée type d'un recruteur comporte beaucoup de travail, qu'il s'agisse d'un recruteur spécialisé dans la recherche de professionnels de l'informatique, d'un recruteur de cadres se concentrant sur les rôles de direction ou d'un généraliste s'occupant de divers rôles. De planification des entretiens à la coordination des réunions d'équipe, en passant par les rencontres avec les candidats et les fournisseurs prestataires, la journée de travail d'un recruteur est variée et exigeante. Voici un bref aperçu d'une journée dans la vie d'un recruteur.

Routine matinale

La journée de travail d'un recruteur en entreprise commence généralement par la communication. La première commande de l'entreprise consiste généralement à vérifier les e-mails et les messages vocaux pour :

Rattraper le retard pris par les responsables du recrutement

Obtenir un retour sur les entretiens avec les candidats

Passer en revue les réponses des candidats potentiels

Étant donné que la plupart des personnes recherchent un emploi alors qu'elles sont encore en activité, il n'est pas rare que de nouvelles candidatures arrivent du jour au lendemain. Les e-mails et les appels matinaux donnent le ton de la journée et aident le recruteur à hiérarchiser les tâches et à planifier sa journée de manière plus efficace.

Tâches quotidiennes

Les recruteurs peuvent synchroniser leurs entretiens et réunions à partir d'autres outils de travail avec ClickUp pour gérer l'ensemble de leur journée en affichant le Calendrier

Après avoir bu leur café, les recruteurs se concentrent sur l'engagement des candidats. Cela implique diverses tâches, notamment :

Planifier les entretiens

Présélectionner les candidats par le biais d'appels téléphoniques ou de visioconférences

Assurer le suivi des entretiens

Servir de consultant en recrutement

Mais ce n'est qu'un aspect de la question. S'il est important pour les recruteurs de dialoguer avec les candidats, ils doivent également rester à l'écoute des besoins des employeurs. Les recruteurs passent une bonne partie de leur journée à communiquer avec les responsables du recrutement afin de comprendre les besoins pour chaque position ouverte, d'affiner les descriptions de poste et de discuter de l'adéquation culturelle et des compétences des candidats.

La plupart des gens recherchent des emplois en ligne, c'est pourquoi les recruteurs passent beaucoup de temps sur les tableaux d'affichage des offres d'emploi et sur des sites comme LinkedIn. Ils publient des offres d'emploi et recherchent de manière proactive des candidats susceptibles de correspondre aux rôles pour lesquels ils recrutent.

Conclusion de la journée

Au fur et à mesure que la journée s'achève, les recruteurs passent à la conclusion de leur journée. Cela comprend généralement des tâches telles que :

La mise à jour des systèmes de suivi du recrutement

Répondre à des e-mails moins complexes ou à des questions rapides

Paramétrer les tâches pour le lendemain

La plupart des recruteurs travaillent en solo, mais ils font tout de même partie d'une équipe. Le calme relatif de la fin de journée est l'occasion de se retrouver avec leur équipe de recrutement pour faire le point, discuter des défis à relever et forfaiter les réunions d'équipe.

Différents points de vue sur le travail d'un Recruteur

Les recruteurs sont perçus différemment selon la personne à qui l'on s'adresse. Le recrutement est un travail aux multiples facettes, il n'est donc pas surprenant que les gens fassent des suppositions sur cette carrière. Voyons ce que différentes personnes peuvent penser de votre travail de recruteur.

Affichage des parents, des amis et des connaissances

Vos amis et votre famille ne connaissent peut-être pas très bien le secteur du recrutement, de sorte que pour eux, un emploi de recruteur ressemble à un mélange de Des RH et de l'équipe commerciale . Ils perçoivent souvent ce rôle comme étant principalement axé sur l'embauche et les entretiens avec les candidats - et ce n'est pas si loin de la réalité, en fait.

Il est généralement admis que les recruteurs travaillent avec les demandeurs d'emploi et les aident à trouver un travail, mais votre famille ne comprend peut-être pas tout le travail que représentent réellement la recherche de candidats et la chasse de têtes. 👀

Les responsables de l'embauche et les dirigeants d'entreprise font généralement appel à des consultants en recrutement ou à des recruteurs internes pour pourvoir leurs positions ouvertes. Ils affichent les recruteurs comme des partenaires vitaux qui non seulement remplissent les positions ouvertes, mais aussi :

Offrir des informations sur le marché de l'emploi

Donner des conseils sur le processus de recrutement

Comprennent les complexités de l'embauche pour des paramètres techniques Les clients sont généralement très occupés par leur propre travail, ils font donc appel à des recruteurs pour trouver les bons candidats et gérer le processus d'embauche.

La perception de soi d'un recruteur par rapport à ses tâches réelles

Les recruteurs ont une compréhension plus nuancée de leur rôle. La plupart d'entre eux se considèrent comme des entremetteurs de carrière, des conseillers en matière de talents et des spécialistes du secteur. Ils savent que leur travail ne se limite pas à pourvoir des postes vacants ; ils créent des connexions significatives, façonnent les carrières et influencent la croissance de l'entreprise. 🏢

Toutefois, il est important de noter que les tâches réelles d'un recruteur ne correspondent pas toujours à la perception qu'il a de lui-même. Peut-être aspirez-vous à être un partenaire stratégique qui prend les décisions, mais vous passez votre journée à des tâches administratives telles que la programmation d'entretiens ou la gestion de la paperasserie. Le défi pour les recruteurs est de trouver un moyen d'équilibrer ces tâches administratives avec les aspects plus stratégiques de leur rôle.

Tâches qui rendent les recruteurs essentiels

Certains responsables de l'embauche se moquent de l'idée d'embaucher un recruteur, mais ces personnes accomplissent un grand nombre de tâches essentielles. Les responsables du recrutement n'ont généralement pas la capacité ou l'expérience pour gérer le processus d'embauche, mais c'est le pain et le beurre d'un recruteur. Les recruteurs sont essentiels pour de nombreuses raisons.

Gestion des candidats et des données

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre flux de travail RH en fonction de vos besoins

Les recruteurs savent comment rechercher des candidats. Il ne s'agit pas seulement de voir qui est disponible, mais de trouver la meilleure adéquation au poste et à la culture de l'entreprise. Les recruteurs utilisent une variété d'outils et de techniques pour identifier les candidats potentiels, depuis les recherches sur LinkedIn et le réseautage jusqu'à l'exploitation des viviers de talents existants. 🔍

Mais ils ne notent pas les informations des candidats sur des notes autocollantes. Expérimenté utilisent des outils tels que ClickUp pour créer une base de données de candidats bien maintenue. Il est ainsi facile de contacter les candidats potentiels, de suivre leur progression tout au long du processus de recrutement et de maintenir un vivier de talents pour les postes vacants à venir. Une base de données est parfaite pour conserver des informations, mais elle est également indispensable pour effectuer des rapprochements stratégiques en connaissance de cause, qui fonctionnent bien pour le client et le candidat.

Communication régulière

Les recruteurs comblent le fossé en restant en communication constante avec les responsables du recrutement et les candidats. De nos jours, il n'est pas rare qu'un poste reçoive plus de 100 candidatures, les recruteurs ont donc du pain sur la planche.

Répondre aux appels des candidats prend beaucoup de temps, mais les recruteurs restent également en contact avec leurs clients. Cela implique non seulement de les informer de la progression des campagnes de recrutement en cours, mais aussi de les conseiller sur les tendances du marché et les références salariales pour chaque rôle. Les recruteurs assurent la liaison entre l'organisation et le marché de l'emploi, fournissant des informations précieuses qui peuvent donner forme aux décisions d'embauche et au forfait de main-d'œuvre.

Engagement des candidats

Les candidats ont autant de pouvoir que l'entreprise dans le processus d'embauche. Les bons recruteurs savent que leur travail ne consiste pas seulement à pourvoir le plus grand nombre de postes possible, mais aussi à établir des relations basées sur la compréhension. Il incombe au recruteur de susciter l'enthousiasme des candidats pour l'opportunité qui leur est offerte et de faire bonne impression.

Outils et techniques utilisés par les recruteurs pour les tâches quotidiennes

Le recrutement est un travail axé sur les personnes, mais la technologie simplifie indéniablement les choses. Les recruteurs utilisent ces outils et techniques pour rester à l'affût des tendances, discuter avec les clients et les candidats, et créer des correspondances réfléchies.

1. Utilisez un outil de RH et recrutement comme ClickUp

Embauchez et gérez votre équipe idéale avec la plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp

Le recrutement moderne n'est pas efficace sans le bon logiciel. C'est pourquoi Les équipes RH s'appuient sur ClickUp pour gérer tout, de l'embauche à la rétention en passant par l'intégration. 🤩

Sans vouloir nous vanter, nos services de recrutement et de Modèles de RH sont très utiles. Utilisez le modèle Modèle de plan d'action de recrutement ClickUp pour que les recruteurs et les responsables du recrutement soient sur la même page pour chaque position ouverte.

Mais ClickUp ne sert pas qu'à embaucher : vous pouvez utiliser la même plateforme une fois qu'un candidat est devenu un employé. Par exemple, vous pouvez copier le modèle de Modèle de manuel RH ClickUp pour créer des normes de comportement et de performance pour les employés.

2. Réseau sur LinkedIn

LinkedIn peut sembler surjoué, mais il reste le meilleur moyen pour les recruteurs d'entrer en contact avec les candidats. Il est parfait pour le réseautage, la recherche de candidats et la publication d'offres d'emploi. Il permet également d'envoyer rapidement des messages à un grand nombre de candidats potentiels en même temps.

3. Utiliser un système de suivi des candidatures - ATS Systèmes de suivi des candidats gèrent le processus de recrutement du début à la fin. Des systèmes tels que ClickUp assurent le suivi des candidatures, organisent les informations relatives aux candidats et rationalisent les communications. Un ATS peut même filtrer les candidatures en fonction de certains critères, comme la formation ou l'expérience, afin de gagner du temps.

4. Consultez les tableaux d'affichage des offres d'emploi et les sites Web consacrés à la carrière

Les recruteurs utilisent fréquemment les tableaux d'affichage des offres d'emploi et les sites web consacrés aux carrières pour publier des postes vacants et toucher un public plus large. Publiez vos offres à la fois sur des sites génériques et sur des sites plus spécifiques à votre secteur d'activité afin d'élargir votre champ d'action.

5. N'oubliez pas les autres plateformes de médias sociaux

LinkedIn est le réseau social standard pour tout ce qui a trait au travail, mais ce n'est pas le seul endroit où trouver des candidats. Il n'est pas rare que les recruteurs utilisent des plateformes telles que Facebook, Instagram, X (anciennement Twitter) et même TikTok. Ces plateformes vous donnent en fait un aperçu de la personnalité, des intérêts et de l'adéquation culturelle du candidat, au-delà de ce que vous pouvez voir sur un CV.

6. Utiliser la présélection des candidats alimentée par l'IA

Utilisez ClickUp AI dans le cadre de votre processus d'embauche pour rédiger plus rapidement et peaufiner votre texte, vos réponses par e-mail, et plus encore

Écoutez, le recrutement peut être un processus chronophage. Outils d'IA pour la sélection des candidats aident les recruteurs à éliminer le nombre de candidats dans les premières étapes du processus d'embauche, vous épargnant ainsi des heures d'efforts manuels. Ces outils utilisent des algorithmes pour évaluer quels candidats sont les plus appropriés, et vous transmettent les candidats les plus prometteurs en un temps record. Bien sûr, c'est toujours au recruteur de revérifier les décisions de l'IA, mais cet outil vous fera tout de même gagner beaucoup de temps.

7. Essayez les entretiens vidéo

Les plateformes d'entretiens vidéo sont essentielles pour le recrutement à distance. Mais elles sont utiles même si vous embauchez quelqu'un en ville, en particulier si vous avez un processus d'entretien en plusieurs étapes ou un responsable du recrutement dans un autre emplacement. Les entretiens vidéo imitent les interactions en face-à-face d'un entretien en personne, mais évitent à tout le monde les tracas d'un déplacement.

8. Check recrutement analytique

Quel est le niveau de travail de vos efforts de recrutement ? Vous ne le saurez pas si vous ne vérifiez pas vos performances. Les outils d'analyse et de rapports sur le recrutement fournissent des informations objectives et fondées sur des données concernant vos processus de recrutement. Vous obtiendrez des indicateurs utiles sur le délai d'embauche, le coût par embauche et l'efficacité de vos canaux de sourcing. Vérifiez ces données au moins une fois par mois pour obtenir des informations utiles qui vous permettront d'améliorer vos efforts de recrutement.

9. Assister à des évènements de réseautage professionnel

Les médias sociaux et les tableaux d'offres d'emploi sont formidables, mais rien ne fonctionne aussi bien que de rencontrer les candidats en personne. Les recruteurs participent régulièrement à des évènements en personne pour entrer en connexion avec des candidats potentiels et constituer un vivier de talents. Même si les candidats ne sont pas actuellement à la recherche d'un emploi, vous ne savez jamais où une connexion amicale vous mènera à l'avenir. Mettez-vous en avant, et votre pipeline se développera en un rien de temps. 🙌

10. Mettre en place un programme de parrainage des employés

Les recommandations d'employés sont un moyen intelligent de tirer parti de votre main-d'œuvre existante pour identifier des candidats prometteurs. Ces programmes aboutissent généralement à des embauches de meilleure qualité, car les employés actuels comprennent déjà la culture de l'entreprise. De plus, les candidats viennent à vous, ce qui vous permet de gagner du temps et d'améliorer la qualité du vivier de talents : tout le monde y gagne !

L'avenir du Recrutement

Rien n'est jamais figé, et c'est vrai pour le secteur du recrutement. Nous nous attendons à ce que plusieurs tendances remodèlent le recrutement à l'avenir, notamment :

IA: L'utilisation deL'IA permet de rationaliser le sourcing des candidatsla sélection et même les entretiens initiaux. Cependant, les algorithmes de l'IA peuvent être biaisés, et les recruteurs doivent donc rester vigilants face à cette technologie

L'utilisation deL'IA permet de rationaliser le sourcing des candidatsla sélection et même les entretiens initiaux. Cependant, les algorithmes de l'IA peuvent être biaisés, et les recruteurs doivent donc rester vigilants face à cette technologie Remote hiring: Le travail télétravail a explosé en popularité ces dernières années, de sorte que davantage de recruteurs s'occuperont des processus d'embauche à distance. Des entretiens virtuels auxl'intégration numérique, les recruteurs devront maîtriser l'art d'évaluer efficacement les candidats dans un paramètre à distance

Le travail télétravail a explosé en popularité ces dernières années, de sorte que davantage de recruteurs s'occuperont des processus d'embauche à distance. Des entretiens virtuels auxl'intégration numérique, les recruteurs devront maîtriser l'art d'évaluer efficacement les candidats dans un paramètre à distance **Les entreprises mettent, à juste titre, davantage l'accent sur la diversité et l'inclusion dans le recrutement. Les recruteurs doivent rester au fait des dernières lois et des bonnes pratiques en matière de stratégies de recrutement DEIB

Breeze Through Recrutement avec ClickUp

Les préférences des travailleurs, la technologie et l'évolution des marchés influenceront l'avenir du recrutement. Si la technologie peut prendre en charge une grande partie des tâches lourdes, les recruteurs seront toujours un élément humain essentiel dans le processus d'embauche, comblant le fossé entre les gestionnaires d'embauche et les candidats.

Qu'il s'agisse de tirer parti d'outils de pointe comme ClickUp pour rationaliser le processus d'embauche ou de s'adapter aux dernières tendances du secteur du recrutement, une carrière dans le recrutement est synonyme de croissance, d'impact et d'apprentissage continu.

Bien sûr, les bons outils font toute la différence. Les modèles, bases de données et rapports de recrutement personnalisables de ClickUp aident les recruteurs à exceller dans leur rôle. Voyez la différence ClickUp de vos propres yeux : Créez gratuitement votre environnement de travail.