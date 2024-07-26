Les 10 meilleures extensions et modules complémentaires Google Agenda en 2025

Un demi-milliard de personnes utilisent Google Agenda chaque mois. Son interface conviviale, son calendrier à code couleur et ses excellentes intégrations en font un choix de premier ordre pour les besoins personnels et professionnels. Cependant, malgré sa popularité, il ne dispose pas toujours de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Les extensions Google Agenda à la rescousse ! La bonne extension vous permet de gérer vos évènements Google Agenda avec plus de flexibilité et de personnalisation. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre agenda quotidien, voici dix des meilleures extensions Google Agenda à découvrir en 2024.

Que rechercher dans les extensions Google Agenda ?

Avec des millions d'utilisateurs quotidiens, Google Agenda est l'un des calendriers les plus populaires du marché. De nombreux modules complémentaires et applications compatibles sont disponibles pour vous aider à optimiser vos évènements, réunions et tâches dans Google Agenda. Lorsque vous commencez à chercher des moyens d'étendre les fonctionnalités de votre Google Agenda, voici quelques éléments à garder à l'esprit :

options de sécurité robustes : *vous ne souhaitez pas divulguer les données de votre Google Agenda à n'importe qui. Assurez-vous que le créateur de l'extension est fiable et que vous comprenez toutes les permissions lorsque vous autorisez l'accès à votre Google Agenda

fonctionnalités de résolution de problèmes : *Les meilleures extensions Google Agenda sont celles qui résolvent un problème. Il peut s'agir d'une extension qui vous aide à vous concentrer sur votre travail, qui facilite le suivi du temps ou qui vous permet de gérer votre temps grâce au bloc de temps

*interface utilisateur intuitive : les meilleures extensions Google Agenda sont celles que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement. Une excellente interface utilisateur facile à utiliser, intuitive et esthétique est un atout supplémentaire pour votre équipement technologique

Intégration avec d'autres outils : bien que la compatibilité avec Google Agenda soit essentielle, la capacité d'un produit à s'intégrer de manière transparente à d'autres outils de votre infrastructure technologique, tels qu'Asana, ClickUp, Zoom ou Slack, peut améliorer votre productivité en éliminant la nécessité d'entrer manuellement les horaires de réunion sur différentes plateformes

*coût total d'utilisation : de nombreuses extensions Google Agenda sont gratuites, mais certaines des meilleures fonctions sont payantes. Renseignez-vous sur le coût total d'utilisation de l'application et profitez des essais gratuits pour tester l'extension avant de procéder à la validation

Il existe de nombreuses extensions Google Agenda, alors n'hésitez pas à changer de configuration et à essayer différentes options. C'est un excellent moyen de déterminer ce qui fonctionne, les fonctionnalités dont vous avez besoin et ce qui vous aide à optimiser votre flux de travail dans Google Agenda.

Les 10 meilleures extensions et modules complémentaires pour Google Agenda

Connectez ClickUp + Google Agenda Affichez les évènements synchronisés depuis Google Agenda dans la vue Calendrier de ClickUp

Pour les personnes et les équipes qui se concentrent sur la gestion de projet, ClickUp offre des fonctionnalités incroyables qui peuvent étendre les fonctionnalités de Google Agenda et faciliter la gestion des tâches.

Connectez ClickUp et Google Agenda via Zapier, et vous n'aurez plus besoin de passer d'une plateforme à l'autre pour synchroniser manuellement vos réunions, vos évènements et même vos tâches Google Agenda. Ajoutez Zap à votre compte ClickUp (aucune compétence en code requise !) et les deux plateformes partageront leurs données de manière transparente. Vous pourrez alors utiliser la vue Calendrier de ClickUp pour afficher des échéanciers complets, sans avoir à jongler entre plusieurs agendas.

ClickUp devient un centre de commande centralisé pour gérer, planifier et répartir votre temps. Vous pouvez même utiliser le modèle gratuit de planificateur de calendrier de ClickUp pour vous aider à organiser et à désencombrer votre calendrier.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Intégration facile à Google Agenda, sans aucun code requis

Les tâches et les dates d'échéance créées dans ClickUp sont automatiquement mises à jour dans Google Agenda, pour que vous ne manquiez jamais rien

Les modèles de planificateur de calendrier synchronisent tous vos calendriers afin que vous puissiez afficher vos tâches, réunions et évènements en un seul endroit

Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur le flux de travail de toute votre équipe pour une planification plus intelligente lorsque vous effectuez la connexion de leur Google Agenda à l'application

La vue Calendrier facilite la planification des réunions, mais vous pouvez également l'utiliser pour la gestion des ressources, les forfaits de marketing sur les réseaux sociaux, etc

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités étendues peuvent nécessiter un certain temps d'apprentissage pour certains utilisateurs

Certaines vues ne sont pas encore accessibles dans l'application mobile

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par membre et par mois

Entreprise : 12 $ par membre et par mois

Entreprise : contactez-nous pour obtenir des informations sur les tarifs

clickUp Brain* est disponible dans tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 3 900 avis)

2. TeamCal

Via TeamCal

TeamCal est une extension Google Agenda conçue pour la gestion d'équipes. L'application utilise les données de Google Agenda pour afficher plusieurs calendriers simultanément, vous offrant ainsi une vue d'ensemble complète des activités de votre équipe.

Depuis l'application, vous pouvez identifier les lacunes en matière de couverture, rechercher des horaires de réunion pratiques ou détecter un éventuel épuisement professionnel avant qu'il ne se produise. Toutes les modifications que vous apportez dans l'application sont automatiquement répercutées dans Google Agenda, ce qui permet de synchroniser de manière transparente et d'éliminer le travail administratif répétitif.

Les meilleures fonctionnalités de TeamCal

La vue Planification affiche plusieurs agendas à la fois, ce qui vous permet de trouver rapidement du temps entre les événements de Google Agenda pour planifier des réunions, des évènements et des tâches.

Possibilité d'intégrer le calendrier de votre équipe à un site Web interne ou externe afin que tout le monde reste informé de ce qui se passe.

Assistance mobile où que vous soyez

Limites de TeamCal

L'interface utilisateur ne dispose pas de fonction glisser-déposer, ce qui peut rendre fastidieuse la réorganisation de plusieurs calendriers.

Tarifs TeamCal

Starter : 29 $ par mois

Premium : 69 $ par mois

Entreprise : 149 $ par mois

Essai gratuit de 14 jours

Évaluations et avis sur TeamCal

G2 : 5/5 (2+ avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 15 avis)

3. Timely

Via Timely

Timely est une extension de suivi du temps / IA pour Google Agenda. Au lieu d'un suivi manuel du temps, Timely s'exécute en arrière-plan et enregistre automatiquement votre activité de travail.

Plus qu'un simple outil de suivi du temps, Timely sait sur quels projets vous travaillez et enregistre les applications que vous utilisez pour terminer votre travail. Ainsi, non seulement il vous libère du temps consacré aux tâches administratives, mais il peut également agir en tant que fournisseur de données analytiques sur vos habitudes de travail et vous aider à travailler plus efficacement. Connectez Timely à votre Google Agenda et à d'autres calendriers pour faciliter encore davantage le suivi du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Timely

Enregistre automatiquement vos heures de travail, que vous travailliez sur un site Web ou dans une application de bureau.

Analyse les données de suivi du temps pour déterminer vos moments les plus productifs, vos journées les plus chargées et les applications que vous utilisez le plus.

S'intègre à vos programmes et applications favorites, notamment Asana, Trello, Slack et Zoom.

Limites temporelles

L'assistance mobile n'est pas disponible, vous devrez donc l'utiliser depuis votre ordinateur portable ou de bureau.

Tarification en temps opportun

Starter : 11 $ par utilisateur et par mois

Premium : 20 $ par utilisateur et par mois

Illimité : 28 $ par utilisateur et par mois

Économisez jusqu'à 22 % grâce aux options de facturation annuelle.

Évaluations et avis opportuns

G2 : 4,8/5 (plus de 380 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 690 avis)

4. Checker Plus

Via Check Plus pour Google Agenda Chrome Web Store

Checker Plus est une extension Google Agenda très appréciée qui facilite et accélère l'accès à votre agenda et l'ajout d'évènements.

Une fois l'extension installée, il vous suffit de cliquer sur l'icône Chrome dans le coin supérieur gauche pour afficher votre Google Agenda dans l'onglet actuel. Vous pouvez alors consulter, modifier et déplacer vos événements sans changer de fenêtre de navigateur. L'extension vous permet de créer des rappels d'évènements Google Agenda, notamment des notifications contextuelles et des options sonores personnalisées.

Il prend en charge tous vos calendriers simultanément, vous pouvez donc utiliser l'extension pour votre page Google Agenda personnelle et professionnelle.

Les meilleures fonctionnalités de Checker Plus

Vous permet d'accéder rapidement à votre Google Agenda dans votre navigateur, afin que vous puissiez ajouter rapidement un évènement à venir sans changer de fenêtre.

Personnalisez facilement les fenêtres contextuelles de notification, et ajoutez même une notification vocale ou un son personnalisé.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel site Web pour l'ajouter à de nouveaux évènements de calendrier. Idéal pour le suivi des invitations, des itinéraires ou des sites Web des lieux.

Limites de Checker Plus

Les fenêtres contextuelles peuvent présenter un certain retard, ce qui peut être un problème si vous comptez sur elles pour vous avertir des heures de réunion.

Tarifs Checker Plus

Free

Évaluations et avis sur Checker Plus

Chrome Web Store : 4,4/5 (plus de 2 000 évaluations)

5. Dans le sens des aiguilles d'une montre

Via Clockwise

Clockwise est un assistant de planification alimenté par l'IA qui fonctionne avec votre Google Agenda. L'extension gère votre journée, vous aidant à réserver du temps pour vous concentrer sur votre travail, à synchroniser votre agenda personnel ou à prévoir du temps de trajet pour vos réunions à l'extérieur. Elle est encore plus efficace lorsque toute l'équipe l'utilise, car elle vous aide à trouver le créneau idéal pour les réunions d'équipe et la collaboration.

Les meilleures fonctionnalités de Clockwise

L'utilisation de la technologie IA avec l'extension Google Agenda permet d'optimiser votre emploi du temps en fonction de vos préférences

Prévoyez et réservez du temps pour les pauses et les trajets vers et depuis les réunions hors site afin de bénéficier du temps de repos que vous méritez (et dont vous avez besoin !)

Synchronisez-les avec Slack afin de tenir votre équipe informée de ce que vous faites et de quand vous serez disponible

Limites de Clockwise

Les intégrations peuvent être limitées, donc si vous souhaitez synchroniser avec un outil tel que Salesforce, vous devrez peut-être envisager une autre option

Tarification Clockwise

Forfait Free disponible

Teams : 6,75 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Entreprise : 11,50 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Entreprise : contactez-nous pour obtenir des informations sur les tarifs

Évaluations et avis Clockwise

G2 : 4,8/5 (plus de 35 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 10 avis)

6. Nova New Onglet

Via Nova New Onglet

Nova New Tab est une extension Google Chrome très pratique qui apparaît dans votre barre d'outils Chrome et remplace votre page d'onglet par défaut. Elle vous permet de personnaliser la page d'onglet avec vos évènements Google Agenda, la météo, vos notes de réunion, etc. Vous pouvez personnaliser la disposition, les couleurs et l'arrière-plan en fonction de l'esthétique de votre bureau.

L'extension intègre des outils d'intérêt, tels qu'un chronomètre Pomodoro, une liste à faire et même des options de musique d'ambiance.

Les meilleures fonctionnalités de Nova New Tab

Affiche les évènements du calendrier, les notes de réunion et la liste à faire dans votre nouvel onglet

Le panneau latéral pratique vous permet de personnaliser vos paramètres ou d'accéder à des outils pratiques tels qu'un chronomètre Pomodoro

Réalisez des rappels personnalisés afin de savoir quand participer à des réunions ou d'être alerté des évènements quotidiens importants

Limites de Nova New Tab

Certaines des meilleures fonctionnalités sont cachées derrière un mur payant

Tarifs de Nova New Onglet

Free

Pro : 3,99 $ par mois ou 29,99 $ par an

Évaluations et avis sur Nova New Tab

Product Hunt : 4,9/5 (plus de 60 avis)

7. Fusionner les évènements

Via Event Merge pour Google Agenda Chrome Web Store

Si vous disposez de plusieurs agendas Google, vous savez à quel point cela peut devenir compliqué lorsque vous les affichez tous. Mais cette extension Google Chrome très pratique vous aide à y voir plus clair.

Téléchargez Event Merge pour fusionner les évènements qui se chevauchent ou qui sont en double dans votre agenda en un seul planning simplifié. L'extension utilise des bandes pour vous indiquer dans quels agendas l'évènement apparaît, ce qui rend l'utilisation de Google Agenda plus facile à lire.

Meilleures fonctionnalités de Fusionner des évènements

Les extensions Google Chrome vous aident à rationaliser votre Google Agenda afin que plusieurs entrées d'un même évènement ne forment plus qu'une seule entrée

Le module complémentaire peut être téléchargé et utilisé gratuitement sur Google Workspace Marketplace

Idéal pour ceux qui utilisent plusieurs calendriers Google pour gérer leur vie professionnelle et personnelle et qui ont le même évènement apparaissant plusieurs fois

Limites de fusionner les évènements

Problèmes liés aux bugs

Certains utilisateurs trouvent qu'il n'est pas possible de rationaliser les évènements distincts de leur calendrier

Tarifs pour fusionner des évènements

Free

Évaluations et avis sur la fusion d'évènements

Chrome Web Store : 4,2/5 (plus de 200 évaluations)

Bonus : comment fusionner des agendas Google?

8. Meetric

Via Meetric

Vous avez le titre d'une réunion sans savoir quel est l'ordre du jour ? Meetric est là pour vous aider.

Ce module complémentaire Google Agenda ajoute automatiquement des informations importantes sur votre prochain évènement, notamment les participants, l'ordre du jour de la réunion et des liens vers les notes et les comptes rendus de réunion.

Vous pouvez également utiliser cette extension Chrome pour saisir des notes de réunion clés, des transcriptions ou des informations exploitables, tout en collaborant avec le reste de votre équipe. Vous pouvez même utiliser Metric pour attribuer des tâches afin de vous assurer que tous ces éléments à faire soient terminés.

Les meilleures fonctionnalités de Meetric

Obtenez des informations essentielles sur votre prochaine réunion avant d'arriver

Enregistrez les informations relatives à la réunion, notamment les notes, les diapositives, les enregistrements et les éléments à mener dans l'application

Attribuez des tâches à vous-même ou gérez des équipes pour vous assurer que tous les éléments de réunion terminés soient faits

Limites de Meetric

Cette application n'offre pas d'assistance pour les appareils mobiles, vous ne pourrez donc pas utiliser ce calendrier lors de vos déplacements

Tarifs Meetric

Free

Certaines fonctionnalités sont payantes

Évaluations et avis Meetric

G2 : 5/5 (2+ avis)

Capterra : 5/5 (5+ avis)

9. Masquer le matin

Via Masquer le matin dans le Calendrier Chrome Web Store

À moins que vous ne dirigiez une boulangerie ou un service de livraison de nuit, vous n'avez probablement pas besoin de connaître votre agenda à 3 heures du matin. L'équipe qui a développé Hide Morning a identifié ce problème et a amélioré votre agenda professionnel.

L'extension Google Agenda très pratique de leur côté masque les espaces blancs inutiles sur votre calendrier, offrant ainsi une vue plus réaliste de vos heures de veille. Le module complémentaire gratuit Google Workspace masque tout ce qui se trouve entre minuit et l'heure de début personnalisée.

Masquer les meilleures fonctionnalités de Morning

Affichez facilement tous vos évènements sans espaces blancs inutiles

Une solution gratuite pour obtenir une meilleure représentation visuelle de votre journée

Travaille avec vos extensions de calendrier actuelles

Masquer les limites matinales

Il manque d'options de personnalisation, vous devrez donc apprendre à apprécier ce qui est déjà intégré

Certains utilisateurs signalent des problèmes lors de l'utilisation de l'extension dans d'autres langues

Masquer les tarifs Morning

Free

Masquer les évaluations et les avis du matin

Chrome Web Store : 3,8/5 (plus de 120 évaluations)

10. Zoom Scheduler

Via Zoom

Zoom Scheduler est un outil pratique intégré à la plateforme Zoom qui se connecte à votre Google Agenda et permet à d'autres personnes de programmer des appels Zoom sans leur donner accès à l'intégralité de votre agenda.

Vous pouvez planifier vos disponibilités, partager un lien de réservation avec vos clients ou les membres de votre équipe, et leur permettre de réserver eux-mêmes. Plus besoin d'échanger des e-mails ou de passer des coups de fil pour convenir d'un rendez-vous. De plus, vous et les participants recevez des rappels automatiques concernant vos évènements à venir.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom Scheduler

Gagnez du temps lors de la création d'évènements en facilitant la réservation d'une réunion Zoom avec vous pour les autres utilisateurs

Définissez vos disponibilités et le planificateur ajoutera automatiquement l'évènement à votre Google Agenda

S'intègre à votre compte Google Agenda en quelques clics et maintient tout à jour

Limites de Zoom Scheduler

Elles ne fonctionnent qu'avec Zoom, vous ne pourrez donc pas utiliser ces fonctions si quelqu'un choisit de se réunir sur une autre plateforme telle que Microsoft Teams ou Google Meet

Tarifs de Zoom Scheduler

5,99 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoom Scheduler

G2 : 4,5/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 5 avis)

Prenez le contrôle de votre Google Agenda grâce à des plug-ins et des modules complémentaires

Si vous avez besoin d'une solution complète pour vos besoins en matière de calendrier, découvrez ce que ClickUp peut faire pour vous !

ClickUp vous évite d'avoir à jongler entre plusieurs extensions, à activer/désactiver d'une interface à l'autre et à changer de contexte, ce qui vous permet d'être plus terminé. En effet, ClickUp est bien plus qu'un simple module complémentaire de Google Agenda. C'est un centre de commande complet pour votre agenda quotidien.

Mettez fin au chaos de votre calendrier et gagnez en productivité avec ClickUp. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un essai gratuit et découvrez tout ce que vous pouvez faire avec votre temps.