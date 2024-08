10 livres à lire absolument pour les INTP afin de comprendre leur personnalité

À faites-vous la citation intemporelle de René Descartes : "Je pense, donc je suis" ?

C'est la personnalité de l'INTP, en quelques mots.

Selon l'indicateur de type Myers-Briggs, un outil d'évaluation de la personnalité populaire et largement utilisé, les personnes ayant le type de personnalité INTP présentent des traits de caractère introvertis (I), intuitifs (N), réfléchis (T) et perceptifs (P).

Ces personnes ont tendance à être spéculatives, érudites, analytiques, innovantes et imaginatives. Souvent appelé "le penseur" ou "le philosophe", ce type de personnalité est connu pour être réfléchi, créatif et indépendant.

Le plus souvent, les INTP sont absorbés par la lecture des dernières découvertes scientifiques, par la navigation à la frontière de la technologie ou par les débats philosophiques qui bouleversent l'esprit.

Ils sont généralement attirés par les livres fantastiques ou de science-fiction qui proposent des visions du monde d'une grande portée. Ils apprécient également les travaux littéraires où les conventions sont remises en question (pensez au Fight Club de Chuck Palahniuk) et où le monde moderne est dépeint de manière dystopique.

Nous vous présentons une liste exhaustive de livres avec lesquels les INTP seront en résonance.

Alors, lançons-nous ensemble dans cette exploration littéraire, car se comprendre soi-même est une aventure qui en vaut la peine !

10 recommandations de livres qui conviennent aux INTP

Que vous soyez un INTP ou simplement curieux d'en savoir plus sur les développer un état d'esprit de croissance , nous vous proposons une liste de 10 livres sur l'INTP pour en savoir plus sur votre type de personnalité.

1. Série Fondation par Isaac Asimov

Auteur(s): Isaac Asimov

Isaac Asimov Année de publication: 1951

1951 Temps de lecture estimé: 12 heures

12 heures Idéal pour: Débutants

Débutants Nombre de pages: 907

907 Évaluations: 4,7/5 (Amazon) 4.17/5 (Goodreads)



La Série de la Fondation d'Asimov est un classique célèbre. C'est comme un jeu d'échecs cosmique où les pièces sont des civilisations, et les règles sont écrites dans le langage de la psychohistoire - un champ de mathématiques prédisant l'avenir de sociétés massives.

Son inventeur, Hari Seldon, le protagoniste de l'histoire, ne peut que prévoir et empêcher les guerres interstellaires qui menacent de démanteler l'Empire galactique, vieux de 12 000 ans.

Ce qui se passe est une merveille de science-fiction très intéressante d'une quête héroïque, pleine de jeux de pouvoir et de guerres politiques - sûre d'attirer les sensibilités imaginatives des INTPs.

la série $$$a est parfaitement adaptée au cerveau des INTP qui s'épanouit dans des scénarios complexes et des défis intellectuels. L'accent mis sur les sociétés futuristes, les idées politiques et l'attrait du pouvoir peut trouver un écho chez les introvertis.

Citation tirée du livre

La chute de l'Empire, messieurs, est une chose massive, cependant, et pas facile à combattre. Il est dicté par une bureaucratie croissante, un recul de l'initiative, un gel des castes, un endiguement de la curiosité - une centaine d'autres facteurs. Cela dure, comme je l'ai dit, depuis des siècles, et c'est un mouvement trop majestueux et trop massif pour être arrêté.

Isaac Asimov

Principaux points à retenir

Accepter la catastrophe prévisible avec le désir d'apprendre et relever les défis avec un état d'esprit axé sur la résolution de problèmes

Comprendre les motivations qui sous-tendent l'information et rechercher des points de vue différents pour obtenir une image plus complète

S'engager activement dans l'histoire, analyser ses schémas et appliquer ces leçons pour relever les défis présents et futurs

Ce que disent les lecteurs

"Un récit palpitant sur la façon dont la connaissance de soi - la compréhension du fonctionnement de notre société - peut changer l'histoire pour le meilleur."

2. INTP Utilisez vos forces, résolvez les problèmes de la vie et épanouissez-vous en tant que penseur de génie de type INTP par Dan Johnston

Auteur(s): Dan Johnston

Dan Johnston Année de publication: 2014

2014 Temps de lecture estimé: 2 heures

2 heures Idéal pour: Débutants

Débutants Nombre de pages: 111

111 Évaluations: 3,8/5 (Amazon) 3.5/5 (Goodreads)



Amis INTP, ce livre est personnalisé pour nous. Seuls quelques livres décomposent nos forces et nos défis et nous guident pour prospérer en tant que penseurs uniques. À ce titre, il le fait très bien.

Le livre contient des anecdotes permettant aux INTP de naviguer dans leurs relations, de comprendre leur tempérament court, de construire des connexions épanouissantes et d'atteindre la réussite financière. C'est le bon guide pour plonger plus profondément dans votre conscience et apprendre à vous connaître.

C'est un peu comme si vous aviez un coach personnel qui vous donnait des conseils sur votre âme d'INTP. En démêlant les subtilités de la personnalité INTP et en fournissant des prestataires pour le développement personnel et la réussite professionnelle, c'est la feuille de route parfaite pour le voyage INTP.

Citation tirée du livre

Le génie ne réside pas seulement dans l'intelligence, mais dans la façon unique dont un INTP aborde et résout les problèmes.

Dan Johnston

Principales clés à retenir

Comprendre nos forces, nos défauts, nos relations et nos processus de pensée pourrait nous aider à mieux cerner notre caractère

Pratiquer l'écoute active, préparer les points clés à l'avance et utiliser l'humour ou les analogies sont utiles pour mieux communiquer

Une vie épanouie repose sur la connaissance de l'esprit conscient et sur l'action en fonction de cette connaissance

Ce que disent les lecteurs

"Si vous êtes un INTP, ou si vous pensez l'être, ce livre vous aidera à mieux vous comprendre et à éviter les pièges de ce style de personnalité

3. La quête de sens de l'homme par Viktor Frankl

Auteur(s): Viktor E. Frankl

Viktor E. Frankl Année de publication: 1959

1959 Temps de lecture estimé: 3 heures

3 heures Idéal pour: Lecteurs de tous niveaux

Lecteurs de tous niveaux Nombre de pages: 184

184 Évaluations: 4,7/5 (Amazon) 4.37/5 (Goodreads)



Si vous vous trouvez dans une contemplation existentielle de l'expérience humaine, vous ne pourriez peut-être pas avoir de meilleur guide philosophique que Viktor Frankl.

Dans son livre Man's Search for Meaning, il ne se contente pas de partager son expérience de survivant de l'Holocauste, il explore l'essence même de l'existence humaine et la quête de sens.

Malgré les difficultés et le caractère désespéré de sa situation, Frankl a refusé de perdre espoir, même après avoir perdu ses patients et toute sa famille dans les horreurs de l'Holocauste. Au contraire, il trouve un sens à la vie quotidienne à travers le travail, l'amour et la souffrance.

Pour les INTP, qui aiment disséquer les fondements philosophiques de la vie, le voyage de Frankl devient un miroir reflétant leur recherche d'un but et d'une signification dans la vie.

Citation tirée du livre

Tout peut être pris à un homme sauf une chose : la dernière des libertés humaines - choisir son attitude dans n'importe quel paramètre donné, choisir sa voie.

Viktor Frankl

Principaux enseignements

L'espoir et l'amour peuvent faire des merveilles ; eux seuls peuvent aider à surmonter les périodes sombres et les adversités les plus dures

Quelle que soit la prison, la volonté d'un homme de vivre et de trouver un but à sa vie l'emportera toujours sur les difficultés

Faire son deuil dans la souffrance n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une force

Ce que disent les lecteurs

"C'est un livre que je relis souvent (...) il me donne de l'espoir (...) il me donne un sentiment de force"

4. La dynamique de la spirale par Don Edward Beck

Auteur(s): Don Edward Beck, Christopher C. Cowan

Don Edward Beck, Christopher C. Cowan Année de publication: 1996

1996 Estimation de la durée de lecture: 6 heures

6 heures Idéal pour : Les lecteurs de niche

Les lecteurs de niche Nombre de pages: 352

352 Évaluations: 4,9/5 (Amazon) 4.21/5 (Goodreads)



le livre Spiral Dynamics traite d'un système de développement de la psychologie humaine, qui suggère que les constructions fondamentales du cycle de vie d'un individu, d'une organisation et d'une nation s'articulent autour d'une série de "spirales" ou de niveaux. Chaque niveau représente une maturité culturelle et humaine différente, essentielle à l'évolution.

Don Edward Beck et Christopher C. Cowan développent ce système à l'aide de nombreux exemples et fournissent des modèles pour chaque niveau de maturité dans le livre.

Pour le cerveau INTP qui aime la pensée abstraite, c'est une exploration fascinante de la façon dont les sociétés évoluent, s'affrontent et se transforment au fil du temps. Les auteurs nous éclairent sur l'interaction entre la pensée individuelle et la pensée collective, ce qui ne manquera pas d'exciter votre cerveau INTP.

Citation tirée du livre

Le seul système véritablement démocratique est celui qui reconnaît et protège la diversité des modes d'existence et de survie des êtres humains sur cette planète.

Don Edward Beck, Christopher C. Cowan

Principaux enseignements

La nature humaine, à l'instar de toute civilisation, est un mélange de multiples éléments qui la transforment au fil du temps et par étapes

En reconnaissant les différents systèmes de valeurs, vous pouvez mieux vous comprendre, comprendre les autres et les conflits sociétaux

La croissance personnelle et la croissance sociale sont deux aspects distincts mais interdépendants qui font tourner les rouages de la société

Ce que disent les lecteurs

"Un modèle typologique fascinant sur la façon dont les individus, les groupes et les sociétés réagissent aux pressions de leur environnement en fonction de leur mode principal d'existence dans le monde."

5. The One Thing par Gary W. Keller

Auteur(s): Gary Keller et Jay Papasan

Gary Keller et Jay Papasan Année de publication: 2012

2012 Temps de lecture estimé: 5 heures

5 heures Idéal pour: Débutants

Débutants Nombre de pages: 256

256 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Vous voulez connaître la "vérité étonnamment simple qui se cache derrière les résultats extraordinaires" ? C'est de se concentrer sur une seule tâche à la fois.

Ce livre primé permet de comprendre pourquoi et comment délimiter sa vie et ses objectifs autour d'une seule chose importante et utiliser son temps de manière productive. Il fournit de nombreux exemples, conseils, cadres et illustrations pour illustrer les avantages d'un travail ciblé.

Bien qu'il date de quelques décennies, le principe de base du livre, à savoir comment la discipline crée des habitudes durables est pertinent à ce jour.

La sagesse de Gary Keller sur la simplicité et le pouvoir de l'attention concentrée s'aligne parfaitement avec le désir introverti d'efficacité et d'excellence. Quelqu'un nous a donné le plan de rationalisation de notre chaos mental et nous a donné la possibilité de nous concentrer sur notre travail fixer les bons objectifs .

Citation du livre

Des résultats extraordinaires ne se produisent que lorsque vous donnez le meilleur de vous-même pour devenir le meilleur possible dans votre travail le plus important.

Gary W. Keller

Principaux enseignements

Une mauvaise hygiène de vie, un environnement de travail inefficace, l'incapacité de dire "non" et la peur du chaos sont quatre "voleurs de productivité"

Utilisez le principe 80/20 pour choisir un objectif et une tâche sur lesquels vous concentrer

Plus votre objectif est précis, plus les résultats seront extraordinaires

Ce que disent les lecteurs

" Ce livre fait très habilement ce que son nom suggère. Comment se restreindre à la seule chose que l'on doit faire à tel moment pour atteindre le résultat escompté. A recommander 👍🏼."

Auteur(s): Dr. Nicole LePera

Dr. Nicole LePera Année de publication: 2021

2021 Temps de lecture estimé: 9 heures

9 heures Idéal pour: Débutants

Débutants Nombre de pages: 320

320 Évaluations: 4,8/5 (Amazon) 4.15/5 (Goodreads)



Le Dr LePera nous invite à un voyage holistique de découverte de soi et d'amélioration avec How to Do the Work. Le livre va au-delà des pratiques traditionnelles (souvent limites) de la psychothérapie pour introduire des outils interdisciplinaires d'auto-guérison.

Ce livre est une boîte à outils pour les esprits qui ont soif d'une compréhension profonde d'eux-mêmes. Le Dr LePeratalks parle d'un processus en trois étapes pour naviguer dans les paysages mentaux : La prise de conscience, l'exploration et l'action.

Elle souligne l'importance de la conscience de soi, encourageant les lecteurs à comprendre leurs schémas de pensée, leurs émotions et leurs comportements. La phase d'exploration consiste à se plonger dans les expériences et les traumatismes du passé pour découvrir leur impact sur les comportements actuels. Enfin, la phase d'action fournit des outils et des exercices pratiques pour mettre en œuvre des changements positifs et établir des habitudes plus saines.

Citation tirée du livre

Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas.

Nicole LePera

Principaux enseignements

Reconnaître le problème pour trouver une solution et faire confiance à son intuition

La plupart de nos systèmes de croyances sont établis tôt dans la vie. Ainsi, pour avancer dans la vie, il faut d'abord identifier et guérir tout signe de traumatisme historique

Un mode de vie et des habitudes mentales sains sont la clé pour établir des relations saines tout au long de la vie

Ce que disent les lecteurs

"Comment faire le travail est une invitation à faire le travail avec les outils intérieurs que nous portons tous en nous."

7. Un éveil radical par le Dr. Shefali Tsabary

Auteur(s): Shefali Tsabary

Shefali Tsabary Année de publication: 2021

2021 Temps de lecture estimé: 6 heures

6 heures Idéal pour: Débutants

Débutants Nombre de pages: 363

363 Évaluations: 4,7/5 (Amazon) 4.11/5 (Goodreads)



La nature repliée sur elle-même des INTP peut parfois transpirer négativement et conduire à un sentiment d'insécurité et d'accablement chronique.

Cependant, l'impact d'un tel processus de pensée est particulièrement dur pour les femmes INTP qui succombent constamment aux attentes de la société et remplissent les rôles patriarcaux qui leur sont assignés.

Dans A Radical Awakening, Shefali Tsabury propose un chemin pour se libérer du sentiment d'une telle identité en cage et découvrir son vrai moi, authentique, par l'enquête sur soi et la réflexion.

Ce livre est un appel à l'authentification et un voyage dans la conscience et l'autodiscipline. Pour vos esprits réfléchis, il s'agit d'une exploration profonde de l'abandon des normes sociétales et de l'adoption de votre vrai moi.

Citation tirée du livre

L'érosion de l'âme est un processus graduel, une lente érosion de notre être intérieur, qui aboutit à la mort inévitable de tout ce que nous savons être notre moi le plus authentique.

Shefali Tsabary

Principaux enseignements

En découvrant le pouvoir qui est en vous, vous ne vous aidez pas seulement vous-même, mais aussi les autres autour de vous et le monde

Le chemin vers la découverte du vrai soi passe par le dépassement de ses illusions et de ses peurs dans ses pensées et avec les gens

Le but de la vie est d'être honorable et compatissant et de savoir, à travers tout, que vous avez fait une différence et que vous avez bien vécu

Ce que disent les lecteurs

"Ce livre peut être à la fois informatif, thérapeutique et transformateur. Toutes les femmes devraient en lire un exemplaire."

8. Quiet : The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking (Le pouvoir des introvertis dans un monde qui ne peut s'arrêter de parler) de Susan Cain

Auteur(s): Susan Cain

Susan Cain Année de publication: 2012

2012 Temps de lecture estimé: 6 heures 8 minutes

6 heures 8 minutes Idéal pour: Lecteurs intermédiaires à avancés

Lecteurs intermédiaires à avancés Nombre de pages: 368

368 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Le livre de Susan Cain, Quiet, est un guide amical expliquant l'introversion.

À travers des spéculations historiques et basées sur des exemples, Cain explique comment " l'idéal extraverti " a lentement englouti les valeurs culturelles de notre société et comment cela complique la façon dont des qualités telles que l'intelligence et le leadership sont perçues.

Elle met également en avant un groupe diversifié d'introvertis qui ont réussi, afin de couper court aux stéréotypes qui entourent l'introversion, et propose des valeurs auxquelles on peut aspirer.

$$$a plaide en faveur d'un changement culturel qui valorise les espaces silencieux et contemplatifs, en reconnaissant les diverses contributions que les introvertis et les extravertis apportent au monde.

C'est une lecture réconfortante qui donne aux INTP le sentiment d'être considérés et valorisés pour leur personnalité réfléchie et silencieuse.

Citation tirée du livre

L'introversion n'est pas un choix, ni un mode de vie... C'est une partie essentielle de qui vous êtes.

Susan Cain

Principaux enseignements

Gérez la surstimulation en identifiant les situations épuisantes (grandes réunions, bureaux ouverts) et développez des mécanismes d'adaptation (écouteurs anti-bruit, pauses dans des espaces plus petits)

Au lieu de chercher à vous "réparer", trouvez activement des occasions où votre écoute et votre introspection se révèlent

L'attitude extérieure ne correspond pas au QI d'une personne. La personne la plus bruyante dans la pièce n'est pas toujours la plus intelligente

Ce que disent les lecteurs

"Ce livre est un plaisir à lire et fera réfléchir les introvertis et les extravertis sur les meilleures façons d'être eux-mêmes et d'interagir avec les différents types de personnalité."

9. La quête de l'INTP : La quête des INTP : la recherche de leur moi, de leur but et de leur philosophie par le Dr. AJ Drenth

Auteur(s): Dr. A.J. Drenth

Dr. A.J. Drenth Année de publication: 2016

2016 Temps de lecture estimé: 2 heures et 50 minutes

2 heures et 50 minutes Idéal pour: Débutants

Débutants Nombre de pages: 170

170 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)



Le livre du Dr AJ Drenth, The INTP Quest, est comme un manuel conçu spécialement pour les INTP. Il les aide à mieux comprendre leurs bizarreries, leur but et la raison pour laquelle ils aiment plonger dans des pensées profondes. Il décompose la quête de l'INTP en quatre parties, correspondant aux différentes phases de la vie :

La $$$a$ partie 1 est une exploration complète des fonctions clés de la personnalité d'un INTP (Ti, Ne, Si et Fe) tout en abordant les outils cognitifs qu'il possède

est une exploration complète des fonctions clés de la personnalité d'un INTP (Ti, Ne, Si et Fe) tout en abordant les outils cognitifs qu'il possède La $$$a 2 traite de l'influence des idées et des concepts sur ce voyage de recherche d'un but, les INTP équilibrant les facteurs extravertis (E) et introvertis (I)

traite de l'influence des idées et des concepts sur ce voyage de recherche d'un but, les INTP équilibrant les facteurs extravertis (E) et introvertis (I) La $$$a 3 est un portrait des tendances philosophiques de l'INTP et de la manière dont elles peuvent influencer la façon dont l'INTP trouve sa place dans le monde

est un portrait des tendances philosophiques de l'INTP et de la manière dont elles peuvent influencer la façon dont l'INTP trouve sa place dans le monde La $$a$ partie 4 offre une perspective sympathique sur les changements qui s'opèrent une fois que l'on a trouvé son but

Avec un ton de discussion et des exemples concrets, Drenth rend le contenu accessible, créant un sentiment de camaraderie avec les lecteurs.

Citation tirée du livre

La quête de la découverte de soi est un voyage qui dure toute la vie pour l'INTP.

Dr. A. J. Drenth

Conseils clés

Le trait INTP est un pouvoir ; exploitez cette capacité en explorant les pensées, les idées et les concepts qui aident à la découverte de soi

Les introvertis sont à parts égales des penseurs et des chercheurs, qui ont tous deux un impact important sur leur personnalité et la philosophie de leur vie

Les doutes et l'incertitude n'ont aucune chance face aux esprits INTP qui persistent dans leur quête, avec espoir, pour trouver leur place dans le monde

Ce que disent les lecteurs

"Pour tous ceux qui cherchent à mieux comprendre le type de personnalité INTP. C'est 'Le' livre à explorer"

10. Les enseignements secrets de tous les temps par Manly P. Hall

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-231.png Les enseignements secrets de tous les temps par Manly P. Hall /$$$img/

A propos du livre

Auteur(s): Manly P. Hall

Manly P. Hall Année de publication: 1928

1928 Estimation de la durée de lecture: 10 heures 40 minutes

10 heures 40 minutes Idéal pour : Lecteurs intermédiaires à avancés

Lecteurs intermédiaires à avancés Nombre de pages: 768

768 Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 4.27/5 (Goodreads)



Entrez dans le monde captivant des Enseignements secrets de tous les âges de Manly P. Hall, un trésor littéraire où convergent sagesse ancienne et enseignements mystiques.

Cette gigantesque encyclopédie est un cours accéléré sur certaines des plus anciennes traditions ésotériques du monde, distillées et affinées à partir des enseignements de près de 600 experts. Elle contient tout ce qu'un logicien souhaite trouver dans un livre : Philosophie, mythologie et religion.

Hall se penche également sur les pratiques occultes, explorant les domaines fascinants du surnaturel, des sociétés secrètes et des sujets mystiques tels que le vampirisme, la magie cérémonielle et la sorcellerie.

Ce livre explore le symbolisme dans les textes anciens, l'architecture et les pratiques religieuses, offrant aux lecteurs une sagesse ésotérique.

Ce livre reste un classique de la littérature ésotérique, constituant un fournisseur prestataire pour les INTP qui cherchent à mieux comprendre les mystères de l'existence.

Citation tirée du livre

Les mots sont des armes puissantes pour toutes les causes, bonnes ou mauvaises.

Manly P. Hall

Principaux enseignements

Aucune philosophie, qu'elle soit ancienne ou moderne, n'est indépendante. Les dernières évoluent souvent et empruntent des enseignements aux premières

La sagesse est un tissu complexe dont les multiples fils, ou traditions ésotériques, sont tissés ensemble, mais ce qui est inconnu n'est même pas comparable à ce qui est connu

Les mots ont le pouvoir d'apporter la destruction ou le développement en fonction de la manière dont ils ont été utilisés et perçus

Ce que disent les lecteurs

"Une référence classique, vertigineuse par son ampleur"

Application des enseignements tirés des livres sur l'INTP

La plupart des INTP sont des lecteurs voraces. Parmi les 16 types de personnalité du MBTI, les INTP sont les plus enclins à la lecture et à l'acquisition de connaissances en général.

Dès qu'ils trouvent un livre intéressant, ils le lisent en boucle. Cependant, la lecture devient une corvée lorsqu'ils parcourent des ouvrages de fiction ou des livres traitant d'un sujet qui ne les intéresse pas.

Un INTP peut passer de la lecture de 500 pages en une journée à celle d'une seule page en une semaine.

Mais si vous souhaitez profiter du processus de lecture sans passer par des cycles de festin et de famine, les conseils suivants peuvent vous aider :

Trouvez un lieu de lecture avec le moins de nombre de distractions possible. De nombreux INTP préfèrent les environnements extérieurs, loin des distractions des ordinateurs et des smartphones. Écouter des podcasts sur la productivité pour obtenir d'autres conseils

Si vous souhaitez apprécier davantage la fiction, visualisez l'histoire. Vous pouvez imaginer un monde vivant des caractères au fur et à mesure que l'histoire se déroule afin d'améliorer l'expérience de lecture

Si vous êtesavez du mal à vous concentrer et à lire de longs romans, envisagez plutôt de lire un livre visuel. Par exemple, les bandes dessinées, les mangas et les romans graphiques

Après avoir achevé un livre, il est probable que vous débordiez d'idées. C'est le meilleur moment pour rejoindre des fils de discussion sur Reddit afin de discuter et de partager vos interprétations du livre. Cette stimulation fera appel au logicien qui sommeille en vous

FAQ communes

1. INTP est-il le type le plus rare ?

Le type de personnalité INTP est souvent cité comme l'un des types les moins courants. Cependant, il est important de noter que la prévalence des types de personnalité peut varier en fonction de la source et de la population étudiée.

Certaines études et certains sondages suggèrent que certains types, y compris le type INTP, peuvent être moins fréquents dans la population générale. Toutefois, il est essentiel d'aborder ces statistiques avec prudence.

2. Est-il difficile de lire un INTP ?

Lire un individu INTP peut s'avérer difficile pour certaines personnes. Ils sont connus pour leur pensée analytique et indépendante, gardant souvent leurs pensées privées, ce qui les rend difficiles à lire.

Cependant, avec le temps et la confiance, ces personnes peuvent partager leurs idées plus ouvertement. La patience et la compréhension sont les clés de la connexion avec un INTP.

3. Quel genre convient le mieux aux INTP ?

Les INTP sont souvent attirés par des genres qui leur permettent d'explorer des idées et des théories complexes. Les genres non fictionnels tels que la philosophie, la science, la psychologie et la technologie peuvent plaire à leur esprit analytique et curieux.

En outre, les genres de la science-fiction et du fantastique, qui impliquent souvent des concepts imaginatifs et spéculatifs, peuvent également éveiller leur curiosité.